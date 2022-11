HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 23 noiembrie 2022. Cehia se pregătește  

23 noiembrie

Pe 23 noiembrie s-au născut Harpo Marx, Billy the Kid, Boris Karloff, Manuel de Falla, Franco Nero, Paul Celan, Grete Tartler, Petru Comărnescu, Sorin Ovidiu Vîntu.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Antonie de la Iezerul-Vâlcea, Amfilohie din Iconia şi Grigorie din Acraganda. Nimic în „Kalendar”, dacii se pregăteau de Anul Nou.

Didier Colin este un reputat astrolog francez. A scris multe cărți. Mai practică tarotul și oracolul I Ching. Există o rezonanță, o legătură subtilă între aceste metode de a descifra viitorul.

Sunt mulți astrologi francezi buni și câțiva de renume. De ce m-am oprit la musiu Didier? Este și un bun pedagog. Mai demult, când lucram amândoi pentru trustul astrologic al lui Jonathan Cainer, mi-a trimis un eseu, pe care spunea că o să-l prindă în manualul lui de astrologie care a apărut la sfârșitul anilor 90. Nu-l am, dar mi s-a spus că este o reușită, un manual clar, bine făcut, pentru începători și nu numai.

În eseul primit, cred că în anul 1993, este vorba de motivele pe care le au oamenii ca să citească horoscopul din ziare și reviste. Acestea plus un sondaj Gallup, pe teme de astrologie, din anul 2006, sunt baza a ceea ce am distilat, pentru domniile voastre.

De ce consultă oamenii horoscoapele? Din multe motive. Este interesant că două treimi din cei care au spus, la sondaj, că citesc aproape zilnic horoscopul zodiei lor, din ziar, sau pe net, ei bine, două treimi sunt femei. Majoritatea este educată, cel puțin liceul, ponderea este către vârsta adultă.

34% au spus că vor să știe ce le rezervă viitorul, 27% au precizat că horoscopul le dă sfaturi bune și idei valabile, 11% au declarat că se distrează, 9% au spus că se uită la horoscoapele persoanelor din jurul lor ca să știe cum să se poarte cu ele, în amor, dar și șefii, patronii. O minoritate de 8% au precizat că-și fac programul după ce le indică horoscopul, iar 11% au declarat că nu au un motiv anume ca să consulte horoscopul, o fac automat, așa este obiceiul lor. Sper că fac 100%, împreună.

De fapt, de ce să consulți horoscopul? În economia unei decizii, de exemplu, horoscopul nu ar trebuie să depășească, ca pondere, 3%. Dar, dacă nu știi pe ce cale să o iei, ești nehotărât, horoscopul poate fi soluția ajutătoare, poate îți dă o idee valabilă.

Foarte pe scurt horoscopul trebuie să-ți dea o impresie despre perioada pe care o ai în față, ziua, în speță. Dacă este fastă, sau nu – este bună, sau rea! Prevenit înseamnă pregătit!

Dacă călătorești, este o idee bună să consulți horoscopul. Sunt destul de multe relatările de la jumătatea secolului XX, când unele persoane au renunțat la plecare, sau au amânat-o, iar vehicolul respectiv a avut accident. Sunt bine documentate accidentele de tren din India. Mai multe sute de persoane au scăpat de accidente, pentru că horoscopul din ziua respectivă le interzicea să călătorească. Și l-au respectat. Au fost și persoane care știau horoscopul și totuși au plecat, suferind accidentul respectiv, sau nu au avut niciun accident. Liberul Arbitru!

După ce am asistat cu un ochi critic la cuvântările prilejuite de aniversarea a 70 de ani de UE, am primit unele informații din Praga. Iată:

Șeful Statului Major: Armata Cehă trebuie să se pregătească pentru un conflict pe scară largă

Comandamentul Forțelor Armate Cehe s-a întrunit marți pentru a discuta principalele sarcini ale Armatei și proiectele planificate pentru anul viitor. La această întâlnire a participat președintele Miloš Zeman, prim-ministrul Petr Fiala și ministrul apărării Jana Černochová. Discuțiile au fost dedicate mai ales modernizării armatei cehe, îmbunătățirii capacităților sale de luptă și antrenament, precum și desfășurării soldaților în străinătate.

Șeful Statului Major al Armatei Cehe, Karel Řehka a declarat cu această ocazie că Armata ar trebui să-și păstreze experiența operațiunilor antiteroriste, dar că trebuie mai presus de toate să se pregătească pentru un „război pe scară largă” purtat împotriva unui adversar major. Șeful Statului Major s-a referit în acest context la un foarte posibil conflict militar între Rusia și NATO, la care Republica Cehă „ar participa activ încă de la început”. Karel Řehka a spus că îi pare rău că trebuie să facă această declarație, el este un partizan al păcii, dar lucrurile nu stau deloc cum ar dori el.

Soldații ucraineni se vor antrena în Cehia, în zona militară Libavá

Comisia parlamentară de apărare a aprobat ieri, marți, proiectul de pregătire a militarilor ucraineni în zona militară Libavá, în regiunea Olomouc (Moravia Centrală), propus de guvernul ceh.

Pregătirea va viza unități mecanizate și speciale. Urmează să se desfășoare în cinci etape, planificate până la sfârșitul anului 2023. Fiecare ciclu de exerciții va dura patru săptămâni și va putea găzdui până la 800 de soldați. Proiectul trebuie aprobat de ambele camere ale Parlamentului Ceh.

Cehia și Ucraina își vor recunoaște reciproc programele școlare

Cehia și Ucraina au încheiat un acord de cooperare în domeniul educației. Cele două țări își vor recunoaște reciproc curricula și conținutul educațional la toate nivelurile, au anunțat marți la Praga miniștrii educației din Cehia și Ucraina, Vladimír Balaš și Serhiy Shkarlet.

Vladimír Balaš a spus că educația online pentru copiii ucraineni înscriși în școlile primare din Republica Cehă va fi restricționată de acum înainte. Acest învățământ la distanță este asigurat de școlile ucrainene pe care copiii le-au urmat înainte de a se refugia în Cehia din cauza invaziei ruse a Ucrainei.

Din septembrie, învățământul primar este obligatoriu pentru copiii refugiați ucraineni stabiliți în Republica Cehă.

Acordul ceho-ucrainean acoperă și acordarea de burse studenților universitari. Potrivit ministrului Balaș, 150 de milioane de coroane sunt destinate finanțării de burse pentru studenții ucraineni. De asemenea, sunt planificate proiecte științifice și educaționale comune.

Serhiy Shkarlet a spus că Republica Cehă a primit aproximativ 80.870 de elevi și studenți ucraineni de la începutul invaziei ruse a țării. Numărul exact al tinerilor refugiați care frecventează școala în Republica Cehă va fi cunoscut până la sfârșitul lunii noiembrie.

Petr Fiala va participa la intalnirea prim-ministrilor Grupului de la Visegrad

Premierul ceh Petr Fiala va participa joi la o întâlnire a prim-miniștrilor țărilor din Grupul Visegrad (V4 – Cehia, Slovacia, Polonia și Ungaria) la Košice, estul Slovaciei. Discuțiile se vor concentra pe securitatea energetică, războiul din Ucraina și problema migrației, a anunțat marți biroul guvernamental.

Aceasta va fi prima întâlnire a șefilor de guvern sub președinția slovacă a V4, care se va încheia în iunie anul viitor. Ulterior, Republica Cehă va deține președinția Grupului de la Vișegrad timp de un an.

Praga: controversă în jurul inaugurării unui bust al generalului de Gaulle

Un bust al fostului președinte francez Charles de Gaulle a fost dezvelit lângă Biserica Mântuitorului Hristos din cartierul periferic Barrandov. Textul în cehă și franceză care apare pe baza bustului amintește că în septembrie 1942, Franța Liberă, condusă de generalul de Gaulle, a denunțat acordurile de la Munchen care i-au permis lui Hitler să anexeze regiunile cehoslovace în 1938 populate preponderent de germani.

Bustul, realizat de Milan Vácha, este dezvelit cu ocazia aniversării nașterii lui Charles de Gaulle, 22 noiembrie 1890, au anunțat inițiatorii proiectului, printre care și cardinalul Dominik Duka. Potrivit acestuia, este una dintre rarele lucrări în omagiu generalului de Gaulle care se află în afara teritoriului francez.

Cu toate acestea, după cum a relatat cotidianul Lidové noviny în ediția sa de marți, proiectul a stârnit reacții controversate în cercurile diplomatice, printre altele din cauza amplasării bustului într-un cartier periferic al capitalei. Ziarul notează că la inaugurarea bustului nu va participa niciun reprezentant al Ambasadei Franței în Cehia.

Bradul de Crăciun instalat în Piața Orașului Vechi din Praga

Tradiționalul brad de Crăciun a fost instalat în Piața Orașului Vechi din Praga. El fusese tăiat cu câteva zile mai devreme în regiunea Děčín, în Boemia de Nord. Bradul de 25 de metri înălțime va fi împodobit în această săptămână pentru a putea fi luminat solemn sâmbătă, 26 noiembrie, cu ocazia lansării pieței de Crăciun. Acesta va împodobi piața pe toată perioada Crăciunului și a sărbătorilor de sfârșit de an, până pe 6 ianuarie anul viitor.

Ca în fiecare an, trunchiul copacului va fi reciclat de către elevii unui liceu profesional care vor realiza din acesta mobilier.

Cehii preferă Djerba

În centrul atenției în această săptămână din cauza Summit-ului francofon, Djerba este una dintre destinațiile preferate de turiștii cehi. Din cei aproximativ 110.000 care au plecat în vacanță în Tunisia în acest an, mai mult de jumătate au ajuns pe această insulă mediteraneană, unde Hichem Mahouachi este comisarul regional pentru turism: ”Suntem încântați să-i primim ca oaspeți pe cehi. Sunt civilizați, respectă pe localnici și nu fac economie!”

O medalie și un premiu de fidelitate pentru cei căsătoriți

Este o propunere neobișnuită care va fi dezbătută de senatorii cehi miercuri, astăzi adică. Pentru a recompensa „cuplurile exemplare, formate dintr-un bărbat și o femeie”, un senator a sugerat să le fie acordat un „premiu de loialitate” format dintr-o sumă de bani și o medalie de argint, la nunta de argint, 25 de ani. O inițiativă normală în aceste vremuri anormale.

Dar, ce ne rezervă viitorul? O să fie pace, sau război?

Bune întrebări, pur retorice, sigur că da, dar nu este nicio întrebare faptul sigur că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 23 noiembrie 2022

BERBEC Dimineață echilibrată. O zi obișnuită de toamnă, fără multe iluzii. Dar, cu multe gânduri. Nu exagera cu efortul, mai ales cel fizic, ocupă-te doar de treburile tale obișnuite, cotidiene! Evită să cumperi ceva. Astăzi trebuie să dai dovada de echilibru şi inspiraţie în relaţiile cu anturajul ca să eviţi unele momente jenante. In nici un caz astăzi să nu fii zgarcit, patima care te apuca cand nu trebuie. In primul rand la sentimente. Apoi la râs. Că despre bani nu putem vorbi, pentru că nu ne plac melodramele! Treci printr-o perioada de schimbari, poate de aceea banii sunt mediocru aspectaţi. Iar banii sunt o energie, un mijloc, nu un scop în sine.

TAUR Noutatea, schimbarea nu-ţi sunt favorabile. Evită să cumperi ceva. Astăzi trebuie să dai dovada de echilibru şi inspiraţie în relaţiile cu cei din jur ca să eviţi unele momente jenante. Evita, astazi, discutiile cu membrii familiei, cu anturajul foarte apropiat sau cu partenerii de afaceri asupra proprietatilor comune. Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare fără multă vorbă. Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării bovine care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate si va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investeşti.

GEMENI Astăzi trebuie să fii foarte atent, la dinamică, la viteza cu care te mişti. Trebuie să eviţi micile incidente la serviciu şi posibile accidente domestice. Adică, fereşte-ţi degetele! Apare un aspect malefic, o cuadratura, dar se poate să fie doar o influenta negativa generala, o perioada mai neconfortabila care se intinde pe cateva zile, o indispozitie ca sa zicem asa, si mai putin un necaz concentrat. Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gandul in alta parte. Cel mai bine ar fi sa iesi in oras fara bani şi cărţi de credit. Plimba-te, nu cheltui !

RAC Nu-ţi organiza viaţa după cum vor alții, după tv cu reclame, promoţii și politică stupidă. S-ar putea să faci o mare greşeală! Azi fii iscusit, gândeşte bine şi poți avea numai de câştigat! Astăzi fii puternic, fii Rac în armură şi vei avea mai mult de câştigat. Ai nevoie permentă de bani ca sa-ti satisfaci micile si mai marile capricii, dar acest lucru este un motor si o motivatie. Vremea capricioasă, mohorâtă, de fapt, te avantajeaza şi te inspiră să începi noi proiecte, să ai noi idei. Eşti intr-o perioada creativa. Nu te lua după cei bogaţi, oricum ei nu intră în Împărăţia Lui!

LEU Ziua are doua coordonate: o mare şi necuprinsă dorinţă de schimbare şi o criză de lene urmare cenuşiului toamnei şi oboselii cronice. Probleme clasice ale marilor feline din jungla de beton! O veste bună de la unul dintre membrii familiei. O mică supărare, dar pe total perioada, ziua, iti este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nici o importanţă. Ia, din timp, masurile care se impun, ca sa nu intri in criza de timp. Din trecutul tău apare o situatie uitata, dar pe care poti sa o rezolvi rapid cu ajutorul anturajului, colegii sau prietenii.

FECIOARĂ La serviciu nu intra în panică, trebuie să te relaxezi şi să laşi treburile aşa-zis urgente. Ocupă-te de treburile importante. Dar vezi care proiecte sunt pe agenda șefului. Au prioritate! Nu te baga in sufletul si problemele altora. Ofera-ti ajutorul numai daca este cerut cu insistenta. Pentru un timp este bine sa pastrezi judecatile de valoare si sentintele pentru uzul propriu. Dacă eşti obosit, te duci şi te culci, asta este toată filozofia şi Marele secret al Universului! Relaxează-te, odihneşte-te, dormi şi visează frumos!

BALANŢĂ Astăzi ai o formă bună şi un randament optim la serviciu și acasă. Este bine şi stelele te favorizează să termini tot ceea ce poţi şi să nu laşi în urmă prea multe lucruri în coadă de pește. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. O perioada buna, pe care o meriti. Metodic si cu geniul armoniei cum esti – ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp le pune in valoare. Daca cauti ceva de lucru, sau ceva mai bun, atunci ai toate sansele sa le gasesti in următoarea perioada, care începe astăzi.

SCORPION Nu face pe politicianul. Adică, nu fii nesimţit, dacă ai ceva să-ți reproșezi! E corect să spui cuvintele magice: „uite, dragă, am greşit, iarta-ma”! Încearcă să îndrepţi, sau să compensezi! Trebuie să ai încredere în promisiuni si sa pastrezi vie speranta, dar nu te implica total. Multe surprize plăcute si altele mai putin agreabile – spun veştile, pe seară. Un incident neplăcut în a doua jumatate a zilei poate fi evitat cu prudenţă şi respectarea regulilor, mai ales de circulaţie. Străluceşti într-un grup, sau te bucuri de un eveniment social deosebit, pe seară. Un Taur şi un Leu te pot ajuta să treci o cumpănă.

SĂGETĂTOR Ai avut o bănuială, iar acum ţi se confirma viziunea. Vremea capricioasă te obligă doar la activităţile obișnuite, cotidiene. Evită eforturile şi deplasările care nu sunt absolut necesare. Nu lua nicio hotărîre, aşteaptă până mâine. Ia-o mai uşor, nu te ambala peste măsură, că nu este cazul. O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut. Astazi nu lua decizii importante şi nu programa întâlniri. Limitează-te la activităţile de rutină şi la oamenii pe care îi cunoşti foarte bine.

CAPRICORN Nu lua hotăriri pripite, urmăreşte ce se întâmplă în domeniul intereselor tale. Atenţie la vremea cenuşie și monotonă care îţi adoarme simţurile şi vigilenţa! Fii atent, ceva se întâmplă! Nu te implica în promisiuni. În orice caz, responsabilităţi crescute, acasă şi la serviciu, te bagă în corzi. Ai nevoie de mai mulţi bani şi nu ştii de unde. Problema pare a găsi o rezolvare temporară mai pe seară. Tot atunci îţi dai seama că nu poţi trăi din amintiri şi ca veşnicele tale comparaţii nu-ţi fac decât rău.

VĂRSĂTOR Conflict dintre ceea ce vrei şi ceea ce poți. Nu forţa găsirea unei soluţii, temporizează. Nu lua decizii importante. Amână tot ceea ce poţi amâna, pentru altă zi, mai favorabilă. O zi bună! Proiectele începute în această zi pot aduce rezultate excelente. Totuşi este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doresti sa cumperi echipamente pentru menaj. Ultima jumatate a zilei este mai putin prielnică, dar cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, poți evita neplăcerile.

PEŞTI Conjunctura este favorabilă, în special la cumpărături, doar e ziua lui Mercur, zeul comerțului. Cu tact şi calm poţi evita micile neplăceri cotidiene. Zâmbeşte mult şi nu te lăsa provocat! Dorinţa de schimbare şi marea tentaţie te fac să cheltuieşti prea mult. Incercă să începi de pe acum să-ţi organizezi viaţa, este o perioadă favorabilă pentru interesele tale. Este o perioadă propice pentru implicare sentimentală şi socială. Trebuie să-ţi îndreptaţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit. Perioada este de asemenea favorabilă nativilor cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică, tehnologie sau de educaţie.