HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 31 ianuarie 2023. Despre normalitate   

31 ianuarie

Pe 31 ianuarie s-au născut Franz Schubert, Anna Pavlova, Mario Lanza, Phil Collins, regina Beatrix, Ovidiu Lipan, Lucia Mureşan, Marin Moraru.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sf. Doctori fără de arginți Chir și Ioan și Sf. Victorin.

Ziua de 31 ianuarie este ultima zi, după unii autori, a şaptea zi a lupilor, „este consacrată chiar patronului, miticul Filip Şchiopul, Lupul Şchiop, un fel de ajutor al „şefului cel mare”. Anoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 81.

Lupul Şchiop este sfânt. Lupul Şchiop s-a ologit când s-a luptat pentru oameni. Alţii spun că l-a şchiopătat bunul Dumnezeu, că avea putere prea mare. (Speranţia)

Lupul Şchiop este esenţa europenilor. Lupul îşi schimbă părul, dar năravul, ba! Toate popoarele vechi europene au mitul lupului, a lupoaicei, uneori – de exemplu: romanii! Inteligenţi, expansionişti, inventivi – europenii au cucerit lumea. Şi au plătit pentru asta…

Este extrem de interesantă ipoteza că Dumnezeu l-a ologit pe Lupul Primordial ca să nu aibă multă putere. Pentru că puterea corupe şi alienează. Vedeţi istoria… şi uitaţi-vă în jur! Puterea micşorată trebuie suplinită prin inteligenţă, inventivitate, spirit de echipă. Aşa au apărut Lupii de Foc, şase Filipi, apoi nouă.

Avatar al Sfântului Andrei, sfătuitor al Sfântului Petru şi animăluţ în casă, de fapt în Grădină, al Maicii Domnului, aceasta este tripla ipostază a fiarei teribile pe care oamenii neoliticului o auzeau urlând în viscol. Era doar vântul…

Lupul Şchiop o să trăiască mereu în dimensiunea mitului şi o să-şi urmeze destinul atâta vreme cât va mai trăi un european care va spune mai departe legendele lupului!

Astăzi, a doua jumătate a zilei nu se lucreză în onoarea Lupului Şchiop, pentru bunăstarea poporului, sănătate în casă şi iertarea păcatelor! Cine are, dă de pomană!

Tot pe 31 ianuarie sunt pomeniţi şi Sf. Doctori fără de arginţi şi făcători de minuni Chir şi Ioan. Acuma nu mai sunt doctori fără de argint şi de aceea nu mai fac nici minuni, ci doar omoară oamenii cu zile.

Sarah Chaney este cercetătoare la Centrul Queen Mary pentru Istoria Emoțiilor din Londra. Ea este autoarea cărților Psyche on the Skin: A History of Self-Harm (2017) și Am I Normal (2022). Din cartea din urmă Sarah a extras un mic eseu, care a apărut în mai multe reviste open source. Iată-l:

Te-ai întrebat vreodată dacă ești sau nu normal? Gândește-te la ultima dată când ți-ai pus această întrebare. Ce ai vrut sa spui? Poate te gândeai dacă ești sănătos, sau nu. Poate că ai fost îngrijorat de faptul că felul în care arăți sau te comporți nu întrunește tocmai un ideal perceput. Sau poate pur și simplu te-ai întrebat dacă te-ai potrivit: gândești, acționezi și trăiești „ca toți ceilalți”?

Puțini dintre noi suntem imuni la puterea misterioasă a așa-zisului normal. Mi-am petrecut adolescența obsedat de această stare misterioasă. Eram sigur că viața mea ar fi mai bună și mai fericită dacă aș putea fi doar puțin mai asemănătoar cu ceilalți oameni. Dar apoi, într-o zi, mi-am pus o altă întrebare. Cine sunt toți acești așa-ziși oameni normali de acolo? Măcar există normalitatea? Bune întrebări!

Înainte de începutul secolului al XIX-lea,cuvântul „normal” nu a fost aplicat deloc ființelor umane. Era un termen matematic, adică un fel de unghi drept. Oamenii se comparau unii cu alții, desigur, dar în mare măsură la nivel individual: normalul ca stare generică de a fi sau de a se comporta, pur și simplu nu a existat. Noțiunile noastre moderne de normal au apărut în Belgia în anul 1835, când Adolphe Quetelet, un astronom și statistician în vârstă de 39 de ani, a început lucrarea de a compara caracteristicile umane, cu o medie. Quetelet a descoperit că, dacă trasezi un set mare de date pe un grafic – înălțimile individuale a mii de oameni, de exemplu – se formează adesea o curbă în formă de clopot. Înălțimile celui mai mare număr de oameni vor scădea în jurul vârfului din centru, cu o coadă în scădere rapidă de ambele părți, unde mai puțini oameni sunt mult mai scunzi sau mai înalți decât media.

Această răspândire a înălțimilor oamenilor este pur și simplu o realitate. Nu este nimic intrinsec de dorit să fii la o anumită înălțime. Dar „distribuția normală” (cum a devenit cunoscută) a fost și curba de eroare a astronomului, popularizată de matematicienii Carl Friedrich Gauss și Pierre-Simon Laplace la scurt timp după 1800. Măsurătorile astronomilor au fost invariabil supuse erorilor. Ei știau că greșelile mici sunt făcute mai frecvent decât greșelile mari. Făcând mai multe măsurători ale aceluiași lucru, ei ar putea determina mai bine distanța sau traiectoria corectă a unei planete sau a unei stele. Pentru un astronom, centrul curbei clopot nu era doar media – media, mediana și modul toate se aliniază într-o distribuție normală simetrică – ci și măsurarea corectă .

Quetelet a presupus că același lucru se aplică oamenilor: cei care se întâmplă să fie mai aproape de medie erau și mai aproape de un mod corect, normal sau, ideal de a fi. Așa cum a scris în prefața traducerii în engleză din 1842 a A Treatise on Man , cartea care descrie metoda sa de „fizică socială”: „Fiecare calitate, luată în limite adecvate, este în esență bună; numai în abaterile sale extreme de la mijloc devine rea.” „Omul obișnuit”, așa cum îl numea Quetelet, era și ființa umană ideală, în trup, minte și comportament. Aceasta poate fi o profeție care se împlinește de sine. Dacă totul este conceput pentru cineva de înălțime medie, de la lungimea unui pat până la înălțimea unei mese, atunci acest om obișnuit devine inevitabil omul ideal în cadrul acelei societăți.

Această noțiune că mediu și ideal ar puteasă fie unul și același lucru și că ambele fac parte din definiția științei și medicinei „normale”, infiltrate de peste un secol (și persistă în înțelegerea noastră populară a ceea ce este normal chiar și astăzi). De exemplu, în 1967, când tânărul psihiatru Paul Horton a investigat semnificația termenului „normal” în psihiatrie, el a descoperit că majoritatea colegilor săi medici „și-au definit în mod conștient noțiunile de normalitate ca fiind un hibrid între normalitate-ca-medie și normalitate-perspective-ca-ideale” – nu că ar fi putut fi de acord cu privire la cum arată comportamentul normal, de zi cu zi. De exemplu, când Horton și-a întrebat colegii cum s-ar comporta o ipotetică „persoană normală tipică” dacă ar fi numită „idiot prost” de către șeful său în fața colegilor, răspunsurile lor au variat de la „enervat, dar decide să uite totul” la „mult mânie – pleacă ostentativ de acolo”.

Noțiunile despre ceea ce contează drept comportament normal variază și mai dramatic în timp și loc. În 1898, când Edith Cotton – un pacient internat la Spitalul Bethlem din Londra – a refuzat să poarte o pălărie în aer liber, acest lucru a fost considerat un semn de boală mintală, deoarece purtarea unei pălării era corectă și potrivită. Între timp, așa-numitele „femei noi” au scandalizat Anglia victoriană târzie, tunzându-și părul scurt și stând sus pe omnibus, acte care par destul de normale în majoritatea țărilor occidentale de astăzi. Chiar și manierele noastre cotidiene, inconștiente, pot părea normale sau anormale, în funcție de locul în care ne aflăm. Nu am observat cât de des le zâmbesc străinilor – o scurtă recunoaștere când trec pe o ușă sau cumpăr ceva dintr-un magazin – până când am vizitat Japonia. Acolo mi se zâmbea tot timpul și dacă zâmbeam și eu mi se făcea o plecaciune. În schimb în Bulgaria când am zâmbit, am fost întâmpinat cu o privire confuză când am făcut asta. Conform ghidului meu, zâmbetul străinilor era văzut ca un semn de prostie; alții nu au zâmbit, înapoi.

Termenul lui Quetelet „om mediu” ( l’homme moyen) indică, de asemenea, o altă provocare în definirea omului normal. Am putea presupune că normalul este un fel de standard universal, dar așteptările sunt de obicei trase de la un subset mult mai mic de oameni. Datele folosite pentru a crea orice medie matematică tind să fie selectate în conformitate cu ipotezele anterioare ale unui om de știință cu privire la ceea ce este normal; un rezultat distorsionat întărește apoi ideea că grupul lor preferat este deosebit de reprezentativ. Pentru Quetelet, a fi normal însemna să fii bărbat. Pentru Francis Galton, omul de știință victorian care a introdus termenul „distribuție normală” alături de știința sa a eugeniei, normal însemna și clasa medie, sau superioară. Și în cazul figurilor americane medii create de sexologul Robert L Dickinson și sculptorul Abram Belskie și donate Muzeului de Sănătate din Cleveland în 1945,

Dickinson și Belskie au folosit măsurătorile fizice a zeci de mii de bărbați și femei americani pentru a crea două sculpturi pe care le-au numit Normman și Norma. Statisticile pe care le-au folosit au venit doar de la americani albi, iar adulții tineri au predominat. În cazul Normei, multe dintre aceste date au fost preluate dintr-un studiu interbelic pentru a dezvolta mărimi standardizate de îmbrăcăminte. Cercetătorii acestui studiu au remarcat că, „de dragul sentimentelor bune în cadrul unui grup”, au măsurat „câteva femei din altă rasă decât rasa caucaziană” care s-au oferit voluntare, dar apoi au renunțat prompt și inexplicabil la date. Norma și Normman au fost considerați a fi o medie universală, dar au fost creați pe un eșantion părtinitor. Asta nu a împiedicat ca să fie prezenți pe o placă de aur a mesajului către extratereștri purtat de ”Voyager”.

Ironia finală, însă, a fost că acești americani normali nici nu existau. În anul 1945, un ziar local a organizat un concurs pentru a găsi Norma din viața reală. Ei au tipărit un formular de intrare standardizat pentru ca cititorii să trimită doar nouă statistici vitale: înălțime, bust, talie, șolduri, coapsă, gambe, glezne, picior și greutate. Din 3.864 de înregistrări, ziarul a ales un câștigător: Martha Skidmore, o tânără albă de 23 de ani care lucra ca și casieră la un teatru. Cu toate acestea, nici măcar Skidmore nu a îndeplinit exact măsurătorile lui Norma; era pur și simplu femeia care s-a apropiat cel mai mult. Doar 1% dintre femeile care au intrat în competiție s-au apropiat de măsurătorile Normei. În timp ce unii dintre noi ar putea fi medii în una sau chiar două caracteristici, șansele de a atinge media matematică pentru nouă măsurători diferite sunt atât de mici din punct de vedere statistic, încât sunt aproape imposibile.

Dar pentru că aplicarea termenului „normal” la oameni a combinat întotdeauna media cu ceea ce se dorește, Norma a creat o așteptare care a depășit o anumită dimensiune sau formă a corpului. Când statuile de ipsos alb strălucitor ale lui Norma și Norman au fost expuse publicului ca „nativ alb american” (conform etichetei lor din Muzeul de Sănătate din Cleveland), aceasta a stabilit un standard. Americanul „normal” era alb, tînăr și atletic; cei deja marginalizați prin excluderea lor din datele studiului (persoane de culoare, cu dizabilități și/sau persoane în vârstă) au fost acum considerați a fi mai puțin americani, sau mai puțin normali. În mod similar, testul Army Alpha IQ din 1917 au judecat participanții în funcție de cunoștințele lor despre cultura americană a clasei de mijloc și au concluzionat că cei care erau mai puțin familiarizați cu aceasta (imigranții și oamenii din clasa muncitoare, inclusiv mulți oameni de culoare) erau mai puțin inteligenți. Ca și în cazul bărbatului obișnuit, acest lucru a întărit ideea că un anumit tip de persoană era „normală”, chiar dacă nu era cea mai numeroasă din punct de vedere statistic.

Este aproape ca și cum nu am învățat din felul în care, din nou și din nou, presupunerile noastre despre ceea ce este rar sau ieșit din comun se dovedesc a fi doar atât: presupuneri. În 1889, un recensământ al halucinațiilor efectuat de Societatea pentru Cercetare Psihică a arătat că a vedea sau auzi lucruri pe care alții nu le-au făcut era mai frecvent decât se aștepta și nu indică neapărat o stare de rău. În sondajul lor asupra 17.000 de persoane, 2.272 ( 13 la sută) au spus că au avut halucinații, o cifră redusă la 1.684 (10%) când unele experiențe, inclusiv delirul din febră și stări de vis, au fost ignorate de cercetători. Și în 1948, sexologul Alfred Kinsey a descoperit că, contrar credinței populare, actele între persoane de același sex erau mai dese decât se credea și „o parte semnificativă a activității sexuale umane”. Între timp, modelul social al dizabilității, dezvoltat în anii 1970, a susținut că persoanele cu dizabilități nu sunt invalide din cauza atributelor lor fizice sau a stărilor de sănătate, ci de o societate care nu se adaptează nevoilor lor: o societate concepută pentru așa-zisul bărbat obișnuit. Normalitatea este la fel de politică, pe cât de medicală.

Și totuși, mulți oameni încă își pun la îndoială propria normalitate, zi de zi. Uneori, acesta poate fi un exercițiu util. Ne poate permite să identificăm o boală care pune viața în pericol sau să ne întreținem pe noi înșine și pe cei dragi prin experiențe dificile. Faptul că ideea de normal are uneori folos, totuși, nu ar trebui să ne împiedice să ne întrebăm exact ce norme folosim ca comparație. Facem fără să vrem presupuneri despre clasă, rasă, gen sau sexualitate? Dacă da, probabil că asta ne-au spus secolele de oameni de știință să facem, iar aceste noțiuni au devenit atât de încorporate în viața noastră încât de multe ori nici nu observăm că există.

Acesta este cazul, chiar dacă diferența și nu asemănarea este regula în omenire. Studiul Grant al tinerilor normali, care a început în 1938 la Harvard Medical School, a investigat un subgrup mic, de elită al populației SUA. Chiar și așa, a existat o mare variație între ele. Pulsul lor de repaus a variat de la 45 la 105, iar ritmul respirator de la 4 la 21 de respirații pe minut. Chiar și temperaturile corpului au fost diferite, variind de la 97 ° F (36 ° C) la 100 ° F (37,8 ° C), cu „nu mai mult de 18 la sută dintre indivizi” având „media acceptată de obicei” de 98,6 ° F (37 ° F). C). Comportamentul și personalitatea au variat și mai mult. Conceptul de normal a fost adesea întărit de faptul că, așa cum a scris Kinsey în Sexual Behavior in the Human Female(1953), oamenii de știință trebuie „de a face cu medii pentru a compara aspectele cele mai caracteristice ale două grupuri diferite”. Aceste medii, a continuat să sublinieze Kinsey, maschează variații individuale care de fapt, a concluzionat el, a fost „cea mai persistentă realitate în comportamentul sexual uman”. El a descoperit că oamenii variau ca grup mult mai mult decât, să zicem, bărbații și femeile diferă ca sexe.

Dacă aș putea călători înapoi în timp pentru a-mi liniști sinele mai tânăr, variația este mesajul pe care l-aș lua cu mine. De ce îți faci griji să te compari cu o medie? Așa aș spune. Nimeni nu este mediu în toate, și oricum media nu este neapărat identic cu a fi sănătos. Dacă doriți să vă stabiliți un obiectiv sau un standard de atins, gândiți-vă critic la ceea ce încercați să ajungeți. Standardele normale care ne-au modelat istoria au fost în general – deși adesea fără să vrea – elitiste și exclusiviste, întărind prejudecățile cu privire la gen, rasă, dizabilități și clasa socială. În cele din urmă, ceea ce este cel mai comun sau obișnuit în întreaga omenire este diversitatea și diferența.

Sunt în a șasea zi de tăcere și îmi face foarte bine! O să mă uit la un film vechi alb-negru, britanic, se găsesc destule pe Netflix. În timp ce o să beau un ceai ”Baraka” mi l-a adus un prieten din Kenya, aduce cu Darjeeling, dar are note mai calme, mai puțin tare. Cu speranța normală că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 31 ianuarie 2023

BERBEC Trebuie să faci o analiză, să vezi care este orizontul de așteptare pentru interesele tale. Nu amesteca lucrurile, fii pragmatic și evită să te înșeli singur, dar nici nu te lăsa folosit! Nu da ocazia formării unor opinii colective. Mai ales dacă aceste opinii nu îţi sunt favorabile. Astăzi ai mai multă nevoie de bani. Nu prea găseşti. Sfârşitul zilei este apoteotic, cu toată turma de Berbeci umblând după bani pe la părinţi, prieteni, colegi, profesori, bănci, fonduri, cooperative de credit, cămătari etc. Pâna la urma oboseşti. Stelele nu spun daca gaseşti banii, ci doar că-i cauţi!

TAUR E necesar să nu cedezi impulsurilor tale, nu fii mai zgârcit decât trebuie! Astăzi cineva drag are nevoie să îl pui pe el pe primul plan şi să îl consideri cel mai important om din lume! Nu da sau lua cu împrumut bani; în general orice afacere cu bani astăzi – nu este favorabilă. Astăzi planifică timpul cu atenţie, fii critic şi rezumă-te la fapte. Nu te baza pe zvonuri şi bîrfe – în perioada în cauză sunt înşelătoare. O dimineaţă plină şi cam plictisitoare, până la urmă. Urmată de o după amiază monotonă, dar, poate un film nou. Una dintre zilele acelea în care te întrebi mai târziu, ce ai făcut, de fapt ?!

GEMENI Înregistrezi o anumită delăsare, neglijență și nepăsare, în jurul tău. Dacă nu te afectează direct, nu reacționa, este o boală periculoasă, sindromul secolului, care are episoade violente! Hârtiile semnate astăzi pot fi, mai târziu, lovite rapid de nulitate. Atenţie, deci, ce semnezi, sau mai bine zis dacă semnezi. Ai sentimentul împlinirii dar şi senzaţia că „mai sunt multe de făcut”. Nu apare niciun semn important de reorientare drastică şi dramatică a situaţiei tale. O zi favorabilă, deci, în special pentru activităţile de rutină. Comunică cu prietenii. Veşti bune şi programe mici de distracţie, mai pe seară.

RAC Suferi, pentru că ai impresia că niciodată nu găsești nota potrivită în domeniul sentimental. Armoniei și pacifismului tău trebuie să-i mai adugi optimism și bucuria vieții. Asta este rețeta! Configuraţia stelelor arată o perioadă complexă cu multiple aspecte, care se succed rapid. Aşa cum am spus aspectele sunt complexe, aşa că te poţi aştepta şi la veşti mai puţin plăcute, legate de întârzieri sau de persoane care se dau la fund şi nu mai raspund la telefon. Atenţie la o posibilă dispută în familie sau cu partenerii. Dacă lucrurile se înfierbântă, poţi invoca o durere de măsele sau o întâlnire extrem de importantă și rupe contactul!

LEU Astăzi poți avea ocazia să verifici o informaţie, o bârfă, o intrigă mai veche, care te priveşte direct şi care te-a amuzat copios în trecut. Nu te lua după zvonuri, verifică şi controlează! Astăzi este ziua potrivită să te ocupi de consolidarea relaţiilor sociale cu colegii de serviciu. Trebuie să sprijini pe cineva din anturajul apropiat care are nevoie de ajutorul tău. Nu forţa inutil; mai bine amână pe mai târziu. Gândeşte de două ori până dai un răspuns. Această zi de marți pare să fie foarte liniştită, chiar plictisitore. O dimineaţă plină şi cam plictisitoare, până la urmă. Poţi folosi această zi ca să-ţi faci un bilanţ al lucrurilor pe care le ai de făcut. Orele serii sunt cele mai favorabile.

FECIOARĂ Contrar obiceiului, nu trebuie să dai mare importanţă detaliilor, nici amănuntelor. Răspiră profund şi trăieşte viaţa din plin, pentru că primeşti o veste bună, fă un armistițiu cu timpul! O propunere sau chiar o ofertă, dacă nu azi, atunci mâine. Cu toate că pare foarte avantajoasă, fii foarte atent la detalii, manifestându-ţi totodată entuziasmul pentru proiect. Cere mai multe informaţii pentru a lua o hotărâre. O zi excelentă pentru promovarea cu succes a intereselor personale. Noi idei par să se contureze. Mai tot ce faci reuşeşti. Mai pui încă o piatră, ca la jocul de Go, pe drumul succesului tău!

BALANŢĂ Carisma ta este la maximum, dar nu te baza dacă trebuie să rezolvi probleme complicate la serviciu. Cere ajutor, este mai simplu să-ți faci obligații, pe care nu o să le onorezi niciodată! O discuţie din a doua parte a zilei îţi vor clarifica o situaţie care pare scăpată de sub control. Dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se pot finaliza vechi proiecte şi idei. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. De asemenea, în afaceri sau dragoste nu lăsa nici o neclaritate în perioada menţionată, exprimă-te clar şi concis, ba mai repetă, la fel, dacă este nevoie.

SCORPION Mici ambiţii personale, care nu-ţi dădeau pace, par să ajungă la o finalitate, la un rezultat. Bucură-te de reuşită alături de prietenii tăi şi aminteşte-ţi de cei care te-au sprijinit! Pentru unii dintre Scorpioni astăzi este ziua cu nişte termene, nervozitatea creşte. Până la urmă reuşesti, dar cu mare greutate. O zi perfectă ca să faci planuri de viitor şi să iei deciziile necesare. Dimineaţa este activă, poate chiar prea activă, aşa că trebuie să eviţi graba şi nerăbdarea. După o dimineaţă “interesanta”, dar obositoare, este cazul să te relaxezi puţin. Nu prea mult, pentru că nu te lasă energia proprie! Poate te duci la un spectacol, sau la un concert?

SĂGETĂTOR Astăzi nu este o zi foarte favorabilă. Nu uita să apreciezi ceea ce ai şi nu mai râvni la vrabia de pe gardul altuia. Există în tine o doză de lăcomie nemotivată, care te trage înapoi! Din nou probleme de uzură, cazuri de faulturi de joc, în familie sau cu prietenii. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt. Zodia Vărsătorului, în care ne aflăm, este o perioadă când calităţile personale îţi sunt avantajate. Din nou o zi nu foarte favorabilă, mai ales sub aspectul veştilor şi noutăţilor pe care le afli. Dar, cumpărăturile şi achiziţiile sunt favorizate ca şi „rectificările” în afaceri. Seara foarte romantică, sigur, dacă ai vârsta şi dispoziţia necesare.

CAPRICORN Dimineaţa te pot bântui nişte „fantome” ale trecutului. Nu ceda nostalgiei, deciziile luate au fost cele mai bune la momentul respectiv. Pe seară, mare grijă la frig, la iarna continentală! Toate aspectele sunt favorabile, mai puţin cele care ţin strict de interesul tău personal, adică de iluziile care ţi le faci. Evită deciziile în grabă, în cursul dimineţii. Seara este mai bine aspectată pentru succesul unor afaceri-relaţii. Nu este o perioadă indicată pentru asumarea de obligaţii pe termen lung sau formarea de noi asociaţii. Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi carisma proprie a nativilor din zodie.

VĂRSĂTOR Situaţia la serviciu pare tensionată, dar o poţi dezamorsa prin calm şi arborarea unui zâmbet. După o dimineaţă concentrată, densă, plină de activităţi, este momentul să te relaxezi! Astăzi este ziua noutăţilor. Atât în sensul de veste, informaţie, sau eveniment social cât şi cu înţelesul de obiecte, imagini şi oameni noi. Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic din ce ai stabilit anterior, atât în afaceri cât şi în dragoste. Uneori noul este duşmanul binelui. Nu tot ce este nou este şi bun. Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului. Iti plac lucrurile clare si faci achizitii solide. Mai pe seară, trebuie sa verifici un dispozitiv domestic mecanic sau electronic – ca să nu-ţi facă probleme pe viitor!

PEŞTI Iarna vrajbei tale se suprapune peste iarna grea. Trebuie să faci pace cu inamicii pe care îi socotești valoroși. Așa te poți ocupa cu șanse mare de reușită de… ceilalți! Vești interesante! Treci printr-o perioadă de iritabilitate acută, aşa că evită hotărârile pripite şi starea de nervozitate. Zâmbeşte, numără până la zece, respiră adânc – şi totul (poate) se rezolvă. Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri sau a unor defecte de comunicare. Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri. Ziua de astăzi este un prilej să recapeţi iniţiativa.