Criza profundă a Astrologiei. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 28 ianuarie s-au născut Alan Alda, Auguste şi Jean Piccard, Arthur Rubinstein, Mihail Barîşnikov, Martha Bibescu, Camil Ressu, Jean Athanasiu, Florina Cercel.

A patra zi a Filipilor de iarnă. Ziua de astăzi este „rea de arsuri şi de înec”. Trebuie ţinută ca să nu se întâmple înecul sau arsurile.

De astăzi încep să fie pregătite măştile şi costumele pentru „schimbarea destinului” şi ascunderea, disimularea, schimbarea numelui şi a înfăţişării celor păcătoşi ca să nu mai fie recunoscuţi de Dumnezeu, Sfinţi şi mai ales de executor, de Lupul Şchiop şi astfel oamenii să nu mai primescă pedepsa cuvenită.

Un ecou al acestui obicei de la începutul omenirii este carnavalul. De exemplu, carnavalul veneţian, rămas la nivelul evului mediu, când a avut maximum de simboluri, costume şi organizare. Dar originea carnavalului este mult mai veche, de la sărbătorile europene ale lupilor, probabil, după unii autori, veche de zeci de mii de ani, din neolitic.

La noi „carnavalul” cu măşti şi reprezentări fixe a migrat spre sărbătorile de iarnă ale solstiţiului, spre 22 decembrie, Crăciunul, Anul Nou… Ţăranul în general, iar ţăranul român nu face excepţie, ei bine, ţăranul a fost şi este mai comod, mai conservator, mai uşor de convins să nu facă ceva, decât să muncească, să facă ceva, chiar pentru un carnaval!

Toate aceste reguli, interdicţii, pedepse, sărbători, zei, apoi sfinţi, lupi, Filipi, aveau demult, la începutul istoriei, un singur scop: civilizarea europenilor. Civilizaţia se bazează pe reguli şi mai ales pe respectarea lor.

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi vă spun unul din secretele vieţii: trebuie să vezi, să ai capacitatea să vezi încotro merge, încotro bate vântul şi se strâng valurile vieţii. Deseori viaţa nu ţine seama de legile noastre, pentru că legile umane nu sunt naturale. Naturale sunt doar cele Zece Porunci şi legile umane ar trebui să derive, să expandeze, aplicate la tehnologia actuală, doar legile Lui Dumnezeu.

Şi vă mai spun un secret, personal. Toată viaţa m-a animat dorinţa de a cunoaşte, de a cuprinde cât mai mult din ceea ce a fost, este şi va fi! Niciodată şi Dumnezeu îmi este Martor, nu m-a interesat şi nici nu mă interesază bogăţia sau puterea, ci doar evoluţia spirituală, cunoaşterea cât mai completă. Doar m-am pustnicit, renunțând la tot. Sunt curios, ca Toma! Tot ce am făcut, firmele prin care am trecut, posturile pe care le-am ocupat, ţările pe care le-am vizitat, oamenii pe care i-am cunoscut, zecile de mii de cărţi pe care le-am citit – au fost doar mijloace pentru a-mi realiza scopul, de a-mi potoli curiozitatea! Ştiu ce spun: astrologia, de exemplu a fost o cale de a-mi satisface curiozitatea, dar și o unelată de ajutor în tratative și negocieri diplomatice, sau comerciale.

Despre astrologie doresc sa vă informez în continuare. Am primit un text pe email, de la o prietena de corespondență, cu explicația că nu sunt singurul nemulțumit de starea astrologiei. Am întrebat-o de unde are textul, mi-a răspuns că l-a primit și ea. Așa că îmi cer scuze autorului, dar o să reproduc aici articolul lui. Este un punct de vedere interesant, în definitiv a vrut să se știe ceea ce a scris, eu doar îl ajut, publicându-l! Iată:

”Contrar a ceea ce ar sugera înmulțirea ofertelor (presupuse) astrologice (sau mai degrabă „ din cauza ” acestora), astrologia nu a cunoscut niciodată o criză atât de profundă.

În realitate, dacă sfârșitul lumii nu este pentru mâine, sfârșitul unei anumite concepții despre astrologie, umanistă și filosofică, este, din păcate, deja început în favoarea unei astrologii pseudo-mercantile care contribuie la păcăleala oamenilor. Da, da, îmi cântăresc bine cuvintele!

Într-un anumit sens, putem vedea evoluția actuală a astrologiei în paralel cu evoluția mai evidentă și mai cunoscută a ecologiei. Ființele umane, civilizația noastră, își distruge pur și simplu moștenirea. De ce? Pentru că toate valorile tradiționale s-au prăbușit (nu vorbesc aici numai despre tradiția mic burgheză, ci despre valori la fel de esențiale precum solidaritatea, respectul față de ceilalți și pentru libertăți, conștiința profesională etc.). De fapt, multe persoane care se confruntă cu o mustrare de conștiință ajung să se întrebe dacă, momentan, singura valoare încă comună nu este … banii, banii și iar banii.

Poluăm, decimăm, prădăm, ducem războaie … în numele banilor și Dumnezeul pe care îl adorăm se numește Dolar, Euro sau Petrol.

Nu este înfricoșător să crezi că mass-media vorbește doar despre o criză globală atunci când băncile se prăbușesc? Oare criza globală nu a fost reală de ani de zile? Lumea nu cunoaște de câteva decenii o criză de identitate globală care face ca existența însăși să devină absurdă și ca ființa umană să devină un parazit stricător în propriul său univers? Nu mă prefac că am un răspuns corect, dar să-mi pun aceste întrebări și să încerc să le răspund individual, mi se pare esențial.

Simultan cu distrugerea lentă, dar sistematică a moștenirii noastre, a mediului nostru natural (printr-o exploatare nerezonabilă și lacomă a acesteia), asistăm și la o pierdere progresivă, dar sistematică a sensului .

Aici este în joc moștenirea noastră culturală, deoarece așa-numitele imperative ale comunicării tehnologice înseamnă doar că o mare parte din tradiție este pur și simplu pe cale de dispariție.

Specializează, specializează! au spus … și până la urmă, cine ar mai putea cultiva o bucată de pământ? Cine mai poate recunoaște în pădure, ce este comestibil și ce este toxic? Cine respectă în continuare ritmurile naturale ale vieții, ale naturii, ale cosmosului?

Din fericire, pretutindeni, întotdeauna, există „rezistenți”, cei care, departe de a respinge modernismul, nu vor să jertfească bogăția unei moșteniri care se prăbușește sub loviturile din ce în ce mai puternice ale Regelui Monetărie.

Cu toate acestea, în orice moment și în toate locurile, oricare ar fi manifestarea ei culturală, astrologia (fie că este occidentală, chineză, indiană, sau celtică) a constituit un fel de ecologie a gândirii, un punct de referință sigur pentru ritmuri și cicluri naturale care organizează lumea și îi conferă sens.

Pierzând noțiunea de ciclicitate, pierdem noțiunea de sincronicitate, adică de adecvare naturală între viața umană și respirația lumii, ritmurile naturale.

Combinația unui spirit hiper-raționalist (om de știință ) pregătit, în plus, de diferitele monoteisme atee (ființa umană, rege al creației, stăpânul lumii ) și o condiționare către dorințele din ce în ce mai materialiste (înlocuirea întrebarea „cine sunt eu?” prin întrebarea „ce am?”) a sfârșit prin a face oamenii să accepte ideea că omul este în afara lumii și a lui Dumnezeu, că nu mai este supus unor regului naturale, că se poate descurca numai cu inteligența sa, renunțând la legile tradiționale, normale și naturale.

Totuși, inteligența sa, dimpotrivă, îi dovedește (sau ar trebui să-i dovedească) că nu este altceva decât un element al cosmosului și chiar un element recent al lumii, al cosmosului.

Indiferent dacă acceptăm darwinismul, sau etologia, nu putem face decât să observăm, în mod logic, că omul, nu este altceva decât o ființă, cu siguranță evoluată, dar rămâne dependentă, ca toate lucrurile vii, de restul lumii, de ecosistemul acesteia.

Uitând această idee atât de simplă, omul, dintr-o dată, aleargă spre catastrofă. Nu, niciun un cataclism, nu-i va pedepsi comportamentul. Dar pur și simplu pentru că se autodistruge, la fel ca un parazit care-și distruge mediul până la punctul de a-și ucide gazda.

Cu excepția faptului că în cadrul parazitului (ciupercă, microb sau virus), acesta își respectă locul în natură, natura care i-a aranjat posibilitatea de a găsi un număr de alte medii (sau persoane) care să se colonizeze. Până nu s-a dovedit altfel (și nu este din lipsă să investim colos în această cercetare în ultimii ani), avem un singur pământ, pământ fragil, bolnav, chiar muribund.

Corupția lentă, dar eficientă a astrologiei, nu este niciodată mai mult decât un simptom al autodistrugerii pe care a început-o civilizația umană, dar că nu este încă prea târziu pentru a ne opri.

Cel puțin, ar trebui să încercăm! Pentru că din nou, astrologia nu este ceea ce unii ar dori să creadă, nu este ceea ce media obișnuiește să arate și nu poate fi redusă la ceea ce unii escroci – este adevărat, aproape majoritatea acum – au făcut și fac în continuare, pe la televiziuni.

Astrologia este una dintre cele mai profunde abordări posibile asupra vieții, a structurii lumii, precum și a psihicului individului.

Apărând această concepție despre astrologie, apărăm astfel o anumită concepție despre viață care nu ne împiedică să avem încredere în progres și nici să credem în Dumnezeu, dar care, pe de altă parte, ne obligă să reanalizăm locul omului. Ca cea a unei entități (izolate sau colective) care evoluează într-un univers mai mare care acționează asupra lui cel puțin la fel de mult ca ființa umană care acționează asupra mediului său.

Prin urmare, vom înțelege că scopul astrologiei nu este de a „ghici viitorul” (spunând „ se va întâmpla asta și asta ”), ci studierea posibilităților, ciclurilor și mai ales a pune realitatea și adevărul individului în armonie cu realitatea și adevărul a ceea ce îl înconjoară (mediul său, planetele ca simbol al ritmului universal). Pe scurt, rolul astrologiei constă într-o ecologie a vieții în care fiecare lucru și fiecare ființă este investit cu un potențial care îi aparține numai lor și care ar trebui să poată, în mod ideal, să se exprime, să meargă în direcția bună.

Cred că este inutil să ne rezumăm aici la esența evidentă a astrologiei ca știință umană, statistică și socială (voi reveni la acest lucru în alte articole). (tare aș dori să cunosc celelate articole, n.a.)

Rămâne să facem o observație: absența actuală de pregătire evidentă a celor de la televiziune și statutul oficial al profesiei de astrolog permite toate scamatoriile. Toată lumea poate „decreta” că este astrolog fără să știe măcar ce este și cu ce se mănâncă.

Crearea unei profesii este o provocare. Mai ales atunci când această meserie este afectată de prezența oamenilor care se descoperă astrologi pe măsură ce descoperă stațiile de metrou din București, după ce au venit din Moldova.

A cui e vina? Să nu aruncăm piatra prea repede, pentru că trebuie să recunoaștem că breasla astrologilor, în sine (cu numeroasele sale disensiuni, certuri interne, lupte cu morile de vânt) face puțin pentru ca lucrurile să se întâmple. Un individualism profund, uneori sentimentul de a fi „mai bun decât celălalt”, animă un număr bun de practicieni, inclusiv pe cei perfect competenți.

Acestea fiind spuse, să nu subestimăm nici faptul că comunitatea astrologică tulbură pe mulți: deranjează religiosul (care vede în mod greșit idolatria, superstiția și, prin urmare, erezia), jignește oameni de știință (care doresc să își rezerve dreptul să explice lumea, dar care, în afară de cunoștințele pragmatice și foarte utile pe care le apără, ar trebui să recunoască și faptul că nu se pot înțelege toate adevărurile, toate fațetele realității prin singurul mijloc de experimentare și evidențe materiale).

Pe partea politică, este mai puțin clar! Discursul oficial tinde să condamne astrologia, dar toți președinții și cei care contează au astrologi în culise. În ceea ce privește astrologii din mass-media, ei se transformă în jurnaliști de scandal, sau actori de televiziune și caută mai presus de orice, senzaționalul.”

Interesant articolul, nu-I așa? Mai ales partea cu astrologia ecologică, pe mine nu m-a dus capul la această paradigmă. Dacă știți cine ar putea să-i fie autor vă rog să-mi spuneți la [email protected]. Până atunci, are sens și este ecologic și sincronic să vă spun că mâine este, în definitv, o altă zi!

HOROSCOP 28 ianuarie 2020

BERBEC Conjunctura te avantajeză ca să fii elocvent. Dimineaţa poţi să obţii ceva important pentru tine, de la o persoană din jurul tău, dacă reuşeşti să-ţi stăpâneşti energia, graba și nerăbdarea. Posibile mici dureri de cap, la propriu şi la figurat pe fondul unui Marte complex aspectat. Este indicat să amâni deciziile importante pe mai târziu. Dimineaţa este favorabilă cumpărăturilor, tratamentelor sofisticate cosmetice sau de întreţinere, vizitelor la prieteni credinciosi, sau la bănci bogate. A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor, prieteniilor, corespondenţei, plimbărilor, sporturilor de intreţinere, de sală.

TAUR Supraveghează-ţi cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri scumpe şi să faci cheltuieli foarte mari, sa investeşti prea mult în nimicuri supertehnologizate, dar din care nu folosești nici 5%! Zodia îţi este favorabilă: câştiguri neaşteptate şi favoruri din partea sexului opus. Zilua este, parțial, favorabilă. Succese neaşteptate în carieră sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Ceva legat de un aspect legal, de jurisprudenţă. Deocamdată aspectul este neutru şi nu te afectează în nici un mod. Cooperează mai strâns cu partenerii, fie de afaceri, fie de amor şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei, cu un zâmbet dulce, dulce, ca o prăjiturică din Orient!

GEMENI Astăzi nu trebuie sa faci din problemele altora cruciade proprii, dar nici să ignori pe aproapele tau care are cu adevărat nevoie de ajutor. Nu te enerva, nu reacţiona disproporţionat! Astazi investeşte în relaţii de afaceri şi în dragoste. Magnetismul personal este în creştere. O persoană influentă, Leu sau Scorpion, te va ajuta, sau mai curând poate să te ajute. Este o perioadă splendidă ca să începi proiecte noi, să legi noi prietenii. O veste bună şi una mai puţin bună, dar din fericire veştile nu sunt legate între ele. Nu te lăsa dus de nas de intrigi şi bârfe!

RAC Aspecte favorabile par că te avantajează mai ales în planul mental, al proiectelor, şi prin urmare logică, pe plan social. Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp! Lasă ambiţiile şi vanitatea de o parte şi bucură-te de primăvară. Perioada zilei de azi este pentru cei născuţi sub semnul Racului o perioadă splendidă ca sa admire natura, sau natura umana. O mică supărare dar pe total perioada – îţi este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nicio importanţă. Mici probleme cu sănătatea, care, însă se pot rezolva repede. Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii. Astăzi este ziua în care trebuie să dai dovadă de exactitate şi precizie, altfel, poți avea de pierdut.

LEU Iniţiezi un fel de selecţie naturală în jurul tău, în sensul că ceri mult, dar primeşti puţin. Testarea prietenilor şi a colegilor te ţine ocupat toată ziua, aşa că nu ai timp de altceva. Eşti vesel şi detaşat de toate, ca şi cand pimăvara, care se apropie, trebuie ţinută adânc in suflet şi consumată cu porţia, ca un panaceu, ca un medicament miraculos. Astăzi poate fi o periodă de realizări şi acumulări. O serie de evenimente te vor obliga la o analiză aprofundată. Noi prietenii sau relaţii pot face perioada interesantă. Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă face să nu obţineţi rezultatul dorit şi vei pierde încrederea subalternilor sau a micului grup pe care-l conduci.

FECIOARĂ Intuţia te slujește astăzi, evitând multele conflicte, certuri şi tensiuni din jurul tău. Domeniul sentimental este avantajat. Solo, sau în duo, ai o seară agreabilă, cu multe promisiuni. După o periodă mediocră ai, în sfârşit, o zodie fastă, o perioadă mai bună. Realizări mici, însă pline de bucurii. Astazi te poți simţi foarte bine citind o carte sau vizionând un film bun. Poţi face ceva cumparaturi – poate vei întâlni o persoană interesantă din trecutul nu prea îndepărtat. Este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei. Fă-ti stereotipuri de exprimare şi de comportament! Ştii că eşti harnic, curat şi minuţios dar nu eşti spontan!

BALANŢĂ În limite acceptabile, astăzi poţi să reuşeşti în mai tot ce faci, deoarece ai o conjunctură favorabilă. Dar nu exagera, nu trage tigrul de mustăți, este marți, trei ceasuri rele! Seară distractivă, poate la un film. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare, aglomeratie, înghesuiala; de asemenea supraveghează-ţi regimul alimentar. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei dragi, așa poți constata bunele lor intenţii. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Nu specula, nu da, sau primi bani cu împrumut.

SCORPION Poţi să te grăbeşti încet, ai talentul acesta! Cu toate că eşti în criză de timp, astăzi reuşeşti mai întotdeauna să te găseşti la locul potrivit şi la momentul indicat, salvând situaţia! Poţi face un bilanţ onest şi să vezi ce ţi-ar place să faci în continuare. Aspectele planetare complexe oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Transformări în bine, la serviciu şi acasă. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când starea de bine îţi este pusă la încercare – niste dureri suspecte şi insistente! Femeile Scorpion, mai ales, sunt astazi avantajate în dragoste. Nu lua în considerare bârfele şi intrigile, în sensul să nu reacţionezi în nici un fel, imediat. Dar verifică-le cu multă grijă!

SĂGETĂTOR Un Geamăn, un Leu, poate un Vărsător, sau alte persoane din semne de aer şi foc te pot ajuta, astăzi. Este, însă, bine să nu te bazezi pe persoane născute în semne de apă şi de pământ. Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici îţi indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor amoroase. O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Spaţiile largi te aşteaptă: în natură şi în viaţa socială. Trebuie să ai mai multă încredere în colaboratori. Dar nu uita: “schimbările dese – cheia marilor succese”! Protejează-ţi sănătatea în cel mai înalt grad şi evită orice are un grad de risc. Evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere.

CAPRICORN O zi favorabilă. Mai ales dimineaţa, când se pare că ai capul limpede şi eşti gata să iei hotărâri inspirate. Încearcă să nu te mai încurci cu persoane neserioase, care nu-și țin cuvântul. O veste îţi face mare plăcere. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie. Pentru nativii seniori este o perioadă mai dificilă, mai ales în ceea ce priveşte durerile, reumatismele la genuchi. Pentru unii Capricorni: câştiguri neaşteptate urmate de pierderi, la fel de neaşteptate. Nu conteză ce şi cum faci, contează mai mult pentru cine – iar până la urmă rămâne doar rezultatul. Căci, nu schelele conteză, ci casa care rămâne! Orice are o regulă. Până şi razboiul si duelul au regulile lor, şi execuţiile publice. Nerespectarea regulilor sau lipsa lor aduce dezastru.

VĂRSĂTOR Ca să avansezi pe drumul tău, astăzi trebuie să te concentrezi, să nu te laşi sedus de propuneri facile, dar periculoase. Ca să ai ceritudinea deciziei tale, sfătuieşte-te cu cei apropiaţi! Poţi să finalizezi unele lucruri importante în a prima parte a zilei. Trebuie să te odihneşti mai mult, mai ales în a doua a zilei. Perioada zilei de azi avantajează munca în general, munca artistică şi creaţia, în special. Dacă te ocupi de unul din domeniile menţionate poți simţi un nou impuls, o nouă motivatie; idei şi concepte noi îţi sunt la îndemână. Acest aport de energie se poate traduce la unii nativi Vărsători printr-o creştere a sensibilitatii. Poţi să devii chiar vulnerabil la mizeriile cotidiene. Încearcă să te stăpâneşti. Nu discuta în contradictoriu cu cei dragi, vei constata că sunt bine intenţionaţi.

PEŞTI Prea multă presiune pe umerii şi sufletul tău! Pragmatismul tău poate fi de mare folos astăzi, viziunea ta realistă poate aduce succes. O zi obositoare, dar totul trece, până la urmă! Tot ce îţi propui, la nivel rezonabil, îţi iese astăzi cu mare uşurinţă. Un ajutor substanţial din partea prietenilor sau a rudelor. Perioada este benefică şi aduce realizări şi noroc. Partea solidă, consistentă, a zodiei te ajută să-ţi înţelegei mai bine limitările sau să îţi aminteşti de “adevărata ta chemare” în viaţă. Nu trebuie să dai dovadă de naivitatea proverbială a zodiei, mai ales în relaţiile cu necunoscuţii. Sau dacă este vorba de un medicament minune pentru beteşugurile tale, sau pentru slăbit. Iar te păcălesc! Atenţie la mijloacele de transport în comun. Nu te lăsa tentat de cumpărături extravagante.

