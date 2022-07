HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 26 iulie 2022. Imposibilitatea vindecării

26 iulie

Pe 26 iulie s-au născut Carl Gustav Jung, George Bernard Shaw, Salvador Allende, Aldous Huxley, Mick Jagger, Stanley Kubrik, Andre Maurois, Roger Taylor, Sandra Bullock, Jason Statham, Dan Condurache, Monica Ghiuţă, Cezar Baltag.

În calendarul crești ortodox sunt Sfinții: Sf. Ioanichie cel Nou de la Muscel, Ermolae şi Paraschevi din Roma.

„Evenimentul Zilei” de 26 iulie 1989 a fost că o ridiche a omorât un om. S-a întâmplat în partea de Est a Londrei. O ridiche, aruncată dintr-o maşină l-a lovit pe Leslie Merry, în vârstă de 56 de ani. Lovitura l-a făcut pe bărbat, funcţionar la o bancă, să cadă. Şi-a rupt o coastă care i-a perforat splina. A încetat din viaţă douăzeci de minute mai târziu.

S-a făcut mare tapaj în ziare, radiouri, televiziuni. Două zile mai târziu o mămică din clasa de mijloc s-a prezentat la o secţie de poliţie, verde la faţă: „Mă tem că fiul meu, în vârstă de patru ani, l-a omorât pe Leslie Merry”.

Femeia fusese la cumpărături şi pusese punga cu mărfuri, cum fac multe femei, pe bancheta din spate, unde stătea şi băieţelul. Geamul era lăsat aşa că băieţelul a aruncat tot drumul pe fereastră cu ce se găsea în pungă. O ridiche l-a nimerit, din nefericire, pe Leslie Merry. Atentă la traficul infernal din city femeia nu a observat ce se petrecea cu cumpărăturile ei.

Nu s-a ajuns la proces, familia defunctului a dat dovadă de înţelegere şi de o justă evaluare a situaţiei și nu a depus plângere la poliție, mai mult, a trimis o scrisoare de iertare. Totuşi, şoferiţa a fost condamnată la o lună de muncă în folosul comunităţii, a fost, totuși, vorba de un omor involuntar. A fost pusă să aibă grijă de nişte straturi de… ridichi!

În „kalendar”, tradiţional, continuă seria sărbătorilor dedicate morţii prin celebrarea timp de trei zile a lui Asklepios (Esculap), zeul medicinei, recunoscut, după cum arată unele studii şi de daci. Probabil, dacă nu cu siguranţă, prin intermediul coloniilor greceşti, colonii cu care dacii aveau legături cordiale, chiar alianţe.

Este interesant că această secvenţă: moarte, tămăduire, viaţă este legată de unele ritualuri şi interdicţii privind mărul. „Fructul oprit”, „fructul cunoaşterii” mărul, participă la tainele vieţii şi ale morţii. „Trei mere pe zi şi la doctor niciodată” a spus marele Paracelsus. Să fie adevărat?

„Fericirea este compusă dintr-un corp lipsit de durere şi un suflet netulburat” – a spus Epicur. Mai este posibilă fericirea în ziua de astăzi?

Poate cea mai mare influenţă asupra mea, provenită din familie, a avut-o Victor Costin Ştefănescu, unchiul meu, fratele mai mare al lui tata, doctor în medicină şi filozofie. Teza lui de doctorat în filosofie, din anul 1947, „Imposibilitatea vindecării” a avut numai şapte pagini. Anexele, o mie. A uimit o lume, pentru că medicul demonstra că după orice boală, sau accident organismul nu se reface total, 100%. Deci, nu este vorba despre ”vindecare” ci ”ameliorare”. Nu știu unde se află lucrarea, ani întregi am căutat un exemplar, cum am căutat lucrarea mea de diplomă, proiectarea computerizată a unei microhidrocentrale. Mulți s-au oferit să o cumpere. De atunci, din anii cincizeci, biletele de ieşire din spital nu mai poartă menţiunea „vindecat”, ci „ameliorat”.

Doctorul în medicină și filosofie, Victor Costin, era un mare boier, un bărbat înalt, suplu, dar atletic, brunet cu părul cârlionțat și cu ochii mari și duioși de Rudolf Valentino. Nu exista femeie care să nu ofteze după el. Se îmbrăca numai în costume de in alb. Fusese chirurg de front şi salvase mii de vieții, mii de militari îi datorau viața. Dacă ați văzut MASH, înțelegeți despre ce vorbesc. Şi acum îmi amintesc, tot din anii cincizeci, când mă plimbam cu el de mâna prin oraş, cum inţepeneau în poziţie de drepti, salutându-l, mulţi bărbaţi. Erau veteranii, cei din care scosese gloanţe şi schije şi le salvase viaţa.

Învăţase unele lucruri de la un medic german, care fusese trimis pe front urmare unei prostii pe care o făcuse într-un lagăr, tot felul de tehnici chirurgicale experimentale, care s-au pierdut, din nefericire.

Soldaţii îl adorau, generalii nu ştiau ce să mai facă pentru el. S-a bucurat de clemenţă şi bunăvoinţă din partea comuniştilor, pentru că nici el, nici frate-său mai mic, tatăl meu, pilotul, vânătorul de tancuri bolşevice, nu au vrut să „întoarcă armele”. Un alt doctor, un general medic, bun prieten cu Victor Costin l-a scos pe tata „şocat” şi l-a trecut în rezervă. Uneori unchiul imi spunea în glumă: „Vezi, nu i-a trecut şocul lui taică-tău. Ce pilot talentat a fost! În loc să câştige o poală de bani, s-a făcut istoric”. Şi făcea un gest semnificativ, învârtind mîna la cap!

Am invocat spiritul lui Victor Costin pentru că mi-a spus ceva foarte important. „Medicii sunt oameni, nu zei. Unii, cu multe păcate. Sunt mulţi cei care fac medicina numai pentru bani, sau poziţie socială. Dar nu-i condamna în bloc. Mulţi îşi fac meseria cum trebuie. Se fac multe greşeli, fiecare medic are un cimitir, dar cine nu face greșeli, acela să ridice piatra.” „Unchiule„, l-am întrebat, „cum este cimitirul tau, ca medic chirurg!” Ştiam răspunsul, un coleg de al lui mi-a l-a spus. Cimitirul doctorului în medicină şi filosofie Victor Costin Ştefănescu ar fi fost foarte sărac, ar fi avut doar două morminte, după mii, poate zeci de mii de operaţii! Pe front făcea şi douăzeci de operaţii pe zi!

Dar şi aşa unchiul meu s-a lăsat de meserie spunând că nu mai suportă un al treilea eşec şi a început o carieră în… pedagogie şi jurnalistică. A fondat „Tribuna Şcolii” şi apoi s-a ocupat ani buni de revistă. Era un săptămânal, pe care unchiul îl scria singur, de duminică seară și până joi noaptea când ducea articolele, editorialul îl semna cu numele lui, restul erau nume de redacție, ducea deci la tipărit, la Casa Scânteii. Tribuna Școlii era distribuită vineri, sâmbătă ajungea în toată țara. Pe atunci sâmbăta se lucra, uneori și duminica.

Unchiul Costin a fost, o perioadă, medicul personal al lui Fidel Castro. A descoperit izvoarele Oltului și ale Mureșului prin 1949. A fost, cu caiacele, pe Nil. Picta fantastic, avea un talent deosebit pentru reproduceri. Cânta, ca și Santana, dintr-o chitară mare, spaniolă, împodobită cu multe panglici colorate. O iubire, o culoare. A scris cea mai bună monografie medicală despre stațiunile balneare din România. O am în față. ”Stațiuni Balneare și Climaterice din România. Ghid” Editura Meridiane, 1967. Semnat simplu, Costin Ștefănescu. Dragostea lui pentru animale, pentru căței, în special, mi s-a transmis. La capitolul acesta, l-am bătut. Unchiul a avut maximum trei căței, eu am acum șapte cățelușe!

Moarte, vindecare, adică ameliorare, viaţă, oare ce sens aveau la strămoşii noştri, dacii? Răspunsul se găseşte adânc în sufletul nostru.

În altă ordine de idei, sau în aceiași, dragi lupi, padawani și hobbiți, chiar nu știu ce să fac. Realizez că sunteți mințiți, dezinformați de presă, de multimedia, dar nu știu cui folosește. Poate, este doar prostie și ignoranță. Pe de altă parte, am vorbit la Centrala de externe, eu foarte furios, ei râzând de furia mea. Apoi brusc, am înțeles, ei nu au ce să facă! Cei de acolo știu cel puțin cât știu și eu, că nu am pierdut timpul degeaba, trăind peste cincisprezece ani în străinătate.

Așa cum am vorbit cu prietenii din State, care au aceiași poziție ca și directorii noștri de zonă. Așa că o să mă delectez în continuare cu idioțeniile, cu prostiile imense și cu analizele de tot rahatul turcesc din presă, făcute de oameni care nu au trăit nici măcar o zi la fața locului și nu înțelg nimic din ceea ce se întâmplă. A propos, sau by the way, pentru analiștii politici români, dacă tot aveți nevoie de informații, de analize și articole străine, vă indic ziarele evreiești. Eu sunt abonat și am ce citi. Evreii chiar știu despre ce este vorba în propoziție și au avut mai întotdeauna dreptate în analizele și atitudinile lor!

Așa am răspuns multora dintre domniile voastre, mulțumesc celor care mi-au trimis informații. După ce o să dau de mâncare la căței, o să mă uit la un film vechi, de război. ”Odesa în flăcări” o coproducție italo-română din anul 1942. Nu l-am văzut până acum, mea culpa. Sau să văd un film de acțiune cu Jason Statham, asasinul cinstit, astăzi împlinește 55 de ani. Să-i spunem La Mulți Ani!

Apoi, după miezul nopții, o să intru pe Skype cu americanii și brazilienii, ei se întorc acasă de la serviciu, dar și la ei și la noi, cu șapte ore mai devreme, mâine este, în definitiv, o altă, zi!

HOROSCOP 26 iulie 2022

BERBEC O dimineață favorabilă, dar trebuie să fii mai echilibrat şi nu aşa de pus pe fapte mari. Ai de luat o decizie, mai complicată. Atenţie, însă, aparenţele sociale trebuie întotdeauna salvate! Nu apăsa pe acceleratorul vieţii când nu trebuie. Până la urmă iei o hotărâre, dar realizezi că te-ai grăbit, ca întotdeauna. O zi bună cu un horoscop neutru in care singurul pericol este plictiseala. Păstrează-ţi umorul mai ales în relaţiile de familie. Eficace şi dinamic, astăzi ai carisma la maxim. Profită! Convinge-i pe cei care nu sunt de părerea ta ca tu ai dreptate.

TAUR Astăzi eşti colegul, amicul, partenerul de viaţă ideal! Eşti gata să ghiceşti dorinţele celor dragi şi să le faci viaţa uşoară. O zi numai bună ca să-ţi clarifici un pic şi aspiraţiile tale. Nu iţi face iluzii cu relaţiile tale şi cu unii prietenii care sunt serviabili numai atita timp cât le poţi oferi ceva in schimb. Ziua de azi este un bun prilej să cooperezi cu colegii, prietenii sau familia in realizarea unui proiect la care ţii foarte mult. Ai nevoie de ceva mai multă stabilitate. Foloseşte ziua ca să pui ordine în afacerile tale administrative, facturile şi documentele.

GEMENI Sistemul tău sentimental poate da astăzi erori. Se spune că eroarea este umană şi se iartă, atenție, doar greşelile mici! Emoţiile şi căldura te obosesc, amână deciziile pentru o zi mai rece! Te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizează cu idei noi, mai ales dacă ai unele probleme in dragoste. O zi bună, în care poţi să-ţi pui în valoare câteva dintre caracteristicile zodiei: energia, viteza şi uşurinţa în comunicare. Urmează-ţi intuiţia, prima gândire, prima impresie. Lasă analizele complicate pe altă dată. Viaţa este adesea foarte simplă!

RAC Zi sub semnul cooperării dintre Marte şi Jupiter, care indică frumoase perspective de succes, mai curând în domeniul personal al carierei, dar, pentru un procent, şi în planul sentimental. Dupa citeva zile cu aspecte amestecate, stelele iţi surid din nou. Ai noroc şi in dragoste şi in afaceri, dar afaceri in familie! Trebuie să rezolvi neîntârziat problemele legate de moşteniri, testamente, asigurări, taxe şi impozite sau altele de acelaşi gen. Astăzi faci eforturi sa rămâi in termeni buni cu toată lumea, acasă sau la serviciu. Nu prea mai suporţi, ai nevoie de o schimbare!

LEU Eşti legănat cu blândeţe, în această zi frumoasă şi prea călduroasă, printre problemele zilnice. Poți să gestionezi probleme profesionale, sau să conduci la distracție grupul tău de fideli. Astăzi eşti tare înclinat să rişti, fie că-i vorba de slujbă, bani sau o relaţie amoroasă. Lasă pe mâine, noaptea e un sfetnic bun. Primesti, din nou, nişte veşti aşa-şi-aşa. Odihneşte-te mai mult, oboseala cronică s-a strâns ca o zgură şi poate să te afecteze. Evita cafeaua, tutunul, piperul, orice te-ar irita si mai mult. Nu esti in cea mai buna dintre zile, mai bine astazi tine regim si mediteaza, configureaza, filosofeaza, da curs comoditatii si artei de a te simti bine.

FECIOARĂ Factorul emoţional te motivează. Tensiuni mai vechi par că aşteaptă un motiv ca să erupă. Ia măsuri, pune capacul pe oală, cum e vorba veche. Trebuie să găseşti o soluţie durabilă a problemelor! O dimineaţă aproape relaxantă, fără prea mult de lucru şi fără complicaţii. La prânz, posibilă şi neaşteptată schimbare de program. Ai un prilej să te evidenţiezi profesional. Foloseşte-l, cu speranţa că o să iasă şi bani, nu numai laude. O veste bună de departe. Azi orice angajament, orice regulă devine brusc o povară. Până diseară îţi trece şi vei fi din nou gata să fii „mama răniţilor”. Totuşi, o veste bună!

BALANŢĂ Trebuie să faci ceva pentru o persoană la care ţii, o preţuieşti. Eşti împărţit între intuiţie şi logică. Graţie armoniei şi a talentului tău de negociator reuşeşti să păstrezi echilibrul. Astăzi, o problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, dar în astfel de cazuri trebuie să dai dovadă de mult tact şi discreţie. Astăzi, o zi buna pentru facut cumpărături aşa cum iţi place tie. Nu cheltui prea mult, stabileşte-ţi o sumă de la inceput. Dupa orele de la serviciu este bine să te duci undeva unde să faci puţin sport, poate piscină, te relaxezi şi vezi şi tu lumea ce mai face. Simţul tău posesiv ţinut prea mult în frâu se răzbuna astăzi. Discuţii aprinse cu cineva de la care vrei să obţii ceva important.

SCORPION Astăzi ai o viziune foarte interesantă asupra situaţiei tale. Eşti dispus la unele compromisuri, dar nu vrei să rişti! Cauţi aliaţi, dar nu prea găseşti persoane dispuse să te ia în braţe! Primele ore ale zilei de muncă nu iţi sunt colosal de prielnice, dar cu moderaţie şi calm vei evita neplăcerile. Nu promite nimic. Astăzi trebuie să alegi cu grijă modul de abordare a problemelor tale sentimentale. Este bine să fii convingător dar şi rabdător. Nu toate noutăţile trebuie spuse in gura mare, trebuie sa dai dovadă de mai multa diplomaţie şi tact in relaţiile cu colegii tăi, fie că eşti la serviciu, fie pe plajă, în vacanţă.

SĂGETĂTOR Horoscopul tău se aspectează ciudat, dar nu este nimic negativ. Doar, ”déjà vu”! Plictiseală mare. Îți dorești să te confrunţi cu situaţii şi probleme mai rare, surprinzătoare. Chiar așa? O dimineţă bunicică, în care ai spor. Mai multe obligaţii uitate se fac simţite spre sfârşitul zilei. Dragostea e bine aspectată. Astăzi evita schimbările bruşte de program şi mai ales nu lasa colegii de la serviciu sau rudele apropiate să aibă iniţiative păguboase. Cu toate că este o zi bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, mai ales în mijloacele de transport în comun!

CAPRICORN Sinceritatea ta e prețuită, așa îți păstrezi cooperarea celor din jur. Ești într-o formă bună, fizică și mentală, încearcă să rezolvi cât mai multe probleme, fie de serviciu, fie de vacanță. Mai pe seară, o veste sau o întâlnire îţi face mare plăcere. După o periodă mediocră, ai o zi mai bună. Realizări mici, însă pline de bucurii. Te simţi bine şi faci planuri de viitor. Astăzi poţi profita de un chilipir curat, şi/sau poţi culege o parte din profiturile ce provin din aranjamentele altora. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Dacă ai luat o hotărâre, apăi ţine-te de ea!

VĂRSĂTOR Ai vânt din faţă! Trebuie să navighezi cu abilitate printre refuzuri, prostie, vanităţi. Lucrurile nu se întâmplă cum sperai, dar nu-i nimic, mâine este o altă zi, poate cu mai mult noroc! Problemele se amplifică pentru că eşti pus în faţa unor cheltuieli neprevăzute. Astăzi, în mai multe ocazii trebuie să dai dovadă de diplomaţie ca să eviţi conflictele, fără motiv şi inutile, de altfel. Fereşte-te de prietenii sau relaţii noi, aspectele nu te avantajează. Nu fii naiv, nu da crezare bârfelor, mai ales daca sunt evident opera unor persoane interesate, sau dornice de glorie cu orice preţ.

PEŞTI O zi densă, obositoare, e prea cald. Fie că eşti la muncă, sau în vacanţă. Şi distracţia oboseşte! Nu promite nimic, nu te băga unde nu-ţi fierbe oala. Azi zâmbeşte mult şi vorbeşte puţin! Fie că eşti în vacanţă, fie la serviciu, o să “înoţi” ca la Olimpiadă, ca la Rio. Eşti un supravieţuitor, te descurci tu! Posibile schimbări şi veşti plăcute. Noi prietenii sau relaţii pot face ziua interesantă. Zâmbeşte larg, spune o vorbă bună şi mai câştigi un prieten. Nu trebuie sa călătoresti, iar dacă totuşi eşti obligat să pleci undeva astăzi trebuie sa fii foarte atent, in special la bagaje. Ai o propunere să câştigi mai mulţi bani. Toate felurile de a caştiga bani sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit!