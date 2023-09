Horoscopul lui Dom’ Profesor – 26 septembrie 2023. Jurnaliștii sunt supravegheați electronic

26 septembrie

Pe 26 septembrie s-au născut George Gershwin, Ivan Pavlov, Olivia Newton-John, Ştefan Dobay, Dan Botta, Ion Crăciunescu, Ion M. Dumitru, Adrian Porumboiu.

Pe 26 septembrie, în calendarul creştin ortodox, este Adormirea Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan. Sf. Voievod Neagoe Basarab, Dreptul Ghedeon.

În „Kalendar”, tradiţional, continuă Filipii de toamnă, Berbecarii, până pe 28 septembrie. Un şir de sărbători dedicate lupilor, după cum spuneam altădată, românii au nu mai puţin de 42 sau 54 de sărbători anuale legate de lupi. Trebuie să însemne ceva…

Primind curierul de la Bruxelles ceva mai târziu decât obișnuit, am ales o informație pentru domniile voastre:

Rețeaua Internațională a Jurnaliștilor a publicat un articol referitor la modul în care jurnaliștii pot detecta supravegherea electronică. Jurnaliștii care lucrează în medii din țări aflate sub conducerea unor regimuri autoritare, sau nu, se află, adeseori, sub supraveghere electronică. Uneori, supravegherea se desfășoară la scară largă, prin urmărirea generală a jurnaliștilor și a conținuturilor pe care aceștia le publică. Mai recent, ei sunt supravegheați și electronic, în încercarea de a urmări desfășurarea unor investigații. Uneori supravegherea este percepută ca ceva normal.

Jurnaliștii se pot adapta și pot accepta supravegherea ca un risc nedorit, dar inevitabil în profesia lor. În acest fel lucrează sub presiune jurnaliști din Pakistan, Rusia, Ucraina, Turcia, Siria, din America Latină și din alte zone. În alte cazuri, un jurnalist poate alege să lupte împotriva supravegherii electronice. La urma urmei, aceasta ar putea reprezenta un risc de securitate pentru ei și pentru sursele lor și este, de fapt, un atac împotriva libertății presei și a libertății de exprimare.

Întrebarea cheie este: dacă un jurnalist dorește să combată supravegherea electronică, ce ar trebui să știe despre aceasta? În primul rând, ar trebui să raporteze autorităților oficiale și să solicite sprijin din partea altor colegi, dar și a unor organizații cum sunt: Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor, Reporteri Fără Frontiere, Rory Peck Trust, Freedom House sau Articolul 19.

Iată și câteva sfaturi practice: jurnaliștii trebuie sa-și protejeze toate dispozitivele: calculatoare, telefon mobil, tablete, cu software antivirus, criptare hard disk și parole puternice.

Cea mai obișnuită modalitate prin care companiile private, guvernele abuzive și grupurile criminale efectuează supravegherea electronică este să infecteze dispozitivele prin intermediul phishing-ului. Acestea sunt mesaje electronice care sosesc prin e-mail, text sau mesagerie instant și care nu trebuie deschise. Monitorizați-vă datele, se mai spune în articol. Verificați dacă a existat o creștere bruscă a utilizării datelor. Când software-ul de supraveghere este activ, acesta vă filtrează datele pentru a extrage fotografii, mesaje, contacte, videoclipuri și metadate.

Performanța slabă a bateriei laptopului este un indicator ce poate arăta că există un program nedorit care funcționeză și consumă energia dispozitivului. Verificați dacă bateria dispozitivului domniei voastre utilizează mai multă energie decât de obicei atunci când este conectat la internet.

Monitorizați temperatura dispozitivului: dacă nu utilizați dispozitivul și este mai cald decât de obicei, acesta poate fi un alt indicator al prezenței unui program rău intenționat. O acțiune preventivă este resetarea dispozitivului. Dacă credeți că dispozitivul dvs. mobil este infectat, creați copii de rezervă pentru datele dvs. și efectuați o resetare de hard pentru a reveni la setările din fabrică. O altă indicație se referă la necesitatea criptării comunicațiilor. Alte detalii se pot găsi pe net la situl jurnalistului mexican de investigații Jorge Luis Sierra, expert în siguranță digitală.

Având în vedere că mă pricep un pic la computere, pot să spun că sfaturile sunt bune. Dar un jurnalist nu poate contracara un agent pregătit ani de zile să-l spioneze electronic. Nu există sistem, criptare, chiar în 128, parolă, parolă-frază etc care să nu poată fi descifrate. Există un singur sistem sigur: ”citește și arde”, bunul bilețel cu date, care nu ajunge niciodată pe net, decât dacă ești așa de prost și îl scanezi și apoi îl pui pe Facebook!!!

Dacă aveți cont Facebook, nu mai există spațiu privat, sau secrete. Totul este public, mai mult, FB a fost proiectat pentru culegerea de date personale, idiotul de Zuckerberg a făcut o avere imensă, nemeritată, sifonând datele domniilor voastre, preferințe, gusturi, obiceiuri, destinații turistice… cui trebuie, cui plătește mai mult!

Personal am mai multe linii sigure prin care vorbesc pe un fel de Skype, cu sursele mele. Netul de la Orange și Digi (am două conexiuni) il folosesc ca sa ma uit la filme, sa descarc muzică, să mă uit la sport, la magazine online și la situri porno. Dacă nu faci cele de mai sus, bărbat fiind, un progrămel oarecare poate chiar ”Carnivore” sau alte versiuni actualizate te ia în primire și te spionează, pentru că ești ciudat. Nu am niciun antivirus, antivirușii sunt cei mai mari spioni.

Odată pe lună, formatez SSD-ul și reinstalez amărâtul ăsta de Windows 8.1, pentru care am licență, de la un fin, știți domniile voastre. Abia am reușit să scap de Windows 10 cea mai mare dobitocie posibilă, după pantofii cu vârful ascuțit. Pentru Windows 11, altă nenorocire, niciunul dintre sistemele mele nu este compatibil, m-am liniștit.

Pe laptopul pe care lucrez nu există legătură cu internetul și lucrez numai pe baterie. Există metode care te spionează prin rețeaua de curent electric, dar nu cred că cineva își bate capul cu mine, ceea ce știu, scriu repede aici, la EVZ. Doar să aștepte până public!

Bun, nu am nimic de ascuns, dar nu îmi place să se uite cineva peste umărul meu când lucrez. În definitiv, de ce nu umblă vara femeile absolut goale? Din același motiv pentru care jurnaliștii nu vor să fie spionați! Puțină decență, domnilor spioni!

Dacă tot am vorbit de spioni, mă duc să văd un film cu Bond, James Bond, sigur, numai cu Sean Connery. Restul versiunilor sunt imitații ieftine, iar ultimile 007 sunt infantile și rudimentare rău de tot, m-a pufnit râsul, nici nu am putut să mă uit până la sfârșit.

Sau o să continui să mă uit pe YouTube la serialul cu Hercule Poirot, cu David Suchet, cea mai bună variantă. Aud că este pe ecrane un Poirot lung de două ore și ceva, cine l-a văzut nu a fost dezamagit. Eu rămân însă la valorile mele – Sir David Courtney Suchet…

Sau, să mai descarc ceva filme, sau seriale, sigur ”The Orville”, sau ceva cu Donnie Yen, îmi place stilul lui. Apoi o s-o visez pe Vineri, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 26 septembrie 2023

BERBEC Nu ai nicio problemă să fii asertiv. Este în natura ta să ai o imagine puternică și un mod direct de a face lucrurile și de a trata oamenii. Dar ceea ce ți-ar putea fi dificil, este să fii mai pasiv, chiar și atunci când este necesar. Poate că trebuie să joci un rol acum în care trebuie să fii mai puțin pretențios și mai flexibil. Nu este nimic în neregulă în asta, dar poate fi dificil să faci compromisuri atunci când crezi că poți obține mai mult dacă fii asertiv. De fapt, s-ar putea să primești mai puțin. Fii blând și relaxat, prin efortul tău actual vei obține ceea ce ai nevoie.

TAUR Este posibil să încerci să execuți ceva despre tine pentru a câștiga admirația sau aprobarea cuiva. Acesta poate fi ceva superficial sau ceva mult mai profund. Dar chiar nu ar trebui să schimbi nimic care îți aduce confort, sau îți dă un sentiment al propriei identități. Dacă cineva se așteaptă să te schimbi pentru a fi mai mult din ceea ce își dorește, atunci nu pe tine te dorește – și meriți mult mai mult. Ești cine ești și ești grozav așa cum ești. Amintește-ți asta astăzi.

GEMENI Vorba „poți prinde mai multe muște cu miere decât cu oțet” s-ar putea aplica situației tale astăzi, dragi Gemeni. S-ar putea să ai niște lucruri destul de dure, dar binemeritate, de spus cuiva, dar dacă o faci, nu vei face decât să înrăutățiți situația. Dar dacă poți vorbi dulce și calm cu cineva care are puterea de a-ți schimba ziua, vei putea obține ceea ce îți dorești. Poate părea o reținere, dar este de fapt o modalitate destul de înțeleaptă de a gestiona o situație dificilă.

RAC Cineva din viața ta poate încălca una dintre granițele tale, dar o face într-un mod atât de dulce și modest încât nu ai curajul să spui nimic. S-ar putea să-i lași să scape cu ceea ce fac pentru că abordarea lor este atât de fermecătoare. Cu toate acestea, dacă vrei lucrurile într-un anumit fel, trebuie să vorbești. Trebuie să definiți ce este bine și ce nu. Dacă nu, aceasta va fi doar prima dată și ei pot deveni mai îndrăzneți. Dacă trebuie să limitați o relație – deocamdată cel puțin – atunci trebuie să stabiliți și să respectați regulile.

LEU Faptele care înconjoară o relație care contează pot fi învăluite în confuzie. Sunt lucruri pe care ai vrea să le știi, dar dacă întrebi nu obții acele răspunsuri. Ai putea să mergi în căutarea informațiilor, dar s-ar putea să te întrebi de ce cineva din viața ta nu este atât de direct pe cât ar trebui să fie. Ești încurajat să cauți adevărul pe cont propriu. Asta ar putea clarifica motivele secretului. Și chiar dacă poate fi îngrijorător acum, adevărul te va elibera – și, desigur, este un lucru bun!

FECIOARĂ S-ar putea să vă fie teamă că oferirea de a ajuta pe cineva din cercul dvs. poate fi interpretată ca fiind insistență nedorită sau chiar intruziv. Acesta ar putea fi motivul pentru care ai ales să nu te implici, deși știi că o anumită persoană are nevoie de ajutorul tău. Dar dacă faci această presupunere, nu vei ști niciodată sigur dacă ai fi putut să ajuți sau nu, iar asta te-ar putea deranja mai târziu. Nu poate strica să abordați o persoană care are nevoie de ajutor, cu blândețe și cu o ofertă de asistență. Întotdeauna pot spune nu și, dacă au nevoie de ajutorul tău, s-ar putea să fie foarte recunoscători pentru ofertă.

BALANŢA Astăzi nu te obosi prea tare, oboseala cronică şi eforurile din ultimul timp încep sa se vada. Poţi merge la cumparaturi pentru mici cadouri destinate chiar ţie, sau altor Balanţe din anturaj. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu specula nimic financiar, însă. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi pentru că a doua parte a zilei este foarte obositoare, mai ales dacă este ziua ta de naştere!

SCORPION Dacă eşti obligat de meserie să „faci frumos” şi să zâmbeşti tot timpul, astăzi ai o problemă! Treci printr-unul dintre rarele momente de sinceritate anuală şi spui ce gândeşti, direct în faţă! Perioada în discuţie este favorabila iar aspectele negative nu sunt decât faulturi de joc. Nimic foarte malefic. Pe piaţa stelelor se spune că se creează noi „sindicate” între personaje şi persoane din anturajul tău, poate chiar dintre rude, aparent fără nimic în comun, dar care, pe termen lung pot sa-ti intersecteze interesele.

SĂGETĂTOR De dimineaţă ai un plan, un scop, o motivaţie, un pariu! Astrele incep să se uite mai atent la tine, eşti un nativ bun! Ai tot ce trebuie ca să reuşeşti, iar conjunctura este favorabilă. O zi plăcută, in care te simti tot timpul vesel si entuziast si de aceea orice iti iese, iar familia si prietenii te apreciaza in mod deosebit. Dimineaţa, o perioadă scurtă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Dupa ce ai decretat ca ocupi primele trei locuri la inteligenta, frumusete si profesionalism, trebuie sa te uiti si cati bani ai in buzunar!

CAPRICORN Poţi avea o zi vesela, cu multă lume în jur. Astăzi te simţi bine şi imaginezi planuri. Nu-ţi face probleme mai multe decât trebuie, eşti un perfecţionist, dar lumea nu este… perfectă! Primesti sau faci vizite. Seara te poţi găsi într-o colectivitate favorabilă care, până la urmă, îţi aprobă ideile. Profesia, afacerile sunt din nou bine aspectate. Trebuie să-ţi afirmi autoritatea şi într-o problemă de familie, sau/şi o situaţie cu un prieten.

VĂRSĂTOR Dimineaţa eşti tensionat, nevos şi nemulţumit. Starea se prelungeste şi îţi poate afecta sănătatea, daca nu te calmezi şi nu îţi impui să consideri terminate lucrurile… terminate! O zi bună în toate, mai puţin la cumpărături. Nu cumpăra nimic, nu juca la bursă, nu împrumuta, ocoleşte băncile şi casele de pariuri. Climatul general la serviciu este neplăcut şi încordat, tensiunea tinde catre cote maxime, dar aproape nimic nu se petrece!

PEŞTI Calmul tău e un bun exemplu şi chiar sprijin pentru cei din jur. Dai impresia unei persoane care are soluţii! Stai mai mult in aer liber. Vine iarna grea şi o să regreţi timpul pierdut! Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi colosale – pentru alţii! Nu ai frică, pastreaza speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual!