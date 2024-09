Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 26 septembrie 2024. Spionarea electronică a jurnaliștilor







26 septembrie

Pe 26 septembrie s-au născut George Gershwin, Ivan Pavlov, Olivia Newton-John, Ştefan Dobay, Dan Botta, Ion Crăciunescu, Ion M. Dumitru, Adrian Porumboiu.

Pe 26 septembrie, în calendarul creştin-ortodox, este Adormirea Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan. Sf. Voievod Neagoe Basarab, Dreptul Ghedeon.

În "Kalendar", tradiţional, continuă Filipii de toamnă, Berbecarii, până pe 28 septembrie. Un şir de sărbători dedicate lupilor, după cum spuneam altădată, românii au nu mai puţin de 42, sau 54 de sărbători anuale legate de lupi. Trebuie să însemne ceva…

În perioadele de alegeri, spionajul politic este monedă curentă. Să ne amintim de ”Watergate”. În prezent spionajul se face mai mult electronic, urmărind vectorii de presă, mass media, decidenții de presă, jurnaliștii, copy-writerii de marketing politic. ”Monitorizarea” 24/24 și 7/7 a concurenților este absolut necesară, pe media și net.

Așa că nu este deloc lipsită de sens recomandarea RIJ (Rețeaua Internațională a Jurnaliștilor). Pe de altă parte spionarea electronică nu este numai a jurnaliștilor și nu este efectuată numai de către serviciile secrete ale statului. S-a ajuns la situația ridicolă în care particularii specializați spionează mai mult decât statele, mai ales în domeniile comunicare, economie, social și comercial. Iată:

Rețeaua Internațională a Jurnaliștilor a publicat îndrumări referitore la modul în care jurnaliștii pot detecta supravegherea electronică. Jurnaliștii care lucrează în medii din țări aflate sub conducerea unor regimuri autoritare, sau nu, se află, adeseori, sub supraveghere electronică. Uneori, supravegherea se desfășoară la scară largă, prin urmărirea generală a jurnaliștilor și a conținuturilor pe care aceștia le publică. Mai recent, ei sunt supravegheați și electronic, în încercarea de a urmări desfășurarea unor investigații. Și nu numai de stat, ci de concurenți, sau de către cei care au ceva de ascuns.

Uneori supravegherea este percepută ca ceva normal. Jurnaliștii se pot adapta și pot accepta supravegherea ca un risc nedorit, dar inevitabil în profesia lor. În acest fel lucrează sub presiune jurnaliști din Pakistan, din America Latină, Rusia, Turcia și din alte zone. În alte cazuri, un jurnalist poate alege să lupte împotriva supravegherii electronice. La urma urmei, aceasta ar putea reprezenta un risc de securitate pentru el și pentru sursele lui și este, de fapt, un atac împotriva libertății presei și a libertății de exprimare.

Întrebarea cheie este: dacă un jurnalist dorește să combată supravegherea electronică, ce ar trebui să știe despre aceasta? În primul rând, ar trebui să raporteze autorităților oficiale și să solicite sprijin din partea altor colegi, dar și a unor organizații cum sunt: Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor, Reporteri Fără Frontiere, Rory Peck Trust, Freedom House, sau Articolul 19.

Iată și câteva sfaturi practice: jurnaliștii trebuie sa-și protejeze toate dispozitivele: calculatoare, telefon mobil, tablete, cu software antivirus, criptare hard disk și parole puternice.

Cea mai obișnuită modalitate prin care companiile private, guvernele abuzive și grupurile criminale efectuează supravegherea electronică este să infecteze dispozitivele prin intermediul phishing-ului. Acestea sunt mesaje electronice care sosesc prin e-mail, text sau mesagerie instant și care nu trebuie deschise. Monitorizați-vă datele, se mai spune în articol. Verificați dacă a existat o creștere bruscă a utilizării datelor. Când software-ul de supraveghere este activ, acesta vă filtrează datele pentru a extrage fotografii, mesaje, contacte, adrese, videoclipuri și metadate.

Performanța slabă a bateriei laptopului este un indicator ce poate arăta că există un program nedorit care funcționeză și consumă energia dispozitivului. Verificați dacă bateria dispozitivului dvs. utilizează mai multă energie decât de obicei atunci când este conectat la internet. Monitorizați temperatura dispozitivului: dacă nu utilizați dispozitivul și este mai cald decât de obicei, acesta poate fi un alt indicator al prezenței unui program rău intenționat, un spion electronic.

O acțiune preventivă este resetarea dispozitivului. Dacă credeți că dispozitivul dvs. mobil este infectat, creați copii de rezervă pentru datele dvs. și efectuați o resetare de hard pentru a reveni la setările din fabrică. O altă indicație se referă la necesitatea criptării comunicațiilor. Alte detalii se pot găsi la Jorge Luis Sierra, expert în siguranță digitală.

După cum observați, dragi lupi, padawani și hobbiți se dau sfaturi elementare, sunt chiar bine organizate, pe capitole.

Având în vedere că mă pricep un pic la computere, pot să spun că sfaturile sunt bune, dar un jurnalist nu poate înșela un agent pregătit ani de zile să-l spioneze electronic. Nu există sistem, criptare, chiar în 128, parolă, parolă-frază etc care să nu poată fi descifrate. Există un singur sistem sigur: ”citește și arde”, bunul bilețel cu date, care nu ajunge niciodată pe net, decât dacă ești așa de prost și îl scanezi și apoi îl pui pe Facebook!!!

Dacă aveți cont Facebook, nu mai există spațiu privat, sau secrete. Totul este public, mai mult, FB a fost proiectat pentru culegerea de date personale. Idiotul de Zuckerberg a făcut o avere imensă, nemeritată, sifonând datele domniilor voastre, preferințe politice, gusturi, obiceiuri, destinații turistice… cui trebuie, cui plătește mai mult!

Personal am mai multe linii sigure prin care vorbesc, pe un fel de Skype, cu sursele mele. Iar ”Dimineața Astronomilor” este pe o cameră virtuală pe net, proprietatea trustului astrologic ”Jonathan & Oscar Cainer”. Netul de la Orange și Digi il folosesc ca sa ma uit la filme, sa descarc filme și muzică, să mă uit la sport, la magazine online și la situri porno. Dacă nu faci cele de mai sus, bărbat fiind, un progrămel oarecare poate chiar ”Carnivore” sau alte versiuni actualizate te iau în primire și te spionează, pentru că ești ciudat. Nu am niciun antivirus, antivirușii sunt cei mai mari spioni. Spune-mi ce antivirus ai, ca să-ți spun cine te spionează!

Odată pe lună, sau mai rar, formatez SSD-ul și reinstalez amărâtul ăsta de Windows 8.1, pentru care am licență, de la un fin din State, știți domniile voastre. Abia am reușit să scap de Windows 10, cea mai mare dobitocie posibilă, după pantofii cu vârful ascuțit. Am un progrămel de supraveghere a activității și a căldurii celor patru nuclee ale procesorului. Dacă acest program arată o activitate cât timp eu nu am deschis niciun un program, înseamnă că sunt infectat și atunci formatez SSD-ul! Ce poate fi așa de complicat? Bună întrebare!

Pe laptopul pe care lucrez nu există legătură cu internetul și lucrez numai pe baterie. Există metode care te spionează prin rețeaua de curent electric. Dar nu cred că cineva își bate capul cu mine, ceea ce știu, scriu repede aici, la EVZ. Doar să aștepte miezul nopții și află tot ce este în capul meu!

Bun, eu nu am nimic de ascuns, dar nu îmi place să se uite cineva peste umărul meu când lucrez. În definitiv, de ce nu umblă vara femeile absolut goale? Din același motiv pentru care jurnaliștii nu vor să fie spionați! Puțină decență, domnilor spioni!

Dacă tot am vorbit de spioni, mă duc să văd un film cu Bond, James Bond, sigur, numai cu Sean Connery. Restul versiunilor sunt imitații ieftine și ridicole, mai puțin cele cu Roger Moore Iar ultimile 007 sunt infantile și rudimentare rău de tot, m-a pufnit râsul, nici nu am putut să mă uit până la sfârșit.

Sau, să mai descarc ceva filme, SF mai vechi, gen pe care acum idioții de producători îl confundă cu horror. Sau ceva cu Donnie Yen, îmi place stilul lui, are un Kung Fu bun. Apoi o s-o visez pe Vineri, un cleric mi-a scris că nu este Moartea mea cea sexy, ci Spiritul călăuzitor către Înălțare, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 26 septembrie 2024

BERBEC Energia ta este la cote maxime și pari să ai și inspirația de a nu o canaliza către vendetele tale mărunte. Sau către proiectele tale fără speranță de reușită în care o investești de obicei. Astăzi te poți simți întreprinzător, calm și hotărât să-ți transformi afacerea sau proiectele într-unele profitabile. Este poate fi o zi oportună pentru a găsi un potențial asociat sau pentru a găsi noi clienți.

TAUR Calitățile tale pot fi evidențiate și s-ar putea să obții o promovare sau o recunoaștere publică a abilităților tale. Pentru unii nativi, poate fi momentul potrivit să-și trimită CV-urile sau scrisorile de intenție către posturile dorite. Poți fi bine primit, mai ales în administrația publică. Îți place să adopți un stil destul de tradițional în tranzacțiile tale, care îi poate mulțumi astăzi pe diverșii tăi colaboratori.

GEMENI Astăzi ai toate șansele să evoluezi, vioi și volubil, într-o atmosferă pașnică și binevoitoare. Dacă ești abil și diplomatic, simțul tău al umorului poate fi cheia succesului. Glumele și replicile tale sarcastice îți pot economisi timp de discuții și îți pot câștiga acceptarea celor care contează. Ai grijă către cine dirijezi glumele, bine ar fi să nu fie despre persoane, ci despre situații. O zi favorabilă corespondenţei, poți să scrii e-mail-uri, comunică, în general.

RAC Dacă trebuie să lucrezi la casă sau în casă, poți găsi cu ușurință, surse de finanțare. Este o perioadă financiară favorabilă pentru construirea proiectelor tale casnice. Nu este de așteptat nicio problemă cu banii. Daca ai avut anumite obiective pe termen mediu, le-ai atins deja....O persoană din trecutul se poate întoarce în viața ta. Dacă nu știi cum să abordezi situația, nu-i arăta că ești neliniștit.

LEU Mândria ta te poate distruge. Nu este nimic degradant în a-ți recunoaște greșelile, dimpotrivă, ai totul de câștigat! Noile proiecte pot prinde contur într-un mod concret, sapă în profunzimea lucrurilor, schițează un program de care să te ții, organizează-te și stabilește-ți primele repere. Lasă lucrurile să se petreacă natural, de la sine. Seara relaxează-te, poate cu un film bun, poate la un concert, sau cu o carte bună. Pregătește-ți viitorul!

FECIOARĂ Abilitățile tale strategice, probabil lung exersate prin jocurile video, te pot ajuta să îți atingi obiectivele. Cu condiția să câștigi puțină încredere în mijloacele și punctele tale forte, risipindu-ți îndoielile odată pentru totdeauna și luând în considerare situația ta într-un mod realist și optimist! Onorează promisiunile făcute. Atenție la cheltuielile excesive. Amână deciziile importante.

BALANŢĂ Conjunctura astrală îți stimulează latura sentimentală și te poate ajuta să faci alegerea potrivită. Stelele te pot ajuta să accelerezi lucrurile în domeniul sentimental și chiar și în cel profesional. Dacă ești într-o relație, aveți toate șansele să cădeți de acord, într-o completă armonie, iar dacă ești singur îți poți găsi jumătatea! Ai grijă să nu iei decizii bazate doar pe informaţiile celor care „îţi cântă în strună”.

SCORPION Joi dimineața ți se poate părea că singurul lucru bun din viața ta este cafeaua tare și aromata și asta doar pentru că ți-o prepari singur și nu te bazezi pe mașinăriile sophisticate cu capsule sau alte invenții, care nu te încântă deloc. Dacă ai avut o perioada oarecum complicată, din punct de vedere financiar, las-o în urma ta, nu te mai gândi la asta. Poți să-ți compui un buget echilibrat datorită unor posibile câștiguri neprevăzute. Nu te descuraja, zâmbește!

SĂGETĂTOR Colegii tăi te-ar putea ataca în ceea ce privește metoda ta de lucru, desigur că este diferită de a lor. Dar este oare un motiv bun să te critice? Există două soluții, fie zici ca ei și faci ca tine, fie încerci să faci o ”revoluție” în sistem. Ți se oferă argumentele necesare pentru a contracara adversitatea. Ești obosit și îți poate fi mai greu decât de obicei să-ți reîncarci bateriile în mod eficient.

CAPRICORN Oportunități noi de colaborare te pot aștepta, dacă ești adaptabil și disponibil. Este în special o zi favorabilă pentru vânzători, care pot fi elocvenți și persuasivi, mulțumită influenței pozitive a planetei Mercur. Poți simți o uşoară pierdere de energie. Supraveghează-ţi sănătatea şi, în special, alimentaţia. Mâncarea naturală, fructele, legumele proaspete, mierea şi ceaiurile din plante românești te pot ajuta să-ți refaci vitalitatea!

VĂRSĂTOR În aceasta zi, cu aspecte complexe, este posibil să nu te simți chiar în largul tău. Deoarece un anumit sentiment de blocaj şi unele dezamăgiri existenţiale se pot amplifica. Pe plan profesional, răbdarea ta pare că a dat roade, în sfârșit. Poți primi o ofertă profesională, pe care nu o poți refuza. O pierdere financiară ar putea fi evitată cu mai multă grijă și prevenire. Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv și totul va fi bine!

PEŞTI În această perioadă te poți simți bizar de suspicios, și se poate părea că toată lumea este împotriva ta! Sunt șanse mici ca acest lucru să corespundă realității, ar fi bine să verifici care este cauza acestui sentiment de inferioritate. Nu prea îţi prea place să rişti, dar ești un mare fan al obținerii succeselor, ceea ce poate fi contraintuitiv, cât noroc crezi că îți poate garanta planeta Jupiter, mai are și ea și alți nativi de influențat, nu ești singur în Zodiac...