HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 28 iunie 2023. Din nou, despre timp 

28 iunie

Pe 28 iunie s-au născut Jean-Jacques Rousseau, Peter Paul Rubens, Luigi Pirandello, Mel Brooks, John Cussack, Eric Ambler, Harold Evans, Elon Reeve Musk, Sergiu Celibidache, Ion D. Berindei, Paul Teodorescu, Paul Urmuzescu, Horia Teodor, Olga Morărescu Mărginean, Leonard Orban.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinţii: doctori fără de arginţi Chir şi Ioan, aflarea moaştelor lor şi Papia. Nimic în ”Kalendar”.

Shayla Love a scris un scurt eseu despre timp. Iată-l:

Noi cercetări arată natura subiectivă a percepției timpului și modul în care aceasta poate fluctua în acord cu bătăile inimii

În romanul lui Haruki Murakami ”Kafka on the Shore” (2002), Kafka Tamura, în vârstă de 15 ani, se trezește într-o noapte cu o fată care stă la biroul lui. E prea frumoasă pentru a fi reală, iar Tamura decide că trebuie să fie o fantomă. El se preface că doarme, învelit în cuverturi, în timp ce privirea ei se întoarce spre el.

„Nu știu cât timp se uită la mine”, scrie Murakami. „Regulile timpului nu se aplică aici. Timpul se extinde, apoi se contractă, totul în ton cu bătăile inimii.”

Probabil că ai experimentat singur cum timpul se poate comporta ciudat în momentele de intensitate emoțională. Câteva minute se întind spre eternitate sau trece o oră cu o viteză amețitoare. De aceea avem proverbe precum „Timpul zboară când te distrezi” sau „O oală privită nu fierbe niciodată”. Așa cum spune Irena Arslanova, o cercetătoare în neuroștiință cognitivă la Royal Holloway, Universitatea din Londra: „Noi observăm timpul doar când face ceva ciudat”.

Cercetările lui Arslanova începe să dezvăluie ce se întâmplă exact în aceste momente – și de ce. În studiul său recent în Current Biology , Arslanova și colaboratorii ei s-au concentrat pe legătura dintre experiența timpului și bătăile inimii. Ei au descoperit că percepția oamenilor asupra timpului a fost afectată dacă inima lor era în prezent în proces de contractare pentru a pompa sânge (cunoscută sub numele de sistolă) sau dacă era relaxată după o contracție (cunoscută sub numele de diastolă). Rezultatele arată că percepția noastră asupra trecerii timpului este atât subiectivă, cât și elastică; și, după cum a observat Tamura, este adesea legată de corp, sau așa cum l-a numit el: „bătăi ale inimii”.

„Ceea ce încercăm să spunem este: timpul este subiectiv”, explică Arslanova.

Faptul că corpul ar putea influența modul în care percepem timpul a fost stabilit în 1927, când cercetătorul francez Marcel François a curentat trei tinere cu curent electric de înaltă frecvență pentru a le modifica temperatura corpului. El a descoperit că creșterea temperaturii lor le-a împiedicat capacitatea de a evalua cu precizie duratele de trei și patru secunde.

În timpul bătăilor inimii, oamenii au perceput duratele ca fiind mai scurte, ca și când timpul ar fi fost accelerat.

Mai recent (și mai puțin dureros), când cercetătorii au cerut oamenilor să reflecteze asupra senzațiilor lor corporale, au raportat că experiențele negative s-au simțit mai lungi, iar experiențele pozitive au trecut mai repede. Oamenii au spus de asemenea, că timpul trece mai repede în timpul evenimentelor asociate cu frecvență cardiacă mai mare, iar oamenii care își percep mai bine bătăile inimii se descurcă mai bine în sarcinile în care trebuie să reproducă cât de mult a durat ceva. Dar exact modul în care corpul și percepția timpului se relaționează unul cu celălalt a fost evaziv.

Spre deosebire de unele dintre celelalte simțuri principale ale noastre, care se bazează pe organe dedicate pentru a procesa informații tangibile (de exemplu, modul în care ochii noștri detectează lumina și urechile noastre detectează undele sonore, informația respectivă fiind apoi transmisă regiunilor specializate ale creierului), atunci când vine vorba de percepția timpului, nu există nici un organ de detectare a timpului și nici o singură zonă specializată a creierului pentru procesarea timpului. În schimb, am putea deduce timpul prin detectarea schimbării, spune Arslanova. Corpurile noastre suferă în mod constant fluctuații, cum ar fi bătăile inimii sau activitatea creierului. Simțirea acestor fluctuații ar putea fi ceea ce ne oferă sentimentul timpului.

În studiul său, Arslanova le-a prezentat voluntarilor diferiți stimuli – cum ar fi o imagine neutră din punct de vedere emoțional, un ton sau o imagine a unei expresii faciale fericite sau înfricoșătoare – o durată cuprinsă între 200 și 400 de milisecunde (500 de milisecunde este o jumătate de secundă) . Sarcina lor a fost să estimeze dacă fiecare stimul a durat mai aproape de 200 ms sau 400 ms, sau dacă se simțea scurt sau lung. Între bătăile inimii, participanții au avut tendința de a experimenta duratele ca mai lungi, ca și cum timpul ar fi încetinit. În timpul bătăilor inimii, oamenii au perceput duratele ca fiind mai scurte, ca și când timpul ar fi fost accelerat. Când participanții au evaluat fețele ca fiind mai intense din punct de vedere emoțional, acest lucru a fost asociat și cu timpul care părea a fi accelerat.

De cele mai multe ori, contracția și expansiunea inimii și efectele lor în timp se anulează reciproc. „Îți va oferi de fapt o percepție medie a timpului”, spune Arslanova. Dar, pe baza descoperirilor lor, echipa ei sugerează că, atunci când inima se accelerează și există mai multe contracții decât relaxări, ar putea duce la senzația că timpul pare să se accelereze .

În unele cazuri de PTSD, momentele care au apărut într-o clipită sunt prelungite și reluate iar și iar.

Într-un studiu recent, Marc Wittmann, psiholog la Institutul pentru Zonele de Frontieră de Psihologie și Sănătate Mintală din Germania, și colegii săi au descoperit riduri temporale – atunci când timpul se dilată sau se contractă pentru perioade scurte – care se sincronizau și cu bătăile inimii. O frecvență cardiacă mai mică a fost asociată cu subiecții care spuneau că o milisecundă este mai lungă, în timp ce o frecvență cardiacă ridicată a dus la sentimentul opus.

Sunt unele inconsecvențe de rezolvat. În timpul stărilor extrem de emoționale, când inima bate adesea mai repede, oamenii vor raporta uneori că timpul pare să încetinească mai degrabă decât să accelereze – exemplul clasic ar fi timpul petrecut pe loc în timpul unui accident de mașină. Apoi, Arslanova spune că echipa ei intenționează să se uite la creier pentru a vedea ce se întâmplă în timpul sistolei și diastolei, ceea ce ar putea ajuta la explicarea contradicțiilor.

Cercetările asupra modului în care percepem timpul și conexiunea acestuia cu corpul ne-ar putea ajuta să înțelegem cazurile în care suferința mentală este asociată cu distorsiunea timpului. De exemplu, persoanele cu depresie se confruntă adesea cu o încetinire a timpului și, în unele cazuri de tulburare de stres post-traumatic, momentele care au avut loc într-o clipă sunt prelungite și revăzute din nou și din nou. O cale de a ajuta oamenii să-și gestioneze experiența timpului ar putea fi prin manipularea corpului lor.

„Este destul de dificil să ne schimbăm experiențele emoționale, dar de fapt este destul de ușor să ne încetinim respirația și să încercăm să încetinim inima”, spune Arslanova. Multe terapii bazate pe mindfulness implică încetinirea inimii prin încetinirea respirației, gen yoga. Meditatorii cu experiență spun că practica lor face ca timpul să încetinească, atât în ​​timpul meditației, cât și în viața de zi cu zi.

Această linie de lucru este, de asemenea, o reamintire a naturii individuale a experiențelor noastre temporale. În piesa de artă a lui Félix González-Torres Untitled (Perfect Lovers) (1991) , două ceasuri sunt atârnate unul lângă altul – inițial setate la aceeași oră, dar în cele din urmă nu se sincronizează. Piesa este despre asincronia care apare inevitabil între îndrăgostiți și este, de asemenea, o metaforă potrivită pentru subiectivitatea experienței noastre a trecerii timpului. În orice moment sau eveniment, persoana de lângă tine poate avea o percepție a timpului mai lentă sau mai rapidă decât tine, în parte din cauza a ceea ce face corpul său.

„Suntem creaturi întruchipate, iar stările noastre de sentiment și percepția, ingredientele esențiale pentru conștiința de sine, depind de funcționarea corpului”, spune Wittmann. „Chiar și ceva atât de subtil precum aprecierea duratei de milisecunde depinde de inimă. Sinele tău conștient este realizat prin corpul tău.”

E liniște și pace în pustnicia mea, am recordul că nu am văzut de opt zile niciun uman, fizic, doar pe Skype. Parcă sunt într-un roman de Isaac Asimov, ”Soarele gol”! Și nu-mi pare rău, spiritul gregar a fost întotdeauna foarte departe de mine. Pentru că-l pomenim astăzi pe Mel Brooks, ce poate să fie mai potrivit decât ”History of the World”, varianta în limba franceză sună excelent, am descărcat-o de pe un site franțuzesc. Descărcați, cât mai puteți!

Dacă o să pot, o să continui curățenia de vară, m-am înhămat la o treabă grea și care o să-mi ia mult timp, dar am timp, pentru că mâine o să fie, sunt sigur, o altă zi!

