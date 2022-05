HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR 28,29 mai 2022. Crime în metavers!

28,29 mai

Pe 28 mai s-au născut Ian Fleming, Thomas Moore, George I, Edvard Beneş, George Macovescu, Ion Popescu-Puţuri, Wanda Mihuleac. Pe 29 mai s-au născut John F. Kennedy, Bob Hope, T.H. White, Isaac Albeniz, Latoya Jackson, Iannis Xenakis, Şerban Rădulescu-Zoner, Ionel Fernic, Anişoara Odeanu.

În calendarul creştin ortodox, pe 28 mai, sunt Sfinţii: Eutihie din Melitina, Nichita Mărturisitorul şi Alexandru. În calendarul creştin ortodox, pe 29 mai, sunt Sfinţii: Teodosia, Olivian şi Alexandru. Nimic în ”Kalendar”.

O să vă atrag atenţia asupra unuia dintre cei care şi-ar fi sărbătorit pe 28 mai ziua de naştere: Ian Lancaster Fleming „tatăl” lui Bond, James Bond, unul dintre personajele mele preferate, desigur, după Hercule Poirot. Nu, nu l-am întâlnit pe Fleming, ar fi fost cam greu, el a încetat din viaţă în 1964. Anul în care am plecat spre Pamir, ca să-l fotografiez pe Yeti. Am ajuns până la Ruse. Este o poveste lungă, aşa că o să v-o spun altă dată, dacă nu v-am spus-o deja!

Opera lui Ian Fleming este aproape autobiografică, el fiind ofiţer în serviciile de informaţii ale marinei. Amintesc că Marea Britanie este o insulă… „Golden Eye” a fost, de exemplu, numele de cod al unei operaţiuni secrete din al Doilea Război Mondial. Douăzeci şi şapte de filme şi nouă actori au personificat operele lui Fleming. Fără să-l pomenesc pe Johnny English!

Personal, prefer filmele de început, cele cu Sean Connery şi Roger Moore. Scoţianul juca serios, te trecea un fior când se uita la tine din marele ecran. Femeile îl adorau, atât în film cât mai ales în afara lui. Un tip periculos, dar care nu este rău şi ştie să se poarte cu doamnele! Roger Moore a adus acel zâmbet şi ochii rotunzi a mirare că cineva chiar doreşte să-l împuşte! Și modul acela voit comic, jocul dublu – ei, haide, nu este decât un film, haide să ne simțim bine!

Am toate cărţile lui Fleming, unele în ediţii rare, în original, am văzut ecranizările. Ele fac deliciul nopţilor când amintirile nu mă lasă să dorm. O amintire îmi aduce aminte de un film, anumite scene din film îmi evoca alte amintiri…

„God Speed, Mr. Bond!”

Spionaj, agenți secreți, o atmosferă de suspiciune și lipsă de încredere. Cam cea care domnește în anumite cercuri în Europa. Așa că nu m-am mirat deloc când am primit, pe Dimineața Astro(logilor)nomilor, o cerere interesantă: să fac horoscopul lui Володимир Олександрович Зеленський și să răspund la șapte întrebări. Inclusiv faptul că am primit solicitarea pe o cameră particulară virtuală, este evidentă dorința angajatorilor mei de a nu lăsa nicio urmă. Mobilul este ascultat și înregistrat, e-mailul, la fel. Și Skype este înregistrat, dar numai de marile servere aflate în zecile de clădiri imense, de ”back-up” din pădurile Virginiei. Iar în pădurile din Virginia ajungi printr-o poiană, cea de la Langley. Ca uriașii din Langley să-ți dea voie mai departe, este ca în poveste: trebuie să aduci o ordonanță a Congresului. Ca să obții o astfel de ordonanță trebuie să fii Făt Frumos, Frodo și Harry Potter, împreună. Așa că am pierdut mai multe nopți și am făcut horoscopul președintelui ucrainian.

De ce mi-a fost solicitat horoscopul? Simplu, în viață poți să porți o mască, să joci teatru, să înșeli pe toată lumea, să arăți o altă persoană decât ești de fapt. Dar nu în fața unui profiler astrologic. Analiza astrologică judiciară este un instrument foarte util celor care vor să întocmească un profil psihologic și comportamental. Folosit uneori, în cazuri mai dificile, în State și Occident.

Ceea ce pot să vă spun, dragi lupi, padawani și hobbiți, și sper că nu o să aterizeze niciun helicopter negru, fără însemne, în curtea mea, este că… ei bine, nu vă pot spune nimic, poate mai târziu!

Atenția mea ca și a multor altora s-a îndreptat, zilele acestea, către Davos. Acolo se fac și se desfac multe. Ca și la întâlnirea Bilderberg.

De exemplu, în timpul unui discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, ministrul de stat pentru inteligența artificială al Emiratelor Arabe Unite, Omar Sultan Al Olama, a avertizat că comiterea de infracțiuni grave, inclusiv „crimă”, ar trebui să fie ilegale în metavers.

Metaversul se referă la o lume virtuală în care oamenii pot trăi, lucra și se pot juca prin intermediul unui avatar. De fapt, nu există încă, dar companiile de tehnologie investesc miliarde de dolari în dezvoltarea tehnologiei. Există, totuși, o serie de preocupări legate de siguranță asociate cu dezvoltarea sa.

Vorbind la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, miercuri, Omar Sultan Al Olama a spus că natura realistă a oricărui metavers care se realizează ar putea permite oamenilor să fie terorizați în moduri care nu sunt posibile în prezent.„Dacă îți trimit un mesaj pe WhatsApp, e text, nu?” A spus Al Olama, citat de CNBC. „S-ar putea să te terorizeze, dar într-o anumită măsură nu va crea amintiri că vei avea PTSD (Posttraumatic Stress Disorder) din cauza asta”.

„Dar dacă intru în metavers și este o lume realistă despre care vorbim în viitor și chiar te ucid, și vezi asta, probabil că te va afecta. Foarte mult!”, a adăugat el. „De fapt, te duce la o anumită extremă în care trebuie să aplici agresivitatea în întreaga lume, deoarece toată lumea este de acord că anumite lucruri sunt inacceptabile”.

Deși, fără îndoială, are sens să interzicem conținutul deosebit de odios, cum ar fi imaginile de abuz sexual asupra copiilor, în lumea virtuală lucrurile devin puțin mai neclare când vine vorba de „crimă” virtuală, un argument care ”întinde” cu siguranță definiția cuvântului, pretinde Victor Tagermann, autorul informației.

Un lucru este să împuști un inamic într-un shooter la persoana întâi, FPS, dar un lucru complet diferit este să hărțuiești pe cineva sau să distribui conținut ilegal.

Cu alte cuvinte, este greu de delimitat ceea ce constituie crimă într-o lume virtuală – mai ales una care nu există încă – care este o întrebare cu care oamenii de știință s-au luptat de ani de zile.

Apoi, este întrebarea cine poate lua decizii cu privire la ceea ce ar trebui să se considere interzis în metavers.

Al Olama a apelat la agenția ONU pentru tehnologiile informației și comunicațiilor, Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, pentru a veni cu standarde internaționale de siguranță.

Problema este mult mai importantă și mai complicată. S-a evidențiat statistic că asasinii multipli din State, unii fără motiv, sunt mari jucători de FPS (First Person Shooter) vezi fotografia din titlu. Și în cazul ultim din Texas cu 19 victime, marea majoritate copii, tânărul ucis convenabil de către poliție era mare jucător de FPS. Pentru anumite persoane, mai slabe de minte, trecerea din lumea virtuală, viitorul metavers, în cea reală este foarte ușoară și fără bătaie de cap. Având în vedere că marea majoritate a populației se poate încadra în categoria de mai sus – aceasta este problema!

Haide să vedem ce mai aduce pisica, vorba americanilor, pentru că avem o singură certitudine: mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 28,29 mai 2022

BERBEC După o noapte în care vremea şi gândurile nu te-au lăsat să dormi suficient, ai un weekend dens în care trebuie să te organizezi bine. Trebuie să cazi de acord asupra programului. Moderaţie în relaţiile cu Fecioarele şi Vărsătorii. Proiectele începute în această perioadă vor aduce rezultate excelente. Sâmbătă îţi stăpâneşti bine pornirile şi emoţiile. O veste sau o întâlnire îţi aduce aminte de un episod nu prea plăcut din trecut. Amintirile dor, uneori, dar constaţi că nu aşa de tare şi reflectezi că şi emoţiile se cicatrizează. Duminică eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să te simţi bine. Duminică seara poţi să te distrezi la un spectacol, consert, film sau la un club pentru ca urmează o nouă săptămână densă de lucru şi trebuie să ai rezervă de bună dispoziţie.

TAUR Nu te hazarda în discuţii lungi şi inutile, până la urmă. Nu promite nimic tot timpul weekendului, chiar dacă eşti solicitat. Duminică amână tot ce ţine de relaţiile umane, de social. Aspectele favorabile din casa a a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ţi asumi obligaţii pe termen lung. Cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, o să evitiţi neplăcerile. Nativii care care posedă talente artistice sau literare au o perioadă de creaţie foarte bună. Sâmbătă ai ocazia să-ţi îndeplineşti o dorinţă mai veche. Dorinţele tale sunt la fel de legitime ca şi ale celor din jur, ale prietenilor şi familiei. Eşti puţin mai încăpăţânat decăt de obicei, dar asta poate fi şi o dovadă de personalitate. Duminică întâlneşti pe cineva, aproape din întâmplare, o nouă relaţie de dragoste sau reprinderea unei legături mai vechi.

GEMENI Sâmbătă trebuie să eviţi să faci declaraţii sau să discuţi mult. Modul tău de abordare nu este indicat, sau de succes. Duminică eşti prea direct, prea ironic şi criticile tale nu motivează. Primeşti, poate, ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. Atenţie la un partener sau “prieten”. Saturn afectat indică o indiscreţie sau chiar o trădare. Trădare să fie, da’ să ştim şi noi! Culmea este că şi duşmanii te ajută – probabil nu te mai vorbesc de rău o perioadă! Sâmbătă nu te împărţi în mai multe direcţii odată. Stabileşte o ordine de priorităţi şi respect-o! Duminică ideile tale sunt constructive şi chiar au un sâmbure de entuziasm şi optimism. Nu pleca urechea la scenariile catastrofice şi la pesimiştii de serviciu. Cobitul, la români, este o artă naţională!

RAC Weekend favorabil în rezolvarea unor probleme urgente. Implică-te, sunt din domeniul intereselor tale, dar evită să exagerezi, pentru că nu ai întotdeauna răspunsuri şi rezolvări valabile. Trebuie să realizezi că şi mâine este o zi care se va juca chiar dacă nu eşti pregătit. Sâmbătă, armonia si echilibrul Cosmosului şi steaua fixa Fomalhaut te ajuta sa-ti intelegi mai exact propria personalitate, limitele, calitaţile şi drumul pe care sa-l urmezi. Duminică – lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul astăzi degeaba – rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci! Distrează-te sau odihneşte-te, nu te mai tortura cu gânduri fixe şi păguboase.

LEU În weekend poţi conta pe intuiţia ta, te duce în direcţia bună. Evită mişcările bruşte, la propriu şi figurat. Fii mai atent, cu picioarele pe pământ şi nimic neplăcut nu se poate întâmpla! Foarte bune rezultate la cumpărături, la piaţă sau supermarket. Depăşeşti planul, la cheltuieli dar nu ştiu dacă este de bine sau de rău. Sâmbăta îţi este favorabilă, dar nu trebuie să-ţi supraapreciezi forţele. Stai acasă sau învârteşte-te prin apropiere. Perioada este, de asemenea, favorabilă pe plan emoţional pentru începerea unor proiecte saurelaţii noi, dar numai după un bilanţ adevărat, mai ales în faţa oglinzii. Duminică este dedicată micilor aranjamente în camera, căminul, apartamentul, casa, vila, palatul tău. Unde locuieşti. Puţină curăţenie şi puţină ordine!

FECIOARĂ Eşti, din punct de vedere emoţional, mai sensibil. Sâmbătă, atenţie la discuţiile în contradictoriu cu persoanele apropiate. Duminică, zi favorabilă călătoriilor, mai ales cele scurte. Atenţie mare la ce spui şi mai ales cui spui. Fecioarele şi flăcăii sunt mari amatori de adevăruri fundamentale dar nu prea au tact sau diplomatie. Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar să nu te implici total. Sâmbătă, probabil una sau câteva surprize plăcute. Sufletul tău bun te împinge azi spre facerea de bine şi ajutorarea prietenilor. Este şi aşa bine, dar fii generos cu cine merită. Duminică, norocul iti este prietenul cel mai bun, care te ajuta să treci peste obstacole si dificultaţi fara sa faci prea mult efort. Dar atenţie la ce-ti doresti – sa nu fie un dar otrăvit, vreo cutie a Pandorei, un Cal Troian sau o tunică a centaurului Nessus. Ce de capcane din antichitate!

BALANŢĂ Compromisurile au în tine un maestru verificat! În weekend poţi media între membrii familiei care sunt de păreri diferite şi poţi obţine armonia şi consensul atât de preţuite de zodia ta. Evită nerăbdarea şi graba, mai ales sâmbăta. Este posibil sa primesti niste vesti si sa te nelinişteşti din cauza unor probleme cu proprietăţi şi/sau moşteniri, asta duminica. Totul se rezolvă cu bine, din fericire. În această perioadă, mai ale sâmbătă, trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Duminică, stelele te favorizeaza in achizitionarea unor obiecte de imbrăcaminte de sezon pe care o să le porţi cu placere, pentru ca iţi stau bine. Neapărat să fie din in, sau bumbac de calitate, evită porcăriile din plastic.

SCORPION În weekend faci planuri, îţi vin idei, te decizi să iei poziţie. Te simţi motivat. Dar, atenţie, nu repeta greşelile din trecut, chiar dacă oamenii sunt aceiaşi, ai nevoie de o noua abordare! Sâmbătă poti finalizeza în condiţii bune promisiunile care ţi-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi petreceri reuşite. In acest weekend probabil că trebuie să faci ceva cumpărături. Veşti de departe, consultaţi-vă e-mail-ul, reţeaua de socializare sau mai prozaica cutie de scrisori. Sănătatea nu-ţi este afectată, dar este bine să fii prudent. Duminică, posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. În registrul mediu spre neinteresant. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această perioadă!

SĂGETĂTOR Sâmbătă obositoare, dar în care poţi să duci la bun sfârşit un volum mare de lucrări casnice, sau de îmbunătăţire a căminului. O veste, poate, un film, spectacol, concert, duminică seara. Nu te implica în conflicte deschise cu Gemenii sau Berbecii. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. O veste bună urmată de o pierdere, sau mai curând rătăceşti un lucru, sau ai impresia că ai uitat ceva. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Duminică poate la un film, nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni! Duminică seara se poate să ai de luat o decizie. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi daca vrei să fii apreciat mereu de anturajul tău, de familie, prieteni şi colegi.

CAPRICORN În weekend este momentul unui mic bilanţ personal, cu faţa spre vară. Ce ai făcut, ce mai ai de făcut, câţi bani îţi trebuie, ce faci în vacanţă – şi treburi de contabilitatea sufletului! Sezonul deja calduros, dar foarte umed, un muson, face să-ţi crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Semnul de pământ al Capricornului „rodeşte” când este cald şi umed, chiar dacă nativului nu îi face mare plăcere şi mormăie tot timpul. Este, de asemenea, o perioadă favorabilă pentru afacerile şi reuniunile de familie. Singurul aspect negativ se referă la risc – atenţie la incidente, poate chiar accidente. Duminică, din nou ai de ales intre mai multe posibilităţi si ca intotdeauna te pierzi in amănunte, în analize şi procese de conştiinţă. Cere un sfat de la Leu sau de la un Geamăn. Pentru o mica parte din Capricorni duminică seara este o perioadă mai dificilă din punct de vedere sentimental.

VĂRSĂTOR Atenţie, sâmbătă, la legăturile tale sociale, pentru că ai tendinţa de a fi permanent în ofensivă şi să te exprimi direct. Duminică este bine sa faci concesii parţiale, compromisuri mărunte. O veste te influenţează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni. Nu te repezi imediat ce auzi o intrigă. Uneori, adeseori poate, Vărsătorii ascultă pe primul venit fără să mai verifice. Reflecteaza cui prodest (cui foloseşte) toată ingineria asta şi nu vei cădea în cursă. Idealizează mai puţin persoana iubită şi o să ai o viaţă mai fericită. Stai puţin, fă-ţi o cafea şi gândeşte-te – gândeşte-te la tine… Ai uitat visurile tale – preocupat mereu de problemele cotidiene. Dar nu este târziu ca să revii la ele!

PEŞTI O veste bună. Sau, ai o realizare care te motiveză şi îţi dă aripi. Te bucuri de o formă bună, foarte bună, în tot cursul weekendului. Ai energie pentru că eşti optimist şi mulţumit! Trebuie să dai dovadă de calm, toleranţă şi răbdare pentru ca să anulezi aspectele nefavorabile care influenţează semnul zodiacului. In orice caz nu te poţi baza pe nici un ajutor : rezolvă problemele singur(ă). Sâmbătă informaţiile contradictorii creează dileme. Configuratia astrologică iţi indică sa nu te repezi sa tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru ca lucrurile se vor lămuri, ca de la sine. Cu dragostea stai bine dar poţi sta şi mai bine dacă eviţi reprosurile şi discuţiile în contradictoriu. Duminică, lucruri aproape fără importanţă, detalii cotidiene iţi vor arăta că eşti un norocos şi un rasfăţat în cursa vieţii. Pe total aproximativ doua zile bune.