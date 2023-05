HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, 30 mai 2023. Un elev, un computer

30 mai

Pe 30 mai s-au născut Petru cel Mare, Mihail Bakunin, Peter Carl Faberge, Howard Hawks, Aleksei Leonov, Keir Dullea, Marie Fredriksson, Constantin Gogu, Marcu Beza, Doina Cornea, Mihai Botez.

Astăzi, nimic în “Kalendar”, iar în calendarul fix creştin-ortodox Sfinţii Isaachie, Varlaam şi Natalie.

Dragi lupi, padawani și hobbiți încă mai citesc curierul de la Bruxelles. O să vină următorul, joi și nu l-am terminat pe cel primit joia trecută, pe 25 mai. V-am spus că este un volum foarte mare de informație. Întâi am citit secțiunea FYEO, care este scrisă pe un fel de hârtie pelur roz, care arde foarte bine și complet, cred că este ceva plastic, apoi am trecut la partea publică pe hârtie obișnuită, dar și ea foarte subțire. Ca să nu atârne la cântar, doar se expediază cu curierul rapid. Ei bine, în secțiunea neclasificată am găsit o notă care m-a impresionat. În registrul pozitiv.

Laptop-uri gratuite pentru copiii polonezi de 10 ani

Parlamentarii polonezi au aprobat un plan guvernamental de a oferi fiecărui elev de clasa a patra din țară un laptop gratuit pentru a-i ajuta cu educația.

Măsura a fost adoptată vineri cu 434 de voturi pentru și șapte abțineri în camera inferioară a parlamentului, a informat agenția de presă de stat PAP.

Legislația merge acum la Senat, camera superioară a parlamentului polonez, pentru dezbateri suplimentare.

Votul parlamentar vine după ce prim-ministrul Mateusz Morawiecki a snunțat în ianuarie că aproximativ 370.000 de elevi de clasa a patra vor primi laptopuri gratuite de la guvern când noul an școlar va începe în septembrie.

El a spus la acea vreme că inițiativa urmărea să asigure „oportunități egale” pentru copiii polonezi de 10 ani și „să ofere fiecărui elev un început bun”.

Morawiecki a declarat reporterilor că anul trecut guvernul său a furnizat computere pentru aproximativ 218.000 de elevi din zonele rurale defavorizate din punct de vedere economic.

Laptop-urile nu ajun la elevi ”chele”. Pe lângă sistemul de operare, elevii găsesc pe computere Constituția poloneză, imnul de stat, literatura poloneză clasică, mai multe poezii și video cu folclorul polonez, basme și jocuri. Polonia are de vreo câțiva ani un agreement cu Elon Musk așa că are acces liber la Starlink. Cu toate acestea viteza pe net în Polonia este mai mică decât în România. De ce? Bună întrebare!

O mare firmă de laptopuri a primit o comandă grasă de la polonezi, de la Ministerul Învățământului. Un milion și jumătate de laptopuri la prețul de 78 dolari pe bucată, furnizate pe parcursul a 36 luni. Arhitectura laptopurilor nu este deloc simplă, sunt produse decente.

Cu toate că mă gândesc că mai bine era dacă le cumpărau copiilor smarturi. Copiii și adolescenții folosesc smarturi, nu prea se încurcă cu laptopuri și mai deloc cu desk-uri. Și ieșeau și mai ieftin. Dar eu nu sunt polonez, ca să înțeleg politica lor.

O să scot refractorul Gina, afară este mai clar și nu prea este frig. Încă mai regret refractorul Harald, după cum regret enorm pe cel care i-a dat numele.

Se duc oamenii, ce să mai spun de obiecte, se duc și ele – doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 30 mai 2023

BERBEC Problemele tale par că nu se mai sfârșesc. Ia-le pe rând! Termină ce ai început şi ia în serios sfaturile prietenilor, familiei. Măcar ascultă, poate primeşti nişte sfaturi care îți trebuie! Dimineaţa este favorabilă lucrurilor şi lucrărilor profesionale importante, sau punerii lor pe un drum critic. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Totuşi, nu trebuie să dai dovadă de mai multă încăpăţânare decât de obicei. Nu te implica în domeniul financiar. Nu te speti cu munca spre gloria altora! Un obicei prost este cauza lipsei tale de vitalitate. Probabil că este vorba de faptul că mănânci repede şi aiurea şi ai o atitudine dispreţuitoare faţă de stomac. Vorba lui Ilf şi Petrov! Dacă nu ai tu grijă de tine, cine vrei să aibă?

TAUR Astăzi poţi să ai o zi liniştită şi plăcută. Eşti mai sociabil şi lucrul acesta este apreciat de anturaj. Poţi să vorbeşti despre proiectele şi visurile tale, poți fi ascultat cu simpatie! Trebuie să dai mare atenţie felului cum te adresezi şi cum formulezi replicile tale. Mai toată lumea este „cu capsa pusă sau cu fitilul aprins”. Sunt restructurări, nu se plătesc salariile? Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. Ai răbdare şi încredere. În Dumnezeu şi în capacitatea ta de muncă. Dar, în lumea de azi, orice este posibil, din ce în ce mai multe domenii se comportă haotic, ca scăpate din Planul lui Dumnezeu.

GEMENI Cu Soarele în zodie și multe aspecte complexe, viaţa nu este deloc simplă şi un bun exemplu este chiar ziua de astăzi. Abordează problemele pe rând, într-o ordine firească! Azi eşti plin de poante cam rautacioase, de ironii cinice, dar eşti iertat de anturaj, pentru că eşti simpatic. La prînz, posibilă schimbare de program care se pare ca nu iţi place de loc. Pluteşte un aer de dezastru proaspăt, de aventură neaşteptată şi abruptă – de tragedie aeronautică – reflectezi cinic că te prăbuşeşti şi tu împreună cu toată ţara. De fapt nu este chiar aşa, dar ţie îţi place să exagerezi. Baronul Munchausen era născut în zodia Gemenilor!

RAC O zi plină, favorabilă, succesul şi placerea problemelor rezolvate pot fi întrecute doar de rafinamentul unei cine aşa cum îţi place, cu salate savante, bine temperate şi sosuri secrete. Căutarea permanentă a adevărului absolut şi a perfecţiunii armonioase te fac să pari din altă lume. Atenţie la gafe şi neânţelegeri, colegii tăi sunt mult mai rudimentari decât credeai. Trebuie să-ţi găseşti cuvintele potrivite pentru că anturajult tău pare confuz şi distrat. Toată lumea pare că aşteaptă ceva! După orele de program este necesar să faci puţină mişcare, puţin sport, orice vârstă ai avea. Stephen Hawking glumea cum că şi el face sport. Sportul circumvoluţiunilor!

LEU Este cazul să mai laşi obişnuinţa şi inerţia deoparte, adună-ţi forţele şi banii şi schimbă-ţi puţin viaţa, începând chiar de astăzi, cu organizarea locuinţei şi îmbunătăţirea garderobei. Ceva nu este cum ar trebui să fie. Parcă vezi textura digitală a lumii acesteia false, ca în Matrix. Poate din cauză că vin examenele şi vacanţele, toată lumea se grăbeşte şi pare robotizată. Ia-ţi un moment de respiro şi vezi în ce parte merge barca vieţii tale. Este momentul favorabil să te gândeşti la un curs nou. Nu prea ai cum să schimbi lumea, să o faci mai bună, cu toate că îţi trece prin gând că sub conducerea ta lucrurile ar sta altfel. Sigur, sigur, Leul întotdeauna trebuie să conducă ceva… dar hai să ne limităm la viaţa ta. De acord?

FECIOARĂ O zi cam monotonă şi fără evenimente importante. Tocmai bună să faci, cum te sfătuiesc stelele, un prilej de relaxare şi recuperare, poate un masaj, poate acasă, un somn bun şi necesar! Astăzi nu trebuie să exagerezi cu nimic, în special cu mâncarea. Cu dulciurile, ca să fiu mai precis. Ai o zi întreagă de aspecte favorabile – profită de ele, dar cu masură, pentru ca stelele arată, nu determină desfăşurarea unui eveniment. În negocieri, tratative, discuţii – foarte puţini pot să-ţi ţină piept astăzi. Eşti avantajat atât la vânzări cât şi la cumpărături. Ceea ce cumperi astăzi poate face mare placere celor dragi. Pe seară, o alternanţă rapidă de optimism şi pesimism în domeniul relaţiilor sentimentale nu face decât să confere mai multe condimente vieţii tale emoţionale.

BALANŢĂ Astăzi nu exagera în nimic. Mai ales dimineaţa, când ai o perioadă mai neinspirată. Atenţie la efortul fizic, mai ales la articulaţii. Nu căra mai mult decât poţi, la propriu şi figurat! Trebuie să reflectezi un pic. Să te sfătuieşti cu cel mai bun prieten al tău. Adică cu tine însuţi. Ai multe pe suflet, aşa este? Chiar dacă nu recunoşti, tot aia e! Trăirea asta cam profundă şi complicată, ca să nu mai punem la socoteală efortul intelectual, te poate consuma cam toate cele 24 de ore ale zilei, în care nu vei face altceva decât planuri de viitor şi procese de conştiinţă. Există un procent dintre nativi care o să se ducă după orele de program să facă sport cu toată ameninţarea lipsei de timp. Că aşa este la… tenis!

SCORPION Favorurile stelelor se îndreaptă astăzi în special către Scorpionii din justiţie, mediul de afaceri, bănci, case de schimb şi contabilitate, care au ceva noroc în domeniul relaţiilor umane. Cu calm şi nu prea multe ţigari, reuşeşti să rezolvi aproape totul. Meriţi o seara frumoasă. În această perioadă ciudată, hai să-i spunem pe nume, nefastă, este bine să te abţii de la orice proiect nou, de la orice nouă asociere. Totuşi, ai o perioadă destul de bună pentru promovarea intereselor personale, pe seară, la un suc cu prietenii. Poate îţi descarci sufletul, poate le spui şi lor ce se întâmplă. Poţi să te bazezi pe faptul că mai sunt mulţi oameni cinstiţi şi drepţi în România, numai că ei nu apar la televizor. Şi bine fac!

SĂGETĂTOR Dimineaţa trebuie să pui întrebări bune, ca să ai răspunsuri bune. Nu lăsa lucrurile încurcate, clarifică şi lămureşte! Astăzi dai dovadă de un pragmatism şi o logică care te pot ajuta mult! Luna în creștere declanşează unele situaţii la care te aşteptai mai puţin. Veştile vin de la conducere, de la minister, de la patron şi degeaba te minunezi. Îţi rămâne să dai din umeri şi să declari cu resemnare „asta este!” Nu, nu este bine. Ia atitudine, cere explicaţii. Cu blândeţe, ceva de genul: „poate am înţeles eu greşit, dar se spune că…” În faţa prostiei şi a lăcomiei nu prea ai ce să negociezi, dar măcar nu ţi-ai încărcat sufletul cu o nedreptate. În această perioadă ciudată, hai să-i spunem pe nume, nefastă, este bine să te abţii de la orice proiect nou, de la orice nouă asociere.

CAPRICORN Ai un partener sau prieten, cineva din anturaj, care te poate ajuta când ai nevoie. Dă-i mai multă importanţă şi-ţi va fi recunoscător. Trebuie să respecţi, ca să fii şi tu respectat! Evita graba, mai ales spre seară. Veste despre răsplata unor eforturi trecute şi a facerii de bine. De asemenea, după orele de program, trebuie să dai jos kilogramele care nu stau deloc bine pe tine. Nu cu cine ştie ce cură ciudată şi cu medicamente periculoase, ci cu sala de gimnastică, alergari prin parcuri şi multă… foame. Trage de fiare şi lumea îţi va apărea mai frumoasă şi mai zveltă. Venus face aspecte favorabile cu zodia ta, aşa că pe seară poţi să ieşi la cursurile de dans. Foloseşte perioada ca să-ţi lămureşti problemele de amor sau să începi alte prospectări.

VĂRSĂTOR S-ar spune, după conjunctura stelelor, că te gândeşti, mai ales astăzi, să-ţi schimbi ceva în viaţă. Oricum, a trecut mult timp de la ultima schimbare şi poate că noul te poate avantaja! Cu o conjunctură astrală favorabilă, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Luna, aproape din întâmplare, te sprijină să obţii mai multă stabilitate la serviciu sau in anturaj. Nu uita că duşmanul tău este umiditatea excesivă sau curentul cel pervers. Nu sta în curent şi nu zăbovi peste măsură în spaţii largi, în aer liber. Dar nici nu sta închis în casă! Există un drum de mijloc, cumpătarea, care evită excesul şi abuzul. Trebuie să urmezi acel drum. De asemenea, o zi densă dar plăcută, ba chiar interesantă sub aspectul relaţiilor din domeniul emoţional, sentimental, familial.

PEŞTII Astăzi descoperi amănunte surprinzătoare şi picante despre prietenii, colegii, anturajul tău. Nimic din ceea ce este omenesc, nu îmi este străin, spune proverbul. Zâmbeşte şi… taci! Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu termini ce ai de spus. Nu ai timp să stabileşti ceea ce doreai de fapt. Comunicarea suferă, dar nu o să fie Sfârşitul Lumii. Sănătatea îţi este bună, viaţa personală – armonioasă, iar situaţia financiară nu-ţi mai pare prea teribilă. Drumul spre infern este pavat cu intentii bune, aşa că lasă pe alţii să înceapă cu drăgălăşeniile şi pupăturile. Cafeaua de dimineaţă şi gustarea de la prânz sunt cele două pauze de astăzi. In restul zilei ai mult de lucru şi drumuri de făcut. Stelele iţi sortesc o zi bună, nu te mai doare nimic, iar colegii de serviciu sunt draguţi şi serviabili. Şi, o veste bună! Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri, acest lucru mai pe seară.