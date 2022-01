HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 31 ianuarie 2022. Stresul te face mai bun la procesarea informațiilor

31 ianuarie

Pe 31 ianuarie s-au născut Franz Schubert, Anna Pavlova, Mario Lanza, Phil Collins, regina Beatrix, Ovidiu Lipan, Lucia Mureşan, Marin Moraru.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sf. Doctori fără de arginți Chir și Ioan și Sf. Victorin.

Ziua de 31 ianuarie este ultima zi, după unii autori, a şaptea zi a lupilor – „este consacrată chiar patronului, miticul Filip Şchiopul, Lupul Şchiop, un fel de ajutor al „Șefului cel Mare”. Doamna mitologie românești, Anoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 81.

Lupul Şchiop este sfânt. Lupul Şchiop s-a ologit când s-a luptat pentru oameni. Alţii spun că l-a şchiopătat bunul Dumnezeu, că avea putere prea mare. (Th. Speranţia)

Lupul Şchiop, lupul, în general, este esenţa europenilor. Lupul îşi schimbă părul, dar năravul, ba! Toate popoarele vechi europene au mitul lupului, totemul lupului, se trg din lupi. Sunt lupi! A lupoaicei, uneori – de exemplu: romanii, Lupa Capitolina, mama adoptivă a lui Remus și Romulus, fondatorii Romei! Nordicii, Marele Lup Fenrir, ungurii, Forkaș. Francii, Le Loup-Garou, licantropul, vârcolacul, omul-lup. Inteligenţi, expansionişti, inventivi – europenii au cucerit lumea. Şi au plătit pentru asta!

Este interesantă ipoteza că Dumnezeu l-a ologit pe Lupul Primordial ca să nu aibă prea multă putere. Pentru că puterea corupe şi alienează. Vedeţi istoria şi uitaţi-vă în jur! Puterea micşorată trebuie suplinită prin inteligenţă, inventivitate, spirit de echipă. Aşa au apărut Lupii de Foc, şase Filipi, apoi nouă.

Avatar al Sfântului Andrei, sfătuitor al Sfântului Petru, Executor al trădătorilor de țară și animăluţ în casă, de fapt în Grădină, al Maicii Domnului, acestea sunt ipostazele fiarei teribile pe care oamenii neoliticului o auzeau urlând în viscol. Poate, era doar vântul, dar eu îl văd mereu cu coada ochiului!

Lupul Şchiop o să trăiască mereu în dimensiunea mitului şi o să-şi urmeze destinul atâta vreme cât va mai trăi un european care va spune mai departe legendele lupului!

Astăzi, a doua jumătate a zilei, după chindie, nu se lucreză în onoarea Lupului Şchiop, pentru bunăstarea poporului, sănătate în casă şi iertarea păcatelor! Cine are, dă de pomană!

Tot pe 31 ianuarie sunt pomeniţi şi Sf. Doctori fără de arginţi şi făcători de minuni Chir şi Ioan. Acuma nu mai sunt doctori fără de argint şi de aceea nu mai fac nici minuni, ci doar omoară oamenii cu zile. Cred că știu ce spun după ce mi-au omorât băiatul, tatăl, mama, pe cel mai iubit unchi, pe socrul meu, un om extraordinar. Diagnostice și tratamente greșite. Au încercat de două ori să mă omoare și pe mine, nu au reușit, bunul Dumnezeu are alte planuri cu mine! Sunt doar câțiva medici pe mâna cărora m-aș da: frumoasa și imbatabila, în diagnostice, Cezarina Geamăna de la SMC, generalul supercompetent Ștefan Blaj, chirurgul magic Noel Kiss, un medic român, un ardelean, care operează în Austria. Ceilalți, ni vu, ni connu! A fost un film vechi, o comedie cu Louis de Funes, cu acest titlu. Demult, când se făceau filme bune!

Unele dintre cele mai importante decizii pe care le vei lua în timpul vieții tale vor avea loc în timp ce te simți stresat și anxios. De la decizii medicale la cele financiare, profesionale și sentimentale, ni se cere adesea să cântărim informațiile în condiții stresante. Să luăm, de exemplu, viitorii părinți care trebuie să facă o serie de alegeri importante în timpul sarcinii și al travaliului – când mulți se simt stresați. Devenim mai buni sau mai răi la procesarea și utilizarea informațiilor în astfel de circumstanțe? Bună întrebare!

Cercetătorii de la Neuroscience Princeton din New Jersey, au făcut sondaje la stațiile de pompieri din statul Colorado pentru a investiga modul în care funcționează mintea în condiții de stres ridicat. Zilele de lucru ale pompierilor variază destul de mult. Unele zile sunt destul de relaxate; își vor petrece o parte din timp spălând camionul, curățând echipamentele, jucându-se pe mobile, gătind mesele și citind. Alte zile pot fi agitate, cu numeroase incidente care amenință viața; vor intra în casele în flăcări pentru a salva rezidenții prinși acolo și vor asista în situații de urgență medicală. Aceste suișuri și coborâșuri au prezentat cadrul perfect pentru un experiment asupra modului în care capacitatea oamenilor de a folosi informațiile se schimbă atunci când se simt sub presiune.

S-a descoperit că amenințarea percepută a declanșat o reacție de stres care i-a făcut pe pompieri mai buni la procesarea informațiilor – dar numai atâta timp cât transmiteau vești proaste.

Așa s-a ajuns la aceste rezultate. S-au cerut pompierilor să estimeze probabilitatea lor de a experimenta 40 de evenimente aversive diferite în viața lor, cum ar fi să fie implicați într-un accident de mașină sau să devină victimă a fraudei cu carduri. Apoi le-au dat fie vești bune (le-au spus că probabilitatea lor de a experimenta aceste evenimente este mai mică decât credeau) sau vești proaste (că era mai mare) și le-a cerut să furnizeze noi estimări.

Cercetările au arătat că oamenii sunt în mod normal destul de optimiști – vor ignora veștile proaste și vor îmbrățișa cele bune. Așa s-a întâmplat când pompierii au fost relaxați; dar când erau stresați, a apărut un model diferit. În aceste condiții, au devenit hipervigilenți la orice veste proastă pe care le-au primit, chiar și atunci când nu avea nicio legătură cu munca lor (cum ar fi aflarea că probabilitatea de fraudă cu carduri era mai mare decât credeau) și și-au modificat convingerile ca raspuns. În schimb, stresul nu a schimbat modul în care au răspuns la vești bune (cum ar fi aflarea că probabilitatea de fraudă cu carduri este mai mică decât credeau).

Înapoi în laboratoru savanții au observat același model la studenții cărora li s-a spus că trebuie să țină un discurs public surpriză, care va fi judecat de un juriu, înregistrat și postat online. Destul de sigur, nivelurile lor de cortizol au crescut, ritmul cardiac a crescut și, iată, ei au devenit brusc mai buni la procesarea informațiilor fără legătură, dar alarmante, despre subiectele bolilor și a violenței.

Când experimentezi evenimente stresante, fie personale (în așteptarea unui diagnostic medical) sau publice (turburări politice), se declanșează o schimbare fiziologică care te poate determina să primești orice fel de avertisment și să devii fixat pe ceea ce ar putea merge prost. Un studiu care folosește imagistica cerebrală pentru a analiza activitatea neuronală a persoanelor aflate sub stres a arătat că acest „comutator” a fost legat de o creștere bruscă a unui semnal neuronal important pentru învățare (cunoscut sub numele de eroare de predicție), în special ca răspuns la semne neașteptate de pericol (cum ar fi fețele care exprimă frică). Acest semnal se bazează pe dopamină – un neurotransmițător găsit în creier – și, în condiții de stres, funcția dopaminei este alterată de o altă moleculă numită factor de eliberare a corticotropinei .

O astfel de inginerie neuronală ar fi putut ajuta oamenii de demult să supraviețuiască. Când strămoșii noștri s-au găsit într-un habitat plin de animale de pradă flămânde, ei au beneficiat de o capacitate crescută de a învăța despre pericole pentru a evita prădătorii. Într-un mediu sigur, totuși, ar fi inutil să fii în alertă maximă în mod constant. O anumită cantitate de ignoranță vă poate ajuta să vă liniștiți mintea. Prin urmare, un „comutator neuronal” care crește sau scade automat capacitatea de a procesa avertismente ca răspuns la schimbările din mediul dumneavoastră ar putea fi util. De fapt, persoanele cu depresie clinică și anxietate par incapabile să depășescă, să treacă, de la o stare în care absorb toate mesajele negative din jurul lor.

Este important să ne dăm seama că stresul se deplasează rapid de la o persoană la alta. Dacă colegul tău de muncă este stresat, este mai probabil să te încordezi și să te simți stresat și tu. Creierul nostru este conceput pentru a transmite emoții rapid unul altuia, deoarece deseori transmit informații importante. Wendy Berry Mendes, profesor de emoție la Universitatea din California, San Francisco, și colegii ei au descoperit că atunci când bebelușii erau ținuți în brațe de mamele lor care tocmai trecuseră un eveniment stresant din punct de vedere social, ritmul cardiac a crescut și el. Mesajul transmis bebelușului prin intermediul inimii tahicardice a mamei era periculos – și, ca urmare, copilul a evitat să interacționeze cu străinii, receptați ca un factor de risc.

Nici măcar nu trebuie să fii în aceeași cameră cu cineva pentru ca emoțiile sale să-ți influențeze comportamentul. Studiile arată că, dacă observi fluxuri pozitive pe rețelele de socializare, cum ar fi imagini cu un apus roz, este mai probabil să postezi singur mesaje înălțătoare. Dacă observați postări negative, cum ar fi plângeri despre distopia sanitară, sau scumpirea prețurilor, veți crea, la rândul domniilor voastre, mai multe postări negative.

Într-un fel, mulți dintre noi trăim ca și cum am fi în pericol real, precum pompierii de serviciu, gata în mod constant să stingă flăcările e-mailurilor și mesajelor negative și să răspundă la alertele de știri și la fluxurile de pe rețele sociale. Verificarea în mod repetat a telefonului, potrivit unui sondaj realizat de Asociația Americană de Psihologie, este legată de stres. Cu alte cuvinte, o reacție fiziologică preprogramată, cu care evoluția ne-a echipat pentru a ne ajuta să evităm prădătorii înfometați, este acum declanșată de un Tweet, sau altă rețea socială. Tweetarea, conform unui studiu, îți ridică pulsul, te face să transpiri și îți mărește pupilele mai mult decât majoritatea activităților zilnice.

Faptul că stresul crește probabilitatea ca împreună să ne concentrăm mai mult pe mesaje alarmante cu faptul că se răspândește ca un tsunami, poate crea frică colectivă care nu este întotdeauna justificată. Acest lucru se datorează faptului că, după un eveniment public stresant, cum ar fi un atac terorist, boală, cutremur, sau tulburări politice, există adesea un val de informații alarmante în rețelele tradiționale și sociale, pe care indivizii le absorb bine, dar care pot exagera pericolul existent. Și astfel apare un model de încredere în urma atacurilor teroriste și a scăderii pieței financiare – stresul este declanșat, răspândindu-se de la o persoană la alta, ceea ce crește temporar probabilitatea ca oamenii să primească rapoarte negative, ceea ce crește și mai mult stresul. Ca urmare, călătoriile sunt anulate, chiar dacă atacul terorist a avut loc pe tot globul; stocurile sunt vândute, chiar și atunci când reținerea este cel mai bun lucru de făcut; iar campaniile politice care generează frică atrag adepți și, de ce nu, voturi!

Vestea bună, totuși, este că emoțiile pozitive, cum ar fi speranța, sunt și ele contagioase și sunt, se pare, mai puternice în a-i determina pe oameni să acționeze pentru a găsi soluții. A fi conștienți de relația strânsă dintre starea emoțională a oamenilor și modul în care aceștia procesează informațiile ne poate ajuta să ne încadrăm mesajele mai eficient și să devenim agenți conștiincioși ai schimbării în bine.

Așa că o să mă uit la un film vechi, din fericire nu am văzut foarte multe dintre ele. Poate ceva cu Fred Astair și Cyd Charisse, sau cu Gene Kelly și Leslie Caron, poate un film cu gangsteri cu Edward George Robinson, sau un western cu Yul Brynner, poate un western-spaghetti cu Clint Eastwood, poate un film de al lui Andrei Tarkovski, poate un film al lui Sergiu Nicolaescu, sau unul dintre cele zece filme de autor ale Malvinei Urșianu, record mondial, poate la ”Telegrame” sau ”O scrisoare pierdută” că tot se apropie ziua de naștere a lui Caragiale. Ce cinematografie am avut, ce scenariști, ce regizori, ce actori! Bine că i-am prins, că i-am văzut și pe ecran și pe scândură! Acum poți să cauți un actor zile întregi, cu lumânarea, ca și Diogene, că nu găsești!

V-am povestit ca am fost implicat în producția unui film, nu este primul, care era să eșueze din cauza extrem de proastei calități a actorilor tineri. A trebuit să se recurgă la actori și regizori străini. Mai mult, în România mai există doar un singur Actor, mărturie vie a excelenței jocului actoricesc. Ultimul Unicorn, Florin Piersic!

Cred că o să mă uit la ”Mary Poppins”, cea veche și bună din anul 1964 cu Julie Andrews și Dick van Dyke. Există acolo o formidabilă dorință de viață, de bine, multă lumină și oameni veseli. Poate unde m-am uitat câteva minute la varianta de acum vreo doi ani, care vai, este o copie nefericită, întunecată, ca toate filmele contemporane. Se vede singurătatea actorilor care joacă în fața unui ecran albastru. Nu conving, au ochii triști. Îi înțelg că nu mai dau performanță. Digitalizarea și VHX au omorât arta cinematografică!

Bine că am apucat perioda de glorie a cinematografului, când se plângea și se râdea în hohote în sălile de film. Iar la sfârșit, dacă filmul era bun, se aplauda, ca la teatru! Mi s-a indicat un film bun, alb-negru din anul 1949 ”The Small back Room” este pe Netflix. Cred că o să mă uit și la el. Dar, o tempora, o mores, vorba lui Cicero, timpul trece și nu spre bine, cu toate că am mai avea o șansă bună, doar mâine este o zi absolut nouă!

HOROSCOP 31 ianuarie 2022

BERBEC O zi plină de energie pentru tine. Profită de ea rezolvând problemele urgente, dar şi făcând puţină mişcare. În cursul dimineţii evită disensiunile, mai ales dacă discuţi cu un colectiv de oameni. Nu da ocazia formării unor opinii colective. Mai ales dacă aceste opinii nu îţi sunt favorabile. Astăzi ai mai multă nevoie de bani. Nu prea găseşti. Sfârşitul zilei este apoteotic, cu toată turma de Berbeci umblând după bani pe la părinţi, prieteni, colegi, profesori, bănci, fonduri, cooperative de credit, cămătari etc. Pâna la urma oboseşti. Stelele nu spun daca gaseşti banii, ci doar că-i cauţi!

TAUR Încearcă să nu cedezi impulsurilor tale egocentrice. Astăzi cineva drag are nevoie să îl pui pe el pe primul plan şi să îl consideri cel mai important om din lume! Seara, la spectacol, film. O zi nu foarte favorabilă. Cu prudenţă şi calm, trece! Nu da, sau lua cu împrumut bani; în general orice afacere cu bani astăzi – nu este favorabilă. Astăzi planifică timpul cu atenţie, fii critic şi rezumă-te la fapte. Nu te baza pe zvonuri şi bîrfe – în perioada în cauză sunt înşelătoare. O dimineaţă plină şi cam plictisitoare, până la urmă. Urmată de o după amiază monotonă – dar, poate un film, pe net. Una dintre zilele acelea în care te întrebi mai târziu, ce ai făcut, de fapt ?!

GEMENI Astăzi ai noroc în domeniul sentimental. Configuraţia stelelor arată o perioadă numai bună pentru a-ţi face noi cunoştinţe, deoarece şi domeniul social este foarte bine aspectat. Rezolvă toate problemele în cursul dimineţii. Îmbunătăţirea situaţiei financiare, veşti bune. Nu da curs unor porniri de moment. Zi favorabilă noilor înţelegeri, clarificării unor probleme, călătoriilor scurte. Hârtiile semnate astăzi vor fi mai târziu lovite rapid de nulitate. Atenţie, deci, ce semnezi sau mai bine zis dacă semnezi. Ai sentimentul împlinirii dar şi senzaţia că „mai sunt multe de făcut”.

RAC Natura ta defensivă îţi poate juaca astăzi o festă. Ai impresia că dacă nu spui nimic şi stai cuminte nu se ia nimeni de tine. Greşeşti, atacul este cea mai bună apărare! Nu specula, sau investi. Mare atenţie la circulaţie. Atenţie la cheltuieli. Nu lua in serios toate zvonurile, mai ales cele din domeniul financiar. Configuraţia stelelor arată o perioadă complexă cu multiple aspecte, care se succed rapid. Aşa cum am spus aspectele sunt complexe, aşa că te poţi aştepta şi la veşti mai puţin plăcute, legate de întârzieri, sau de persoane care se dau la fund şi nu mai raspund la telefon. Atenţie la o posibilă dispută în familie, sau cu partenerii. Dacă lucrurile se înfierbântă, poţi invoca o durere de măsele, sau o întâlnire extrem de importantă.

LEU Astăzi este ziua potrivită să te ocupi de consolidarea relaţiilor sociale cu colegii de serviciu. Trebuie să sprijini pe cineva din anturajul apropiat care are nevoie de ajutorul tău. Nu forţa inutil; mai bine amână pe mai târziu. Gândeşte de două ori până dai un răspuns. Orele serii sunt cele mai favorabile. Începutul săptămânii pare să fie foarte liniştit, chiar plictisitor. O dimineaţă plină şi cam plictisitoare, până la urmă. Poţi folosi această zi ca să-ţi faci un bilanţ al lucrurilor pe care le ai de făcut. Poţi, şi trebuie să faci mici schimbări în structurile tale personale, ordonează-ţi bugetul de venituri şi cheltuieli, „cash-flow”. Detaliile sunt mai importante, astăzi! S-ar putea să ai nevoie de ajutor şi tu!

FECIOARĂ Faptul că te-ai detaşat de tot ce te supără, nu rezolvă problemele. In plus, ceilalţi te judecă pentru egoismul tău. Străduieşte-te să fii mai apropiat şi ieşi din izolare! O propunere sau chiar o ofertă, dacă nu azi, atunci mâine. Cu toate că pare foarte avantajoasă, fii foarte atent la detalii, manifestându-ţi totodată entuziasmul pentru proiect. Cere mai multe informaţii pentru a lua o hotărâre. O zi excelentă pentru promovarea cu succes a intereselor personale. Noi idei par să se contureze. Mai tot ce faci reuşeşti. Mai pui încă o piatră, ca la jocul de Go, pe drumul succesului tău. Prietenii, familia, anturajul apropiat este avantajat de stele. Poţi folosi prilejul ca să petreci o seară foarte plăcută în compania lor.

BALANŢĂ Nu te lua după zvonuri, verifică şi controlează. Pe seară poți avea ocazia să verifici o informaţie, o bârfă mai veche, care te priveşte direct şi care ţi-a dat multă bătaie de cap în trecut. Trebuie să te concentrezi asupra cadrului general, a strategiei, în general şi atunci şi micile detalii care te obsedează şi enervează vor cădea la locul lor. O discuţie din a doua parte a zilei îţi vor clarifica o situaţie care pare scăpată de sub control. Dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se pot finaliza vechi proiecte şi idei. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate.

SCORPION Mici ambiţii personale care nu-ţi dădeau pace par să ajungă, astăzi, la o finalitate, la un rezultat. Bucură-te de reuşite alături de prietenii tăi şi aminteşte-ţi de cei care te-au sprijinit. O schimbare este necesară. Noi prietenii şi/sau alianţe. O mică nerealizare care te pune pe gânduri. Pentru unii dintre Scorpioni astăzi este ziua cu nişte termene, nervozitatea creşte. Până la urmă reuşesti, dar cu mare greutate. O zi perfectă ca să faci planuri de viitor şi să iei deciziile necesare. Dimineaţa este activă, poate chiar prea activă, aşa că trebuie să eviţi graba şi nerăbdarea. După o dimineaţă “interesanta”, dar obositoare, este cazul să te relaxezi puţin. Nu prea mult, pentru că nu te lasă energia proprie! Poate te duci la un spectacol, sau la un concert online, poate?

SĂGETĂTOR Astăzi nu este o zi favorabilă pentru schimbări. Nu uita să apreciezi ceea ce ai şi nu mai râvni la lucruri iluzorii. Există în tine o doză de lăcomie nemotivată. Care îţi provoacă frustrări! Din nou probleme de uzură, cazuri de faulturi de joc, în familie, sau cu prietenii. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt. Zodia Vărsătorului, în care ne aflăm, este o perioadă când calităţile personale îţi sunt avantajate. Din nou o zi aproape favorabilă, mai ales sub aspectul veştilor şi noutăţilor pe care le afli. Cumpărăturile şi achiziţiile sunt favorizate ca şi „rectificările” în afaceri. Seara foarte romantică, sigur, dacă ai vârsta şi dispoziţia necesare.

CAPRICORN Dimineaţa te pot bântui nişte „fantome” ale trecutului. Nu ceda nostalgiei, deciziile luate au fost cele mai bune la momentul respectiv. Pe seară, mare grijă la variaţiile de temperatură! Zi favorabilă schimbărilor, călătoriilor scurte, deciziilor cu aspect financiar. Toate aspectele sunt favorabile, mai puţin cele care ţin strict de interesul tău personal, adică de iluziile care ţi le faci. Evită deciziile la grabă, în cursul dimineţii. Seara este mai bine aspectată pentru succesul unor afaceri-relaţii. Nu este o perioadă indicată pentru asumarea de obligaţii pe termen lung sau formarea de noi asociaţii. Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi carisma proprie a nativilor din zodie.

VĂRSĂTOR Situaţia la serviciu pare tensionată, dar o poţi dezamorsa prin calm şi arborarea unui zâmbet. După o dimineaţă concentrată, densă, plină de activităţi, este momentul să te relaxezi. Astăzi este ziua noutăţilor. Atât în sensul de veste, informaţie, sau eveniment social cât şi cu înţelesul de obiecte, imagini şi oameni noi. Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic din ce ai stabilit anterior, atât în afaceri cât şi în dragoste. Uneori noul este duşmanul binelui. Nu tot ce este nou este şi bun. Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului. Iti plac lucrurile clare si faci achizitii solide. Mai pe seară, trebuie sa verifici un dispozitiv domestic mecanic, sau electronic – ca să nu-ţi facă probleme pe viitor.

PEŞTI Ai grijă, astăzi, la afirmaţiile de care nu eşti foarte sigur. Ai toate şansele să creezi o situaţie complexă din care poţi ieşi doar cu dificultate. Pe seara, o veste bună de la rude. Treci printr-o perioadă de iritabilitate acută, aşa că evită hotărârile pripite şi starea de nervozitate. Zâmbeşte, numără până la zece, respiră adânc – şi totul (poate) se rezolvă. Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri sau a unor defecte de comunicare. Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri. Ziua de astăzi este un prilej să recapeţi iniţiativa. Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături inspirate. Surprinde-i pe cei dragi făcându-le niste mici cadouri, aşa, fara nici un motiv, doar ca să le arăți afecţiunea ta.