HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 27, aprilie 2023. Despre apă 

27 aprilie

Pe 27 aprilie s-au născut Herbert Spencer, Samuel Morse, Ulysses Grant, Edward Gibbon, Walter Lantz, Anouk Aimee, Vasile Aciobăniţei.

În calendarul creştin-ortodox fix sunt Sfinţii: Simeon, ruda Domnului, Aristarh, Marcu şi Zinon. Nimic în ”Kalendar”

După sărbătorile dobitoacelor, a calului şi a taurului, iată câteva zile de muncă. Dar oare de ce aveau strămoşii noştrii, de exemplu dacii, atâtea sărbători, ţinute cu străşnicie, în care nu se lucra? Cum era calendarul dacilor? Simplu, ei nu aveau concediu plătit şi nici săptămână de lucru cu weekend!

Zilele de odihnă erau repartizate corect şi natural, ţinând seama de ritmurile agricole şi pastorale. Nu erau mai puţine zile de odihnă decât acordă capitalismul victorios, ba chiar mai multe. Întotdeauna sărbătorile dacilor durau trei zile… medical vorbind trei zile sunt suficiente pentru recuperarea fizică, după grelile munci pe câmp, cu turmele, sau la vânătoare!

Dar, aici, acum, în Prahova submontană plouă ca în timpul lui taica Noe şi nu găsesc volumul lui Bacovia… se zvoneşte că sunt probleme cu alimentarea cu apă potabilă de la priza barajului de la Mâneciu Ungureni. Inundaţiile au provocat alunecări de teren. De ce aţi tăiat pădurile? Bună întrebare… Este un paradox, dar excesul de apă ne poate lăsa fără apă potabilă!

Apă avem, chiar prea multă. De exemplu apa dulce curgătoare de suprafaţă sau în lacuri, pe tot globul, însumează formidabila cifră de 44 de mii de milioane de metri cubi, anual. Ceea ce înseamnă o medie mai mult decât generoasă de aproape 7.000 metri cubi anual pentru fiecare dintre cele opt miliarde de fiinţe omeneşti. Este o cantitate impresionantă, ţinând cont că fiecare metru cub de apă însemnă 1.000 de litri.

De exemplu Franţa dispune de 3.100 metri cubi, pe locuitor, anual, iar România poate conta pe cel puţin 10.800 metri cubi pe locuitor şi an – şi aceasta considerând doar jumătate din debitul Dunării. Resursele de apă dulce nu sunt egal repartizate, din nefericire, şi cu atât mai puţin în funcţie de densitatea populaţiei. Astfel, fâşia Gaza are doar 59 de metri cubi pe locuitor şi an, în timp ce Islanda are 630. 000 metri cubi de apă dulce pe locuitor şi an.

Inegalitatea rezervelor de apă dulce nu ţine seama de tradiţionala segregaţie Nord – Sud. Geografia răzbună, într-un fel, economia capitalistă. După cum a scris geologul Jean Margat în lucrarea sa „L’ Eau en question” : „…ţările dezvoltate şi industrializate nu sunt singurele care consumă multă apă, nici în valoare relativă, nici în valoare absolută. China şi India, împreună, utilizează mai multă apă dulce decât Statele Unite, Uniunea Europeană, Japonia şi Rusia, reunite…”

Repartiţia inegală a apei dulci, potabile, a fost, istoric vorbind, sursa dezvoltării unor civilizaţii. Despre Mohendjo-Daro, cetatea cu 50.000 de locuitori, la 10.500 de ani înaintea lui Iisus, care avea blocuri, canalizare şi la etaj şi străzi late de 20 de metri, se pomeneşte ca despre civilizaţia marelui fluviu Indus. După cum Babilonul era în Mesopotamia, ţara dintre ape, fructul Tigrului şi al Eufratului, iar Egiptul a fost întotdeauna legat de Nil. Nu putem să evocăm puternica Romă făra a ne aminti de fluviul Tibru şi de marile apeducte construite în mai toată lumea antică de pricepuţii arhitecţi romani.

Dar, de asemenea, istoria este plină de războie şi conflicte pornite pentru controlul surselor de apă dulce. Chiar şi astăzi apa constituie subiectul unor controverse, şi aceasta, uneori, în zone foarte fierbinţi. Astfel Israelul contestă Iordaniei controlul asupra apelor Iordanului. De asemenea Israelul ocupă înălţimile Golan, un adevărat castel de apă, privând Siria şi Libanul de acces la apă dulce. Palestinienii contestă israeliţilor dreptul de a utiliza straturile de apă freatică în zonele ocupate, dintre care unele au fost deja colonizate. Turcia doreşte de mai mult timp să construiască baraje hidroelectrice şi de irigaţie pe cursul superior al fluviilor Tigru şi Eufrat. Intenţia ţării membră NATO a stârnit proteste foarte vii din partea Siriei şi Irakului care se vedeau dezmoştenite de mari cantităţi de apă. Irakul a ameninţat chiar cu război şi bombardarea şantierului posibilului baraj. Acum Irakul şi Siria au alte probleme… India a construit pe Gange un baraj spre marea nemulţumire a statului Bangladesh. Statul islamic a cerut despăgubiri Indiei, tratativele fiind în curs de desfăşurare. Egiptul şi Sudanul intenţionează să regularizeze cursul Nilului, prin amenajări complexe, spre nemulţumirea evidentă a mai săracii Etiopii, care denunţă monopolul asupra apei. În Indochina – Vietnamul, Thailanda şi Cambogia (sau cum s-or fi numind acum, however) sunt gata să se păruiască pentru lucrările de regularizare ale fluviului Mekong – mai ales în ceea ce priveşte gestionarea fondurilor internaţionale ale proiectului Mekong. Şi ţări mult mai civilizate şi tehnologizate se luptă pentru apă. Astfel, Statele Unite fac puternice presiuni politice şi economice asupra Canadei. Scopul este obţinerea de surse de apă de prima calitate prin redirijarea unor cursuri de apă canadiene spre sud, spre SUA.

După cum vedeţi, dragi jupânițe și cinstiți jupâni, maimuţele astea care au cotropit Pământul găsesc prilej de război şi dintr-un pahar cu apă! Mizerabilă specie!

Să ne mirăm că extratereştrii nu doresc să ne contacteze?

Haideţi, haideţi, mâine Soarele o să răsară din nou, pentru că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 27 aprilie 2023

BERBEC Astăzi eşti motivat şi poţi fi eficace mărind volumul şi dinamica activităţii, deoarece ai confirmarea, o informaţie, din presă sau de pe reţea, că ceea ce faci este pe drumul cel bun. Ziua de astăzi este favorabilă în toate, mai puţin în domeniul sentimental. O posibilă schimbare. Analizează bine înainte să porneşti pe un nou drum. Ceva pare că te reţine astăzi, dar este ziua ideală pentru vizite la prieteni, după orele de program. Puteţi petrece clipe plăcute împreună, vorbind mult şi depănând amintiri comune, la un pahar de vorbe!

TAUR Nu te lăsa impresionat de veşti şi informaţii contradictorii şi evident, polarizate şi politizate. Fii tenace, cu multă voinţă şi continuă activitatea ta prin metode verificate, normale. Niciun obstacol în perspectivă, negociază, căuta alianţe şi acceptă, dacă nu se poate altfel, mici compromisuri. Ceea ce începi azi poate aduce, însă, rezultate bune. Dar, nu lua visurile drept realitate, promisiunile drept garanţii! Pe total: zi favorabilă ideilor noi, sau unor noi planuri de dezvoltare.

GEMENI Ironic şi uneori chiar cinic, ai un dar deosebit în comunicare, dar şi în a întinde capcane iscusite persoanelor potenţial ostile. Astăzi eşti mare meşter ţesător de intrigi complicate! Nu intra în discuţii asupra patrimoniului comun, sau a unor proprietăţi pe care le împarţi cu alţii. Afacerile sentimentale sunt moderat aspectate, mai curînd spre bine, sănătatea la fel. Sunt mari, sau mai mici interese în joc! Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în cursul dimineţii. Gândeşte de zece ori şi vorbeşte o singură dată!

RAC Vremea capricioasă şi oboseala te fac revoluționar. Ai arunca costumul office şi ai pleca, imediat, la mare, să te arunci în valuri. Ai puţintică răbdare, încă puțin şi vine Armindeni! O întâlnire importantă la mijlocul zilei, la prânz, te face să îţi freci mâinile de mulţumire. Promovează-ţi cu îndrăzneală interesele şi solicită ceea ce ţi se cuvine. Stelele îţi sunt favorabile şi intuiţia ta funcţionează excelent. Primeşti şi nişte veşti, dar care te încurcă! Este şi o zi cînd se pot petrece evenimente neplăcute în sfera familiei şi a prietenilor, domenii care sunt malefic aspectate.

LEU Astăzi ai arta de a motiva şi convinge pe cei din jur. În ciuda unei uşoare senzaţii de oboseală eşti în formă bună, aşa că poţi avea şi o seară plăcută, în oraş, cu prietenii sau familia! Un mic amănunt te enervează disproporţionat. Ceva legat de o construcţie, de apartament, de cămin, în general. Fiecare are modul lui de a reacţiuna, fiecare este o persoană diferită de tine având propria scară a valorilor şi propriile aspiraţii. Nu te băga peste alții, vezi-ți de treburile tale.

FECIOARĂ Nicio planetă în zodie, aşa că pare că ai parte de o zi liniştită şi fără evenimente notabile. O zi plăcută pe care o poţi termina la un pahar de vorbă, cu prietenii, sau la un spectacol! Configuraţia astrală avantajează proiectele personale şi/sau domeniul sentimental. Magnetismul personal este în creştere – poţi lămuri unele situaţii, sau să faci unele alegeri. Amorul este favorizat astăzi, dar comunicarea, nu! Profesional vorbind, trebuie să-ţi modulezi afacerile de aşa natură încât varietatea şi diversitatea mare a surselor de venit să asigure încasări relativ constante – este concluzia zilei de astăzi.

BALANŢĂ Ai mai multe probleme, care te obsedează şi nu le găseşti soluţie. Ai vrea să ceri un sfat, dar încă nu te-ai decis dacă vrei să împărtăseşti tainele tale. Mai aşteaptă până după 1 Mai! Azi trebuie să folseşti diplomaţia şi politeţea, pe care, de altfel, ştii foarte bine să le pui în valoare. Pe plan profesional trebuie să iei imediat unele măsuri, decizii care nu mai suferă amânare. Pe de altă parte nu spera şi nu ai teamă, se schimbă totul dar nu se urneşte nimic sau nu se schimbă nimic dar totul se transformă. Aparenţele înşeală, cel mai adesea…

SCORPION Eşti adus în situaţia de a purta conversaţii calme şi interesante cu anturajul, ceea ce îţi sporeşte gradul de socializare. La serviciu ceva se încurcă, dar poți rezolva până la 1 Mai! Fii foarte atent la surselor tale de venituri. Analizează, sintetizeză, decide şi controlează. Totuşi ai o veste despre nişte pagube, nişte pierderi de bani. La o verificare mai atentă poți vedea că pierderile respective nu sunt nici aşa de mari şi ca nici nu te interesează pe tine personal, în mod deosebit. Comunicarea este avantajată, mai pe seară. Stelele îţi conferă un dar al negocierii şi al convingerii.

SĂGETĂTOR Aspectele Lunii, binevoitoare, arată o dimineaţă favorabilă inspiraţiei şi intuiţiei. Astăzi poţi să argumentezi cu succes în sprijinul ideilor şi proiectelor tale aflate pe drumul critic! Poate este vremea să-ţi diversifici activitatea. Vin vremuri foarte grele, probabil că economia se va prăbuşi, şi tot oamenii cinstiţi o să sufere, aşa că trebuie să te pregăteşti de pe acum. Totuși, ia lucrurile uşor, dar nu duce vorba, nu trîmbiţa veştile prietenilor, colegilor, rudelor, cunoscuţilor şi necunoscuţilor. Nu aşa devii interesant şi popular.

CAPRICORN Ai avut şi ai în continuare o perioadă densă şi obositoare. Cu toate că nu îţi place efortul prelungit, fii liniştit şi rezultatele vor fi bune, iar mica vacanţa de 1 Mai se apropie! E puţin cam târziu să te cuprindă regretele pentru greşelile din trecut. Încearcă să eviţi aceste momente jenante când îţi plângi de milă! Nu te pierde în discuţii sterile, ci mergi direct la miezul problemei. Stelele indică, nu obligă! Stelele spun că ar fi bine să-ţi evaluezi exact coordonatele afacerilor producătoare de resurse şi să iei măsurile care se impun.

VĂRSĂTOR Eşti entuziast, cu toate că este o altă zi. Optimismul tău este contagios şi reuşeşti că aduci bună dispoziţie în anturaj, la serviciu şi acasă. Până seara chiar te simţi foarte bine! O zi cam melancolică, dar te poţi distra pe seară! Nu prea eşti stăpân pe logica vorbelor tale. Dacă te hotărăşti să spui minciunele amoroase, fii atent la cum potriveşti cuvintele. Nu apare nicio ameninţare serioasă, nici în stele, nici pe piaţă. În perioada menţionată afacerile de inimă (nu cardiologice) sunt mediu aspectate, aşa încît este bine să te limitezi la activităţile de rutină şi la prospectări.

PEŞTI Astăzi eşti ca un elefant într-un magazin de porţelanuri, mare atenţie la mişcările bruşte, la propriu şi la figurat. Evită să te bagi în treburile altora, zâmbeşte şi taci din gură! Nu te apuca de lucruri noi mai ales din afara sferei tale, cel puţin în această perioadă. Sunt avantajate, însă, întâlnirile de afaceri, sau sociale, discuţiile, negocierile, vizitele pe eveniment – tot ceea ce ţine de comunicare în economic-social-politic-dragoste. Cu toată situaţia financiară precară, astăzi eşti foarte entuziast şi optimist. Prietenii te apreciază pentru că buna ta dispoziţie este contagioasă, benefică şi… rară în aceste timpuri!