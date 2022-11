HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR  28 noiembrie 2022. Eterna Românie

28 noiembrie

Pe 28 noiembrie s-au născut Stefan Zweig, Claude Levi-Strauss, Friedrich Engels, Alberto Moravia, Mariana Nicolesco, Colea Răutu, Cornel Regman, Jean Bart, Traian T. Coşovei, Corneliu Vadim Tudor.

Nimic important în calendarul creștin-ortodox, doar Sfinții Ștefan cel Nou și Irinarh, dar în „kalendar” începe o perioadă foarte importantă în viaţa dacilor.

Este o zi de sărbătoare adugată celor trei zile tradiţionale de serbare a Anului Nou dacic.

În ziua care corespundea zilei de 28 noiembrie dacii împărţeau ziua în trei, după modelul egiptean adus de Zamolxe. Nu, nu se mai ştie cum se numeau, nu se mai ştie calendarul dacic şi denumirea constelaţiilor… Nu vă luaţi după cine ştie ce fabulaţii – s-a uitat şi gata! Dar poate, câţiva, mai ştim, sau ne închipuim că știm.

Vedeţi, există un aliaj puternic între credinţele dacilor şi creştinism. Se numeşte Legea Veche, Tradiţia.

Se ştie că ceva important se întâmpla în ziua de 28 noiembrie! Dar ce? Rugăciuni colective pe platoul Bucegilor? Ridicol şi comic în acelaşi timp… sau reclamă turistică!

Valea Prahovei nu a avut nicio importanţă în antichitate! Ia spuneţi-mi, câte dave şi castre romane sunt pe Valea Prahovei?

Această vale de fiţoşi a devenit importantă şi s-au făcut lucrări de drumuri şi construcţii moderne după stabilirea Castelului Regal Peleş la Sinaia. Deci, recent, cam o sută de ani!

Altele erau văile de legătură folosite frecvent între centrul Daciei şi restul ţării. Alţii sunt Munţii dacilor şi în alt loc este Peştera lui Zamolxe! Munţii Bucegi, Sfinxul, Babele – mă faceţi să râd, ca reclamă turistică este foarte bună ca şi cea a peşterii Polovragi. Dar acete eresuri, aceste reclame turistice au şi ele geniul lor pentru că ocultează locurile care nu trebuie pângărite ci păstrate cu iubire, chiar gelozie şi discreţie.

Ei, dar ce făceau dacii pe 28 noiembrie? Păi, se trezeau, beau cafeaua, se urcau în Audi şi plecau la biroul corporatist. Asta fac astăzi! Pentru ca să vă intre bine în cap, noi suntem dacii, nu suntem nici romani sau… cumani!

Acum două-trei mii de ani se strângea sfatul „bărbaţilor tari”, tarabostes. Dimineaţa, când răsărea soarele, într-un loc ştiut astăzi doar de câţiva, mai puţini de degetele de la două mâini… Rumi Dava, cetatea sacerdoților, în Carpații de Curbură, pe un pisc ales cu grije, de unde în zilele foarte senine se vedea Dunărea, departe, departe, peste codrii de nepătruns.

Îşi aminteau de cei trecuţi anul acela în Ţara lui Zamolxe şi râdeau cât puteau şi îşi aminteau snoavele şi păcălelile pe care le făceau vitejii care nu mai erau printre ei.

Apoi, în jurul unui foc puternic, începea fiecare să spune ce a făcut şi a dres tribul lui, ce a strâns, câtă carne a afumat, câte lemne au de foc, câte sfere de aur şi argint au adus, câte animale au şi de ce mai au nevoie. Se completau rezervele, se făceau schimburi, se împărţea rezerva regelui către cei mai oropsiţi de soartă. Trebuiau să facă faţă iernii celei cumplite. Cu toţii!

Apoi la masa de la amiază aveau loc profeţiile. Fiecare spunea ce credea el că o să se întâmple în anul ce va să vie. Se făceau scenarii, se discuta despre expediţii de vânătoare şi de posibile năvăliri ale unor „popoare ce trăiau pe cal”. Se numărau de câte arme au nevoie, de cât fier, aramă, bronz. Se plănuia călătoriile de negustorie la coloniile greceşti.

Seara era dedicată zeilor. Sacerdoţii rostogoleau sfere mari de aur şi argint către peştera lui Zamolxe, la lumină făcliilor. De aceea se făceau sfere metalele preţioase, pentru că nimeni nu trebuia să ştie drumul şi intrarea în peşteră, doar câţiva sacerdoţi.

Plata pentru nemurirea rasei! Şi chirie pentru speranţă, pentru încă un an de viaţă al tuturor dacilor!

Dacii purtau rar podoabe, tot aurul şi argintul, toate bogăţiile, pietrele preţioase, capturi, erau dedicate zeilor şi depozitate în peştera lui Zamolxe. Un popor liber, eliberat de lanţurile lăcomiei, „cei mai drepţi şi mai viteji” după părerea lui Herodot!

Nu începeţi să vă plângeţi că am decăzut şi că toţi tinerii se poartă rău şi au figuri de interlopi. Nu, nu am decazut, doar ne-am prostit şi sălbăticit, dar asta pentru o perioadă, doar. Au fost multe perioade în istorie de acest fel şi cine nu ştie, să înveţe!

Undeva în interiorul inimii poporului rămâne mereu viu focul Lupilor de Foc, al Filipilor, sau Martinilor, pentru că astăzi, 28 noiembrie, zi mistică şi ciudată, avea loc Sfatul Lupilor de Foc. Aşa se chema!

Dragi lupi, padawni și hobbiți, grațioase jupânițe și cinstiți jupâni, am zis eu că am închis pustnicia, dar nu am putut! În weekend m-au invadat tinerii mei prieteni, adevărata dreaptă, niște reacționari iredentiști, după cum i-ar cataloga venerabilul Ion Iliescu. Da, cred că a sughițat mult fostul președinte, pentru că a fost des pomenit, și nu lăudat. Pentru că am vorbit despre Basarabia, Bucovina, ținutul Herței, Pocuția, Cahul, Ismail, Bolgrad, Craina și Cadrilater.

Mi-e tare milă de tinerii aceștia. Dacă au găsit într-un pustnic în rodaj lumina care le-o refuză politicienii și statul, este de rău. Avocați, procurori, ofițeri, structuri de forță. Au în ”job description” iubirea de țară, patriotismul. Am promis că o să le răspund astăzi, prin acest articol, un pamflet astrologic, cu puțin umor, care nu poate să supere pe nimeni. Doar este ziua când îl pomenim pe Vadim, Dumnezeu să-l odihnească!

O întrebare a tinerilor a fost cum s-a ajuns în situația aceasta, cu două state românești? Monica Macovei, în campania ei din 2014, dădea vina pe Ion Iliescu, care s-a grăbit în august 1991 să recunoască Basarabia secesionistă ca stat independent și suveran. Răspunsul fostului președinte este interesant așa că o să-l reproduc: ”Nu la Bucureşti s-a decis viitorul Republicii Moldova, şi nici la Moscova. El a fost decis la Chişinău, de moldoveni. Ei au hotărât că vor să fie independenţi, în statul lor, sub conducerea unor lideri aleşi din rândul lor. Noi nu puteam decât să aprobăm această decizie şi să facem astfel încât independenţa Republicii Moldova să fie efectivă şi recunoscută în plan internaţional, iar comunitatea internaţională să fie garantul ei.

Graniţele postbelice sunt rezultatul Tratatului de Pace de la Paris, din 1947. Ele au fost reconfirmate de Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa, de la Helsinki, ca şi la Conferinţa CSCE de la Paris, din noiembrie 1990 şi au fost acceptate de toate statele participante. Recunoaşterea Republicii Moldova a fost un act responsabil din partea României. August 1991 nu avea cum fi momentul unificării României cu Republica Moldova. Din foarte multe motive. De natură internă şi externă. Dar mai ales externă.

Discuţii pe tema unificării, în cadru restrâns, au existat în ambele ţări, de genul „ce bine ar fi dacă ar fi”. Pe aşa ceva nu se poate construi nimic. Apoi, cum ar fi privit moldovenii din stânga Prutului refuzul României de a le recunoaşte independenţa? Pentru că reunificarea implica refuzul Bucureştiului de a recunoaşte existenţa Moldovei independente. Ar mai fi vrut ei re-unificarea, după un astfel de gest? Sigur, nu!”

Se pare că și venerabilul domn Iliescu uită istoria, când vrea domnia sa. Sunt numeroase exemplele în istorie când o provincie, sau mai multe au secesionat, s-au declarat independente și și-au ales guvern și președinte. Celebră este secesiunea americană. Ce au făcut nordiștii, au recunoscut pe Dixie și s-au bucurat că au pierdut jumătate din țară? No, men, au intrat cu armata peste ei! A fost un război fratricid, oribil, așa ceva nu este posibil între românii din stânga și din dreapta Prutului! Dar nici să recunoști că o provincie istorică a României este stat independent! În aceiași logică trebuie să recunoaștem independența Ținutului Secuilor și eu o să declar în curtea mea Republica Pustnică Astrologică și o să vă rog să o recunoașteți!

Ce trebuia făcut? Tăcut dracului din gură, Doamne iartă-mă și pompat bani pe constituirea comitetelor unioniste ad-hoc. S-a pierdut trenul, atunci era momentul! Gurile rele spun că Snegur a stat trei ore în Aeroportul Otopeni cu propunerea de Unire. Nu l-a primit Iliescu. Uniunea Europeană era, pe atunci, o promisiune frumoasă, nu o deziluzie costisitoare, Rusia era slabă și cu problemele ei, dar Iliescu & Co au pierdut prilejul. Mai mult, aveau exemplul reintregirii Germaniei din 3 octombrie 1990. Eu am trăit acele momente, am fost contrabandist periculos, am trimis în Basarabia zeci de mii de cărți în limba română, știu exact și precis situația, am fost acolo, nu am citit-o din ziare, sau de pe net!

Vedeți, România, în granițele ei firești, începând din 1919, avea 18 milioane de locuitori. Ceea ce i-a permis avântul economic dintre cele două războaie. Revenirea Basarabiei la România nu este, pentru mine, o iluzie de poet, ci o realitate economică, unirea înseamnă renunțarea la o pătură de parveniți, căpușe guvernamentale, dar și teritoriul și populația necesare pentru performanțe economice, industriale și tehnologice. Calitatea se găsește în cantitate, iar România, cu românii ei, cu eficiența și productivitatea naționale, trebuie să aibă o anumită suprafață și număr de locuitori ca să facă performanță. Sigur și un sistem economic-politic decent, o țară liberă, bine condusă!

Dar toată clasa politică din acea vreme, președintele Ion Iliescu care s-a grăbit să ”salute existența statului independent și suveran, Republica Moldova”, Guvernul și Parlamentul care au aprobat și ratificat se fac vinovați în corpore de nerespectarea intereselor României. Nu demult, se numea trădare de țară! Pentru această vină trebuie judecat Ion Iliescu, nu pentru delicte inventate, care duc obligatoriu la achitare. Dar asta este doar o părere, vorba lui Nicu Văcăroiu.

Există o Românie, indiferent de regimuri și de cei care o conduc, care are interesele ei. Interesele eternei Românii. Eu îi învăț pe acești tineri, care vin pe la pustnicia mea, care sunt aceste interese permanente și istorice și să le respecte.

Dragii mei, trebuie să slujiți România, nu pe vremelnicii și nedemnii ei conducători, indiferent de sistem și de formă de guvernare, aceasta mereu, nu numai mâine, chiar dacă este, în definitiv, o altă zi.

