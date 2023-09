Horoscopul lui Dom’ Profesor – 23,24 septembrie 2023. Rupert Murdoch pleacă, dar… rămâne!

23,24 septembrie

Pe 23 septembrie s-au născut Gaius Octavius Augustus Cezar, Bruce Springsteen, Ray Charles, Ion Gheorghe Maurer, Alfred Margul Sperber, Sofia Vicoveanca, Şerban Ionescu, George Mihăiţă, Eugenia Bădulescu. Pe 24 septembrie s-au născut F. Scott Fitzgerald, Jim Henson, Grigori Potemkin, Albrecht von Wallenstein, Aurel Giroveanu, Nicolae Licareţ, Corneliu Omescu.

În calendarul creştin-ortodox, pe 23 septembrie, este Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul, Sfintele Xantipa şi Polixenia. Pe 24 septembrie este Sf. întâia Muceniţă şi întocmai cu Apostolii, Tecla. Mai este şi Sf. Siluan de la Muntele Athos.

Tradiţional, în ”Kalendar” pe 24 septembrie sunt Teclele, Teclele Berbecilor. Sărbători de toamnă foarte vechi, din neolitic, destinate „înfrăţirii cu lupii”. „Încep sărbătorile de toamnă consacrate lupilor” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 416.

Prin alte părţi Teclele se numesc Filipi, de exemplu în judeţul Prahova şi ţin trei zile. În aceste zile nu se mătură prin casă, nu se râşneşte, nu se macină, nu se coase, nu se spală, nu se umblă cu frigări, ţepoaie, furci, topoare sau alte unelte ascuţite. Pamfile, SLR, 1997, pagina 177.

Lupul Şchiop şi cu a lui haită de nouă Lupi de Foc (iniţial au fost şase, dar au furat lupoicele tăciuni aprinşi pe Lună Plină şi au zămislit încă trei Lupi de Foc, că s-a stricat tare poporul) ei bine Filipii şi cu Lupul Şchiop se pregătesc să-i muşte de inimă pe cei care sunt pe lista lu’ Sân Petru.

Tradiţia orală, folclorul, spune că până prin secolul XIX exista la români, în unele sate, un „voievod al lupilor”. Desenele de epocă îl arată îmbrăcat în alb şi cu o căciulă arătoasă, specifică. Seamănă până la identificare cu un „tarabostes”, cu un nobil dac. „Bărbaţii tari”, cei care se trăgeau din lupi. Numai voievodul lupilor ştia cuvintele, formula, care îi făcea pe lupi să asculte şi să nu mai atace animalele oamenilor. Pentru că lupii nu atacau pe daci şi pe urmaşii lor atâta timp cât erau din aceiaşi rasă, miroseau la fel ca strămoşii. Erau „fraţi”!

Pe 24 septembrie, după echinocţiu, voievodul lupilor pleca singur, cu „daruri” pentru lupi. De obicei, un stârv, o carcasă de berbec. Se întâlnea cu haita, oferea darul şi „vorbea” cu şeful haitei, cu lupul alfa. Niciodată voievodul nu a fost atacat de lupi şi niciodată haita nu a rupt legământul. Sigur, atacau lupii, uneori, răzbiți de foame, turme şi cirezi, dar nu din satul voievodului.

Pe 23 septembrie, la ora 09:49:54 este echinocțiul de toamnă. Începe toamna.

NEW YORK (AP) — Anunțul surprinzător al magnatului Rupert Murdoch, joi, că demisionează din funcția de lider al celor două companii ale sale, îl lasă pe fiul său Lachlan ferm pe linia de succesiune la Fox și în restul imperiului media.

Crearea Fox News Channel de către miliardarul australian în vârstă de 92 de ani l-a transformat într-o forță durabilă în politica americană . El a moștenit un ziar de provincie în Adelaide, Australia, de la tatăl său în anul 1952 și în cele din urmă a construit o întreprindere de știri și divertisment dominantă în Statele Unite și Marea Britanie.

Fox a spus că Murdoch va deveni președinte emerit atât al companiei-mamă a rețelei de știri, Fox Corp., cât și al participațiilor media News Corp., începând cu luna noiembrie. Lachlan va deveni președintele News Corp. și va continua ca director executiv al Fox Corp.

Deci, Rupert Murdoch pleacă, dar rămâne! În glumă, sau în serios, Rupert a spus: ”Trebuie să mai supraveghez afacerile, Lachlan nu are experiență, are doar 52 de ani!”

Lachlan Murdoch a spus că „suntem recunoscători că va servi ca președinte emerit și știm că va continua să ofere sfaturi valoroase”.

Fox News Channel a influențat profund televiziunea și politica națională americană de la începutul său în 1996, făcându-l pe Murdoch un erou pentru unii și un paria pentru alții. Rețeaua de 24 de ore a convertit puterea și energia radioului politic în televiziune. În șase ani, a depășit CNN și MSNBC și încă o face.

Dar a fost un an dificil pentru Fox, care a fost forțată să plătească 787 de milioane de dolari pentru a soluționa un proces pentru defăimare legat de acoperirea afirmațiilor false în urma alegerilor prezidențiale din 2020. Fox și-a concediat și cea mai populară personalitate, Tucker Carlson .

Acțiunile Fox Corp., deși pozitive în acest an, au început să scadă la începutul anului 2022, în parte din cauza proceselor și a anxietății investitorilor.

Pe lângă Fox News, Rupert Murdoch a lansat rețeaua de difuzare Fox, primul care a contestat cu succes pe cei trei mari din ABC, CBS și NBC, cu emisiuni precum „The Simpsons”. El deține The Wall Street Journal și New York Post. Și-a redus participațiile corporative prin vânzarea în 2019 a multor active de divertisment către Walt Disney Co.

Murdoch a controlat și New York Post, care, la fel ca Fox, și-a promovat viziunea conservatoare asupra lumii.

În ciuda vârstei înaintate a lui Murdoch, anunțul de joi i-a luat pe unii prin surprindere.

„Mi se pare șocant pentru că m-am gândit că Rupert va fi prin preajmă până când nu va putea respira”, a spus scriitoarea Claire Atkinson, care lucrează la o biografie a lui Murdoch.

Într-o scrisoare trimisă joi personalului, Murdoch a tunat despre elite care au „dispreț deschis față de cei care nu sunt membri ai clasei lor rare”. Scrisoarea lui Murdoch a arătat clar că nu se consideră unul dintre ei, în ciuda statutului său de director media și a averii familiei sale, estimată de Forbes în 2020 la aproximativ 19 miliarde de dolari. Rupert Murdoc se consideră a fi ”un membru, puțin mai avut, al clasei de mijloc”.

El a mai indicat că pensionarea sa nu va include mult timp pe plajă.

„Vă pot garanta că voi fi implicat în fiecare zi în activitate”, a scris el. „Companiile noastre sunt comunități, iar eu voi fi un membru activ al comunității noastre. Voi urmări emisiunile noastre cu un ochi critic, citind cu mult interes ziarele, site-urile web și cărțile noastre.”

Murdoch și familia sa, în special copiii James, Lachlan, Elisabeth și Prudence, ar fi modelul pentru serialul HBO „ Succesion ”.

„Rupert proiectează cu siguranță o ieșire mai curată decât plecarea lui Logan Roy din WaystarRoyco”, a spus fostul președinte CNN Jon Klein, care este consultat în serial. „Și el lasă în urmă mult mai puțină mizerie.”

Acesta poate fi cazul – deocamdată, a spus biograful lui Murdoch Michael Wolff, care săptămâna viitoare publică o carte , „The End of Fox News”.

„Are 92 de ani și asta l-a afectat, desigur, dar și pentru companie”, a declarat Wolff pentru Associated Press. „A rămas până astăzi un singur decident și nu poate comunica ce vrea și oamenii nu înțeleg ce vrea” așa cum a făcut în trecut. Părerea lui Wolff…

Schimbările majore sunt puțin probabile imediat sub Lachlan Murdoch, care a condus în mare parte activitățile ca CEO de câțiva ani.

Când Rupert Murdoch se va săvârși din această viață, controlul asupra imperiului Fox va reveni asupra celor patru copii ai săi adulți, fiecare dintre ei având un cuvânt egal în afaceri, a spus Wolff. „Aceasta este momentul în care începe adevăratul nou capitol”, a spus el.

Întrucât Lachlan împărtășește cel mai îndeaproape părerile conservatoare din punct de vedere politic ale tatălui său, Wolff a prezis că James Murdoch – cunoscut drept fratele mai liberal – va prelua controlul Fox News, sau că va fi vândut.

„Cu siguranță nu va exista ca Fox News Channel pe care l-am cunoscut și iubit sau urat în ultimii 25 de ani”, a spus Wolff.

Atkinson a spus că a vorbit cu oamenii din companie și că ei spun că Murdoch este „bine și la fel de angajat ca întotdeauna”.

Anunțul de joi, a spus ea, „este doar că Lachlan ia coroana și spune: „acum este timpul”. Este compania lui. Doar compania lui.”

Unul dintre concurenții principali de televiziune ai lui Murdoch, CEO-ul Newsmax, Chris Ruddy, a spus că, de-a lungul multor decenii, niciun alt individ nu a avut un impact atât de mare asupra presei.

„Contribuțiile sale la industria știrilor de pe mai multe continente au fost enorme, ajutând la asigurarea unei mass-media echilibrate și cu adevărat libere”, a spus Ruddy.

Printre cei care cred că Fox a promovat dezinformarea și este o forță singulară în înrăutățirea diviziunilor partizane ale țării, reacția la anunț a fost, în esență, o bună precizare.

„Au schimbat modul în care oamenii gândesc politica în această țară și cred că atunci când istoricii se uită înapoi la modul în care au schimbat-o, nu va fi o privire negativă în urmă”, a spus comentatorul Mike Barnicle la MSNBC.

Deși Murdoch nu a candidat niciodată pentru o funcție politică, politicienii din Statele Unite și Marea Britanie i-au căutat cu nerăbdare aprobarea. A avut o relație complicată cu Donald Trump. Wolff a raportat în 2018 că Murdoch l-a numit pe Trump „idiot”, adăugând o înjurătură pentru a sublinia, dar Fox News este construit cu un public care îl admiră în mare măsură pe Trump.

Timp de zeci de ani, Murdoch a fost una dintre cele mai puternice personalități media din Marea Britanie, o piață în care a intrat după ce a cumpărat tabloidul News of the World în 1969. El a revigorat scena de ziare serioase din Marea Britanie cu sex, scandal și celebrități și a contribuit la zguduirea televiziunii prin satelit.

Influența lui a scăzut de la revelația în urmă cu mai bine de un deceniu conform căreia angajații News of the World au ascultat telefoanele și au folosit alte metode nerecomandate pentru a obține informații despre celebrități, politicieni și membri ai curților regale. News Corp. deține ziarele Times, Sunday Times și Sun, dar News of the World s-a închis și Murdoch și-a vândut pachetul de 40% din Sky atunci când nu a reușit să obțină controlul complet al companiei.

Fox News a trecut printr-o serie de scandaluri de hărțuire sexuală în anii 2010, care au dus la excluderea directorului executiv Roger Ailes și a personalității prime-time Bill O’Reilly. Murdoch i-a respins ca fiind cazuri izolate care erau „în mare parte politice pentru că suntem conservatori”.

Acțiunile News Corp. și Fox s-au încheiat joi în creștere. Până la urmă, banul contează…

Dar când este 23 septembrie vă spun, în fiecare an, aceiaşi poveste, cu mereu noi adăugiri, o s-o repet mereu pentru că este frumoasă, este un moment când omul a fost mai aproape de Dumnezeu decât de ”planeta maimuțelor”.

„Evenimentul Zilei” din 23 septembrie 1846 a fost că astronomul german Johann Gale a descoperit planeta Neptun. Mare lucru, o să spuneţi, s-a uitat prin lunetă şi a descoperit! Nu, nu este deloc aşa, dragi lupi, padawani şi hobbiţi. Când te uiţi printr-o telescop, un refractor sau un reflector, vezi imens de puţin din bolta cerească, un punct acolo, mai puţin de un grad de con solid, uneori nici 0,10 dintr-un grad.

Trebuie să ştii unde să te uiţi!

Iar onorabilul astronom german avea o bănuială… trimisese cu un an mai înainte o scrisoare şi teza lui de doctorat marelui matematician (în secret şi mare astrolog) specializat în mecanica celestă, francezul Urban Le Verrier, care observase, prin compararea efemeridelor planetei Uranus ca aceasta are o perturbaţie în mişcare ei, care însemna existenţa încă unei planete exterioare. Pe 23 septembrie, dimineaţa, în anul 1846, Johann primeşte răspunsul francezului, trimis pe 18 septembrie (ce bine mergea poşta pe atunci) cu indicaţia precisă unde să se uite pe boltă în preajma momentului echinocţiului de toamnă, la o oră foarte precisă.

Johann Gale era asistentul lui Johann Franz Encke la Observatorul Astronomic din Berlin. Dispuneau de un refractor celebru, un Fraunhofer de 22,5 cm. O bijuterie, cum astăzi nu se mai fac, cu lentile polizate manual prin metoda franjurilor de interferenţe şi lipite cu celebrul balsam de Canada.

Ecke era sceptic, i-a spus tânărului Johann cu ironie: „Uită-te unde a zis francezul, dacă vezi ceva, o planetă, să ştii că-i dau numele tău!”

A rămas în istorie relatarea făcută de Johann Gale. Stătea singur, bun, era şi studentul care îl ajuta, dar el se simţea singur în faţa Cosmosului. Simţea ostilitate în noapte, omul avea să mai fure o taină şi întotdeauna demonii se opun. Noaptea, în cupola observatorului din Berlin, ce aventură! Aparatele sclipeau rece şi misterioase, în întuneric. Pentru că, dacă nu ştiţi, astronomii, astrologii, amatorii, în fine toţi care care observă cerul direct, fac nişte exerciţii de adapatare a vederii, la întuneric complet, ca să-şi ascută vedera să poată descoperi corpurile cereşti ce abia scânteiază undeva departe la distanţe imposibil de cuprins cu mintea noastră, cea omenească.

Johann Gale se uita neliniştit la cele două ceasuri, extrem de precise, pe care le avea observatorul, ceasuri cu limbile fosforescente. Trebuia să se uite pe cer exact la ora stabilită de Le Verrier, în exact punctul de pe cer indicat de francez.

Se uită din nou la ceas. Îşi dă seama că nu a potrivit refractorul. Se ridică repede şi varsă ceaşca de cafea parfumată. „Semn rău!” se gândeşte el. Dar a greșit, a fost un semn foarte bun. Apoi, cu ajutorul studentului Heinrich Louis, pune la punct refractorul de 22,5 cm.

Apoi nu se mai gândeşte la nimic. Exact la momentul precizat, la numai un grad de arc de cerc diferenţă, la limita dintre constelaţiile Capricorn şi Vărsător, Johann vede o… planetă!

Timp de patru nopţi, toţi astronomii din Berlin, cu toate refractoarele și reflectoarele mari, urmăresc corpul celest descoperit de Johann la coordonatele respective şi apoi spun într-un cor: da, este o nouă planetă!

Şeful lui Johann îi aduce un tort şi îi spune că îşi va respecta promisiunea, ceea ce a şi făcut-o comunicând descoperirea lui Johann Gale la prestigioasa Academie germană.

Toată viaţa Johann Gale a luptat ca descoperirea să-i fie atribuită şi francezului Urban Le Verrier spunând: „este uşor să ajungi cu ochii, acolo unde altcineva a ajuns înaintea ta cu mintea!” Ţineţi minte vorbele acestea, dragi jupânițe și cinstiți jupâni, sunt vorbele unui om înţelept şi modest! De aceea a refuzat ca numele lui să fie asociat cu numele noii planete descoperite de el şi a ales un nume din mitologie: Neptun, puternicul săpân al oceanelor, fratele lui Jupiter-Zeus. Doar şi celelalte planete purtau numele unor zei greco-romani!

Neptun este ceea ce astronomii numesc o planetă grea, iar astrologii o planetă colectivă. Are o masă de 17,24 de ori mai mare ca a Pământului. Un bărbat de o sută de kilograme ar cântări pe suprafaţa lui Uranus aproape două tone. Practic, oasele astronautului nu ar rezista şi nici inima, ar fi strivit. NASA a proiectat, visătoare la lungi călătorii interplanetare, deocamdată interzise din cauza tehnologiei primitive, ei bine, a desenat nişte exoschelete, nişte armuri electromecanice care să-i ajute pe astronauţi într-o posibilă, dar puţin probabilă, vizită pe Neptun. Să mai menţionăm că „anul” pe Neptun are 164,8 ani tereştri iulieni, iar distanţa maximă de Pământ este de 4,738 milioane kilometri, cea minimă este de 4,274 milioane kilometri.

Din punct de vedere astrologic, Neptun a fost descoperit când existau în lume mai mulţi astrologi de foarte bună calitate, oameni de ştiinţă, majoritatea astronomi şi matematicieni. Aşa încât a fost uşor să se dea o personalitate astrologică noii planete descoperite. Sigur, a durat cam trei ani de zile, pe atunci nu existau computere şi baze de date. Astrologii jumătăţii de secol XIX au folosit efemeridele, formule de mecanică crească, rigla, compasul şi raportorul şi multe enciclopedii şi cronologii istorice. Au văzut, în decursul istoriei omeneşti scrise, retroactiv, în ce zodie se afla Uranus când s-au petrecut diferitele evenimente istorice. Şi au făcut corelaţiile respective.

Unii astrologi moderni sunt de părere că nu se poate lua în consideraţie perioada dinaintea descoperirii. Ei cred că o planetă influenţează, direct sau sincronic, numai dacă este cunoscută de toată lumea. Ţine un pic de principiul practicii magice, în care prezicerile, sau blestemele, nu funcţionează decât dacă sunt cunoscute. Ştiute de cât mai multe persoane. Carl Gustav Jung spunea că, în acest caz, subconştientul colectiv funcţionează ca un amplificator psihic în vederea realizării actului respectiv. Cam teatral, pentru gustul meu, dar să nu ignorăm puterea colectivului!

După cum arată Derek Parker, tutorele şi profesorul meu în studiul astrologiei, Neptun este asociat cu: inspiraţia artistică şi religioasă, dansul, poezia, mima, domenii şi probleme maritime, droguri şi otrăvuri, medicamente, gaze, anestezice, procesele mentale şi nervoase, canalul coloanei vertebrale, talamusul.

Caracteristicile pozitive neptuniene dau nativului: spiritualitate, idealism bine temperat, imaginaţie, sensibilitate, creativitate artistică.

Caracteristicile negative sunt: neglijenţa, tristeţea nemotivată, confuzia, indecizia, agresivitatea, lipsa de perspectivă, spirit nepractic.

Planeta Neptun guvernează zodia Peștilor, unde este în domiciliu. Exaltată în Leu, detriment în Fecioară și exil în Vărsător. Sursă: Julia și Derek Parker ”The Compleat Astrologer” 1971.

În prezent, Neptun este în domiciliu, în zodia Peştilor, retrograd, la 26 grade şi 11 minute. Va sta în Pești până pe 30 martie 2025, într-o duminică, când va intra în zodia Berbecului. Ca toate planetele transaturniene, Neptun trebuie privit cu prudenţă, într-o temă nativă sau globală. Este o planetă care descrie o generaţie, o planetă colectivă, care arată un eveniment continuu, sau de timp foarte lung. Stă mult în fiecare zodie, zeci de ani. Să ne uităm, în primul rând, la aspectele lui, pe cine întărește, pe cine diminuează.

Să vedem, până atunci, până în anul 2025, ce va indica Neptun nativilor din zodia Peştilor şi lumii, în general, fiind ferm convinşi, dragii mei dragi, că mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom Profesor – 23,24 septembrie 2023

BERBEC Lucrurile se aranjeză parcă de la sine. Evită să repeţi greşelile trecutului şi acest weekend poate deveni foarte confortabil! Perioada de timp a acestui weekend este numai bună pentru începerea unui program de toamnă, adică de mici cumpărături şi mai mari aranjamente în casă. Duminică este o zi placută care se termina intr-o petrecere sau la o zi de naștere a unui nativ din Balanță, doar am intrat în zodie. Tot duminică, un drum, dar cu profit, atenție la vreme. Weekendul este sub semnul vitezei. Atenție!

TAUR Sâmbată, de echinocțiul de toamnă, este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă – sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Probabil ca te duci la cumparaturi, duminica o sa vrei sa faci putina curatenie in casa si în suflet. Ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme. Sfârşitul weekendului, adică duminică seara te gaseste în activitate, in orice caz muncind din greu la un proiect – probabil că este ziua de naştere a vreunui prieten din Balanță.

GEMENI Un weekend inspirat şi norocos, mai ales pentru promovarea intereselor personale, sentimentale. Evită să vorbeşti mult! Gemenii sunt specialiştii în relaţii publice ai zodiacului. Buni de gură, energici şi ironici au în acest weekend mai multe ocazii să iasă în evidenţă. Totuşi o bună parte din Gemeni trebuie să ocolească cu abilitate şi diplomaţie subiectele tabu de acasa, problemele tăioase din familie. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Venus face aspecte favorabile cu zodia. Foloseşte perioada ca să-ţi lămureşti problemele de amor sau să începi alte cuceriri. Se mai face lumină şi pe strada ta şi in acest weekend ai sentimentul că, în fine, zările îţi sunt deschise şi că până la urmă viaţa este plină de farmec.

RAC Sâmbătă, cu Luna, patroana ta, favorabilă, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni. În ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminica. Poti sa intalnesti o persoană deosebită şi întâlnirile îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

LEU Trebuie să te interesezi mai mult de problemele celorlalţi! În această perioadă este bine să nu ai o atitudine prea dinamică sau chiar agresivă. Evită orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei constata ca nu ai cui sa-i ceri ajutorul. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta – aşa, pur ideatic. Ceva mocnea de mai mult timp, fie ca ştiai, fie nu. Acum nu mai ai de facut decât să-ţi salvezi imaginea publică, cum se zice! Este cazul să devii mai practic şi ceva mai diplomat, totodată; numai aşa poţi evita un mic, dar bine organizat, dezastru personal sentimental.

FECIOARA Un weekend ceva mai obositoar şi enervant. Nu pleca la drum lung! Magnetismul personal al nativilor şi nativelor din Fecioară este în creştere – în special sâmbătă, de echinocțiul de toamnă. Duminică este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei. Acordaţi mai mult timp familiei, prietenilor vechi – vă veţi simţi foarte bine in compania lor! Un weekend obositoar, dar foarte plăcut, până la urmă. Seară de duminică deosebită în compania celor dragi. Nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu detaliile ca să nu vezi intregul. Deschide bine de tot ochii! Pe de alta parte vremea draguta te invita la ţară, poate si pentru o aprovizionare direct de la producator, dar este bine să nu pleci la drum lung, te averizează stelele!

BALANȚĂ În acest weekend de echinocțiu acţionezi cu multă energie şi pasiune. Păcat că cei din jur nu au ritmul tău şi nu te urmează. Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături si petreceri. Sau cumparaturi pentru petreceri, pentru ca ceea ce cumperi in acest weekend va face mare placere celor dragi. Petrecere care, cum altfel, s-a stabilit pentru sâmbătă seara. Sâmbătă, este un bun prilej pentru nativii şi nativele din Balanţă să călătorească şi/sau să înceapă o scurtă excursie. Pentru cei care, dintr-un motiv sau altul nu pot pleca de acasă, perspectiva se îmbunătăţeşte într-un mod spectaculos. Perioada este favorabilă, mai puţin în ceea ce priveşte noile relaţii amoroase.

SCORPION Sâmbătă, de echinocțiul de toamnă, din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului. Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate. Norocul este în acest weekend prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste obstacole fără să faci nici un efort. Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. Un weekend bun în toate, mai puţin la bani. Nu trebuie sa faci cheltuieli importante.

SĂGETĂTOR Nu împrumuta bani, nu lua cu imprumut, ocoleşte cazinourile şi casele de pariuri. Mare oboseală în acestă perioadă, cu toate că ai acelaşi program supraâncărcat – sau tocmai de aceea. O schimbare este necesară. Noi prietenii şi/sau alianţe. O mică nerealizare, sau un eşec minor care te pune pe gânduri, asta sâmbată. Nu te lăsa copleşit de rutina, caută noi distraţii, petrece timpul cu ceva nou în acest weekend şi caută noi prietenii. Atenţie la regimul alimentar şi la oboseală. Dacă poţi să te odihneşti mai mult, nu ar fi deloc rău!

CAPRICORN Un weekend bun. Cu un moral bun şi bună dispoziţie, poţi întâlni oportunităţi favorabile. Primeşti o informatie neasteptată, plăcută, însă, sau ai o întâlnire neanunţată cu o personă dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. Duminică eşti la un spectacol sau la un eveniment, nuntă, botez. Weekendul este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Asta inseamna ca trebuie sa faci o cheltuiala neprevazuta. Retrage-te astăzi, ca să câştigi mâine! Dacă ai probleme în dragoste nu este indicat să le discuţi in acest weekend, mai gândeşte-te. Amână!

VĂRSĂTOR Este necesar să dai mai multă atenţie domeniului sentimental. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Duminică ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme, asta dacă nu te duci pe seară la vreun spectacol, club securizat sau o petrecere de zi de naştere. O perioadă din nou puţin tensionată, duminică seara, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Mai mult comicării decat lucruri serioase. Asa ca poti pleca undeva, cumva, cu primul tren din gara ca sa te relaxezi cumva, undeva, cândva, sigur, virtual şi numai în imaginaţia ta!

PEŞTI În weekendul de echinocțiu reflectă bine înainte de a lua o decizie. Dar, este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter o să dobândeşti mai multe avantaje. Weekendul este favorabil lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi, însă, că oamenii de succes nu sunt obosiţi! Nu par că sunt obosiţi. Nu ai frică, păstreaza speranţa, direcția strategică hotărâtă şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual!