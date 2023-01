HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 26 ianuarie 2023. Despre Astrologia Creștină. Despre Suedia

26 ianuarie

Pe 26 ianuarie s-au născut Paul Newman, Douglas MacArthur, Angela Davis, Roger Vadim, Nicolae Ceauşescu, Ion Cristinoiu, Iuliu Merca, Nicolae Balotă, Elisabeta Neculce-Carțiș, Constantin Platon, Grigore Zanc.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinţii Xenofont, Maria, Arcadie şi Ioan.

În „Kalendar” continuă zilele lupilor, ale Filipilor de iarnă.

A doua zi a Filipilor de iarnă, 26 ianuarie, se serbează mai ales de tâmplari, dulgheri, tăietori de lemne. Se ţine de la miezul zilei pentru sănătate şi ca uneltele, mai ales cele tăietoare, să nu producă accidente. De astăzi şi până pe 7 februrie nu se împrumută nimic din casă. Nerespectarea interdicţiei atrage boală (bubele) şi pagubă.

Vă promiteam că o să vă povestesc despre astrologia creștină. E greu și este mult. Am vrut să scriu o lucrare de doctorat pe această temă. Nu am avut bani, un doctorat adevărat costă mult! Dar Laura Ackerman Smoller și-a dat doctoratul, cu aceiași temă, apoi l-a publicat sub numele ”History, Prophecy and the Stars”.

Poziția celor două mari religii, creștinismul și islamul, în ceea ce privește astrologia pare a fi paradoxală, la prima vedere. În mod formal se condamnă astrologia. De exemplu în Catehism, paragraful 2116: ”Consultarea horoscoapelor, astrologia, chiromanţia, interpretarea prezicerilor şi a sorţilor, fenomenele de clarviziune legate de viitor, recurgerea la mediumuri ascund o voinţă de dominare asupra timpului, asupra istoriei şi, în sfârşit, asupra oamenilor şi, în acelaşi timp, o dorinţă de a-şi câştiga favoarea puterilor ascunse.” Sau în Coran, sura 5:3 în traducerea lui Silvestru Octavian Isopescul este paragraful 4 din sura 5, Sura Mesei: ”Și dacă împărțiți ceva prin sorți, aceasta este pentru voi păcat!”.

Dar astrologia a fost și este practicată la Vatican, iar în spațiul musulman a avut și are o mare dezvoltare. Cărțile actuale de astrologie scrise de arabi și iranieni sunt deosebit de savante, de o minuțiozitate de miniatură și demonstrează o cultură solidă. Nu s-au tradus multe!

Ca să împace dogma creștină cu astrologia, un cardinal francez, Pierre d’Ailly ( 20.03.1351-09.08.1420) a enunțat mai multe principii, amplificate și îmbogățite de ucenicul său, Jean de Gerson. Pierre, sau Petrus a fost o personalitate complexă, singurul care a refuzat să fie papă, a scris peste 300 de cărți și a fost confesorul regilor Franței. Printre cărți sunt Imago Mundi volumul care l-a inspirat pe Cristofor Columb în expediția lui către Indii și Astrologia Christianae care s-a pierdut, sau o fi bine ascunsă, pe undeva. Știm ce cuprinde, mari părți din ea, din alte lucrări. Cardinalul francez a propus la Consiliul de la Constanța, de la începutul secolului XV, canonizarea astrologiei creștine, dar fiind bolnav, nu a putut finaliza. Consiliul avea și o altă mare problemă: Jan Hus!

Principiile ASTROLOGIEI CREȘTINE sunt:

Astrologia se referă la partea carnală, nu la sufletul nemuritor. Adică la partea materială, vizibilă, a omului și a lucrurilor. S-a interpretat în mod frivol de către editorii primei jumătăți a secolului XX și de aceea astrologia este la mondenități, printre ”vedete”!

Astrologia ia în considerare doar corpurile cerești create de Dumnezeu. Adică planetele și luminătorii, Soarele și Luna. În astrologia creștină nu au ce căuta nodurile lunare, Luna Neagră, Lilith, Punctul Norocului, indicatorii arabi și altele, inventate de om. De asemenea, astrologia nu ia în considerare asteroizii, gen Chiron, Ceres etc sau lunile planetelor. Sau se iau în considerare TOȚI asteroizii, sau, NICIUNUL. Din această cauză, a materialității, se mai numește științifică.

Astrologia dă sfaturi bune, nu ghicește viitorul. Aici se spune, nu știu de ce, că este aplicarea: ”Facă-se Voia Ta, precum în Cer și pre Pământ!” În astrologie nu trebuie folosit viitorul, ci dubitativul. Nu VEI face, ci POATE se va întâmpla! Această regulă de secol XIV a fost confirmată de principiul nedeterminării al lui Heisenberg, în prima jumătate a secolului XX. Pierre d’Ailly nota cu umor: este inutil să-i spui unui nobil cavaler că o să aibă un accident la turnir. SIGUR o să aibă, TOȚI au! Astrologia trebuie să găsească TIMPUL când se poate petrece accidentul și să-i dea cavalerului SFATURILE ca să-l evite!

Astrologia urmărește și studiază ciclurile de timp. Este cea mai grea parte a astrologiei creștine și ceea ce o deosebește de orice altceva. Cardinalul francez și șirurile nesfârșite de prelați astrologi dinaintea lui, au constatat că la anumite configuații celeste se petrecea un anumit tip de eveniment. Prezicerea, dar nu ghicirea viitorului, în astrologia creștină se bazează pe extrapolarea unui șir cât mai lung de conjunctură celestă-eveniment pământesc. De exemplu, Pierre d’Ailly a constat că la fiecare conjuctură Jupiter-Saturn se petrecea un eveniment important, de un anume tip. Aceste conjuncturi, care se petrec la aproximativ 20 de ani, s-au numit ciclul generațiilor.

Astrologia creștină este o interpretare a aspectelor în special al conjuncțiilor. Zodiile și Casele nu se prea se iau în considerație în astrologia științifică. Unghiurile dintre planete, DA, așa cum se văd de pe Pământ, știm din fizică de compunerea undelor.

Ca să practici astrologia creștină, științifică, trebuie să folosești zodiacul tropic, casele egale și cheile de interpretare ale papei Urban. Așa se cheamă, am puternice îndoieli că armeanul a avut timp de studiat astrologia. Pentru o notă de umor să notăm că elegantul papă Urban al VIII-lea a dat în anul 1624 o bulă papală prin care interzicea fumatul în Vatican sub pedeapsa excomunicării! Da, da, este papa care l-a chemat în judecată pe Galileo Galilei! Epur Si Muove, vă mai amintiți?!

Când mă uit la ceea ce am scris mai sus știu că NU am spus foarte multe care trebuiau spuse. Dar, poate, mai este timp, mai târziu!

Dar iată ceva din curierul de Bruxelles:

Suedia, care deține în prezent președinția rotativă a UE, va lansa o campanie de conștientizare menită să descurajeze migranții să vină în țară. Acest lucru a fost declarat de ministrul Migrației, Maria Malmer Stenergard, și de liderul partidului de extremă dreapta Democrații din Suedia, din Parlament, Henrik Vinge, într-o conferință de presă.

Ca parte a intenției sale de a reduce imigrația în Suedia, guvernul, susținut de Democrații Suediei (SD), a declarat că țara trebuie să investească mai mult în eforturile de informare în străinătate.

Campania va include comunicarea direcționată către redacțiile și agențiile de presă străine, precum și informații pentru ambasadele străine din Suedia.

„ Acest guvern a fost ales, printre altele, cu un mandat de a crea o schimbare de paradigmă în politica de migrație. Acest lucru necesită multe schimbări majore ”, le-a amintit reporterilor doamna Malmer Stenergard.

În urma alegerilor din septembrie, moderații de centru-dreapta, creștin-democrații și liberalii au format un guvern de coaliție susținut de partidul de extremă dreapta SD, care a obținut rezultatul istoric de 20%, la alegeri. Partidul de extremă dreapta a plecat din guvern în schimbul adoptării unei mari politici de migrație, de promovare a liniilor dure.

„Guvernul suedez are acest acord acum [cu extrema dreaptă] și trebuie să-l respecte. În caz contrar, democrații din Suedia vor doborî guvernul. Sunt ostatecii propriilor declarații”, a declarat Tobias Hübinette, profesor la Universitatea Karlstad , pentru EURACTIV, în decembrie anul trecut.

Potrivit ministrului Migrației din partidul Moderaților, d-na Malmer Stenergard, informații mai complete ar putea împiedica persoanele migrante să vină în Suedia și ar putea reduce suferința migranților.

„Astăzi, două treimi dintre oamenii care vin în Europa nu au motive să ceară protecție. Și-au pus viața în mâinile contrabandiștilor și vor avea întotdeauna voie să se întoarcă. Dacă sunt informați despre reguli, reducem riscul de suferință pentru acești oameni”, a adăugat doamna Malmer Stenergard.

Mai multe informații, spune ea, vor ajuta la risipirea imaginii lumii despre Suedia ca țară cu beneficii generoase.

„Oamenii sunt adesea bine informați și există un motiv pentru care 163.000 de oameni au traversat Europa spre micuța Suedie din nord în 2015. Este pentru că știau că există reglementări mai generoase”, a spus ea.

Țara cu 10 milioane de locuitori a înregistrat o medie de 121.000 de imigranți sosiți în fiecare an, începând din 2016, cu 20% din populație născută în străinătate în 2021, potrivit Biroului de Statistică Națională (BSN).

Migranții au adus cu ei mizerie, criminalitate și boli. La ora actuală Suedia este cea mai nesigură țară din Europa în ceea ce privește protecția personală. Doar Ucraina o mai întrece. De exemplu, anul trecut, migranții au spart 628 de bancomate. O sută treizeci și doi de cetățeni suedezi au fost asasinați de către migranți, majoritatea femei. Sursă BSN.

Nu cred că suedezii or să facă mare lucru, sunt împiedicați de UE, chiar dacă au președenția rotativă. Iar treaba cu ”informarea” este apă de ploaie, probabil că ascunde o afacere. Primirea ”migranților” a fost cea mai mare greșeală a Europei, din toată istoria cunoscută.

Din greșeală în greșeală, spre victoria finală, doar mâine este, în definitv, o altă zi!

HOROSCOP 26 ianuarie 2023

BERBEC Ai o tendință romantică să idealizezi trecutul. Este bine, dar folosește amintirile ca să-ți ofere soluții pentru prezent. Trăim în prezent, trecutul și viitorul sunt categorii filosofice! Programul tău se tot schimbă astăzi, dar nu lăsa treburile importante pentru nimicuri urgente. O zi aglomerată, cu o seară plăcută. Este bine să începi proiecte noi, să discuţi şi să motivezi oamenii. Poţi să te implici mai mult în viaţa celor mici, fie că este vorba de copii, fie de animăluţe.

TAUR Abilitatea ta te ajută în obţinerea iscusită a unor veşti sau informaţii. Atenţie la presă şi la reţelele de socializare, poţi avea unele date de excepţie. Foloseşte-le, nu sta pe gânduri! Ai probleme cu banii. Tu, însă, ca un Taur econom, trebuie să te foloseşti cu iscusinţă de resursele pe care le ai de la părinţi, fraţi surori. Evită să te implici în orice activitate legată de autorităţi, mai ales dacă este vorba de autorităţile locale.

GEMENI Conjunctura – promisiunea succesului îţi dă aripi şi cu toate că te-ai pregătit să pui un pic de frână activității, veştile îţi oferă motive pentru un efort sporit. Dar, nu pleca la drum lung! Atenţie la bani, unde îi pui şi cum îi cheltuieşti. Nu lua şi nu da bani cu împrumut, pentru că aşa se strică prieteniile. Nu fi naiv, se pare că noua ta iubire te foloseşte drept bancomat! Veşti bune spre sfîrşitul zilei. Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci.

RAC Astăzi ai o mare oportunitate să te faci remarcat. În registrul benefic. Rezolvi, repari, faci, sau spui ceva care atrage atenția celor din jur. Nu uita să fii modest, e cel mai neașteptat lucru! O veste te impresionează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil Conjunctura astrologică te favorizeză în domeniul financiar-bancar. Dacă ai o problemă cu băncile, astăzi este ziua în care ai noroc, insistenţa ta poate avea şanse bune de câştig. Fii liniştit, totul poate să fie bine.

LEU Dimineața, dacă nu poţi rezolva ceva, amână, asta dacă depinde de tine şi nu este ceva obligatoriu. Uneori situaţiile se rezolvă de la sine, pentru că timpul găseşte cele mai bune soluţii! Foloseşte-ţi gândirea limpede de astăzi la sinteza ultimelor evenimente. Mici succese care îţi lumineză astăzi sufletul. Ai mare nevoie de aceste confirmări ale valorii tale ca să-ţi întărească încrederea în forţele proprii. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt.

FECIOARĂ Eşti ca o floarea rară de cactus, dăruită de stele cu spirit, bun simţ şi umor. Trebuie să renunţi la reţinere şi să arăţi azi familiei, celor din jur, prietenilor, atributele tale bune! Zi incertă şi uşor disarmonică până la orele prânzului, apoi totul intră în echilibru. Totuşi, nu este o zi critică, ceea ce te fereşte parţial de extreme, de neplăceri. Stăpâneşte-ţi pornirile extravagante sau excesiv de vanitoase. Nu cheltui sub impulsul momentului.

BALANŢĂ Nu ai umor, atenție la comunicare, nu te repezi să interpretezi orice ca o ofensă! Nu risca inutil, evită astăzi situațiile conflictuale, nu fii agresiv, cine scote sabia, de sabie va pieri! Fii atent la o posibilă păcăleală. Propunerea de colaborare pe care o primeşti, poate muncă în străinătate, înseamnă: tu cu munca şi alţii cu banii. Adică muncă multă, sărăcia omului! Armonia şi bunăvoinţa sunt calităţile tale incontestabile, dar niciodată nu eşti suficient de abil social, nu speculezi oportunităţile.

SCORPION Dimineaţa te doare capul din cauza discuţiilor fără rost. Parcă ar fi terapie de grup, nu o discuţie normală la birou, sau cu prietenii. Dar, seară bună, cu o întâlnire care îţi face plăcere. Astăzi ai o perioadă paradoxală. Totuși, configuraţia stelelor arată o perioada bună, mai ales in ceea ce priveşte domeniul sentimental dar poate şi profesia şi ascensiunea socială. Te preocupă, te obsedează banii şi parvenirea. Cu mai multă obiectivitate, profesionalism şi echilibru interior vei gasi calea.

SĂGETĂTOR O zi dedicată acţiunii, reacţiei, în domeniul sentimental. Acum, astăzi, trebuie să realizezi ce ţi-ai propus, cu tenacitate şi fără să ţii cont de comentariile comice ale prietenilor. Ai tendinţa, de altfel naturală la majoritatea nativilor din zodia ta, să te repezi, ca orice semn de foc. Poţi să stai la distanţă? Nu! Adevărul este că nu te poţi schimba deloc, dar dacă ai abilitatea necesară poţi să imiţi dinamica, prudenţa altor semne, să joci pentru scurt timp un rol. Aşa vei putea rezolva situaţiile dificile, de astăzi, sau de oricând.

CAPRICORN Între tine şi reuşită mai este un obstacol, un prag de trecut. Cu toate că oboseala cronică pare că te-a ajuns din urmă, continuă, nu te îneca ca țiganul la mal! Oops, trebuia să spun rrom! Acum ar trebui să schimbăm și proverbele, folclorul? Astăzi eşti vulnerabil la capricii scumpe. Atenţie la cumpărăturile de lucruri care nu îţi trebuie, dar te încântă, fie că sunt „drăguţe” fie că sunt „unicat”. Altfel, eşti binedispus! O informaţie te luminează la propriu şi la figurat. Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii.

VĂRSĂTOR Nu ceda ușor, ai dreptate şi până și stelele ştiu acest lucru! Coordonatele zilei de azi trebuie să fie iscusința comunicării şi politeţea, fie că eşti la serviciu, sau acasă, în familie. Astăzi respectă promisiunile făcute. Eşti avantajat de conjunctura astrologică. Cu toate că nu eşti foarte încântat de ceea ce ţi se întâmplă, eforturile făcute până acum încep să-şi arate rezultatele. Continuă pe drumul ales. Aspecte favorabile par că te avantajează mai ales în planul mental, al proiectelor, şi prin urmare logică, pe plan social.

PEŞTI Evită lucrurile prea serioase, grave, sobre. Fii mai vesel, dacă iei viața în tragic și ea te ia, distrează-te, mai ales pe seară şi fă-i şi pe cei din jur să se relaxeze şi să zâmbească! Domeniul sentimental este avantajat de conjunctură. Nu pleca la drum lung. Te poţi consola cu proverbul „numai cine nu munceşte nu greşeşte”. Este o scuză bună pentru ziua de azi când scapi aproape orice din mână. Cei neîndemînatici au, însă, noroc la dragoste!