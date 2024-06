Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 27 iunie 2024. Cum omoară căldura







27 iunie

Horoscop Pe 27 iunie s-au născut Willie Mosconi, Jerome Carcopino, Toti Dal Monte, Anna Moffo, Isabelle Adjani, Corneliu Ion, Samson Bodnărescu, Paul Petrescu, Eugen Ciceu, Sergiu Pavel Dan, Ioan Cărmăzan, Raluca Ripan.

Horoscop Pe 27 iunie, în calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Samson, primitorul de străini, Anect şi Ioana, mironosiţa. Nimic în „Kalendar”, zi de muncă!

Exista o carte, „Oamenii fericiți citesc și beau cafea” de Agnes Martin-Lugand. Nu am citit-o, nu o am, dar mi-a fost evocată de un corespondent. În contextul ”horoscopul lui dom profesor și cafeaua de dimineață sunt singurele plăceri”.

Da, îmi pasă de domniile voastre, vreau să vă fac viața mai plăcută, mai suportabilă. Da, o să dau curs multelor cereri ale domniilor voastre de a vă mai povesti câte o istorie adevărată. Poate și din amintirile mele, care îmi par așa de îndepărtate și neverosimile, de parcă aș fi vazut un film, nu le-ași fi trăit.

Iată ceva interesant.

Pe măsură ce temperaturile și umiditatea cresc în aer liber, ceea ce se întâmplă în interiorul corpului uman poate deveni o luptă pe viață și pe moarte decisă doar de câteva grade.

Punctul critic de pericol în aer liber pentru boală și moarte din cauza căldurii necruțătoare este cu câteva grade mai mic decât credeau experții cândva, spun cercetătorii care pun oamenii în ”cutii fierbinți” pentru a vedea ce li se întâmplă.

Cu o mare parte din Statele Unite , Mexic , India și Orientul Mijlociu, ba chiar și Europa, care suferă de valuri de căldură vertiginoase, agaravate de schimbările climatice, câțiva medici, fiziologi și alți experți au explicat pentru The Associated Press ce se întâmplă cu corpul uman într-o asemenea căldură.

Temperatura cheie a corpului

Temperatura centrală de repaus a corpului este de obicei de aproximativ 98,6 grade Fahrenheit (37 grade Celsius).

Este la doar 7 grade (4 Celsius) distanță de catastrofă sub formă de insolație, a spus Ollie Jay, profesor de căldură și sănătate la Universitatea din Sydney din Australia, unde conduce laboratorul de termoergonomie.

Dr. Neil Gandhi, director de medicină de urgență la Houston Methodist Hospital, a declarat că în timpul valurilor de căldură oricine vine cu febră de 102 Fahrenheit, 38,8 Celsius sau mai mare și nicio sursă clară de infecție va fi analizat pentru epuizare de căldură sau insolație mai severă.

„Vom vedea în mod obișnuit temperaturi de bază mai mari de 104, 105 de grade (40 – 40,5 Celsius) în timpul unor episoade de căldură”, a spus Gandhi. Un alt grad, sau maxim trei și un astfel de pacient prezintă un risc ridicat de moarte, a spus el.

Cum ucide căldura

Căldura ucide în trei moduri principale, a spus Jay. Primul suspect obișnuit este insolația - creșteri critice ale temperaturii corpului care provoacă cedarea organelor.

Când temperatura interioară a corpului devine prea caldă, corpul redirecționează fluxul de sânge către piele pentru a se răci, a spus Jay. Dar acest lucru deviază sângele și oxigenul departe de stomac și intestine și poate permite toxinelor limitate în mod normal în zona intestinală să se scurgă în circulație.

„Asta declanșează o cascadă de efecte”, a spus Jay. „Coagularea sângelui și insuficiența de organe multiple și, în cele din urmă, moartea.”

Dar cel mai mare ucigaș în căldură este presiunea asupra inimii, în special pentru persoanele care au boli cardiovasculare, a spus Jay.

Începe din nou cu sângele care curge spre piele pentru a ajuta la eliminarea căldurii de bază. Asta face ca tensiunea arterială să scadă. Inima răspunde încercând să pompeze mai mult sânge pentru a vă împiedica să leșinați.

„Îi ceri inimii să facă mult mai multă muncă decât trebuie să facă de obicei”, a spus Jay. Pentru cineva cu o afecțiune cardiacă „este ca și cum ai alerga după un autobuz care prinde viteză. Ceva va ceda.”

A treia cale principală este deshidratarea periculoasă. Pe măsură ce oamenii transpira, ei pierd lichide până la un punct care poate stresa sever rinichii, a spus Jay.

Mulți oameni s-ar putea să nu realizeze pericolul, a spus Gandhi din Houston.

Deshidratarea poate evolua spre șoc, determinând închiderea organelor din cauza lipsei de sânge, oxigen și nutrienți, ceea ce duce la convulsii și deces, a spus dr. Renee Salas, profesor de sănătate publică la Universitatea Harvard și medic de urgență la Spitalul General Massachusetts.

„Deshidratarea poate fi foarte periculoasă și chiar mortală pentru toată lumea dacă devine suficient de gravă – dar este deosebit de periculoasă pentru cei cu afecțiuni medicale și care iau anumite medicamente”, a spus Salas.

Deshidratarea reduce, de asemenea, fluxul de sânge și amplifica problemele cardiace, a spus Jay.

Atacarea creierului

Căldura afectează și creierul. Poate provoca la o persoană să aibă confuzie sau dificultăți de gândire, au spus mai mulți medici.

„Unul dintre primele simptome prin care ai probleme cu căldura este dacă ești confuz”, a spus Kris Ebi, profesor de sănătate publică și climat la Universitatea din Washington. Acesta este de puțin ajutor ca simptom, deoarece persoana care suferă de căldură este puțin probabil să o recunoască, a spus ea. Și devine o problemă mai mare pe măsură ce oamenii îmbătrânesc.

Una dintre definițiile clasice ale insolației este o temperatură centrală a corpului de 104 de grade (40 grade Celsius) „cuplată cu disfuncția cognitivă”, a spus profesorul de fiziologie la Universitatea de Stat din Pennsylvania, W. Larry Kenney.

Umiditatea contează

Unii oameni de știință folosesc o măsurătoare complicată a temperaturii exterioare numită temperatura globului umed, care ia în considerare umiditatea, radiația solară și vântul. În trecut, se credea că o valoare de 95 Fahrenheit (35 Celsius) a fost punctul în care corpul a început să aibă probleme, a spus Kenney, care conduce și un ”laborator de cutie caldă” și a făcut aproape 600 de teste cu voluntari.

Testele sale arată că punctul de pericol al globului umed este mai aproape de 87 (30,5 Celsius). Aceasta este o cifră care a început să apară în Orientul Mijlociu, a spus el.

Și asta este doar pentru tinerii sănătoși. Pentru persoanele în vârstă, punctul de pericol este o temperatură a globului umed de 82 (28 de grade Celsius), a spus el.

„Valurile de căldură umedă ucid mult mai mulți oameni decât valurile de căldură uscată”, a spus Kenney.

Când Kenney a testat tineri și bătrâni pe căldură uscată, tinerii voluntari puteau funcționa până la 125,6 grade (52 grade Celsius), în timp ce bătrânii trebuiau să se oprească la 109,4 (43 grade Celsius). Cu umiditate ridicată sau moderată, oamenii nu ar putea funcționa la o temperatură atât de ridicată, a spus el.

„Umiditatea influențează capacitatea transpirației de a se evapora”, a spus Jay.

Se grăbesc să țină pacienții la rece

Insolația este o urgență, iar lucrătorii medicali încearcă să răcească o victimă în 30 de minute, a spus Salas.

Cel mai bun mod: imersie în apă rece. Practic, „îi arunci într-o cadă cu apă”, a spus Salas.

Dar acestea nu sunt întotdeauna în preajmă. Așadar, camerele de urgență pompează pacienții cu fluide reci pe cale intravenoasă, îi pulverizează cu vapori, pun pachete de gheață în axile și în zona inghinală și așeza pe un covor de răcire cu apă rece curgând înăuntru. Prin filme vezi cum îi bagă într-o cadă plină cu gheață.

Uneori nu merge.

„Noi îl numim ucigașul tăcut pentru că nu este acest tip de eveniment vizual dramatic”, a spus Jay. „Este insidios. E ascuns.”

V-am pomenit cele de mai sus pentru că acum trei ani de zile, de Drăgaică, am trecut printr-o experiență similară. Odată o să vă povestesc ce și cum. Nu mi-am revenit, dar nici nu am murit, probabil că Bunul mai are un proiect pentru mine. Dacă-i ordin, cu plăcere!

Dar o să vedem, cu siguranță, pentru că mâine, este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 27 iunie 2024

BERBEC O zi favorabilă, în care te apleci către dorinţele celor din jur, de aceea anturajul se poartă foarte frumos cu tine şi îţi îndeplineşte dorinţele, pentru că ai uitat de încăpăţânara ta. Nu sunt semne de probleme de sănătate, de veşti foarte proaste, sau de accidente. Dimineaţa este densă şi obositoare, dar cu toate că ai mult de muncă, totuşi, pe la prânz, s-ar putea să primeşti o veste, o convorbire, care iţi oferă posibilitatea unei seri plăcute şi relaxante. Perioada dimineţii este caracterizată de mici întârzieri şi incidente. De aceea viteza este de evitat. Nu te grabi inutil!

TAUR Dimineaţa e densă, dar cu toate că ai mult de muncă, eşti liniştit şi senin. Pacifismul tău declarat este semnul unei oboseli cronice sau a lehamitei sociale. Alege-ţi cu grijă prietenii! Dragostea este aspectată modic, trebuie să eviţi orice discuţie legată de proiecte viitoare. Totuşi, astăzi ai acelaşi şi acelaşi program prestabilit: casă, serviciu, acasă! Trebuie să ieşi din monotonia asta care nu duce la nimic bun. Sau te oboseşte şi mai mult! Pe seară te simţi bine şi ai vrea să-ţi depaşeşti condiţia sau să începi ceva nou, orice, chiar de astăzi!

GEMENI Domeniul negustoresc e avantajat. Dacă lucrezi în comerţ ai o zi bună! Nu te mai lăsa impresionat de veşti tragice şi prevestiri rele! E doar marketing, vezi de viaţa ta şi interesele tale! Astăzi este o perioadă relativ liniştită. Nu poate fi tulburată decît de mici inadvertenţe produse de disconfort domestic, de room service sau de mici rateuri mecanice. Şi de veştile negative ale presei, care nu te interesează, în niciun caz! Totusi, astăzi atenţie la deciziile importante, în special la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri, dar mai ales în amor!

RAC Ai un sentiment nelămurit că ai uitat, sau pierdut ceva din vedere. Stai la umbră, la propriu şi figurat, până îţi aduni forţele, ceea ce se întâmplă în a doua parte a zilei. Eşti dispus să faci schimbări, să pleci într-o mică călătorie, chiar dacă abia te-ai întors din alta, să găseşti ceva incitatnt şi nou, trăiri şi mirări, sa rezolvi eficient si rapid problemle pe care viaţa ti le ridica. Toate aceste de mai înainte le gândeşti doar. Astăzi nu mişti un degeţel! Seară plăcută! Pe total, ca poziţie dominanta, aspectele sunt favorabile, dar nu te astepta, astăzi, la succese extraordinare!

LEU Te uiţi în jur şi te pufneşte râsul! Vanităţi, invidii, orgolii nemăsurate... Cât oi fi tu de Leu, ei te întrec în „grandoare”! Azi trebuie să te strecori ca un pui printre marile nimicuri! Este o zi îmbietoare şi monotonă în acelaşi timp. Ca o ploaie de vară! Soarele, patronul tău, se configurează mai deosebit, complex, tu pari că eşti pus în faţa unei probleme. Supraveghează-ţi cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri extravagante şi să faci cheltuieli foarte mari, sa investeşti în lucruri la modă care nu îţi trebuie, de fapt. Nu trebuie să schimbi nimic din programul pe care l-ai stabilit, chiar dacă informaţiile pe care le primeşti sunt contradictorii.

FECIOARĂ Astăzi nu prea îţi vine să mai faci compromisuri, să dai dovadă de ipocrizia cotidiană, să admiri şeful şi să spui colegelor că arată bine. Cel puţin zâmbeşte permanent şi taci din gură! Viitorul iti zambeste, trebuie sa lasi un pic siguranta proprie de o parte si sa fii mai indraznet. Mai îndrăzneţ în viaţa ta personală, în domeniul sentimental, că la serviciu, ştii tu, ciocu’ mic şi joc de glezne! Poate ar fi mai bine sa incepi, poate chiar de astăzi, o activitate burgheză oarecare, gen zi fixă de bridge, sală de biliard, sau mica cafeluţă la o bârfă cu prietenele!

BALANŢĂ Eşti apt pentru vacanţă. Mai ai un prag de trecut, poate mai multe şi oricum ar fi situaţia, trebuie să te odihneşti. Relaxarea nu e opţională, este obligatorie! Nu pleca la drum mai lung! Zi optimă pentru orice inspiraţie subită. Azi poţi să-ţi permiţi fantezii uitate, o raită prin magazine şi telenovele lacrimogene, nu se supără nimeni, dar te simţi bine! Şi ce este mai important în lumea asta decât să te simţi bine? Mai ales fără cheltuieli mari. Perioada zilei de astăzi nu este complet lipsita de necazuri, sau mai curând este preludiul la probleme, dar aşa cum bănuiai, sau ţi-a arătat intuiţia, trebuie sa te foloseşti de o bună strategie ca sa reduci şi să preîntampini actiunile ostile.

SCORPION Eşti mai înţelegător cu cei din jur, decât de obicei. Senzualitatea şi sensibilitatea ta, ascunse cu multă grijă, azi îşi cer drepturile. Organizează o seară amoroasă şi plină de rafinament! Social şi sentimental, în aceasta perioadă simti nevoia sa te confesezi, să vorbesti despre unele dintre grijile si problemele tale, sa faci planuri de viitor. Pare a fi, pentru o bună parte a nativilor din zodie, o zi plăcută, de vacanţă, chiar dacă eşti la serviciu. De multe ori, starea spirituală contează mai mult decât realitatea. Asta te ţine în viaţă şi nu te lasă strivit de mizeriile cotidiene. Iar tu, astăzi, te simţi în vacanţă...

SĂGETĂTOR Trebuie să te îndrepţi către trecut, ca să găseşti soluţii pentru problemele tale cotidiene. Fără să insişti pe sentimente de culpabilitate inutile. Încercă să nu te împrumuţi de bani! Este pe piaţă o anumită nervozitate şi o stare foarte tensionată. Este bine să se ştie de „cine trebuie” că te implici în rezolvarea problemelor şi la serviciu şi acasă! Partea bună a perioadei zilei de astăzi o constituie faptul ca toate legendele tale funcţioneaza si ca eşti in continuare pe caii cei mari. Adică ai un tonus bun, o vitalitate corespunzătoare şi un spirit viu!

CAPRICORN Circulă veşti, informaţii, date... Tu trebuie să cumperi, nu să vinzi, adică să fii discret cu tot ceea ce priveşte persoana şi planurile tale. Astăzi nu lua nicio hotărâre importantă! Ocupă-te de cultură şi artă, adică spectacole, filme, concerte, muzee, modă etc si de problemele tale familiale, dar fără să faci valuri prea mari. O vorba, un telefon sau o informatie iti aduce o veste buna, dar de care erai ca şi sigur. A doua parte a zile este si mai convingatoare şi îţi confirmă presupunerile tale, în domeniul sentimental.

VĂRSĂTOR Eşti aproape de realizarea unei pasiuni, a unui hobby. Este o zi echilibrată, plină de promisiunile verii. Ai şansa să rezolvi astăzi câte ceva din lucrurile amânate, sau problemele urgente. Decizia nu-ţi este chiar la îndemână aşa că, dacă nu poţi, amână! Ceva cu nişte întârzieri şi cu niste bagaje in conditiile unei aglomeraţii haotice. Totuşi, fii atent daca te deplasezi cu maşina, trenul, dacă eşti în călătorie, în general, sau daca intalnesti persoane necunoscute. Evita locurile străine, exceptând faptul dacă nu ai plătit excursia până acolo, ceea ce ar fi comic să nu intri în hotel pentru că-l vezi pentru prima oara, dar evită, dacă poţi şi persoanele nerecomandate.

PEŞTI Astăzi ai un dar providenţial de a vedea lucrurile în perspectivă, obiectiv. Sfaturile unui prieten se dovedesc folositoare. Domeniul sentimental este avantajat. Nu pleca la drum lung! Atentie la atentie, fii calm si prevazator. Atentie daca conduci, atentie dacă mănânci în oraş! Pe de alta parte aspectele lui Saturn si ale lui Marte arată că ţi-ai creat noi invidii şi gelozii într-o perioada în care toată lumea credea ca vei sta in tranşee. Nu ştiu cum faci, poate bunul Dumnezeu să ştie, că mereu provoci pe cineva, aproape fără să vrei şi apoi te trezeşti cu o mulţime de nebuni care vor să-ţi ia scalpul!