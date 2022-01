HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 28 ianuarie 2022. O zi din viața unei amazoane

28 ianuarie

Pe 28 ianuarie s-au născut Alan Alda, Auguste şi Jean Piccard, Arthur Rubinstein, Mihail Barîşnikov, Martha Bibescu, Camil Ressu, Jean Athanasiu, Florina Cercel.

A patra zi a Filipilor de iarnă. Ziua de astăzi este „rea de arsuri şi de înec”. Trebuie ţinută ca să nu se întâmple înecul sau arsurile.

De astăzi încep să fie pregătite măştile şi costumele pentru „schimbarea destinului” şi ascunderea, disimularea, schimbarea numelui şi a înfăţişării celor păcătoşi ca să nu mai fie recunoscuţi de Dumnezeu, Sfinţi şi mai ales de executor, de Lupul Şchiop şi astfel oamenii să nu mai primescă pedepsa cuvenită.

Un ecou al acestui obicei de la începutul omenirii este carnavalul. De exemplu, carnavalul veneţian, rămas la nivelul evului mediu, când a avut maximum de simboluri, costume şi organizare. Dar originea carnavalului este mult mai veche, de la sărbătorile europene ale lupilor, probabil, după unii autori, veche de zeci de mii de ani, din neolitic.

La noi „carnavalul” cu măşti şi reprezentări fixe a migrat spre sărbătorile de iarnă ale solstiţiului, spre 22 decembrie, Crăciunul, Anul Nou… Ţăranul în general, iar ţăranul român nu face excepţie, ei bine, ţăranul a fost şi este mai comod, mai conservator, mai uşor de convins să nu facă ceva, decât să muncească, să facă ceva, chiar pentru un carnaval!

Toate aceste reguli, interdicţii, pedepse, sărbători, zei, apoi sfinţi, lupi, Filipi, aveau demult, la începutul istoriei, un singur scop: civilizarea europenilor. Civilizaţia se bazează pe reguli şi mai ales pe respectarea lor.

Vă rog să citiți sau să recitiți https://evz.ro/criza-profunda-a-astrologiei-horoscopul-lui-dom-profesor.html.

Anul este 700 înainte de Hristos, locul este Marea Neagră. Te afli pe un tărâm la est de Grecia antică. În dreapta ta se întinde marea tumultoasă, în stânga ta un lanț de munți. Între ele sunt terenuri fertile în care cresc alune, fructe de pădure, salvie sălbatică și oregano. Călărești prin mlaștinile puțin adânci de-a lungul coastei, cu doar stârcul, calul sălbatic sau șoimul care îți traversează calea. Când dintr-o dată, ești atacat de o bandă aprigă de războinici călare.

Potrivit savantului grec Herodot, aceasta este ceea ce s-a întâmplat cu un trib de sciți. Erau o comunitate de arcași nomazi care trăiau pe Marea Neagră în jurul secolului al VII-lea înainte de Hristos, care într-o zi și-au găsit caii capturați de o forță de luptă misterioasă. Abia după ce tinerii s-au luptat și i-au imobilizat pe unii dintre ei, și-au dat seama că adversarii lor erau femei. Femeile războinice numite amazone, care „nu aveau nimic în afară de armele și caii lor” și „și-au dedicat viața vânătorii și raidurilor”.

Potrivit lui Herodot, tinerii sciților au decis rapid să schimbe tactica. Nu și-au ucis adversarii, ba chiar au încetat orice alt atac. În schimb, și-au oferit prietenia, poate chiar o căsătorie.

Amazoanele au fost foarte luate de idee, ne spune Herodot, iar în curând cele două tabere s-au contopit într-una singură. „Bărbații au găsit limbajul femeilor imposibil de învățat, dar femeile au reușit să se înțeleagă cu cel al bărbaților”, continuă el. Odată ce au putut comunica, bărbații le-au spus amazoanelor că ar dori să meargă acasă acum: „Avem părinți și avem propriile noastre bunuri”.

Replica amazoanelor? Nu ne-am putea niciodată stabili cu femeile tale. Nu avem obiceiuri în comun cu ei… Tragem cu săgeți, aruncăm sulițe, călărim cai. Dar ce fac femeile voastre? Niciunul dintre lucrurile pe care tocmai le-am enumerat. Ele fac doar munca femeilor! De fapt, ele nu pleacă la vânătoare sau nicăieri – doar pândesc în corturile lor. Așa că puteți vedea, ne-ar fi destul de imposibil să ne înțelegem.

Amazoanele au avut totuși o sugestie alternativă de făcut: „Dar dacă ne dorești cu adevărat ca soții cu deplină onoare, mergi la părinții tăi și ia-ți partea cuvenită din posesiunile tale. Apoi, la întoarcerea ta, putem merge și ne putem stabili împreună acasă.”

Tinerii au fost de acord și împreună s-au așezat într-un loc nou, spre marea fericire a ambelor părți. Descendenții acestei uniuni au fost numiți Sauromatieni. Herodot ne spune că „de atunci și până în prezent, femeile sauromate și-au păstrat modul lor primordial de viață: ies la vânătoare, fie că soții lor sunt sau nu cu ele, merg la război și se îmbracă exact ca bărbații”.

Ceea ce ne spune aici Herodot este uimitor: într-o perioadă în care femeilor din Grecia antică nici măcar nu aveau voie să iasă singure din casă, femeile dintre sauromați erau egale cu bărbații, călare, vânătoare, luptau cot la cot cu bărbații. Cine erau acești oameni și ce adevăr există în relatarea lui Herodot?

Sauromații făceau parte din sciți, un termen umbrelă grecesc pentru o varietate de comunități nomade și seminomadice asemănătoare din punct de vedere cultural, dar distincte, care au trăit, au călărit și au luptat timp de secole în vecinătatea străvechilor așezări grecești de la estul Mării Egee, în Anatolia de astăzi. Sciții trăiau pe un teritoriu care se întindea de la munții Himalaya și Altai din China actuală până la Marea Neagră în Georgia și Turcia de astăzi. Relații despre ei sunt date de istorici și filozofi greci antici, precum Platon sau Herodot, acesta din urmă asigurându-ne că, printre unele triburi, femeile au ajuns să dețină „o putere nu mai mică decât cea de care se bucură bărbații”.

Mai recent, istoricul Adrienne Mayor a redescoperit pentru noi pe aceste femei războinice independente. În calitate de cercetător în domeniul clasicilor și istoria științei la Universitatea Stanford, ea a urmărit urmele arheologice și literare ale amazoanelor mitice – și a identificat drept omologii lor istorici pe femeile arcași pe cai din Scythia și Sauromatia, anunțând descoperirile ei în cartea Amazons : Vieți și legende ale femeilor războinice din întreaga lume antică (2014). Femeile războinice feroce și independente au fost considerate de multă vreme a fi o simplă născocire a imaginației grecești antice. Dovezile pe care Mayor le-a adunat spun o poveste diferită: aceste femei au fost reale.

Descoperirile sugerează că femeile din societățile scitice duceau o viață mult mai liberă decât contemporanrle lor din Grecia, sau Macedonia. Imaginați-vă o societate străveche în care nu era nevoie să faceți un binar de gen care să-i doteze pe bărbați cu putere și prestigiu și să ceară femeilor pasivitate și servilism. Fetele puteau crește pentru a fi orice și-ar fi dorit să fie: un vânător, un artist, un bard, un grădinar. Un lider, un războinic puternic, o eroină, un călător. Cel puțin, asta sugerează numele acestor femei. S-a adunat o listă extinsă de nume de femei amazoane, cele mai multe dintre ele pictate pe vaze grecești, o formă de artă foarte populară la acea vreme. Iată doar o mostră:

Alkaia – puternica

Kheuke – una dintre eroine

Euryale – Molpadia rătăcitoare – moarte sau cântec divin

Khasa – cea care conduce un consiliu

Speranțele pe care părinții din aceste societăți le aveau pentru fiicele lor sunt evidente: doreau ca acestea să călătorească mult, să fie lideri politici, să fie stăpâne ale propriei soarte. Pasivitate, modestie, frumusețe? Din dovezile pe care le deținem astăzi, niciuna dintre aceste trăsături nu a fost importantă, sau prețuită la femei printre arcașii nomazi și seminomazi din stepele scitice. Nu ne-au lăsat înregistrări scrise, cel puțin nici una pe care să le înțelegem, dar cultura lor materială, și ceea ce știm despre ele din alte culturi cu surse scrise, ne permite să punem cap la cap cum arăta viața unei femei războinice din Scitia.

Anul este 600 înainte de Hristos, locul este Scythia. Imaginați-vă, încă o dată, că vă aflați la estul Greciei antice. În dreapta ta, Marea Neagră; în stânga ta, un lanț de munți; între ele, ţinuturile în care cresc alunele. Ești o femeie care a fost trează încă din zori, vânând călare prin mlaștini pentru sine, familie și prietenii tăi. Numele tău este Kheuke, dat ție de mama și tatăl tău, care erau siguri că vei fi una dintre eroine.

Te simți obosită după jumătatea de zi de călărie, dar nu atât de rău pe cât ar putea fi: porți pantaloni căptușiți, bine potriviți pentru călărit. După cum ne spun istoricii, grecii antici au atribuit femeilor barbare din est inventarea pantalonilor, ceea ce pare plauzibil atunci când o mare parte din viața ta este petrecută călare. Potrivit unei surse antice, legendara regina Semiramis a Babilonului a inventat pantaloni și cămăși cu mâneci lungi și a condus personal un grup de commando să atace cetatea unui inamic. Multe amazoane portretizate în arta greacă poartă pantaloni și tunici cu model și coifuri înalte.

Și tu la fel: călare pe un cal murg în pantaloni calzi și o tunică de lână cu mâneci lungi, cu modele colorate în zig-zag în verde și roșu, precum și o pălărie-coif înaltă pentru a te proteja de ploaie. Trăiești într-un climat temperat, cu ploi frecvente chiar și vara, făcând pământul fertil. În plus, hainele tale te protejează împotriva intemperiilor – și acoperă tatuajele de pe brațe și picioare, ale tuturor animalelor sălbatice pe care le-ai vânat și pe care încă vrei să le vânezi, cum ar fi cerbii, mistreții și miticul grifon care păzește munții de aur, undeva spre est în mitica Dacie, unde viețuiesc ”cei mai drepți și mai curajoși”.

O căprioară pe umărul drept, o serie de puncte pe încheietura mâinii stângi – îți plac tatuajele. Poate ați auzit de grecii care trăiesc în vest, care tatuează doar prizonieri și criminali. Ce risipă de formă de artă! În plus, grecii nu poartă pantaloni deloc, sau așa ți s-a spus, nici bărbat, nici femeie. Ce mod de viață complet nepractic! Semiramis nu ar fi putut vâna și escalada zidurile cetății într-o tunică.

Întrucât ai vânat deja de câteva ore, câteva păsări atârnând de calul tău, îi strigi pe colegii tăi vânători când vezi un grup de copaci înalți, poate pini negri, verde închis, mirosind a rășină. Împreună cu ceilalți vânători – printre ei prietenii și familia, partenerul sau iubitul tău – te-ai urca până la copaci și ai descălecat de pe cai pentru a te odihni un timp. Luându-ți de pe umăr gorytus – teaca splendidă de piele și aur care ține arcul și săgețile – s-ar putea să stai cu spatele la trunchiul unui pin, sprijinindu-ți picioarele înțepenite, uitându-te la tine în oglinda pe care o porți mereu cu tine. Este singurul instrument care vă permite să comunicați la distanțe mari pe stepe. Femeile și bărbații, deopotrivă, vor fi îngropați cu oglinzile lor când va veni timpul să plece în țara unde nimic nu se mișcă.

Este practic și pentru a verifica setul împletiturii în timp ce vă odihniți – sau, ca bărbat, aspectul bărbii. Într-adevăr, prietenul tău, vânătorul Thulme face exact asta chiar acum. El a scos oglinda de mână dintr-un buzunar de pe cureaua diagonală pe piept și își inspectează imaginea. De asemenea, pare foarte interesat de cerceii lui aurii și albaștri. La fel și tu, de fapt. Îți petreci pauza cu capul lui în poală, mângâindu-l leneș pe păr. Din când în când, vezi un stârc cenușiu alunecând tăcut peste apă.

După pauză, te întorci la vânătoare. Tot ce vei aduce înapoi va fi împărțit comunității, la întoarcerea ta în tabără. Și, dacă vânătoarea nu a fost pe placul tău, ai putea la fel de bine să-ți petreci ziua căutând hrană pentru a strânge fructe de pădure și nuci, sau alune, sau să prinzi mici animale în capcană, contribuind probabil cu mult mai multe calorii la tabără decât vânătorii – și mult mai sigur. Sau să cultive legume și fructe pe câmpuri mici, ca un fermier care sapă, alături de multe alte femei, fiecare dintre ele ar avea propriul câmp, dar recolta ar merge la toată lumea. Fie că sunteți vânător, culegător de fructe, sau fermier sapă, poet, vindecător sau fierar, tu, Kheuke, ai fi considerată una dintre eroine.

S-ar putea să vrei totuși să-ți iei tolba, indiferent dacă îți place sau nu vânătoarea. Potrivit lui Herodot, femeile și bărbații sauromatieni formau cupluri de doi, așa cum a făcut Kheuke cu Thulme, care este tatăl copiilor ei. Dar aveau și modalități de a comunica între ei dacă aveau nevoie să se distreze puțin în afara parteneriatului: „Semnul pentru sex în curs era o tolbă atârnată în afara cortului unei femei”, ne spune Herodot. În saga caucaziană Nart, explică ea, „semnalul că o femeie a avut un oaspete romantic a fost lancea lui înfiptă în pământ în afara locuinței ei”.

Deci, ca Kheuke, poți să-ți lași ochii să rătăcească în timp ce stai sub copac cu capul lui Thulme în poală. Dacă sunteți interesat de Beyrek din Tracia sau, într-adevăr, colega voastră de vânătoare Euryale, coborâți râul Roșu din munți, arătând ca zeița Cybele, dacă doriți sau nu să acționați în consecință, ar fi în totalitate alegerea domniilor voastre. Comentatorii greci antici sunt unanimi în aprecierea lor că amazoanele și femeile scitice se bucurau de o libertate care ar fi fost de neconceput pentru femeile grecești. Ați auzit de uimirea lor, dar cu greu o puteți atribui. Trebuie să fie o exagerare – la fel ca și celălalt zvon pe care l-ați auzit, că printre greci, tații și soții controlează tot timpul pe fiicele și soțiilor lor. Cu siguranță, asta trebuie să fie o invenție. Nimeni nu ar fi atât de barbar.

După o zi de vânătoare, te-ai întoarce în tabără sau așezare cu Beyrek, Thulme, Euryale și ceilalți vânători. După cum au spus David Graeber și David Wengrow în cartea lor The Dawn of Everything: A New History of Humanity (2021), nu ar fi fost atipic ca comunitatea ta să-și schimbe forma și tactica pe parcursul unui an, mai ales odată cu schimbarea anotimpurilor în climă temperată. Împărțirea în grupuri de vânătoare mai mici în timpul iernii, de exemplu, și ridicarea unor așezări mai mari, deși temporare, pentru cultivarea solului în timpul verii, sau invers. Să spunem că este vară și că te întorci la așezarea ta, seara. Îți verifici copiii împreună Thulme, care au fost supravegheați de așezare în timpul zilei, sunt dați în grija unui fel de învățător, un vânător bătrân care nu mai poate să iasă pe teren. Apoi intri în coliba pe care o împarți cu Thulme și ajungi la uleiul tău de halinda. În timp ce îl freci pe coapse și pe brațe, durerose din cauza unei zile de călărit și de tras cu arcul, îi simți senzația caldă și relaxantă. Dacă te simți atât de bine, ai putea să-i ceri lui Thulme să-l aplice acolo unde nu poți ajunge: partea inferioară a spatelui și umerii.

Când te întorci afară, s-a aprins un foc central și parfumul cărnii de pasăre friptă asezonată cu oregano și salvie umple aerul. Vânătorii, culegătorii și fermierii pun în comun hrana pe care au găsit-o. Cu masa – pe lângă carne, poate fi fructe de pădure proaspete, brânză de capră, miere și nuci – bei lapte de iapă fermentat. Pe măsură ce bei lapte cu prietenii tăi, devii din ce în ce mai bine dispusă. Este posibil ca laptele de iapă să fi fost folosit printre sciți în același mod ca vinul retsina în Grecia antică. Stelele ies deasupra ta. Thulme are brațul în jurul tău, fiicele tale și ceilalți copii îl roagă pe bard pentru o poveste. Îți lași capul să cadă înapoi pe umărul lui Thulme și privești în sus la stele, focul încălzindu-ți mușchii răniți și răcorind pielea. Bufnițele ar putea fi în apropiere, se aud, în timp ce bardul își scoate instrumentul, poate nu prea deosebit de un oud, o liră sau o kithară, și începe să spună vechiul mit al Narts, al eroului Warzameg și al eroinei Psatina care a păcălit Moartea în forma uriașului Arkhon Arkhozh. Fiicele tale sunt așezate în jurul focului, încântate de legendele bardului și de cântec și poveste. Le privești cu plăcere, noaptea este frumoasă. Ce bine este să fii o amazoană!

Pe măsură ce noaptea devine din ce în ce mai întunecată, s-ar putea să o poți observa pe prietena ta Euryale cu părul ei negru și ochii căprui. Ea instalează un cort mic, suficient de mare doar pentru a-ți pune capul acolo. Înăuntru, semințele de cânepă vor fi arse la foc. Îi dai un sărut lui Thulme, te ridici și te duci să te alături lui Euryale. Cu un zâmbet, cea mai bună prietenă îți permite să bagi capul, prima, și să respiri fumul produs de semințele de cânepă care ard. Îți liniștește mintea. Când scoți capul din cort, ești perfect mulțumită să asculți încă o vreme povestea bardului înainte de a te culca. Mâine, vei ieși la vânătoare, la cules hrană sau la fermă, din nou. Pentru a confecționa îmbrăcăminte din piele sau pentru a construi arcuri și săgeți, să alcătuiești povești sau opere de artă, să cizelezi aur și pietre prețioase, să negociezi cu colegii negustori din Babilon, Egipt sau Milet, să ai grijă de familia ta, sau să conduci consiliul care hotărăște chestiunile de reglementat, consiliu care este foarte probabil să fie condus de o bătrână înțeleaptă. Cine știe, într-o zi, acea femeie ai putea fi chiar tu.

Dacă permitem imaginației noastre să-și ia zborul, pe baza dovezilor disponibile, așa ar fi putut arăta ziua unei femei adulte printre unele dintre societățile scitice. Sciții cuprind un continuum cultural foarte divers, dintre care unii poate fi mult mai patriarhal. Dar, așa cum subliniază Graeber și Wengrow în The Dawn of Everything , este foarte probabil ca nenumărate forme de organizare socială și politică să fi coexistat în cea mai mare parte a istoriei omenirii. Cu siguranță în rândul sciților.

În multe privințe, viața unei femei sauromate era mult mai asemănătoare cu viața unei femei de astăzi: strămoșii noștri sauromatieni erau mult mai probabil să fie femei independente, care controlau destinul și sexualitatea lor, libere să-și aleagă partenerii romantici, prieteni, profesie și locuință, trăind viața la maximum după gusturile și abilitățile lor.

Acest lucru ridică o întrebare: de ce nu ne amintim de aceste femei astăzi? De ce le-am uitat pe Kheuke și Euryale, Khasa și Alkaia și pe toate celelalte legendare și eroice femei de demult? De ce nu luăm de exemplu normalitatea antică? Bune întrebări, nu-i așa?

Ar mai fi multe de spus, dar cred că este destul, poate mâine, pentru că este o altă zi!

HOROSCOP 28 ianuarie 2022

BERBEC Astăzi sunt aspecte amestecate, evită confuziile şi interpretările greşite, mai ales la serviciu. Dacă nu înţelegi ceva, întreabă, decât să faci o confuzie, care poate te costă şi bani! Marte, chiar afectat, poate să îţi aducă o oportunitate neşteptată. Care prilej trebuie analizat pe îndelete – nu te repezi, ca de obicei. Nu te grăbi, dar nici nu refuza! Atenţie la „deochi”, evită persoanele cu ochii verzi care se uită fix la tine şi la durerile de cap. Banii sunt bine aspectaţi, e adevărat că sunt puţini, dar totuşi ai promisiuni că vei primi ceea ce ţi se cuvine!

TAUR Lucruri importante la timpul prânzului. Proiectele care încep pot aduce în viitor rezultate bune, în domeniul intereselor personale. Nu încerca să-ţi impui cu orice preţ punctul de vedere! Perioadele tulburi, cu grad înalt de nedeterminare şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna. În astfel de situaţii tu prevalezi prin aplicarea practică şi pragmatică al unui simţ deosebit al proprietăţii, al banului. Atenţie, însă, nu amâna, nu prelungi nejustificat – atunci pierzi! Ai o doză de comoditate, ca orice Taur, supus al indolentei Venus!

GEMENI O atitudine elegantă, “la patru ace” dar şi o dispoziţie schimbatoare, îţi pot marca ziua. Cei pe care îi întâlneşti astăzi, par că sunt binevoitori. Încearcă să stabileşti interesele comune. Nu te mai gândi la hoţii care se îmbogăţesc şi la curtezanele de doi bani, care o duc bine, fără să muncească… prea mult! Iar tot sistemul ăsta este o cloacă, încă mai perversă şi mai rea decât comunismul, pentru că promite premiul suprem, libertatea, fără să-ţi dea mijloacele ca să fii liber. Oricum, drumul spre Infern este pavat cu intentii bune aşa că o sa pierzi o ocazie mare cât roata carului, cu gândul la filosofii. Pentru că te-am averizat, poţi să fii mai atent şi să nu ratezi!

RAC Ai tendinţa să renunţi repede, să dai înapoi, ca nevertebratul al cărui nume îl porţi. Încearcă să găseşti soluţii amiabile, paşnice, dar corecte, care să-ţi convină şi să rezolve situaţia! Bune rezultate în domeniul familiei şi al relaţiilor sociale. In general ziua de astăzi iti este favorabilă, mai puţin pentru afaceri financiare. După cum spuneam, stelele te avantajeaza in dragoste şi în relaţiile familiale. Daca cele doua domenii se confundă, atunci ai un noroc dublu! Dacă nu, nu! Banii vin, metodic si incet, ca picăturile, din aceleaşi surse ca şi pâna în prezent, dar nu astăzi!

LEU O zi buna, plăcută şi de aceea, rară! Azi, entuziasmul iţi e întrecut doar de buna dispoziţie şi de un optimism mai mult decât binevenit, care te motivează şi e sursă de energie pozitivă! O parte din Lei, cei născuţi în primul decan, au parte de o întâmplare care îi pune pe gânduri. Şi trebuie să facă o schimbare, pentru că lucrurile nu pot merge aşa! Se apropie nişte termene, tensiunea creşte. Nu-ti pune nădejdia în ajutorul familiei sau al anturajului, trebuie, din nou, să te descurci singur. Totuşi, majoritatea zodiei este cu zâmbetul pe botişor şi gheruţele în perne, torcând hipnotic. Poate păcăleşte pe cineva…

FECIOARĂ Când crezi că ai reuşit să-i păcăleşti pe toti, atunci se întâmplă şi aflii ca toţi au complotat împotriva ta. Comic, nu? Dar, pentru ce sunt făcuţi prietenii! O zi ca dintr-o telenovelă! Nu rata ocaziile din cauza detaliilor sau a suspiciunii caracteristice zodiei. Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar nu te implica total. Nici nu poţi, nu te lasă caracterul. Şi bine faci! Unele surprize plăcute, dar până la urmă previzibile – din partea copiilor sau a fraţilor mai mici. Pentru un procent din Fecioare: în scenariul pe care-l construiesti lipsesc unele amanunte, dar fiind vorba de afaceri si bani nu trebuie sa uiţi nici un detaliu. Nu uita: orice început este decadent si nesigur!

BALANŢĂ În sfârşit, se ţine seama de ceea ce spui, eşti ascultat cu atenţie. La serviciu, sau acasă, poţi vorbi cu uşurinţă. Dar şi tu fii atent la ceea ce îţi comunică familia, prietenii, cei din jur. Astăzi poţi reuşi ceva mai bine în activităţi legate de mărfuri şi bunuri de consum. Foloseste-ţi cu isteţime resursele pe care le ai şi nu împrumuta bani. Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri cât şi în dragoste. Nu lua bârfele şi zvonurile în serios. Lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, descifrează sensul ascuns al lucurilor. Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung!

SCORPION Eşti obligat să iei unele decizii. Nu îţi plac. Dacă poţi, mai amână, poate se mai întâmplă ceva, poate altceva… sau nu se întâmplă nimic! Dar eşti sigur că trebuie să hotărăşti ceva? Poţi să primeşti o veste despre nişte realizări mici, dar care pot să te bucure mult. De asemenea supravegheaza-ti programul, să ai un just echilibru între activitate şi odihnă. Configuratia astrologică indica mai multe posibilitaţi sa ieşi din criza de timp in care te-ai bagat de nici nu mai şti cum. Posibile schimbări şi veşti plăcute. Fii la obiect în ceea ce vrei sa spui. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce!

SĂGETĂTOR O zi mai puţin favorabilă în ceea ce priveşte munca. Fereşte-te să iei decizii bazându-te pe informaţiile aduse de cei care poartă vorbele, dar nu sunt persoane onorabile, de încredere! Caracteristic zilei de 28 ianuarie este dorinţa ta de… altceva, de schimbare. Care se va manifesta şi în regimul alimentar şi în abordarea cu mult curaj a unor proiecte noi. Dar şi printr-un maxim emoţional care te face să vrei să cunoşti şi alţi parteneri sau partenere. Atât în afaceri cât şi în viaţa de zi de zi. Frenezia noului te ţine puţin, cam puţin, după care revii la obişnuinţa cotidiană!

CAPRICORN Pe plan sentimental, în relaţia ta, astăzi este mai bine să iei tu iniţiativa ca să te bucuri de elementul surpriză, decât să te trezeşti în faţa unei situaţii în care să dai explicaţii! Dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Ai o mare dorinţă de a dărui şi chiar faci mici cadouri, aşa, fără motiv, sau cu motiv evident, că aşa vrei tu! Nu fă confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor, mai ales la serviciu sau la şcoală. Nu uita că ceea ce este important pentru tine, poate să nu fie interesant pentru cei din jur. Iar tu vrei să placi celor din jur! Cu toate ca vremea si vremurile te influenţează negativ şi treci printr-o perioadă mediocră, fă în aşa fel ca să nu fie vizibil pentru anturaj. Oricum, te simţi excelent, nu-i aşa?

VĂRSĂTOR Se aşteaptă de la tine să rezolvi unele probleme, la serviciu, sau acasă. Nu sunt grele, dar ţin de abilităţile tale tehnologice. Poate ceva legat de computere? Vezi tu despre ce este vorba! Este ceva pe elementul apa – care element iti este favorabil in aceasta perioada, chiar dacă tu eşti semn de aer. Se spune că aerul combinat cu apa dă şampanie! Pe de alta parte Jupiter din Leu face ca toate lucrurile mari, importante, de anvergura – să întarzie sau să iasa puţin ciobite – influenţa lui Saturn din Varsator, adica din propria zodie. Adica socoteala de acasa nu se potriveşte cu cea din târg! Mai sunt inca doua-trei situatii care evolueaza bine – poate nu chiar cum te asteptai, dar cu putin efort, poţi să reuşeşti.

PEŞTI Ai un surâs şi o atitudine dezarmantă. Chiar cei care vor să-ţi reproşeze ceva, schimbă vorba! Afacerile personale sunt destul de bine aspectate. Cineva aşteaptă un răspuns, dar nu te grăbi! Totuşi, nu te îndulci la proiecte noi, mai ales în domenii aiurea, elitiste sau foarte tehnologice, eventual de computere, de înaltă tehnologie. Este şi un aspect ilegal, sau juridic, în toată povestea asta, dar este pe termen foarte lung şi nu este major. Sfaturile stelelor sunt să nu faci promisiuni şi să nu rişti nimic în această perioadă. Este doar o zi, trece şi este bună în ale domenii. Este o zi din multele pe care o să le mai ai. Amână, dacă poţi!