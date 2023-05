HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 29 mai 2023. Despre horoscoape, șemșiruri și baturi

29 mai

Pe 29 mai s-au născut John F. Kennedy, Bob Hope, T.H. White, Isaac Albeniz, Latoya Jackson, Iannis Xenakis, Şerban Rădulescu-Zoner, Ionel Fernic, Anişoara Odeanu.

În calendarul creştin ortodox, pe 29 mai, sunt Sfinţii: Teodosia, Olivian şi Alexandru.

Zi fastă. Simbolic, ziua Grevei. Tradiţional, nu se lucra la câmp fiind ziua Sf. Mc. Teodosia, Fecioara. O zi de pauză pentru muncitorii de la câmp, de „grevă” pentru ritmul natural şi respectarea interdicţiilor – pedepsite în caz de nesupunere cu trăsnet şi compromiterea spicului de grâu care altfel nu rodea, nu făcea bob. (Olteanu, Marian).

În ţara râului Mara, în Maramureş, se spune că lupii şi mai ales Lupul Şchiop cu ceilalţi şase Filipi pândesc la izvoare ca să aducă binecuvântarea Maicii Domnului celui mai vrednic, sau celei mai harnice, care venea mai întâi să ia apă. Un motiv european foarte vechi pe care îl regăsim, satanizat, tocmai în Sudul Franţei, în legenda fiarei de la Gevaudan.

Nu se mai ştie cum se numea această antică sărbătoare minoră, dar, savantul Sorin Paliga, în a sa ”Mitologia Tracilor” este de părere că era foarte veche, din vremea cabirilor sau a pelasgilor. Era, aproape sigur, o sărbătoare feminină a fertilităţii, „rodul bobului”, poate a zeiţei Kotys sau Kybele, peste care creştinismul a aşternut cu multă înţelepciune şi spre păstrarea înţelesului şi a continuităţii, o sfântă-fecioară, Cuv. Mc. Teodosia.

Continui cu ceea ce începusem ieri, pentru că şi ieri este o altă zi! Şi vă răspund la multele dumneavoastră întrebări, dragi lupi, padawani și hobbiți, care se pot cuprinde într-o singură întrebare: „cum face dom’ profesor horoscopul?”

Am mai răspuns la această întrebare, dar am mai spus, tot ieri, că îmi face plăcere să lămuresc lucrurile. Dar, după bunul obicei din Orient, unde am petrecut prea mulţi ani ca să nu prind unele tabieturi, o să vă spun o pildă. Ascultaţi, citiţi adică şi luaţi aminte!

În măreţul oraş Samarkand, nestemata Orientului, parte a imperiului persan, trăiau doi baturi, viteji adică. Meşteri neîntrecuţi în ale armelor şi chiar mai mult, în făurirea lor. Erau nişte ostaşi şi fierari desăvârşiţi. Mereu erau, amândoi, umăr la umăr, în fruntea oastei care apăra oraşul de hoţii djeta, adică din pustiu, sau de triburi năvălitoare, că mulţi râvneau la bogatul oraş.

Când, într-o zi, din ţinutul leopardului de zăpadă a venit o caravană mare și puternică, apărată de ostași cum nu mai văzuse Samarkandul. Li se spunea varengi și erau uriași, niște războinici necruțători, care insuflau teamă și respect. Conduși de cea mai frumoasă fată care a călcat vreodată în Samarkand. Ce zic eu călcat, că parcă plutea. Era înaltă şi subţire, cu părul blond împletit în cozi grele şi cu ochi albaştrii ca marea din Sud. Iar la cingătoare purta cu mândrie un jungher nemaivăzut. O prințesă războinică, o prințesă a negustorilor. Mereu zâmbea, iar când cânta, nici privighetoare nu mai îndrăznea să-şi înalţe trilurile. Se spunea că ar fi fost fata unui foarte bogat cneaz negustor din ţara roxolanilor și că întreaga caravană era proprietatea ei. Şi cum altfel, cei doi fierari și ostaşi cad îndrăgostiţi de mândra fată.

Dar erau prieteni buni şi fraţi de sânge. Jurăminte înfricoşate erau pe capul, pe inima şi pe sufletul lor, făcute în miez de noapte la întretăierea a trei drumuri.

Aşa că au făcut o prinsoare, ca să vadă cine dintre ei să-i facă curte frumoasei și nemaivăzutei străine. La următoarea alarmă a santinelei de pe ziduri, chemare la arme contra cine ştie cărui năvălitor, ei, baturii, urmau să facă fiecare câte un şemşir, o sabie de luptă, adică, şi să plece cu ea la bătălie. Cine ar fi terminat mai repede și ar fi avut mai multe victorii cu sabia făurită, a aceluia să fie fata!

Zis şi făcut! Când, peste câteva zile, marele clopot al Samarkandului a vestit năvala hoţilor din pustiu, cei doi fierari s-au apucat să facă câte o sabie. Au luat multe sârme de diferite metale, le-au răsucit, apoi le-au pus la forjă să se înroşească, le-au îndoit de 111 ori, le-au bătut cu barosul până când a ieşit un şemşir cum trebuia. Repede şi-au pus zalele, au încălecat şi au plecat la bătălia care abia începuse.

Dar nu au avut noroc. Abia dacă începuseră lupta, că noile lor săbii s-au spart în bucăţi. În graba lor, uitaseră să le călească! Au avut mare noroc că au scăpat cu viaţă, numai pentru că ceilalţi ostaşi le-au sărit în ajutor. Dar tot au fost răniţi. Au zăcut, fiecare dintre ei, vreo lună de zile, cu fierbinţeală. Când s-au făcut mai bine, au aflat că frumoasa străină plecase, nu se ştie încotro, cu caravana ei de cămile, bine apărată de războinicii nordici, călare pe o rară cămilă albă și cu un jungher, un șemșir nemaivăzut la brâu, făcut de un mare meșter din Zanjan, rudă de familie, prin alianță.

De atunci a rămas vorba: „Ce-am avut şi ce-am pierdut!” Iar cei doi baturi au făcut haz de necaz şi au rămas de pildă până în ziua de astăzi! Nu se știe dacă și-au găsit perechea, dragostea nu este o întrecere între fierari!

Morala nr. 1: Nu este niciun secret că graba strică treaba. Horoscopul îl fac încet, cu grijă şi pe îndelete, în multe ore, ba mă gândesc mult și cu luare aminte la unele aspecte, mai complicate, care cer, uneori, consultarea tomurilor vechi din bibliotecă.

Morala nr. 2: Nu este niciun secret. Toată lumea ştia cum se făceau săbiile de Damasc, sau mult mai bunele şemşiruri de Zanjan, cele cu ape-ape pe lamă. Tot aşa, nu este niciun secret în horoscopul meu. Folosesc metoda astrologiei creştine a episcopului Pierre D’Ailly şi cheile de interpretare ale papei Urban. Teoria ciclurilor, la aspecte similare, evenimente asemănătoare. Case egale, zodiac tropic, preponderența conjuncțiilor.

Morala nr. 3: O ştiţi deja, iar nu este niciun secret, mâine, este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 29 mai 2023

BERBEC Evită activităţile care nu sunt absolut necesare. Puţină comoditate, o pauză, nu îţi strică, pentru ca repausul, relaxare sunt uneori foarte necesare având virtuţile lor de refacere a vitalităţii. Asta în continuarea unei mici vacanțe. Zi favorabilă corespondenţei, scrie e-mail-uri, poate demodatele scrisori şi ilustrate, socializează pe net, vorbeşte cu cei dragi, cu anturajul, comunică, în general. Acea parte excesivă din natura zodiei se ilustrează astăzi din plin. Trebuie să îţi măsori cuvintele şi să te stăpâneşti cât poţi. Pe de altă parte viaţa ta particulară te oboseşte mai mult decât crezi. Evită tensiunile şi conflictele printr-o atitudine prudentă şi defensivă.

TAUR O veste bună sau profitabilă. Una din zilele favorabile marilor sau mai micilor realizări, începerii sau finalizării profitabile a unor proiecte, afaceri, relaţii. Poziţia lui Venus, protectoarea zodiei, a lui Marte şi a Lunii indică succes, chiar dacă aspectele se referă la o perioadă mai lungă. Selectivitatea şi intuiţia ta sunt la valori pozitive, aproape de maximum. Acest lucru îţi permite să foloseşti bunele oportunităţi, mai ales în domeniul social. Pe plan sentimental, astăzi, ai posibilitatea să te debarasezi de o prejudecată, o frână care era un fel de blocaj mental. Talentele de diplomat, pe care poţi să le foloseşti astăzi cu succes, te ajută, pe seară, să te simţi bine şi echilibrat.

GEMENI Evită, mai ales în cursul dimineții, disensiunile cu partenerii de afaceri, cu anturajul, în general şi transformă-le în propuneri de afaceri pentru viitor. Dimineaţa, la serviciu, la muncă, sau unde îţi desfăşori activitatea, o discuţie poate este ca un balsam pentru sufletul tău, îţi face mare plăcere şi te motivează pentru viitor. Ca să fie totul simetric, în echilibru, astăzi te enerveză atitudinea infantilă şi capriciile cuiva din anturaj. Pe plan financiar sunt nişte oferte seducătoare care te-au cam ameţit de cap – nu trebuie să le dai curs! Nu lua decizii sub imperiul momentului, a dorinţei iraţionale. Pe plan emoţional, contrar reticenţelor tale, ai o gama largă, pastelată, de trăiri şi sentimente puternice.

RAC Sunt favorizate numai activităţile de rutină, evită orice schimbare de program sau de tabiet. Tăcerea este mai importantă, uneori, decât un discurs elocvent. Dimineaţa, la orele de program, te concentrezi greu la munca ta. Visurile îţi par mai importante şi este dificil să te reîntorci la realitatea plictisitoare şi monotonă. Este momentul să te ocupi de imaginea ta profesională, de „legenda” pe care trebuie să o construieşti. Foloseşte acestă zi când imaginaţia îţi zburdă ca să profiţi şi să obţii ceva palpabil. Pe plan sentimental, contrar obiceiului tău defensiv, astăzi eşti foarte curajos, chiar îndrăzneţ.

LEU Lasă lucrurile să se petreacă natural, de la sine. Nu interveni, nici măcar cu un sfat. Cu un zâmbet complice, da! Sunt perioade de timp şi astăzi este una dintre zilele acelea când intervenţia ta strică mai mult decât ajută. Anumite amintiri, nu prea plăcute, din trecutul recent, te bântuie astăzi. Nu amesteca merele cu perele, nu trăi astăzi în trecut. Nu uita că orice eveniment are doza lui de învăţăminte, că orice eşec poate pregăti un succes viitor. Nu sta izolat, nu sta singur, mai ales pe seară. Strânge-ţi familia sau prietenii în jurul tău, poate la un ceai şi spune-le ce ai pe suflet, aşa cum îţi convine mai bine, varianta ta, adică. O să te simţi mult mai bine!

FECIOARĂ O zi complexă, obositoare şi aglomerată. Onorează promisiunile făcute. Supraveghează cu atenţie cheltuielile. Nu lua decizii importante. La serviciu, birou, fabrică, şcoală, în fine, pe unde îţi petreci jumătate din zi şi uneori chiar toată ziua, astăzi trebuie să joci rolul de „mama răniţilor”. Se fac restructurări, s-au încurcat lucrurile, necazuri, probleme care îngrijorează personalul. Nu uita că şi tu eşti în aceiaşi situaţie. Pe tine cine te alină, cine îţi bandajează sufletul? Gândeşte-te şi la tine şi odihneşte-te. Relaxeză-te seara, poate la un film bun, poate la un concert, poate cu o carte bună.

BALANŢĂ Dimineaţa eşti mai mult decât oricând inclinat să faci compromisurile necesare şi aranjamentele obligatorii unei activităţi profesionale corecte şi profitabile. Fereşte-te să iei decizii bazându-te numai pe informaţiile aduse de cei care „îţi cântă în strună”. De asemenea, ar trebui să primeşti veşti bune despre nişte bani. Sau măcar o informaţie onorabilă. Pentru rezolvarea unor situaţii în domeniul profesional trebuie să dai dovadă de mai multă obiectivitate, să ai o perspectivă mai largă a problemei urmărite. Uneori, specializarea prea îngust nu serveşte scopului. Pe de altă parte ziua de astăzi este favorabilă domeniului sănătăţii, a tratamentelor, a îngrijirii sănătăţii și a procedeelor de întreținere, sport, mișcare.

SCORPION O zi mai puţin favorabilă în ceea ce priveşte munca. Se pare că nicio lovitură grea, niciun complot financiar nu vizează banii tăi. Poate, unde sunt prea puţini. Te-ai descurcat întotdeaună, o să treci şi peste obstacolul acesta. La serviciu, sau unde activezi, este o atmosferă cam neplăcută, probabil din cauze necunoscute – reflectezi tu. Nici tu nu ai gânduri mai roze, aşa că fă-ţi o cafea fierbinte şi înmiresmată care te face să te gândeşti la locuri exotice, unde, crezi tu, totul este facil şi plăcut. Seara o poţi petrece în mijlocul familiei şi a prietenilor reflectând asupra modului cum ultimele evenimente influenţează viaţa ta.

SĂGETĂTOR Punctualitatea este politeţea regilor – ai auzit uneori acest proverb, mai ales când erai tu în întârziere. Tragi concluzia că nu poţi deveni rege. Nici nu îţi doreai prea tare, dar totuşi trebuie să ajungi la timp, când ai convenit o întâlnire, o oră fixă. Este respectul pe care îl datorezi celuilalt, sau celorlaţi parteneri de întâlnire. Evită deciziile care duc la schimbări majore. Unele lucruri sau persoane pot întârzia din cauze obiective, însă. De exemplu, din cauza condiţiilor nefavorabile meteorologice. Trebuie să te distanţezi de probleme, să nu mai iei totul foarte personal – este modul indicat ca să treci la o perioadă mai agreabilă.

CAPRICORN La serviciu, birou, fabrică, în sfârşit, la muncă sau la şcoală, trebuie să dai dovadă de solidaritate, de coeziune, ca să treci împreună cu ceilalţi obstacolul. Trebuie să colaborezi şi să comunici mai mult. Poţi găsi sprijin fiabil şi peren în anturajul tău, trebuie doar să-l ceri. Pe plan sentimental liberalismul tău îţi conferă coordonatele necesare unei libertăţi de expresie şi de mişcare. Dar, uneori, nu ţi se mai răspunde la salut. Eşti într-o uşoară pierdere de energie. Supravegheaza-ti sănătatea şi în special alimentaţia. Mâncarea naturala, fructele, mierea şi ceaiurile din planete iti pot reface vitalitatea!

VĂRSĂTOR Ai oarece probleme de rezolvat, la serviciu sau la şcoala, acolo unde îţi desfăşori activitatea. Abordarea sistematica a situatiei iti furnizeaza datele necesare rezolvarii ei. Dacă vezi că nu te descurci, cere ajuror, nu intra în criză de timp. Pentru asta sunt făcuţi prietenii şi colegii, ca să te ajute și să-i ajuți, la rândul tău. Pe de altă parte nu degeaba ai experimentat arta de a te face popular și indispensabil în cercul celor din jurul tău. Acum poţi primi imediat ajutor. Pe plan sentimental, astăzi, poţi stabili noi coordonate, sau poţi să-ţi exprimi mai uşor aspiraţiile tale. Nu te risipi pe mai multe direcţii, nu fugi după doi iepuri, concentrează-te pe un singur lucu, odată.

PEŞTI Dacă ai avut o noapte relaxantă, ziua de azi îţi poate aduce multă satisfacţie. Este o zi plină, densă, cu multe „provocări”. Dar şi cu multe posibile realizări şi succese. Problema ta este cea a siguranţei. Nu prea îţi place să rişti. Pentru ca să te simţi în siguranţă trebuie sa te simţi puternic. Ca să fii puternic trebuie sa ştii multe şi să ai un perfect echilibru interior. Fii mai filozof, mai „zen”, pentru că nu o să primeşti bastone în cap, după cum fac maeştrii zen cu discipolii care nu se pot concentra. Nici tu nu o să primeşti nimic, dacă nu te poţi concentra şi pierzi zilele, unele după altele. Şi apoi dai vina pe rechin!