Horoscopul lui Dom’ Profesor – 28 septembrie 2023. Baza de pe Lună. ”All Your Base Are Belong To Us”

28 septembrie

Pe 28 septembrie s-au născut Brigitte Bardot, Marcello Mastroianni, Peter Finch, Georges Clemenceau, Gheorghe Dima, Anton Sinceac, Aristide Caradja, Valeriu Râpeanu, Vasile Pârvan, Leonida Teodorescu, Sorin Gheorghiu.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Hariton Mărturisitorul şi Proorocul Baruh.

În „Kalendar” ziua de 28 septembrie este ultima zi din primul festival, de toamnă, al Lupilor. A împrumutat, sau a dat, numele din calendarul creştin: Haritonul. Fiind şi joi, ziua lui Jupiter-Zeus, un zeu care nu prea se întrecea cu munca, munca era pentru Hefaistos-Vulcan, este mare pericol dacă lucrezi, mai ales cu unelte ascuţite. Femeile, mai ales, ţin Haritonul, ca să nu le crape călcâiele! (Olteanu, Speranţia).

Pentru că este ziua de naştere a Brigittei Bardot să-i spunem. La mulţi ani! Şi să-i revedem filmele, poate aşa o s-o înţelegem mai bine. Vedeţi, oamenii ca ea, care încercă să-i convingă pe ceilalţi să salveze vieţi, nu este vorba strict de căţei, poate fi vorba de pisici, veveriţe, leoparzi, cămile, negri, evrei, gay, extratereștrii – ei bine acei oameni încercă că-i salveze de fapt pe cei care vor să ucidă, pe cei sunt pentru omor. Să le salveze omenia, să-i rezoneze să redevină oameni. Să nu ucizi, este o poruncă capitală în marea majoritate ale religiilor, codul civilizator de pe Pământ și cred că în înteagă galaxia.

Cine se limitează la un exemplu, la un caz nefericit, cere răzbunare de fapt, aplică legea sălbatică a talionului, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, atitudine care nu are nimic de a face cu un om civilizat, european, creştin!

Brigitte Anne-Marie, așa o chemă, este pe aceiaşi parte dreaptă a spectrului politic francez pe care se află patrioţii şi cei care chiar le pasă de soarta ţării şi a poporului şi doresc păstrarea tradiţiei şi a identităţii naţionale.

Unde își va instala NASA baza lunară?

Oamenii de știință și planificatorii de misiune caută cel mai bun site.

Unde să pui, cel mai bine, tabăra de bază Artemis? Cercetătorii se concentrează pe site-uri care oferă acces de lungă durată la lumina soarelui, comunicare directă cu Pământul și pante blânde și oferă, de asemenea, acces la regiunile în umbră permanent care pot conține gheață de apă.

NASA își propune să înființeze un avanpost cu echipaj lângă polul sudic al Lunii, numindu-l „primul nostru punct de sprijin pe frontiera lunară”.

Ingredientele pentru acea tabără, cunoscută sub numele de tabăra de bază Artemis , sunt un rover nepresurizat pentru a transporta astronauți potriviți în jurul site-ului; un rover presurizat pentru a permite drumeții de lungă durată departe de avanpost; și habitatul de suprafață în sine, care va fi capabil să găzduiască patru oameni simultan.

Această casă departe de casă necesită multă infrastructură, cum ar fi comunicații, energie electrică, ecranare împotriva radiațiilor, eliminarea deșeurilor și spațiu de depozitare. Toate aceste cerințe ale domiciliului, spun planificatorii NASA, sunt cerințe pentru o prezență umană susținută pe Lună , care poate fi revăzută și construită în anii următori.

Căutarea proprietății dezirabile pe Lună este complicată, dar urmează o maximă terestră comună: „locație, locație, locație”.

Zona Shackleton-de Gerlache Ridge este un bun imobiliar valoros. Deși nicio locație de pe Lună nu rămâne iluminată în mod continuu, trei puncte de pe margine rămân luminate în mod colectiv de soare pentru mai mult de 90% din an. Aceste puncte sunt înconjurate de depresiuni topografice care nu primesc niciodată lumina soarelui, creând capcane reci care pot capta gheața.

Zone de aterizare posibile

Planificatorii misiunii caută locuri care să ofere acces facil la energia solară, o legătură bună de comunicare cu Pământul și pante modeste care să permită accesul în regiunile din apropiere în umbră permanent sau PSR-uri în spațiu. Cercetătorii cred că PSR-urile probabil conțin depozite de gheață de apă . Acea resursă ar putea fi extrasă și procesată în elemente utilizabile, cum ar fi oxigenul, apa și combustibilul pentru rachete.

PSR-urile sunt zone din apropierea polilor nord și sud ai Lunii care nu primesc niciodată lumina directă a soarelui și, prin urmare, sunt extrem de reci, variind de la aproximativ minus 415 grade Fahrenheit la minus 334 grade Fahrenheit (minus 248 până la minus 203 grade Celsius).

Cu toate acestea, care este distribuția și abundența gheții de apă în acele locuri? Există suficient și este suficient de accesibilă pentru ca PSR-urile să poată fi „puțuri” utilizabile? Acestea sunt întrebări la care cercetătorii încă trebuie să răspundă.

S-a făcut recent o muncă stimulatoare pentru găsirea unei adrese pentru tabăra de bază Artemis, dar cercetătorii încearcă să se concentreze pe site-uri care oferă cea mai bună combinație de atribute.

Polul sudic al Lunii este unul dintre cele mai convingătoare locuri din întregul sistem solar.

Observații compilate

Holly Brown este la Școala de Explorare a Pământului și Spațiului de la Arizona State University (ASU). Ea este un tehnician de cercetare la Lunar Reconnaissance Orbiter Camera, sau LROC, un sistem puternic de trei camere montate pe Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) al NASA, care înconjoară Luna din 2009.

Brown și colegii săi au subliniat recent potențialul de resurse al PSR-urilor lunare, publicându-și concluziile într-un număr recent al revistei Icarus.

Ei au compilat observații care indică prezența apei și a altor molecule „volatile” din 10 seturi de date teledetectate în 65 de PSR pentru a estima locațiile și masa depozitelor de gheață de apă. Evaluarea lor oferă o estimare a clasificării volatile a PSR, a gradului și a tonajului, care face posibilă prioritizarea zonelor în care se poate extrage gheața de apă.

Din 1998, patru nave spațiale care orbitează lunar — Lunar Prospector al NASA, LRO, Chandrayaan 1 din India și Kaguya din Japonia — au obținut date care caracterizează distribuția hidrogenului, hidroxilului și apei în apropierea polilor lunari.

În plus, experimentul de impact al navelor spațiale de observare și detecție a craterului lunar ( LCROSS ) al NASA din 2009 a oferit dovezi directe pentru volatilele prinse prin frig în craterul lunar sudic Cabeus.

„Munca noastră oferă o evaluare relativă a resurselor la PSR și este concepută ca un instrument pentru a ghida misiunile viitoare, în special cele orbitale”, a spus Brown pentru Space.com. „Am evidențiat PSR-urile care sunt probabil cele mai bogate în resurse; cu toate acestea, nu sunt ușor accesibile”.

Este din ce în ce mai nevoie de a colecta mai multe date orbitale despre forma și structura PSR-urilor, distribuția orizontală și verticală a volatilelor și cât de accesibile sunt aceste resurse. De asemenea, este important să avansăm și să dezvoltăm tehnologie care poate rezista la mediile dure ale PSR-urilor. Astfel de informații sunt necesare înainte ca misiunile lunare să ajungă în aceste locații greu accesibile, a spus Brown.

Ea și echipa ei au identificat opt ​​PSR cu cel mai mare potențial de resurse. Ei au stabilit că craterul Faustini, o depresiune de impact care se află lângă polul sudic al Lunii – arată cel mai puternic indiciu al gheții de apă pe baza criteriilor echipei de cercetare.

Grupul a estimat, de asemenea, că craterul Haworth de la polul sud lunar are cel mai mare tonaj de îngheț de suprafață. Craterul Cabeus, situat la aproximativ 62 de mile (100 de kilometri) de polul sud, are cel mai mare tonaj estimat de depozite de hidrogen subterane. În cele din urmă, oamenii de știință au descoperit că depozitele de gheață de sub suprafață sunt probabil mai extinse din punct de vedere spațial decât înghețul.

„Deși am identificat PSR-uri în lucrarea noastră care au condiții de explorare adecvate pentru măsurători in situ ale volatilelor, mai multe date orbitale și experiență robotică și umană pe suprafața lunară, este nevoie de o misiune aterizată pentru a putea fi efectuată cu încredere în aceste medii dure.”, a spus Brown.

Condițiile ideale de explorare pentru activitățile susținute la suprafață implică suprafețe relativ plane, lumina soarelui pentru putere și comunicarea directă cu Pământul – și toate aceste criterii trebuie îndeplinite la o distanță practică de depozitele de gheață de apă.

NASA și grupurile comerciale asociate au planuri să trimită aterizare robotizate la polul sud, care probabil se vor așeza în cele mai primitoare locuri: zone care sunt iluminate pentru cea mai mare parte a anului lunar, a spus Brown.

Țintă principală

„Zona Shackleton-de Gerlache Ridge este o țintă principală”, a sfătuit Brown. Această creastă dintre craterele Shackleton și de-Gerlache este o regiune puternic iluminată care a fost identificată ca o zonă potențială de aterizare pentru viitoarele aterizări cu echipaj și robotizate de către NASA, cum ar fi Artemis 3, prima misiune de coborâre pe Lună cu echipaj din programul Artemis al agenției. Această alunizare, vizată pentru 2025 sau 2026, va fi prima coborâre lunară cu echipaj, de la Apollo 17 în 1972.

Creasta Shackleton-de Gerlache este ideală pentru viitoarele misiuni de suprafață către polii lunari, a spus Brown, „din cauza accesului ușor la energia solară și a comunicațiilor Pământului și a proximității apropiate a PSR-urilor care pot fi explorate pentru prezența volatilelor”.

Bordul craterului de Gerlache este zona cea mai promițătoare atunci când se consideră un loc de aterizare. Acest site are acces la două PSR-uri cu potențial ridicat, are acces adecvat la comunicații și resurse solare din apropiere și pante modeste care traversează de la terenul iluminat la presupuse depozite de gheață de apă.

Bogat în date

Dacă totul merge conform planului, oamenii de știință vor avea o mulțime de date despre unde să înființeze avanposturi de cercetare lunară, inclusiv o instalație extinsă pe care China își propune să o dezvolte cu ajutorul Rusiei. China are o serie de misiuni lunare programate în următorii ani, ducând la construirea unei Stații Internaționale de Cercetare Lunară (ILRS) la polul sudic al Lunii în anii 2030. China și Rusia au elaborat detaliile unui ILRS încă de anul trecut.

Se anticipează că o serie de misiuni ale navelor spațiale NASA vor adăuga câteva detalii esențiale la înțelegerea actuală a distribuției volatilelor lunare polare. Misiunile care vor fi zburate în curând includ Luna-H Map, Lunar Lanterna, Lunar Ice Cube, Volatiles Investigating Polar Exploration Rover sau VIPER , Polar Resources Ice Mining Experiment 1 și Lunar Trailblazer.

Scufundări în umbră

Un alt instrument viitor este ShadowCam, un instrument NASA dezvoltat de ASU care va zbura la bordul Korea Pathfinder Lunar Orbiter , care a fost numit recent Danuri. Danuri este prima misiune lunară a Institutului Coreean de Cercetare Aerospațială.

ShadowCam va evalua detaliile din PSR-uri. A fost proiectat pentru a fi de peste 200 de ori mai sensibil decât imaginile anterioare, cum ar fi Camera cu unghi îngust furnizată de LRO.

Mark Robinson de la ASU este investigatorul principal atât pentru LROC, cât și pentru ShadowCam. Ultimul instrument este conceput pentru a caracteriza distribuția și abundența gheții de apă la polii lunari.

Unul dintre obiectivele științifice ale misiunii este de a furniza informații detaliate despre pericol și trafic în cadrul PSR-urilor pentru a facilita explorarea polară viitoare. „Setul de date ShadowCam, împreună cu alte seturi de date orbitale viitoare, vor fi de neprețuit în identificarea viitoarelor misiuni de aterizare și a întoarcerii umane pe Lună”, a spus Brown de la ASU. Aceste seturi de date vor fi necesare pentru a ghida decizia privind locul în care să se înființeze avanposturi de resurse lunare, a adăugat ea.

„Sunt atât de multe misiuni orbitale și de aterizare planificate către polul sud, încât îmi este greu să țin pasul!” spuse Brown. „Dar da, vom primi o cantitate extraordinară de date despre polii lunari și PSR în următorul deceniu și sunt foarte încântată de asta”.

Consens larg

„Există un consens larg că o localitate polară sudică în lumina soarelui aproape permanentă, aproape de PSR-uri va fi localitatea preferată”, a declarat Ian Crawford, profesor de științe planetare și astrobiologie la Birkbeck College din Londra, pentru Space.com.

Există mai multe motive științifice pentru a dori să se reia explorarea robotică și umană a Lunii, de la geologia lunară la astrobiologie, a spus Crawford. „În mod ideal, aceasta va include eventuala înființare de stații de cercetare în stil antarctic pentru a sprijini activitățile de explorare la scară largă”, a spus el.

Crawford a spus că speră că competiția pentru resursele limitate la polul sudic al Lunii dintre SUA și partenerii săi Artemis și efortul ILRS chinezo-rus poate fi evitată. „Cred că o nouă cursă spațială ar trebui evitată dacă este posibil, deși perspectivele de cooperare între marile națiuni spațiale nu sunt foarte promițătoare în prezent”.

Oportunitățile de cooperare, niciodată puternice, au fost în mod clar lăsate în urmă recent, a spus Crawford. „În ciuda dificultăților actuale, încă cred că ceea ce ar trebui să aspirăm cu adevărat este o bază lunară complet internațională. Viziunea mea asupra acestui lucru nu s-a schimbat cu adevărat în 20 de ani.”

Acest articol, bazat pe date NASA îmi amintește de un serial SF comic de pe Netflix, ”Space Force”. Ultimul episod este cum americanii și chinezii își distrug simultan și reciproc bazele de pe Lună. La fel de comic ca și ”All Your Base Are Belong To Us” este o meme de internet bazată pe o frază tradusă prost din scena de deschidere a jocului video japonez Zero Wing. Expresia a apărut pentru prima dată pe lansarea europeană a portului Sega Mega Drive din 1991 al jocului arcade japonez din 1989. Vezi https://www.youtube.com/watch?v=qItugh-fFgg. A fost o nebunie…

Dar baza lunară mai este folosită și în serialul britanic UFO, anii 70. Condusă de frumoasa locotenent Joan Harrington, vezi fotografia din titlu. Se facea seriale SF bune, multe necontinuate, din prostie. Cel mai bun exemplu este ”Firefly” de care și-a bătut joc Fox. Dar ”UFO” avea acea seriozitate, profesională și letală, din timpul războiului rece https://www.youtube.com/watch?v=LE-aBcfs854. Poate o să văd un episod, imi lipsește atmosfera începutul anilor 70…

Da, dar mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 28 septembrie 2023

BERBEC O zi de joi aglomerată. Onorează promisiunile făcute. Supraveghează cu atenţie cheltuielile. Nu lua decizii importante. Relaxeză-te pe seară, poate la un film nou, poate muzică bună. Astăzi eşti tare înclinat să rişti, fie că-i vorba de slujbă, bani sau o relaţie amoroasă. Lasă pe mâine, noaptea e un sfetnic bun. Primesti, din nou, nişte veşti aşa-şi-aşa. Odihneşte-te mai mult, oboseala cronică s-a strâns ca o zgură şi poate să te afecteze.

TAUR O nouă oportunitate își face drum în viața ta, acum, dragă Taur. Poate că o poți vedea venind pe cale, în depărtare. Dar s-ar putea să vă întrebați de ce este alocat pentru domnia ta. S-ar putea să nu pară ceva ce ți-ai dori, sau orice ai avea nevoie. Dar nu ajungi la nicio concluzie, încă. Înainte de a decide că ceea ce vi se va oferi este inutil, luați în considerare ce ar putea fi posibil. S-ar putea să descoperi că acest lucru este, într-adevăr, perfect pentru tine și poate chiar să fie exact de ceea ce ai nevoie acum.

GEMENI Evită activităţile care nu sunt absolut necesare. Puţină pauză nu strică, nimeni nu o să-ți ridice o statuie! Zi favorabilă cumpărăturilor, proviziilor şi achiziţiilor de toamnă-iarnă. O dimineaţă aproape liniştită, fără prea mult de lucru şi fără complicaţii. La prânz, posibilă şi neaşteptată schimbare de program. Ai un prilej să te evidenţiezi profesional. Foloseşte-l, cu speranţa că o să iasă şi bani, nu numai laude. O veste bună de departe. Astăzi orice angajament, orice regulă devine brusc o povară. Până diseară îţi trece şi vei fi din nou ironic. Totuşi, o veste bună!

RAC Nu mai amâna, nu mai pierde timpul! Lucrurile sunt așa cum le-ai văzut de prima dată. Nu înfrumuseța situația, nu te păcăli singur. Fii pragmatic. Dar, nu uita, bine faci, bine găsești! Ziua este favorabilă Racilor care lucrează cu copii, sau au copii. Vorbeşte, joacă-te cu copii, nu-i lăsa să se înstrăineze prematur. Şi aşa lumea este cum este, oferă iluzia unei copilării fericite de care copii să-şi amintească cu plăcere mai târziu. Fii generos, chiar dacă minţi, puțin! Astăzi eşti, din punct de vedere emoţional, mai sensibil. Fii atent la promisiunile care le faci, mai ales. nu exagera.

LEU O zi de vânătoare! Ai ocazia să mai adaugi trofee la colecţia ta. Dar, trebuie să asculţi ce mai bârfeşte jungla. S-ar putea să nu-ţi placă să ştii… dar Leul află întotdeauna ultimul! Primele ore ale zilei de muncă nu iţi sunt colosal de prielnice, dar cu moderaţie şi calm vei evita neplăcerile. Sigur, dacă nu eşti la şcoală – la şcoală apar alt tip de probleme! Nu promite nimic. Astăzi trebuie să alegi cu grijă modul de abordare a problemelor tale sentimentale. Este bine să fii convingător dar şi rabdător. Nu toate noutăţile trebuie spuse in gura mare, trebuie sa dai dovadă de mai multa diplomaţie şi tact in relaţiile cu colegii tăi.

FECIOARA O veste bună. Domeniul sentimental este favorizat, aşa că nu mai ezita! Încearcă acum, imediat, sau la bal, sau la spital. Măcar clarifici lucrurile, ca să nu-ți mai faci speranțe inutile. Astăzi, în mai multe ocazii trebuie să dai dovadă de diplomaţie ca să eviţi conflictele, fără motiv şi inutile, de altfel. Fereşte-te de prietenii sau relaţii noi, aspectele negative, multele aspecte dezavantajoase, nu te avantajează. Nu fii naiv, nu da crezare bârfelor, mai ales daca sunt evident opera unor persoane interesate sau dornice de avantaje sau glorie cu orice preţ.

BALANŢA O veste bună sau folositoare. Una din zilele favorabile care te fac să te simţi bine. Poziţia lui Venus, protectoarea zodiei, a lui Marte şi a Lunii indică succes şi pe plan sentimental. După o periodă mediocra ai o zi mai bună. Realizări mici, însă pline de bucurii. Te simţi bine şi faci planuri de viitor. Astăzi poţi profita de un chilipir curat, şi/sau poţi culege o parte din profiturile ce provin din aranjamentele altora. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Dacă ai luat o hotărâre, apoi ţine-te de ea. Sigur, dacă vezi că nu merge şi nu merge, nu trebuie să dai cu capul în zid, schimbă modalitatea de abordare.

SCORPION Sunt favorizate numai activităţile de rutină, evită orice schimbare de program, sau de tabiet. Lasă lucrurile să se petreacă natural, de la sine. Nu interveni, nici măcar cu un sfat! Posibile schimbări în registrul sentimental şi veşti plăcute. Noi prietenii sau relaţii pot face ziua interesantă. Zâmbeşte larg, spune o vorba buna şi mai câştigi un prieten. Nu trebuie sa călătoresti, iar dacă totuşi eşti obligat să pleci undeva astăzi trebuie sa fii foarte atent, in special la bagaje. Ai o propunere, mai veche, să câştigi mai mulţi bani. Toate felurile de a caştiga bani sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit.

SĂGETĂTOR Astăzi ai tendinţa păguboasă să te subestimezi, să îţi plângi de milă. Din fericire, cei dragi, prietenii, familia, „îţi umflă cauciucurile” şi poţi să mergi în direcţia bună şi corectă! O dimineaţă bună, în care ai spor. Mai multe obligaţii uitate se fac simţite spre sfârşitul zilei. Dragostea e bine aspectată. Astăzi evita schimbările bruşte de program şi mai ales nu lasa colegii de la serviciu, sau rudele apropiate să aibă iniţiative păguboase şi să-ţi facă “program”. Cu toate că este o zi bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, mai ales în mijloacele de transport în comun!

CAPRICORN Dimineaţa mai puţin favorabilă în ceea ce priveşte munca. Nu risca, la serviciu, unde muncești! Seara o poţi petrece în mijlocul familiei şi al prietenilor discutând despre ultimile scumpiri. Astrele, totuşi, te favorizează. În special în domeniul familiei. Oferă-ţi bucuria unei seri într-un cadru mai puţin convenţional. Oricum, eşti cam plictisit şi ceva nou sigur iţi face plăcere. Eşti avantajat mai ales în domeniul dragostei fie că eşti familist sau nu. Bate şi ţi se va deschide, caută şi vei găsi. Zâmbeşte şi vei fi mereu bine primit.

VĂRSĂTOR Ai probleme în planificarea timpului tău. Se pare că ești în criză de timp. Abordarează situația logic, în succesiunea normală. Dacă vezi că nu te descurci, cere ajutor, nu mai amâna inutil! O problemă personală îşi poate găsi astăzi rezolvarea, ceea ce consideri o mare victorie. Atenţie, să nu te culci pe lauri! Este mai plăcut să stai cu un prieten şi să vorbiţi vrute şi nevrute, decat să te duci la cine ştie ce cantina populara. Astăzi, în a doua parte a zilei, posibile tensiuni ca urmare a unor veşti nu tocmai bune. Nu te descuraja. Necazul ţine numai azi.

PEŞTI O zi care pare că este obositore, schimbarea anotimpului te-a marcat ceva mai mult. Mâncarea naturală, fructele, mierea şi ceaiurile din plante româneşti îţi pot reface vitalitatea! Transformări în bine, la serviciu şi acasă. O veste bună, de la rude sau prieteni de departe. Astăzi – calm şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu fii leneş, insistă acum, pentru că eşti într-o perioadă relativ favorabilă.