HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR  26 august  2021  Republica Cehă și covideala

Pe 26 august s-au născut Guillaume Apollinaire, Joseph Montgolfier, Thalia, Emil Hurezeanu, Mihai Mălaimare, Nicolae Dobrin.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Adrian şi Natalia, soţia sa.

Iar nimic în „Kalendar”. Erau cumpătaţi şi înţelepţi strămoşii noştri! La ce mai serveşte diareea asta de sfinţi moderni, dacă nimeni nu-i ia ca model, ca exemplu și ca valoare! Doar pentru nume de călugări? Bună întrebare!

Cinci planete retrograde și Luna în descreștere. Configurația, cu patru planete de o parte și alte șase de cealalată parte a horoscopului arată o ciudată și nefastă curgere a timpului. În astrologia clasică și luminariile, Soarele și Luna, se numesc tot planete. Configurația a fost numită de Jeff Mayo și de regretatul meu prieten, Jonathan Cainer, ”clepsidra cu necazuri”.

O notă specială pentru Nicolae Dobrin, pe care-l pomenim astăzi. Prinţul din Trivale ar fi împlinit, astăzi, dacă ar fi trăit, 73 de ani. Am scris de multe ori despre el, de exemplu https://evz.ro/einstein-si-gaurile-negre-horoscopul-lui-dom-profesor.html.

Am făcut mult sport. Volei, patinaj viteză, aikido, tir, puțin fotbal, atletism şi mai mult ca orice, tenis de câmp! În anii 60’ până prin anii 90’ era relativ uşor şi ieftin să faci sport. Terenuri se găseau, „sculele” şi echipamentul nu erau o avere, parteneri de joc găseai mereu. Lumea, în România, făcea mult sport. Nu era numai statul la coadă şi fugitul după tramvai, sporturi naţionale obligatorii, ci şi sport adevărat. De aceea România a avut rezultate sportive de excepţie, pentru că multe persoane făceau sport şi selecţionerii aveau de unde să aleagă adevăratele talente. Calitatea se găseşte în cantitate, nu acumulările cantitative duc la salturi calitative!

Cât timp am făcut sport, am fost sănătos! După loviluţie situaţia s-a schimbat. Întâi în rău şi apoi în foarte rău. Terenurile şi stadioanele au fost transformate în blocuri de birouri şi în malluri, sculele şi echipamentele sunt scumpe ca lumina ochilor. Unde şi cum să mai faci sport? Păi, dom’ profesor aleargă lumea prin parc, o să răspundeţi, domniile voastre. Cute, but Wrong, vorba celor doi căței! Ei fac jogging, o treabă demonstrată, mai de demult, de Surgeon General of USA că este dăunătoare organismului. Dar, este o întreagă industrie a joggingului care promovează această activitate nesănătoasă, aşa că proştii noştri o să continue să-şi uzeze muşchii şi articulaţiile alergând prin parc, otrăvindu-se cu aerul poluat al capitalei.

Am primit o informare din Praga. Republica Cehă a trecut de la a fi una dintre cele mai de succes țări în abordarea răspândirii COVID-19 în perioada inițială de primăvară 2020 la una dintre cele mai lovite din Europa în „al doilea val” ulterior, care a lovit țara în toamnă și iarna 2020.

Experții speculează, de mult, despre câte procente din populația cehă ar fi putut trece sub radar, fie prin lipsa simptomelor, fie prin lipsa testării.

Răspunsul la această întrebare poate fi furnizat de rezultatele unui studiu de anticorpi efectuat de centrul de cercetare RECETOX, care a putut testa un număr mare de voluntari din clientela companiei de asigurări de sănătate din Ministerul de Interne (Zdravotní Pojišťovna Ministerstva Vnitra).

Profesorul Vojtěch Thon, care a condus echipa de cercetare universitară, a vorbit miercuri, adică ieri, la Televiziunea Cehă.

„Avem un test care înregistrează specificitatea anticorpilor, cu alte cuvinte – dacă cineva s-a confruntat cu virusul în trecut. Am reușit să adunăm un lot semnificativ de probe, aproape 30.000 de persoane.

Ceea ce este, de asemenea, important este că acesta a fost un studiu continuu, așa că am reușit să detectăm dinamica răspândirii. Am reușit să capturăm întregul (al doilea) val al epidemiei, din perioada inițială, când circulația virusului a fost minimă, până la sfârșitul anului 2020 și primăvara 2021, când încărcătura virală a fost enormă. Vedem că acești anticorpi specifici apar în toate grupele de vârstă din populație. ”

Rezultatele studiului arată că o creștere rapidă a seropozitivității a avut loc în populația cehă din toamna anului 2020 până în primele luni ale anului 2021. În timp ce în octombrie și noiembrie 2020 doar 28 la sută dintre voluntari aveau anticorpi, în decembrie 2020 și ianuarie 2021 au fost 43 la sută și în martie 2021 numărul a ajuns la 51 la sută.

O altă descoperire interesantă a fost că 16 la sută dintre voluntarii care anterior fuseseră infectați cu virusul SARS-CoV-2, dar care și-au revenit foarte repede, sau nu au prezent simptome, nu aveau anticorpi. Se presupune că aceștia sunt imuni la virusuri, având mutația genetică CCR5-Delta 32, o mutație specifică numai locuitorilor Europei, se estimează că pâna la 18% din populație.

Între timp, aproximativ o treime subiecții care au avut anticorpi nu au observat niciun simptom COVID-19. De fapt, 28% dintre voluntarii care au testat pozitiv anticorpii nu au făcut nici măcar un singur test PCR înainte de studiu, a declarat profesorul Thon pentru Czech Television.

„Aceasta este o veste foarte bună, deoarece înseamnă că, ca societate, am întâlnit deja virusul și suntem capabili să reacționăm la infecții repetate cu un sistem de imunitate care nu mai este naiv (nepregătit față de virus).”

Autorii avertizează că studiul nu trebuie considerat reprezentativ, deoarece nu toți voluntarii au fost selectați aleatoriu. Este posibil ca unii dintre subiecții testați să se ofere voluntari, deoarece observaseră probleme de sănătate și doriseră să afle dacă au fost infectați cu virusul chinezesc.

Mai mult, unele segmente ale populației au fost supra-reprezentate în studiu, în special persoanele de vârstă mijlocie care sunt în mod normal mai expuse riscului de a contactat virusul Wuhan din cauza contactului frecvent cu alții. Pensionarii care locuiesc în case de îngrijire, în cămine, nu au fost deloc testați.

Studiul a fost realizat cu sprijinul epidemiologilor de la University College din Londra, biroul din Praga al Organizației Mondiale a Sănătății și Institutul ceh de informații și statistici privind sănătatea.

Cercetările vor continua în încă două faze. A doua fază se desfășoară până la sfârșitul lui septembrie 2021 și măsoară nivelul anticorpilor în rândul voluntarilor în timpul vaccinării în masă a populației care a avut loc în această primăvară și vară. A treia fază, ulterioară, va măsura retenția sau posibilul declin al anticorpilor IgG în rândul persoanelor care fie s-au recuperat natural, fie au fost vaccinați.

Cehia este o țară civilizată. Aproape civilizată spune prietenul meu din Praga. Guvernul ceh nu își amenință și nu terorizează cetățenii. Testele sunt gratuite, nimeni nu a fost obligat să se vaccineze. Cu toate că Cehia a trecut prin o perioadă foarte grea. Dar, a trecut! Democrația și libertatea au învins. Nu fac nicio comparație…

Cum probabil, nu trebuie să vă mai spun. Dar, totuși, mâine este o altă zi!

HOROSCOP 26 august 2021

BERBEC Luna tranzitează zodia ta. Simţi că cei din jurul tău sunt cu tine, îţi oferă încrederea lor. Acest lucru face să-ţi crească încrederea în forţele proprii! Intuiţia ta a fost corectă, bănuielile tale se confirmă. În această perioadă trebuie să te bazezi pe trăiri, intuiţii şi sentimente şi, poate, mai puțin pe judecata rece şi logică. Mai ales nu da curs furiilor de moment sau nu exagera importanţa şi repercusiunile unor informaţii din presă. Presa minte din interes, sau din prostie, dar nu trebuie să te pui la mintea ei!

TAUR Uranus, retrograd, indică o zi de joi, care seamănă cu altă zi de joi, în care rutina promisiunilor ipocrite şi a atitudinilor mediocre dau o senzaţie de “déjà vu”. Nu te implica, nu promite nimic! Treburile de rutină le faci bine şi temeinic. Nu te avânta pe tărâmuri şi domenii necunoscute. În orice caz tot ceea ce vei începe nou pare lovit de inconsistenţa perioadei, adică nu ai voinţa şi putinţa să le duci la bun sfârşit. Starea aceasta se prelungeşte până la sfârşitul săptămânii. Ocupă-te, deci, de cultură şi artă!

GEMENI Nicio planetă în zodie, dar asta nu înseamnă că nu poți să ai probleme. Amână, dimineaţa, dacă depinde de tine, orice întâlnire importantă sau decizie majoră. A doua parte a zilei poate fi mai bună. Poate ieşi în oraş, poate cumperi ceva, poate te relaxezi! O zi uşor nesuferită. Evită enervarea şi lasă-i pe alţii să-şi rupă dantura. O conjunctură aparte te îmbie în această perioadă şi încă câteva zile după, să te identifici cu propriile proprietăţi şi bunuri şi să cheltuieşti mult. Supraveghează-ţi cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri extravagante şi să faci cheltuieli foarte mari, sa investeşti utopic în bunuri materiale.

RAC Conjunctura bună, cu Luna în descreştere – poţi să speri în rezolvarea favorabila a problemelor tale sentimentale care trenează de mai mult timp. Trebuie, doar, să gândeşti de bine, să zâmbeşti! În activitatea proprie întâlneşti oarecare opoziţie, ca un arc care se comprimă, se comprimă, care încearcă să-ţi frâneze rapiditatea. Nu te enerva, nu reacţiona disproporţionat, ci încearcă să-ţi păstrezi calmul şi să lămureşti pe cei din jur cum stă treaba. Dacă nu te ajută, măcar să nu te impiedice, să te ignore!

LEU Pe o conjunctură complexă, dar fără planete în zodie, anumite fapte te descurajeză, dar cu doza necesară de optimism şi refuzând complicaţiile inutile, poți s-o scoţi la capat! Concentrează-te pe problemele cotidiene, aşa este uneori în junglă! Toate aspectele sunt favorabile, mai puţin cele care ţin strict de interesul tău personal, adică de iluziile care ţi le faci. Este bine sa nu te umfle râsul la vederea noii achizitii a prietenului sau prietenei, pentru ca s-ar putea sa dai explicatii penibile. Stăpâneşte-te, abate subiectul discuţiei şi totul se poate termina cu bine, ca în filmele americane vechi și alb-negru!

FECIOARĂ Nu-ţi impune părerile în anturaj, în familie, cu orice preţ, chiar dacă ai dreptate. Lasă-i să-şi bată capul, să ajungă ei singuri la concluziile lor. Atunci vor lupta pentru ele! Adevarul este cea mai buna minciuna, dar în dragoste o minciuna gogonata este cel mai pur adevar – pana când te descoperă! Evită deciziile luate în grabă, în cursul dimineţii. Seara este mai bine aspectata pentru succesul unor afaceri-relaţii. Nu este o perioadă indicată pentru asumarea de obligaţii pe termen lung, sau formarea de noi asociaţii.

BALANŢĂ E o zi în care spiritul corporatist poate aşteapta! Nu te simţi în apele tale şi nu ai chef de performanţe! Dar, te simţi bine într-un ritm normal de viaţă, ca la mijlocul secolului trecut! Din nou probleme de uzură, cazuri de faulturi de joc, în familie sau cu prietenii. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt. Astăzi te simţi ca un brazilian, la o şcoală de samba: „fiesta, si – trabajo, no!” Până la urmă consumismul şi corporatismul sunt cele mai periculoase boli alte perioadei actuale. Nu te lăsa îmbolnăvit!

SCORPION Ai găsit o oază de civilizaţie şi bun simţ. Ca pe un tezaur rar îl ţii secret şi nu vrei să împarţi decât cu o persoană dragă bine aleasă. Bine faci, satisfacţiile adevărate sunt azi rare! Din nou o zi aproape favorabilă, mai ales sub aspectul veştilor şi noutăţilor pe care le afli. Cumpărăturile şi achiziţiile nu sunt favorizate ca şi „rectificările” în afaceri. Seara foarte romantică, sigur, dacă ai vârsta şi dispoziţia necesare. Nu ai noroc la bani, ai noroc la dragoste, doar aşa spune vorba veche!

SĂGETĂTOR Stelele îţi sortesc o zi bună, nu te aştepta la mai nimic negativ, iar cu puţina iscusinţă poţi rezolva convenabil problemele cotidiene, pe cele urgente. Domeniul sentimental este avantajat! O zi perfectă ca să faci planuri de viitor şi să iei deciziile necesare. Dimineaţa este activă, poate chiar prea activă, aşa că trebuie să eviţi graba şi nerăbdarea. După o dimineaţă interesanta, dar obositoare, este cazul să te relaxezi puţin. Nu prea mult, pentru că nu te lasă energia proprie!

CAPRICORN Astăzi eşti „îngheţat în proiect”. Incertitudinile şi problemele delicate prin care treci te împiedică să reacţionezi aşa cum ai vrea tu. Fluxul principal al timpului merge în altă direcţie! Gândeşte de două ori până dai un răspuns. Orele serii sunt cele mai favorabile. Poţi folosi această zi ca să-ţi faci un bilanţ al lucrurilor pe care le ai de făcut. Poţi, şi trebuie să faci, mici schimbări în structurile tale personale, ordonează-ţi bugetul de venituri şi cheltuieli, „cash-flow”. Detaliile sunt mai importante, astăzi! S-ar putea să ai nevoie de ajutor! Vezi, preventiv, pe cine te poţi baza!

VĂRSĂTOR Eşti animat de intenţii bune, chiar lăudabile. Fă să se ştie acest lucru, că eşti gata să-i ajuţi pe cei dragi, pe cei din jurul tău. Întreabă, zâmbind frumos, dacă poţi fi de folos! Dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se pot finaliza vechi proiecte şi idei. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. De asemenea, în afaceri, sau dragoste, nu lăsa nicio neclaritate în perioada zilei de astăzi, exprimă-te clar şi concis, ba mai repetă, la fel, în același mod, dacă este nevoie!

PEŞTI Eficacitate, provocare, rentabilitate, agresivitate – concepte ale idiocraţiei! Foarte bine, dar între două ape, cine o duc bine astăzi? Peştii cei greu de prins, sau greu de convins! O zi excelentă pentru promovarea cu succes a intereselor personale. Noi idei par să se contureze. Mai tot ce faci reuşeşti. Mai pui încă o piatră, ca la jocul de Go, pe drumul succesului tău. Prietenii, familia, anturajul apropiat fac parte din planul avantajat de stele. Poţi folosi prilejul ca să petreci o seară foarte plăcută în compania celor dragi, nu o să regreți.