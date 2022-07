HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 28 iulie 2022. Puterea locuiește împreună cu veselia

28 iulie

Pe 28 iulie s-au născut Jackie (Kennedy) Onassis, Marcel Duchamp, Alberto Fujimori, Riccardo Muti, Ludwig Feuerbach, Charles Hard Townes, Ignaz Bösendorfer, Victor Babeş, Ioana Pavelescu, Nicolae Patraulea, Silviu Iorgulescu.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena, dintre cei 70. Sf. Pavel de la Xiropotamu. Nimic în ”Kalendar”.

Aproape în fiecare săptămână primesc, prin curier, cărți. Câteva le-am comandat eu, restul îmi sunt trimise de unii care au aflat că citesc cărți. Multe. A fost o perioadă, anul trecut și câteva luni din anul acesta în care nu am putut să mai citesc un rând. Am motivele mele.

Săptămâna trecută am mai primit o carte, din State, de la o fină. ”Cheerfulness: A Literary and Cultural History” (2022). O carte de 272 de pagine de la Zone Books, apărută în luna mai, anul acesta. Autorul este Timothy Hampton, profesor de literatură comparată și franceză la Universitatea Berkely din California. Cartea tratează, la un nivel academic, despre veselie. O carte de filosofie poate fi condensată în câteva pagini. Ideile noi, inovatoare, sunt puține și nu ocupă spațiu mult. Restul cărții este istorie, referințe și demonstrații. Iată, câteva idei, poate o scurtă recenzie:

”Puterea locuiește împreună cu veselia”, a scris Ralph Waldo Emerson. Deși, deseori ne gândim la veselie ca la opusul puterii, ca la o dorință nesinceră de a înviora lucrurile. Însă Emerson știa că este o resursă a sinelui, un instrument de modelare a vieții noastre emoționale care ne poate ajuta să ne găsim locul în lumea socială. În prezent, când ne confruntăm, val după val, de vești proaste care mătură planeta, veselia merită să fie luată în considerare.

Prin veselie, vedem o creștere a energiei emoționale, o creștere bruscă a dispoziției. Este trecător sau efemer, prin aceea că vine și pleacă. Dar o putem controla. Ne putem „înveseli”, la fel cum ne putem „liniști”.

Poate că din cauza modestiei veseliei filozofii au trecut-o cu vederea în mare măsură. Ei tind să se concentreze pe emoții mai dramatice, cum ar fi furia și melancolia , considerând viața emoțională umană ca un câmp de luptă al impulsurilor inconștiente sau al pasiunilor copleșitoare. Exemplul clasic al omului condus de pasiune este eroul grec Ahile. Învins de furia sa față de Agamemnon, Ahile a refuzat să se alăture grecilor săi în războiul împotriva Troiei, trădând astfel propria sa datorie de cel mai mare războinic al Greciei. Spre deosebire de mânie, veselia este în mare parte electivă. O putem gestiona.

În multe scrieri despre emoții, veselia este prezentată ca antidotul pentru emoțiile întunecate ale melancolicului. Gânditori medicali până în secolul al XIX-lea presupus că corpul uman era guvernat de circulația fluidelor sau umorilor. Melancolia, de exemplu, a apărut dintr-un exces de bilă neagră, în timp ce anumite stimulente erau înțelese contracarează melancolia și generează veselie – un pahar de vin (nu două), muzică strălucitoare, o cameră bine luminată, flori și parfumuri de calitate. Medicul renascentist Levinus Lemnius a recomandat o companie bună, „îmbrățișare și sărut”, băutură și dans – toate acestea, a remarcat el, generează o creștere emoțională care durează zile întregi după aceea, vizibilă pe față. Alți medici au susținut că este posibilă stimularea chimică a bucuriei: în anul 1696, medicul englez William Salmon a prescris o pulbere pentru a stimula veselia: amestecați niște cuișoare, busuioc, șofran, coajă de lămâie, bucăți de fildeș, frunze de aur și argint, nu mai mult de șapte picături de tinctură făcută din inima unui cerb, și… voilà! – vei fi vesel!

Indiferent dacă cineva a luat în serios aceste abordări medicale pentru a se înveseli, este clar că veselia este profund legată de corp și, în special, de față. Într-adevăr, începe pe față și se mișcă spre interior. După cum a subliniat scriitoarea franceză Germaine de Staël , la începutul secolului al XIX-lea, atunci când iei o expresie veselă, indiferent de starea sufletului tău, veselia ta se mută în sine: „…expresia feței pătrunde, puțin câte puțin, ceea ce cineva experimentează. Interiorul sinelui este schimbat de puterea bucuriei.”

În secolul al XVI-lea, Reforma protestantă a stârnit dezbateri intense asupra semnificației comunității spirituale. În același moment, când Biblia începe să fie tradusă pe scară largă în limbi vernaculare, substantivul simplu „vesel” se extinde pentru a cuprinde adjectivul „vesel” și, în cele din urmă, în jurul anului 1530, include ideea mai abstractă a „veseliei”. care transformă expresia locală a feței într-un substantiv abstract, ceva ce poate circula ca o calitate emoțională a sinelui. În Biblia de la Geneva (1560), din „A doua scrisoare către Corinteni” a Sfântului Pavel, aflăm că pentru a participa la comunitatea creștină trebuie să practici caritas, sau iubire. „Cum dorește fiecare în inima lui”, spune Pavel, „așa să dea; nu ca o obligație, sau din necesitate, căci Dumnezeu iubește un dăruitor vesel”. Dumnezeu iubește un dăruitor vesel. Aceste cuvinte au rezonat pe scară largă în lumea modernă timpurie, legând bucuria – și chipul bucuros – de practica caritas, o activitate socială și religioasă filantropică.

Comentatorii Bibliei s-au luptat să înțeleagă sensul celebrei fraze a lui Pavel. Erasmus din Rotterdam, cel mai mare intelectual al vremii, a legat trupul vesel de comunitate, spunând: „Lasă ca darul tău recunoscător să fie sporit și dublat cu o privire veselă și veselie”. Dăruirea este bună. Dar a oferi ceva vesel este și mai bine, iar intențiile tale pot fi văzute prin „privirea ta veselă”. În schimb, dacă nu ești vesel (fără o privire veselă), s-ar putea să nu fii un creștin adevărat. Aceasta a fost suspiciunea pe care o avea Jean Calvin, marele reformator protestant. El a sugerat că participarea zgârcită sau reticentă în comunitatea creștină caritabilă este semnul catolicilor, pe care îi vedea ca fiind decadenți și temându-se de autoritatea papală, în timp ce creștinii buni dăruiesc vesel, cu un chip vesel. Puțin mai târziu, poetul și predicatorul John Donne a extins această idee.

Cititorii moderni ar putea fi frapați în aceste relatări timpurii de măsura în care veselia este mult mai mult decât performanța superficială a colegului optimist sau a vânzătorului dibaci. O calitate socială, modelează și definește o anumită comunitate morală. Ea apare între oameni, legându-i împreună. Nu e de mirare că medicii au căutat să genereze veselie prin mijloace chimice.

În timpul iluminismului european, pe măsură ce marile dezbateri religioase din perioada modernă timpurie încep să scadă în Europa, dimensiunea teologică a veseliei scade. Cu toate acestea, dimensiunea sa socială esențială rămâne, ca caracteristică a adunărilor luminate. Filosoful scoțian David Hume, din secolul al XVIII-lea, constată că veselia este o forță mai mare decât individul. Veselia este contagioasă. În altă parte, Hume folosește metafora flăcării pentru a descrie modul în care veselia ar putea aprinde o societate.

Dacă veselia este sănătoasă și socială, chiar și morală, putem înțelege de ce Emerson, cu care am început, o înțelege ca pe un fel de putere. Veselia ne poate condiționa starea de spirit, dar ne influențează și ființa socială. Este esențial pentru o societate sănătoasă. Oricine poate controla și valorifica veselia va avea o resursă rară pentru a-și modela viața emoțională și a semenilor săi. Pentru Emerson, primul mare filozof moral al Americii, veselia informează o viață bine trăită. Este, de asemenea, legat de creativitate.

La începutul secolului al XX-lea a văzut o proliferare a ceea ce filosoful William James a numit mișcări de „curare a minții” – adică abordări ale vieții care și-au asumat influența stărilor mentale asupra productivității cotidiene și a interacțiunii sociale. Aceste mișcări au măturat veselia, ca nefiind productivă. Totuși, scriitorul „inspirator” de la începutul secolului XX, Orison Swett Marden, care a fondat revista SUCCESS în anul 1897, a pus veselia în centrul gândirii sale. Printre numeroasele sale titluri se numără Veselia ca putere de viață (1899), Viața optimistă (sau, în afacerile vesele) (1907) și Gânduri despre veselie (1910). Volumele lui Marden sunt în mare parte liste de „propoziții înțelepte” și clișee despre avantajele de a fi vesel și optimist. Aceste avantaje sunt atât personale, cât și profesionale. Ele te vor face fericit – și te vor ajuta să câștigi bani!

În Cheerfulness as a Life Power , Marden numește veselia „Leacul pentru americanită”. Cartea este plină de reflecții despre cât de mult muncesc americanii, despre cât de puțin timp au pentru a se distra, despre cât de materialiști sunt. Scopul lui Marden nu este doar să-i determine pe americani să se relaxeze, ci să-i facă să devină mai productivi și mai bogați. Acest miracol trebuie realizat prin răspândirea veseliei.

Odată cu extinderea experienței de consum și de masă în secolul al XX-lea, veselia circulă ca un concept care poate aduce ambiția capitalistă în fază cu preocupările etice ale unei epoci anterioare. Capitalismul pune indivizii unul împotriva celuilalt într-un duel până la moarte pentru resurse și bani. Este o afacere solitară. Difuzarea externă a veseliei va duce la succesul profesional, deoarece vânzătorul sau directorul luminează biroul. Acțiunile care ar putea părea egoiste sau onctuoase sunt reformate ca ecouri ale unui trecut mai nobil. Fiecare „om al organizației” în curs de dezvoltare – așa cum a spus sociologul William Whyte în cartea sa de management din 1956 – este, aflăm, în esență, un cavaler rătăcitor.

În anii care au urmat celui de-al Doilea Război Mondial, duhovnicul Norman Vincent Peale a făcut o avere vânzând propria sa marcă de „gândire pozitivă”, care pretindea să-i conducă chiar și pe cei mai disperați și lipsiți de succes la fericire. Munca lui Peale a apărut din haosul psihic al războiului, în vreme ce mii de tineri care se întorceau acasă au fost nevoiți să se adapteze la o nouă viață.

Cea mai faimoasă carte a lui Peale , Puterea gândirii pozitive (1952), își propune să mobilizeze puterea atitudinii pentru scopul succesului lumesc. Este construită dintr-un set de îndemnuri, deghizate în adevăruri științifice și împletite cu anecdote ilustrative. Anecdotele sunt deosebit de interesante, deoarece împart lumea în actori și observatori. Cartea este populată de un grup întunecat de persoane fără nume, unele dintre ele incomod de ciudate: „Eram pe scenă, salutând oamenii când un bărbat s-a apropiat de mine… cu o grijă deosebită a manierelor”, povestește Peale. Acești oameni sunt nefericiți și vin la Peale după diferitele sale discursuri. Singuratici, nesiguri, au fost determinati sa caute noi solutii pentru problemele lor. Privim cum Peale se consultă cu mulți străini care se apropie de el de nicăieri. El îi consolează pe ei (și pe noi) cu anecdote despre unii dintre prietenii săi apropiați, care, spre deosebire de suferinzii umbriți care caută ajutorul lui Peale, sunt în general numiți; și toți par să fie oameni de afaceri de succes sau vedete media care par să fi primit mesajul lui.

Nu este vorba doar de amintirea războiului recent și de posibilitatea unei traume care pândește nerecunoscută în fundal, dar clienții nefericiți ai lui Peale se tem adesea că sunt subeducați, nepregătiți pentru provocări sau că nu se pot conforma culturilor corporațiilor lor. Cu alte cuvinte, Peale ne plasează chiar în mijlocul unui set de transformări sociale, unde o economie agrară anterioară a fost refigurată pentru lumea modernă industrială. În Peale, întâlnim o clasă de muncitori în mijlocul unei noi economii, pentru care nu sunt pregătiți din punct de vedere spiritual și emoțional.

Peale este o țintă ușoară pentru critici. Cartea sa este un amestec transparent de clișee și anecdote false, prezentate prin tonul sobru de „studiu de caz” al științelor sociale de la mijlocul secolului. Dar implicațiile mai mari ale descrierii sale asupra stării de rău din SUA merită remarcate. Răspunsul lui Peale la mizeria subiecților săi este de a traduce dilemele lor obiective , înrădăcinate în incertitudinea economică și pe o piață a muncii în schimbare, în probleme subiective . Ești jalnic, nu pentru că ai fost concediat într-o restructurare corporativă și ești prea bătrân pentru a fi reangajat, ci pentru că ai o atitudine greșită. Soluția este veselia!

Astăzi, veselia evocă în principal fantomele scenelor vesele anterioare: ne plimbăm printre ruinele veseliei teologice și naturale. Veselia contemporană – veselia aplicațiilor de rețea și a echipelor de majorete – imită spiritualitatea comunităților care nu mai există.

Veselia și-a revenit pe scena publică în martie 2020, când președintele de atunci al Statelor Unite, un discipol declarat al lui Norman Vincent Peale, a intrat la televiziunea națională pentru a promova un set de medicamente despre care susținea că ar putea vindeca bolnavii și muribunzii. Când a fost contestat de presă și specialiști cu privire la comentariile sale, președintele nu și-a asumat nicio responsabilitate, dar a declarat: „Sunt o majoretă pentru America”. Donald Trump a căutat să naționalizeze puterea veseliei, deoarece tristețea pandemiei ar putea fi depășită printr-o atitudine mai bună. Propria lui atitudine era acum subsumată într-o misiune patriotică mai mare. Trump s-a prezentat drept cel mai bun vânzător: când a promovat remedii pentru corp, el a vândut și o imagine a unei națiuni care ar putea să se vindece singură. Acesta este statutul veseliei la începutul secolului XXI. Orice s-ar întâmpla în continuare, ceva s-a schimbat!

O consecință a vieții în epoca pandemiei este că necesită veselie. Reziliența virusului și munca nesfârșită pe care aceasta este impusă vieții noastre de zi cu zi au minat optimismul și au erodat capacitatea noastră de a planifica viitorul. Veselia oferă un răgaz de moment, modest, dintr-o situație bântuită de spaimă și confuzie. Știm că voia bună nu va revoluționa viitorul, dar va face prezentul tolerabil și ne va reuni într-o perioadă de izolare. Poate chiar transforma impersonalitatea conexiunii digitale, făcând loc unor expresii autentice, chiar dacă adesea trecătoare, ale identității comunității. Veselia poate face față și amenințărilor războiului și escaladarea cursei înarmărilor.

Pandemia impune o reinventare a veseliei. Ideea lui Hume despre afectul vesel ca un fel de febră care poate transforma tenorul emoțional al unei comunități este răsturnată pe dos. Simpla practică a autodisciplinei, a distanțării sociale și a igienei corespunzătoare, devine o reafirmare a comunității: putem rămâne veseli doar pentru că nu ne contaminăm, pentru că rămânem discreți. Nu în ultimul rând, veselia unește distanța impusă nouă de teama noastră de contaminare. Poate circula deoarece boala nu circulă.

Așadar, de la distanță și în ciuda medierii digitale, veselia poate reapărea, în expresii de grijă și îngrijorare, în oferte de ajutor de la distanță. Acestea sunt doar gesturi mici, dar sunt gesturi, totuși – ca practica biblică a „dăruitorului vesel”. Ele implică grijă și empatie. Pentru că controlăm și cultivăm veselia prin conversațiile noastre – digitale sau altfel – recreăm comunitatea printr-un act de voință colectivă.

Înjosită și trecută cu vederea, veselia oferă o clipă de mângâiere, un punct de sprijin. Utilitatea sa vitală apare în momentele de criză. Dincolo de comercializarea culturii noastre vesele și de falsa veselie a politicii noastre, veselia este un instrument care ne eliberează de legăturile noastre prin afirmarea libertății afective, adesea chiar în fața uitării. Chiar și în iterația sa modernă, veselia este o formă de putere emoțională care nu trebuie trecută cu vederea. Nu este „speranța” mesianicului sau „optimismul” politicianului ieftin. Face promisiuni mai modeste – pentru a vă ajuta să treceți cu bine peste următoarele câteva ore, sau, pentru a vorbi cu un vecin. Nu poți construi o politică pe ea. Dar, cu siguranță, nu poți reconstrui o lume fără ea!

Veselia începe cu un zâmbet. Haideți, încercați, nu este greu! România are trista faimă că are cei mai triști și disperați locuitori. Nu este adevărat, ei v-au adus în starea asta, ignorați-i, fiți veseli!

Cu veselie vă anunț că mâne mai avem o șansă, speranța că este o altă zi!

HOROSCOP 28 iulie 2022

BERBEC Astăzi poți să întâlnești persoane de bună calitate, la diapazon cu planurile tale. Nu le speria cu dinamismul și rapiditatea ta, ia-o încet. Dar, ia deciziile care se impun, încă de dimineaţă. Evită, astăzi, discuţiile cu membrii familiei, cu anturajul foarte apropiat sau cu partenerii de afaceri asupra proprietatilor comune. Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare fără multe consultări şi discuţii sterile. Pe de altă parte apare un aspect malefic, o cuadratura, dar se poate să fie doar o influenta negativa generala, o perioada mai neconfortabila care se intinde pe cateva zile, o indispozitie ca sa zicem asa, si mai putin un necaz concentrat.

TAUR Ești într-o formă bună și ai umor. Dar, regreți că nu ai mai mult timp ca să te consacri unei probleme importante. Favorurile stelelor se îndreaptă spre mai ales către planul material. Dar, din păcate, există un procent de încăpăţânare în caracterul tău, dar astăzi trebuie să fii mai flexibil, încercă să convingi anturajul prin paşi mici, fără exagerări, încet, pe rând, dar sigur! Nu eşti deloc mulţumit! Dar, deloc… dacă eşti întrebat de motivul nemulţumirii tale, nu ştii ce să răspunzi. Eşti nemulţumit fundamental, prin definiţie. Bine măcar că ai umor!

GEMENI Eşti sensibil din punct de vedere emoţional. Fii atent la promisiunile care le faci, nu da speranţe inutile. Zi favorabilă activității cotidiene, obișnuite, este prea cald pentru performanțe! Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă iar tu te simţi bine, poate pentru că ai renunţat la ironii şi la vorbăria fără rost. Creezi armonie în jurul tau şi de aceea eşti admirat de anturaj! Astăzi, comunicarea suferă. Aspecte favorabile afacerilor şi deciziilor importante. De asemenea o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul realizărilor.

RAC Nu lua şi nu da bani cu împrumut. Nu uita de promisiunile făcute, fă-ți o listă, un ”to do” cum se zice acum. Curiozitatea ta e satisfăcută. O după-amiază relaxantă, după o dimineaţă incertă şi obositoare. Informaţiile primite, poate din presă, au o latură economică şi una sentimentală, depinde numai de tine să analizezi foloasele care te avantajează. Însă, nu amesteca plăcutul cu utilul! Profesional treburile par să meargă ceva mai bine, dacă nu ai fi tot timpul fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani. Frustrarea asta permanentă te impiedică să fii fericit şi să te bucuri de micile momente delicioase care formează starea de bine, cotidianul nostru cel balcanic.

LEU Rezervă ziua numai activităţilor care te privesc, sunt în obiectul tău de activitate. Nu pierde timpul, timpul este bani. Nu este indicat să începi nimic nou, noi afaceri, sau noi relaţii! Astăzi dedică ziua planurilor de viitor, fie că este vorba despre vacanță, dar mai ales, după veştile bune primite, trebuie neapărat să-ţi faci proiecte în ce direcţie o ia cariera ta! Evită imprumuturile de bani, nu juca la jocurile de noroc – în această perioadă eşti sănătos dar nu şi norocos. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, mici îmbunătăţiri pe bani puţini. Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni.

FECIOARĂ Din nou nişte veşti aşa-şi-aşa. Lasă analiza şi sinteza, prima impresie contează, acționează! Odihneşte-te mai mult, relaxează-te, oboseala s-a acumulat şi poate să-ți afecteze moralul. Vrei sa pari mai tare şi mai important decât eşti. Este foarte bine, pentru că aparenţele contează, dar nu ţi-ai ales bine momentul! Astăzi este o zi densă şi fără avantaje pentru tine. Informaţiile contradictorii pe care le primeşti astăzi îţi crează unele probleme. Aşa ca ai ce rezolva! Perioada zilei de astăzi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi. O veste din presă pare să te influenţează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil.

BALANŢĂ ”Si vis pacem para bellum”, daca doresti pacea, pregateşte-te de război! Azi, alege calea păcii, încearcă să obții un compromis, dar ține ”armele” la îndemână, unii nu înțeleg de vorbă bună! Domeniile favorizate sunt cele ale familiei, relatiilor sentimentale, cele defavorizate privesc sectorul financiar, banii. Vorba proverbului: cine are noroc la dragoste nu are noroc la bani! Lasa motoarele mai incet, esti foarte stresat si nu te odihnesti suficient din cauza grijilor și a căldurii. Mai lasa grijile şi in seama altora. Banii vin şi se duc, asta este soarta lor, dar sănătatea ta nu are preţ!

SCORPION Nu te îngrijora inutil, e o zi bună. Astăzi poţi profita de o situaţie conjuncturală, trebuie doar să fii atent. La birou, sau pe plajă, trebuie să fii obiectiv, să evaluezi corect situația. Ai ceva de sărbătorit, stelele au fost bune cu tine, așa că s-au hotărît să pună capăt unei etape de efort şi-ti îndrumă paşii, mai spre seară, spre un loc unde te poți distra foarte bine! Poate este ziua în care pleci în vacanță, poate nu, dar oricum este în plaja de două săptămâni. Astăzi îti place mult să povesteşti amintiri celor din jur. Este o zi propice pentru rememorarea lucrurilor vesele, optimiste, benefice, pentru că ai mare nevoie de certitudini!

SĂGETĂTOR După o dimineaţă densă, obositoare, este bine să eviţi turbulența emoţională şi să te relaxezi. Nu e indicată schimbarea la care te gândeşti. Ţine-te de ce ai făcut până acum, deocamdată! Dacă ai de negociat, bănci, leasing etc. dar şi relaţii sentimentale atunci azi trebuie să îndrăzneşti, să insişti. Norocul este de partea îndrăzneţilor! Incepi ziua cu greutate si o sa tragi de tine toata perioada, pentru ca ai de facut niste comisioane familiale, sau personale. Care nu iti fac nici o placere – cum ar fi, de exemplu, să duci la fisc tot felul de hârtii aiurea ca să-ţi ia banii munciţi! Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze!

CAPRICORN Eşti surprins de o întâmplare, veste, sau eveniment neaşteptat. Însă ceea ce începi, sau se petrece în această zi, poate aduce rezultate bune. Nu te băga în treburile personale ale altora! Siguranţa personală este scopul tău în viaţă, eşti un supravieţuitor! O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este încă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil.

VĂRSĂTOR E necesar să rupi orice discuţie care poate degenera intr-un eventual schimb de replici dure, cu anturajul, cunoscuţi, sau necunoscuți. Seară plăcută, cu public, la spectacol, sau la terasă. O zi cam monotonă de genul celor de care mai târziu nu-ţi mai aduci aminte. Nu-ţi adormi vigilinţa, sau ţi se poate întâmpla ceva de care să-ţi aduci aminte foarte mult timp! Fii prudent! Cineva iți exploateaza buna credinţă prefacandu-se foarte neajutorat. Nu este de loc asa, nu te lasa pacalit, viitorul iti va demonstara asta! Nu te simti in stare sa spui un anumit adevar şi sa scapi de presiune. Daca nu te hotarasti mai repede, o sa ai probleme şi nu cu vremea călduroasă, ci cu vremurile!

PEŞTI Nu te enerva din lucruri mărunte cum ar fi incidentele casnice, sau întârzierile. Zâmbeşte, păstrează-ţi calmul, serenitatea şi buna dispoziţie. Nu uita: mâine este, în definitiv, o altă zi! Oferă-ţi o pauză. Poate la o prăjitură, cu o prietenă, poate la piscină. Seară plăcută, poate la un film nou, poate acasă la o vorbă cu familia sau prietenii. Ca esti un tip de treaba s-a constatat de mult! Desi planeaza aupra ta un usor aer de neincredere. Ar fi cazul astăzi sa dovedesti ceea ce poti! Sigur, în domeniul relaţiilor umane. Nu uita că mai ales acum, mai mult ca niciodată, loialitatea este calitatea cea mai apreciată. Nu dezamăgi!