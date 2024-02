Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor – 26 februarie 2024. Și stelele fac valuri







26 februarie

Pe 26 februarie s-au născut Victor Hugo, Honore Daumier, Buffalo Bill Cody, Johnny Cash, Camille Flamarion, Michael Bolton, Sandie Shaw, Recep Tayyip Erdoğan, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Alexandru Repan, Sanda Toma, Elena Cârstea, Jean Negulesco. Nimic în ”Kalendar”. O altă zi de muncă în calendarul vechi al poporului român.

Repet, nimic în "Kalendar", iar în calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Porfirie, Fotini şi Teodor.

În altă ordine de idei, iată un articol din EarthSky, articol de redacție:

– care conține pepiniere stelare – în curtea soarelui nostru, face valuri ! Adică, ele oscilează în așa fel încât să creeze un aspect ondulat.Astronomii au descoperit că aceștia fac o formă de undă în 2020. Mai recent, au descoperit că acest șir de nori de stele nu are doar forma unui val, ci face și valul.din Calea Lactee. Acum, astronomii se întreabă dacă acest lucru se întâmplă în toată galaxia noastră și în altele.

Centrul Harvard-Smithsonian pentru Astrofizică a publicat acest articol original pe 20 februarie 2024. Editări realizate de EarthSky.

Norii de stele din Calea Lactee fac valuri

În urmă cu câțiva ani, astronomii de la Centrul Harvard-Smithsonian pentru Astrofizică (CfA) au descoperit unul dintre cele mai mari secrete ale galaxiei noastre Calea Lactee : un lanț enorm de nori gazoși, în formă de undă, în curtea soarelui nostru. Structura dă naștere unor grupuri de stele de-a lungul brațului spiral al galaxiei pe care o numim acasă.

Astronomii au numit această nouă structură uimitoare Valul Radcliffe , după Institutul Radcliffe de la Harvard , unde au descoperit-o. Pe 20 februarie 2024, cercetătorii au spus că acum au descoperit că Valul Radcliffe nu numai că arată ca un val, ci se mișcă și ca unul.

Cu alte cuvinte, întreaga structură oscilând prin spațiu, la fel ca „valul” care se mișcă printr-un stadion plin de suporteri.

Cercetătorii au publicat descoperirea în revista Nature pe 20 februarie 2024. Autorul principal, Ralf Konietzka de la Harvard a spus:

Folosind mișcarea stelelor bebeluși născute în norii gazoși de-a lungul Valului Radcliffe. Putem urmări mișcarea gazului lor natal pentru a arăta că Valul Radcliffe oscilează, de fapt.

Descoperirea structurii valurilor

În 2018, profesorul de la Universitatea din Viena, João Alves, a fost bursier la Harvard Radcliffe Institute și a lucrat cu Catherine Zucker și Alyssa Goodman (ambele în prezent la CfA). Ei au cartografiat pozițiile 3D ale pepinierelor stelare din cartierul galactic al soarelui. Ei au combinat date noi din misiunea Gaia a Agenției Spațiale Europene cu tehnica de „Cartografiere 3D a prafului” intensivă în date. Și au observat că a apărut un model, care a dus la descoperirea Valului Radcliffe în 2020.

Norii de stele sunt în curtea noastră

Valul de nori de stele este în cartierul nostru. Zucker a spus:

Este cea mai mare structură coerentă pe care o cunoaștem și este foarte, foarte aproape de noi. A fost acolo tot timpul. Pur și simplu nu știam despre asta, pentru că nu am putut construi aceste modele de înaltă rezoluție ale distribuției norilor gazoși în apropierea soarelui, în 3D.

Harta prafului 3D din 2020 a arătat în mod clar existența Valului Radcliffe, dar măsurătoarile disponibile atunci nu au fost suficient de bune pentru a vedea dacă valul se mișcă. Dar în 2022, folosind o versiune mai nouă a datelor Gaia, grupul lui Alves a atribuit mișcări 3D grupurilor de stele tinere din Valul Radcliffe. Cu pozițiile și mișcările clusterelor, echipa lui Konietzka a stabilit apoi că întregul val Radcliffe flutură într-adevăr.

Grupurile de stele de-a lungul Valului Radcliffe se mișcă în sus și în jos, ca oamenii de pe un stadion de sport care fac „valul”, creând un model care călătorește prin curtea noastră galactică. Konietzka a spus:

Similar cu modul în care fanii de pe un stadion sunt atrași înapoi la locurile lor de gravitația Pământului, Valul Radcliffe oscilează din cauza gravitației Căii Lactee.

Înțelegerea comportamentului acestei structuri gigantice de 9.000 de ani lumină, din curtea noastră galactică, la doar 500 de ani lumină distanță de Soare, în punctul cel mai apropiat, permite cercetătorilor să-și îndrepte acum atenția către întrebări și mai provocatoare.

De ce are loc valul?

Nimeni nu știe încă ce a cauzat Valul Radcliffe sau de ce se mișcă așa cum o face. Zucker a spus:

Acum putem merge să testăm toate aceste teorii diferite de ce s-a format valul în primul rând.

Konietzka a adăugat:

Aceste teorii variază de la explozii de stele masive, numite supernove, până la perturbări din afara galaxiei, cum ar fi o galaxie satelit pitică care se ciocnește cu Calea Lactee.

Este implicată materia întunecată?

Articolul Nature include, de asemenea, un calcul despre cât de multă materie întunecată ar putea contribui la gravitația responsabilă pentru mișcarea Valului. Konietzka a spus:

Se pare că nu este necesară o materie întunecată semnificativă pentru a explica mișcarea pe care o observăm. Numai gravitația materiei obișnuite este suficientă pentru a conduce fluturarea Valului.

Mai multe întrebări

În plus, descoperirea oscilației ridică noi întrebări cu privire la preponderența acestor unde atât pe Calea Lactee, cât și pe alte galaxii. Deoarece Valul Radcliffe pare să formeze coloana vertebrală a celui mai apropiat braț spiralat din Calea Lactee, fluturarea Valului ar putea implica faptul că brațele spiralate ale galaxiilor oscilează în general, făcând galaxiile și mai dinamice decât se credea anterior. Goodman a spus:

Întrebarea este, ce a cauzat deplasarea care a dat naștere ondulației pe care o vedem? Și se întâmplă peste tot în galaxie? În toate galaxiile? Se întâmplă ocazional? Se întâmplă tot timpul? Bune întrebări.

Concluzie: Norii de stele presărați cu pepiniere stelare formează o structură uriașă, asemănătoare unui val, în Brațul Local al galaxiei noastre. Acum, astronomii au descoperit că structura este în mișcare, ca un val.

Devine din ce în ce mai evident că materia neagră, energia neagră etc sunt dor niște închipuiri. Întotdeauna am crezut acest lucru. Natura nu respectă scenariul din Star Wars!

Continui să mă uit la NCIS pe Netflix, sunt foarte multe episoade cu o mulțime de actori cunoscuți din seriale de gen, sau SF, pe lângă echipa de bază, foarte bună. Așa că, mâine este o altă zi!

BERBEC De luni, poți să te lovești cu nasul de volan. Ridică piciorul de pe pedala de accelerație, înainte de a intra pe calea exceselor! Nivelul tău de energie este pe roșu, te vei reîncărca mai mult dacă îți faci timp să îți iei o pauză mai lungă, altfel riști să iei una obligatorie, dacă organismul tău cedează. Evită să faci cumpărături, se spune că lunea nu ar fi bine să cheltuiești.

TAUR Când îți cauți un loc de muncă, cercetarea în domeniul profesional nu te distrează prea mult, dar nu este inutilă. Trebuie să fii perseverent pentru a avea șansa de a te evidenția împotriva concurenței puternice care nu face concesii. Te poți înțelege bine cu semnele de foc şi aer, dar atenţie la posibilele interpretări greşite făcute de semnele de pământ şi apă. Poți primi o veste la care nu te mai așteptai, rămâne de văzut dacă mai este bună sau rea, acum…

GEMENI Luni, relațiile sociale pot fi mai tensionate și ar fi bine să te gândești de două ori înainte de a-ți exprima nemulțumirile. Cei din jur îți pot cauta nod în papură! Dar nu te teme: ai toate șansele să poți beneficia de un sprijin astral excelent pentru a rezolva disputele și a-ți câștiga bătăliile! Ai grijă la cumpărături, ar fi bine să limitezi cheltuielile la strictul necesar şi să eviți împrumuturile, de orice fel.

RAC Astăzi, poți reuși să îți canalizezi agitația. Acest lucru îți poate permite să te concentrezi mai ușor pe ce ai de făcut și să fii mai efficient decât de obicei. Atitudinea ta poate fi remarcată și apreciată. Poți câștiga cu ușurință puncte! Pentru o mare parte dintre nativii Raci cei armonioşi, dar posesivi, luni pare a fi o zi bună. Pentru ceilalți, atenție la posesiuni, să nu le rătăciți, fizic, sau virtual!

LEU Poți avea talentul de a intra în dezbateri aprinse care îți pot supraîncălzi mintea și îți pot da dureri de cap, la propriu și la figurat. Dacă dorești să eviți dificultățile, va trebui să impui unele limite. Un dialog cu cineva drag te poate ajuta să ai răbdare, în timp ce în jurul tău domnește o agitație febrilă. Interacțiunile și călătoriile sunt încurajate de conjunctura astrală, așa că programează-ți întâlniri și cumpără biletele!

FECIOARĂ Felul tău de a fi, poate fi mai deschis, prietenos și tolerant decât de obicei. Acesta poate fi momentul ideal pentru a te reconecta cu cei pe care i-ai neglijat în ultima vreme, pentru a interacționa constructiv cu ceilalți și pentru a fi mai disponibil pentru cei apropiați. Poți să rememorezi unele lucruri azi, care îți pot elimina unele îndoieli și te pot ajuta să te gândești, mai eficient, la viitor. Poți avea un nivel de energie susținut!

BALANŢĂ Astăzi, fii cameleon! Îndrăznește să faci lucruri neobișnuite, spune lucruri care îți exprimă curiozitatea, interesează-te de toate! Datorită unei deschideri intelectuale, drumul tău emoțional se poată deschide larg! Uită-ți obiceiurile! Informațiile pot veni la momentul potrivit pentru a te elibera de o îngrijorare practică astăzi. Posibil să trebuiască să apelezi la resursele tale energetice, dar poți avea satisfacția că pot fi valorificate.

SCORPION Obligațiile tale te pot monopoliza astăzi. Nu te lăsa copleșit, s-ar putea să trebuiască să te forțezi să îți găsești pacea. Ai putea să practice niște sporturi de anduranță pentru a găsi un echilibru mai bun. Conjuncturala astrală actuală te poate invita să îți oprești gândirea critică și să te apropii mai mult de cei din jur, fiind mai receptiv, mai modest și mai diplomat. Astfel ai avea toate șansele de a-ți consolida legăturile și de a câștiga popularitate.

SĂGETĂTOR Prima zi a săptămânii îți poate oferi ocazia să profiți de o situație favorabilă pentru proiectele tale viitoare. Nu rata această oportunitate, este posibil să nu se mai întoarcă prea curând. Nu trebuie să te laşi descurajat de obstacole sau de întârzierea finalizării unor proiecte. Conjuctura astrală prefigurează o schimbare a situaţiei, atât financiare, cât şi sociale.

CAPRICORN Luni, relațiile tale interumane te pot ghida în direcția corectă, urmărește cu atenție dialogurile din jurul tău. Ezitările tale te pot face să pierzi timpul pe care ai putea să-l petrecei cu prietenii... Nu-ți complica viața inutil! Ai grijă de schimbările de dispoziție. Ele te-ar putea duce la unele conflicte. Nevoia ta de mișcare ar putea fi canalizată într-o activitate sportivă, asta ți-ar putea regla și somnul.

VĂRSĂTOR Azi poți avea tendința să intri la ofensivă. Poți fi tentat să exteriorizezi tot ceea ce ai ținut în tine de căteva săptămâni, ai grijă la tensiunile acumulate, ar fi mai bine să-ți canalizezi energia într-o direcție constructivă. Studiul aprofundat pe care e posibil să-l fi desfășurat în chestiuni financiare, îți poate arăta cum ai putea depăși anumite obstacole pentru a merge mai departe.

PEŞTI În această zi de luni primeşti o veste buna şi una mai puţin fastă, dar activitatea cotidiana nu te lasă să faci o analiză aprofundată. Abia pe seară descifrezi consecinţele. Cumpăra acum, mâine îţi va fi aproape imposibil! Traieşte in prezent, fii mai pragmatic şi mai realist, lasă planurile opulente şi strategiile iscusite. Lumea este mult mai rudimentară decât poţi tu să-ţi imaginezi, aşa că nu complica lucrurile inutil.