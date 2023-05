HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, 25 mai 2023. Forța să fie cu voi !  

25 mai

Pe 25 mai s-au născut: Ralph Waldo Emerson, Iosif Broz Tito, Robert Ludlum, Eugen Simion.

În calendarul creştin-ortodox fix este zi cu cruce neagră, A treia aflare a capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul. Şi Sf.Mc. Celestin. Drăguţ nume, Celestin, pare potrivit pentru un băiat bun şi înclinat către studiul medicinei. Sau de ce nu, astronom, sau astrolog, are “celest” în componenţa numelui. În calendarul mobil este Înălțarea Domnului. Ziua Eroilor, o zi importantă. Despre Înălțare, altădată, am strâns suficient material, și am parcurs etape grele. Cred că știu!

Dar, pe 25 mai este un reper interesant în “Kalendarul” vechi.

Este Ziua Pietrei. Tradiţional, în calendarul fix popular este ziua lui Ioan Fierbe Piatră, Intrătunul, a treia aflare a capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul – nu se lucrează la câmp! Mai multe la http://evz.ro/horoscopul-lui-dom-profesor-iisus-a-fost-unul-de-al-nostru.html .

Ca întotdeauna, pe 25 mai, repetăm povestea Star Wars. Dragi lupi, padawani și hobbiți, cea mai importantă legendă tehnologică, un mit modern, a fost dăruită publicului pe 25 mai 1977, a fost proiectată concomitent în 32 săli de cinematograf, în State, distribuitor 20th Century Fox. Star Wars, Episode IV, A New Hope. Opera de excepție a lui George Lucas, scenarist și regizor. Un succes răsunător, un public extaziat. Reacția publicului din State a închis gura criticilor profesioniști și i-a făcut binevoitori. Un space opera făcut cu bani puțini, exterioarele au fost filmate în Tunisia, am văzut locurile. Un buget de 11 milioane de dolari, care a adus 776 milioane de dolari. Cel mai mare succes de box office, din toate timpurile, luînd în considerație investiția și dinamica încasărilor. Dar, poate fără să vrea, George Lucas a pus bazele unei legende moderne. În definitiv opera cinematografică abordează un subiect vechi de când lumea: binele învinge întotdeauna. Fetele și băieții buni îi înving pe cei răi! Dar George Lucas a fost atins de aripa geniului. După cum declara el însuși: ”…în alcătuirea corpului cavalerilor Jedi și a Forței, m-am inspirat din viața înconjurătoare, am luat exemplele unor oameni care și-au dedicat viața luptei împotriva răului, pentru republică și democrație. Părinții Națiunii m-au inspirat…”

Am fost întotdeauna un cavaler Jedi. Oameni obișnuiți, ca mine l-au inspirat pe George Lucas. Am realizat aceasta când am văzut Star Wars în toamna anului 1977, la Sala Mica a Palatului, în avanpremieră. Bucureștii mai miroseau a moarte, după marele cutremur din 4 martie, ruine peste tot, mai erau femei în mare doliu, dar A New Hope mi s-a părut catalizatorul care să coaguleze energiile națiunii rănite și întristate. Da, un film, o operă artistică, poate face multe!

Am rămas același cavaler Jedi. De ziua mea am primit doi păpușoi, două figurine de plastic, foarte bine realizate, cinematice, Yoda și Darth Vader, mișcă bine și mă amenință serios cu tot felul de sunete, un breloc de chei light saber, un penar de metal și o cană cu imagini din Star Wars. De pe monitor se uită la mine miniaturile roboțeilor R2-D2 și C-3PO.

Pustnicia mea nu face decât să sublinieze starea lucrurilor, oare Obi-Wan Kenobi nu se pustnicise și el? Până când vreo prințesă în pericol o să mă cheme în ajutor, pentru că sunt singura ei speranță. Dar cu cine o să las pe cele șase cățelușe? Bună întrebare!

Nu o să vorbesc de celelalte serii, de subiecte, de actori, de franciza Star Wars. Pentru mine contează doar originalul, Episode IV, A New Hope. Restul… este un rest!

Un singur lucru o să mai spun. Adevărata și singura sărbătoare Star Wars este pe 25 mai și astăzi sărbătorim 46 de ani.

Coincide și cu Parada Tocilarilor din State – anul acesta și cu Înălțarea, pe stil ortodox.

Există un grup de clone nefericite în Toronto care, agenți siniștri ai Imperiului, au vrut să confiște Star Wars. Din cauza unui joc tâmpițel de cuvinte cauzat de instalarea în postul de prim ministru a Margaretei Thatcher pe 4 mai 1979. ”The London Evening News” a publicat la anunțuri o felicitare din partea conservatorilor: ”May the Forth Be with You, Maggie. Congratulations!”

Cavaleri Jedi, la arme, Imperiul contraatacă! În anul 2008, organul de presă al Imperiului, ”Facebook”, a lansat o campanie pentru stabilirea pe 4 mai a Star Wars Day. A avut un vârf în 2011, apoi s-a desumflat. Anul acesta nu s-a organizat mai nimic, doar niște clovni costumați.

Calitatea de cavaler Jedi nu o dă costumul, ci inima ta, ce gândești, ce atitudine ai, ce fapte faci!

Este o blasfemie, organizată de spioni perverși ai Imperiului! Cum să înlocuiești The Force cu The Forth? Este ca și când ai înlocui Numele Domnului cu o dată de calendar, păcat capital. Pentru că, dragi padawani, Forța este o manifestare a lui Dumnezeu! Forța confiscată de politic, de Imperiu? Nu, niciodată, cât mai este un singur Jedi viu în galaxia asta. V-o spune un cavaler Jedi care a văzut multe, a auzit multe și poate, de aceea, știe multe!

O să vă mai spun o poveste ca să vedeți ce important a fost și este Star Wars. Manuelito Wheeler, directorul ”Navajo Nation Museum” a spus că era îngrijorat că limba navajo se pierdea, nu avea suficiente opere de artă, literare, cinematografice. Atunci a luat decizia să dubleze Star Wars in limba navajo. A fost greu, dificil, multe cuvinte navajo nu se potriveau cu sensul dat în film. Dar, până la urmă, au reușit!

A fost un succes colosal în rândul națiunii navajo, pentru că filmul trata subiectul vechilor lor legende: oameni veniți din stele care au ajutat națiunea navajo să lupte împotriva oamenilor răi. Și a născut dorința, mai ales în rândul tinerilor, de a aprofunda limba națiunii navajo, chiar de a scrie opere literare.

Tot astăzi, 25 mai 2023, eu, personal, sărbătoresc un fel de jubileu. Au trecut 56 de ani de când mi-am văzut gândurile tipărite, pentru prima oară. Am publicat două poezii, la debut, în ”Gazeta Literară” a lui Ivașcu. Una se numea ”Testamentul meu” iar cealaltă ”Calul lui François Villon”. Scrise, bineînțeles, în stilul francezului cel năzdrăvan. Probabil că redacția a fost impresionată de pasiunea unui adolescent pentru poetul medieval atât de liber în obiceiuri și cuvinte.

Revenind la Star Wars, trebuie să informez că ziua de 25 mai a fost declarată ”Star Wars Day” de consiliul municipal din Los Angeles. Iar ”Geek Pride Day” a fost stabilită tot pe 25 mai, ca un omagiu adus la trei filme SF: seria ”Star Wars”, ”The Hichhiker’s Guide to the Galaxy” (vezi și ziua prosopului) și ”Discworld”.

Acum, ce altceva am de făcut, decât să revăd, pentru, poate, a mia oară, dar cu același entuziasm și pasiune, Star Wars, A New Hope?! Dar, aici, cu o deosebire esențială. Eu am varianta originală, filmul cum a fost proiectat pe 25 mai 1977. Îl am pe un DVD cu folie, strat, de electrum, un aliaj care garanteaza eternitatea pentru înregistrare, comandă specială NASA. Fără multele adăugări și remasterizări ulterioare, George Lucas este un perfecționist. Dar, un cavaler Jedi este un minimalist! Originalul este bun, celelalte sunt clone!

Forța să fie cu voi, dragi padawani, mâine să întâmpinăm cu curaj și cinste o nouă zi!

HOROSCOP 25 mai 2023

BERBEC Ce ai făcut, ce mai ai de făcut, câţi bani îţi mai trebuie, pe cine mai suni… şi treburi de contabilitatea sufletului. Este momentul unui mic bilanţ personal. Azi, stabileşte priorităţile! Vestile pe care le primeşti astazi, la mobil, din presa, prin e-mail sau reţele de socializare par ca sunt interesante, pentru că te gândeşti că este posibil să le foloseşti mai târziu. Poţi să ai o zi mai tensionată, din cauze meteorologice, aşa că nu te ofensa pentru orice întârziere şi nepotrivire de program.

TAUR Compromisurile nu au în tine un mare maestru! Totuși azi poţi media între membrii anturajului care sunt de păreri diferite şi poţi obţine armonia şi consensul atât de preţuite de zodia ta. Nu-ţi imobiliza capitalul sentimental in afaceri pe termen scurt, decât daca intrezareşti un faliment apropiat al relatiei de amor curente. Un pic de egoism şi de elitism bine temperat nu-ţi strică astăzi. Este bine să creionezi anumite limite pentru anturaj, colegi, prieteni. Pune-i la punct şi o să ai numai de câştigat. S-au folosit cam mult de tine, nu crezi?

GEMENI Astăzi trebuie să eviţi să faci declaraţii sau să discuţi mult. Modul tău de abordare nu este nici indicat, nici de succes. Eşti prea direct, prea ironic şi remarcile tale nu motivează. Proiectele tale de viitor suferă de un defect major – se bazeaza mai mult pe întamplare decat pe planificarea abila a fortele proprii! Pe de altă parte zodia ta este zodia intelectului. Ai idei grozave, strălucitoare chiar, dar nu le pui în aplicare!

RAC Zi favorabilă în rezolvarea unor probleme urgente. Implică-te, sunt din domeniul profesional, dar evită să exagerezi, pentru că detaliile unor situaţii nu intră în competenţele tale. La serviciu, la muncă, unde îţi petrecţi dimineţile şi uneori toată ziua, te bucuri de o eficienţă mărită, aşa că profită şi rezolvă, finalizează, termină proiectele, lucrările mai dificile. Pe plan emoţional lecţiile trecutului se pare că ţi-au folosit, dar nu trebuie să dai dovadă de prudenţă excesivă.

LEU Faci planuri, îţi vin idei, te decizi să iei iarăşi poziţie. Te simţi motivat. Dar, atenţie, nu repeta greşelile din trecut, chiar dacă oamenii sunt aceiaşi, ai nevoie de o noua abordare! Experienta este suma greselilor care dor cel mai mult. In dragoste este bine sa-ti recunosti greselile, mai ales pe cele neimportante! Rasfatul propriu mai marelor feline nu te ocoleste in ziua de azi. Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile în suspensie.

FECIOARĂ Atenţie, astăzi, la legăturile tale sociale pentru că ai tendinţa de a fi permanent în ofensivă şi să te exprimi foarte direct. Este bine sa faci concesii parţiale şi/sau compromisuri mărunte. Nimic nu te multumeste azi si esti convins ca meriti mai mult. Poate că da, poate că nu, dar nu te astepta la minuni. Primeşti veşti, unele bune, despre proiectele tale pe termen lung, dar altele te fac să schimbi nişte planuri. Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, nimic!

BALANŢĂ Dimineața, amână tot ce ţine de relaţiile umane. Nu te hazarda în discuţii lungi şi inutile. Nu promite nimănui, nimic, chiar dacă eşti solicitat. Dar, ai inspiraţie în domeniul financiar! Eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile cu persoane potenţial ostile, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proprietăţi sau posesiuni comune. Pe de altă parte carisma ta este în creştere şi poţi avea o serie de succese sociale. Dragostea este bine aspectată.

SCORPION Evită mişcările bruşte, la propriu şi figurat. Astăzi poţi conta pe intuiţia ta, te duce în direcţia bună. Fii mai atent, cu picioarele pe pământ şi așa ții neprevăzutul departe de tine! Poţi realiza ceea ce ţi-ai propus de mai mult timp. Pe total, o zi obositoare, mai ales prin aglomerarea treburilor de făcut şi a întîlnirilor. Dar, o seară plăcută cu cei dragi cu planuri şi proiecte de viitor. Nu încerca să-ţi depăşeşti condiţia cu orice preţ, nu cheltuii mai mult decat îţi poţi permite.

SĂGETĂTOR O zi obositoare, dar care zi nu este obositoare?! Cu toate că ai un randament bun, se pare că eşti în criză de timp. Cere sprijin, din timp. O veste, poate un film, spectacol, pe seară. Ziua de azi este numai bună pentru finalizarea unor proiecte profesionale. Trebuie, numai, să te concentrezi foarte bine – ai o mare putere de focalizare pe termen scurt, însă. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes. De mai multa vreme doreai un grad mai mare de libertate materiala pe care stelele te sprijina astăzi sa-l obtii prin harnicie si chiar cu puţin noroc.

CAPRICORN După o noapte în care grijile şi gândurile nu te-au lăsat să dormi suficient, ai o zi densă în care trebuie să te organizezi bine. Trebuie să soliciţi sprijin de la cei care te pot ajuta. Astrele sunt in aspecte favorabile : sănătatea îţi este bună, viaţa personală – armonioasă, iar situaţia financiară nu-ţi mai pare teribilă. Nu trebuie să exagerezi disensiunile din familie şi cu prietenii, îţi faci false păreri. Primeşti cu plăcere nişte vizite sau veşti de departe.

VĂRSĂTOR Poţi întâlni astăzi oameni al căror ţel suprem în viaţă este să-ţi facă ţie neplăceri. Genul de funcţionar de stat de la ghişeu! Dar există şi o parte bună a zilei: primeşti o veste bună! La serviciu, zi ideală pentru analize, întâlniri şi şedinţe pentru stabilirea unor noi direcţii de dezvoltare şi amplificarea celor vechi. Nu te enerva din lucruri mărunte cum ar fi incidentele casnice sau întîrzierile. Păstrează-ţi serenitatea şi buna dispoziţie. Cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, având impresia, pe undeva, că eşti oglinda conştiinţei lor.

PEŞTI Te bucuri de o formă bună, foarte bună, în tot cursul zilei. O veste bună. Sau ai o realizare care te motiveză şi îţi dă aripi. Ai energie şi eşti optimist chiar dacă eşti destul de obosit! Nu avea grijă, ai în continuare aceiaşi „prieteni credincioşi”, dar pe total mediul se schimbă. Nu uita că numai în dragoste sunt duşmani o dată pentru totdeauna. În politica şi afaceri alianţele şi duşmăniile se schimbă în funcţie de interesul momentului. De aceea există vorba „nu este nimic personal”… Pe de altă parte, ţinând seama de „comandamentele” momentului şi evoluţiile internaţionale, există oricând posibilitatea ca „cineva” să strice jocurile făcute de cei din jurul tău – arata Mercur, Jupiter şi Marte, deci nimic nu este stabilit!