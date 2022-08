HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 3 august 2022. Despre Garda Națională

3 august

Pe 3 august s-au născut P.D. James, Leon Uris, Stanley Baldwin, James Hetfield, Dana Dogaru.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Isaachie, Dalmat şi Faust, Salomeea şi Teodora din Tesalonic.

Nimic în „Kalendar”.

„Evenimentul Zilei” din 3 august 1936 a fost că atletul negru, afro-american, cum se spune astăzi politic corect, Jesse Owens a câştigat medalia Olimpică de Aur la săritura în lungime la Olimpiada de la Berlin. Apoi, a mai luat trei medalii de aur, în total, patru.

Acest lucru contrazicea superioritatea ariană, teorie atât de dragă naziştilor la putere pe atunci în Germania. Ştiţi ce a născocit Joseph Goebbles, Ministrul Propagandei? Ei bine, naziştii au susţinut că negrul nu era chiar negru, stând atâta timp între albi, dar imita foarte bine ceea ce văzuse la colegii lui albi, americani şi că având picioare mai lungi, semn de atavism şi inferioritate rasială, a reuşit să câştige. În definitiv, spunea Goebbles, negroteiul este doar o mare maimuţă care imită!

Bunul Jesse Owens a plecat zâmbind larg de pe aeroportul din Berlin. Avea agăţate de gât toate medaliile de aur şi în braţe o mare şi drăguţă maimuţă de pluş de culoare… albă!

Aceasta este o poveste, o poveste, repet. O s-o găsiți poate pe net, ca multe povești, sau nu o s-o găsiți, ca și mai multe povești. Este o poveste făcută să satanizeze Germania nazistă și pe Hitler. Pentru că povestea continuă cu episodul în care Adolf Hitler evită să dea mâna cu negro… afro-americanul Jesse Owens. Povești, istorii – toate făcute cu un scop, servesc unor interese. Au de făcut reclamă la ceva, sau trebuie să demonstreze altceva. Dar, se pare că Hitler a dat mâna cu Jesse Owens, există o fotografie. Iar atletul afro-american s-a bucurat de o glorie fanastică în Germania nazistă. Fetele, nemțoaicele, umblau cu foarfeci la ele ca să obțină o buclă sau o bucățică de echipamentul lui Jesse.

Mai greu a fost în America lui natală. Acolo chiar funcționa discriminarea rasială. Multe uimilințe a îndurat cvadruplu campion olimpic! Dar, după cum spunea el, tot albii l-au apreciat cel mai mult. Într-o carte autobiografică ”I Have Changed” Jesse Owens povestește un episod. După Olimpiadă a încercat o afacere cu dry cleaning, apoi s-a angajat la o stație de benzină. Treburi de negru, exclamă campionul, în carte. Nu se pricepea deloc la afaceri și era să ajungă în închisoarea datornicilor, pentru evaziune fiscală. La o paradă pe Canyon of Heroes, un alb s-a apropiat de mine și mi-a dat o pungă de hârtie, relatează Jesse. Am crezut că era un hot-dog. La sfârșitul paradei am vrut să mănânc sandvișul. Dar, în punga de hârtie erau 10.000 de dolari. Așa am scăpat de închisoare și am plătit toate datoriile! Un alb m-a ajutat, nici nu știu cine!

Discriminarea pe baze rasiale este o prostie. O întrece doar discriminarea religioasă. Sigur, rasele există, este o evidenţă şi Contele Arthur de Gobineau avea dreptate. Dar, după părerea mea nu se poate face un clasament, o clasificare să spui de exemplu că europenii sunt mai deştepţi decât chinezii! Bine şi chiar dacă este aşa la ce le foloseşte, vorba bancului! Rasele, oamenii sunt diferiţi, doar, dar este bine să rămână fiecare în țara lui!

Dar toţi, toţi oamenii, indiferent de culoarea pielii, sau de altceva, dacă îi întrebi, doresc cam acelaşi lucruri: pace, confort, sănătate, o viaţă frumoasă şi bunăstare, o slujbă bună şi o activitate care să aducă satisfacţii, prieteni buni, copii frumoşi şi inteligenţi, o familie iubitoare şi unită, călătorii plăcute…

Dar altceva doream să vă spun, dragi lupi, padawani și hobbiți. Peste tot, în Europa, apar Gărzi Naționale. Eu iau modelul Poloniei, model pe care ar trebui să-l ia și politicienii noștri. Polonia are de ani buni de zile, o Gardă Națională de 80.000 de oameni. Nu se așteaptă de la ei să se opună armatei inamice. Ar fi un măcel inutil. Garda Națională nu poate ține piept unităților reglementare ale unei armate moderne de profesioniști superantrenați. Și, totuși, Garda Națională poloneză este dotată cu arme de asalt de ultima generație și, atenție, cu rachete americane Stinger și Javelin. O să vă spun altădată, utilitatea și metodele de antrenament ale Gărzii Naționale poloneze. Sunt, fără îndoială, un exemplu! În prezent Garda Națională poloneză, sau militari instruiți, sub această denumire, controlează partea de Vest a Ucrainei, sub pretextul apărării și îndrumării convoaielor de refugiați ucrainieni către Polonia. Ei sunt pe pământ polonez, a curs mult sânge polonez pe acolo, până ce tătuca Stalin a stabilit granițele mai la Vest înglobând în Ucraina, pe atunci republică sovietică, și vechea cetate poloneză, Lvov.

În altă parte a Europei, în Franța multiculturală, în ultimii doi ani au fost două milioane de cereri pentru permis de port armă letală. S-au dat permise la numai șase sute de mii. Șase sute de mii de arme în posesia civililor! Nu este departe momentul în care teroriștii musulmani vor da, în atacul lor, peste câțiva tineri înarmați. Va fi un dezastru, un măcel. Câte victime colaterale se vor înregistra? Pentru că proaspeții posesori de arme nu au îndemânarea necesară în mânuirea cu siguranță și precizie a armelor. Aici intervine Garda Națională, care, după modelul din State, ar trebui să păzească și să protejeze cu arme de foc de război, obiectivele sociale, culturale și sportive.

La noi se spune că nu avem nevoie de Gardă Națională, că avem Jandarmeria. La fel cum se spunea că nu avem nevoie de armată, un război în Europa este imposibil. Acum, când războiul a început, toată lumea a uitat și dă din colț în colț.

Știți câte persoane au autorizație pentru arme letale în România? Peste o sută de mii! Auziți, o sută de mii de oameni, douăzeci de divizii! Și cred că mai sunt câteva zeci de mii care nu au nevoie de permise. Un cunoscut spunea că la magazinul de arme unde este asociat se vând și trei pistoale, sau revolvere, letale, cu glonț, pe zi! Preferatul românilor este pistolul Glock de 9 mm în jur de 2.500 de lei, dar un revolver adevărat, S&W este peste 5.000 lei (prețuri de acum vreo doi ani). Pe de altă parte același prieten îmi spunea că poligoanele particulare de tir din România sunt pline de turci, arabi și kurzi, care se antrenează asiduu, cu arme letale, cheltuind sume mari.

Nu este nevoie de Gardă Națională în România? Dar Gărzile Patriotice de ce au fost făcute? Bune întrebări!

Haide să ne gândim la răspunsuri, că întrebări mai am, asta până mâine, când este, cu siguranță, o nouă zi!

HOROSCOP 3 august 2022

BERBEC Conjunctura favorizează ceea ce te ocupi zilnic, statistic, adică domeniul profesional dacă eşti la serviciu, la muncă, sau planul plăcerilor şi al distracţiilor dacă eşti în vacanţă. Spiritul tau cutezator dar utopic tânjeste după o cruciada. Gândeşte de bine, vorbeşte de bine, fă fapte bune! Până la urma o sa adopţi, simbolic și statistic vorbind, o pisicuta rătăcita, dar la scara cosmica este o victorie mai mare decat cucerirea Ierusalimului, pentru că ai salvat nouă vieţi dintr-o lovitură. Semnele de apa şi de aer îţi sunt favorabile toată lună, dar este mai bine să nu te iei în beţe cu cei născuţi sub zodii de pământ şi foc. Sanatatea este bunicică, cine oare este complet sănătos în zilele astea bolnave?

TAUR O zi ceva mai relaxantă şi plăcută, ba chiar interesantă sub aspectul trăirilor sentimentale. Aspecte favorabile relațiilor umane. Nu neglija aspectul emoțional al unor probleme. Nu exagera. Relaxeaza-te şi încerca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, nimeni nu iti multumeste. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. O veste bună de la prieteni sau din presă. Activităţile legate de speculaţii financiare sau imobiliare sunt avantajate. Un incident neplăcut, sau o gafa monumentala, pot fi evitate cu prudenţă şi respectarea regulilor jocului.

GEMENI Astăzi încearcă să nu calci greşit, nici la propriu, nici la figurat. Nu te lăsa încântat de cei binevoitori din jur, nu fii superficial. Dacă cineva îţi zâmbeşte, înseamnă că are un interes! Comunicarea este bine aspectată, aşa că vei avea un debit verbal de invidiat şi o carismă pe măsură. În a doua parte a zile poţi să faci ordine. Adică să încerci să pui o ierarhie firească în camera ta, la serviciu, sau la hotel, unde activezi sau eşti în vacanţă, sau chiar în anturaj. Un prilej, o oportunuitate pe care nu trebuie să o scapi mai pe seară, mai ales că este în ciuda sau chiar în paguba unui nesuferit dintr-o zodie de foc. Este un armistiţiu înainte ca mâine să o iei de la capăt. Dar este în avantajul tău.

RAC Venus în zodie și, în opoziție, Pluton retrograd. Ar trebui să te gândești de nouă ori pe ce dai banii. Nu mai cheltui aiurea, o să regreți. Trăiește bine cu bani puțini – e o artă! Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi propriile regului, dar nu juca de unul singur. Întotdeauna trebuie să existe ceva ascuns, neexplicabil, tainic, chiar un partener imaginar. Eşti obosit şi ai nevoie de un răgaz. Oferă-ţi seara acesta ca să te relaxezi. Competiţia este bună, dar nu trebuie să stoarcă din tine ultima picătură de energie!

LEU Cu toate ca şi tu suferi din aceleaşi motive, care ar fi căldura și lipsa banilor, iţi arăţi compasiunea şi sprijinul unei persoane din anturajul tau. Dar, nu lua şi nu da bani cu împrumut! Totuşi disciplina inerentă zodiei – în Leu sunt cei mai mulţi conducători, militari şi sportivi – te ajuta să-ti ordonezi simţămintele şi planurile. Pentru că este vremea planurilor de vacanţă, dar şi timpul pregătirii pentru un alt sezon, care se apropie vrând-nevrând. Incep să se lămurească unele probleme legate de bani. Dar ceea ce este caracteristic perioadei în cauză, ca şi pe termen mai lung este dorinţa ta de schimbare. Nimic nou sub soare, patronul tău, by the way… sau totul este nou şi îmbietor!

FECIOARĂ Pe plan sentimental este momentul unor discuţii. Discuţii placute şi, adeseori, chiar necesare. Din când în când trebuie reinventată arta amorului, iar discuţia este primul pas. Un prilej excelent să pui la punct unele probleme legate de proiectele de vară și de cele legate de sentimentele tale Sună-ţi prietenii, aşa, să vezi ce mai fac! O zi obişnuită în care rutina te cam enervează. O veste care se vrea senzatională, dar nimic interesant, până la urmă. Intalniri care iti fac placere. Curiozitatea ta înăscută te împinge înainte, către noi orizonturi. Nu trebuie să fie neapărat expediţii geografice, sfera socialului te îmbie la fel de mult ca şi spaţiile savanei africane. Constelaţia internă a omului, motivaţiile şi influenţarea lui, ce imens spaţiu de explorare!

BALANŢĂ Nu încerca să te baţi cu toată lumea în acelaşi timp, planifică-ţi secvenţial activitatea, priorităţile tale. Trebuie să ceri sfatul şi sprijinul unui prieten experimentat, într-o problemă. Există o conştiinţă ascunsă a zodiei care te împinge înainte şi te păzeşte de necazuri – care functioneaza bine in perioada menţionată, adică astăzi. Ai nevoie permenta de bani ca sa-ti satisfaci micile si mai marile capricii, dar acest lucru este un motor si o motivatie. Vremea toridă, dar capricioasă, te avantajeaza și te inspira să incepi noi proiecte, să ai noi idei. Esti intr-o perioada creativa. Atenţie astăzi şi la zilele următoare, deoarece îţi va fi solicitat sprijinul într-o problemă, care nu este chiar din domeniul tău de expertiză, dar pe care o vei rezolva foarte profitabil. Toată lumea o să fie mulţumită, spune horoscopul tău.

SCORPION Eşti tentat să vorbești mult, fiind doar o descarcare din cauza unei instabilitati emotionale trecătoare. Domneşte o mare tensiune în jurul tău, dar trebuie să-ţi păstrezi calmul. Așteaptă! Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi pot aduce dividente plăcute în viitor. Dar, nu este o zi în care sa faci schimbari esentiale. Din trecutul tau apare o situatie uitata, dar pe care poti sa o rezolvi rapid cu ajutorul celor din jurul tău. Nu te baga in sufletul si problemele altora. Ofera-ti ajutorul numai daca este cerut cu insistenta. Pentru un timp este bine sa pastrezi judecatile de valoare și sentințele pentru uzul propriu.

SĂGETĂTOR Sunt favorizate numai activităţile de rutină, evită orice schimbare de program sau de tabiet. Tăcerea este mai importantă şi toţi oamenii fac plăcere, unii prin prezenţă, alţii prin absenţă! Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Capacitatea ta de a te folosi de alţii se traduce şi prin reciclarea unor idei vechi, sau emise de alţii, în concepte noi şi profitabile. O zi toridă, ceva mai plictisitoare şi enervantă, în acelaşi timp. Evită intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Investiţiile făcute astăzi se vor dovedi foarte profitabile. Trebuie sa dai curs generozitatii care te caracterizează. Generozitate bine investita, care poate aduce în viitor dividente foarte frumoase.

CAPRICORN Aspecte favorabile și Pluton, planeta bogaților, în zodie, chiar retrograd – profită de perioada bună, dar cu masură, pentru ca stelele arată, nu determină desfăşurarea unui eveniment! O perioada buna, pe care o meriti. Capricornul este metodic, avizat si uneori şi cu geniul detaliului, deci ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp le pune in valoare. Daca cauti ceva de lucru, sau ceva mai bun, atunci ai toate sansele sa gasesti ceva începând de astăzi. Proiectele începute în această perioadă pot aduce rezultate bune. Totuşi este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doresti sa cumperi echipamente pentru menaj. Seara este moderat prielnică, dar cu grijă, mai ales la cheltuieli, poți evita neplăcerile. O nouă relaţie de dragoste sau reprinderea unei legături mai vechi, pentru un procent din zodie.

VĂRSĂTOR O să macine morile zeilor și pentru tine, daca ești cumpătat şi faci provizii de răbdare. Cei din jur te plac, profită să-ţi promovezi cu tact și inteligență interesele tale strategice. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei din familie. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. De asemenea, supraveghează-ţi regimul alimentar, doar suntem în post. Posibile schimbări şi veşti plăcute. Noi prietenii, sau relaţii pot face perioada zilei de astăzi, mai precis pe seară, interesantă.

PEŞTI Dimineaţa este favorabilă lucrurilor importante. Promovează-ţi calea ta. Nu specula nimic financiar. Nu te speti cu munca pentru alţii şi evită eforturile fizice! Mai seducător decât oricând, astăzi poţi obţine multe. Evită persoanele pretenţioase, cu fiţe, gen vampiri energetici. Te sleiesc de energie şi te şi enervează. Astăzi pe lângă seducţie şi încăpăţânarea ta este la cote maxime. Nu ai ceda la părerea ta, în ruptul capului! Ca să nu-ţi rupă cineva capul, pregăteşte-ţi o ieşire onorabilă, planul “B”. Curajul tău este răsplătit astăzi. Curajul de care ai dat dovadă în trecut şi ai luat o atitudine tranşantă. Pe seară realizezi că ar trebui să-ţi mai triezi cunoştiinţele care se autointituleză prieteni. Renunţă la balastul sentimental cu proverbiala ta răceală, peștele este o viețuitoare cu sânge rece!