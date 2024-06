Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 24 iunie 2024. Drăgaica și Nicolas Flamel







24 iunie

Horoscop Pe 24 iunie s-au născut Nicolas Flamel, E.I. DuPont, Fred Hoyle, Mick Fleetwood, Sânziana Pop, Constantin Gruescu, Dinu Flămând, Ion Ionescu de la Brad, Iosif Bene, Nicolae Docan, Tania Filip.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox este sărbătoare mare, însemnată cu roşu, pe 24 iunie: Naşterea Sf. Ioan Botezătorul. Dar mai sunt şi Sf. Niceta şi Ioan cel Nou din Suceava.

Originea sărbătorii de astăzi, ultima din seria solstiţiului de vară se pierde în negura vremii, mult înainte de daci, lupii cei mândri, care considereau moartea o eliberare şi se aruncau râzând în suliţi ca soli către Zamolxe. Probabil, de la agatârşii cei misterioşi şi de la legendarii cabiri.

Probabil că în noaptea asta aveau loc ritualuri secrete, Marile Mistere, cu siguranţă feminine, ca sfârşit al festivalului solstiţiului de vară.

Noaptea magică a duhurilor aer-foc, ce au nume ştiute numai de iniţiaţi, numite comun Sânziene sau Drăgaice, este un eveniment oracular referitor la soarta recoltei dar şi a destinului individual. Se presupune că era prilejul şi a unor sacrificii umane.

Peste vechea sărbătoare europeană a solstițiului de vară, în secolul VII s-a calchiat ziua de naştere a lui Ioan Botezătorul, aşa cum peste Sol Invictus, marea sărbătoare, aproape de solstiţiul de iarnă, s-a suprapus ziua naşterii lui Iisus. De fapt, ziua de naştere a fondatorului şi a înaintemergătorului religiei creştine nu se cunosc exact. Să o lăsăm pe regina mitologiei, folclorului și etnografiei românești, doamna Antoaneta Olteanu, să ne spună ce și cum:

”Sf. Ioan de Vară, Sf. Ioanș Sânziene, Sânzenii

Drăgaica Ziua soarelui Ursina Amuțitul cucului

Nașterea Sf. Ioan Botezătorul Aducerea moaștelor

Sf. Mare Mc. Ioan cel Nou de la Suceava Sf. Niceta de Remesiana

Miezul calendaristic al verii, Sânzienele reprezintă momentul de cotitură al verii către iarnă, finalul muncilor agricole și pregătirea pentru recoltat (care de altfel se întinde pe o perioadă foarte mare: seceriș, culesul legumelor, al fructelor, al viței de vie etc.). Este o bună ocazie pentru a afla ce prevestește viitorul în următoarea jumătate a anului.

Cu o ultimă putere, vara, pregătindu-se să intre în pământ, conferă energii miraculoase plantelor de leac și rod bun cerealelor. Divinitățile atmosferice de tipul Drăgaicei (ielele, vântoasele, rusaliile) se apropie de momentul final al prezenței lor terestre, încercând, cu ultimele puteri, să-i sancționeze pe cei ce nu le respectă și ajutându-i pe cei ce le cunosc puterea (indicându-le plantele de leac ce trebuie culese în această zi).

Acum este și ziua în care păsările încep pregătirile pentru sezonul rece. Cucul, primul care dă semnalul, „se îneacă cu orz sau cu cireșe, răgușește și nu mai poate cânta“. În scurt timp se metamorfozează în uliu, îmbrăcând haina de iarnă.

Din categoria sărbătorilor consacrate animalelor domestice amintim Boul înstruțat, un fel de colind estival pentru obținerea ploii, avându-l ca erou pe animalul care este elementul principal al muncilor agricole aflate în desfășurare.

Două mari momente calendaristice sunt suprapuse în această sărbătoare.

Avem, în primul rând, reminiscențe ale unui cult al soarelui, care reprezintă pe de o parte, în varianta solstițiului de vară, polul principal al vitalității, de la care soarele se îndreaptă către iarnă, către moarte. Anunțarea morții soarelui se face în toate credințele ce îl au ca subiect: acum soarele se odihnește, pentru drumul greu pe care-l are în fațăș împietrit, la amiază soarele stă-n loc. De aceea se juca Drăgaica de către fete, „ca să nu mănânce vârcolacii soarele“. Acum izbucnesc și energiile solare negative (metafora celor trei sori), care afectează vederea sau puterea de muncă a oamenilor care încearcă să se apropie de ei, acum sunt afectate toate plantele, și ele lovite de umbra morții.

De aceea serbează Drăgaica, pentru a nu arde soarele recoltele. Aceeași aripă a morții se poate răsfrânge, o dată cu trecerea către jumătatea neagră, rece, a anului, și asupra destinelor umane: în această zi se hotărăște cine va muri în anul viitor („cine nu-și vede la răsăritul soarelui umbra capului va muri în cursul anului“).

Cea de-a doua semnificație majoră a sărbătorii o constituie nucleul Drăgaica.

Așa cum arată și rădăcina acestui cuvânt, elementul central avut în vedere făcea parte din categoria dragostei, a magiei iubirii. Ca și Dragobetele sau Drăgostițele, era o sărbătoare majoră, amplasată într-un moment critic, care avea menirea de a-i ajuta pe oameni să depășească această încercare și, prin intermediul iubirii, al dragostei împlinite, să găsească puterea necesară de a merge mai departe. Astfel, dacă Sânzienele pot fi asociate demonilor eolieni cu o funcție accentuat distructivă („dau florile înapoi“, iau sporul), reprezentările legate de Drăgaică (despre care se poate spune că nu sunt perfect sinonime) au în principal valențe faste, centrate pe practicile de propițiere („Drăgaica face a se coace fructele și semănăturile mai repede, ferindu-le de stricăciuni și de putreziciuni). Strâns legate de ultimul personaj sunt o serie

de tradiții care oferă informații inedite despre semnificațiile sărbătorii.

Putem spune astfel că avem de-a face cu o nouă sărbătoare feminină, destinată atragerii energiilor faste de către fete și femei. De aceea, în această dimineață femeile se spălau cu rouă, făceau fierturi din plante aromate, „pentru a fi drăgăstoase“, sau făceau farmece de dragoste. Purtarea plantei numite drăgaică se înscria și ea în același complex ritual: „pun flăcăii la pălărie și fetele la cosițe, zicând că va lua de soț o fată sau un bărbat frumos“. Ca și la Dragobete, bunele relații dintre sexe puteau fi asigurate prin respectarea prescripțiilor zilei: trebuia să nu se certe și, pentru cei ce doreau să se căsătorească, fiecare trebuia „să facă dragoste în această zi“!

Prin analogie cu Ciurica (15 iulie), Drăgaica se ține de către femei „ca să nu capete bătaie de la bărbați, să nu capete drăgaică“. Aflăm astfel că în această zi se juca odinioară un fel de căluș, un dans ritual feminin, condus de Drăgana, însăși divinitatea sau reprezentanta acesteia, la care mai putea fi prezent și un partener masculin, Drăgan (o fată travestită), în care îmbrățișările și săriturile erau gesturile rituale fundamentale.”

Este, evident, un sincretism religios, după cum spune Mircea Eliade. Stăpânirea se manifestă prin trei vectori: politic, economic și spiritual. Niciunul dintre domenii nu este original, iar cel spiritual este cel mai puțin original. Religia creștină are împrumuturi mari din religiile anterioare. Sunt studii întregi pe problemă. Învierea repetă misterele egiptene, învierea lui Osiris, de exemplu, imaculata concepție este o rescriere după Leda, mama Dioscurilor, minunile lui Iisus erau comune în tot Orientul. Cam aceleași minuni le făcuse cu vreo șapte sute de ani mai înainte Zoroastru, repetate de Budha. Minuni făcute și răsfăcute de toți zeii din Olimp. Vindecarea orbilor și a leproșilor, ca și învierea morților sunt bine documentate în scrierile lui Mircea Eliade, de-a lungul secolelor istoriei religiilor. Nimic nou sub soare. Sincretism religios.

Dar un secret tot trebuie să vă spun, dragii mei lupi, padawani şi hobbiţi. De Sânziene se face dragoste, este indicat mai ales pentru „femeile ce prind greu plod”. Este obligatoriu!

M-am gândit şi m-am tot socotit, ba m-am uita şi în statisticile evidenţei populaţiei. A fost o generăleasă la statistică, parcă Cazan se chema, ce om bun la suflet şi inteligent! I-am cerut ajutorul când îmi pregăteam doctoratul în astrologie. Ajutorul l-am căpătat, multe date, dar la doctorat am renunţat. Am considerat că era o vanitate prea costisitoare.

Uitându-mă în statistici am constatat că în vechime, în jurul echinocţiului de primăvară, exista un vârf de creştere a populaţiei, sunt mai mulţi născuţi atunci.

Adică cei concepuţi de Sânziene! Probabil că obiceiul tribal, prin societatea secretă a femeilor, era să sfătuiască tinerele perechi să se drăgostească de solstiţiu ca să aibă pruncii de echinocţiu, primăvara, când apar toate. Şi pruncii! Iar primăvara şi apoi vara şi toamna este mai uşor să creşti un bebe, să-l scoţi din pruncia mică!

De Sânziene sunt mistere mai grele decât taina alchimistului francez Nicolas Flamel, care astăzi îşi sărbătoreşte, împreună cu iubita sa soţie Petronella (Perenelle) cel de al 696-lea an de viaţă!

Nu, nu l-am întâlnit pe imortalul francez şi a sa iubită soţie, a căror poveste a fost făcută publică, parţial, de J.K. Rowling în seria „Harry Potter”!

Dar am toate asigurările unui mare senior al ezoterismului francez că povestea notarului parizian este adevărată şi că mai mulţi oameni, de bună credinţă şi de onoare, au întâlnit eternul cuplu, mereu şi mereu, în timp şi spaţiu. O stradă, în Paris, îi poartă numele, este pe lângă Louvre, o altă stradă poartă numele „Perenelle” şi exista şi o cârciumioară „Nicolas Flamel” în Marais. Acolo poţi să asculţi poveşti teribile şi încântătoare contra unui „petit blanc” şi chiar să guşti din mâncăruri elaborate pregătite după faimoasele reţete ale alchimistului.

Dar nu este nicio dovadă că filantropul Nicolas Flamel a murit la 22 martie 1418, după cum au fabricat iacobinii cei raţionalişti şi fără umor. Oricum, mormintele celor doi sunt goale! Că data este fabricată vă ofer doar un amănunt: care este probabilitatea ca un om să se nască şi să moară la exact acelaşi număr de zile faţă de solstiţiu şi respectiv echinocţiu? Este o cabală!

Şi încă un amănunt. Am văzut cu ochii mei străduţa Nicolas Flamel. Indicată printr-o plăcuţă indicatoare „Rue Nicolas Flamel”. Atât! Fără data naşterii, sau a morţii! „Ni vu, ni connu!” Vezi fotografia din titlu.

Masonii de la „Marele Orient” ştiu ceva, dar sunt masoni şi nu o să divulge secretul niciodată, dar... să fie Nicolas Flamel cel numit Marele Necunoscut? Cel care a asistat, ascuns de o mască veneţiană de argint, la lucrările Marii Loje, de câte ori se întâmpla ceva foarte important. De aproape trei sute de ani încoace...

Ca dovadă, eruditul francez mi-a arătat copia unui manuscris datat 1927 când Nicolas Flamel a împlinit 600 de ani, manuscris care purta numele: „1001 reţete de bucate bune pentru corp şi suflet, dedicate iubitei mele soţii Pernelle”. Am reuşit să copiez câteva reţete, am admirat semnătura olografă a lui Flamel, aceiaşi timp de şapte secole, dar... no comments!

Sau da, haide să comentăm! Chiar dacă este doar o poveste, este una frumoasă! Un bărbat şi o femeie uniţi sute de ani, uniţi de iubire şi de pasiuni comune, trăind liniştit şi armonios, ce poate fi mai frumos, un exemplu mai bun?

Dar hai să ne gândim la alte exemple frumoase, la alte poveşti care ne încântă spiritul, oferindu-i sufletului hrana absolut necesară care se numeşte bucurie, fericire, veselie, încântare, iubire, loialitate, cinste, curaj...

Este zi cu roşu în calendar. O posibilă zi liberă pe care noi, românii, am merita-o cu prisosinţă. Un raport comandat de UE arată că în România se munceşte cel mai mult şi mai greu din toată Europa. Puţinii, foarte puţinii, care muncesc şi îi duc în spate pe ceilalţi. Cu cele mai slabe rezultate. Cauzele... le ştiţi şi domniile voastre, le întâlniţi la locul de muncă şi le vedeţi semnalate de presă. Dar, nu se ia nicio măsură!

Periodic, oficialii ne anunţă de o nouă scumpire, „ca să se alinieze cu preţurile UE”. Dar salariile de ce nu se aliniază cu cele din UE? Dar condiţiile de muncă de ce nu sunt cele din UE? Bune întrebări!

Acum vă rog să mă scuzați, am multe pe cap, se pare că s-a stabilit numele Președintelui Comisiei Europene. Până o să intru în legătură cu unul, sau cu altul, o să mă uit la un film. Preferința mea se îndreaptă către Virna Lisi, când avea 20 de ani, o actriță frumoasă și talentată, decentă și oarecum modestă. Poate o să revăd ”Laleaua Neagră” este cu un actor la care țin tare mult, care se stinge acum încet, încet, înconjurat de loialitatea și dragostea cățeilor lui, care îl mai țin în viață, îl numesc pe Alain Delon.

Vă mărturisesc că în seria lungă a tâmpeniilor și prostiilor făcute de-a lungul și de-a latul Pământului, am mai comis una. Am invitat niște oameni serioși și cu bani mulți să facă afaceri în România. Ce s-a ales, poate o să vă povestesc mâine, sau niciodată, pentru că mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 24 iunie 2024

BERBEC Eşti în defensivă, pentru că te simţi obosit. Te aşteaptă o perioadă mai densă, aşa că astăzi cruţă-te un pic! Pregăteşte-te sufleteşte şi fizic pentru pragurile pe care le ai de trecut. Astăzi încearcă să nu te amesteci cu cei care nu sunt ca tine. Dimineaţa poţi să obţii ceva important de la o persoană din familie, anturaj, dacă reuşeşti să aduci suficiente argumente valide. Pe seară trebuie să respecţi o anumită ordine, nu pune carul înaintea boilor, cum spune vorba veche românească.

TAUR Mai multă atenţie cu cei care, prin natură, nu pot să-ţi dorească decât binele. Chiar dacă sfaturile lor par ridicole, este evident că sunt expresia iubirii lor. Mulţumeşte, şi nu uita! Totuşi, stelele îţi sunt favorabile. Mai ales dimineaţa, când se pare că ai capul limpede şi eşti gata să iei hotărâri inspirate. Mai multe obligaţii uitate se fac simţite spre sfârşitul zilei. O zi plină de emoţii şi sentimente puternice, pastelate de faptul că sunt, majoritatea, în registrul bun!

GEMENI Bine dispus şi carismatic, poţi pune pe curs favorabil acţiunile care te interesează în domeniul sentimental. Astăzi poţi să te ocupi de relaţiile tale sociale, de plăcere, sau de interes! De azi poţi să începi să trăieşti cu adevărat şi transformă-ţi pasiunea în realitate. Mai ales dacă pasiunile tale se îndreaptă astăzi către zona frivolă a distracţiilor şi a petrecerilor. Sigur, după orele de program! Planetele şi indicatorii astrologici iţi sunt favorabili. Îţi înţelegi mai bine partenerul de viaţă, sau familia şi acest lucru te face să te simţi mai în siguranţă.

RAC Treci printr-o perioadă favorabilă, ai noroc în dragoste. Dar sunt unele „note false” în relaţia ta. Încearcă, cu calm, să aflii despre ce e vorba, ca să ştii cum să-ţi ajuţi „aproapele”. Nevoia imperioasă să fi în armonie cu anturajul, cu mediul, cu lumea, te conduce către concluzia că totul are o legătură şi că vrei să faci parte din ceva important şi permanent. Fă-ţi o legendă, o imagine care să corespundă preferinţelor anturajului şi poţi să ai toate avantajele! Nu uita, am mai spus-o de multe ori, dar repetiţia, ciclul, face parte din astrologie, ei bine, ceea ce este important pentru tine să placi celor din jur!

LEU Solicitările de la serviciu, toanele şefului, dorinţele familiei, partenerului, îţi ocupă gândurile şi timpul. O zi de mârâieli şi de arătat colţii! Nu te enerva, stresul ţine numai astăzi! Astăzi nu trebuie să faci confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor, mai ales la distracţii, sau la petreceri, că până la urmă este o zi liberă! Rezolva cu mult calm discuţiile cu familia, partenerii sau prietenii, un zâmbet şi o bătaie pe umăr pot rezolva foarte multe situaţii dificile. Există o conştiinţă ascunsă a zodiei care te împinge înainte şi te păzeşte de necazuri, care functioneaza bine în perioadele de ceremonial, de sărbători, adică astăzi.

FECIOARĂ Te gândeşti la problemele tale şi vrei să le pui într-o prioritate. Nu, nu concediul sau vacanţa sunt pe locul întâi! Mai întâi să reflectezi bine la cariera ta, la profesie, la meserie! O strategie de relaţii publice este mult mai de folos decât vorbe, bârfe şi intrigi de doi bani. Totuşi o anumită logică, gândirea raţională şi carteziană nu te ocoleşte astăzi. Un Geamăn sau un Leu, sau alte persoane din semne de aer şi foc te pot ajuta, mai ales dacă este vorba de organizarea vacanţei de vară. Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi vor aduce dividente plăcute în viitor.

BALANŢĂ Este o zi cu accent şi rimă. Se potriveşte cu emoţii şi sentimente! O zi plăcută pentru că nu ai necazuri mari. Conjunctura favorizează în special viaţa de familie şi domeniul sentimental. Dar, toate au ca finalitate cum să-ţi petreci mai eficient, productiv şi de ce nu... distractiv această zi de marţi, sub semnul lui Marte. Este normal, după cât şi cum munceşti! Atenţie astăzi şi la zilele următoare, deoarece îţi va fi solicitat sprijinul într-o problemă, care nu este chiar din domeniul tău de expertiză, probabil ceva în gospodărie, dar pe care o vei rezolva foarte profitabil. Toată lumea o să fie mulţumită, spune horoscopul tău!

SCORPION Noul, noutatea îţi fac bine azi şi te simţi bine. Pe total, o zi reuşită! Poţi să dai curs micilor, sau marilor dorinţe. Poate încerci o nouă reţetă minunată de îngheţată făcută în casă? Ai şi un obstacol de trecut, dar lasă grija deoparte, concentrează-te suficient şi vei reuşi – stelele îţi sunt favorabile. Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. O nouă relaţie de dragoste sau reprinderea unei legături mai vechi, pentru un procent din zodie. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Nu da speranţe inutile şi nu spune oricui “te iubesc”!

SĂGETĂTOR Când ceva trebuie, atunci trebuie! Eşti convins că ceea ce faci astăzi este în interesul tău, pe termen lung. Poate, însă, să mai analizezi o dată, să fii sigur că nu te amăgeşti singur! Nu te baga in sufletul si problemele altora. Oferă-ţi ajutorul numai dacă este cerut cu insistenţă. Mai ales dacă este vorba de organizarea unei petreceri! Proiectele de voie bună începute în această perioadă vor aduce rezultate bune, adică petreceri reuşite. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Fii la obiect, pragmatic şi precis şi totul poate fi în avantajul tău.

CAPRICORN Lucrurile nu se întâmplă cu viteza şi cadenţa aşteptate de tine. Nu eşti un campion al rapidităţii, perfecţionismul te reţine, dar evenimentele par a se petrece într-un univers paralel! O perioada buna, pe care o meriţi. Ai un spirit deosebit al armoniei, deci ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp de sărbătoare, le pune in valoare. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei din familie. Noi prietenii sau relaţii vor face perioada zilei de astăzi, mai precis pe seară, interesantă.

VĂRSĂTOR Prezentul, trecutul, viitorul se amestecă în planurile tale. Trebuie să găseşti firul Ariadnei, ca să ieşi din labirintul problemelor care nu sunt ale tale. Nu te mai lăsa folosit de alţii! Nu este o zi în care sa faci schimbari esenţiale. Pentru un timp este bine sa păstrezi judecatile de valoare şi sentinţele pentru uzul propriu. Este o zi de serbat, nu o zi de filozofat! Capacitatea ta de a servi pe alţii se traduce şi prin reciclarea unor idei vechi, sau emise de alţii, în concepte noi şi profitabile.

PEŞTI Eşti în pană de comunicare, îţi lipsesc cuvintele. Ai şi dreptate, peştele este o vieţuitoare tăcută. Dar, faptele tale bune vorbesc pentru tine. Poţi să zâmbeşti, bine faci, bine găseşti! Un prilej, o oportunitate pe care nu trebuie să o scapi, mai pe seară, mai ales că este în ciuda sau chiar în paguba unui nesuferit dintr-o zodie de foc cu care nu ai reuşit să te înţelegi niciodată. Plăteşte-ţi poliţele sentimentale, cu dobânda necesară de gelozie şi invidie. În dragoste nu poţi să fii smerit şi iertător! Este un joc care are reguli stabilite de un milion de ani...