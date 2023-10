Horoscopul lui Dom’ Profesor – 30 octombrie 2023. Vulcanii din România pot să erupă.

Pe 30 octombrie s-au născut Cristofor Columb, John Adams, Diego Armando Maradona, Claude Lelouche, Duiliu Zamfirescu, Toma Simionov, Marcel Dragomir.

Pe 30 octombrie, în calendarul creștin-ortodox sunt Sf. Zenovie și sora sa, Zenovia și Cleopa. Până acum nu am botezat pe nimeni cu astfel de nume! Nume călugăreşti, să ne amintim de luminatul părinte Cleopa şi ale sale cuvinte pline de înțelepciune.

Nimic în ”Kalendar”.

Ceea ce doream să vă spun, dragi jupânițe și cinstiți jupâni, se referea la o posibilitate, nu chiar așa de improbabilă: activarea vulcanilor din România.

După schimbarea orei, pe care eu nu am schimbat-o pentru că o păstrez de trei ani pe cea cinstită, am stat pe Skype în camera ”Dimineții Astrologilor” cu doi savanți care au ca violon d’Ingres astrologia. Am discutat despre cutremure, în general, fenomene seismice. La sfârșit, prietenul meu din Mauna Kea, m-a întrebat ”tell me, tu ai date despre mărirea temperaturii apei din Lacul Sf. Ana, din masivul Ciomatu?!”

Mi s-au aprins toate ledurile și am mai discutat o oră. Nu prea am mai dormit bine și nu am visat-o pe Vineri. Haide să vă spun și domniilor voastre, măcar să fim mai mulți cei care au insomnii.

Pe scurt, nu există vulcani stinși! Așa au crezut și cei din Pompei. Prietenul meu nu m-a autorizat să fac publice datele lor, dar pot să spun că există un proces de încălzire al Lacului Sfânta Ana, singurul lac vulcanic din România, și din Estul Europei proces pus de cercetătorii români de specialitate pe seama încălzirii globale. Aceasta, împreună cu microseisme specifice, prezența, rară, este adevărat, a unor gaze infernale, de exemplu radon.

My Friend, urmașul lui Paul Coleman, a râs sardonic și a spus încă odată: nu există vulcani stinși! Unii vulcani au erupt pe neașteptate și după șapte mii de ani de inactivitate. Nu trebuie să bolborosescă și să scoată fum tot timpul, aceia sunt vulcani politicoși, amabili, care te avertizează să-i ocolești, să nu te apropii de ei.

M-a întrebat dacă am cartea vulcanologului Haroun Tazieff, ”Quand la Terre tremble” apărută în anul 1962, la Fayard, Paris. O am pe undeva, trebuie s-o caut, acolo sunt amănunte care o să-mi dea fiori reci în această ”vară indiană”.

Tătarul musulman născut la Varșovia, Haroun Tazieff, cetățean belgian, apoi francez, se poate spune că a fost cel mai curajos, dacă nu, cel mai important, vulcanolog al secolului XX. El a spus de nenumărate ori: nu există vulcani stinși, ci temporar lipsiți de activitate. Acum dacă mă gândesc cinic și rasist ce populație locuiește în Vulcania românească, parcă încep să zâmbesc larg la iluzia autonomiei lor. Ei nu știu că sunt pe țeava unui tun vulcanic!

Gândind întotdeauna de bine, i-am replicat lui My Friend că, probabil, vulcanii românești sunt și o să rămână inactivi, nu sunt semne de activitate vulcanică. My Friend a râs din nou și m-a întrebat dacă beau ape minerale carbogazoase naturale. Da, am spus, Borsec, Tușnad, Harghita… Și zici că nu sunt activități vulcanice? Apa carbogazoasă naturală ce este? Dar vulcanii noroioși? Totul poate să se schimbe în câteva ore, în prezent există un proces de fluidificare și de încălzire a lavei din subteran, a mai adăugat hawaianul. Ilustrat printr-o activitate seismică și vulcanică fără precedent.

Am înghițit în sec, i-am mulțumit prietenului meu din mijlocul Pacificului pentru lecția de vulcanologie și m-am dus în pod să caut cartea lui Haroun Tazieff. Este pe undeva, prin pachete, sau cutii. Apoi brusc mi-am amintit și am găsit cartea sub ochii mei, în bibliotecă. Haroun Tazieff, ”Când Pământul se cutremură” o traducere bună de la Editura Științifică, București, 1966.

Nu cred că o s-o recitesc până mâine, doar de aceea avem mereu încă o șansă, poate fără vulcani activi, ne ajunge președintele, guvernul și clasa politică, nu mai vrem și alte nenorociri. Dar, mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 30 octombrie 2023

BERBEC Este cazul să mai lasi obişnuinţa şi inerţia deoparte, aduna-ţi forţele şi banii şi schimbă-ţi puţin viaţa, începand de astăzi cu organizarea locuinţei şi îmbunătăţirea garderobei pentru sezonul rece. Tendinţa generală nu poate decât să te bucure. Este vorba de bani şi poate şi promovare. Adică de încasarea unor bani, fie că este vorba de salariu, dividente etc, sau promisiunea, vestea că o să iei nişte bani. Sigur, aceasta poate să se întâmple la un procent dintre Berbeci, la ceilalţi poate să fie ceva similar. Adică tot ceva care să bucure, poate un dar, poate o promisiune de afacere, în definitiv tot despre bani este vorba!

TAUR Ai probleme și financiare și sentimentale. Ia-le pe rând! Astăzi termină ce ai început şi ia în serios sfaturile prietenilor, familiei. Ei îţi vor numai binele, aşa că măcar ascultă-i! Raporturi foarte bune astăzi cu semnele de pământ şi aer, dar atenţie la posibilele interpretari greşite făcute de semnele de foc si apa. Interpretări care te pot pune pe piste false şi duc la pierdere de timp şi bani. Ţi se oferă un nou loc de muncă, sau ai găsit in sfârşit ceva corespunzator. Analizează nu numai salariul ci şi condiţiile şi perspectivele pe termen mediu, pachetul general şi perfecţionarea.

Te întrebi de ce toate cererile de oferte de muncă specifică : “… experienţă minim 5 ani “. Şi debutanţii, cei care abia au terminat şcoala, ce să facă, să emigreze? Probabil! Oricum nouă din zece români ar fi vrut să fie născuţi altundeva. Sigur, nu în Somalia!

GEMENI Astăzi ai un mare dar al comunicării, al povestirii – specialitatea zodiei! Cu toate că eşti predispus la exagerări, nu renunţa la punctul tău de vedere, ci susţine-l cu mult calm şi umor. Nu-ţi schimba intenţiile şi proiectele profesionale, tenacitatea aduce succes. Un Leu (sau poate alt semn de foc) îţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. Excelente oportunitaţi la serviciu sau în anturaj, mai ales de cooperare, aşa incît poţi scurta consistent durata de executie a unui proiect sau altceva la care trebuie să lucrezi în echipă. Prudenţa, vigilenţa şi reţinerea trebuie să fie caracteristicile tale pentru ziua de azi, mai ales daca conduci in traficul aglomerat din oraş.

RAC O zi plină, favorabilă, succesul şi plăcerea problemelor rezolvate pot fi întrecute doar de rafinamentul unei cine festive în doi cu şampanie, fructe, nuci şi caviar, la lumina lumânărilor. Toată lumea pare că te iubeşte şi la serviciu, sau la şcoală şi acasă. Ceea ce te linişteşte şi te face să produci proiecte generatoare de bani şi echilibru în anturaj. O bârfă sau un schimb mai tăios de cuvinte te face să te îndoieşti de un prieten. Adică ţi se pune pata şi n-o să te potoleşti până n-o să-ţi exilezi temporar din anturaj prietenul sau prietena care „te-a trădat”. De obicei trădările astea sunt pur fictive şi fac parte din paranoia ta cotidiană bine temperată. Dar cui îi pasă, dacă tu te simţi mai bine! Până la urmă totul se rezolvă cu o împăcare cu pupături şi o cafea bună cu o prăjitură de frişcă (bună idee, nu?).

LEU Cu o aglomeraţie de planete suficient de complexa în horoscop, viaţa nu este deloc simplă şi un bun exemplu este ziua de astăzi. Abordează problemele pe rând, într-o ordine firească! Astăzi trebuie să te descurci singur. Mici sau mai mari probleme cu sănătatea – atenţie la vremea capricioasă! O veste bună urmată de o mică pierdere. Atenţie la mijloacele de transport în comun, fie că le foloseşti, fie că le ocoleşti. Nu te lăsa tentat de cumpărături, adică de cumpărături neprogramate. De mâncare poţi să-ţi cumperi că doar nu o să mori de foame, dar şi atunci trebuie să nu exagerezi, mai ales cu cantitatea.

O amică din zodia Leului, un semn de foc, îţi este favorabilă în toate, mai puţin profesia. Nu amesteca plăcerea cu utilul. Moderaţie în relaţiile cu semnele de aer și apă. Proiectele începute în această perioadă pot aduce rezultate excelente, dar mare atenţie la obligaţiile de natură socială asumate pe termen lung.

FECIOARĂ Ai un partener, sau prieten, coleg, care te poate ajuta esenţial. Dă-i mai multă importanţă şi consideraţie, laudă-l şi-ti va mânca din palma! Trebuie să respecţi, ca să fii şi tu respectat! Configuraţia generală a horoscopului arată o zi favorabilă: câştiguri neaşteptate şi favoruri din partea sexului opus. O veste bună care te face să fii mulţumit(ă) pentru că ţi-a confirmat intuiţia. Magnetismul personal este în creştere. O persoană, poate influentă, semn de foc sau de apă, te poate ajuta dar trebuie să te porţi frumos cu ea, cu persoana. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu te întinde mai mult decât poţi, nici la muncă, dar nici la dragoste. Sănătatea este bună, trebuie însă să eviţi schimbările bruşte de temperatură şi umiditate.

BALANŢĂ Într-o lume mizerabilă a nonvalorilor îţi pui intrebarea daca poți reuşi în viaţă. Ai cumpărat biletul de avion? Iţi cade o călătorie. Numai dus! Şi acolo este la fel, dar măcar schimbi locul și poate și norocul, după vorba veche și înțeleaptă! O zi foarte potrivită ca sa iei iniţiative curajoase, atat in domeniul tau de activitate, cat mai ales, in relatiile tale sentimentale. Cu toată vremea capricioasă doreşti să pleci într-o delegaţie, care poate să-ţi încarce bateriile şi să te relaxeze. Idealizează mai puţin situaţia în care te afli şi vei avea o viaţă mai fericită. Nu trebuie să te minţi spunând tot timpul că o să fie bine. Cum îţi aşterni, aşa o să dormi! Astrele te favorizează cât de cât, puţin, acolo, dar suficient pentru tine.

SCORPION O zi cam monotonă şi fără evenimente importante. Tocmai bună să faci, cum te sfătuiesc stelele, un prilej de relaxare şi recuperare, poate la sală, poate acasă, după program, un somn bun şi necesar! Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru ca să eviţi o decepţie, mai mică sau mai mare, după cât de credul eşti. Sfârşitul zilei îţi este favorabil, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus. Nu-ţi face griji, viitorul pare că îţi este favorabil. În această perioadă poţi să întâlneşti o persoană deosebită sau să mergi la un spectacol de excepţie şi astfel de evenimente îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism pentru toată săptămâna.

SĂGETĂTOR E greu de crezut că un om puternic ca tine se poate lăsa copleşit de tristeţe şi melancolie. De vina sunt doar vremurile şi vremea de ”vară indiană”! Lasă nostalgia, centaurul prevalează! Decizii mai mult sau mai puţin importante. Ceea ce este esenţial este să iei hotărârile la momentul potrivit. Nu amâna şi nu lăsa lucrurile să se rezolve de la sine. Îţi spun un secret: nu se rezolvă! Acordă mai mult timp şi fă eforturi diplomatice ca să placi anturajului. Drumul spre parvenirea socială este pavat cu bunăvoinţă, bunăvoinţă pe care trebuie s-o obţii! Mici sau mai mari probleme cu sănătatea în special din cauza unor alergii. Atenţie, mai ales la picioare.

Uită-tă bine la ce cumperi şi cât costă, nu ai credit nelimitat. Frustrările şi marea competiţie cotidiană te face să cheltuieşti prea mult. Incearcă să-ţi planifici un pic, să-ţi organizezi viaţa – este o perioadă favorabilă pentru interesele tale strategice. Şi poți obţine acest lucru dacă limiteazi cheltuielile la strictul necesar.

CAPRICORN Favorurile stelelor se îndreaptă astăzi în special către Capricornii din justiţie, mediul de afaceri, bănci, case de schimb şi contabilitate, care au ceva noroc în domeniul relaţiilor umane. Dacă ai ceva de spus, astăzi este ziua, pentru că te bucuri de darul elocinţei. Planurile şi proiectele începute astăzi sunt faste şi pot să aibă o dezvoltare interesantă. Întotdeauna trebuie să ai o atitudine pozitivă, dar să nu promiţi niciodată mai mult decât poţi să faci, în speranţa că se rezolvă, sau se uită. Seară deosebită în compania celor dragi. Seara, evită, pe cât posibil schimbările de program, locurile şi oamenii necunoscuţi. Nu intra în relaţii cu persoane nerecomandate. Nu începe ceva nou astăzi, nici măcar un pachet nou de ţigări. Ţine-ţi secretele doar pentru tine.

VĂRSĂTOR S-ar spune, după aspecte, că te gândeşti, destul de des să-ţi schimbi ceva din viaţă. Oricum a trecut mult timp de la ultima schimbare şi poate că noul te avantajează! Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. Continuă, pe alt registru, disponibilitatea ta pentru comunicare si usurinţa transpunerii în vorbe a unor trairi. Emoţional, simţi instinctiv dorinţa să fi cât mai mult în prezenţa celor la care ţii cu adevărat şi care îţi simt căldura sufletească şi îţi răspund pe măsură la gesturile tandre şi semnele tale de consideraţie.

Pe de altă parte simţi o mişcare centrifugă de izolare, mai ales în a doua parte a zilei, o nevoie de singurătate şi solitudine în care vântul pustiului să-ţi vindece rănile sufleteşti. Cele două tendinţe sunt în echilibru dinamic şi de aceea probabil că poți trece succesiv prin stări similare cu cele descrise.

PEŞTI Uneori neluat in seama alteori privit cu condescendentă, peştele îi poate inghiţi pe mulţi, astăzi. Profită din plin şi fă-ţi o listă pe cine ai de înghiţit!!! Poftă bună! Sigur, simbolic, pentru că dacă vrei să-ţi înghiţi duşmanii, o să facă ei ceva să-ţi rămână în găt! O dimineaţă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Ai de făcut un serviciu unui prieten, serviciu pe care respectivul îl va aprecia şi va rămâne îndatorat, chiar dacă nu va arăta acest lucru. Aşa că grăbeşte-te să rezolvi problema stimabilului! Dragostea este bine aspectată. Atenţie la neatenţie, mai ales după căderea întunericului, când este foarte bine să nu mai fii pe drum, ci acasă.