Horoscopul lui Dom’ Profesor 23 septembrie 2024. Planeta Neptun

23 septembrie

Pe 23 septembrie s-au născut Gaius Octavius Augustus Cezar, Bruce Springsteen, Ray Charles, Ion Gheorghe Maurer, Alfred Margul Sperber, Sofia Vicoveanca, Şerban Ionescu, George Mihăiţă, Eugenia Bădulescu.

Pe 23 septembrie, este Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul, Sfintele Xantipa şi Polixenia.

Pe 23 septembrie 2019, la ora 10:50:08 Soarele, trece în mod convenţional, din zodia Fecioarei, în zodia Balanţei. Soarele coboară, parcurgând ecliptica, drum lui, și intersectează ecuatorul celest. De la solstițiul de iarnă până la cel de vară Soarele este ascendent, în restul timpul coboară, este descendent.

Este echinocţiul de toamnă, prilej pentru multe şi diverse festivaluri, obiceiuri vechi europene. Până la solstiţiul de iarnă stăpâneşte elementul pământ, este toamna. Începe toamna, nu toamna astronomică, cum spune prostimea.

Ce să faceți de echinocțiul de toamnă? Exact în momentul echinocțiului este bine să vă puneți o dorință la care să vă gândiți puțin timp. Ceva precis, nu ceva general. Este ziua echilibrului, zâmbiți, trebuie să vă faceți planuri de viitor, tot precise, nu generale. Eu, pentru că nu mai îmi fac planuri de viitor, curăț de praf computerul. Îl desfac, înlătur cu pensula praful, apoi ce mai rămâne îl suflu cu o butelie de aer comprimat. De fiecare equinox. Anul acesta am mai adăugat un SSD de 1 Tb. Am, în total, 2 Tb în șase SSD. Acesta este marele avantaj al unui deck, faptul că poți să schimbi mereu, să îmbunătățești arhitectura, fără cheltuieli prea mari.

Dar, se împlinesc exact 25 de ani de când am văzut un film interesant de SF – ”Wing Commander” avusese premiera în martie, în State, făcut după un joc pe computer din anul 1990. Cred că o să-l revăd, să văd care sunt reacțiile mele, după 25 de ani.

Ce bine este să ai o bibliotecă! Mult mai bine este să ai mai multe biblioteci! Eu am trei, una în București, una aici, în Prahova submontană și alta în Virginia. Am multe cărți de familie bună, inteligente și instruite, unele le-am trimis la românii de pretutindeni, în Moldova, în republică, la Istanbul, în Brazilia și Canada.

Căutam, prin biblioteca de aici, din Prahova, documente despre tatăl meu, despre participarea lui în cel de al Doilea război mondial. Mai demult i-am găsit livretul de pilot, cu orele de zbor şi detaşarea la o escadrilă germană de avioane vânătoare de tancuri, celebrele Panzerjager Focke Wulf 190. Apoi l-am ”pus bine” nu mai știu unde. A împuşcat tata multe tancuri bolşevice, dar nu destule. Tot au mai rămas multe tancuri ruseşti pe care să vină tăticii altora, aici, în România şi să ne nenorocească, ba fii lor acum ne dau lecții de capitalism și democrație!

Vedeţi, o bibliotecă este ceva fabulos! Un labirint, o junglă tropicală, deşert şi Polul Nord împreună. Prin ce aventuri poţi să treci într-o bibliotecă! Cauţi ceva şi găseşti... altceva!

Aşa am găsit manuscrisul meu care ar fi trebuit să fie prima carte de astrologie serioasă în limba română. Era datată iunie 1990! Am încercat de mai multe ori să public cartea. La „Tinerama” unde lucram, s-a ajuns până la tehnoredactare pe 29 de dischete, aşa era atunci! Apoi, ca prin mister, cutia cu dischete a dispărut din editură! Mister, groază, mi-i amintesc pe Max Bănuş şi pe Sorin Paliga, şeful editurii, pe atunci, ce scandal şi ce poliţie au făcut! Doamne ce-mi lipseşte Max, cu bancurile lui cu evrei şi gusturile de fanariot! Am mai încercat odată în „republică”, la Chişinău. Urma să se tragă tirajul. Tipografia a luat foc şi a mistuit şi cartea mea!

Până la urmă am tras concluzia, că „cineva” îmi interzicea să public ceea ce ştiam. Am renunţat, cel mai deştept cedează, filosofând că lumea nu este pregătită pentru ceea ce scrisesem. Fragmente din cartea mea din anul 1990 le-am tot văzut și auzit pe la alții, dar nu mă supăr, măcar au avut o sursă bună.

Din dosarul manuscrisului s-au desprins nişte pagini de imprimantă. Vechi, de imprimantă cu ace, foi mari perforate pe margini, uşor îngălbenite de timp.

Foile cuprindeau datele precise ale solstiţiilor şi echinocţiilor, calculate pentru coordonatele Bucureştilor, de la 1900 la 2100. Doamne, parcă a fost ieri! Mi le-a adus regretatul meu prieten Harald Alexandrescu, Dumnezeu să-l odihnească. Parcă îl aud, zâmbind din gropiţa din bărbie: „Radule, dacă astrologeşti, măcar să o faci precis şi ştiinţific!” Din acele foi îngălbenite, apoi scanate, v-am spus ieri data și ora echinocțiului de toamnă.

Dar, când este 23 septembrie, vă spun, în fiecare an, aceiaşi poveste, cu mereu noi adăugiri, o s-o repet mereu pentru că este frumoasă, este un moment sideral când omul a fost mai aproape de Dumnezeu, decât de ”planeta maimuțelor”.

"Evenimentul Zilei" din 23 septembrie 1846 a fost că astronomul german Johann Gale a descoperit planeta Neptun. Mare lucru, o să spuneţi, s-a uitat prin lunetă şi a descoperit! Nu, nu este deloc aşa, dragi lupi, padawani şi hobbiţi. Când te uiţi printr-o telescop, un refractor, sau un reflector, vezi imens de puţin din bolta cerească, un punct acolo, mai puţin de un grad de con solid, uneori nici 0,10 dintr-un grad.

Trebuie să ştii unde să te uiţi!

Iar onorabilul astronom german avea o bănuială... trimisese cu un an mai înainte o scrisoare şi teza lui de doctorat marelui matematician (şi mare astrolog) specializat în mecanica celestă, francezul Urban Le Verrier, care observase, prin compararea efemeridelor planetei Uranus ca aceasta are o perturbaţie în mişcare ei, care însemna existenţa încă a unei planete exterioare. Pe 23 septembrie, dimineaţa, în anul 1846, Johann primeşte răspunsul francezului, trimis pe 18 septembrie (ce bine mergea poşta pe atunci) cu indicaţia precisă unde să se uite pe boltă în preajma momentului echinocţiului de toamnă, la o oră foarte precisă.

Johann Gale era asistentul lui Johann Franz Encke, la Observatorul Astronomic din Berlin. Dispuneau de un refractor celebru, un Fraunhofer de 22,5 cm. O bijuterie optică, cum astăzi nu se mai fac, cu lentile polizate manual prin metoda franjurilor de interferenţe şi lipite cu celebrul balsam de Canada.

Profesorul Ecke era sceptic, i-a spus tânărului Johann, cu ironie: "Uită-te unde a zis francezul, dacă vezi ceva, o planetă, să ştii că-i dau numele tău!"

A rămas în istorie, ca unul dintre momentele astrale, relatarea făcută de Johann Gale. Stătea singur, bun, era şi studentul care îl ajuta, dar el se simţea singur în faţa Cosmosului. Simţea ostilitate în noapte, omul avea să mai afle o taină a Lui Dumnezeu şi întotdeauna demonii se opun. Noaptea, în cupola observatorului din Berlin, ce aventură! Aparatele sclipeau rece şi misterioase, în întuneric. Pentru că, dacă nu ştiţi, astronomii, astrologii, profesioniștii, sau amatorii, în fine, toţi care care observă cerul direct, fac nişte exerciţii de adapatare a vederii, la întuneric complet, ca să-şi ascută vedera să poată descoperi corpurile cereşti ce abia scânteiază undeva departe, la mii și milioane de ani lumină, la distanţe imposibil de cuprins cu mintea noastră, cea omenească.

Johann Gale se uita neliniştit la cele două ceasuri, extrem de precise, pe care le avea observatorul, ceasuri cu limbile fosforescente. Trebuia să se uite pe cer exact la ora stabilită de Le Verrier, în exact punctul de pe cer indicat de francez. Astronomia este o știință a exactității și a preciziei, astrologia este statistică și socială, supusă principiului nedeterminării.

Se uită din nou la ceas. Îşi dă seama că nu a potrivit refractorul. Se ridică repede şi varsă ceaşca de cafea parfumată. "Semn rău!" se gândeşte el. Dar, a greșit, a fost un semn foarte bun. Apoi, cu ajutorul studentului Heinrich Louis, pune la punct refractorul de 22,5 cm.

Apoi nu se mai gândeşte la nimic. Exact la momentul precizat, la numai un grad de arc de cerc diferenţă, la limita dintre constelaţiile Capricorn şi Vărsător, Johann vede o... planetă!

Timp de patru nopţi, toţi astronomii din Berlin, cu toate refractoarele și reflectoarele mari, urmăresc corpul celest descoperit de Johann la coordonatele respective şi apoi spun într-un cor: da, este o nouă planetă!

Şeful lui Johann îi aduce un tort şi îi spune că îşi va respecta promisiunea, ceea ce a şi făcut, comunicând descoperirea lui Johann Gale la prestigioasa Academie germană.

Toată viaţa Johann Gale a luptat ca descoperirea să-i fie atribuită şi francezului Urban Le Verrier spunând: "este uşor să ajungi cu ochii, acolo unde altcineva a ajuns înaintea ta cu mintea!" Ţineţi minte vorbele acestea, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, sunt vorbele unui om înţelept şi modest! De aceea a refuzat ca numele lui să fie asociat cu numele noii planete descoperite de el şi a ales un nume din mitologie: Neptun, puternicul săpân al oceanelor, fratele lui Jupiter-Zeus. Doar şi celelalte planete purtau numele unor zei greco-romani!

Neptun este ceea ce astronomii numesc o planetă grea, gazoasă, o ”gigantă ghețoasă”, iar astrologii o planetă colectivă. Are o masă de 17,24 de ori mai mare ca a Pământului. Un bărbat de o sută de kilograme ar cântări pe suprafaţa lui Uranus aproape două tone. Practic, oasele astronautului nu ar rezista şi nici inima, ar fi strivit. NASA a proiectat, visătoare la lungi călătorii interplanetare, deocamdată interzise din cauza tehnologiei primitive, ei bine, a desenat nişte exoschelete, nişte armuri electromecanice care să-i ajute pe astronauţi într-o posibilă, dar puţin probabilă, vizită pe Neptun. Sau pe alte planete grele. Să mai menţionăm că „anul” pe Neptun are 164,8 ani tereştri iulieni, iar distanţa maximă de Pământ este de 4,738 milioane kilometri, cea minimă este de 4,274 milioane kilometri.

Din punct de vedere astrologic, Neptun a fost descoperit când existau în lume mai mulţi astrologi de foarte bună calitate, oameni de ştiinţă, majoritatea astronomi şi matematicieni. Aşa încât a fost uşor să se dea o personalitate astrologică noii planete descoperite. Sigur, a durat cam trei ani de zile, pe atunci nu existau computere şi baze de date. Astrologii jumătăţii de secol XIX au folosit efemeridele, formule de mecanică crească, rigla de calcul, compasul şi raportorul şi multe enciclopedii şi cronologii istorice. Au văzut, în decursul istoriei omeneşti scrise, retroactiv, în ce zodie se afla Neptun când s-au petrecut diferitele evenimente istorice. Şi au făcut corelaţiile respective.

Unii astrologi moderni, contemporani, sunt de părere că nu se poate lua în consideraţie perioada dinaintea descoperirii. Ei cred că o planetă influenţează, direct, sau sincronic, numai dacă este cunoscută de toată lumea. Ţine un pic de principiul practicii magice, în care o prezicerile, sau blestemele, nu funcţionează decât dacă sunt cunoscute. Ştiute de cât mai multe persoane. Carl Gustav Jung spunea că, în acest caz, subconştientul colectiv funcţionează ca un amplificator psihic în vederea realizării actului respectiv. Cam teatral, pentru gustul meu, dar să nu ignorăm puterea colectivului, a subconștientului!

După cum arată Derek Parker, tutorele şi profesorul meu în studiul astrologiei, Neptun este asociat cu: inspiraţia artistică şi religioasă, dansul, poezia, mima, domenii şi probleme maritime, droguri şi otrăvuri, medicamente, gaze, anestezice, procesele mentale şi nervoase, canalul coloanei vertebrale, talamusul.

Caracteristicile pozitive neptuniene dau nativului: spiritualitate, idealism bine temperat, imaginaţie, sensibilitate, creativitate artistică.

Caracteristicile negative sunt: neglijenţa, tristeţea nemotivată, confuzia, indecizia, agresivitatea, lipsa de perspectivă, spirit nepractic.

Planeta Neptun guvernează zodia Peștilor, unde este în domiciliu. Exaltată în Leu, detriment în Fecioară și exil în Vărsător. Sursă: Julia și Derek Parker ”The Compleat Astrologer” 1971.

În prezent, Neptun este în domiciliu, în zodia Peştilor, retrograd, pe la sfârșitul zodiei, la 29 grade. În opoziție largă cu Soarele. Va sta în Pești până pe 30 martie 2025, într-o duminică, când va intra în zodia Berbecului. Ca toate planetele transaturniene, Neptun trebuie privit cu prudenţă, într-o temă nativă sau globală. Ca toate planetele care nu se văd cu ochiul liber. Este o planetă care descrie o generaţie, o planetă colectivă, care arată un eveniment continuu, sau de timp foarte lung. Stă mult în fiecare zodie, zeci de ani. Să ne uităm, în primul rând, la aspectele lui, pe cine întărește, pe cine diminuează. În orice caz Peștii ar trebui să se simtă mai stăpâni pe ei, mai motivați, mai hotărâți.

Să vedem, până atunci, până în anul 2025, ce va indica Neptun nativilor din zodia Peştilor şi lumii, în general, fiind ferm convinşi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi că mâine este, în definitiv, așa spunem cu toții, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 23 septembrie 2024

BERBEC Acţiunile tale sunt eficiente, astăzi. Reuşeşti să împingi o maşinărie economică, firma, instituţia, încă câţiva paşi pe drumul ei. Domeniul sentimental e aspectat mediocru, nu insista degeaba! Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate si va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investesti. In nici un caz sa nu fii zgarcit(ă), patima care te apuca cand nu trebuie. In primul rand la sentimente. Apoi la râs. Că despre bani nu putem vorbi, pentru că nu prea există! Treci printr-o perioada de schimbari, poate de aceea banii sunt mediocru aspectaţi. Iar banii sunt o energie, un mijloc, nu un scop în sine.

TAUR Atenţie, nişte "prieteni" s-au coalizat împotriva ta şi încercă să îţi facă probleme. Nu te repezi ca taurul la o cârpă roşie, aşteaptă să vezi ce doresc inamicii şi apoi treci la represalii! Numai dacă trebuie. Apare un aspect malefic, o cuadratura, dar se poate să fie doar o influenta negativa generala, o perioada mai neconfortabila care se intinde pe cateva zile, o indispozitie ca sa zicem asa, si mai putin un necaz concentrat. Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gandul in alta parte. Cel mai bine ar fi sa iesi in oras fara bani si carti de credit. Plimba-te, nu cheltui! Ai oarece probleme cu nişte potenţiali ostili, dar lasă-i mai întâi să-şi dea arama pe faţă! Poate mai dereanjează şi altă lume, aşa ca să ai aliaţi.

GEMENI Nu reuşeşti să te încadrezi în ritm, tu eşti încă în weekend. Îţi este dor de o evadare, să fii liber şi independent! Vrei altceva, dar dorinţele tale sunt legitime pentru un om normal! Incepi ziua cu greutate şi o să tragi de tine toată ziua, pentru ca ai de facut niste comisioane familiale, sau de serviciu. Care nu iti fac nici o placere… Există o conştiinţă ascunsă a zodiei care te împinge înainte şi te păzeşte de necazuri - care functioneaza bine şi astăzi. Ai nevoie permentă de bani ca sa-ti satisfaci micile si mai marile capricii, dar acest lucru este un motor si o motivatie. Vremea capricioasă te avantajeaza şi te inspiră să începi noi proiecte, să ai noi idei. Esti intr-o perioada creativa.

RAC O zi liniştită, de toamnă melancolică. Nu ai griji şi nici nu vrei să ai! Moralul tău e bun, oferă-ţi un moment de pauză şi de relaxare. Poate pe seară, la un concert, spectacol sau film! Ultima parte a segmentului de timp, pe seară, are o componenta neliniştitoare, din cauza influentei Lunii. Iti faci griji, de fapt fără motiv, pentru ca intotdeauna te-ai descurcat. Mai ales cand eşti cu spatele la zid... Sanatatea este bună, exceptand, pentru un procent dintre nativi, răceala de toamnă de rigoare!

LEU Astăzi munceşti cât toată săptămâna! Lunea aceasta aduce o zi de muncă densă, fie la serviciu, fie acasă. Vremea se schimbă, trebuie să faci aranjamentele necesare pentru sezonul rece. O mică supărare, dar pe total ziua iti este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nici o importanţă. Ia, din timp, masurile care se impun, ca sa nu intri în criză de timp. Din trecutul tău apare o situatie uitata, dar pe care poti sa o rezolvi rapid cu ajutorul anturajului, colegii sau prietenii. Nu te baga in sufletul si problemele altora. Ofera-ti ajutorul numai daca este cerut cu insistenta. Pentru un timp este bine sa pastrezi judecatile de valoare si sentintele pentru uzul propriu.

FECIOARA Soarele a părăsit zodia ta, dar norocul, nu! Ai un noroc bine temperat, adică nici prea mare, nici prea mic, cum stă bine în ziua de după echinocţiul de toamnă. O veste care te interesează. O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. O perioada buna, pe care o meriti. Metodic si cu geniul detaliului cum esti - ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp, ziua de astăzi, le pune in valoare.

BALANŢĂ Stelele îţi sunt favorabile în ziua următoare echinocțiului. Oamenii, nu! Se poate spune, dupa conjunctura astrologică, că te bucuri de influenţe favorabile în sensul că nu o să ai astăzi niciun necaz foarte mare! Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul apropiat. Nu lua decizii importante în această perioadă. Veşti bune de departe. Trebuie sa dai dovadă de tarie de caracter şi să-ţi impui punctul de vedere, de cate ori stii cu siguranta ca ai dreptate. Anumite indiscretii şi soapte pe furis te fac sa tragi concluzia ca in calea succesului sta numai „look-ul” tau. Schimba-l, adică coafura sau lasă-ţi barbă, daca asta te face sa te simti mai bine in propria piele!

SCORPION O zi bună, poate foarte bună! Eşti binedispus şi obstacolele cotidiene nu îţi mai par aşa de teribile. Reuşeşti să molipseşti de optimismul tău şi pe cei cu care te întâlneşti astăzi. Proiectele începute în această zi vor aduce rezultate excelente. Totuşi este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doreşti sa cumperi echipamente pentru firmă sau pentru acasă, pentru menaj. Nu cumpăra ultima moda, vezi exact de ce ai nevoie! Ultima jumatate a zilei este mai putin prielnică, dar cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, vei evita neplăcerile. O nouă relaţie de dragoste sau reaprinderea unei legături mai vechi, pentru un procent din zodie.

SĂGETĂTOR Nu prea ai linişte după ziua echilibrată a echinocțiului, prima zi de Balanţă pentru ca eşti în urmă cu multe treburi şi nici banii nu te dau afară din casă. Drept pentru care îţi cam ploua în gânduri! Dimineaţa, nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci, urmeaza-ti planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Aspectele favorabile din casa a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ti asumi obligaţii pe termen lung. Investeşte în transporturi sau joacă la bursa, investiţii care in perioada următoare nu prea pot face surprize neplăcute. Trebuie să ai încredere în promisiuni şi să păstrezi vie speranţa, dar nu te implica total. Multe surprize plăcute şi altele mai puţin agreabile – spun veştile, pe seară.

CAPRICORN Trebuie să te bazezi pe propriile forţe şi să faci planuri serioase de viitor, ziua de după echinocţiului de toamnă îţi dă idei bune. Mai lasă gândurile negre şi bombăneală şi zâmbeşte! Finalizezi, in sfarsit, dimineaţa, în condiţii bune, o parte din afacerile care ti-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi întâlniri reuşite, dar neconsistente. În această perioadă trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci.

VĂRSĂTOR Îţi faci griji. Chiar nu merită! Mâine este o nouă zi, mereu este o nouă zi! O să ai timpul necesar să rezolvi problemele care te obsedează. Banii nu contează, ci solidaritatea familiei! O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut. Astazi nu lua decizii importante şi nu programa întâlniri. Limitează-te la activităţile de rutină şi la oamenii pe care îi cunoşti foarte bine. Trebuie să fii înţelegător şi diplomat, să arătaţi consideraţie şi spirit de cooperare, ca sa eviti o serioasă decepţie sentimentală. Perioada iti este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Nu-ti face griji, viitorul iti este favorabil!

PEŞTI Ai trecut printr-o perioadă mai dificilă. Dar începe să se vadă luminiţa de la capătul tunelului... sau poate să fie un tren ce vine dimpotrivă! Astăzi se decide dacă este bal, sau spital! Nu te grăbi, dar nici nu refuza. O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţă, aşa încât decizia să fie justă. Se profileaza un eveniment important în viaţa ta. Pregateşte-te! O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. La sfârşitul perioadei, adică pe seară, trasezi pe firmamentul anturajului, prietenilor, colegilor şi familiei o dâră de entuziasm şi optimism. Amestecate, după năravul tau, cu aluzii lăsate în coadă de... peşte, aşa, pentru aprenta ta zodiacală.