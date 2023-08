26,27 august

Pe 26 august s-au născut Guillaume Apollinaire, Joseph Montgolfier, Thalia, Emil Hurezeanu, Mihai Mălaimare, Nicolae Dobrin, iar pe 27 august s-au născut Maica Teresa, Georg Hegel, Yasser Arafat, Leon Leviţchi, Miron Nicolescu, Zigu Ornea,

În calendarul creştin-ortodox pe 26 august sunt Sfinţii: Adrian şi Natalia, soţia sa, iar pe 27 august, sunt Sfinţii: Pimen cel Mare, Eutalia, Fanurie şi Osie episcopul Cordobei.

„Evenimentul Zilei” din 26 august 1346 a fost bătălia de la Crécy dintre englezi şi francezi, episod din Războiul de o Sută de Ani. Regii şi rezultatul sunt mai puţin interesanate faţă de faptul că, pentru prima oară în istorie, englezii au folosit insulta vizuală, cea cu pumnul ridicat şi cu două degete: „voi, francezii, sunteţi nişte încornoraţi, vă înşeală nevestele de proşti ce sunteţi!”. Insultă aşa de dragă astăzi automobiliştilor, dar care uneori ridică doar un deget, cu o sugestie anatomică!

Guvernul SUA este responsabil pentru aproximativ 5,3 milioane de mile pătrate de spațiu aerian intern și 24 de milioane de mile pătrate de spațiu aerian oceanic. Doborârea, în februarie 2023, a unui balon de supraveghere chinez, după ce acesta a zburat în toată țara, a ridicat semne de întrebare cu privire la gradul în care guvernul SUA știe cine, și de ce zboară deasupra teritoriuui său. Statele Unite au resurse limitate pentru a monitoriza obiectele care zboară prin spațiul său aerian. În același timp, progresele tehnologice permit publicului larg, companiilor private și agențiilor guvernamentale civile să opereze drone din ce în ce mai mici disponibile în comerț care captează și contribuie intenționat sau neintenționat la activitatea de pe cer. Această tendință ar putea face din rapoartele publice despre fenomenele aeriene neidentificate (UAP) o sursă importantă de informații pentru oficialii guvernului SUA.

În acest raport, cercetătorii RAND prezintă o analiză geografică a 101.151 de rapoarte publice ale observărilor UAP în 12.783 de locuri desemnate de recensământul Biroului de Recensământ din SUA. Mai exact, ei furnizează constatări privind locațiile din SUA în care rapoartele UAP sunt mult mai probabil să apară și oferă recomandări pentru a crește gradul de conștientizare a tipurilor de activități care ar putea fi confundate cu fenomene inexplicabile sau care indică potențiale amenințări. Datele au fost culese de Centrul Național de Raportare a OZN-urilor (NUFORC), una dintre entitățile neguvernamentale la care Administrația Federală a Aviației (FAA) le-a făcut referire în documentele oficiale pentru unde să raporteze fenomene inexplicabile. Analizele acestor date nu trebuie interpretate ca o aprobare a oricăror rapoarte individuale către NUFORC sau a acurateței bazei de date.

Descoperiri cheie

O analiză a 101.151 de rapoarte publice ale atestărilor UAP din Statele Unite din 1998 până în 2022 a constatat o relație inconsecventă între cele mai apropiate instalații militare și meteorologice și auto-rapoartele privind observațiile UAP.

Modelele utilizate pentru efectuarea analizei au arătat că rapoartele de observări UAP au fost mai puțin probabile la 30 km de stațiile meteo, 60 km de aeroporturi civile și în zone mai dens populate, în timp ce zonele rurale au avut tendința de a avea o rată mai mare de rapoarte UAP.

Cea mai consistentă și semnificativă din punct de vedere statistic constatare a fost că rapoartele de observări UAP au avut mai multe șanse să apară în zone pe o rază de 30 km de zonele de operațiuni militare, unde are loc antrenamentul militar de rutină.

Recomandări

Autoritățile guvernamentale ar trebui să efectueze relații cu civilii aflați în apropierea zonelor de operațiuni militare. Este posibil ca mulți civili să nu fie conștienți că sunt localizați în apropierea zonelor în care au loc operațiuni militare. În cazul în care rezultatele analizei sunt corecte – adică dacă localizarea pe o rază de 30 km de zonele de operațiuni militare este asociată în mod semnificativ cu rapoartele UAP-urilor și dacă unele dintre aceste obiecte raportate sunt aeronave autorizate – atunci comunicarea că astfel de activități sunt desfășurate în apropiere ar putea reduce probabilitatea ca publicul să raporteze aceste aeronave ca UAP.

Autoritățile guvernamentale ar trebui să efectueze activități suplimentare pentru a notifica civilii din apropiere atunci când există activitate în spațiul aerian în apropierea unei zone de operațiuni militare. Potrivit FAA, nu toate zonele de operațiuni militare sunt utilizate de aeronave autorizate. Atunci când este cazul, notificarea populațiilor locale cu privire la activitățile din zonele de operațiuni militare ar putea reduce numărul de UAP-uri raportate care sunt de fapt aeronave autorizate.

Ar trebui efectuată o evaluare pentru a informa proiectarea unui sistem detaliat și robust de raportare publică a observărilor UAP. O astfel de evaluare ar informa utilizarea diferitelor tehnologii, raportarea tipurilor de locație, caracteristicile de observare, criteriile de validare a acestor rapoarte și cine este cel mai bine echipat pentru a gestiona independent un astfel de sistem de raportare. Un astfel de sistem ar fi util pentru a minimiza farsele și raportările de obiecte identificate greșit.

Puteți descărca Raportul ”Not the X Files”, gratis, de pe situl RAND.

Am primit corespondență de la CCC (Clubul Căutătorilor de Comori). Clubul, ca persoană juridică nu a primit nicio solicitare, dar mai mulți căpitani, în special cei care au fregate sau corvete convertite în nave de căutare și detectare, au primit oferte. Să participe la deminarea apelor Mării Negre, sau să escorteze petrolierele și navele comerciale în largul Somaliei. Este o activitate militară cu care nu sunt de acord, am comunicat în scris poziția mea, în calitate de commodore al flotei. Dar, deoarece sunt bani mulți în joc am propus ca navele respective să participe, dacă primesc banii înainte, sau altă modalitate care garatează plata, sub nume propriu, nu ca membri ai CCC. În care caz cotizația către CCC s-ar ridica la 10% față de 3% obișnuit, pentru ajutor marinăresc în caz de nevoie, căpitanii și navele respective continuând a face parte din CCC.

Nu mai îmi ajunge timpul, somnolez mult și fără spor, dar mă pregătesc…

În primul rând să pregătesc ziua de mâine, doar este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 26,27 august 2023

BERBEC Sâmbătă ai probleme. Financiare, ca toată lumea, nu îţi ajung banii. Iar au scumpit produsele! Duminică, vrei să fii lăsat în pace, nu ai chef de discuţiile şi spălarea creierului de la tv.

Sambata este o zi placuta care se termina intr-o petrecere sau la o zi de naştere a unui nativ din Fecioară. Duminică, un drum, dar cu profit. Weekendul este sub semnul vitezei. Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu faci, nu spui ceea ce iti doresti, de fapt. Nu ai timp! Aşa timpul trece repede, confiscat de grijile cotidiene!

TAUR În acest weekend lucrurile nu par să iasă după cum te-ai gândit şi le-ai potrivit! Greşeală de proiectare! Aliniază-te la comandamentele vieţii, nu ai încotro, fii realist şi pragmatic!

Sambată este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă – sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Probabil ca te duci la cumparaturi, duminica o sa vrei sa faci putina curatenie in casa si în suflet. Ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme. Sfârşitul weekendului, adică duminică seara, te gaseste în activitate, in orice caz muncind din greu la un proiect – probabil că este ziua ta de naştere, sau a vreunui prieten, tot semn de pământ din Fecioară.

GEMENI Sâmbătă, ai nevoie de sprijin. Ai intrat în criză de timp şi nici banii nu îţi ajung pentru proiectele tale de modernizare a casei. Muncă multă în acest weekend, dar este pentru tine!

Weekendul acesta trezeşte o bruscă dorinţă de excursii şi călătorii, pentru procentul din zodie care nu are de lucru acasă. Venus face aspecte favorabile cu zodia. Foloseşte perioada ca să-ţi lămureşti problemele de amor sau să începi alte cuceriri. Se mai face lumină şi pe strada ta şi in acest weekend ai sentimentul că, în fine, zările îţi sunt deschise şi că până la urmă viaţa este plină de farmec.

RAC Activităţile tale din acest weekend îţi pot oferi echilibrul şi calmul de care ai atâta nevoie. Îndreaptă-te către îndeletniciri care nu presupun spirit de competiţe, „provocări”, „pariuri”!

Sâmbătă, cu Luna, patroana ta, bine aspectată, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Conjunctura te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni. În ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminică. Poti sa intalnesti o persoană deosebită şi întâlnirile îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

LEU Atenţie la deciziile importante, la cumpărături, de exemplu. Cu Soarele, protectorul tău, bine aspectat, ziua îţi e favorabilă, probabil la distracţii şi relaxare. Asta se face în weekend!

Evită orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei constata ca nu ai cui sa-i ceri ajutorul. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta – aşa, pur ideatic! La fel, este cazul să devii mai practic şi ceva mai diplomat, totodată; numai aşa poţi evita un mic, dar bine organizat, incident sentimental. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes, cel putin în acest weekend !

FECIOARĂ Adevărul înseamnă mult pentru tine în weekendul aceasta. Semnele de foc şi de aer îţi sunt favorabile toată perioada, dar este bine să eviţi pe cei născuţi sub zodii de pământ şi apă.

Cu ceva planete binevoitoare, ei bine, aceasta configuratie face ca perioda în discuţie să fie benefică. Magnetismul personal al nativilor şi nativelor din Fecioară este în creştere – în special sâmbătă. Duminică este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi – te vei simţi foarte bine in compania lor! Un weekend uşor obositoar, dar foarte plăcut, până la urmă. Seară de duminică deosebită, în compania celor dragi.

BALANŢA Influenţele primăverii îţi amplifică intuiţia. Weekendul prilejuieşte nişte oferte tentante în domeniul sentimental. E o perioadă bună ca să te distrezi şi să te bucuri de relaxare!

Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi petreceri. Sau cumpărături pentru petreceri, pentru ca ceea ce cumperi in acest weekend va face mare placere celor dragi. Petrecere care, cum altfel, s-a stabilit pentru sâmbătă seara. Sâmbătă, este un bun prilej pentru nativii şi nativele din Balanţă să călătorească şi/sau să înceapă o scurtă excursie. Pentru cei care, dintr-un motiv sau altul nu pot pleca de acasă, perspectiva se îmbunătăţeşte într-un mod spectaculos!

SCORPION În weekend intelectul e bine aspectat aşa încât poţi să te implici în lucruri care necesită o anumită fineţe a gândirii: puzzle, cuvinte încrucişate, jocuri logice PC. Nu întârzia, nu amâna!

Stelele fixe si vremea dar si vremurile, puternice prin schimbari, îţi conferă energia de care ai atâta nevoie. Duminică, din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului. Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate. Norocul este în acest weekend prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste obstacole fără să faci nici un efort.

SĂGETĂTOR Nu trebuie să te minţi spunând tot timpul că o să fie bine, bine, bine. Gândirea pozitivă nu înseamnă să te înşeli cu bună ştiinţă. În acest weekend o să vezi şi de ce, ai un bun exemplu!

Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. O mică nerealizare, sau un eşec minor care te pune pe gânduri, asta sâmbată. Un weekend bun în toate, mai puţin la bani. Nu trebuie sa faci cheltuieli importante. Nu împrumuta bani, nu lua cu imprumut, ocoleşte cazinourile şi casele de pariuri. Realizezi că o schimbare este necesară. Noi prietenii şi/sau alianţe.

CAPRICORN Weekendul este o perioadă cu risc. Nu-ţi place! Poţi să ai mici probleme cu sănătatea, atenţie la răceli, dureri de genuchi, căzături şi alergii! Dar, o veste bună, poate duminică seara.

Perioada îţi este favorabilă. Sâmbătă face să-ţi crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Primeşti o informatie neasteptată, plăcută, însă, sau ai o întâlnire neanunţată cu o personă dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. Duminică eşti la un spectacol sau la o aniversare. Weekendul este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Asta inseamna ca trebuie sa faci o cheltuiala neprevazuta!

VĂRSĂTOR Păstrează pentru tine opiniile tale, nu discuta. Nu vrei să şochezi pe nimeni din jurul tău, nu? Comportă-te convenţional şi de ce nu, ipocrit. Asta vrea lumea de la tine în acest weekend!

Sâmbătă programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Duminică ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme, asta dacă nu te duci pe seară la vreun spectacol, club sau o petrecere de zi de naştere a vreunei prietene sau prieten din Fecioară.

PEŞTI În privinţa legăturilor sentimentale, mediocru aspectate, în aceast weekend, trebuie doar să alegi. Poţi să o faci cu ochii închişi! Tot aia e. Limitează cheltuielile la strictul necesar!

Weekendul este favorabil lucrurilor importante pentru tine. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi, însă, că oamenii de succes nu sunt obosiţi! Nu par că sunt obosiţi. Nu ai frică, pastreaza speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual!