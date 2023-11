Horoscopul lui Dom’ Profesor-3 noiembrie 2023. Starea filosofiei. Filosofia pop

3 noiembrie

Pe 3 noiembrie s-au născut împăratul Mutsuhito Meiji Tenno, Andre Malraux, Karl Baedeker, Leopold III, Charles Bronson, Monica Vitti, Gerd Muller, Iulian Mihu, Marcel Anghelescu, Nicolae Dragoş, Paul Cornea, Traian Demetrescu.

În calendarul creştin-ortodox avem brelanul ierarhic duhovnicesc complet, un episcop, Achepsima, un preot, Iosif şi un diacon, Aitala. Păcat că frumosul prenume Iosif este uitat, a devenit mai mult nume de familie. Trece vremea, trece! Nimic în ”Kalendar”, geto-dacii se pregăteau de iarnă și de Anul Nou.

”Evenimentul Zilei”. În anul 1705, pe 3 noiembrie, un cutremur estimat astăzi la gradul 7,9 pe scara Richter a distrus aproape complet mai multe orașe din regiunea centrală a Italiei, Abruzzo. Atunci au pierit cel puțin 15.000 de persoane. Centrul Italiei, în special, este sub amenințarea cutremurelor și astăzi. O zonă instabilă, vecină cu Vezuviu. Să ne amintim că cele mai importante construcții din Roma antică au fost distruse de cutremure. Sau, de foc, cum a fost cazul Circus Maximus, în anul 64.

Siobhan Lyons este o specialistă în mass-media și studii culturale cu sediul în Sydney, Australia. Lucrarea ei a fost publicată de The Washington Post , The Guardian și Philosophy Now , printre altele. Ea este editorul revistei Ruin Porn and the Obsession with Decay (2018) și autoarea cărții Death and the Machine: Intersections of Mortality and Robotics (2018). Are multe lucrări publicate. Iată un eseu, despre starea filosofiei:

Atâta timp cât a existat un astfel de subiect precum filosofia, au existat oameni care l-au urât și disprețuit, se arată în prima linie a articolului lui Bernard Williams „On Hating and Despising Philosophy” (1996). Aproape 30 de ani mai târziu, filosofia nu este atât de urâtă, ci este privită cu un amestec de incertitudine și indiferență. După cum a spus Kieran Setiya recent în London Review of Books , filosofia academică în special este „într-o stare de confuzie”. Există multe motive pentru stagnarea filosofiei, deși influențele duale ale specializării și comercializării, în special, au transformat filosofia într-un lucru care abia seamănă cu disciplina așa cum a fost practicată de oameni ca Aristotel, Spinoza sau Nietzsche.

Filosofii au fost întotdeauna preocupați de întrebarea cum să filosofeze cel mai bine. În Grecia antică, filosofia se desfășura frecvent în aer liber, în locuri publice, cum ar fi Liceul, în timp ce lucrările filosofice erau adesea scrise într-un format de dialog. Augustin și-a oferit filozofia sub formă de confesiuni. Niccolò Machiavelli a scris tratate filozofice în genul literar „oglinzi pentru prinți”, în timp ce cea mai faimoasă lucrare a sa, Prințul , a fost scrisă ca și cum ar fi o instrucțiune pentru un conducător. Thomas More a menținut formatul de dialog care fusese popular în Grecia antică când a scris faimosul său roman filozofic Utopia (1516). Până la sfârșitul anilor 1500, Michel de Montaigne a popularizat eseul, combinând anecdota cu autobiografia.

În secolul care a urmat, Francis Bacon a fost clar aforistic în lucrările sale, în timp ce Thomas Hobbes a scris Leviathan (1651) într-un format în stil prelegere. Lucrarea lui Baruch Spinoza a fost neobișnuită, fiind modelată după geometria lui Euclid. Iluminismul a văzut o abordare divergentă a filozofiei cu privire la formă și conținut. Multe lucrări au menținut modelul narativ care fusese folosit de Machiavelli și More, ca în Candide a lui Voltaire (1759), în timp ce Jean-Jacques Rousseau a repopularizat formatul confesional al scrierii filozofice. Immanuel Kant , însă, a fost mult mai puțin accesibil în scrierile sale. Stilul său, deseori impenetrabil, va deveni din ce în ce mai popular în filosofie, reluat în cea mai mare măsură în lucrarea lui Hegel . În ciuda complexității renumite a lucrărilor lor, ambii filozofi aveau să devină o influență de durată în filosofia modernă.

În secolul al XIX-lea, Friedrich Nietzsche , foarte influențat de Arthur Schopenhauer , a scris într-un stil aforistic, exprimându-și ideile – adesea așa cum îi veneau – în explozii de proză energică. Sunt foarte puțini filosofi care au reușit să surprindă importanța și rigoarea intelectuală a filosofiei, fiind totodată la fel de pasionați și poetici ca Nietzsche. Poate că acest lucru explică atractivitatea sa de durată în rândul cititorilor, deși ar explica și scepticismul cu care se confruntă adesea în tradițiile mai analitice, unde Nietzsche nu este întotdeauna tratat ca un filosof „serios”.

Secolul al XX-lea s-a dovedit a fi un punct de cotitură crucial. În timp ce multe lucrări grozave au fost publicate, filosofia a devenit, de asemenea, foarte specializată. Creșterea specializării în mediul academic a diminuat influența mai largă a filozofiei asupra artiștilor și publicului larg. Filosofia a devenit mai puțin implicată în societate în sens mai larg și s-a rupt în domenii strict specializate, cum ar fi filosofia minții, hermeneutica, semiotica, pragmatismul și fenomenologia.

Există opinii diferite cu privire la motivul pentru care specializarea a luat o astfel de stăpânire a filosofiei. Potrivit lui Terrance MacMullan, ascensiunea specializării a început în anii 1960, când universitățile erau din ce în ce mai radicalizate. Problema a crescut atunci când academicienii au început să imite stilurile încărcate de jargon ale unor filosofi precum Jacques Derrida , hotărând să vorbească mai ales între ei, mai degrabă decât cu publicul larg. După cum scrie MacMullan în „Jon Stewart and the New Public Intellectual” (2007):

”Este mult mai ușor și mai confortabil să vorbești cu cineva care îți împărtășește presupunerile și folosește termenii tăi decât cineva care ți-ar putea contesta presupunerile în moduri neașteptate sau îți poate cere să explici ce vrei să spui.”

Adrian Moore, pe de altă parte, explică că specializarea este văzută ca o modalitate de a se distinge:

”Academicienii în general, și filozofii în special, trebuie să își pună amprenta asupra profesiei lor pentru a progresa, iar singura modalitate realistă pe care o au de a face acest lucru, cel puțin într-un stadiu incipient al carierei lor, este să scrie despre lucruri foarte specifice. Probleme la care pot aduce o contribuție cu adevărat distinctă.”

Cu toate acestea, Moore deplânge creșterea specializării, menționând că, deși specialiști ar putea fi necesari în unele cazuri, „există pericolul ca (filosofia) să nu fie urmărită deloc, într-un mod semnificativ integrat” .

Într-adevăr, în timp ce specializarea ar putea ajuta cadrele universitare să se distingă în domeniul lor, concentrarea lor înseamnă, de asemenea, că munca lor este mai puțin probabil să aibă un impact mai larg. În favoarea specializării, cadrele universitare nu numai că au restrâns domeniul de aplicare al filosofiei, dar i-au exclus, fără să vrea, pe cei care ar putea avea propriile contribuții de făcut din afara mediului academic.

Expertiza contează mult în climatul intelectual de astăzi și are sens ca celor educați și instruiți în anumite domenii să li se acorde mai multă atenție decât unui pasionat. Dar acei filosofi care au scris pe o gamă largă de domenii au lăsat o amprentă profundă asupra filosofiei. Aristotel s-a dedicat unei multitudini de domenii, inclusiv știință, economie, teorie politică, artă, dans, biologie, zoologie, botanică, metafizică, retorică și psihologie. Astăzi, orice cercetător care se bazează pe domenii diferite, „antagoniste” ar fi acuzat că se abate de la specializare. În consecință, cărțile monumentale care au sfidat tradiția – de la Etica la Nicomahe a lui Aristotel până la Dincolo de bine și de rău (1886) a lui Nietzsche – sunt foarte puține.

Aceasta nu înseamnă însă că nu există filozofi influenți. Saul Kripke și Derek Parfit, ambii nu decedați de mult, sunt poate cei mai importanți filosofi din ultimii ani, dar influența lor se limitează în primul rând la mediul academic. Martha Nussbaum, pe de altă parte, este unul dintre cei mai importanți și prolifici filosofi care lucrează astăzi. Contribuțiile ei la etică, drept și emoție au fost atât foarte apreciate, cât și de anvergură, și este adesea lăudată pentru stilul și rigoarea ei, ilustrând faptul că nu toți filozofii se concentrează pe domenii înguste de specializare.

Însă „degradarea specializării”, așa cum o numește David Bloor , rămâne încăpățânat înrădăcinată în practica filosofiei și „reprezintă o barieră artificială în calea liberului trafic de idei”. Între timp, John Potts susține că accentul pus pe specializare a descurajat efectiv orice idei noi să apară:

O cunoaștere a istoriei, filosofiei, teologiei, psihologiei, filologiei, literaturii și clasicilor a încurajat intelectualii germani de calibrul lui Nietzsche și Weber, pentru a numi doar doi dintre cei mai influenți savanți universali; astfel de cifre au devenit mult mai rare în secolul al XX-lea, deoarece cercetările academice au ajuns să favorizeze specializarea în detrimentul generalizării.

Citirea lui Nietzsche poate fi uneori grea și complicată, dar nu este niciodată plictisitoare.

Degradând semnificația gândirii generalizate, țesutul conjunctiv care există în mod natural între diverse discipline este ca materia întunecată. Se presupune că trebuie să fie, dar nu există. Se așteaptă, în schimb, să respecte metodologiile inerente domeniului lor. Dacă, așa cum a susținut Henri Bergson în The Creative Mind (1946), filosofia se presupune că „ne conduce la o percepție mai completă a realității”, atunci acest accent permanent pus pe specializare astăzi compromite cât de mult putem ști cu adevărat despre lume în orice profunzime semnificativă, compromițând însăși sarcina filosofiei. După cum a spus Milan Kundera în Arta romanului (1988):

”Ascensiunea științelor l-a propulsat pe om în tunelurile disciplinelor de specialitate. Cu cât progresa mai mult în cunoaștere, cu atât putea vedea mai puțin clar fie lumea în ansamblu, fie propriul sine și s-a cufundat mai mult în ceea ce elevul lui Husserl, Heidegger, numea, într-o frază frumoasă și aproape magică, „uitarea ființei”.”

A restrânge abordarea cuiva a cunoașterii la orice domeniu, orice domeniu de specializare, înseamnă a reduce viziunea cuiva asupra lumii la reglementările discursurilor concurente, trivializarea cunoștințelor ca ceva reductibil la o metodologie. În astfel de condiții, cunoașterea este doar un vas, un cod sau un instrument, ceva care trebuie stăpânit și manipulat.

Îndepărtându-se de un focus mai generalizat, filosofia s-a desprins din ce în ce mai mult de stilul mai poetic care îi hrănea spiritul. James Miller, de exemplu, a numit filosofia de dinainte de secolul al XX-lea o „specie de poezie”. Stilul unic de scris poetic al lui Nietzsche poate explica o mare parte din renumele pe care ideile sale continuă să o primească (și, de asemenea, o mare parte din criticile adresate lui de alți filozofi). Citirea lui Nietzsche poate fi uneori grea și complicată, dar nu este niciodată plictisitoare. Într-adevăr, Tamsin Shaw a vorbit despre Nietzsche ca fiind mai puțin un filosof și mai mult un „filosof-poet”. Jean-Paul Sartre l-a numit „un poet care a avut ghinionul de a fi luat drept filosof”.

În timp ce mulți au căutat să separe filosofia de alte stiluri și activități creative, în special poezia și literatura, Mary Midgley a insistat că „poezia există pentru a exprima viziunile (noastre) în mod direct, într-o formă concentrată”. Chiar și Martin Heidegger, a cărui scriere a fost mult mai puțin poetică decât cea a lui Nietzsche, s-a proclamat drept „un poet într-un timp sărac” și i-a văzut pe poeți ca pe cei care ajung direct în abis în timpul „nopții lumii”.

Bineînțeles, stilul de scriere singur nu poate explica dezordinea filozofiei; Kant și Ludwig Wittgenstein s-au dovedit incredibil de influenți în ciuda prozei lor interzice. La fel ca Nietzsche și Heidegger, lucrările lor au abordat întrebări filosofice monumentale ale ființei și ale cunoașterii, modificând traiectoria filozofiei însăși. Dar, pe măsură ce filosofia s-a desprins din ce în ce mai mult de lumea socială asupra căreia se concentrau interesele ei, întrebarea dacă are vreo relevanță pentru preocupările din „lumea reală”, orice lucru semnificativ de spus despre ceea ce înseamnă a fi uman, a devenit mai frecventă și a fost în curând critica predominantă ori de câte ori a apărut tema filozofiei. După cum spusese Bernard Williams în 1996, există acuzația comună că „filozofia nu primește niciun răspuns sau nu primește niciun răspuns la nicio întrebare de care orice persoană adultă și-ar face griji”. Sau, așa cum a susținut David Hall, „relevanța filosofiei este cea care este contestată mai întâi”.

Astăzi, se pot vedea clar efectele specializării. Considerată puțin mai mult decât o distracție frivolă, în secolul 21, în cel mai bun caz o opțiune, filosofia este văzută de mulți ca fiind nepotrivită sistemului de învățământ orientat către vocație, care este prioritar astăzi. Universitățile oferă cursuri care îi fac pe studenți „pregătiți de muncă”, în timp ce alfabetizarea digitală este comercializată ca punct de referință al intelectului și al succesului. Infrastructura educației este aproape unanim în favoarea învățării cuantificate și a cursurilor STEM. În 2022, de exemplu, Consiliul Australian de Cercetare și-a publicat rezultatele pentru proiectele aprobate pentru 2023. Din cele 478 de proiecte care au fost aprobate pentru 2023, 131 au fost pentru inginerie, informații și științe de calcul; 117 pentru științe biologice și biotehnologie; 98 pentru matematică, fizică, chimie și științe ale Pământului; 93 pentru științe sociale, comportamentale și economice; și 39 pentru științe umaniste și arte creative.

Stephen Hawking a fost unul dintre cei mai vocali critici ai filosofiei din istoria recentă, declarând în 2010 că „filosofia a murit”. Pentru Hawking, filosofiei îi lipsea rigoarea empirică a științelor. Aceasta nu a fost o acuzație nouă. În Power Failure (1987), Albert Borgmann a susținut că știința este superioară științelor umaniste, deoarece „există întotdeauna, aproape unanim, cea mai bună teorie actuală. Nu există niciodată așa ceva în științe umaniste. Einstein, a scris el, „l-a înlocuit pe Newton într-un mod în care Arthur Miller nu a reușit să-l înlocuiască pe Shakespeare”.

Totuși, ceea ce Borgmann nu a înțeles este că teoriile filozofice nu sunt neapărat menite să fie dovedite sau infirmate și că ideile filosofice nu devin pur și simplu învechite pe măsură ce se conturează altele noi. După cum a spus Hall: „filosoful culturii este preocupat în primul rând nu de întrebările referitoare la adevărul sau falsitatea unei interpretări, ci de articularea acelor înțelegeri importante care promovează conștiința de sine culturală”.

Ca răspuns la impactul înăbușitor al specializării, anumiți scriitori și savanți au căutat să rectifice obscuritatea filosofiei încercând să o facă mai relevantă pentru societate. Dar, în eforturile lor de a lărgi aria de acoperire a filosofiei, mulți au transformat pur și simplu filosofia într-o întreprindere corporativă. Corporatizarea – cea mai flagrantă mutație a capitalismului neoliberal – a avut un impact devastator asupra filosofiei, în măsura în care ideile și creativitatea sunt acceptate doar în măsura în care sunt comercializabile și profitabile.

Într-o epocă dominată de autoajutorare, cultul Silicon Valley și normalizarea bogăției excesive, filosofii au fost retrogradați, înlocuiți cu „lideri de gândire” și think tank-uri, influenți și antreprenori. Kiran Kodithala, în articolul său „Becoming the Übermensch” (2019), vede chiar Übermensch-ul lui Nietzsche ca un antreprenor, oferind o interpretare deosebit de flagrantă a filozofiei lui Nietzsche:

Potrivit lui Nietzsche, a deveni ubermensch este destul de simplu. Rețeta lui este să crezi în tine și să nu-ți mai faci griji pentru lume. Statu quo-ul va rezista întotdeauna schimbării, societatea te va numi mereu nebun, unii te-ar putea eticheta chiar narcisist, iar câțiva te pot considera naiv pentru că ai venit cu idei radicale.

Pentru Kodithala, Elon Musk poate fi văzut ca o posibilă încarnare a evazivei formulări Übermensch a lui Nietzsche, în mare parte datorită căutării sale obstinate de creativitate împotriva dificultăților considerabile. Cu toate acestea, Nietzsche s-ar fi refuzat la implicație, în timp ce avertiza sărbătorirea de către societate a mogulilor tehnologiei precum Jobs și Elon Musk, care pur și simplu au întărit status quo-ul sub pretextul antreprenoriatului, mai degrabă decât să-l perturbe. Aceștia nu erau indivizii pe care Nietzsche i-a avut în vedere când a teoretizat Übermensch, un concept care se aplica mai puțin unui individ specific, decât unei idei. Dacă Nietzsche ar fi intenționat ca Übermensch să se aplice unei anumite persoane sau unor persoane, l-ar fi rezervat doar celor mai mari artiști.

Pentru Nietzsche, arta există ca cea mai pură formă de auto-exprimare și auto-depășire și a avut cea mai mare stima pe figuri precum Ralph Waldo Emerson, Goethe și Schopenhauer, care, a simțit el, au arătat spiritul intrinsec al autodepășirii. În secolul XXI, creativitatea a fost cooptată de industriile capitalului, iar însăși ideea de „măreție” și-a pierdut sensul, din ce în ce mai mult aplicată celor care, ar fi susținut Nietzsche, nu fac altceva decât să pângărească cultura și să păteze însăși ideea de creativitate. Creativitatea nu este răsplătită ca scop în sine, ci doar ca metodă de a acumula capital. Sau, așa cum o spune Jenny Odell în How to Do Nothing (2019), arta, filosofia și poezia se luptă să supraviețuiască „într-un sistem care prețuiește doar banul”; astfel de activități „nu pot fi tolerate pentru că nu pot fi folosite sau însușite și nu oferă rezultate”.

În acest scop, marile opere filozofice au fost înlocuite cu cărți de filosofie pop care sunt mai strâns asociate cu industria de dezvoltare personală decât cu filosofia însăși. Alain de Botton este una dintre figurile mai familiare al cărei loc în filosofia contemporană atestă această schimbare; organizația sa School of Life (formată dintr-o echipă mare de producție) a transformat filosofia într-o afacere care vizează vânzarea de mărfuri trucate sub masca iluminismului contemporan. În timp ce dorința lui de a sparge decalajul dintre filosofie și publicul larg este cu siguranță lăudabilă, eforturile sale sunt în același timp un ajutor și o piedică pentru natura filosofiei în sine.

Pe de o parte, cărțile sale încearcă să „modernizeze” filosofia pentru un public larg care altfel ar putea fi nefamiliar cu astfel de concepte sau filozofi, în timp ce, pe de altă parte, marca sa particulară de modernizare a domeniului amenință să reducă filosofia și conceptele filozofice la un truc pentru vindecarea problemelor de stima de sine. Titluri precum How Proust Can Change Your Life (1997) și How to Think More About Sex (2012) nu împărtășesc nimic cu marile lucrări ale filozofiei, promovând în același timp noțiunea dăunătoare că, dacă filosofia trebuie să aibă vreo valoare acum și dincolo, ea trebuie să-și bazeze valoarea pe implicarea sa practică de utilizare ca antidot împotriva bolii psihologice a societății.

De Botton nu este singurul care tratează filosofia ca dispozitiv de marketing de dezvoltare personală, deoarece un număr alarmant de așa-numite cărți de „filosofie” vândute astăzi sunt doar cărți de auto-ajutorare mascate în tratate filosofice. Una dintre aceste cărți spune: „Cum te poate consola Kant când ești părăsit prin mesaj text? Cum poate Aristotel să-ți vindece mahmureala? Cum te poate face Heidegger să te simți mai bine când moare câinele tău?” Cu siguranță, niciunul dintre acești filozofi nu a intenționat vreodată ca munca lor să fie folosită în acest fel.

În recenzia ei usturătoare a lui Colin McGinn, The Meaning of Disgust (2011), prost primită, Nina Strohminger a numit cartea „o emblemă a celei mai moderne creații: cartea de filozofie pop. Conținutul real, gândirea sau înțelegerea este complet opțională. Singura cerință reală este ca paginile să alimenteze ego-ul cititorului, să-l facă să simtă că face ceva înțelept pentru el.

Aceste cărți se pot dovedi, desigur, utile multor oameni, dar riscă și să trivialeze așteptările noastre cu privire la ceea ce ar trebui să simtă gândirea filozofică și critică. Așa cum a spus Christian Lorentzen în London Review of Books în 2020: „Mulți oameni cumpără cărți care oferă iluzia gândirii…” Aceste cărți pot ajuta cititorii nefamiliarizați cu filozofia să-i introducă în gândurile și ideile unora dintre marii filozofi, dar ele se opresc înainte de a solicita un angajament mai critic din partea cititorilor. Cel mult, pot face cititorii să se simtă puțin mai bine, nu un scop nedemn, dar deloc unul care să privească filosofia în sine. După cum a susținut biograful filosofic Ray Monk, aceste cărți „ar putea avea un scop”. „Dar”, adaugă el, „asta nu este filosofie”.

În cartea sa The Nature and Future of Philosophy (2010), Michael Dummett se întreabă: „Atunci, unde poate ajunge filosofia în viitorul apropiat?” Este o întrebare pe care mulți oameni, atât filosofi, cât și nefilozofi, o pun adesea. De fapt, așa cum a subliniat recent Kieran Setiya, nu este neobișnuit ca oamenii să se plângă de starea filosofiei. El precizează că filozofii de o anumită vârstă au tendința de a deplânge lipsa de direcție a disciplinei, sau lipsa unor figuri mari, influente. Dar există un sentiment copleșitor în rândul cititorilor și practicienilor mai tineri că filosofia se află într-un anumit stadiu de incertitudine sau stază și că are nevoie de o identitate, sau o direcție mai clară.

Dummett a recunoscut că specializarea și diferitele tradiții opuse care au emanat din aceasta au avut un impact nu mic asupra viitorului filosofiei: „Cel mai grav obstacol în calea progresului în filosofie a fost prăpastia care s-a deschis între diferite tradiții”. Dummett aduce argumentul că cea mai fructuoasă cale parcursă în filosofie a fost tradiția analitică, al cărei interes principal a fost limbajul. Deși crede că tradiția analitică are anumite puncte forte față de concentrarea continentală asupra fenomenologiei, el vede, de asemenea, potențial într-o „reconciliere” între aceste tradiții, considerând că o astfel de uniune ar putea fi cel mai bine îndeplinită printr-o concentrare reciprocă asupra filozofiei minții. Atât oamenii de știință, cât și filosofii, susține el, au devenit obsedați de ideea de conștiință, un domeniu care, argumentează el, poate vedea aceste tradiții divergente întâlnindu-se la jumătatea drumului.

Filosofia pop a inundat piața, adăugând la confuzia despre ce este de fapt filosofia și ce face ea . Pe site-ul „filozofie pop” din Penguin Australia, editorul promovează o listă de cărți – scrise de scriitori precum de Botton, AC Grayling și Marie Robert – care oferă „câteva perle de înțelepciune care să vă ajute să vă ghidați pe parcursul zilei”. Promovarea filozofiei pop este un lucru; ne-am putea aștepta ca o căutare separată a „filosofiei” pe site-ul lui Penguin să aducă cel puțin rezultate mai substanțiale. În schimb, cineva se întâlnește cu un amestec incongru de lucrări ale lui Jordan Peterson, Marcus Aurelius, Stephen Fry și Seneca. Poate că nu este surprinzător faptul că filosofia se află într-o asemenea stare de confuzie, când lucrările filozofice clasice apar alături de cărți ușoare de dezvoltare personală, ca și cum ar fi interschimbabile. Și în timp ce cărțile academice s-ar putea dovedi mai substanțiale în ofertele lor, ele sunt notoriu și adesea prohibitiv de scumpe, ceea ce înseamnă că sunt în mare parte ignorate sau citite aproape exclusiv de alți academicieni.

Există o deconectare între filosofie așa cum a fost practicată de oameni ca Nietzsche, Heidegger și Kant și ceea ce li se oferă cititorilor astăzi. Corporatizarea și comercializarea nu numai că au atenuat toleranța oamenilor față de gândirea critică, dar și-au deformat așteptările cu privire la ceea ce înseamnă să citești filosofie, văzând-o doar ca ceva care îi poate face mai fericiți. Dar, așa cum ne amintește Monk: „Filosofia nu te face fericit și nici nu ar trebui. De ce ar trebui filosofia să fie consolatoare?

Nietzsche însuși a recunoscut că filosofia poate fi un efort neliniștitor. În ultima sa carte, Ecce Homo , el a susținut că filosofia este „o retragere voluntară în regiuni de gheață și vârfuri muntoase – căutarea a tot ceea ce există ciudat și discutabil”. Nietzsche nu se vedea pe sine ca un filozof în sensul tradițional.

În 2005, cu doi ani înainte de moartea sa, Richard Rorty a remarcat în mod similar că „filosofia nu este ceva în care ființele umane se angajează dintr-un simț înnăscut al minunării…”. În schimb, Rorty credea că filosofia este „ceva în care [oamenii] sunt forțați atunci când au probleme în a împăca vechiul și noul, imaginația strămoșilor lor cu cea a contemporanilor lor mai întreprinzători.” David Hall a susținut odată că:

Funcția principală a filosofului practicant este de a articula înțelegerea de sine culturală. Și dacă filozoful nu reușește să ofere o astfel de înțelegere, el eșuează în sarcina care este însăși rațiunea lui de a fi .

Filosofia, desigur, nu este menită să fie pentru toată lumea, iar Nietzsche știa asta. Este ușor de înțeles de ce Bertrand Russell a simțit că Nietzsche este elitist, când Nietzsche a susținut: „Numai aceștia sunt cititorii mei, cititorii mei de drept, cititorii mei predestinați: ce contează restul?” – Restul sunt doar omenirea. Cu toate acestea, în multe privințe, lucrările lui Nietzsche exemplifică filosofia în cel mai bun mod. Nu erau de natură academică, dar nici nu erau în mod deschis comerciale. Erau lucrări pasionate de o forță literară extraordinară. Nietzsche nu s-a văzut ca un filosof în sensul tradițional, ceea ce ajută la explicarea locului său neconvențional în istoria filosofică. Dar Nietzsche se vedea totuși ca parte a unui colectiv. În timp ce Borgmann părea să-i pună pe oameni de știință unul împotriva celuilalt într-o luptă continuă, Nietzsche a recunoscut că se folosea de cei care au venit înaintea lui și că propriii săi cititori s-ar fi inspirat, de asemenea, din el. În Daybreak (1881), una dintre cele mai vechi și mai subestimate lucrări ale sale, el scrie:

Toți marii mentori și precursori ai noștri s-au oprit în sfârșit și nu este cel mai nobil și mai grațios gest cu care oboseala se oprește: se va întâmpla și vouă și mie! Ce îngrijorare este însă asta pentru tine și pentru mine! Alte păsări vor zbura mai departe!

Nietzsche a influențat într-adevăr o mulțime de gânditori succesivi, deși niciun alt filozof de atunci nu a avut un impact atât de durabil. În mod clar, accentul pus de secolul nostru pe cunoașterea cuantificată, specializare și comercializare a creat un climat intelectual care nu numai că devalorizează gândirea filosofică, dar a transformat filosofia însăși în ceva ce nu ar fi trebuit să fie niciodată. Filosofia pop!

