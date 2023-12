Horoscopul lui Dom’ Profesor – 29 decembrie 2023. Atenție la Turoń !

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 29 decembrie

Pe 29 decembrie s-au născut Pablo Casals, madame de Pompadour, Jon Voight, regina Elisabeta a României (Carmen Silva), Ovid Densuşianu, Sergiu Dan.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinţii Marcel şi Tadeu şi cei 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod. Cercetătorii evrei spun că cifra pruncilor ucişi este mult exagerată. Probabil, lumea era puţină pe atunci, nu cred că, acum două mii de ani, existau în tot Orientul Apropiat 14.000 de prunci în acelaşi moment… Nimic în „Kalendar”, anul nou al dacilor a fost acum o lună.

Călătorind înapoi în timp un secol și ceva, într-o noapte rece de iarnă. Crăciunul a venit și a trecut, iar Revelionul este la orizont când un grup de colindători se apropie de ușa ta. Sunt îmbrăcați ca niște personaje de la Nașterea Domnului. Încântat, le ureazi bun venit. Apoi observi un străin înspăimântător printre ei: o creatură înaltă, cu păr ce miroase a mosc, coarne de taur argintii și o falcă care pocnește, plină de cuie. Dansează și sare pe muzică, uneori năvălind asupra copiilor.

Faceți cunoștință cu Turoń, un simbol al virilității. Folcloristul Academiei Poloneze de Științe Ewa Masłowska spune că numele derivă din tur, cuvântul polonez pentru auro, o bovină străveche care a cutreierat o mare parte din Eurasia, dar a fost vânată până la dispariție până în secolul al XVII-lea.

Turoń a fost unul dintre personajele tradiționale înfățișate de colindătorii care rătăceau și dansau pe străzile Poloniei de la Crăciun până la Postul Mare. Spre deosebire de alte creaturi europene de iarnă, cum ar fi Père Fouettard și Krampus, Turoń nu distribuie pedeapsa. În schimb, spune Masłowska, acest reprezentant hirsut al bărbăției ideale aduce binecuvântări ale fertilității, inclusiv o recoltă bună pentru anul următor.

Turoń descinde dintr-o tradiție poloneză pre-creștină veche de milenii, când bărbații se îmbrăcau în auroi și dansau în ritualuri menite să aducă fertilitate comunităților și terenurilor agricole. Turoń modern a intrat în fiecare casă pentru a urmări oamenii, în special copiii, și pentru a dansa frenetic pe muzică. Apoi s-a prăbușit într-o grămadă fără viață pe podea, doar pentru a „renaște” când colindătorii sau gazdele i-au oferit o gură mică de votcă. După ce a băut-o, a revenit la viață.

Conform cercetărilor lui Masłowska, acest ritual al vieții, morții și renașterii face ecoul unei alte tradiții păgâne antice din Polonia: simbolizează ciclul lunar de creștere și scădere prin diferite animale, care, la rândul lor, reprezintă și rituri de trecere pentru oameni. În tradiție, coarnele impresionante ale aurohilor sunt un simbol al Lunii.

Tur – și, prin extensie, Turoń – este asociat în primul rând cu fertilitatea, forța și masculinitatea. Chiar și astăzi în Polonia, expresia silny jak tur, sau puternic ca un auro, înseamnă putere sexuală și pricepere la un bărbat.

Cu toate acestea, se dovedește că până și virilul Turoń are nevoie de protecție. Turoń se comportă agresiv, iar costumele sunt deosebit de înfricoșătoare, chipul colindătorului complet ascuns, pentru a păcăli spiritele rele care ar fi putut și ele să fi fost afară în noaptea rece de iarnă.

„Masca trebuia să protejeze împotriva diavolului, împotriva răului. Dacă sunt mascați, înseamnă că sunt străini”, spune Masłowska. „Răul este, de asemenea, un străin, așa că răul nu-l va deranja pe Turoń, crezând că este unul de-al lor”.

Aspectul terifiant al lui Turoń și tendința de a urmări copiii, îi permit figurii să se amestece în esență cu creaturi răuvoitoare, astfel încât acestea să-l lase în pace, lăsându-l să ofere pe furiș binecuvântări comunității.

Tradiția ca Turoń să vină la ușa dumneavoastră în preajma Crăciunului s-a stins mai mult sau mai puțin în secolul al XX-lea, deși colindătorii îmbrăcați în mascați erau uneori observați în zilele premergătoare Miercurei Cenușii și în alte perioade ale anului.

Cu toate acestea, la fel ca renașterea lui Krampus, acum un fenomen global, germanica Frau Perchta și shaggy kukeri din Bulgaria, Turoń își face revenirea în forță. În timp ce figura taurului de binecuvîntare se bucură probabil de mai multă atenție ca parte a unei tendințe a culturii pop care sărbătorește personajele mai întunecate ale sărbătorilor de iarnă, mai există ceva în spatele interesului reînnoit pentru tradiție.

Unii practicanți ai Rodnovery, o interpretare modernă a credințelor slave pre-creștine, reînvie ritualul antic de fertilitate păgână de stado. Ritual care implica bărbați îmbrăcați în mascați care aduc taurul dansator înapoi pe străzile poloneze.

Așa că, dacă la ușa ta apare o creatură înaltă, asemănătoare unui taur, nu-l da afară. Pregătiți doar vodca.

La noi, după cum știe toată lumea, este colindatul cu capra care se aseamănă destul de mult cu Turoń.

Capră sau taur, este o alegere etnică, dar toată lumea o să treacă mâine într-o altă zi!

BERBEC Expresia „fiecare cu a lui” se aude destul de des. Mulți oameni ar fi spus asta atunci când nu erau de acord cu alegerea altei persoane. Și deși este un lucru ușor de spus, nu este întotdeauna un sentiment ușor de acceptat atunci când te afectează personal. Cineva din viața ta poate face o alegere acum cu care nu ești absolut de acord, și ai vrea să-i transmiți filozofia „fiecare cu a lui”. Poți dacă vrei. Fă asta și vezi cum evoluează lucrurile de aici încolo. Explicabil! Consumul exagerat din perioada Crăciunului poate să-ţi dea dureri de cap, dar şi mizantropie!

TAUR Nu ți-ai dat seama de realitatea la o problemă de relație cu care te confrunți pentru că nu vrei să crezi ceea ce vezi. Mai degrabă ai fantezia că este posibilă o reacție sau un rezultat complet diferit. S-ar putea să nu fie. Cu toate acestea, realitatea alternativă – sau mai degrabă, adevărata realitate – nu este deloc rău. Dacă îți faci ceva timp pentru a explora această posibilitate și încerci să vezi că într-adevăr răspunde întrebărilor tale, vei ști că este exact ceea ce trebuie să fie. Cu toate că nu eşti foarte încântat de ceea ce ţi se întâmplă, trebuie să continui cu eforturile.

GEMENI Ai un horoscop bun, o conjunctură favorabilă. Nu-l strica! Astăzi, mai totul este un prilej de bucurie. Oamenii se schimbă, situaţia se schimbă – nu este bine să încremeneşti în poză. Trebuie să ştii cel mai bine acest lucru, doar eşti ca argintul viu. Mercurul este metalul zodiei! Dar uneori uiţi lucrul acesta, mai ales dacă anturajul este obtuz şi mediocru. Întelegerile trecute trebuie mereu reînnoite, atât în afaceri cât si in dragoste, altfel partenerii işi cam „uita obligaţiile” ! Apoi, astăzi este o zi din perioada de sfârşit de an când toată lumea este sub presiunea gândului că „iar nu am făcut nimic anul ăsta”, aşa că ceva, ceva, trebuie să faci.

RAC Nu reuşeşti să te încadrezi în bugetul post Crăciun. Fii isteţ, trebuie să foloseşti cu iscusinţă banii pe care îi mai ai. Trebuie neaparat să analizezi evenimentele din ultimul timp, sa tragi concluziile care se impun şi să iei imediat măsurile necesare. De asemenea, trebuie să continui cu aceleaşi metode verificate de până acum. O zi de rutină, care te-ar plictisi dacă nu ar fi vestea de pe la ora prânzului. Pare a fi o mică criză, dar gestionează totul cu mare grijă, stelele arată că poate fi vorba de o păcăleală, o informaţie distorsionată de presă, prieteni sau rude. Chestii de vacanţă de iarnă!

LEU Ai nevoie de o resetare psihică, de o bornă clară între ce a fost şi ce o să fie. Pentru asta sunt sărbătorile de iarnă, bucură-te, fă parte din ele! Nu încerca să impui anturajului și lumii întregi propriul sistem de referinta, ci mai bine respecta regulile jocului – asta ca sa obţii ceea ce vrei. Repet mereu şi lucrul acesta, poate odată şi odată chiar o să vrei să-l experimentezi călcând-ţi pe propria coadă imperială. Evită astăzi discuţiile seriose şi strategice cu femeile, de orice sex sau orientare sexuală ai fi. Cu un compliment bine plasat poţi schimba cursul discuţiei.

FECIOARĂ O greutate pare că te apasă astăzi, ceva imposibil de definit. Nu eşti mulţumit? Ce faci cu viaţa ta? Dar cu viitorul tău? Este doar o impresie, aşa că lasă grijile deoparte şi zâmbeşte. Nativii din zodia Fecioarei, ca cei mai mari consumatori de sapun din zodiac, au uneori înclinarea, din prea mare grija faţă de alţii să nu le vadă defectele evidente. Mai mult, în cazul tău încerci să-i “speli” de pacate in mod nepermis şi pana la urma pagubos. De aia ai dezamagiri pe care nu le meriţi! Pe seară un procent dintre Fecioare se gândeşte la o cină festivă cu ceea ce a mai rămas de la Crăciun, poate în doi.

BALANŢĂ Mâine, mâine ce va fi? Tocmai azi, pe o conjunctură complexă, nu trebuie să te întrebi! Distrează-te cu familia, prietenii, fă o vizită, du-te la un film, nu te gândi la nimic important! Stelele spun să te plimbi prin mall, sau macar printr-un supermarket local in căutarea unui obiect dragut, util şi poate chiar şi ieftin. O informaţie în legătură cu nişte bani, dar nu spera că se rezolvă imediat. Toată ziua este sub semnul, care, de fapt nici nu este prea negativ, al amânării şi al întârzierii. Săracul Saturn, face şi el ce poate. Nu este rea ziua de astăzi, dar totul este statistic, stohastic, totul este probabilistic. Trăim într-o posibilă probabilitate.

SCORPION Îţi faci planuri, vrei să ai mai multă libertate personală. Să faci ce îţi place, nu ceea ce trebuie! Eşti detaşat, relaxat, orizontul tău se limpezeşte şi ţi se uşureaza sufletul! E bine… Limitează-te la trăncăneala mondenă obişnuită. În Orient se spune că trebuie să-ţi oferi ajutorul de trei ori. Dacă eşti refuzat de trei ori înseamnă că ţi-ai făcut datoria. Nu poţi, nu este permis, să “ajuţi” pe cineva împotriva voinţei lui. Chiar dacă este rudă apropiată, chiar dacă este copilul tău! Astăzi evită schimbarile bruşte de program şi mai ales nu lasa anturajul, chiar bine intenţionat, să te conducă şi să-ti organizeze viaţa. După cum nici tu nu te băga prea mult în viaţa celor din jur.

SĂGETĂTOR Astăzi vrei să stai cu ai tăi, cu familia şi/sau cu prietenii buni, să… tăceţi împreună! Să zâmbiţi unor gânduri frumoase. Şi să te bucuri de linişte, iubire şi pace. Ce plăcere rară! Relaţiile cu familia şi anturajul pot sa sufere unele modificari in sensul unei segregatii urmare repetatelor tale declaratii ca vrei sa pleci din ţară. Trebuie să te hotărăşti dacă chiar vrei să emigrezi, să schimbi totul, sau este doar o scuză ca să nu-ţi asumi responsabilităţi. Secretul cel mare este că peste tot este la fel, ba în unele locuri este mai rău decât în România. Ceea ce s-a pierdut se va găsi. Regăseşti fie un obiect pierdut, fie ceva ce ai rătăcit, poate chiar sentimente sau trăiri. Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul la serviciu sau cu familia, dacă eşti înţelept şi stai acasă în acestă seară.

CAPRICORN Ce a fost greu, a trecut, începi să găseşti soluţii pentru probleme! Pentru strategiile tale de viaţă. În perioada sărbătorilor de iarnă nu mai eşti confiscat de cotidian, ai timp pentru tine! Viaţa este o continuă succesiune de imagini şi iluzii… Poate este ziua ta şi chiar vrei să te bucuri de ea cum vrei tu – nu cum vor alţii. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, aşa că poţi avea o surpriză plăcută. Nu uita că in dragoste, ca şi în politică, este relativ uşor să caştigi increderea, dar este extrem de greu să-ţi respecţi promisiunile facute! Nu pleca la drum, mai ales la căderea serii…

VĂRSĂTOR Astăzi, vineri, eşti vulnerabil la capricii. Atenţie la cumpărăturile de lucruri care nu îţi trebuie, dar te încântă, fie că sunt „drăguţe” fie că sunt „unicat”. O întâlnire, o veste neaşteptată! Experienţa acumulata, antrenamentul până la urmă, din discuţiile avute în ultimul timp cu colegii şi cu rudele te avantajează sa fii elocvent şi sa ai astăzi ultimul cuvant. Pe de altă parte, viata ta sentimentala nu este suficient de intensa pe cat ai dori. In orice caz, trebuie sa dai dovada de discreţie, diplomatie şi eleganta. Poate că, totuşi… în această perioadă relaţiile se stabilesc mult mai uşor!

PEŞTI Calculează riscurile înainte de a te arunca cu capul înainte într-o excursie dificilă, sau un drum lung şi primejdios. Iarna nu-i ca vara, a spus-o un „clasic în viaţă”. Şi are dreptate! O zi bună, care poate deveni şi mai bună dacă gândeşti pozitiv şi nu te repezi. Mai pe seară, o veste bună despre o călătorie, exceursie şi poate, nişte bani. Adesea, şi astăzi este unul dintre acele cazuri, soluţia problemei se gaseşte în analiza atentă a descrierii faptelor, aşa că analizeaza situaţia cu multă atenţie. Astăzi coopereaza, dar atentie la confesiuni. Nu te lega la cap, dacă nu te doare capul.