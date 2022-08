HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 24 august 2022. Canada, Ungaria, Cehia.

24 august

Dragi lupi, padawani și hobbiți, rudele mele din Canada, vorbitoare de limba franceză, spun, din ce în ce mai des, că se simt discriminate, că ele vorbesc în franceză și li se răspunde în engleză. Ei, nu-i nimic și în Covasna și Harghita dacă vorbești românește, nu te aude nimeni. Așa că eu vorbesc acolo în germană. Cu un aer superior de nemeș care o să intre în stăpânirea pădurilor. Fizicul mă ajută, așa că primesc cameră bună la hotel și ceva, chiar comestibil, de mâncare. Familia mea are de recuperat 600 de hectare în Harghita. Dar, o să mai las și pe alții, eu sunt un pustnic sărac, un minorit, cu gândul la înălțare și la facerea de bine, nu la bani și proprietăți.

Despre Canada, despre problemele cu limba franceză, am găsit și în curierul de Bruxelles:

CANADA. Sindicatele media canadiene sunt contrariate de decizia CBC/Radio-Canada de a suprima importante emisiuni radio destinate minoritatilor francofone din vestul tarii. Sindicatul care reprezinta lucratorii din Radio-Canada din afara Québec, a aflat ca emisiunile zilnice de informatii si afaceri publice de 30 de minute, care se difuzau la ora pranzului, nu vor mai fi realizate si difuzate in Manitoba, in Saskatchewan, Alberta si Columbia-Britannica (Western Canada, provinciile aflate la vest de Ontario). Carmel Smyth, presedinta sindicatului canadian al media a declarat ca francofonii din Ouest Canada(Western) au nevoie de emisiunile Radio Canada, mai ales ca nu dispun de un acces adecvat la servicii de internet.”Este o lipsa de consideratie, a adugat Carmel Smith, sa suprimi aceste emisiuni si sa le inlocuiesti cu o emisiune de la Montreal”. Doamna Smith a mai spus ca scoaterea din program a acestor emisiuni intervine in momentul in care Radio-Canada a primit fonduri suplimentare, despre care sindicatele credeau ca vor fi folosite pentru a aduce mai multa informatie in plan local, atat la radio, cat si la televizor, deoarece sondajele arata ca media publice sunt preferate de localnici emisiunilor online.

UNGARIA. Numărul de tentative de intrare ilegală în Ungaria în acest an a crescut cu 90% față de aceeași perioadă din anul 2021.

Ungaria se confruntă cu „condiții asemănătoare unui asediu” la granița sa de sud cu Serbia, a declarat Balázs Orbán, directorul politic al prim-ministrului Orbán, pe pagina sa de Facebook. Potrivit lui Balázs Orbán, numărul infractorilor de frontieră din Ungaria a crescut cu peste 90 la sută. El a explicat că criza cauzată de război își arată deja efectele, iar migrația ilegală este în creștere.

Orbán a împărtășit, de asemenea, unele cercetări în postarea sa, potrivit cărora nu mai puțin de 36 de milioane de oameni și-au părăsit casele în Africa în acest an din cauza instabilității economice și politice care se agravează, iar mulți dintre ei au plecat deja spre Europa.

Directorul politic a explicat că noul val de migrație a ajuns acum la granițele Ungariei: ei încearcă să treacă granița cu tactici din ce în ce mai violente, iar incidente armate au avut loc deja de partea sârbă, soldându-se cu cel puțin un deces.

El a adăugat că, în acest an, polițiștii de frontieră au arestat peste 150.000 de persoane care încalcă frontiera, o creștere de peste 90% față de cifra din 2021. Orbán a adăugat că guvernul a început deja să consolideze granițele sudice ale țării și să construiască un sistem de supraveghere permanentă a granițelor.

Formarea a 200 de polițiști de frontieră contractuali a început în Nyírbátor; sarcina lor va fi să asigure inviolabilitatea frontierei de stat maghiare și să prevină trecerile ilegale.

CEHIA. Numărul migranților reținuți în ultimele două luni a depășit cifrele din criza migrației din 2015.

Poliția cehă a convocat o conferință de presă extraordinară marți dimineață cu privire la controalele la granița cu Slovacia după un aflux masiv de migranți ilegali, din afara UE. Potrivit poliției, numărul migranților reținuți în ultimele două luni a depășit cifrele din criza migrației din 2015.

„Este necesar să ne pregătim pentru o urgență. Numărul migranților a crescut semnificativ în ultimele luni și, prin urmare, trebuie să minimizăm efectele negative ale situației migrației, care ar putea afecta viața cetățenilor”, a declarat ministrul de interne Vit Racusan.

„Poliția verifică măsurile în vigoare la granița cu Slovacia la fostele puncte de trecere și trenuri și în fiecare zi depistează în jur de 100 de migranți ilegali (…) În prezent, desfășurăm proceduri penale împotriva a 55 de traficanți. Pedeapsa este de până la cinci ani de închisoare”, a declarat președintele poliției, Martin Vondrášek.

Potrivit șefului poliției, Cehia trebuie să separe valul de refugiați de războiul din Ucraina, deoarece ucrainenii intră legal pe teritoriul ceh.

„Migranții care vin din Siria , Afganistan, Irak sau Turcia , pe de altă parte, intră în țara noastră prin infracțiune și rămân ilegal pe teritoriul nostru”, a spus Vondrášek.

Poliția efectuează acum exerciții la granița cu Slovacia pentru a se antrena mai bine și a se pregăti pentru o criză, un astfel de exercițiu similar având loc la granițele cu Slovacia și Austria anul trecut, la sfârșitul lunii septembrie. În timpul acelui exercițiu, polițiștii s-au antrenat la fostele puncte de trecere a frontierei, iar forțele armate au simulat condițiile reale care ar apărea în cazul în care ar fi nevoie de introducerea controalelor la frontieră. În plus persoanele care se pretindeau a fi migranți, au fost reținuți de poliție pentru a simula o situație de arestare în masă.

De la începutul acestui an și până pe 8 august, poliția a depistat 2.485 de migranți ilegali în tranzit. În unele cazuri, acești migranți au încercat să intre prin Cehia pe calea aerului. Cu toate acestea, poliția a reținut pe majoritatea lor în regiunile Moravia de Sud și Zlín.

„Cetățenii Siriei au fost depistați cel mai des, numărând 1.885 de persoane și reprezentând 78% din numărul total detectat în timpul migrației ilegale”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Irena Pilařová.

migranții din Siria au fost urmați de cei din Turcia (124 deținuți) și Afganistan (93).

Poliția a subliniat că păzesc granița dintre Cehia și Slovacia, unde circulă cei mai mulți migranți, cu ajutorul celei mai moderne tehnologii, inclusiv elicoptere, drone și camere termice.

„Efectuăm controale de rezidență pe teritoriul Republicii Cehe, care duc la depistarea migranților ilegali. În acest scop, folosim forțele și resursele disponibile”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Pilařová.

Așa cred că răspund multora dintre domniile voastre care m-au rugat să difuzez informațiile pe care le primesc. Dacă-i ordin, cu plăcere, ascult și mă supun! Mai ales că, în calitate de persoană și avertizor public, sunt obligat să vă informez de ceea ce primesc de la UE. Nu de tot, nici nu se poate parcurge toată cartea de telefon pe care o primesc săptămânal. Selecția îmi aparține.

Acum, fiind ziua de naștere a lui Jean Michel Jarre o să ascult ”Oxygen”, din anul 1976. Sau, ”Tema Profeției din Dune” a lui Brian Eno, nu știu de ce dar asociez cele două opere muzicale. Vechi, dar bun! După ”Zoolook”, din 1984, nu mai mi-a plăcut așa de mult ceea ce a compus, greutatea celebrității i-a strivit geniul. Poate, doar ”Revolutions” din anul 1988.

Apoi, o să intru pe Skype cu rudele mele din State, Canada și America Latină. Pe la ora trei o să ies să mă uit la stele, cu refractorul Gina, ca în fiecare noapte, dacă este senin. Escortat și păzit de cele șapte cățelușe, care se uită cu curaj în noapte. Au un dispozitiv fix, fiecare are locul lui. Suntem o haită și eu sunt alfa, cel de la care vine mâncărica bună și scărpinatul pe burtică.

Dacă nu este senin, sau dacă este senin, oricum, o să mă rog pentru sănătatea și sufletele domniilor voastre și pacea lumii, așa fac mereu. Treburi de pustnic, un minorit, un catar care în singurătatea asumată cu curaj are perspectiva, obiectivitatea, ca să vadă ceea ce se întâmplă și ceea ce o să se întâmple, fiind sigur că mâine este, în definitiv, o altă zi!

