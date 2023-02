HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR  25,26 februarie 2023. Despre astrologie, din nou

25,26 februarie

Pe 25 februarie s-au născut Pierre-Auguste Renoir, Friedrich Haendel, Enrico Caruso, Carlo Goldoni, Anthony Burgess, George Harrison, Benedetto Croce, Tom Courtenay, Costache Antoniu, Richard Oschanitzky, Jean Georgescu, Virgil Duda. Pe 26 februarie s-au născut Victor Hugo, Honore Daumier, Buffalo Bill Cody, Johnny Cash, Camille Flamarion, Michael Bolton, Sandie Shaw, Recep Tayyip Erdoğan, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Alexandru Repan, Sanda Toma, Elena Cârstea, Jean Negulesco.

În calendarul creştin-ortodox, pe 25 februarie sunt Sfinţii: Tarasie din Constantinopol, Alexandru şi Ipatie, iar 26 februarie sunt Sfinţii: Porfirie, Fotini şi Teodor.

Nimic în ”Kalendar”.

Dragi jupânițe și cinstiți jupâni vorbeam pe Skype, noaptea trecută, cu unul dintre finii mei din State, angajat în industria spațială. Știu că poate mă folosește și accept cu plăcere să-i spun punctul meu de vedere, poate îl ajută să aibă succes. Convorbirile noastre pleacă de la timp, familie, de la filme și mașini și apoi ajung întotdeauna, dar întotdeauna, la călătoria către Marte! Îl înțeleg pe finul meu, este pasiunea, obsesia dar și profesia lui. De mai multe ori mi-a spus să-l iert pentru că aduce mereu vorba despre același lucru, dar el și patronul lui, au nevoie și de o vedere de la un om absolut neimplicat, mai mult, de foarte departe, din Europa de Est. Din tribune se vede mai bine! I-am răspuns că dacă aș fi acceptat, așa bătrân și bolnav cum sunt, îmi număr zilele, și eu aș vrea să plec pe Marte în primul val de coloniști! Finul meu a râs și a spus, nanule, văd că vrei 1.000 de acri pe Marte! Mi s-au aprins toate ledurile, dar nu am reacționat cu nimic, am continuat să vorbim.

Am pus pe un motor de căutare. Informația că primii coloniști de pe Marte vor primi, gratis, 1.000 de acri, fiecare, adică 406 hectare, nu există. Este, probabil, promisiunea internă făcută de Elon Musk celor 1.000 de primi coloniști marțieni!

Trebuie să vă mai spun ceva. Informațiile despre planeta Marte sunt mult mai multe și precise, decât se află în spațiul public. Sunt informații protejate, deținute de particulari, care au cheltuit mult ca să le obțină.

Vedeți, această trecere de la stat la particulari a explorării cosmice s-a făcut, în State, din cauza cârpelor ude de ecologiști și a filosofilor de mahala, de stânga, care plângeau peste tot că copiii nu au ce mânca și statul aruncă cu banii în Cosmos! Da. Parțial au dreptate, în curânt toată omenirea nu va mai avea ce să mănânce, dacă nu se colonizează Cosmosul. Capacitatea de susținere a Pământului a miliardelor de oameni este limitată, chiar în cazul unei egalizări a consumului de tip comunist.

Dacă nu știți, există mai multe parteneriate între firmele spațiale americane, rusești, japoneze și franțuzești. Diferențele fac uniunea, scopul este supraviețuirea tuturor. Particulare, doar vreo două de stat. Lecția capitalismului este că particularii fac întotdeauna mai mult, mai bine și mai repede decât statul. Se pregătește cea mai mare explorare din istoria Pământului, față de care Marco Polo, Columb, Cook, Magellan, Livingstone și alți exploratori celebri ar fi invidioși. Explorare necesse est!

Am vorbit mult cu finul meu și noaptea trecută și mereu. Cred și probabil nu mă înșel că terraformarea planetei Marte este mai ușoară și mai rapidă decât s-a lăsat să se înțeleagă, în public.

Îmi amintesc cum, copil fiind, am auzit la radio de lansarea primului satelit artificial al Pământului ”Sputnik 1”. Și semnalele pe care le transmitea din Cosmos. Apoi Gagarin, primul om în Cosmos, Armstrong pe Lună, apoi prima sondă care părăsea sistemul solar, prima navetă. Câtă emoție. Câtă mândrie! O să prind și prima echipă de exploratori ajunsă pe Marte? Bună întrebare!

Am în genă neliniștea de explorator. Altfel nu aș fi căutat comori doi ani și nu m-aș fi angajat secund-navigator în echipajul lui Saad. Am cotrobăit bună parte din lumea asta, dar mă uit mereu pe cer. Acolo, acolo departe, este adevărată explorare! Să explorezi, să cauți, să găsești și să nu te lași niciodată doborât!

După articolele mele despre astrologie, s-a ridicat de către domniile voastre întrebarea dacă astrologia funcționează și pe planeta Marte.

Ei bine, să ne amintim, cu ce se ocupă Astrologia? Cel mai bun răspuns l-au dat cei care au alcătuit Catehismul, paragraful 2116 şi Enciclopedia Catolică, condamnând, de fapt: “…astrologia se ocupă cu studiul timpului, cu încercarea de a controla timpul şi oamenii şi prin aceasta, controlul istoriei!”.

Istoria? Sigur că da! Astrologul era, mii de ani, sfetnicul de taină al regelui, împăratului, generalului etc. Astrologia însemna politică şi încă la vârf. Bun, la sfârşitul secolului XX, după ce s-a vulgarizat şi a fost compromisă de impostoari şi şarlatane, astrologia şi-a pierdut prestigiul, a fost exilată în ”partea carnală”, frivolă, a paginile mondene ale revistelor pentru femei. Dar, mai sunt astrologi adevăraţi pe Pământ și am această certitudine aproape în fiecare zi, când intru pe Dimineața Astrologilor!

Astrologia a dat oamenilor controlul asupra timpului. Calendarul, anul, luna, săptămâna au fost stabilite pe criterii astrologice. De exemplu săptămâna poartă nume astrologice: Luni, ziua Lunii, Marţi ziua lui Marte, Miercuri a lui Mercur, Joi este ziua puternicului Jupiter, vineri a preafrumoasei Venus, sâmbătă a lui Saturn şi bineînţeles, duminică, ziua Soarelui.

Lunile au fost stabilite “lunar”, după fazele Lunii. Ziua are douăsprezece ore, după cum douăsprezece sunt zodiile şi noaptea are la fel, 12 ore. Ora, minutul, secunda au fost stabilite prin metode astrologice. V-aţi pus vreodată problema de ce avem 60 de minute, 60 de secunde şi nu 100 de minute şi 100 de secunde? Din motive astrologice! Zodiacul are 360, de 12 ori 30 de grade, gradul are 60 de minute, minutul de arc are 60 de secunde!

Astronomia s-a desprins din astrologie în Renaştere, la jumătatea secolului XVI, odată cu apariţia raţionalismului ateu. Tot atunci s-a desprins chimia din alchimie şi multe alte ştiinţe raţionaliste, atee, care nu mai acceptau latura spirituală, sau statistic-socială.

Este evident ”caracterul pământesc” al astrologiei, cea pe care o practic eu, științifică, probabil cea mai veche, creștinată, de fapt, simplificată prin înlăturarea influențelor altor religii. Fiecare mare cultură, civilizație, de pe Pământ, a avut propria astrologie, fără contaminare reciprocă.

Principiul de bază al oricărei astrologii, de pe Pământ sau din Alfa Orionis, pornește de la faptul că orice face parte din Univers și dintr-un anume timp. Momentul nașterii, al producerii evenimentului, timpul unei mari transformări. Dar și locul, este foarte important. Fără aceste două date, timpul exact și locul, nu se poate întocmi harta astrală, tema de interpretat. În hărțile de pe Pământ locul central îl ocupă Pământul, nu pentru că ar fi centrul Universului sau al Sistemului Solar, astrologii știau din secolul I înainte de Hristos că Pământul este rotund și se învârtește în jurul Soarelui. Pământul ocupă locul central pentru că așa se vede cerul proiectat, de pe Pământ.

Mi-am pus întotdeauna problema, dacă nu cumva, ar trebui luate în calcul și aspectele Pământului cu Soarele, Luna și celeleate corpuri celeste. Adică o astrologie solcentrică, nu geocentrică. Am ridicat problema pe Dimineața Astrologilor și am trezit mirări, dar și critici. Adică eu, un conservator, care practică astrologia creștină, doresc să revoluționez astrologia? Nu prea, mărturisesc…

Cum și dacă o să funcționeze astrologia pe Marte? Sunt ferm convins că astrologia poate funcționa oriunde și oricând, dar poate îmbrăca aspecte diferite. Astrologia este o știință socială și statistică. Se bazează pe observarea, timp de peste 900 de ani, a diferitelor tipuri de oameni și pe edificarea unor grupe, zodiile, în funcție de ziua de naștere. Nu știu dacă astrologia o să fie exportată pe Marte. Societatea de acolo o să fie autarhică, iar conducătorul va avea puteri depline, un patriarh. Dacă acest conducător va fi Elon Musk, astrologia nu va fi în bagajele primei mii de coloniști. El nu consideră astrologia ceva serios, sau științific, cu toate că mama lui, regina frumuseții, are un titlu de Dipl.Astrol. Poate, de aceea! Cum, dom’ profesor, îl ajutați pe Elon Musk să ajungă pe Marte și el nu crede în astrologie, o să exclamați, probabil! Sunt lucruri mai importante ca astrologia și colonizarea planetei Marte este unul dintre ele. În viață trebuie să ai o scară a valorilor, nu ochelari de cal!

Astrologia, pe Marte va întimpina multe obstacole și dificultăți. Se poate face horoscopul unui colonist de pe Marte, dar născut pe Pământ? Eu cred că da, dar punând Marte în centrul temei, folosind efemeride marțiene. O temă de interpretare bazându-se mai mult pe unghiuri, pe aspecte și pe pozițiile panetelor în zodii și case. Iar Luna trebuie înlocuită cu… două luni. Trebuie date calități, lunilor. Cred că Jupiter, fiind foarte aproape, trebuie să aibă o interpretare privilegiată în temele marțiene.

Problema adevărată începe cu primii născuți pe Marte. Este necesar, ca prin observații statistice de mulți ani să se depisteze, câte zodii sunt pe Marte, câte tipuri de oameni se pot identifica după data nașterii. O să fie mai puține, sau mai multe zodii, decât pe Pământ? Să ne amintim, că pe Pământ, într-un an de zile poate fi o singură zodie, horoscopul chinezesc, 12 zodii, după cel european, sau 20 de zodii după cel aztec. Depinde de filosofia de viață! Și de influența celor două luni, Deimos și Phobos. Dacă o zi pe Marte este puțin mai lungă decât ziua de pe Terra, cu 1,029, anul este dublu, 687 de zile terestre. Sunt evidente problemele de edificare a unei astrologii marțiene, dar nu m-aș da înapoi să fac calculele și să prelucrez datele. Probabil că până în anul 2297 când are loc o apropiere istorică, între Marte și Terra, s-ar putea raporta că există o astrologie marțiană. Sau, poate marțienii vor fi total liberi în dictatura lor, paradoxal, dar așa este, nu vor avea nicio frică și nici nevoie de proteze, de religii, psihologii și astrologii! Poate vor fi asemenea zeilor! Zeii aveau astrologie? Ba, bine că nu, sigur că da, de unde a adus-o Prometeu sau îngerii căzuți pe Pământ? Au fost zeii niște extratereștrii? Bune întrebări!

Am primit foarte multă corespondență pe subiectul războiului din vecini, era și de așteptat, m-am hotărât să răspund la toată lumea, nu numai la 50 emailuri, încet-încet, cât timp mi-o trebui. Este prea multă frică și disperare, uneori disproprționat de mult. Ca zodier și solomonar cinstit și de bune moravuri ce mă aflu mă simt responsabil să vă spun adevărul și să combat minciuna. Nu mor caii, când vor câinii!

Este un weekend înșelător, atenție la circulație. Trebuie, cu toții, să ajungem la ziua de mâine, doar este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 25,26 februarie 2023

BERBEC Berbecii de toate categoriile, trebuie să-şi îndrepte atenţia către membrii mai mici ai familiei ca să n-o păţească, mai ales dacă sunteţi pe pârtie, la munte. Mici îmbunătăţiri şi transformări favorabile ale unei situaţii, veşti bune de departe. Seară de sâmbătă relaxantă şi plăcută. Poate la un film, poate la un concert, poate la un club neagresiv, plăcut şi nepoluant. Și mai ales ignifug. Duminica este zi de aranjat garderoba pentru sezonul de primăvară. Vine primăvara, nu ai nicio grijă, totul este aranjat, la mine în curte au apărut ghioceii!

TAUR Este greu să renunţi la comoditate, putem inţelege, este doar sâmbătă. Dar ai multe de făcut în gospodărie, curăţenie în primul rând. Sfatul stelelor este să ceri un ajutor calificat. In viata este ca in supermarket: ai de unde alege, dar nu găseşti ce iţi trebuie. Mai nou, se pare ca şi oferta este de proastă calitate! Dacă astazi te simti cumva zdrobit de refuzurile prietenilor si ale anturajului, în general, nu-ti risipi inutil energia ca sa demonstrezi că ai totuşi dreptate. Legăturile de sânge şi de mir conteaza, restul sunt niste străini, aşa că tot de la parinţi sau frati poţi obtine ceva bani şi poate si o vorba buna. Asta duminică. Trebuie doar să încerci.

GEMENI Nu ştie nimeni cum să-ţi intre în voie. Dai impresia unei persoane distrate, distante, lipsită de empatie. Sâmbăta aceasta analizează şi descoperă cauzele înstrăinării tale. Relaxează-te! Mult entuziasm şi optimism şi o privire mai filozofică asupra vieţii te ajută să te bucuri din plin de deliciile iernii târzii. Stelele şi conjunctura astrologica te avantajeaza astazi, protejandu-te eficace impotriva atacurilor familiei şi prietenilor care vor neapărat să te scoată la plimbare sau la nu ştiu ce festival, sau concert de jazz. Tu vrei la munte! Duminica trebuie sa eviţi asumarea de angajamente şi responsabilităţi pe termen lung, să nu faci promisiuni bombastice pe care apoi să le regreţi.

RAC O stare te cuprinde astăzi, nemotivat. Un semn de foc iţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. In aceasta perioada a weekendului ai ceva noroc. Poziţia lui Venus indică prietenii noi şi petreceri reuşite, asa ca fa un tur de telefoane pe la prieteni ca să vezi de unde sare invitatia. Se poate să primeşti scurte veşti neaşteptate de la membrii familiei şi/sau de la prieteni. Surprize plăcute şi mai puţin placute, situaţii care evolueaza spre intorsaturi neaşteptate, dar comice până la urmă, sunt deliciile weekendului.

LEU Această dimineaţă de sâmbătă îţi aduce o nouă atitudine faţă de cei pe care îi bănuieşti că profită de bunele tale intenţii. Te hotărăşti să nu te mai înduioşezi chiar de la prima strigare. Perioada favorizează nativii din prima jumătate a zodiei. Toată lumea se grăbeşte. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta sentimentală. Trebuie doar să inspiri încredere şi să asiguri pe cei din jur că se pot baza pe tine, în orice împrejurare. Sâmbătă ai tendinţa, pentru unii supărătoare, de a fi permanent în ofensivă, sa ţii la părerea ta si sa nu faci concesii sau compromisuri nimanui. Pastreaza-ti calmul si umorul. Duminica poti sa primesti o veste in doi peri despre o reuniune de familie la care te aşteptai să fii invitat.

FECIOARĂ Imaginezi feluri de mâncare complicate, dar delicioase. Nu te opri, ceva-ceva tot o să iasă! In acest weekend faci schimbarile la care te gandeai de mai mult timp, care privesc dispunerea şi ergonomia camerei tale şi de ce nu a bucătariei şi a livingului. Debarasează-te de toate prejudecatile si micile frane psihice care ti-au frânt elanul si nu ţi-au permis să-ti arati adevaratele calitati de organizator şi de ce nu, de arhitect amator. Eleganta şi bunul-gust sunt elementele necesare în viaţa de zi cu zi. Nu spune că nu ai bani suficienţi ca să fii la modă. Coco Chanel spunea că elita crează moda intr-o zi când nu are bani!

BALANŢĂ E o zi bună pentru ca să faci bilanţul şi să vezi cât ai cheltuit luna aceasta. Se apropie cheltuielile de primăvară şi trebuie să ai rezerve! Sâmbătă, o veste bună urmată de o mică pierdere. Un obiect pe care-l găseşti, până la urmă. Ai mare nevoie de un sfat bun, de confirmarea unei atitudini aşa că… sună un prieten. Duminică nu trebuie sa forţezi lamurirea unor situatii, deoarece atuul pe care te bazezi, armonia empatică, nu te ajuta prea mult. O persoană care te-a dezămăgit, sau evitat, în ultimul timp încercă în acest weekend să-şi răscumpere păcatele. Atenţie la datele primite, deoarece de multe ori reprezintă părerea celui în cauză şi nu o descriere cît mai apropiată de realitate. Duminică seara poți să primeşti o veste, care te poate bucura.

SCORPION Nu încerca să te baţi cu toată lumea în acelaşi timp, planifică-ţi secvenţial activitatea şi priorităţile tale. Foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai. In jungla asta de beton ai luptat cu abilitate ca să ajungi unde eşti, intreabă-te daca eşti dispus “sa calci peste cadavre” ca să continui o traiectorie ascendenta. Sâmbătă – micile infumurari pe care le afisezi pot fi interpretate ca un succes pe care de fapt nu l-ai avut. Cineva, probabil din Fecioară sau Săgetător încearcă să te ajute, să-ţi intre în graţii. Sâmbătă seara eşti invitat, se pare, la o petrecere veselă, poate la un nativ din Peşti, poate la petrecerea târzie de Dragobete. Duminica, zi de ordine şi curăţenie!

SAGETATOR Sâmbătă plăcută, relaxantă cu familia sau prietenii. Relaţiile cu persoanele născute în semne de aer şi foc sunt în acest weekend armonioase, dar nu prea grozave cu cei nascuti in semne de apa si pamant. Nu te amesteca cu cei care nu sunt ca tine. Mezalianţele şi amestecurile de religii şi rase au fost întotdeauna motive de conflicte, mai mari sau mai mici. Cercul tau de prieteni este destul de bun, nu te baga in cine ştie ce fiţe. Duminică nu uita că o anumia rutina se cere in profesie sau meserie si se numeste metoda, dar in dragoste trebuie sa aduci mereu ceva nou, ca sa-i intretii veşnic flacăra !

CAPRICORN Eşti bine. Este urmare satisfacţiei de a respecta programul de sâmbătă. Mesajul stelelor, repetat de mai multe ori, ca să înţelegi mai bine, este să dai dovadă de tenacitate şi consistenţă. Horoscopul tau te sfatuieste sa ceri sfatul si sprijinul unui prieten experimentat, inainte ca ceilalti sa se prindă că nu stii să te descurci. Poate că este vorba de petrecerea de sâmbătă seara, sau de team building-ul de Dragobete de care esti responsabil, ceva de genul ăsta. În orice caz, distracţia este pe măsura dorinţei tale. Stelele fixe te avertizeaza sa-ti supraveghezi sănătatea şi regimul alimentar şi… trebuie să răreşti ţigarile!

VĂRSATOR Eşti stabil afectiv, aşa că poţi lua decizia corectă. Şoapte pe înserat şi vremea ciudată te ajută să devii mai sentimental decât de obicei. Sâmbăta o poti folosi sa iei, in sfarsit, decizia aceea desteapta, curajoasa si dreapta, la care te gandesti de mai multa vreme. Nu tot ce este adevarat si drept trebuie, însă, spus in gura mare, trebuie sa dai dovada de mai multa diplomaţie şi tact in relatiile cu familia ta, cu anturajul tau. Sâmbătă seara sunt ceva petreceri la orizont, petreceri de Dragobete, trebuie numai să alegi. Duminică, probabil, o să te trezeşti la prânz, aşa că abia dacă ai timp să pregăteşti programul de săptămâna viitoare. Pentru că în jungla asta de beton cine nu are un plan este devorat de monştrii!

PEŞTI Astăzi eşti ca un peşte în apă, sau în acvariul în care îţi desfăşori programul obişnuit de sâmbătă. Distrează-te! Totuşi, mai schimbă din rutină, găseşte şi alte distracţii şi locuri plăcute. Trebuie să iei măsuri – planifică-ţi timpul în aşa fel încât să ai mai mult timp liber. Sigur că pare o contradicţie, weekend-ul este o perioadă de pauză, dar tu te gândeşti numai la bani. Simţul tău posesiv ţinut prea mult în frâu se răzbuna sâmbătă. Discutii aprinse cu cineva de la care vrei sa obtii ceva important. Reuşită, pentru că încăpăţânarea bate logica. Duminică trebuie să faci, neapărat, ceva care îţi place mult, poate să te duci la un concert, poate o prăjitură cu cafea scumpă, la o petrecere de ziua ta de naștere sau a unui cozodiacal, sau un întârziat Dragobete, sau pur şi simplu să stai relaxat în pat.