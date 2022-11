HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 30 noiembrie 2022. Istorie, mitologie și tradiție de Sf. Andrei

30 noiembrie

Pe 30 noiembrie s-au născut Mark Twain, Winston Churchill, Jonathan Swift, Andrea Palladio, Billy Idol, Ridley Scott, Dem Rădulescu, Mitică Popescu, Andrei Bantaş, Paul Zarifopol.

Ziua de 30 noiembrie este foarte importantă pentru toți românii, oriunde s-ar afla.

Sinaxar, în calendarul creştin-ortodox, Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României.

Tradiţional, în „Kalendar”, Sfântul Andrei, Sântandrei, Moş Andrei, Andrei-de-iarnă, Indrea, Undrea. Ziua Lupului. Lupul cel Şchiop, Gădineţul Şchiop, Ieşirea Filipilor de Toamnă. Anul Nou dacic.

„În calitate de început (după unele presupoziţii acum avem de-a face cu Anul Nou dacic, în felul acesta explicându-se această concentrare de sacralitate) este firesc să întîlnim credinţe care spun că acum începe iarna. Un număr mare de credinţe susţine interdicţiile de lucru în această zi, pedeapsa cea mai frecventă fiind boala rituală.” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 503.

Legenda iniţiatică îl leagă pe Apostolul Andrei de Lupul Şchiop. Acelaşi Lup Şchiop, nemuritor, o fiară magică, care îl sfătuia pe Zamolxe, ucenicul lui Pitagora. O versiune a legendei populare spune că Sf. Andrei însuşi se putea transforma în Lupul Şchiop. Prin anul 1860 umbla zvonul că s-a descoperit în Dobrogea grota în care a trăit Sf. Andrei şi că este un altar cu sfânta Cruce şi Iisus Hristosul, dar la intrarea în grotă este un basorelief cu Sf. Andrei întovărăşit de Lupul Şchiop. Apoi s-a aşternut tăcerea. Mai târziu, totul a fost negat, oficial. Erau vremuri grele. Dar când, în România, nu au fost vremuri grele?

Astăzi există un loc care se numeşte „peştera Sfântului Andrei”, undeva, în Dobrogea. O întreagă industrie acolo. Loc, curăţat cu grijă de orice putea aminti de vechimea nostră, de orice este ţărănesc, adică „păgân”. Cred că se face o greşeală. Biserica ar trebui să accepte vechimea noastră de mii şi zeci de mii de ani! Nu este nicăieri greşit şi nimeni nu este vinovat că Mesia s-a născut „numai” acum două mii și ceva de ani! Corect ar fi să se predea în şcoli şi credinţele geto-dacilor insistându-se pe ideile comune cu dogma creştină și pepetuarea unor simboluri și sărbători. De acolo venim, acolo sunt rădăcinile… Cred că aşa se face într-o ţară civilizată, care dorește să-și afirme pretențiile istorice asupra unui teritoriu național și ascendența milenară!

Cavalerul Tracic este, de asemenea, întovărăşit de multe ori de Lupul Şchiop. Confundat de mulţi cu un câine de vanatoare. Dar atitudinea Lupului cu lăbuţa ridicata, lăbuța cea ruptă, este mereu aceiaşi, pe o perioadă de timp de mai mult de trei mii de ani.

Lupul Şchiop este avatarul Sf. Andrei, protector al României. Sf. Andrei şi Lupul Şchiop! Cred că episcopii creştini au stabilit sărbătoarea Sf.Andrei peste o altă foarte importantă sărbătoare a locului: Lupul Şchiop, naşterea lui. Așa cum au stabilit Nașterera lui Iisus peste Sol Invictus, Saturnaliile. Adică, după cum spun unii istorici, ziua de naștere a lui Dromichete, primul mare rege din părţile acestea, de pe ambele maluri ale Dunării şi ale Munţilor Carpaţi. Dromichete se pare că şchiopăta, urmare unei săgeţi macedonene. Aşa că i s-a spus Lupul Şchiop, pentru că cine zicea dac, lup spunea!

Măreţ bărbat Dromichete! Lupta în primul rând al războinicilor lui, pe jos, cu câte o teribilă falx magna în fiecare mână. Era ambidextru, putea să folosescă la fel mâna stângă ca şi mâna dreaptă. Am găsit undeva, într-o veche carte de istorie din secolul XVIII, aserţiunea, după Diodorus, cum că Dromichete ar fi inventat formidabila falx dacica, unealtă şi armă în acelaşi timp. Falxul, cu vârful ei încovoiat putea fi folosită ca seceră, coasă, (de fapt, falx în latină înseamnă coasă) la tăiatul lemnelor, la descojit brazii, etc etc. Dacul de rând avea în permanenţă asupra lui o unealtă utilă şi o armă formidabilă. Și știa să o folosească, doar o foloseau tot timpul! Aşa de redutabilă, că romanii, după primele înfruntări cu dacii, constatând teribilele pierderi şi groaznicele răni produse de falxurile dacice, ei bine, romanii au schimbat coifurile, scuturile şi armura infanteriştilor! Şi nu au mai permis gladiatorilor, ostaşi înarmaţi cu sabie doar, să iasă în faţa frontului şi să se confrunte cu geto-dacii. Îi trimiteau la moarte sigură!

Legenda spună că Lupul Şchiop, Sf. Andrei, că a apărut în vis, sau aivea, unor personalităţi importante din România. Sau unor ţărani! Ultima dată a apărut Mareşalului Antonescu şi primului ministru, Nicolae Iorga în împrejurimile Vălenilor de Munte. Am mai prins oameni care jurau pe Biblie că au văzut pe cei doi „vorbind” cu un lup mare, cenuşiu, aproape alb și şchiop. Toate relatările corespundeau, dar nu erau identice – cel mai bun semn al adevărului!

Sunt multe povestiri despre Lupul Șchiop, dar și alte popoare au mitologia eroului șchiop, diferit, vulnerabil din cauza beteșugului, dar formidabil prin voință și inteligență. De exemplu celții, cu care geto-dacii au avut legături strânse. Tuatha de Danann și Fomorii. Fără nicio îndoială cel mai important conducător mitic al acestui popor misterios a fost Cuchulan. Nașterea acestui erou șchiop și diform, era polidactil, avea câte șase degete, a fost o catastrofă. Legenda spune că s-a născut de trei ori și a murit de două ori, ca să se sugereze cât de grea a fost nașterea sa. Cuchulan, copil fiind, era mereu pedepsit. Prostiile făcute de ceilalți copii el și le asuma. El nu putea să fuga, așa că râmânea la locul faptei și înfrunta, uneori cu o glumă, pe adultul supărat. Mama lui Cuchulan a fost frumoasa Enwyya, soția puternicului fomor Lug. Enwyya nu era numai frumoasă ci și foarte inteligentă. Foarte greu l-a crescut pe diformul Cuchulan și a dat dovadă de o tenacitate de zeiță. Din Irlanda, din Sudul ei misterios, unde s-a născut, Cuchulan este trimis în Britania și pe continent ca să învețe arta șireteniei și a vicleniei. Cuchulan nu putea deveni războinic, cu toate că și-o dorea, ba chiar a luptat cu o ”lance a fomorilor, o lance magică”. Dar, de multe ori, în cursul bătăliilor locul lui era luat de tatăl lui, puternicul Lug.

Deci, Cuchulan se pregătea pentru o carieră politică, cum s-ar spune astăzi. Vicleșuguriler și arta intoxicării, a decepției, cum se spune acum, le-a învățat de la două ”vrăjitoare” probabil marile specialiste în relații publice, ale momentului. Scazarc’h l-a învățat cum să vorbească, cum să conducă, se folosească în politică de femei și copii. Vrăjitoarea războinică Aifa, neasemuita, l-a învățat arta războiului de guerrilla, atenție, învățată de ea, la rândul ei, de la regele get Charnabon. Acest rege, foarte real, este pomenit și de dramaturgul grec Sofocle.

Unde doream să ajung? La faptul că multe date se pot obține colateral, prin mitologiile și istoriile altor popoare.

În cazul nostru putem data că în secolul V înainte de Hristos geto-dacii aveau deja un stat și un rege.

Cuchulan se întoarce în Irlanda și începe un război de eliberare, printr-o politică în care amesteca erotismul, minciuna și lupta directă într-un melanj care i-a permis să obțină ceea ce dorea.

Este interesant cum își folosea Cuchulan echipa sa. Nu îi punea să facă ceea ce știau mai bine. Pe vraci, pe doctor, îl face general și îl trimite pe câmpul de luptă, pe cel mai de seamă războinic al lui îl trimite într-o cetate să țină o cuvântare, iar armata și-o împarte în grupuri mici, care execută manevre ciudate, deplasări ilogice, concentrări urmate de disipare în teritoriu. Timp de trei luni de zile Cuchulan simulează marșuri, încheie false alianțe și răspândește zvonuri mincinoase. La un moment dat dușmanii au încetat să mai urmărească mișcarea aiurită a războinicilor lui Cuchulan, categorisindu-l drept nebun de legat. Asta și dorea Cuchulan! După ce trimite mai multe ordine contradictorii, având grijă să se știe de partea adversă, strânge în secret toată armata și aliații reali și dă dușmanului o lovitură zdrobitoare.

Cuchulan se purta foarte curtenitor și nobil cu dușmanii personali. Le trimitea cadouri scumpe și le închina poezii și imnuri. În luptă, dacă îi întâlnea, nu îi ucidea ci le tăia o ureche, un deget, sau chiar o mână.

”Trebuie să se teamă de mine, să mă respecte și de ce nu, chiar să mă slujească, doar i-am lăsat în viață. Un om mort nu poate să facă toate acestea!” Aviz politicienilor și nu numai, înțelepciunea politică se găsește în mitologie. Totul o fost inventat deja și apoi bine uitat!

Fiind Anul Nou dacic vă spun tuturor, dacilor:

SĂ FIȚI SĂNĂTOȘI!

Așa își urau dacii de Anul Nou. Dar este și ziua de onomastică a Andreilor și Andreelor.

LA MULȚI ANI!

Acum dacă ar fi să mai spun ceva, aş observa că numele Apostolului Andrei, protectorul României, este purtat, aşa, sau derivat, de circa 700.000 de români, femei şi bărbaţi. Hai să spunem, exagerând mult, 5% din populaţie. În Irlanda, care are ca protector pe Sf.Patrick, procentul folosirii acestui prenume, primul sau al doilea, sau derivate, de către populaţie, este de aproape 20%. De patru ori mai mult!

Aș mai vrea să spun ceva. Suntem țară creștină și îl avem ca protector pe Sf. Andrei. Așa este, nu? De ce nu avem Crucea Sf. Andrei pe steag, sau ca simbol național? Britanicii de ce au Crucea Sfântului Andrei pe steag? Bună întrebare!

Dar, acum o să mai repet ce mâncau dacii de Anul Nou, ca să am de unde să aleg. Aperitivele ar fi fost constituite din fâşii de carne uscată, ouă fierte, peşte crud, dar ţinut în sare şi vin cel puţin 10 ore, peşte prăjit la proţap, toate asezonate cu usturoi, ceapă, muştar, oţet din vin. Brânzeturi de toate felurile, adică sărate, sau nu, Strabon îi caracteriza pe daci drept mari consumatori de lactate. De regulă, dacii mâncau sărat, doar aveau cea mai bună şi mai multă sare din Europa! Urma o fiertură de linte, bob, sau mazăre, cu bucăţele mici de carne de purcel, purcel nu mai în vârstă de doi ani. Dacii nu ţineau porcii decât un an, maxim doi! Felul principal era format din fripturi de pasăre, vânat, purcel, miel. În general la proţap, dar şi în ceramică, în vase speciale. S-au găsit cioburi de astfel de vase în excavaţiile arheologice. Cu garnituri de ciuperci de toate felurile, dacii erau mari meşteri în alegerea şi pregătirea ciupercilor. Varza nu lipsea, era pe toate mesele, ca şi, din nou, usturoiul, muştarul, oţetul şi ceapa. La fel tuberculii, napii, ridichile şi rarele trufe. Pentru că era Anul Nou se scotea şi preţuitul ulei de măsline, importat din coloniile greceşti. Probabil că se făcea şi varză cu carne de purcel, sau vânat, dar nu se mai ştie. Totul era stropit cu vestitul vin dacic, băut din ritoane, cornuri de animale, sau cupe de argint pentru tarabostes. Vinul dacic era aşa de celebru că a determinat mai multe năvăliri ale unor triburi care doreau un singur lucru: vin dacic! Bun, ştiţi că Deceneu a dat foc viilor, dar motivul lui este prezent şi astăzi, cea mai bună dovadă că ne tragem din daci!

Ţuică şi vinars nu avea dacii în „cârciuma” lor, după cum nu aveau nici cartofi prăjiţi, roşii umplute şi mămăliguţă cu brânză! Unele au apărut în Evul Mediu, roşile, cartofii şi porumbul fiind aduse din America, iar ţuica şi alte distilate au apărut după inventarea retortei şi a distilorului. Dacii făceau din mere un fel de cidru, probabil o ştiau de la celţi, cu care aveau legături temeinice. Mai făceau un fel de bere de casă, din orz, malţ, principala lor cereală. Desertul era format din fructe: mere, pere, gutui, prune uscate, fructe de pădure uscate, sau nu, nuci, alune şi seminţe. Se făcea dovleac copt şi se îndulcea cu miere. Prăjitura era un fel de turtă-plăcintă coaptă în ceramică, din năut prăjit, zdrobit, măcinat, cu brânză şi miere, dar şi cu stafide, struguri uscaţi. Este foarte bună, am mâncat aşa ceva o singură dată, în timpul unei vacanţe în care am participat, trimis de tatăl meu, la săpăturile arheologice universitare de la Ripiceni. Într-o zi, studentele s-au vorbit şi au pregătit câteva feluri de mâncare dacice! Păcat că nu se mai ştie numele lor, ale mâncărurilor dacice!

Eu, în pustnicia mea, cred că o să optez pentru un păstrăv în sos de smântână, brânzeturi din lapte de capră, o salată de varză, cu ulei de măsline grecesc, mazăre cu escalop de purcel și omletă cu ciuperci. Toate stropite cu un amarnic de vin tare și sec, de peste deal, de la Pietroasele. Ca desert, mere coapte și o să încerc să fac prăjitura dacilor, cea cu năut, brânză, miere și stafide. Dacă nu-mi iese, o să înlocuiesc năutul cu foetaje, o să fie o obișnuită plăcintă cu brânză, miere și stafide. Poftă bună!

Mâine este Ziua Națională și mulți dintre domniile voastre m-au întrebat de una și de alta, cum ar trebui să fie România. Așa că mă documentez până mâine și mai vorbesc cu unul și cu altul, doar este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 30 noiembrie 2022

BERBEC Faci planuri de distracție pentru Sf.Andrei și Anul Nou dacic! Dar, nu-i copleşi pe cei din jurul tău, nu-ţi impune astăzi părerile cu orice preţ, chiar dacă ai dreptate. Lasă-i şi pe ei! Ascultă şi ia aminte. Fii precis, concis şi eficient. Evită discuţiile cu anturajul apropiat despre viitor. Atenţie la o posibilă dispută în familie sau în anturaj cu partenerii sau prietenii. Dacă lucrurile se înfierbântă, poţi invoca o durere de măsele, sau o întâlnire extrem de importantă – nu lăsa ca situaţia să se deterioreze – amână tot ce nu poţi stăpâni! Ai de luat mai multe decizii, care de fapt sunt într-un lanţ logic de hotărâri. Prima impresie, prima părere este cea bună! Da curs intuiţiei astăzi, lasă logica pe mâine !

TAUR Majoritatea scenariilor şi planurilor, atât de distracţie cât şi in viata personală, suferă din cauza întârzierilor produse de Saturn. În acestă zi a poţi rezolva unele situaţii delicate. Este un timp excelent să dai dovadă că banul nu conteză când este vorba să te simţi bine – să te duci la sauna, să faci masaj cu ulei de cocos, să dansezi la lumina lumânărilor şi să mănânci bine, dar nu mult. Nimic cu mult efort, nimic care să te obosescă, nimic neplăcut… Totul spontan, plăcut, relaxant, din inimă, cum o făceau anticii!

GEMENI Ai probleme sentimentale, de cuplu, dar acest lucru, paradoxal, le poate și rezolva, astăzi, de sărbătoare! Nu ţi se cere să te schimbi fundamental, ci doar să te distrezi de Sf.Andrei! Rezervă, în zona sau domeniul în care ai decizie, ziua numai activităţilor de rutină. Astăzi nu este indicat să începi noi afaceri sentimentale, sau noi relaţii. De asemenea nu este bine să pleci în călătorie. Dacă totuşi eşti hotărât pentru o plecare, este bine să pleci mâine dimineaţă. Excepţie fac cei care au rezervat biletul de călătorie din timp. Nu aveau cum să ştie!

RAC Zodiacul benefic, cu Luna favorabilă, te îndreptăţesc să speri într-o zi frumoasă și distractivă. Felicită pe Andreii și Andreele, pe care îi cunoști și grăbește-te să faci ziua mai plăcută. Trebuie să fi mai vigilent şi mai pe fază decât de obicei, ca să eviţi o pierdere. Aspectele negative sunt în casa banilor şi a proprietăţilor, aşa că trebuie să-ţi îndrepţi atenţia şi să-ţi pui abilităţile la maximum pe aceste domenii. Pe de altă parte ai posibilitatea să te relaxezi şi să te odihneşti, ba chiar să te distrezi bine de tot, să te simţi bine – este o perioadă de timp când aspectele lui Venus te fac mai drăgălaş şi vesel, tare de tot!

LEU Conjunctura planetelor te avantajează în dragoste, dar e mai puţin favorabilă la bani. Nu lua şi nu da bani cu împrumut! Cineva încearcă să-ţi intre în graţii, să profite de generozitatea ta. Configuratia stelelor arată o perioada numai bună pentru a-ţi face noi cunoştinţe, poate la petrecerea în cinstea Andreilor şi Andreelor. Eşti, din punct de vedere emoţional, mai sensibil. Fii atent la promisiunile care le faci, nu da speranţe inutile. Rigoarea logică şi tenacitatea de care rareori dai dovadă, totuşi, astăzi, te ajută să convingi. Dinamica procesului pe care îl desfăşori te poate scoate uşor din domeniile în care eşti stăpân. Evită să derapezi, ca să nu fi ridicol!

FECIOARA Dacă ai luat o hotărâre, ţine-te de ea. De fapt, o invitaţie primita te fac să te pregătești pentru o seară agreabilă, la sărbătoarea Andreilor şi a Andreelor. Și la Anul Nou dacic! Astăzi continuă, pe alt registru, disponibilitatea ta pentru comunicare si usurinţa transpunerii în vorbe a unor trairi. Emoţional, simţi instinctiv dorinţa să fi cât mai mult în prezenţa celor la care ţii cu adevărat şi care îţi simt căldura sufletească şi îţi răspund pe măsură la gesturile tale tandre şi semnele tale de consideraţie. Este o zi bună, sărbătorește Anul Nou dacic!

BALANŢA De Sf. Andrei stelele îţi sortesc o zi bună, nu te mai doare spatele şi capul, iar cu puțină iscusință poţi rezolva şi problemele cotidiene. Nu uita să-ți feliciți prietenii, de onomastică! Ai impresia că totul este spre folosul tău. Tot felul de mici incidente te fac să crezi norocul este numai de partea ta, dar ar fi bine să fii mai atent, norocul şi-l mai face şi omul! În ceea ce priveşte relaţiile sentimentale astăzi ai nevoie mai mult decât oricând, sigur, în săptămâna aceasta, de sprijinul partenerului. Eşti într-o perioadă vulnerabilă emoțional şi de aceea trebuie să te bazezi pe oamenii pe care îi iubeşti.

SCORPION Conjunctura te avertizeaza sa te odihneşti mai mult şi să-ţi menajezi sănatatea. E important să nu te enervezi când primești vești proaste. Vorbeşte cu calm şi cooperează, este Sf.Andrei! O dimineaţă foarte dinamică, în duo, familie, sau cu prietenii, în care se discută cum se pot finaliza vechi proiecte şi idei. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Stelele spun că variaţiile bruşte de presiune, temperatură şi umiditate sunt duşmanii tăi cei mai mari. După tine însuţi, bineînţeles, care fumezi cam mult şi nu te odihneşti suficient – ba, în ultimul timp te şi enervezi aiurea!

SĂGETĂTOR Ai un program încărcat, dens, dar cu puţin bun simţ şi refuzând complicatiile inutile, o s-o scoţi la capat! Concentrează-te pe problemle urgente şi distrează-te, este Sf.Andrei! Dacă ai hotărât ceva, porneşte cu încredere şi speranţă, sorţii îţi sunt favorabili, chiar dacă soluţia pare riscantă. O zi socială până la capăt. Vizite şi întâlniri, dar până la sfârşitul zilei poți realiza că nu ai pierdut-o degeaba. Astăzi ai convorbiri „între patru ochi” cu un număr oarecare de persoane. Lucrurile devin mai serioase decât în mod obişnuit. Realizezi şi înţelegi sensul ascuns al celor ce discuţi şi ce doresc de fapt persoanele respective să-ţi comunice.

CAPRICORN O zi de sărbătoare care seamănă cu altă zi de Sf.Andrei în care rutina distracţiilor obişnuite devine tradiție şi cu o impresie ciudată de “déjà vu”. Totuşi, este așa de plăcut și frumos! Astăzi te pot bântui nişte „fantome” ale trecutului. Nu ceda nostalgiei, deciziile luate au fost cele mai bune la momentul respectiv. Pe seară, mare grijă la frig, la variaţiile de temperatură! Viziunea, filozofia ta de viaţă, conservatoare adesea, doar eşti un semn de pământ, este astăzi apreciată de toată lumea. Oamenii au din ce in ce mai multă nevoie de lucruri şi idei concrete, stabile, de repere fixe pe care să se sprijine în haosul acesta care ne înconjoară. O după-amiază activă, distractivă, după o dimineaţă cam leneșe și incertă.

VĂRSĂTOR Câte puţin, încet-încet, reuşeşti să faci ceea ce ţi-ai propus. Se pare că ai găsit filonul stării de bine, zâmbește! Nu te abate de la programul pe care l-ai stabilit pt. Sf. Andrei! Nu mai îţi încărca imaginaţia cu scenarii de coşmar, pentru că nu or să aibă loc, în nici un caz. Horoscopul tău, pe termen lung, este bun şi foarte bun. Nimic foarte neplăcut, sau nimic foarte rău. Toţi ai tăi sunt bine şi după horoscopul tău vei avea numai motive de bucurie şi mândrie. Sigur, statistic vorbind și oferind gradul de nedeterminare necesar. Zâmbește și totul se poate schimba în bine!

PEŞTI Nu merge totul în sensul pe care-l vrei. Nu te panica, Noul An dacic îţi aduce şi veşti bune şi clipe plăcute. Dar tu ai dori o insulă pustie unde să trăieşti din iubire şi apă de izvor! Foloseşte realismul caracteristic zodiei ca să vezi care îţi sunt şansele, să ceri ajutor calificat, dacă este nevoie. Aspecte favorabile pentru distracție și relaxare. De asemenea o zi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul domeniului social. Găseşti nota potrivită şi în acordul sentimental. Ziua de astăzi se configurează ciudat – tu pari că eşti pus în faţa unei decizii. Adica nu şti ce sa alegi intre două căi de urmat. Decizie care nu-ţi este chiar la îndemână fiind vorba de o problemă mai complicată şi probabil foarte personală. Mai multă odihnă, mâncare naturală şi o muzică relaxanta pot să mai reducă din oboseală cronică acutizata de o perioadă adiacentă densa si agitata.