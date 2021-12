HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 29 decembrie 2021. Ambasadorul Cehiei în China sprijină Jocurile Olimpice de Iarnă de la Beijing

29 decembrie

Pe 29 decembrie s-au născut Pablo Casals, madame de Pompadour, Andrew Johnson, Emil Fuchs, Charles Macintosh, Charles Goodyear, Jon Voight, regina Elisabeta a României (Carmen Silva), Ovid Densuşianu, Sergiu Dan.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii Marcel şi Tadeu şi cei 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod. Cercetătorii în istoria Bibliei, evrei, spun că cifra pruncilor ucişi este mult exagerată, cum sunt multe “minuni” prin scrierile lor. Probabil, așa cred și eu, așa am citit în operele multor istorici – atunci, acum două mii de ani, lumea era mică şi erau puţini oameni, nu cred că existau în tot Orientul Apropiat şi Mijlociu 14.000 de prunci în acelaşi moment! Nimic în ”Kalendar”.

Așa cum mi-ați cerut insistent o să dau informații primite de la Bruxelles, despre țările foste socialiste și din Balcani. Astăzi despre Cehia. Cehia, Ungaria și Polonia sunt țările pe care le urmăresc în mod special, din motive evidente.

Ambasadorul Cehiei în China sprijină Jocurile Olimpice de Iarnă de la Beijing

Într-un interviu acordat Beijing Daily, ambasadorul ceh în China, Vladimír Tomšík, și-a exprimat sprijinul pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing. Acesta din urmă a declarat că acționează la cererea președintelui Miloš Zeman, care și-a exprimat regretul că nu va putea participa personal la Jocurile Olimpice de Iarnă din motive de sănătate.

Guvernul ceh, care este responsabil de stabilirea politicii externe a țării, nu a decis încă dacă se alătură, sau nu, unui boicot diplomatic al jocurilor pentru a protesta împotriva derapărilor Chinei în domeniul drepturilor omului.

Legăturile pro-chineze și pro-ruse ale șefului statului ceh sunt sursa tensiunilor recurente între Castelul Praga și guvern. Trebuie menționat că șeful statului nu face decât să respecte promisiunile electorale cu care a câștigat alegerile.

Ministrul de externe ceh îl va primi joi pe omologul austriac

Ministrul de Externe Jan Lipavský (Pirati) îl va primi joi la Praga pe ministrul austriac de externe Alexander Schallenberg, care a fost pentru scurt timp cancelar al ţării sale din octombrie până la începutul lunii decembrie. Acesta va fi primul oaspete străin pe care Jan Lipavský îl va primi la Palatul Černín după preluarea mandatului.

Cei doi miniștri vor discuta despre relațiile dintre cele două țări vecine, care au o lungă istorie comună, cooperarea în Europa Centrală și pregătirile pentru Președinția Cehă a UE în a doua jumătate a anului 2022. Pe agenda UE se află și problemele actuale, cum ar fi precum migrația și Balcanii de Vest, precum și situația actuală din Ucraina, Rusia și Belarus.

Covid-19: mai puțină contaminare, dar și mai puține teste

Luni, în Cehia au fost depistate 6.850 de noi cazuri de contaminare, cel mai mic număr zilnic din 29 octombrie și cu aproximativ o cincime mai puțin decât acum o săptămână. Dar numărul persoanelor testate luni a fost încă foarte scăzut după sărbătorile de Crăciun. Au fost efectuate aproximativ 47.000 de teste PCR și peste 19.000 de teste antigen, cu aproape două cincimi mai puțin decât acum o săptămână.

Numărul internărilor a scăzut și el pe parcursul unei săptămâni: luni au fost internate 3.505 persoane, dintre care 687 în stare gravă.

Rata de incidență este în prezent de 363 de cazuri la 100.000 de persoane, în ultimele șapte zile.

Puțin peste jumătate dintre cehi susțin vaccinarea obligatorie

Un sondaj al agenției Median pentru Radio Cehia sugerează că puțin peste jumătate dintre cehi susțin introducerea vaccinării obligatorii pentru anumite grupe de vârstă, sau pentru persoanele cu ocupații cu risc ridicat.

51% dintre cei chestionați și-au exprimat acordul cu vaccinarea obligatorie pentru anumite grupe de vârstă sau persoane cu ocupații cu risc ridicat, 47% dintre cei chestionați sunt împotrivă și 2% sunt indeciși. Cei care sunt în favoarea vaccinării obligatorii sunt de obicei persoane cu vârsta peste 65 de ani, care locuiesc în orașe mari și au un nivel ridicat de educație. Oamenii mai tineri sunt mai înclinați să se pronunțe împotriva vaccinării obligatorii.

Fostul guvern al lui Andrej Babiš a introdus vaccinarea obligatorie pentru persoanele de peste 60 de ani și persoanele cu ocupații cu risc ridicat, din martie anul viitor. Cu toate acestea, noua coaliție guvernamentală intenționează să pună capăt vaccinării obligatorii pe baza vârstei.

127 de intervenții ale pompierilor în perioada sărbătorilor de Crăciun

Pompierii cehi au răspuns la 127 de incendii în timpul sărbătorilor de Crăciun. Nu au fost înregistrate victime, dar 23 de persoane au fost rănite. Valoarea totală a prejudiciului este de 5,7 milioane de coroane. Anul trecut au mai multe incendii, doi morți și mai multe pagube.

În total, pompierii au primit 819 apeluri în ultimele trei zile, inclusiv două accidente de circulație mortale.

Informații care întăresc ceea ce știam despre Cehia, o țară aproape civilizată, cum spune un prieten din Praga. Sigur că au și ei imbecilii lor care își dau foc la case de la Pomul de Crăciun, dar prostia este împărțită uniform, în lume!

Şi iată şi horoscopul cotidian pe zodii, calculat şi interpretat pentru coordonatele României, zodiac tropic, case egale, cheile papei Urban, după metoda astrologiei creştine a cardinalului Pierre d’Ailly, făcut să vă fie sfat de folos și în idea și speranța că mâine este, în definitiv, o altă zi:

HOROSCOP 29 decembrie 2021

BERBEC Ai nevoie de linişte şi de evitarea problemelor altora. Mai pe seară odihneşte-te, ca să te poţi distra în continuare, vine Revelionul! O zi mai complicată pentru că ai de luat o decizie mai complicată. Nu mai amâna şi nu mai căuta soluţii temporare. Vorba spune că leneşul mai mult aleargă şi zgârcitul mai mult păgubeşte. Ar trebui sa fie pentru tine o perioada bună, a unei zile de sfârșit de an obişnuită, monotonă și chiar, plicticoasa. Asta daca iţi infrânezi cat poti instinctual tau primordial de a sări la gâtul ticaloşilor. Ai parte de ceva probleme şi astăzi, asta pentru palmares, dar nu intra in discuţii (scandal, adică) orice s-ar intampla!

TAUR Zi bună pentru cumpărături şi vorbe multe cu prietenele. Descoperi cunoştinţe comune despre care nu mai aveai veşti demult. Sau, poate afli vreo reţetă-minune pentru petrecerea de Revelion! Dimineaţa ai o perioadă bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor de familie, sau de cuplu. Încearcă să păstrezi direcţia asta benefică. Nu pleca la drum lung, peste mări şi ţări! Mâine este mai bine. Ai o mare dorinţă să te simţi bine şi confortabil. Acest lucru se poate traduce astăzi prin exagerări culinare. Mai ales în ceea ce priveşte dulciurile şi alcoolul.

GEMENI Ai multe planuri. Prea multe pentru un singur om, aşa că mai gândeşte-te şi la altceva. Conjunctura arată că domeniul prietenilor este favorizat, invită-ți prietenii la un joc. Catan? Eşti şi uşor repezit şi tensionat, aşa că este foarte bine să-ţi câtăreşti vorbele şi să nu faci remarci deplasate. Este o zi când eşti mai mult sentimental şi pasional decât logic, aşa că poţi să dai curs liber imaginaţiei, mai ales pe seară. Totuşi nu este bine să porţi discuţii lungi şi savante. Limitează-te la onomatopee! În general, cele admirative!

RAC Cu Luna, patroana ta, favorabilă, ai multă energie. Aştepţi nerăbdător Revelionul, aşa că drept repetiţie, invită-ţi prietenii la o friptură de purcel cu cartofi prăjiti şi murături de casă. Astăzi nu te enerva in mod disproportionat şi inutil. Este o problemă de bani, bani mai puţini decât te aşteptai. Pe care trebuia să-i primeşti sau ţi-ai făcut iluzia că o să-i primeşti. În orice caz nu ai nici un motiv să dai pe afară de fericire. Dar nici nu exagera. Mai bine gândește-te la cartofii prăjiți, îi faci în ulei, sau în untură?

LEU Ai multă muncă, astăzi şi, încă pentru câteva zile şi nu prea îţi convine. Dar, dacă vrei să te distrezi de Revelion, nu ai de ales, trebuie să te concentrezi și să termini treburile. O problemă personală, mai veche, îşi poate găsi azi o rezolvare parţială. Nu amâna lucrările, sau obligaţiile de azi! Pot să ia o întorsătură urâtă şi să nu mai poţi rezolva nimic mai târziu, adică, la anul. O veste de departe, o informatie pe FB, un telefon sau un e-mail. Ceva de natura aceasta iti sugereaza astăzi ca trebuie sa faci urgent o schimbare in viata ta! Esti obosit si nu prea ai chef de discutii. Cu nimeni. Mai bine fa-ti ordine in hartii sau in foldere. Și în suflet!

FECIOARĂ Trebuie să ai răbdare şi să analizezi cu atenţie figurile noi din jurul tău. Probabil că eşti pe drumul cel bun, dar trebuie să te concentrezi mai mult şi să fii atent la detaliile sociale. Nu lăsa pe nimeni, chiar bine intenţionat, să facă pe mediatorul în problemele tale sentimentale sau familiale. Astăzi fii mai „zen”, mai cumpătat, zâmbeşte şi spune lucruri interesante! Cooperează mai strâns cu cei din jurul tău şi spune-le exact ce aştepţi de la ei. Dezamagirea pe care o simti este urmarea prostului tau obicei sa idealizezi in mod nerealist situatia și persoana in cauza! Pe de altă parte eşti cuprins de un fel de justiție interioră care îţi place şi eşti gata să spui cele mai mari ironii sau să judeci pe oricine. Concentrează-te și stăpânește-te!

BALANŢĂ Astăzi realizezi că anul care vine ai mai mult de construit pentru viitor decât măruntele griji pentru gospodărie. Pune pe hârtie gândurile tale bune şi pregăteşte-te pentru ceva minunat! Ai dori ceva deosebit, o schimbare care sa-ti lumineze sufletul. Orice, numai sa ieşi din respingatorul cenuşiu cotidian. Un film sau o carte buna iti pot schimba in bine starea psihică! În a doua parte a zilei primeşti unele informaţii care te pot avantaja. Eşti un pic cam zdruncinat şi în criză de timp, la acest sfârșit de an, dar, recunoaşte, lucrurile aceste te motivează şi te dinamizează. Pe total ziua este perfectă ca să începi, sau să termini un proiect drag ţie.

SCORPION Trebuie să ai grijă de sănătatea ta. Incepi să oboseşti, fapt care te avertizează că este necesar să încetineşti ritmul şi să îi mai laşi şi pe alţii la pregătirea petrecerilor de Revelion. Dar, nu lasa lucrurile pe maine, fă-le astazi. Intai fă-ti un plan, apoi actioneaza cu chibzuinta. Desigur ca natura ta de scorpion este exploatata de multi. Simti acest lucru si te inversunezi impotriva lor. Cam fara succes! Nu iti place ce faci si nici compania persoanelor cu care lucrezi, asa ca trebuie sa-ti indrepti toata atentia catre o schimbare majora. La anul! Pe seară, realizezi că eleganta si bunul-gust sunt elementele necesare lansarii in societate mai joasă, sau mai inaltă.

SĂGETĂTOR Astăzi, pentru că e o zi complexă, ai nevoie de o schimbare. Sau, poate îţi cumperi ceva nou, un cadou simbolic, pantofi, sau o căciuliţă. Conjunctura indică să cheltuieşti pentru tine! Daca astazi te simti cumva zdrobit de refuzurile șefilor si ale colegilor, dacă lucrezi, nu-ti risipi inutil energia ca sa demonstrezi ca ai totusi dreptate. „Vibratiile” planetare mixte si o privire mai filozofica asupra vietii vor face ca ziua aceasta de sfârșit de an să treaca repede si fără necazuri mari. Legăturile de sânge conteaza, restul sunt nişte străini, aşa ca tot de la părinti sau fraţi poţi obţine ceva bani şi poate şi o vorbă bună. Trebuie, doar, să încerci!

CAPRICORN Dacă ești în vacanță dedică ziua celor dragi, familiei, părinţilor, stai cu ei şi povesteşte-le ce ai făcut în ultimul timp, la un pahar de vin fiert. Spune lucruri care să le faci plăcere! Vrei mai mult decit se poate, dar nu e vina ta. Si in stele scrie ca astazi meriti mai mult. Fii mai convingator si insistent cind soliciti. Ca esti un tip de treaba s-a constatat de mult. Desi planeaza aupra ta un uşor aer de neincredere. Ar fi cazul sa dovedesti ceea ce poti! Stagnezi pe o pozitie care nu prea se potriveste cu visele tale. Cu mai multa tenacitate si noroc o sa ajungi unde iti doreai, dar nu mai aştepta să trecă timpul! Bine, din anul ăsta mai sunt trei zile, încearcă la anul!

VĂRSĂTOR Ziua poate fi o ocazie pentru un bilanţ obiectiv al anului 2016 şi stabilirea scopurilor personale pentru anul care se apropie. Cine nu are planurile lui, munceşte pentru planurile altuia! Nimeni nu-ţi vrea răul, iar duşmanii sunt plecaţi. Analizează bine şi vei vedea că este o situaţie obiectivă. Trebuie să redescoperi şi să te apropii de dorinţele şi nevoile tale originare, de nucleul motivaţiilor tale. Vei descoperi ce departe te-a dus valul vieţii de ceea ce îţi doreai tu de fapt. Nu ar fi rău să găseşti o cale de apropiere dintre ceea ce trebuia să fie şi ceea ce este în prezent. Ziua de astăzi îţi este favorabilă, pregătește-te de Revelion!

PEŞTI Împăcarea și liniștea care ar trebui să fie între Crăciun şi Revelion trebuie să te facă astăzi să te simţi bine. Eşti într-o perioadă empatică şi vulnerabil la ofense, nu risca nimic. Ziua de azi este o zi plină si densa, dar si cu realizari notabile in prima parte, iar in a doua parte cu distractii si buna-dispozitie. Dar nu neaparat din cauza asta. Incepe sa se configureze o noua situatie in care eşti, din nou… sarea in bucate! Dar şi seri plăcute si confortabile! Traieşte intens si cu placere! Timpul trece. Parcă cu o viteza din ce în ce mai mare, așa este în apropierea trecerii într-un alt an, altă etapă, altă șansă!