Horoscopul lui Dom’ Profesor – 24 noiembrie. Matrix, sau sistemul fără numerar

24 noiembrie

Pe 24 noiembrie s-au născut Spinoza, Henri Toulouse-Lautrec, Emir Kusturica, Matei Millo, Victor Iliu, Emil Hosu.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Clement din Roma şi Petru din Alexandria. Zi de post.

Tradiţional, în „Kalendar”, pe 24 noiembrie, este „Climăta Vântului”, fiind una dintre sărbătorile rare ce ia în consideraţie un fenomen meteorologic, fără aglutinare mitologică, sau religioasă.

Pur şi simplu se ţine pentru vânturile rele, „vicioase” cum ar zice înţeleptul chinez. Se presupune o foarte mare vechime a acestei sărbători. Comună cu multe alte populaţii şi areale din Europa, dar la date diferite, în funcţie de regimul climatic. Este, cu siguranță, dinaintea geto-dacilor.

De acum, după Climăta Vântului, poate să înceapă iarna, exclamă doamna mitologiei românești, Antoaneta Olteanu

Cu patru secole în urmă, o femeie pe nume Else Knutsdatter a fost executată în Vardø, un mic oraș de coastă din Norvegia. Ea a fost acuzată că a folosit vrăjitoria pentru a ridica o furtună oceanică care a luat viețile a 40 de marinari. Nu a fost singura care a căzut victimă unor oameni din secolul al XVII-lea. Care – în lipsa altor explicații – puteau fi convinși că dezastrele erau invocate de vrăjitori răuvoitori. Alți nouăzeci au fost executați pentru că au conspirat pentru a produce aceeași furtună.

Astăzi, știm că fizica și presiunile atmosferice au produs acele furtuni. Deci, în domeniul vremii, am trecut la gândirea sistemică, unde lucrurile rele nu trebuie explicate cu referire la actori răi. Când vine vorba de descrieri ale politicii și economiei, progresul nu este atât de clar. Se întâmplă lucruri rele, cum ar fi schimbările climatice, conflictele și lăcomia corporativă, deoarece politicienii și directorii executivi puternici le construiesc așa, sau apar ele în vidul vigilenței umane, prin faptul că nimeni nu deține controlul? Aceasta este o întrebare cu care ne confruntăm în campania de protejare a sistemului de numerar fizic împotriva preluării digitale de către Big Finance și Big Tech.

De mai bine de opt ani, Brett Scott pledează pentru protecția și promovarea bancnotelor și monedelor fizice. A scris o carte numită Cloudmoney: Why the War on Cash Endangers Our Freedom (2023). În cartea respectivă, subliniează că publicul a înghițit o poveste falsă care spune că tânjim după o societate fără numerar. Peste tot în lume, liderii din sectorul public și privat susțin că dorința noastră de viteză, confort, amploare și interconectare conduce la o tranziție digitală, inevitabil. Acest lucru ar trebui să aducă o lume „fără fricțiuni” a comerțului alimentat de plăți digitale, realizată printr-un clic pe un buton sau prin scanarea irisului. Mesajul este: ține pasul, sau altfel o să fii lăsat în urmă .

Faptul că atât de mulți lideri recită acest scenariu îi determină pe unii oameni să se gândească că motive ascunse îi ghidează și este adevărat că sectoarele finanțelor și tehnologiei, de exemplu, câștigă masiv din hype-ul digitalizării. În ultimele decenii, au lansat diverse atacuri de sus în jos împotriva sistemului de numerar, lucru pe care probabil l-ați observat și domniile voastre. Numerarul fizic este emis de guverne (prin băncile centrale), în timp ce unitățile din contul dvs. bancar sunt practic „jetoane de cazinou digitale” emise de companii precum Barclays, HSBC și Santander.

„Societatea fără numerar” este o privatizare, în care puterea asupra plăților este transferată sectorului bancar. Fiecare atingere a unui card fără contact sau Apple Pay determină băncile să mute aceste jetoane digitale de cazinou pentru tine. Le oferă putere enormă, venituri și date. Ei pot partaja acele date guvernelor, dar, de cele mai multe ori, le folosesc în propriile lor scopuri (cum ar fi să le transmită prin modele AI pentru a decide dacă aveți sau nu acces la diferite lucruri).

Nu este greu de imaginat contururile unei „conspirații” când te uiți la cine beneficiază cel mai mult de pe urma privatizării plăților. Nu numai că Visa, Mastercard și sectorul bancar sunt mari beneficiari, ci și fixarea asupra digitalizării extinde și puterea Amazon și a altor giganți corporativi care trec dincolo de internet în lumea fizică prin dispozitive inteligente și magazine automate care se conectează la sistemele financiare digitale. Este un mic salt să ne imaginăm modul în care guvernele pot să se apropie de această incintă digitală pentru a ne spiona sau a ne manipula.

În Londra și în alte locuri în care utilizarea numerarului a scăzut, reacția antisistem apare sub forma unor afișe și pamflete de avertizare. Distribuite de obiectorii de conștiință împotriva unităților „fără numerar”. Ei avertizează împotriva unei preluări digitale care se profilează, dar ceea ce nu realizează este că corporațiile puternice care conduc această preluare sunt ele însele conduse de un păpușar mai mare, iar acest „bulibașă al păpușarilor” nu este un grup de elite conspiratoare. Este un sistem, iar poveștile dominante despre progresul digital sunt ideologia lui .

Gândirea sistemică necesită extinderea minții pentru a imagina forțe puternice, dar invizibile. Deci, să ne ușurăm demonstrația printr-un simplu experiment de gândire: imaginați-vă un milion de oameni legați la ochi, încercând să găsească o direcție de mers. Ei formează colectiv un sistem , dar interdependența acestuia este atât de complexă încât este aproape imposibil pentru oameni să se coordoneze. Aceasta înseamnă că ei recurg la cel mai mic numitor comun, poticnându-se vag într-o direcție fără să știe de ce.

Acest lucru seamănă cu modul în care funcționează sistemul nostru economic global. Cu toții suntem legați de rețele complexe de interdependență. Iar sistemul generează presiuni care necesită extinderea și accelerarea acestuia. Logica sa demonstrează proprietăți aproape evolutive, astfel încât oricine merge împotriva tendințelor sale implicite se lovește de un zid, în timp ce oricine se dirijează în direcția curentului său predominant nu o face. Acest lucru poate suna abstract, dar îl putem vedea clar la lucru în lumea cu bani fizici. O descriere gen Matrix.

Marile firme apelează la doctrina pieței libere în aceste situații, care susține că afacerile supraviețuiesc doar dacă se adaptează nevoilor noastre. Așa că prezența unor corporații înfloritoare poate indica doar faptul că ne servesc bine. Gânditorii de stânga resping această dogmă a pieței libere, subliniind că unele industrii sunt suficient de puternice pentru a legifera în mod eficient condițiile vieții noastre. Știm cu toții că firmele investesc mult în deformarea percepțiilor noastre prin marketing și, adesea, ne asigură consimțământul doar prin trucuri și denaturare.

Cererile de stânga pentru reglementări guvernamentale îi obligă, la rândul lor, pe profesioniștii din piața liberă să-i acuze că înăbușe atât voința populară, cât și afacerile. Conservatorii pieței pictează o imagine a consumatorilor, lucrătorilor și micilor antreprenori care se luptă cu statul neîndemânatic. În timp ce cei de stânga prezintă muncitori, cetățeni și magazine populare care se luptă cu giganții corporativi. Politica economică se referă la descrierea acestor opțiuni contrastante de David și Goliat.

Fără multe menajamente v-am dat pastila roșie. Acum că vedeți Matrix în toată splendoarea ei malefică, ce o să faceți? Nimic…

Mă întrebați cum mă descurc cu cele șase cățelușe. Cam așa: https://www.youtube.com/watch?v=DLu2CFDBJk0. Numai că Miki, Momo, Mémé, Brenda, Brody și Mița-Bița Lupe de Grande sunt mult mai cuminți și deloc mușcăcioase.

Acum o să văd un film cu Emil Hossu, pe care îl pomenim astăzi. Cred că o să revăd ”Cântecele mării”. Un film bine jucat, bine regizat, din anul 1971, când Emil era tânăr, tânăr. Dar, viața lui Emil, și a familiei lui, a fost un roman, mi-a povestit-o odată, demult, poate o să am timp să v-o povestesc și eu domniilor voastre, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 24 noiembrie 2023.

BERBEC Ai trecut printr-o perioada grea, eşti cam obosit şi se apropie iarna grea și neplăcută. Vinerea aceasta e momentul să te îngrijeşti de corpul tău. Fizioterapie, întreţinere, masaje, sală! Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Un mijloc de transport, sau ceva mecanic, un aparat, acolo – îţi face necazuri. Vinde-l, schimba-l, repara-l – nu lasa obiectele sa te enerveze! Cu oamenii te descurci astăzi ceva mai bine.

TAUR Evită deciziile care duc la schimbări majore. Nu judeca cu asprime rudele, prietenii, pe cei din jurul tău. Unele lucruri sau persoane pot întârzia din cauze independente de voinţa lor. Crede în forțele tale și în ajutorul celor care te privesc drept in ochi. Decât o mie de prieteni de petreceri, mai bine unul singur de încredere. Astăzi, calităţile tale magnetice şi carisma te avantajează, foloseşte-le fie în afaceri, fie în dragoste. Nu amesteca, însă, plăcutul cu utilul. Nu-ţi fă planuri pe termen lung, decât ca să te dai important şi să zăpăceşti anturajul. Uită ieri, trăieşte astăzi, mâine – mai vedem…

GEMENI Ai ceva de rezolvat, la serviciu, sau acasă, o îmbunătăţire. Dacă vezi că nu te descurci, nu ai ce-ţi trebuie, cere ajuror, nu intra în criză de timp. Abordează situaţia sistematic, logic. Nu vinde blana ursului din padure, nu promite ceva in afara posibilitatilor tale, pentru ca s-ar putea sa produci deceptii nemeritate. Un termen, sau un prag. Dacă este vorba de o întâlnire importantă, atunci astăzi este ziua. Probabil, poate fi, o întâlnire mai veselă. Omul superior ascultă, omul materialist trăncăneşte, înţeleptul configurează – spune înţeleptul chinez.

RAC Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Veştile primite azi te pun pe gânduri. Dar, nu ai multe de făcut! Evită, în special, în a doua parte a zilei, promisiunile, angajamentele, sau asociaţiile. Tot ceea ce este început în perioada în chestiune, adică astăzi, se poate să sfârşească prost, chiar dacă este vorba de o distracţie. Limitează-te la activităţile de rutină, cu oamenii pe care îi cunoşti bine.

LEU Astăzi te pregătești să respecţi vechile tradiţii româneşti. Aşa a fost mereu şi această continuitate te întăreşte şi te motivează în lumea asta nesigură. Ai nevoie de aceste repere sigure. Fii pragmatic. Analizează cu atenţie şi dă curs deciziilor profitabile. Sufletul tău bun te împinge spre compromisuri. Este şi aşa bine, fii generos cu cine merită. Limitează-te doar la activităţile de rutină, pentru că ziua este incertă pentru promovarea propriilor interese. Relaţiile sociale sunt, însă, bine aspectate. Este bine sa-ti vezi de treburile tale, fără prea multe proiecte de viitor si cheltuieli insemnate.

FECIOARĂ Te simţiţi bine, după o perioadă mai densă. E o zi bună ca să faci bilanţul şi să vezi cât vrei să cheltuieşti cu pregătirile pentru sărbătorile de iarnă. Cumpăra astăzi, mâine e mai scump! Odihneste-te mai mult si respiră aer curat şi răreşte ţigaretele. Domeniul familiei este aspectat bine. Dragostea este usor influentata de aspectele complexe ale lui Marte ceea ce amplifica vanitatea personala. Ceva neasteptat, dar nu in primul rand negativ, iti schimba programul. Nu uita că timpul lucreaza in favoarea ta. Temporizeaza şi așa, vei caştiga!

BALANŢĂ Dacă ai luat o hotărâre, vinerea aceasta ţine-te de ea. De fapt, o veste primita spre sfârşitul zilei te fac să speri intr-o posibilă îmbunătăţirea a situaţiei sentimentale, dar nu te grăbi! Lucrurile îţi par mai serioase decât de obicei şi ai un dar special să punctezi exact ceea ce trebuie şi când trebuie şi să asculţi cu atenţie. Pe de altă parte Saturn arată că s-a strâns o componentă de oboseală cronică şi de stres şi enervare – principii negative – pe care trebuie să le rezolvi. Fii sincer cu tine, gaseste-ti motivele de enervare şi vezi dacă poţi să le rezolvi singur.

SCORPION Majoritatea planurilor pe care le faci, mai ales în viața personală, suferă din cauza întârzierilor indicate de Saturn. Astăzi este o zi în care stelele te avantajează să termini proiecte sau acţiuni care au fost amânate, reprogramate sau întârziate. Sau, cel puţin să faci paşi esenţiali către finalizarea proiectelor respective. Se apropie sărbătorile de iarnă cu vacanţele, Crăciunul şi stelele din nou sunt favorabile călătoriilor şi distracţiilor, vai, aşa de plăcute dar care consumă aşa de mult timp!

SAGETATOR Prietenul la nevoie se cunoaşte, dar nu încerca să ceri ajutor, verificând proverbul, vinerea asta. Mai bine ajută-i tu, fără iluzii şi obligaţii, pe cei pe care îi consideri prieteni. Din punct de vedere emoţional eşti pe lungimea de undă a anturajului şi în special a celor dragi şi apropiaţi, cărora, ţi se pare că în această perioadă, le înţelegi mai bine atitudinile, scopurile şi motivaţiile. Totodată, în afaceri, realizezi că este greu să ramâi obiectiv, mai ales în această perioadă de timp în care păpuşarii işi scriu scenariile pentru viitor.

CAPRICORN O zi de vineri care seamănă cu altă zi de vineri. În care rutina activităților obişnuite devine monotonă şi cu o impresie ciudată de “déjà vu”. Totuşi, o veste care îţi pare a fi bună! Stelele îţi sunt favorabile şi intuiţia ta funcţionează excelent. Ziua de astăzi este o perioadă de timp legată de protecţie. În aceiaşi măsură doreşti să oferi protecţie, cât şi să te bucuri tu însuţi de ea. Protecţia însemnând tot ceea ce te face să te simţi bine şi în siguranţă, de la bani la o vorbă bună, de la un gest de prietenie, la o promisiune avantajoasă.

VĂRSĂTOR O zi obositoare, mai ales prin aglomerarea lucrurilor de făcut. Dar, o seară plăcută cu cei dragi, la cină, cu planuri şi proiecte de viitor – cu siguranţă, despre Crăciun și Revelion. Nu întreprinde nimic important sau riscant. Ia lucrurile mai uşor, aproape în glumă. Amână orice ai de făcut până după amiază când conjunctura stelelor îţi este mai favorabilă. Evită discuţiile în contradictoriu şi disensiunile în cursul dimineţii. Cineva îţi aminteşte de o promisiune mai veche. Limitează-te doar la activităţile de rutină, pentru că ziua este incertă pentru promovarea propriilor interese.

PEȘTI Se pare ca au trecut şocurile şi trăirile intense, acum este loc de relaxare şi puţină reflecţie. De fapt, ştii foarte bine ce-i de făcut, trebuie doar să aştepţi momentul potrivit! Este, de asemenea, perioada în care trebuie să te araţi harnic. Poate ar fi cazul să te gândeşti şi la sărbătorile de iarnă. Vremea devine rapid friguroasă şi zăpada nu o să aşteaptă. Spiritul gregar şi „conducerea colectivă” nu au făcut parte niciodată din opţiunile tale. Stai puţin, bea o cafea, unii medici susţin că face numai bine şi gândeşte-te – gândeşte-te la tine…