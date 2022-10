HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 26 octombrie 2022. Zodiacul Dendera și Discul Nebra

26 octombrie

Pe 26 octombrie s-au născut Francois Mitterand, Hillary Rodham Clinton, Mohammed Reza Pahlavi, Dimitrie Cantemir, Dosoftei, Barbu Catargiu, Corina Chiriac, Vasile V. Vasilache, Dinu Tănase, Constantin C. Giurescu, Nicoale Furdui Iancu.

Sinaxar, pe 26 octombrie este Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir. „Sf. Dumitru este al patrulea Sfânt făcut de Dumnezeu” (Pamfile).

„Dacă Sf. Gheorghe reprezintă convenţional deschiderea pământului şi sosirea primăverii, Sf. Dumitru este asociat cu moartea naturii, cu sosirea iernii şi a frigului. Ca şi omologul său este patronul păstorilor şi garantul soroacelor” (Olteanu, CPR, 2001, pagina 451).

Înainte vreme, se făceau în acestă zi a Sfântului noi învoieli pastorale şi agricole. „La Sângiorz se bat câinii, la Sâmedru se bat stăpânii” vorbă veche ce provine dintr-un univers al crescătorilor de oi. Primăvara, când se formează turmele, se bat căţeii, că nu se cunosc şi trebuie stabilită ierarhia. Toamna, când se împart oile, se bat stăpânii, pentru că nu se respectă contractele încheiate la Sf. Gheorghe. Şi lumea este şi sub influenţa tulburelului şi a vinarsului…

Sunt tot felul de obiceiuri, din vechea tradiţie: se tunde coama cailor până în trei ani, ca să aibă păr frumos şi des; nimeni nu se piaptănă, ca să-l păcălească pe Lupul Şchiop, să nu-i mai cunoască pe păcătoşi; usturoiul nu se mai seamănă, că este pagubă!

La Sâmedru se fac oamenii morţi moroi, vârcolaci, strigoi, ies din pământ şi năpăstuiesc pe cei vii – motiv european pe care-l găsim şi de Halloween, o săptămână mai târziu. De aceea se face o cruce cu creta pe uşa de la intrare şi se unge cu usturoi clanţa, sau se pun legăturie de usturoi la uşi şi ferestre să nu intre strgoii peste oameni, să nu se amestece morţii-vii, cu vii-morţi de beţi ce sunt!

Oracular, cum este vremea de Sâmedru, aşa va fi toată iarna, dacă este frumos şi soare, toamna va fi lungă. Dacă este Lună plină de Sf. Dumitru, ceea ce anul acesta era aproape-aproape, este Lună plină, mâine pe 27, şi este senin, iarna va fi uşoară.

Mai sunt unele superstiţii ciobăneşti care privesc oile. Dacă o oaie negră se trezeşte prima, va fi iarnă uşoară şi va fi grea dacă oaia este albă. Şi multe alte versiuni. Treburi de ciobani, ei au timp!

Sfântul Dumitru, Dimitrie, nu este un sfânt militar. Dar este protectorul armatei și adesea este zugrăvit în uniforma militară a timpului său, cu armele epocii. Dacă vreţi să vedeţi ceva frumos, duceţi-vă la Mânăstirea „Ciolanul”, înspre Munţii Buzăului, acolo este o absidă splendidă, pictată cu toţi sfinţii militari creştini, într-o zonă absolut superbă. Am mai spus-o și altădată, avem o țară așa de frumoasă că parcă nu o merităm! Mai sunt unele icoane de excepție pictate de Gheorghe Tattarescu şi un exemplar rarissim din Biblia lui Coresi. Dar să nu-i deranjaţi pe călugări, acolo au un Şef Atotputernic, călugării doresc linişte şi înălţare spirituală! Și să nu rătăcească cheia de la cramă, cea pe drepta, cum intri!

Sărbătoarea Sf. Dumitru este, probabil, calchiată peste un vechi zeu geto-dacic, probabil cabir, Axieros, „cel vrednic la luptă”. Varianta locală pentru Ares-Marte, zeul războiului în mitologia greco-romană, la o primă vedere. Dar lucrurile nu sunt aşa de simple… După cum aţi observat sunt trei zile în care se sărbătoreşte Sf. Dumitru: 25 octombrie Ajunul, pe 26 Martiriul, iar pe 27 Poitra lui Sf. Dumitru. Deci, cele trei zile caracteristice sărbătorilor vechi, foarte vechi, cu mii de ani înaintea creștinismului.

Cerul era pictat într-o cascadă de la roșu rubin și portocaliu aprins până la galben auriu, în timp ce soarele apune la orizont peste o câmpie, undeva în Europa Centrală. Este acum mai bine de patru mii de ani, iar șeful unui sat din Epoca Bronzului stă în mijlocul satului, unde se petrec evenimentele și scrutează cerul vast care se înalță deasupra lui. „S-ar putea să fie ploi abundente mâine”, judecă el după apusul purpuriu care învăluie orizontul. Mai târziu în acea noapte, el traversează în grabă satul, cu lemne de foc în brațe, dar, înainte de a intra în coliba lui bine alcătuită, aruncă o ultimă privire în sus. Pentru o clipă, este surprins de multitudinea de stele ale Căii Lactee, dar apoi observă un halou opalescent în jurul Lunii. Acest lucru îi confirmă și mai mult temerile că o furtună va lovi satul lui mâine. Ar putea fi nevoie să amâne însămânțarea de toamnă a câmpurilor de orz. În timp ce caută semne cerești călăuzitoare, privirea lui se fixează asupra unui grup de șapte stele strălucitoare care nu au fost acolo în noaptea precedentă. „Vine iarna”, oftă el, în timp ce își încheie scurta reflecție despre viitor.

Pe măsură ce noul telescop spațial James Webb ne oferă imagini de neînțeles ale colțurilor îndepărtate ale Universului, avem tendința să uităm cum este să privim cerul cu ochiul liber. Încă din zorii omenirii, peisajul cerului a inspirat întotdeauna uimire și admirație. De-a lungul generațiilor și culturilor care au urmat, am început să cultivăm o relație intimă, misterioasă, dar practică, cu cerul, ziua și noapte. Sensul pe care îl găsim în ele pare, în mod ironic, să ne ghideze într-o lume în continuă schimbare. Pentru societățile preistorice, a fost un timp fără timp așa cum îl definim acum. Până când scrisul, calendarele și ceasurile s-au răspândit, omenirea s-a bazat în diferite grade pe natura ciclică a fenomenelor cerești pentru a planifica activitățile agricole și de creștere a animalelor, a explica necunoscutul, a inventa povești și a călători pe uscat și naviga pe mare.

Relația noastră cu cerul a atins noi culmi în epoca bronzului. Deoarece această perioadă preistorică are puține sau deloc înregistrări scrise, cunoștințele și înțelegerea oamenilor despre cer au fost în mare parte înregistrate în simboluri care decorează obiecte – atât cele sacre, cât și cele obișnuite – petroglife, sau sculpturi în stâncă, orientările clădirilor și tradițiile orale. Un exemplu care a supraviețuit este Stonehenge, lângă Salisbury, în Marea Britanie, care a câștigat faimă în întreaga lume, mii de oameni adunându-se în fiecare an pentru a sărbători alinierea pietrelor cu Soarele la apusul iernii și la răsăritul verii.

Suntem conectați la trecut prin constanța stelelor. Dar, în ciuda unor descoperiri arheologice, cercetătorii au încă probleme în a-și da seama ce credeau oamenii din epoca bronzului despre cer și fenomenele sale cerești. Fără înregistrări scrise, nu va exista niciodată un singur răspuns precis. Și de unde începem să punem cap la cap teorii oarecum plauzibile despre știrile preistorice ale cerului? În primul rând, trebuie să ne lărgim orizonturile și să vedem cum și de ce oamenii de-a lungul istoriei au descris fenomenele cerești și care dintre acestea – Soarele, Luna, stelele și numeroasele fenomene atmosferice – au jucat un rol semnificativ.

Unele reprezentări semănau cu realitatea – un cerc cu raze pentru Soare, o semilună pentru Luna în descreștere sau în creștere și puncte sau asteriscuri pentru stele. Chiar și astăzi, copiii mici, indiferent de mediul lor cultural sau de educație, tind să simbolizeze în mod similar. Dar mentalitatea noastră logică modernă ne poate împiedica să vedem posibilitățile nesfârșite pe care strămoșii noștri le-au văzut în ceruri. În Egiptul Antic, zodiacul Dendera ( aproximativ 50 înainte de Hristos.) arată stelele și constelațiile nu în mod realist, ci desenate ca zei, oameni, animale și obiecte pe care le reprezintă în cosmoviziunea egipteană antică (vezi fotografia de mai sus). În același timp, Yacana, constelația lamă a Imperiului Inka din America de Sud, sau Gawarrgay, emuul ceresc al popoarelor aborigene australiene, sunt constelații întunecate create folosind zonele întunecate din Calea Lactee.

Oamenii din epoca bronzului par să fi observat atât obișnuitul, cât și extraordinarul. Atunci când lumina Soarelui, a Lunii sau a stelelor intră în atmosferă, aceasta poate interacționa cu moleculele de aer, cu picăturile de apă în suspensie, cu cristalele de gheață și cu praful, creând nenumărate fenomene atmosferice. Stufiile comparative ale fenomenelor luminii atmosferice și simbolurilor din epoca bronzului din întreaga lume au relevat o asemănare izbitoare între ele. Printre aceștia pot fi identificați sori simbolici, stâlpi de lumină, halouri și chiar cele mai comune, cum ar fi apusurile/răsăriturile și curcubeele. Ca simboluri ale luminii vibrante, orbitoare, ele apar adesea pe bijuterii și obiecte din aur sau pe ceramica sacra de lut, sugerând că reprezentau autoritatea, sau puterea magică.

Unele dintre cele mai remarcabile exemple ale acestei viziuni asupra lumii din epoca bronzului sunt bolurile de lut cu podoabe interioare realizate de cultura Vučedol din nord-vestul Balcanilor în jurul anilor 3000-2200 înainte de Hristos. Ca și ceramica noastră de Cucuteni. Pe lângă motivele simple, s-au folosit și simboluri complexe care arată o paralelă clară cu unele fenomene atmosferice neobișnuite, cum ar fi soarele eclipsat și halourile. Această cultură nu folosea încă roțile cu spițe, provocând dezbateri printre cercetătorii culturilor ulterioare care încearcă să distingă motivele roților de simbolurile Soarelui. Natura interioară a decorului bolurilor, împreună cu formele în formă de cruce care apar frecvent pe dos, ar putea reprezenta întregul cer care ne acoperă ca o cupolă. Noțiunea arhaică conform căreia cerul este făcut din piatră – plutind deasupra noastră ca un vas cu susul în jos, care are nevoie și de sprijinul munților, al unui „copac al lumii” care se ridică în mijlocul Pământului sau al altor structuri din jurul marginii sale – a fost păstrat în limbile și miturile popoarelor finno-ugrice și paleo-asiatice, printre altele.

Există un echilibru delicat între reconstruirea modului în care fenomenele cerești au afectat viața oamenilor din Epoca Bronzului și dotarea cu forță a acestora prin cunoștințe astrologice de nivel înalt. Discul cerului Nebra (fotografia din titlu) a captat în mod deosebit imaginația oamenilor. Teoriile care explică scopul său au fost elaborate atât de pasionații de ezoterism, cât și de cercetători universitari. Recent, anumiți oameni de știință chiar au susținut că discul este un instrument astronomic sofisticat care i-a ajutat pe oamenii din epoca bronzului să calculeze calendare. Acest artefact unic din bronz, de doar 30 cm în diametru, datat aproximativ acum 3.600 de ani – perioada culturii clasice Únĕtice – a fost descoperită în 1999 de către vânătorii de comori din jurul munților Mittelberg din Germania. Patina sa albastru-verde, specifică bronzului antic, este incrusată cu diferite simboluri de aur, teoretizate a fi nu numai Soarele și Luna, ci și apusurile și răsăriturile noastre de zi cu zi și chiar o constelație veche, cunoscută acum sub numele de Pleiade. Reprezentarea sa bogată și realistă a cerului sugerează că universul ceresc a avut un rol important în viața comunității din epoca bronzului căreia îi aparținea, dar nu dovedește neapărat că a fost vreun tip de instrument astronomic. Părerea mea, pe care am susținut-o pe Dimineața Astronomilor este că Discul Nebra este strămoșul astrolabului.

Culturile europene ale Epocii Bronzului trebuiau să dezvolte încă cunoștințe astrologice de nivel superior, ca un calendar, în primul rând. Acestea ar necesita observații regulate și înregistrări scrise, sau cel puțin marcate, ale fenomenelor cerești. Nu numai că majoritatea culturilor europene din Epoca Bronzului nu aveau înregistrări scrise, dar încă nu au ajuns atunci la conceptul de numere mari pe care s-ar baza pe un calendar de un an, sau chiar lunar. Este foarte posibil ca pur și simplu să nu fi fost nevoie de cronometrare precisă a timpului în Europa din epoca bronzului. Majoritatea culturilor din acea regiune nu trebuiau decât să distingă iarna de vara pentru activitățile lor agricole, spre deosebire de Mesopotamia sau Egiptul antic, unde agricultura irigată pe malul râului necesita un calendar mai exact.

De asemenea, ne putem întreba cât de departe a trecut în timp conceptul de constelații și când au început acele concepții să capete utilizare practică. Studiile comparative ale culturilor actuale, și din trecut, arată că unele constelații, cum ar fi Pleiadele, Taurul și Centura lui Orion, sunt neobișnuit de distinctive, iar oamenii și-au imaginat întotdeauna forme similare și chiar povești despre ele. Pleiadele, în special, au câștigat popularitate în întreaga lume și în orice eră. Dispare de pe cerul nopții în primăvara emisferei nordice, augurând începutul sezonului de agricultură și navigație, în timp ce reapariția sa de toamnă a marcat sfârșitul sezonului cald. Această observație nu necesită un calendar, deoarece pur și simplu prezice începutul și sfârșitul anumitor activități.

Europenii din epoca bronzului nu au înregistrat trecerea timpului ca noi acum. Manipulăm timpul în funcție de nevoile noastre, totuși parcă întotdeauna timpul nu ne ajunge. Timpul pentru locuitorii din epoca bronzului, pe de altă parte, nu era încă un proces, nici măcar o durată. În schimb, a fost o distanță între activități și evenimente. Timpul care nu a fost alocat activităților utile sau importante pur și simplu nu a „existat”. Având în vedere acest lucru, este cel mai probabil ca discul cerului Nebra să fi fost o reprezentare simbolică a cosmosului lor, cu un rol mai mult spiritual decât funcțional. S-ar putea să fi fost folosit chiar și în timpul ceremoniei care indică începutul sau sfârșitul sezonului cald, una dintre cele mai semnificative perioade pentru societatea din epoca bronzului. Privirea spre cer le-a amintit oamenilor de evenimente importante, cunoștințe și conexiunea lor atemporală, unul cu celălalt. O amintire cosmică a timpului bine petrecut.

Stelele și poveștile sunt ambele la fel de vechi ca timpul. Chiar și fără înregistrări scrise, nu este deloc exagerat să presupunem că oamenii din epoca bronzului au atribuit și diverse povești cerului, în special stelelor. Când se lasă noaptea, este timpul poveștilor. Deoarece stelele rămân aceleași în fiecare generație, cerul nopții a devenit în mod natural o mare carte de povești cosmică pentru umanitate. Putem deduce doar câteva dintre temele și personajele principale pe care constelațiile le-ar fi putut juca în societatea din Epoca Bronzului, bazate pe miturile, legendele și numele care supraviețuiesc până în zilele noastre. Pentru nativii americani Skidi Pawnee, vedetele erau un consiliu de bătrâni care i-au ghidat de sus. Vechii greci au înregistrat intrigile zeilor lor în mișcarea stelelor. Legenda preistorică chineză a arcașului Hou Yi explică elemente ale naturii, cum ar fi motivul pentru care avem doar un singur soare.

Este clar că omenirea a cultivat întotdeauna o relație strânsă cu cerul. Acest lucru ne-a ajutat să ne definim locul în Univers. Cu ajutorul astronomiei moderne și al telescoapelor din ce în ce mai puternice, vedem mai departe și știm mai multe despre Univers decât ar fi putut spera strămoșii noștri vreodată. Dar, oferind răspunsuri hiper-logice, hiper-precise, ne-am întrerupt oarecum legătura cu misterul. Poate dacă am putea reconstrui o relație de zi cu zi cu cerul asemănătoare cu a oamenilor din epoca bronzului și să reflectăm mai mult la misterele cerului, ne-am putea simți mai conectați cu noi înșine, unii cu alții și cu lumea din jurul nostru. Am face parte din natură, așa ne spune astrologia. Așa că, data viitoare când vă veți găsi singur afară într-o noapte întunecată, nu vă speriați – doar priviți în sus!

Acum iar vă rog să mă scuzați, mai am mult de lucru și sâmbăta se apropie, când trebuie să susțin două lucrări, pe a mea și a colegului polonez, la Dimineața Astrologilor. Sper să iasă ceva științific, documentat, interesant, după cum a fost moștenirea lăsată de dr. Irina Predeanu, care era raportor de România până acum câțiva ani, când ne-a părăsit să studieze stelele de aproape. O să vă informez și pe domniile voastre despre subiectele tratate, în toată lumea, dragi lupi, padawani și hobbiți, începând cu săptămâna viitoare.

Puțină răbdare, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 26 octombrie 2022

