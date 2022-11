HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 26,27 noiembrie 2022. Problema ta nu este depresia. Este să ai încredere în tine!

Pe 26 noiembrie s-au născut Norbert Wiener, regina Maud, Eugen Ionesco, Stelian Olaru, Mihail Drumeş, Ivan Patzaichin, Francisc Vaştag, Ella Constantinescu, Ioana Bentoiu, Dana Ciocârlie. Pe 27 noiembrie s-au născut Alexander Dubcek, Jimi Hendrix, Bruce Lee, Anders Celsius, Vito Genovese, Dina Cocea, Liviu Rebreanu, Nicolae Manolescu, Vasile Voiculescu, Aron Pumnul, Grigore Antipa, Nina Cassian.

Grațioase jupânițe și cinstiți jupâni, ca zodier și anahoret vă anunț oficial că am închis pustnicia, nu mai primesc pe nimeni în vizită. S-a făcut frig și vă rog să mai stați pe la casele domniilor voastre. Știu că este ”so social” să veniți să mă vizitați în Prahova submontană, dar, gata! Ziua este scurtă, noptea se lungește, este timp de stat la căldură, de citit cărți bune și vizionat filme vechi.

Oricum, eu făceam ca Nastratin Hogea. Nu știți cum primea el musafirii? Nu la el acasă, că era sărăcie mai mare chiar ca la mine, dar odată a fost pus de Șah, istoria noastră se petrece în Persia, la Isfahan, să aibă grijă de pelerinii care doreau să viziteze și să se reculeagă în marea moschee a șahului. Am vizitat-o și eu, este imensă, ca mai tot ce se construia în vechime în Asia.

Nastratin și-a pus cel mai frumos caftan și a început să primească pelerinii. ”Ai mai fost pe aici?” ”Nu!” era răspunsul. ”Ia o ceașcă de ceai!”. ”Ai mai fost pe aici?” întrebă Nastratin alt pelerin. ”Da!” a fost răspunsul ”Ia o ceașcă de ceai!” Un ucenic care mergea în spatele lui l-a întrebat pe Nastratin Hogea care este înțelesul faptului că atât la cei care mai fuseseră, cât și la cei care nu mai vizitaseră moscheea le-a oferit, la fel, o ceașcă de ceai. Raspunsul lui Nastratin nu s-a lăsat așteptat: ”Ia o ceașcă de ceai!”. Așa că mă duc să iau o ceașcă de ceai!

Acum un an, în timp ce mă recuperam după o mare tragedie, am auzit următoarele cuvinte de la un psiholog, mare profesor universitar: „Problema ta nu este depresia. Este să ai încredere în tine!” La acea vreme, am interpretat acea expresie – „a avea încredere în tine” – filozofic: ai încredere în tine pentru a duce treaba la bun sfârșit, să iei decizia corectă, fă-ți prietenii să râdă, apără un punct de vedere, lasă cățeii să se joace, nu interveni. Astăzi, după ce am aflat mai multe despre autoreglare decât credeam că este posibil, nu o mai văd așa. A avea încredere în mine este, în primul rând, o experiență viscerală, mai puțin decât adoptarea unui nou set de credințe și mai mult ca o stabilire a încrederii în peisajul interior al inimii, plămânilor, abdomenului și intestinului meu, etc. Fiecare moment, interacțiune, relație devine o experiență unică informată și ghidată de modul în care corpul meu o primește, nu prin felul măreț unificator în care mi-am dat seama cum să trăiesc. Ceea ce a vrut să spună cu adevărat psihologul meu, indiferent dacă știam sau nu vreunul dintre noi, a fost: ”…nu ai încredere în corpul tău!”

Cei mai mulți dintre noi sunt familiarizați cu ce înseamnă „a merge după instinct” sau „urmează-ți instinctele”. Și mulți dintre noi am ignorat din când în când semnalizările sau senzațiile sâcâitoare, ducând la consecințe pe care le regretăm ulterior. A avea încredere în corpul tău include aceste idei, dar înseamnă și mai mult decât atât. Când vine vorba de luarea deciziilor de sănătate, oamenii diferă prin cât de multă importanță o acordă senzațiilor corporale – de la foame și oboseală la furie și bucurie. Unii dintre noi s-ar putea să respingă sau să suprime senzațiile, să ne vorbească din cauza unui sentiment puternic (sau să-i lase pe alții să ne convingă din el) sau pur și simplu să acorde mai multă importanță logicii și raționalității decât sentimentului. Oamenii diferă și prin cât de bine pot simți aceste semnale, ceea ce le afectează capacitatea de a le folosi. De exemplu, persoanele cu alexitimie, o afecțiune marcată de dificultăți de identificare și articulare a sentimentelor, de multe ori nu știu că le este foame până când îi doare stomacul sau că sunt furioși până când își simt pulsul mărit. La celălalt capăt al spectrului se află acei oameni care, probabil, simt prea mult, ceea ce îi face să fie ușor copleșiți de – și, prin urmare, neîncrezători în semnalele lor corporale.

Încrederea în corp nu este doar un concept popular – este și o construcție științifică. Este folosit pentru a măsura „interocepția”, care este procesul de detectare a corpului din interior. Interocepția redusă este asociată cu o gamă largă de tulburări mentale, inclusiv tulburarea de stres posttraumatic (PTSD), tulburările de alimentație, depresia și anxietatea. Pe lângă întrebările despre încrederea în corp, cercetătorii măsoară interocepția oamenilor prin atingerea a șapte caracteristici suplimentare, de la „observare” la „reglarea atenției” la „ascultarea corpului”. Dintre aceste caracteristici, „încrederea scăzută în organism” a apărut ca fiind deosebit de relevantă pentru sănătatea mintală.

Oamenii care suferă de obsesia sinuciderii, tulburări de alimentație, singurătate și depresie declară adesea că se simt „nesiguri” sau „nu sunt acasă” în corpul lor, pe lângă faptul că nu au încredere în semnalele lor corporale. Motivul acestei conexiuni nu este încă clar, dar s-ar putea specula că, dacă acești oameni s-ar simți suficient de în siguranță pentru a avea încredere în semnalele lor corporale, acest lucru ar putea duce la schimbarea comportamentului adaptativ și la reducerea simptomelor. Oricare ar fi explicația, aceste descoperiri sugerează că încrederea în corp este crucială pentru bunăstare în general și cea mentală, în special.

În primele zile pentru cercetarea interocepției, un lucru care s-a descoperit este că o îmbunătățește, precum și încrederea în corp, prin atenție. Pentru a te angaja în mod corespunzător în autoreglare și pentru a lua decizii sănătoase, trebuie să fii capabil nu numai să simți acele senzații fizice, ci să te raportezi la ele într-un mod plăcut, plin de compasiune și conștient. Nu doar când ești acasă sau pe cont propriu, ci și când ești în lume, într-o varietate de medii, inclusiv cu alți oameni. Unele dintre aceste semnale este posibil să decideți să acționați și alte semnale pe care puteți decide să le ignorați. Indiferent, toate sunt informații importante menite să vă ajute să supraviețuiți și chiar să prosperați. Această orientare respectuoasă către experiența corporală este ceea ce vreau să spun prin „a avea încredere în corpul tău”.

Nu trebuie să te confrunți cu provocări de sănătate mintală pentru a beneficia de încrederea în corpul tău. O interocepție mai bună este utilă pentru sportivi, actori, studenți, chiar și pentru comercianții, sau financiari de succes care se bazează pe sentimente pentru a lua decizii cu mize mari. Pentru cei care caută performanța. Din fericire, există practici bazate pe știință pe care le poți adopta pentru a ajuta la dezvoltarea unei relații de mai multă încredere cu corpul tău, dintre care multe au funcționat pentru mine. În primul rând trebuie să te concentrezi pe construirea încrederii în corp în scopul îmbunătățirii reglării tale emoționale. Ați putea numi aceste practici „mindfulness pentru corp”, dar acesta este mai mult decât un alt ghid de mindfulness.

Ca prim pas, luați în considerare să citiți descrierile altora despre ce înseamnă să aveți încredere în corp, pentru a înțelege mai bine cum vă poate sprijini în diferite etape ale vieții. Există o mulțime de literatură acolo, sub diferite categorii; trebuie doar să începi s-o vezi prin această lentilă.

O propunere de călătorie prin lectură și interoceptivă poate începe cu eseul: „Utilizări ale eroticului” (1978) al poetei Audre Lorde:

Când trăim în afara noastră, și prin asta mă refer doar la directivele externe, mai degrabă decât la cunoștințele și nevoile noastre interne, când trăim departe de aceste ghiduri din interiorul nostru, atunci viețile noastre sunt limitate de forme exterioare și străine și ne conformăm unor influențe exterioare nouă. La nevoile unei structuri care nu se bazează pe nevoile umane, cu atât mai puțin pe ale unui individ.

Pentru Lorde, încrederea în corp este un act de respect de sine:

… odată ce începem să simțim profund în toate aspectele vieții noastre, începem să cerem de la noi înșine și de la activitățile noastre de viață ca ei să simtă în conformitate cu acea bucurie de care știm că suntem capabili.

O altă carte bunicică este When the Body Says No: The Cost of Hidden Stress (2003) a medicului maghiar-canadian Gabor Maté. Descriind afecțiunile medicale care pot apărea din ignorarea semnalelor tale corporale de-a lungul timpului, el scrie: „Când am fost împiedicați să învățăm cum să spunem nu, corpul nostru poate ajunge să spună asta pentru noi”. Așa cum încrederea în corp a lui Lorde ne îndrumă către bunăstare, încrederea în corp a lui Maté ne îndepărtează de boală.

Pentru a începe să vă construiți încrederea în organism, veți dori să vă faceți timp în timpul zilei pentru a începe să acordați mai multă atenție corpului dumneavoastră. Cercetările arată că două practici de meditație mindfulness – meditațiile respirației și scanările corporale – pot spori nu numai interocepția, ci și încrederea în corp în mod specific. Ambele stiluri de meditație sunt forme de „atenție concentrată”, adică concentrarea asupra unui obiect din interiorul, sau din exteriorul corpului, cum ar fi o flacără, o mantra – sau, în scopurile noastre, respirația sau una sau mai multe părți specifice ale corpului.

Dacă ești începător și nu ești sigur că poți petrece mai mult timp în corpul tău, aș recomanda să faci o meditație a respirației înainte de a trece la o scanare completă a corpului, deoarece îți va oferi un punct focal sigur. Există multe meditații gratuite de respirație ghidate, disponibile online. Una dintre preferatele mele este o meditație de respirație de cinci minute de la Mindful Awareness Research Center (MARC) de la Universitatea din California, Los Angeles.

Din nou, există multe versiuni disponibile online, dar îmi place o meditație de trei minute oferită și de MARC. Puteți asculta aici , iar mai jos este o versiune ușor adaptată a transcripției lor :

Începeți prin a vă concentra atenția asupra corpului vostru, indiferent dacă sunteți așezat sau întins. Poți închide ochii dacă ți se pare confortabil. Simte greutatea corpului tau, pe scaun sau pe podea. Respiră adânc de câteva ori. Pe măsură ce respirați adânc, aduceți mai mult oxigen, înviorându-vă corpul și, pe măsură ce expirați, aveți un sentiment de claritate, de relaxare, mai profund.

Observă senzația că picioarele tale ating podeaua. Greutatea și presiunea, vibrația, căldura. Observați picioarele. Presiune, pulsații, greutate, ușurință. Observă-ți spatele. Aduceți-vă atenția în zona stomacului. Dacă stomacul este încordat sau strâns, lăsați-l să se înmoaie. Ia o pauza. Observă-ți mâinile. Sunt mâinile încordate sau strânse? Vezi dacă le poți lăsa să se înmoaie. Observă-ți brațele. Simți orice senzație în brațe. Lasă-ți umerii să fie moi. Observă-ți gâtul și capul. Lasă-le să fie moi, relaxate. Înmoaie-ți maxilarul. Lasă-ți fața și mușchii feței să fie moi.

Apoi observă tot corpul tău. Respiră, inspiră! Fii conștient de tot corpul tău, cât poți de bine. Ia o pauza. Când ești gata, poți deschide ochii.

S-ar putea să ți se pară inconfortabile exerciții ca acestea la început, dar ține minte – corpul tău este de partea ta. Funcția sa principală este să te țină în viață. Ca regulă generală, ori de câte ori simțiți disconfort, în loc să încercați să-l eliminați cât mai curând posibil, întrebați-vă: „Ce încearcă să-mi spună acest semnal?”

„Corpul nostru este conceput astfel încât să se simtă inconfortabil uneori”, a scris terapeutul și expertul în interocepție Kelly Mahler pe blogul său în 2021. „Acest disconfort din corpul nostru ne oferă informații extrem de importante despre lumea din jurul nostru, despre lumea noastră. Corpuri, [și despre] ceea ce avem nevoie în acel moment pentru a ne simți în siguranță și protejați. Același lucru este valabil chiar și atunci când corpurile noastre se simt confortabil…”

Scriind despre interocepție în 2019, psihologul Jonathan Gibson a sugerat că monitorizarea deschisă ar putea fi deosebit de utilă pentru autoreglementarea emoțională, datorită spațiului pe care îl creează între tine și sentimentele tale. „Este o recunoaștere a faptului că cineva are o experiență mai degrabă decât „a fi” experiența”, a explicat Gibson. „Senzațiile corporale pot fi pur și simplu experimentate, mai degrabă decât să transforme experiența într-un atribut care se definește pe sine.”

Gibson a adăugat că acest spațiu poate fi deosebit de util pentru persoanele care nu au încredere sau care se simt în siguranță cu senzațiile lor. „De-a lungul timpului, participanții pot descoperi că corpul lor poate fi o resursă utilă mai degrabă decât o sursă de amenințare care ar trebui evitată”, a scris el.

În propria sa călătorie interoceptivă, regretata mea soție a ales să exerseze o tehnică japoneză de vindecare energetică numită Reiki, mai degrabă decât o scanare convențională a corpului. Ajunsese, dăduse examenul de Maestru. Deși nu este încă susținut de cercetări științifice, Reiki este practicat ca modalitate de tratament în centre medicale vestice bine reputate, cum ar fi Clinica Cleveland din Ohio. Îl recomand pentru că cuplează mâinile, pe care le deplasați peste diferite părți ale corpului, oferind un punct de ancorare în timp ce scanați din cap până în picioare. Din respect pentru practică, nu voi include aici pașii de bază pentru Reiki; nu este o învățătură de autodidact, trebuie neapărat un maestru.

Se spune că ”timpul vindecă orice rană”. Vă spun eu: nu este adevărat!

În toată această metodă, ca și în toate celelalte trebuie să fii conștient că ”ești un suflet care are un corp” nu un corp care are un suflet. Sunt ferm convins că spiritul subordonează materia și o să demonstrez acest lucru. Mai devreme, sau, mai târziu, când o vrea Domnul!

Dacă vrea, chiar mâine, doar este, în definitiv, o altă zi!

