HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 3 februarie. RAND: Învățămintele războiului Rusia-NATO din Ucraina. 

Pe 3 februarie s-au născut Gertrude Stein, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Morgan Fairchild, James A. Michener, Paul Scherrer, Charles Augustus Hartley, Ştefan Iordache, Ştefan Mihăilescu-Brăila, Constantin Arsene, Constantin Virgil Negoiţă.

În calendarul creștin-ortodox este Sfântul şi Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu şi Sf. Proorociţă Ana. Zi de post.

Mai nimic în „Kalendar”, s-au terminat zilele Filipilor de iarnă. Dar, prin unele părţi ţineau până pe 7 februarie.

„Evenimentul Zilei” din 3 februarie 1954 a fost marele viscol din România. Exact acum 69 de ani românii au suportat un fenomen meteo extrem. Viscol, vânt de până la 150 kilometri pe oră, depuneri de zăpadă de 1,80 metri în 24 de ore, troiene de cinci metri înălţime. Iadul Alb s-a dezlănţuit şi a cuprins Bucureştii, jumătate de ţară, de fapt!

Ieri, marmota Phil a arătat, foarte sigură de ea, ca va fi o iarnă lungă, încă șase săptămâni!

Am primit un studiu RAND, semnat de Raphael S. Cohen, care este directorul Programului de strategie și doctrină la Project Air Force al Corporației Rand și Gian Gentile, care este director adjunct al Diviziei de cercetare a armatei la Rand Corporation.

În esență, strategia de apărare a unei țări este un pariu foarte costisitor. În fiecare an, Statele Unite cheltuiesc sute de miliarde de dolari pentru apărare — totul din ipoteza că astfel de investiții îi vor permite să câștige următorul război. În absența unui conflict în care Statele Unite sunt direct implicate, factorii de decizie politică rareori își dau seama dacă aceste investiții au dat efectiv roade. O fereastră este atunci când alte țări duc un război folosind echipamente și tactici militare americane, cum ar fi cea din Ucraina de astăzi. Un alt exemplu este războiul arabo-israelian din 1973, cunoscut și sub numele de războiul Yom Kippur, când aproape înfrângerea Israelului a determinat o reexaminare amănunțită a armelor și tacticilor americane, la Washington. Astăzi, războiul Rusiei pune din nou întrebarea dacă Statele Unite trebuie să reexamineze modul în care se pregătesc pentru viitorul conflict: nu numai ce arme cumpără, ci și cum își imaginează războaiele marilor puteri în secolul 21 – dacă acestea vor fi scurte, sau vor dura mai mulți ani.

Când, în 1973, Statele Unite au avut ultima dată o fereastră către viitorul conflictului fără a lupta într-unul, Israelul a fost surprins de atacul surpriză al unei coaliții arabe conduse de egipteni și sirieni. Deși Israel a învins în cele din urmă, războiul a fost o dezamăgire pentru statul evreu. În ciuda faptului că are o conducere militară experimentată, cu zeci de ani de experiență în luptă colectivă – și fiind echipat cu armament american – Israelul a pierdut peste 800 de vehicule blindate și 100 de avioane de atac. La doar șase ani după ce Israelul a uimit lumea prin zdrobirea rapidă a armatei arabe combinate în timpul Războiului de șase zile, Războiul de la Yom Kippur a fost un contrast puternic: a durat săptămâni întregi, a necesitat asiastența de urgență a SUA pentru a umple pierderile de echipamente, iar Israelul a ajuns inconfortabil, foarte aproape de înfrângere.

Războiul de Yom Kippur a fost un semnal de alarmă – și nu doar pentru Israel. Chiar dacă Statele Unite nu au fost un participant direct, liderii armatei americane au asistat în timp real la modul în care echipamentele și tacticile americane folosite de armata israeliană s-au descurcat împotriva omologilor lor sovietici din armatele egiptene și siriene. Statelor Unite nu le-a plăcut ceea ce au văzut. Dacă forțele americane nu s-ar adapta rapid, a presupus Washingtonul, ar putea fi la fel de aproape de înfrângere – sau mai rău – într-un potențial conflict viitor.

Și așa, armata americană a plecat la muncă, studiind fiecare aspect al războiului. Din aceste lecții, Armata a dezvoltat o nouă doctrină – Supremația Aeriană – precum și un regim de antrenament actualizat care a stabilit un nou plan pentru războiul post-Vietnam, după proiectul militar. Și, în timp ce Statele Unite nu s-au luptat niciodată direct cu Uniunea Sovietică în timpul Războiului Rece, Războiul de la Yom Kippur – și lecțiile pe care le-au tras Statele Unite din acesta – au oferit baza intelectuală a modului de combinare a manevrelor la sol, puterea aerului de precizie și viteza generală: chiar amestecul de strategii care a permis înfrângerea fulger de către Statele Unite a Irakului echipat de sovietici în timpul Primului Război din Golf. Chiar și o jumătate de secol mai târziu, războiul Yom Kippur continuă să se contureze cum gândesc și planifică armata Statelor Unite pentru viitor.

Astăzi, războiul Rusiei împotriva Ucrainei ar putea oferi la fel de multe perspective despre războiul din secolul al XXI-lea cât a făcut războiul de la Yom Kippur pentru conflictele din secolul al XX-lea. De zeci de ani, Departamentul de Apărare al SUA a modelat armata americană pentru conflicte fulgerătoare și intervenții rapide în care domnește viteza și precizia. Dar la un an de război despre care unii credeau că va dura doar câteva zile, teatrul de operațiuni din Ucraina ridică întrebarea dacă epoca războiului industrial a revenit. Consecința: Statele Unite ar trebui să se pregătească să lupte cu un tip de conflict foarte diferit de cel pe care îl plănuiesc pentru astăzi.

S- vărsar deja destulă cerneală, punând la îndoială relevanța continuă a tancului, de exemplu, având în vedere utilizarea cu succes de către ucraineni a armelor antitanc și a sistemelor aeriene ubicue, fără pilot, mici până la mari, în lupta la sol. Războiul actual ridică, de asemenea, semne de întrebare dacă elicopterele mai au un loc pe câmpul de luptă modern, având în vedere cele aproximativ 75 de elicoptere rusești, inclusiv zeci dintre cele mai avansate modele, pe care ucrainenii le-au distrus sau avariat, în cea mai mare parte folosind rachete de apărare aeriană relativ vechi .

Și chiar dacă războiul din Ucraina este în primul rând un război terestru, conflictul a ridicat în mod similar întrebări deconcertante pentru Marina SUA. Scufundarea crucișatorului rus Moskva — precum și a vreo duzină de alte nave rusești mai mici care au fost avariate sau distruse de o țară fără forțe navale serioase proprii — ar trebui să ridice întrebări serioase cu privire la supraviețuirea navelor mari de suprafață în războiul modern. În schimb, succesul Ucrainei în angajarea de nave mici fără echipaj sugerează o posibilă modalitate alternativă de a exercita puterea navală.

Lecțiile pentru US Air Force nu au fost mai puțin profunde. În ciuda previziunilor de dinainte de război că puterea aeriană rusă ar copleși rapid Ucraina în lipsa instituirii de către NATO a unei zone de excludere a zborului, Rusia nu a reușit să câștige dominația aeriană, iar Forțele aeriene ucrainene încă zboară la aproape un an de război. Conflictul din Ucraina arată că puterea aeriană poate, într-adevăr, să opereze în continuare în raza de acțiune a rachetelor inamice – nu cu impunitate, dar nici cu moarte sigură. Și mai important, războiul evidențiază importanța tot mai mare a dronelor în lupta modernă în domeniile terestre, maritime și aeriene. Într-adevăr, într-un anumit sens, avioanele cu pilot au ocupat bancheta din spate a aeronavelor pilotate de la distanță în lupta pentru cerul de deasupra Ucrainei.

Au apărut lecții cheie pentru spațiu și spațiul cibernetic. Războiul din Ucraina a fost numit primul război spațial comercial . Indiferent dacă eticheta este corectă sau nu, nu există nicio îndoială că companiile spațiale private au jucat un rol uriaș în conflict – de la menținerea forțelor ucrainene online până la furnizarea de imagini care au modelat mediatizarea conflictului din întreaga lume. În spațiul cibernetic, capabilitățile lăudate ale Rusiei nu s-au ridicat niciodată la înălțimea așteptărilor, ridicând semne de întrebare dacă atacurile cibernetice sunt cu adevărat următoarele arme de distrugere în masă – după cum au susținut unii – sau dacă efectele lor sunt ceva mai limitate.

În concluzie, la un an, războiul din Ucraina oferă aceeași bogăție de perspective pe care Războiul de la Yom Kippur a făcut-o acum o jumătate de secol. Dar există o diferență majoră care s-ar putea transforma într-o problemă: în timp ce Războiul de la Yom Kippur a reprezentat o imagine atât de vie și sumbră pentru armata SUA, încât a fost forțată să inoveze, războiul din Ucraina arată ca o victorie pentru echipamentele și tacticile SUA – cel putin deocamdată. Ca urmare, același imbold de a ține seama de lecții și de a schimba efectul, nu există.

Spre meritul său, Statele Unite își dublează capacitățile pe care ucrainenii le-au folosit cu succes. Armata, de exemplu, cumpără mai multeobuze de artilerie, mai multe rachete antitanc Javelin și antiaeriene Stinger și mai multe lansatoare de sisteme de artilerie de înaltă mobilitate pentru a compensa cele livrate în Ucraina. Acestea, însă, sunt, fără îndoială, lecțiile ușoare. Ele nu cer ca Statele Unite să facă ceva diferit, doar să cumpere mai mult, dar la fel ca în trecut. Doar o altă afacere.

Statele Unite au, de asemenea, dreptate să nu acționeze pe baza non-lecțiilor conflictului. În unele cazuri, războiul din Ucraina pur și simplu nu este instructiv. De exemplu, Rusia și-a păstrat cele mai avansate aeronave mai ales peste spațiul aerian rusesc și în afara razei de apărare aeriană ucraineană. Războiul, prin urmare, oferă doar rezultate neconcludente până acum asupra faptului dacă aeronavele stealth sau apărarea antiaeriană, au avantajul.

În alte cazuri, lecțiile tehnologice pot fi clare, dar implicațiile operaționale nu sunt. Luați, de exemplu, marea dezbatere privind tancurile. Bătălia pentru Kiev a arătatt că tancurile sunt foarte vulnerabile. În același timp, contraofensivele de succes ale Ucrainei în regiunile Harkov și Herson au demonstrat că există puține alternative la războiul blindat pentru a lua teren, în special pe teren deschis. Și, așadar, este poate deloc surprinzător că armata SUA este împărțită în mod similar. Corpul Marinei și-a aruncat tancurile, în timp ce Armata continuă cu altele din ce în ce mai moderne.

Cu toate acestea, juriul este încă în discuție dacă Statele Unite vor îmbrățișa lecțiile grele ale războiului – acelea care de fapt cer ca armata americană să schimbe în mod fundamental direcția – mai ales dacă este nevoie de învățare din eșecurile Rusiei, mai degrabă decât din succesele Ucrainei. Armata SUA continuă cu programul său Future Vertical Lift – dezvoltarea costisitoare a cinci noi tipuri de elicoptere – în ciuda tuturor pierderilor de elicoptere rusești. Marina încă investește în nave de suprafață, în ciuda scufundării Moscovei și a altor nave rusești. Și Forțele Aeriene rămân angajate în flota sa de avioane cu echipaj, în ciuda dominației dronelor în spațiul aerian.

Și mai fundamental, Statele Unite trebuie să regândească echilibrul dintre cantitate și capacitate. De la rachete care costă zeci de milioane de dolari fiecare, până la avioane care costă sute de milioane și la nave care costă miliarde, armata americană continuă să se oprească la vârf, chiar dacă aceasta înseamnă să achiziționeze mai puține sisteme. Dar cea mai importantă lecție a războiului din Ucraina este că ieftinul și abundentul poate, de fapt, să depășească rafinatul, dar scump. Într-adevăr, utilizarea de către Rusia a unui număr relativ mic de arme-minune, cum ar fi rachetele hipersonice, aparent nu i-a câștigat decât puțin succes. În același timp, războiul din Ucraina arată – la fel ca și războiul de la Yom Kippur – că cifrele contează. Războaiele moderne implică pierderi semnificative.

Într-adevăr, pentru toată dezbaterea publică intensă cu privire la acordarea Ucrainei sistemele de apărare Patriot, tancurile Abrams și Leopard, sau avioanelor de luptă F-16, în prezent se pare că masa, cantitatea – mai mult decât orice sistem de arme anume – va determina rezultatul războiului. Oricum tancurile americane sunt mult prea grele pentru mlaștinile din Ucraina, iar mult lăudatul Leopard 2, este bun pentru demonstrații și parăzi, nu a luat parte niciodată la un conflict adevărat. Generalii germani spun că Leopard 2 este bun atâta timp cât are un echipaj de reparații și întreținere excelent. Așa ceva nu se găsește pe front.

Deși capabilitățile individuale ajută cu siguranță, așa cum au remarcat mai mulți comentatori, este puțin probabil ca anumite sisteme de arme să schimbe semnificativ echilibrul dacă nu sunt furnizate în cantități suficiente. Într-un război prelungit, întrebarea devine mai puțin cine are glonțul de argint și mai mult cine are pur și simplu mai multe gloanțe. Și așa, Statele Unite trebuie să se asigure că, într-adevăr, au mai multe gloanțe.

Pentru a fi corect, războiul din Ucraina este doar un punct de date, iar armata SUA nu este cea a Rusiei. Kung-Fu-ul american poate fi mai capabil de supraviețuire și folosit folosind tactici mai atente decât platformele rusești similare. Conducerea SUA poate fi, de asemenea, mai circumspectă și să nu fie victimă acelorași slăbiciuni pe care le au rușii în Ucraina. Iar strategia SUA poate fi, într-adevăr, mai bună, crescând probabilitatea ca Statele Unite să poată câștiga rapid și să nu ajungă într-un conflict prelungit. (Deși războaiele din Irak și Afganistan ar sugera altceva.)

Îmbrățișarea tuturor implicațiilor războiului din Ucraina necesită acceptarea faptului că mai sunt lecții de învățat din eșecurile Rusiei. Cel puțin, sarcina pentru viitoarea strategie de apărare a SUA trebuie să se schimbe. De ce elicopterele, navele sau avioanele americane nu vor avea aceeași soartă ca și omologii lor din Rusia? De ce nu se va transforma următorul război într-unul prelungit? De ce următorul război nu va arăta mai mult cu cel din Ucraina? Bune întrebări!

Din fericire, războaiele majore sunt evenimente rare. Iar războaiele precum cel al Rusiei în Ucraina – care oferă un test semnificativ al hardware-ului american și al ipotezelor strategice fără a costa sângele american – sunt ocazii și mai rare. Dar dacă războiul le permite Statelor Unite să parieze mai înțelept pe viitor, în timp ce se pregătește pentru următorul conflict, depinde parțial de capacitatea armatei americane de a se angaja în introspecție. Și asta, la rândul său, depinde dacă Statele Unite se lasă orbite de succesele pe câmpul de luptă și de potențiala, dar puțin probabila, victorie a Ucrainei.

Dacă Statele Unite învață lecțiile acestui război, așa cum a făcut-o după Războiul Yom Kippur de acum 50 de ani, ar putea asigura avantajul calitativ al armatei americane pentru deceniile următoare. Dacă nu, este posibil să nu aibă o a doua șansă.

O să-mi fac un ceai ”Baraka”, acum ascult Koto, ”The Eve of War” și o să mă uit la câteva episoade din două seriale vechi subevaluate și oprite la difuzare din motive obscure. ”Firefly” și ”Space: Above and Beyond”. Mi-au plăcut mult aceste două seriale și le revăd de câte ori am ocazia, cu gândul unei a doua șanse, speranța permanentă că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 3 februarie 2023

BERBEC Nu reacţiona la nimic, taci şi zâmbeşte, mai ales dacă provocările vin din partea unui coleg de serviciu. Poate fi o capcană! Fii prudent, calm şi precaut, mai ales în convorbirile la mobil! Mijlocul zilei este o perioadă activă, cu toţi Berbecii puşi pe cheltuieli şi tratamente de întreţinere, cu orice preţ. S-ar pute să fie catarsisul de care ai nevoie în lumea asta oarecum anapoda. Am uitat să spun că dimineaţa poate că o să ai nevoie de puţin ajutor ca să găseşti ceva în propria casă.

TAUR Conjunctura te descurajează să te ocupi de orice e important, riscant. Evită confesiunile despre secretele tale, să nu faci confidenţe, sau destăinuiri. Ascultă, însă, cu mare atenţie! Astăzi, la serviciu, fii pragmatic şi nu contrazice şefii şi colegii seniori. Un zâmbet cu subânţeles este mult mai indicat. Toată lumea şi deci şi o bună parte dintre nativii din Taur, este convertită la religia cumpărăturilor de vineri. Ca să nu rămâi în contemplare, sau meditaţie la poarta nouă, este bine să-ţi faci un plan amănunţit din timp.

GEMENI Astăzi, conflict dintre sentimente şi logică. Pe coridorul dintre minte și inimă se trântesc, cu furie, uși – nu lua decizii importante! Amână toate întâlnirile pe care le poţi reprograma! O zi de rutină, care te-ar plictisi dacă nu ar fi vestea de pe la ora prânzului. Pare a fi o mică criză, dar gestionează totul cu mare grijă, stelele arată că poate fi vorba de o păcăleală, o informaţie distorsionată de presă, prieteni sau rude. Având in vedere şi luând in consideraţie lumea asta nebuna, nebună, nebună ai renunţat la cura de slabire, dar o sa regreţi amarnic la prima petrecere!

RAC Trebuie să te ocupi de problemele legate de casă, de iarnă. Nicio configuraţie negativă şi nicio veste importantă. Este una din zilele acelea rare, când eşti productiv, liniştit şi optimist! Ai un program aglomerat, cu multe de făcut, dar astazi este bine sa vorbeşti mult fără să spui mare lucru şi să nu iei decizii importante. Nu-ţi lipseşte ambiţia şi energia, dar în conjunctura actuală, astrală şi de la locul de muncă, nu-ţi foloseşte la nimic, singura cale de urmat este „politica struţului”. Conjunctura se schimbă, situaţia se schimbă, oamenii se schimbă aşa că poţi avea şi o perspectivă mai bună. Păstrează-ţi speranţa, viata este frumoasa şi poţi să o faci şi plăcută!

LEU Conjunctura e favorabilă, mai puţin în domeniul serviciului, al muncii. Cu tact şi calm poţi evita discuţiile. O atitudine de felul „da, înţeleg, de acord!” descurajează aproape pe oricine. Pe fond, eşti dezamăgit pentru că te-ai sprijinit prea mult pe oameni neserioşi, care nu îşi ţin cuvantul. Un coleg de la serviciu, sau unde activezi, iţi solicită azi ajutorul. Fă tot posibilul, pentru că stelele spun ca ajutorul dat se poate intoarce înzecit. Configuraţia astrologică nu este foarte prielnică in abordarea unor persoane din sfera autoritaţii publice. Aşa că lasă pe săptămâna viitoare!

FECIOARĂ Astăzi stelele sunt binevoitoare, poţi avea o şansă! Lucrează, cooperează mai strâns cu partenerii de muncă, sau de amor şi spune-le exact, clar şi precis ce aştepţi de la ei. Fă-te înţeles! Un horoscop complex, cu multe aspecte, te îndeamna la mai multă discreţie şi la o anumita diplomaţie. Stai puţin şi gândeşte-te că poţi găsi şi oameni de bună-credinţă, care te pot ajuta! Schimbarea care pare că are loc în sufletul tău este doar de suprafaţă, de fapt răspunzând unor comandamente sociale. Este vorba de mimetism social nu de cine ştie ce ce trăiri complexe!

BALANŢĂ Zâmbeşte şi nu te lăsa provocat, mai ales în domeniul sentimental. Pe total o zi bună, în special pe seară. Cu toate că pare o vineri bună, evită încăpăţânarea, graba şi nerăbdarea. Ai de luat nişte decizii! Nu-ţi place de loc, pentru că trebuie să fii rapid, spontan şi graba nu te caracterizează. Jupiter te ajută cât poate, iar Marte îţi dă energie, dar soarta ţi-o faci singur! Te-ai obişnuit, deja, ca lucrurile să nu-ţi iasă din primă, cu toate că situaţia este statistică. Unii nativi din Balanţă pot să aibă succese imediate şi aproape fără efort, astrologia nu este o filozofie comunistă, nici pe departe – evident, nu avem toţi aceiaşi soartă!

SCORPION Nu te lăsa antrenat în discuţii lungi. Pierzi timpul cu graţie şi timpul e bani! Dar, trebuie să fii politicos cu cei care vorbeşti, poate se simt singuri şi disperaţi şi se agaţă de vorbe! Se pare că totul merge bine în această zi! Cu o excepţie, nu trebuie să iei decizii legate de bani, cheltuieli, împrumuturi. Domeniul relaţiilor umane e mai avantajat de conjunctură. Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută în anturaj, sau în familie. Nu-ţi lăsa interesele personale pentru mai târziu, în favoarea prietenilor sau rudelor. Nu lua nimic foarte în serios, joacă-te, fii vesel şi bucuros. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nici o importanţă. Ştii că ai o zi bună, vrei să ai o zi bună, poţi avea o zi bună!

SĂGETĂTOR Treci printr-o perioadă de vulnerabilitate emoţională – nu lua hotărâri pripite şi nu fii nervos! Evită discuțiile aprinse care pot duce la conflicte şi totul se poate rezolva favorabil. Contradicţii, minore, îţi umbresc ziua. Încercă să rezolvi prin dialog, prin clarificarea problemelor. Ai grijă de corpul tău, nu-l exploata la extrem şi sufletul se va simţi mai bine! Rezolvă cu mult calm discuţiile cu sexul opus – diplomaţia şi intriga au rezolvat infinit mai multe probleme decât violenţa şi războaiele. Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri cât şi în dragoste.

CAPRICORN Ai o atitudine pozitivă, corectă, faţă de viaţă şi profesie, dar trebuie să fii un pic mai rapid! Astăzi ai ceva important de făcut. Închide mobilul, nu mai sta pe net, concentrează-te! O veste, sau o întâlnire, iți face mare plăcere. Proiectele începute astăzi, chiar cu Saturn, protectorul zodiei, afectat, pot aduce rezultate excelente. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Ultima parte a zilei nu este foarte prielnică, dar cu moderaţie, mai ales la cheltuieli şi prudenţă faţă de anturajul apropiat, poţi putea evita neplăcerile.

VĂRSĂTOR Astăzi este o zi obişnuită, pare că nimic notabil nu se întâmplă. Mai puţin faptul că un membru drag, al familiei tale, poate un junior, îţi dă o veste bună! Viitorul poate fi interesant! Eşti făcut din pulbere de stele. Străluceşte şi adu optimism şi bine în jurul tău. Nimic nu se compară cu un zâmbet. Binele aduce bine, răul aduce mai mult rău. Nu te enerva, nu riposta, nu fi agresiv, lumea este aşa cum este şi nu poţi să o schimbi. Dar poţi să încerci să te schimbi pe tine! După o dimineaţă densă şi evident obositoare, stelele îţi recomandă să te relaxezi, să faci puţină mişcare, poate sală, poate, altceva!

PEŞTI Nimic foarte special, nimic interesant, nimic spectaculos. O zi de vineri aproape liniştită. Pe seară stelele te îndrumă la un film, la cumpărături, apoi la o vorbă pe reţea. O zi normală! Evită să faci eforturi fizice mari! Păstrează-ţi calmul şi umorul mai ales în relaţiile de familie. Veşti bune de departe. Nu cheltui mai mult decât ţi se pare rezonabil. Nu întotdeauna un preţ mare înseamnă şi o calitate bună. La serviciu, sau în societate, încearcă să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, dar siguri, renuntind la strategia, puţin recomandată, mai ales astăzi: „totul sau nimic” !