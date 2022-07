HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 27 iulie 2022. Despre pancreină

27 iulie

Pe 27 iulie s-au născut John Mark Deutch, Peggy Fleming, Giosue Carducci, Hans Fischer, Charles Vidor, Alexandre Dumas-fiul, Robert Marjolin, Mario del Monaco, Marcel Gafton.

În calendarul creștin ortodox sunt Sfinții: Sf. Mare Mc. și Tămăduitor Pantelimon, Antuza și Sf. Ap. și Diaconi Prohor, Nicanor, Timon și Parmena.

Ultima zi din „festivalul morţii şi al vindecării”, zi în care în Epidaur aveau loc tămăduiri miraculoase, dedicată medicilor prin zeul lor antic Esculap. Unele lucruri din vechile legende se găsesc şi în istoria Sfântului, măritului, marelui Mucenic şi tămăduitor Pantelimon, a cărui zi o pomenim astăzi, 27 iulie. Medicii ar trebui să se aplece asupra acestor istorii vechi şi înţelepte pentru că nu este suficient să peticeşti şi să dregi corpul material. Vindecarea se obţine numai dacă eşti „medic de trei corpuri”, fizic, energetic şi spiritual!

„Evenimentul Zilei” din 27 iulie 1921 a fost că la Universitatea din Toronto, foarte tânărul Frederic Banting şi Charles Best izoleză insulina, primul tratament efectiv al diabetului. Mai târziu Frederic Banting este înobilat, devine Sir şi amândoi iau Premiul Nobel pentru medicină în anul 1923. Bravo lor!

Aşa stă scris în enciclopedii şi în celebra „Book of Days”, pagina 375.

Adevărul este altul, pentru că aşa cum se întâmplă de obicei, nimic nu este ceea ce pare a fi!

Insulina, sub numele de pancreină a fost descoperită de fiziologul, marele medic român Nicolae Constantin Paulescu pe data de 16 noiembrie 1916, după treizeci de ani de căutări şi experimentări. Apoi a venit războiul.

Nicolae Paulescu face o primă mare greşeală: publică, în „Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances et Memoires de la Societe de Biologie et de ses Filiales”, la 23 iulie 1921, la Paris, descoperirea lui, rezultatul experimentelor sale de zeci de ani de zile cu pancreina, cu lux de amănunte, în 26 de pagini.

Aţi reţinut datele, nu? Paulescu publică într-o revistă internaţională de limbă franceză ce a descoperit, cu lux de amănunte şi cu o sfântă naivitate, pe 23 iulie – iar în Canada „se descoperă” acelaşi lucru patru zile mai târziu! Doar i se schimbă numele!

Cred că naivii noștri plagiatori ordinari, cei pe care îi știți, s-ar înverzi de invidie! Un plagiat pentru titlul de nobil şi un Premiu Nobel, ăsta da plagiat, nu o amărâtă de teză de doctorat!

Trebuie să fac o paranteză ca să risipesc o confuzie “patriotică” larg răspândită în rândul jurnaliştilor. România NU deţine niciun Premiu Nobel! Există numai câteva persoane, de origine română, unele cu atitudine urâtă antiromânească, laureate ale premiului inventatorului dinamitei. Atât! Şi la propunerile care se fac din România, nu o să avem niciodată un Premiu Nobel naţional! După părerea experţilor străini, în domeniu, singura propunere acceptabilă pentru un Premiu Nobel, pentru literatură, ar fi fost Ana Blandiana. După cel puţin cinci ani de propuneri succesive! Adios, companeros…

Toate protestele lui Paulescu, apoi ale României, mai recent ale fiziologului scoţian Ian Murray, încercările de reabilitare de acum câţiva ani se lovesc de un zid, de „Zidul Plângerii”.

Se pare că marele medic Nicolae Paulescu a făcut la viaţa lui o „greşeală” enormă, după unele surse ar fi avut o atitudine antisionistă, așa se şopteşte, se zvoneşte și este scris în suma tuturor erorilor, Wikipedia! Apoi, în anul 1931, autorul cărții ”Fiziologie Filozofică: Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Franc-Masoneria” încetează din această viață, spun gurile rele, de inimă rea, pentru că i s-a fuat munca, truda vieții lui, descoperirea.

Am evocat spiritul unui mare medic român, un român, repet, pentru că astăzi, pe 27 iulie este ultima zi din „festivalul morţii şi al vindecării”, ziua Sf. Pantelimon, tămăduitorul, zi în care în Epidaur, acum două, trei, patru mii de ani, aveau loc tămăduiri miraculoase.

Dar nu tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru are conotații negative. Nu sunt, din fericire, numai războaie, crize, asasinate teroriste, depravare, hoții și tâlhării. Omenirea este un amestec bine omogenizat de abjecție și sublim. Iată două luări de poziție care fac parte din a doua categorie: https://www.facebook.com/1207692183/posts/pfbid0TrKfYuvjp1GszTuN4sHPuJG63X7h7VVTgn88Kr4iB5Xz2NadCtgQrJyzT5N4TNWcl/?sfnsn=mo și https://www.youtube.com/watch?v=tuVuxKTJeBI&t=635s. Părerile mele sunt mai apropiate de ale lui Anthony Hopkins și destul de diferite de ale lui Michio Kaku. Oamenii care contează își îndreaptă mintea către viitor.

Viitor care prinde contur, indiferent de atitudinele unora veniți direct din insula doctorului Moreau. Progresul tehnologic nu poate fi dezinventat și poate fi folosit în scopuri rele. Întâi a apărut bomba atomică și apoi centrala atomoelectrică. Luați atitudine, dragi lupi, padawni și hobbiți – zdrobiți răul, cum a făcut Hercule, pruncul, cu șerpii gigantici trimiși de Hera. Făceți-vă viața mai bună și mai frumoasă. Aveți puterea, multimedia vă stă la dispoziție, rețelele așteaptă, Cuvântul este atotputernic. Aveți curaj, pentru că mâine este o zi pe care o puteți face mai bună, pentru că este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 27 iulie 2022

BERBEC O informaţie îţi oferă un prilej neaşteptat, dar care pare cam dificil pentru posibilitățile tale. Gândește-te bine. Daca eşti în vacanţă, poate fi o ofertă pentru o croazieră, sau excursie. Astăzi, în relaţiile amoroase, în familie sau in cuplu nu te lăsa condus numai de propria încapățânare, incearca sa negociezi si sa aflii si parerea celui drag. Sănătatea este în general bună, dar protejează-ţi capul care în mod tradiţional este de natura zodiei Berbecului. Traieste in prezent, fii mai pragmatic şi mai realist, lasa planurile complicate şi strategiile iscusite. In a doua parte a zilei cumparaturile si vizitele sunt avantajate.

TAUR Se schimbă programul şi ritmul tău de viaţă. Situaţii obiective, din afara voinţei tale, te pun sub presiunea noului. Dar, nimic nu te poate obliga să iei decizii contra intereselor tale! Este o perioadă în care nu trebuie să te laşi descurajat de nerealizări sau de întîrzierea finalizării unor proiecte. Se prefigurează o schimbare a situaţiei, atât financiare cât şi sentimentale. Evident, pentru că să faci parte din această schimbare, nu trebuie, în primul rând, să te enervezi! În al doilea şi în al treilea rând – nu trebuie, din nou, să te enervezi! Stai şi cugetă, vorba ardeleanului! Apoi acţionează la momentul potrivit. Zâmbeşte şi uită-te în ochii oamenilor şi nu uita ca momentul de faţa este cel mai important!

GEMENI Mercur şi Luna te inspiră și găsești soluţii la problemele tale – astăzi nu pierzi timpul degeaba! Pe seară, ritmul tău se accelerează, e vorba de distracţii în aer liber şi de întâlniri! Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Dacă ai propria afacere trebuie să fii foarte atent(ă) la noii furnizori sau clienţi. Trebuie sa incepi sa faci economii, fară să-ţi schimbi esential felul in care traiesti – economia este arta prin care obtii maximum de la viata. Concentrează-ţi atenţia asupra sănătăţii – evită expunerea inutilă la curentul de aer. Banii sunt bine aspectaţi – poti valorifica obiectele inutile din caminul tau.

RAC Treci printr-o perioadă de turbulenţă sentimentală, te simţi „singur în mijlocul mulţimii”, dar viața îţi oferă prilejuri de distracţie şi relaxare, poţi profita de un eveniment deosebit! Nu lăsa nici o schimbare să te tenteze – nu vinde, nu cumpăra, nu investi, nu-ti face noi prieteni! Lasa lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te veţi numi. Racii creatori, artişti si/sau educatori sunt ceva mai avantjaţi, mai ales în a doua parte a zilei. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes. Un semn de foc iti poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. Se pare că ai noroc. Atentie insa, norocul este de sticla – când începe să străluceasca, se sparge!

LEU Saturn, Marte şi Mercur sunt binevoitoare şi te avantajează să te impui, să ai ultimul cuvânt. Cum vrei tu, nimeni nu te contrazice! Ţi-au văzut colţii, nu mai zâmbi ca pisica de Cheshire! Leii şi leoiacele trebuie să-şi îndrepte atenţia către asociaţi, parteneri sau colegii de la serviciu pentru ca să evite unele luări de poziţie, urmare unei decizii de acum două, trei săptămâni, nu prea inspirate. În mod particular sunt favorizaţi nativii din zodia Leului care desfăşoară activităţi medicale, administrative, filantropice sau religioase. Sanatatea pare bună, atenţie însa la sistemul circulatoriu periferic periclitat de schimbările bruște de temperatură și presiune.

FECIOARĂ Dimineața eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile în contradictoriu cu persoanele apropiate. Veşti interesante, analizează cu atenție, doar ai geniul detaliului! Zi favorabilă călătoriilor, mai ales cele scurte. Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodia Fecioarei să rezolve problemele legate de relaţiile cu terţi, să negocieze în amănunt sau să rezolve probleme cu autorităţile. Este o perioadă propice pentru implicare împreună cu familia, prietenii. Trebuie să-ţi îndrepţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit. După cum spunea Nastratin Hogea, dacă vrei să fii bogat, totul este o chestiune de gogoși!

BALANŢĂ Nu te băga în aglomeraţie, caută locuri mai deosebite! Cu climă și cu net pe gratis. Poți adăuga o cafea și o înghețată. Dacă ești în vacanță, în călătorie, atenție la ce, cum și cât mănânci! Perioada favorizează nativii care activează în transporturi, educaţie şi comerţ. Banii sunt aspectaţi favorabil. Venituri apar şi din nişte surse mai puţin obişnuite: poate din dividente, poate din valorificarea unor active. Fereşte-te de posibile greşeli sau erori la serviciu sau în bucătărie, unde activezi de dimineaţa. Întâi gândeşte, apoi acţionează. Veşti bune de departe, care te fac sa-ti reajustezi unele proiecte ale tale pe termen foarte lung.

SCORPION Astăzi ai o mare dorinţă să te eliberezi de anumite obligaţii, să ai o libertate personală mai mare. Este o dorinţă legitimă şi dacă nu deranjezi pe nimeni, ar trebui să fii lăsat în pace! Trebuie să nu exagerezi în această idee, că totul este bine, pentru că este riscantă : poţi să faci gafe monumentale şi cheltuieli extravagante. Ziua este de asemenea favorabilă nativilor din Scorpion cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică sau tehnologie. Gândeşte-te cum să faci lucrurile cum trebuie, cu tragere de inimă, cu suflet, nu-i lăsa pe alţii să-şi bată joc şi să le facă strâmbe. Trebuie să evitaţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus.

SĂGETĂTOR Joci cartea defensivei, a minimului efort. E prea cald și lumea prea violentă. Dacă nu te bagi în trocă, nu te mănâncă porcii, corect? Atenție, sunt animale umane mai periculoase ca porcii! Dar, astăzi eşti avantajat de stele, fie ca esti in concediu, sau ai ramas la serviciu, sau trebăluieşti prin bucătărie. Nativii si nativele din Sagetator trebuie să-şi îndrepte atenţia către rude, asociaţi, parteneri sau colegii de la serviciu, sau de plajă, pentru ca să evite unele neplăceri. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, duşmanii au şi ei problemele lor aşa încât te mai slăbesc un pic. Trebuie să acorzi mai multă atenţie şi timp vieţii de familie sau relaţiilor cu prietenii.

CAPRICORN Astăzi vrei să fii tot timpul pe vârfuri, să ai ultimul cuvânt. Gen capră neagră. E bună ambiţia, în lumea de azi e chiar necesară, dar atenţie să nu ofensezi pe cei din jur, pe cei dragi! Anumite amintiri recente şi nu prea, nu-ţi dau pace. Simptomatic pentru zodia ta, a perfecționiștilor. Linge-ţi rănile, respiră adînc, uită-te pe sub sprâncene şi dă-i bice: „the show must go on”. În a doua parte a zilei, evenimentele, situaţiile şi emoţiile tale sunt la fel de alternative ca acul unui seismograf în Japonia. Ba fericit, ba posac, o să-ţi faci un titlu de glorie să comunici tuturor sentimentele profunde ale fiinţei tale. Cauţi un confident pe care nu îl găseşti. Oricum totul se află, aşa că mai bine mergi să te confesezi la un radio local!

VĂRSĂTOR Fii precaut, rivalităţi și invidii ascunse încearcă astăzi să-ţi întindă capcane. Evident, în domeniul sentimental, al amorului. Eşti seducător, aşa că te poţi aştepta la… complicaţii! Supravegheaza-ti sănatatea si in special alimentatia. Mancarea naturala, fructele, mierea si ceaiurile din plante iti pot reface vitalitatea! Pe de alta parte cu un Marte bine aspectat si cu un Jupiter zambitor ai astazi o propunere interesanta pe care este bine sa o analizezi cu atentie. Pentru un procent dintre nativele zodiei: ei bine, configuratia stelelor arata ca se intimpla ceva nou in viata ta, in domeniul dragostei, al relatiilor sociale sau al familiei. Fii pe fază!

PEŞTI Totul îți pare de o calitate îndoielnică. Și nu trebuie să fii într-un supermarket ca să te miri de calitatea proastă. Oamenii, oamenii din jurul tău… mitocanii, idioții și maneliștii! Evită stresul printr-o atitudine prevenitoare. Ocoleşte persoanele străine care te sufocă cu efuziunile de prietenie şi atenţie sporită dacă călătoreşti sau te deplasezi pe distanţe scurte. Evita astazi orice lucru, vorba, fapta sau gest care pot avea o implicatie sau un aspect din domeniul legal sau al jurisprudentei. Nu semna contracte, nu incheia intelegeri. Respectă regulile de circulaţie. Nu te duce la bancă sau la bursă, nici măcar în piaţa la cumpărături. Un aspect disarmonic te poate face să pierzi bani – ceea ce este ar fi un dezastru în aceste timpuri de criză. O zi mai puţin favorabilă, cu prudenţă – trece repede!