Horoscopul lui Dom' Profesor – 29 aprilie 2024. Săptămâna Mare și Omul Roșu







29 aprilie

Horoscopul lui Dom’ Profesor. Pe 29 aprilie s-au născut: Jean Crezot, Duke Ellington, William Randolph Hearst, Michelle Pfeiffer, Uma Thurman, Mircea Veroiu, Gala Galaction, Gheorghe Tomozei.

În calendarul creştin-ortodox fix sunt cei 9 Mucenici din Cizic (doar bunul Dumnezeu mai ştie cum îi chema, pe numele lor) şi Sf.Cuv. Memnon Mărturisitorul. În cel mobil începe Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare.

Deși numită Săptămâna Mare (ce cuprinde numeroase semnificații faste), săptămâna are însă trăsăturile unei adevărate Săptămâni Negre, demonizate prin excelență în întregul ei.

Tradiții: Cine moare în Săptămâna Mare dinaintea Paștelor, sufletul lui se duce în iad, căci raiul e închis („Ion Creangå“, an XII, nr. 4-5, 1919, p. 44).

Apărător de rele și durere: Nu-i bine să mănânci grăunțe fierte sau cucoși în Săptămâna Mare, pentru că faci bube pe cap (Gorovei, 1995, p. 29). Din Calendarele Poporului Român ale Antoanetei Olteanu.

Dar este ziua de naştere a lui Jean Crezot, Omul Roşu, un personaj pe care, aproape sigur, nu l-aţi mai întâlnit. Hai să reparăm nedreptatea, pentru că marii oameni, cei într-adevăr interesanți, sunt discreţi şi modeşti. Devin celebrii dictatorii, criminalii, curvele, hoţii şi ticăloşii... pentru oamenii într-adevăr valoroşi trebuie să depunem efort ca să ni-i aducem aminte!

Napoleon Bonaparte a avut şi el consilierul său de taină. Cunoscut sub numele de „L’homme Rouge des Tuileries” a fost transformat de istoricii serioşi într-o fantomă, sau un geniu al palatului Tuileries. El a existat pur şi simplu, se numea Jean Crezot şi era nepotul unui măcelar, proprietarul de drept al terenului pe care Catherina de Medicis construise palatul Tuileries.

Jean se adăpostea într-o aripă neterminată a palatului, studia magia şi astrologia şi trăia din puţinul care îl aducea ghicitul prin taverne. Era foarte mic de statură, se îmbrăca întotdeauna în roşu şi era dinamic ca argintul viu. Revoluţia franceză i-a adus mulţi bani. Jean ghicea prin cârciumi cine dintre puternicii vremii urma să fie ghilotinat – şi avea întotdeauna dreptate!

Într-o zi întâlneşte un corsican mândru, locotenent de artilerie. Jean îi dă un plic roşu. Corsicanul deschide plicul şi scoate o hârtie roşie pe care scria „Vei fi Împărat !”. Totă lumea face haz, dar artileristul scoate una dintre cele patru monezi de aur pe care le avea şi îi spune lui Jean: ”De fiecare dată când vei avea ceva să-mi spui, sau voi trimite după tine, să vii imediat şi o să fii răsplătit... împărăteşte !”

Zis şi făcut: micul şi ciudatul personaj năvălea aproape lunar, dând ordonanţa şi mai târziu gărzile peste cap: „Căpitane, pericol! Generale, e de rău! Consule, e lată rău! Prim-consule, ăia îţi vor capul! Împărate, te atacă! Sire, te vor mânca de viu!„

Culmea era că avea aproape, ce zic eu, întotdeauna dreptate!

Înaintea bătăliei de la Ulm îi spune lui Napoleon că un om cu părul roşu va înclina soarta bătăliei. Ceea ce s-a şi întâmplat, Schulmeister, spionul împăratului, cel care a vândut generalui austriac Mack nişte planuri false ale dispozitivului armatei franceze, era roşcat.

În ajunul bătăliei de la Austerlitz „omul roşu” năvăleşte în cortul lui Napoleon: „Sire v-am spus săptămâna trecută că înălţimile vă sunt ostile – de ce aţi ocupat vârful dealurilor ?!” Neapoleon îl calmează pe nărvaşul astrolog, îi dă o pungă cu douăzeci de napoleoni şi îl conduce spre ieşire. Gânditor, se întoarce la hărţile sale. Dar dacă... În mintea împăratului se conturează o idee originală, genială: cum să folosească într-adevăr eficient tunurile sale. Şi Napoleon câştigă cea mai fantastică bătălie, retrăgându-se de pe înălţimi, contrar strategiei militare a vremii.

Înaintea campaniei din Rusia, Jean îi spune împăratului: „Sire, focul şi apa vă vor opri! Nu vă duceţi în Rusia”.

La întoarcerea din catastrofala campanie rusească Împăratul îl cheamă la el pe Jean: „Prietene nu mai vreau să te aud prevestind lucruri rele. Te fac un om bogat. Iată aici 5.000 de monede de aur, de napoleoni, şi titlul pentru o proprietate de 60 de hectare şi o casă înstărită. Dar înainte de a pleca şi a ne spune adio, spune-mi prietene, cum o să mor?” Jean răspunde : ”Sire, o să vă otrăvească cu arsenic un englez care călătoreşte pe o corabie fără pânze”. Napoleon izbucneşte în râs şi spune: „Pentru gluma asta îţi mai dau o mie de napoleoni”. Nu a fost o glumă...

Mulți dintre domniile voastre îmi urați sănătate, chiar am nevoie, vă mulțumesc din suflet! Și mă asigurați de ajutorul domniilor voastre, pentru care vă mulțumesc, deocamdată mă descurc. Dar, trebuie să mai clarific o problemă. Unii dintre domniile voastre spun că gustă mai ales articolul din introducerea horoscopului. Dar, sunt un tot unitar! Articolul face parte din horosop, din descrierea orei, adică, din timpul pe care îl parcurgem. La ce mă gândesc în momentul respectiv, pe aceiași lungime de undă a calculului horoscopului din ziua respectivă. Sunt multe vești, multe informații, dar eu nu sunt jurnalist, nu aleg ceea ce pare important ci ceea ce este în rezonanță cu ziua respectivă, cu gândurile mele despre acea zi.

Mai mulți astrologi din toată lumea fac la fel ca mine, adaugă un articol, o pildă, o poveste, la horoscopul pe zodii. Din motive stabilite de Vatican. Catehismul condamnă păcatul capital al lui Simon Magul: ”2121 Simonia se defineşte ca fiind cumpărarea sau vinderea unor realităţi spirituale. Lui Simon Magul, care voia să cumpere puterea spirituală pe care o vedea lucrând în Apostoli, Petru îi răspunde: „Banii tăi să fie cu tine spre pierzare, căci ai socotit că darul lui Dumnezeu se agoniseşte cu bani” (Fapte 8, 20) El se conforma astfel cuvintelor lui Isus: „În dar aţi primit, în dar să daţi” (Mt 10, 8) . Nu e cu putinţă să-ţi însuşeşti bunuri spirituale şi să te comporţi faţă de ele ca un posesor sau un stăpân, deoarece ele îşi au izvorul în Dumnezeu. Ele nu pot fi primite decât în dar de la El.”

Așa că puținul cu care sunt plătiți astrologii creștini se face pentru articol, nu pentru partea de astrologie, pentru horoscopul pe zodii, care este un serviciu gratis de consultață spirituală, de facere de bine, spune Specola Vaticana. Așa nu se cade în păcatul lui Simon Magul și se respectă și bula papală care interzicea preoților, în secolul VII, să mai facă horoscoape contra cost.

Mai mult, astrologia creștină respectă și ordinul 2116: ”... Consultarea horoscoapelor, astrologia, chiromanţia, interpretarea prezicerilor şi a sorţilor, fenomenele de clarviziune legate de viitor, recurgerea la mediumuri ascund o voinţă de dominare asupra timpului, asupra istoriei şi, în sfârşit, asupra oamenilor şi, în acelaşi timp, o dorinţă de a-şi câştiga favoarea puterilor ascunse…” prin modul în care a edificat cardinalul Pierre d’Ailly astrologia științifică creștină. Am mai menționat aceste lucruri și dacă o să vrea bunul Dumnezeu o să mai subliniez unele lucruri, pentru că astrologia este importantă, doar este pasiunea mea de o viață și știu eu ceea ce știu.

Lucrurile se pot schimba dramatic, nu aduce anul ce aduce ceasul, doar mâine, este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 29 aprilie 2024

BERBEC Păstrează-ţi calmul şi umorul mai ales în relaţiile de familie. Veşti bune de departe. Nu cheltui mai mult decât ţi se pare rezonabil. Nu întotdeauna un preţ mare înseamnă şi o calitate bună. Ţine-ţi cunoştiinţele (mai ales cele feminine) strict la distanţa potrivită, nu încuraja efuziunile sentimentale şi confesiunile mincinoase. Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Propria inteligenţă şi intuiţia vor rezolva situaţia. Atenţie la regimul haotic climatic şi la condusul maşinii. Relaxează-te şi vizitează-ţi rudele!

TAUR Domeniile favorizate astăzi sunt cele ale relaţiilor umane, ale legăturilor de rudenie. Eşti ca un strateg de birou: cu toate că ai idei sclipitoare nu ai nici cheful şi nici putinţa să le pui în practică. Cu toate că este o zi fastă, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, când discuti, negociezi şi mai ales în convorbirile la telefon! Odihneşte-te mai mult şi evită discuţiile în contradictoriu, mai ales astăzi, când un vechi prieten te poate decepţiona – nu-i lăsa şansa să se facă de râs !

GEMENI Ziua de astăzi, prima zi din Săptămâna Mare, este un segment de timp contradictoriu. Este, în primul rând, o contradicţie între planurile şi dorinţele tale şi răspunsul anturajului. Posibile discuţii aprinse, până la urmă pentru probleme minore. În această perioadă nu prea este bine să călătoreşti pe distanţe lung. Este şi o perioadă mai deosebită în care ai fel de fel de idei trăsnite şi de păreri ciudate. Despre lume, femei, bărbaţi şi distracții... imaginaţia ta, volumică aş putea spune, nu îţi dă pace. Este un dar, dar şi un blestem ! Dă curs inspiraţiei, creaţiei şi nu te lua după corbii croncănitori de veşti rele.

RAC O decizie nu se dovedeşte foarte inspirată. Trebuie să continui cu datele pe care le ai, pentru că situaţia în cauză nu a fost sub controlul tău. Concentrează-te asupra lucrurilor importante în cursul prânzului. Nu încerca să-ţi impui cu orice preţ punctul de vedere ci determină prin ajustări succesive ca partenerii de discuţie să fie de accord cu tine. Temperează-ţi partenerii de viaţă prea focoşi. O zi cu ce pare amestecată, evită confuziile şi interpretările greşite. Fii foarte precis şi direct, atît în comunicare cât şi mai ales în analiză şi sinteză. Sigur, dacă te pricepi la sinteză.

LEU Este o zi a nesimtirii, pe româneşte. Cine este mai nesimţit – caştigă! Cine nu arata ca este atins, este invingator! Si mai bine este sa nu intri in aceasta competitie. De fapt tu, dragă prietene, esti ca celebrul alergator Zatopek – nu concurezi decat cu tine insuţi, nu te întreci decât cu propria persoană! Stai si configureaza – jocurile nu au fost facute, sau nu sunt jocuri! Stelele spun ca ar fi o perioada buna de noi aliante si noi jocuri. Nu risca, sau riscă fără risc! Oricum, păstrezi status quo, dar nimic nu mai este cum a fost, iar ceea ce se va intampla nu este chiar exact cum doreai. Ai vesti, sau macar promisiuni, ca incep sa-ti intre ceva bani in buzunar. Poti incepe schimbarile pe care le ai de mult in minte.

FECIOARĂ Este ziua cheltuielilor si a grijilor nefondate. O mulţime de persoane vin la tine cu mana intinsa, sau primesti facturi cat cuprinde, arată aspectele lui Mercur şi Jupiter. Unele justificat, altele nu! Se profileaza pierderea acea de bani care este ca sabia lui Damocles. Dar cine mai ştie astăzi legenda sabiei?! Asa ca poti, cu abilitate si curaj, să te delimitezi de pierdere. Amână, dacă depinde de tine, orice întâlnire importantă sentimentală sau decizie majoră. A doua parte a zilei este mai bună, iar seara chiar foarte bună.

BALANŢĂ Planurile facute astăzi pot aduce în viitor rezultate bune. Stelele au un moment de transparenţă. Comunică cu prietenii. Veşti bune şi programe de distracţie. Evită spaţiile largi cu prea mult curent şi locurile aglomerate. Nu călători pe întuneric, sfat general valabil! Continuă aspectul de zilele trecute: „o hotărâre de mai demult nu se dovedeşte cea mai potrivită” şi încerci să găseşti acum soluţii care să-ţi convină şi să rezolve situaţia, lăsată – în suspensie, sau cu o rezolvare parţială temporară.

SCORPION Controleză anumite tendinţe extravagante, mai ales în domeniul cheltuielilor şi al distracţiilor costisitoare. Schimbările bruşte de direcţie trebuie evitate, în viaţă, în afaceri, în dragoste ca şi pe şosea. Trebuie sa te intorci la radacini, in trecut – spune horoscopul tau – ca sa gasesti explicatii si solutii pentru prezent. Esti si intr-o perioada usor vulnerabila, atentie la izbucnirile emotionale si la regimul alimentar. Sanatatea este binisor aspectata, evita persoanele care sunt evident “racite”, la propriu şi figurat.

SĂGETĂTOR O zi agitată şi încordată, de fapt, pana la urma, pentru un lucru de nimic. Totuşi, toţi cei pe care îi întâlneşti astăzi par că sunt binevoitori şi că doresc să te ajute. Afacerile personale sunt foarte bine aspectate, mai ales pe seară. Cu toate că cineva aşteaptă un răspuns, nu trebuie să te grăbeşti. Astrele favorizează noile idei, emise fie că le foloseşti pentru disimulare, fie că doreşti să se îndeplinească. Este bine sa-ti vezi de treburile tale, fara prea multe proiecte de viitor si cheltuilei insemnate. Ofera-ti prilejuri de multumire si satisfactie. Odihneste-te mai mult si respira aer curat. Orele serii sunt avantajoase dragostei. Deci, o seara plăcută şi romantică.

CAPRICORN Prima zi din Săptămâna Mare este o zi în care trebuie să te hotărăşti. O decizie se impune şi timpul a început să vină. Nu este nici o grabă, configuraţia care te avantajează în luarea unor decizii înţelepte şi profitabile se întinde pe o perioadă mai lungă de timp, până pe la jumătatea lui mai. Dar trebuie să te gândeşti la deciziile pe care trebuie să le iei şi la modul în care acestea trebuie să prindă viaţă. Domeniul de aplicare sunt în primul rând afacerile şi relaţiile de afaceri, dar şi prietenii şi duşmanii ştiuţi şi neştiuţi şi face parte din măsurile sigure şi verificate de supravieţuire.

VĂRSĂTOR Aspectele indică reuşită şi succes. De asemenea cheltuieli, dar şi posibile încasări mari, sau începutul unor proiecte şi relaţii foarte profitabile. Sunt o serie de evenimente, însă, provocate de Mercur care până la urmă au o latură comică şi o mare doză de neprevăzut. Singurele influenţe negative sunt date de Saturn configuratie care provoacă întârzieri şi neânţelegeri. Dedică ziua, sau măcar seara, celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi vor aduce dividente plăcute în viitor.

PEŞTI Ziua de astăzi este o perioada mincinoasa chiar dacă esteprima zi din Săptămâna Patimilor. Toata lumea minte pe toata lumea, din diverse motive. Daca ar fi sa ne luam dupa Zohar, Cartea Splendorilor, una dintre mărturiile Kabbalei, sunt permise şi placute Domnului “…doar minciunile si viclesugurile pornite din dragoste. Caci mare este tulburarea barbatului si a femeii cand sunt indragostiti si altele sunt Legile dupa care sunt şi trebuie judecati”. De aici, probabil, a venit in juriprudenta moderna circumstanta atenuanta pentru “crime pasionale”. Atenţie la minciunile pe care le spui şi pe care le auzi astăzi!