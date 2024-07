Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 3 iulie 2024. Mă îngrijorează viitorul...







3 iulie

Pe 3 iulie s-au născut Franz Kafka, Tom Cruise, Stavros Niarchos, Corneille, Aca de Barbu, Coca Andronescu, Nicu Apostolescu, Andreea Isărescu.

Pe 3 iulie, duminică, sunt Sfinții Iachint și Anatolie patriarhul Constantinopolului.

Este ciudat, de ce, mai nou, numai episcopii, papii şi împăraţii, regii, generalii, voievozii, rareori preoţii sunt pasibili de a fi sanctificaţi. Şi nu mă refer la Ortodoxie, care este o minoritate în creştinătate şi de bine, de rău, se mai ţine de Învăţătură, și mai există puțină rușine și un colț de umilință, ci la Biserica Universală cu cei peste un miliard de credincioşi.

În zadar s-au ridicat demult catarii, „cei puri” şi „minoriţii” calugării care făcuseră jurământ de sărăcie, aşa cum stă bine unora ca ei. Patru sute de ani s-au războit, uneori ideologic, alteori chiar cu armate întregi împotriva Romei. Nu au câştigat cei drepţi, cei cinstiţi, cei săraci, cei cu credinţă, cei asemenea Lui Iisus – ci cei bogaţi şi puternici, asemenea lui Irod - aşa cum se întâmplă adesea în istorie.

Dar nu despre istoria creştinismului și a lumii vreau să vă povestesc, dragii mei. Ci despre zodia bocitoarelor celor vesele din satul Poiana, comuna Flămânzi, județul Botoșani. Cautând de una, de alta, prin bibliotecă am dat de dosarele emisiunilor făcute de mine la ”Radio Delta” și la ”Europa FM”. Ce emisiuni faceam, primeam saci de scrisori, nu era moda emailului și a FB! Nu se inventaseră încă. Îmi amintesc ce emisune grozavă, de trei ore, sigur, cu muzică și știri, am făcut cu invitatul meu, Nelu Țugui, Dumnezeu să-l odihnească, despre ritualul funerar la români. Un amestec de magie țărănească de pasaj, de reguli creștine și de modernism strident. O oră întreagă am discutat despre bocitoarele din satul Poiana, comuna, astăzi orașul Flămânzi, județul Botoșani.

Harul suprem al bocitoarelor din Poiana nu consta în vocea lor, sau în lacrimile și bocetele la comandă. Bocitoarele din Poiana sunt renumite pentru că, întotdeauna, compun versurile bocetului pe loc, adaptând la cazul real, cel de față. Este impresionantă capacitatea lor de a născoci tânguiri năstrușnice, aproape comice, sau cel puțin ironice.

Cei mai în vârstă dintre poienari își aduc aminte de o nenorocire petrecută cu vreo cincizeci de ani în urmă. Un tânăr a găsit un proiectil din război și a încercat, cu o cheie franceză, să desfacă focosul, cum văzuse în filme. Proiectilul a explodat și tânărul, pe nume Mihai, a fost ucis pe loc. Corul de bocitoare a dat un adevărat recital: ”Mihăiță, dragul meu, cum te-a bătut Dumnezeu. Dacă-i văzut că-i „flocoasă”, la ce-ai pus mâna, dragul meu și scumpul meu...”

Elena Traciu, Ileana lui Cucăilă, Maria Rebenciuc, Aneta Adam și Profira Dobrinciuc au fost, probabil, cele mai de succes bocitoare din România. Se întâmpla pe timpul în care în satul Poiana slujea preotul Veniamin Guja la biserica cu hramul Soborul Sfinților Arhangheli.

Timpul a trecut și meșteșegul bocitului nu s-a transmis, nu mai sunt bocitoare cu talent! Adina Maxim spune: ”suratele bocitoare nu au avut cui să lase meșteșugul, tineretul de astăzi nu vrea să muncească” Acum, dacă o să știm că tineretul înseamnă femei văduve peste 65 de ani, înțelegem că într-adevăr este o problemă cu recrutarea cadrelor de bocitoare!

Unde se oprește folclorul - începe arta! ”Bocitoarele vesele” este titlul unei piese de teatru care s-a jucat cu foarte mult succes, câțiva ani de zile, la Teatrul ”Mihai Eminescu” din Botoșani. O incursiune în opera lui Shakespeare, dar cu personaje daci. ”Totul se construieşte pe ideea veşniciei. Liniile de dragoste din opera lui Shakespeare arată tocmai raporturile de dragoste veşnică dintre oameni. Am construit un spectacol cu ecouri care vin de la daci, cu felul lor de a fi, cu îndeletnicirile lor, cu cântecele lor. Tot ceea ce am moştenit noi din folclor vine tocmai din măreţia acestui popor! Se află la mijloc, în spectacol, un colaj din cele mai puternice linii de dragoste pe care ni le-a oferit marele dramaturg!” a declarat Alexandru Vasilache, autor și regizor al producției, directorul ”MoldovaFilm” din Chișinău.

Mihai Eminescu, Regele nostru, al tuturor românilor, în fața căruia se năruie frontiere efemere și care ne unește ”în cuget și simțiri”. Un Capricorn. După cum și Iisus ar fi fost Capricorn, dacă s-ar fi născut pe 25 decembrie. Și Sf. Vasile cel Mare, dar și, poate, Ioan Botezătorul.

Ceea ce este extrem de interesant este că toate bocitoarele celebre din satul Poiana, comuna Flămânzi, județul Botoșani erau născute în aceiași zodie: Zodia Capricornului. Dar toate, fără excepție!

Interesantă și pilduitoare observație statistică, care duce la unele concluzii sistematice cu miez și tărie, dar să nu ne grăbim, să mai vedem ce ne aduce viitorul! În ultimile două săptămâni timpul s-a zvârcolit și Dumnezeu mi-a trimis semne. Eu și viitorul suntem prieteni buni!

Mă îngrijorează viitorul, îl simt cu acel simț al presiunii, cu care viețuitoarele marine simt apropierea rechinilor. La mine este presiunea timpului, doar recunosc viitorul, când îl văd!

Dar așa a fost mereu, credeți că pe Merlin, sau pe Artemidor din Efes, Claudius Ptolemeus din Alexandria, pe Nostradamus sau pe Nicolas Flamel etc etc nu-i îngrijora viitorul? Bună întrebare!

Trăim timpuri istorice, ce zic eu, mărețe și tragice, de care se va vorbi în cărțile de istorie ale viitorului. Este de fapt, un blestem chinezesc să trăiești timpuri istorice. Marile evenimente zdrobesc omul simplu, sarea pământului. Pentru că aleșii, conducătorii, nu sunt la înălțimea vremurilor, nu au soluții. Peste mii de ani când omenirea de pe Terra și alte planete colonizate de pământeni va fi primită în rândul civilizațiilor galactice, în Marele Cerc, cum spunea Ivan Efremov – istoria Pământului va trezi uimire și poate chiar admirație. Dacă vom supraviețui propriilor păcate.

Poate, poate, de data aceasta vom avea mai mult noroc și nu ne vom stinge ca celelate patru civilizații anterioare de pe Terra. Mereu există speranța, ea nu moare niciodată, doar mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 3 iulie 2024

BERBEC Punctualitatea este cheia, dacă speri să faci afaceri profitabile în aceste zile. Partenerii tăi pot fi deosebit de certăreți și acest lucru te poate enerva, dar remarcile denigratoare nu vor ajuta la negocieri. Fă un pas înapoi de la această situație. Poți avea unele probleme în a obține satisfacție în dragoste... Te confrunți cu dezamăgiri sau supărări care te pot îndepărta de jumătatea ta. Dacă rămâi constant în a-ți exprima dorințele, ar trebui să fie totul bine.

TAUR Metodele tradiționale de obținere a profiturilor funcționează de fiecare dată și asta este în regulă pentru tine. Știi foarte bine unde să-ți pui banii și chiar dacă profiturile nu sunt o surpriză, îți aduc extrem de multe satisfacții. Proiectele începute astăzi pot aduce rezultate excelente. Doar că trebuie să le și începi. O şedință, un briefing, sau ceva citit online iți poate da unele indicii prețioase.

GEMENI Pare că ești mai încrezător decât de obicei. Este o zi grozavă pentru tine și pentru a-ți pune o bază solidă vieții tale financiare. Poți acționa mai riguros în ceea ce privește conturile tale bancare și acest lucru este cel mai bine pentru tine, chiar și pe termen lung. Aspectele favorabile din casa a a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar ai grijă la cheltuielile excesive. Evită să te enervezi din pricini minore, fii mai constructiv astăzi!

RAC Astăzi stelele spun să o iei mai ușor, redu puțin ritmul de activitate. Influența astrală este favorabilă întâlnirilor neașteptate, spontane, nimic nu este premeditat, lucrurile se fac pe moment și parcă e mai bine așa. Ai putea avea o întâlnire interesantă, fii atent. Ai grijă la interacțiunile cu reprezentanți ai autorităților publice, nu sunt tocmai de bun augur, dacă poți să amâni, ar fi mai bine! Totuşi, o seara plăcută!

LEU Ce s-ar întâmpla, oare, dacă ai lua o decizie astăzi cu privire la viitorul tău romantic schimbându-ți radical comportamentul? Atmosfera zilei te invită să-i surprinzi pe cei din jur, să treci dincolo de convențiile sociale, pe scurt, să fii liber! Doar fii tu însuți! Mici succese care îţi îndulcesc sufletul. Ai mare nevoie de aceste confirmări ale propriei valorii care să te ajute să redobândești încrederea în forţele proprii.

FECIOARĂ Perioada actuală este antrenantă, lucrurile merg bine cu singura condiție să nu mai crezi că poți să faci totul singur. Oportunitățile se succed rapid, acceptă să fii ajutat de ceilalți. La nivel material, întâlnești oamenii potriviți la momentul potrivit. Ești conștient că situația ta financiară se schimbă complet? Pentru tine apar, ca din neant, micile plăceri uitate, trebuie doar să apreciați ceea ce vă oferă viața.

BALANŢĂ Dacă în ultimul timp ai decis să nu mai cauți dragostea adevărată, azi ai șanse să te răzgândești și să te întorci la cucerirea unui suflet pereche. Ceva te împinge să o faci și nu greșești. Ai grijă să nu depășești limitele altora și nici propriile limite. Poți deveni iritabil, chiar agresiv. Păstrează simțul proporției și ai grijă să nu te lași copleșit de ceilalți. Dacă ești atent ai toate șansele să te simţi bine şi poți să zâmbeşti tot timpul!

SCORPION Este o zi grozavă pentru a dezvălui secrete sau pentru a fi confidentul cuiva. Iertarea și înțelegerea nu vor lipsi. Pentru unii nativi, nu va fi un lux să lămurească unele relații tensionate sau problematice. A-ți impune prea multe limite și restricții nu este metoda potrivită. Încerci să găsești soluții pentru a-ți îmbunătăți calitatea vieții, punând prea multă presiune asupra ta, ceea ce poate avea efectul contrar.

SĂGETĂTOR Noi experiențe te tentează, proiectele noi te motivează, ești într-o dispoziție foarte bună. Dinamismul tău va dura mai mult timp. Profită de această conjunctură extraordinară pentru a-ți atinge toate obiectivele. În timpul liber ești foarte curios, descoperi cărți pentru a-ți îmbunătăți zilele și ești interesat de geologie, știință și plante. Energia ta este de așa natură încât reușești să-i împingi pe cei din jurul tău într-o direcție pe care nu și-au imaginat-o în mod special.

CAPRICORN Imaginația îți poate scăpa de sub control, iar relațiile tale pot părea confuse sau prea încărcate. Pentru ca partenerii să fie de acord să te urmeze, amintește-ți să îți decodezi propunerile în termeni simpli. Ideile tale pot fi geniale, dar uneori prea greu de înțeles. Poți conta pe un nou contract suculent pentru a-ți aduce banii de care aveai nevoie. Situația ta financiară merge bine.

VĂRSĂTOR Îți este greu să-ți forțezi voința. Când faci opoziție, nimeni nu are putere asupra ta. Cu toate acestea, poți fi de acord să reconciliezi anumite diferende care păreau greu de mitigat. În timpul liber, te dedici hobby-urilor tale preferate și te bazezi pe sesiuni de relaxare pentru a elibera presiunea. Preferi pauzele de masă în aer liber, decât să mănânci pe tastatură, la birou și bine faci!

PEŞTI Momentele de stres financiar par să aparțină trecutului, este timpul să savurezi sentimentul de împlinire. Negocierile comerciale sunt bine aspectate astăzi. Așadar, profită de asta și acționează fără ezitare! Corpul tău îți arată calea, ascultă-ți nevoile, ai o lipsă acută de somn care nu trebuie trecută cu vederea. Este timpul să te relaxezi și să te odihnești, pe merit! Alege hobby-ul perfect care te poate relaxa distrându-te: colorat mandale, citit...