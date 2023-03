HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 23 martie 2023. Despre Epicur și plăcere

23 martie

Pe 23 martie s-au născut: Akira Kurosawa, Pierre Simon Laplace, Werner von Braun, Joan Crawford, Erich Fromm, Geo Barton, Mircea Vintilă, Radu Lupan.

În calendarul creştin-ortodox sunt două sute de Sfinţi: Nicon şi cei 199 de ucenici ai lui. Nimic în ”Kalendarul” de la daci.

„Evenimentul Zilei” din 23 martie 1925 – În Statele Unite, într-un stat din Sud, statul Tennessee, se interzice prin lege predarea în şcoli a teoriei evoluţiei a lui Darwin. Protestul şi nesupunera profesorilor și a oamenilor de știință a dus la ceea ce a fost un bizar, dar extrem de interesant, „Proces al maimuţelor”. Procesul a fost câştigat, în timp, evident, de maimuţe!

„Procesul maimuţelor” adică titlul original ”Inherit the Wind” este un film excepţional, vechi, cred că din anul 1961, un an cu filme bune. Cu Spencer Tracy, Fredric March și Gene Kelly. Undeva îl am, pe un DVD. După ce termin monologul cu domniile voastre, dragi jupânițe și cinstiți jupâni, o să mă duc să-l caut. Merită! Patru Oscar-uri și alte 11 premii, un film de când se făceau FILME!

Emily Austin este profesoară de filozofie la Universitatea Wake Forest din Carolina de Nord. Ea este autoarea cărții Living for Pleasure: An Epicurean Guide to Life (2023). A scris eseul următor, ca o invitație să-i cumpărăm cartea.

Acordați-vă un moment pentru a vă aminti câteva dintre cele mai frumoase amintiri ale tale, genul de amintire atât de vie încât să o poți imagina și descrie în detalii bogate. S-ar putea să-ți amintești de o vacanță cu prietenii, un concert, nașterea copiilor tăi, o ploaie de meteori într-o noapte de vară, o cerere în căsătorie, acea îmbrățișare care te-a ajutat să treci peste un necaz. Acum, dacă acesta ar fi o discuție TED, v-aș putea întreba ce împărtășesc toate aceste experiențe. Apoi aș permite o pauză retorică, vocea mi s-ar înmuia și aș răspunde la întrebarea mea – „plăcere”. Acele momente au fost plăcute și chiar și reflectarea la ele acum vă oferă probabil o mică doză de confort.

Poate, totuși, te-ai trezit inițial că te străduiești să identifici experiențe relevante sau poate îți dai seama că nu ți-ai făcut o astfel de amintire de mult timp. Nu există nimic ca să ne amintim de bucuriile bogate ale vieții pentru a ne face să ne întrebăm de ce amintirile care merită savurate pot părea o resursă limitată într-o lume care amenință să ne copleșească la fiecare pas. Epicur (341-270 înainte de Hristos), un filozof grec antic care a trăit el însuși în vremuri remarcabil de tulburi, credea că viața ne poate oferi o mină de aur de bucurii, cel puțin dacă învățăm cum să le căutăm și să le savurăm.

Epicur scrie că „plăcerea este punctul de plecare și sfârșitul vieții fericite” și că nici măcar nu poate „concepe” binele uman fără a apela la plăcere. Epicurienii, pentru a folosi termenul tehnic, sunt hedonişti – ei cred că plăcerea face viaţa bună. Orice altceva decât plăcerea este bun numai în măsura în care produce plăcere, fie imediat, fie pe termen lung. Acum, bănuiesc că deja catalogați pericolele foarte reale ale plăcerii, amintindu-vă că urmărirea compulsivă a plăcerii este drumul scurt către o viață scurtă.

Înainte de a lua în considerare riscurile plăcerii, totuși, să luăm un moment pentru a observa cât de puternic eliberator poate fi să auzim că plăcerea este bună, că ar trebui să ne propunem să ne bucurăm de viața noastră. Mulți oameni cresc rușinați de dorințele umane perfect normale, iar alții vor pur și simplu să mănânce o bucată de tort fără să se simtă obligați să potolească un cor de proteste. Întrebați pe cineva dintr-un ospiciu dacă au regrete și mă îndoiesc că vor spune că își doresc să fi petrecut mai mult timp la serviciu și mai puțin timp cu prietenii și familia. Cereți-le cele mai importante momente ale vieții și ei vor produce un catalog al plăcerilor lor vii, asemănătoare cu ale voastre – frunzele vibrante dde toamnă, o cină perfectă cu prietenii, dragostea vieții lor, nașterea copiilor lor, măreția unei viori Stradivarius. Epicureismul ne încurajează să acordăm atenție în prim-plan acumulării și savurării plăcerilor memorabile în timpul limitat de care dispunem.

În regulă, să permitem acum obiecția naturală să se reafirme – hedonismul pare o rețetă pentru o dependență pe tot parcursul vieții de alcool, o serie de relații eșuate și un corp slăbit de indolență și îngrîșat de dulciuri. Epicur recunoaște cu ușurință că deseori ne luptăm să căutăm plăcerea fără a face mizerie din ea. Eșecul nostru ar putea chiar să ne facă să credem că este vina plăcerii. Epicur, totuși, crede că greșim plăcerea. Navigam în peisajul plăcerii și al durerii fără pricepere și atenție, uneori fără niciun fel de plan. Epicureismul își propune să ne îndrepte în direcția corectă, să ne ajute să găsim siguranță și bucurie, să facem plăcerea corectă. Mai întâi, să explorăm pe scurt de ce Epicur sprijină hedonismul, apoi să ne întoarcem la abordarea sa distinctivă a plăcerii.

Angajamentul lui Epicur față de hedonism crește din știința sa naturală șocant de modernă. Cu mii de ani înainte de Charles Darwin, Epicur susține că oamenii sunt animale sofisticate care împart lumea cu celelalte ființe care s-au dovedit până acum cele mai apte pentru supraviețuire. Tot înaintea timpului său, Epicur neagă că Universul a fost creat de o ființă divină pentru binele oamenilor; în schimb, a rezultat din interacțiunile cauzale determinate ale atomilor, împreună cu mișcarea atomică spontană ocazională de genul postulat în fizica particulelor și în știința modernă a creierului. Pentru Epicur, suntem animale inteligente (mai mult sau mai puțin) care trăiesc într-un Univers material, neprovidențial.

Animalele evită durerea și urmăresc plăcerea prin natură (adică sunt hedoniste), iar hedonismul nostru seamănă cu hedonismul oricărui alt animal simțitor în multe privințe. Ca și alte animale, explorăm și procesăm lumea prin experiența senzorială, în special prin sentimentele noastre de plăcere și durere. Ca și alte animale, dorim fundamental să ne simțim în siguranță de amenințările externe și să trăim plăcerea.

Spre deosebire de alte animale, totuși, oamenii au creierul îngrozit. Avem un sentiment despre noi înșine în timp, astfel încât să putem planifica viitorul în lumina trecutului. Putem experimenta plăcerea amintindu-ne de plăceri din trecut și putem savura plăcerile actuale acordându-le o atenție specială. Ne comunicăm ideile folosind limbajul și simbolurile. Avem, de asemenea, conștientizarea propriei noastre mortalități. Aceste capacități mentale de ordin superior măresc plăcerile noastre psihologice disponibile, dar pot introduce și anxietăți precum teama de moarte sau răzbunarea divină.

Din nou, însă, dorim în mod fundamental securitate și plăcere pentru că suntem animale. Epicur numește versiunea specific umană a sentimentului de siguranță ataraxia , tradusă în mod obișnuit ca „liniște”, o stare stabilă caracterizată prin absența anxietății și prezența plăcerii. Liniștea apare din aprecierea că am dobândit resursele materiale, teoretice și interpersonale necesare sănătății psihologice. Deși hedonismul epicureian se concentrează inițial pe satisfacerea nevoilor și pe eliminarea surselor inutile de anxietate, liniștea deschide, de asemenea, noi oportunități pentru bucurii fără anxietate.

Epicur a suferit, istoric, de două neînțelegeri opuse. Oponenții săi îl consideră adesea un lacom desfrânat care trăiește cu o dietă de prăjituri sau, după cum spune Epicur, „pește și alte delicatese”. Dar mulți dintre apărătorii săi au corectat în exces, transformându-l într-un ascet care disprețuiește prăjiturile și disprețuiește pe cei care îi plac. Adevărul se află undeva la mijloc.

Epicur se ridică la critici care, „din ignoranță și dezacord sau din interpretare greșită deliberată”, își caricaturizează hedonismul ca pe o susținere a „bauturii și petrecerilor continue”. El insistă că susține „prudența”, înțeleasă ca arta „calculului sobru” despre „alegerea și evitarea”. Prudența ne ajută să stabilim ce produce plăcere pe termen lung, încurajându-ne să alegem durerile care produc o plăcere mai mare (de exemplu, exercițiile fizice pentru a crește sănătatea) și evitând plăcerile dacă acestea au ca rezultat mai multă durere (de exemplu, datoria cu cardul de credit; mahmureala). Prudența, cu alte cuvinte, ne spune că „bauturile și petrecerile continue” nu sunt o strategie grozavă de viață. Prudența ne ține în afara jgheabului proverbial al porcilor și ne ajută să obținem sau să aproximăm liniștea.

Liniștea, totuși, nu este singura plăcere de care merită să ne bucurăm, chiar dacă este tot ceea ce avem nevoie pentru a ne satisface în vremuri de lipsă sau de suferință. Epicur nu a fost un petrecăreț dezordonat și nici un promotor al ascezei radicale, un hedonist doar de nume. În timp ce Epicur crede că putem menține cu ușurință liniștea atunci când circumstanțele ne limitează la nevoi, el ne încurajează să căutăm și să savurăm oportunități de plăcere plină de bucurie atunci când circumstanțele ne permit. De fapt, el crede că o apreciere de bază de a avea tot ce avem nevoie ne permite să apreciem extravaganțele mai mult decât alți oameni. După cum spune el, „cei care au cel mai puțin nevoie de extravaganță se bucură cel mai mult”.

Arta prudenței epicuriene presupune, așadar, să dobândim și să menținem ceea ce ne trebuie pentru liniște, să ne bucurăm de extravaganțe care îmbogățesc liniștea fără să o submineze și să evităm tot ceea ce subminează liniștea. Epicur introduce o taxonomie a dorințelor pentru a ne ajuta să diferențiem ceea ce avem nevoie, ceea ce este plăcut și ceea ce ar trebui să respingem din toată inima. El etichetează aceste dorințe „naturale și necesare”, dorințele „naturale și inutile” și, respectiv, dorințele „nenaturale și inutile”. Terminologia lui Epicur este greu de utilizat atât pentru a spune cât și a scrie în mod repetat, așa că să le numim dorințele necesare, extravagante și corozive în scopul expunerii.

Spre deosebire de cei mai vechi și mai mari rivali ai lor, stoicii, epicurienii cred că avem nevoi materiale și relaționale care, lăsate nesatisfăcute, ne fac neliniștiți și nesiguri. Stoicii susțin că doar virtutea este atât necesară, cât și suficientă pentru fericire – trebuie să avem virtute, iar virtutea este tot ce avem nevoie. Epicurienii, în schimb, cred că avem nevoie și de mâncare și de alte câteva bunuri asortate. În timp ce epicurienii dezvoltă strategii pentru a face față adversității, ei nu vor nega niciodată că durerea iremediabilă este cu adevărat rea. Oamenii sunt animale vulnerabile prin natura lor și trebuie să sprijinim acele vulnerabilități cât mai bine pentru a rămâne în viață și a ne simți în siguranță.

Multe dintre obiectele dorințelor necesare sunt de la sine înțelese. Avem nevoie de hrană, apă și adăpost. Foamea și setea sunt dureroase; și, lăsați fără mâncare și băutură suficient de mult, murim. Dacă accesul nostru la apă și mâncare necesită bani, atunci avem nevoie de suficienți bani pentru a mânca și a bea în mod sigur. Când altora le lipsește încrederea în a avea astfel de resurse, nu ar trebui să ne prefacem că au încă ceea ce au nevoie pentru fericire, așa cum ar putea un stoic. Cu toate acestea, satisfacerea acestor nevoi corporale de bază nu este suficientă pentru liniște. Epicur crede că oamenii au relativ puține nevoi, dar nu sunt toate materiale.

Avem, de asemenea, nevoi interpersonale și intelectuale care decurg din natura noastră distinctivă, ceea ce înseamnă că chiar și oamenii de o mare bogăție se pot găsi cu dorințe necesare nesatisfăcute.

În cele din urmă, liniștea necesită o înțelegere și o apreciere de bază a științei, deoarece superstiția reprezintă o amenințare gravă la adresa bunăstării noastre comunale și psihologice. Știința bună ne ajută să anticipăm, să înțelegem și să navigăm în lumea naturală. Ne face mai probabil să ne asigurăm ceea ce avem nevoie pentru a rămâne în viață, iar Epicur crede că ne înlătură și teama că un zeu capricios ne determină soarta. Ne ajută, de asemenea, să ne dăm seama că nu avem de ce să ne temem de moarte. O înțelegere științifică slabă, pe de altă parte, ne lasă pradă șarlatanilor și ai fricii care ne încurajează să luăm decizii proaste pentru sănătatea și bunăstarea noastră mentală.

Luate împreună, satisfacerea acestor nevoi produce o viață destul de decentă: mâncare, băutură și adăpost și o capacitate de a naviga și de a da un sens lumii fără a fi păcălit de înșelăciune sau înfricoșat de superstiție. Epicur crede că putem trăi o viață sigură, mulțumită și fericită în compania prietenilor dacă acordăm prioritate satisfacerii dorințelor noastre necesare și putem vedea că este suficient.

Din păcate, de multe ori nu reușim să ne asigurăm ceea ce avem nevoie pentru că avem priorități greșite. Pierdem timpul urmărind bibelourile inutile în detrimentul cultivării relațiilor personale și înțelegerii de care avem nevoie. Cineva care a anunțat „Nu vreau prieteni buni” ne-ar părea pervers, dar un torent necruțător de studii indică faptul că mulți oameni se găsesc fără prieteni buni. Cineva care anunță „Îmi place să nu știu cum să mă protejez de știința proastă” pare la fel de bizar, totuși oamenii au golit rafturile cumpărând deparazitar pentru căței pentru a se proteja împotriva COVID-19 .

Chiar și atunci când avem ceea ce ne trebuie, ne putem găsi totuși nemulțumiți. Epicur crede că nu reușim să obținem ceea ce avem nevoie sau rămânem nemulțumiți în ciuda faptului că ne investim în dorințe greu, chiar imposibil de satisfăcut. În special, supraevaluăm extravaganțele și, mai rău, urmărim obiectele de dorințe corozive. Dorințele corozive ne subminează satisfacția prin însăși prezența lor, ca balaurul care suflă foc și care amenință mereu sătenii sufletului nostru.

Dorințele corozive sunt un echipaj pestriț, dar împărtășesc o asemănare de familie. Obiectele lor tind să completeze propoziția „Nu poți avea niciodată prea mult…” Nu poți avea niciodată prea mulți bani, prea multă putere, prea mult profit, prea multe clicuri, prea multe „Like”, o viață prea lungă etc. Epicur numește astfel de dorințe „nelimitate”, deoarece ele conțin ideea că întotdeauna merită mai mult urmărit. Natura nelimitată a dorințelor corozive înseamnă că nu le putem satisface niciodată. Există întotdeauna mai mult, întinzându-se pentru totdeauna în depărtare, satisfacție cu cel puțin un pas înainte. Liniștea este un fel de satisfacție, iar dorințele corozive nu sunt niciodată satisfăcute. Dacă o persoană dorește din ce în ce mai mult, ceea ce are nu este niciodată suficient.

Mai rău, pentru că obiectele dorințelor corozive sunt competitive și vin în grade, ne invită să ne comparăm. S-ar putea să-i invidiem pe cei care au mai mult sau să se simtă superiori celor cu mai puțin. Dacă o anumită dorință corozivă domină economia noastră mentală și emoțională, ea poate îneca chiar și valorile etice, ispitindu-ne să înșelam, să furăm sau să călcăm pe alții pentru a obține mai mult din ceea ce ne dorim. Dorința de a avea cât mai multe „Like”-uri ne tentează să ne transformăm în tot ceea ce milioane de oameni doresc să urmărească pe internet. Astfel de dorințe ne îndepărtează de autenticitate și relații semnificative într-o căutare a aprobării unor oameni pe care nici măcar nu îi cunoaștem. Căutarea profitului maxim face ca zdrobirea celor slabi să pară prudentă pentru a produce un raport de câștig marginal mai mare.

Dorințele corozive ne lasă nesatisfăcuți, dau naștere la emoții dureroase precum invidia și resentimentele, ne înstrăinează de ceilalți și ne motivează să acționăm în moduri lipsite de etică, care ne lasă cu o conștiință proastă. Să explorăm categoria de mijloc rămasă – dorințele extravagante.

Dorințele extravagante sunt de obicei pentru versiuni mai specifice, mai elaborate ale dorințelor necesare. De exemplu, mai degrabă decât o masă foarte simplă, ați putea face un picnic în parc cu o sticlă de vin. S-ar putea să vă bucure de o conversație cu un prieten apropiat într-o cafenea, de o noapte la film, de un concert sau de o ieșire la înghețată. Unele extravaganțe ar putea fi mai mari – o vacanță în străinătate, cina la un restaurant cu stele Michelin. Ceea ce contează în privința extravagantelor este modul în care le alegem și le apreciem.

Greșim în principal tratând extravaganțele ca nevoi, văzând eșecul nostru de a le poseda ca un motiv bun de nemulțumire față de viață. Având în vedere că extravaganțele se pot dovedi relativ rare și pot dispărea într-o clipă de nenorocire, tratarea lor ca orice altceva decât surse condiționate de bucurii ne lasă volatili din punct de vedere psihologic, predispuși la anxietate și dezamăgire inutile. De asemenea, o dietă constantă de extravaganță, așa cum am menționat mai sus, poate slăbi bucuria extravagantei în sine. Ne bucurăm mai mult de ceva când îl simțim ca fiind inutil, neașteptat și minunat.

Epicur crede că avem și o atitudine greșită față de extravagante atunci când acestea ne determină să neglijăm satisfacerea dorințelor noastre necesare. De exemplu, dacă insistăm să mâncăm rafinat atunci când prietenii noștri buni nu își permit, atunci punem extravaganța înaintea prieteniei. Dacă gustul nostru pretins rafinat pentru muzică sau echipament stereo ne face să-i batjocorim pe oamenii care preferă manele, atunci îi înstrăinăm pe ceilalți în privința a ceva fără importanță pentru bunăstare. Prietenia este necesară, iar mesele fine sau părerile informate despre cinematografia franceză nu sunt. Cu toate că s-ar putea să nu fie așa!

Bine alese, extravaganțele întăresc sau adâncesc liniștea, dar nicio extravaganță anume nu este strict necesară pentru o viață mulțumită. În cuvintele lui Epicur, extravaganțele „variază” mai degrabă decât „măresc” liniștea. Nu devenim mai fericiți pentru că extravaganțele noastre sunt mai mari, mai numeroase sau mai scumpe. Un epicurian își va găsi bucurii în viața de zi cu zi și va profita de oportunități pentru extravaganțe mai elaborate dacă apar, menținând în același timp o liniște de bază. Și căutarea acestor bucurii, ne ajută, de asemenea, să ne pregătim și să ne ocupăm de nenorocire.

S-ar putea să vă întrebați, atunci: am tot ce îmi trebuie pentru o satisfacție stabilă, inclusiv nu numai bunurile materiale de bază, ci și necesitățile relaționale și intelectuale? Dacă descoperiți că vă lipsesc un bun esențial, de exemplu prietenii care vă susțin, atunci Epicur crede că șansele tale de satisfacție cresc exponențial dacă îți concentrezi energiile și elimini dorințele inutile care pierd timpul și generează nemulțumire.

Dacă, în schimb, te găsești cu tot ceea ce Epicur consideră necesar pentru satisfacție, recunoști că este suficient pentru o viață bună și fericită? Mulți dintre noi avem ceea ce ne trebuie, dar nu reușim să apreciem, să vedem suficient. Ne convingem că avem nevoie din ce în ce mai mult, dorințele noastre nelimitate purtând nemulțumire și anxietate. Epicur crede că, odată ce ai ceea ce ai nevoie și odată ce poți să apreciezi ca tot ceea ce ai nevoie, acel sentiment de satisfacție deschide timp și energie pentru a savura extravaganțele vesele care dau formă și culoare vieții noastre.

Este și ziua în care îl pomenim pe Akira Kurosawa, mare, uriaș regizor! Parcă… nu, rămân la prima alegere, la ”Inherit the Wind” o să am timp de filme cu samurai, în definitiv, mâine, este o altă zi!

HOROSCOP 23 martie 2023

BERBEC Astăzi nu te avantajează lucrurile serioase, grave, sobre. Zâmbeşte, dă curs sufletului tău bun, distrează-te, mai ales pe seară şi fă-i şi pe cei din jur să se relaxeze şi să zâmbească! Posibile mici dureri de cap, la propriu şi la figurat pe fondul unui Marte, protectorul zodiei, slab aspectat. Ţine-ţi aspirina la îndemână, asta dacă nu ai ulcer sau gastrită, unele dintre bolile „profesionale” ale zodiei Berbecilor. Banii şi veniturile, în general, sunt bine aspectate, încasările pe care le aştepţi vor fi puţin întîrziate, dar vor veni, totuşi.

TAUR Este momentul să îndrepţi o eroare din trecut, ceva ce poate nu a fost sub controlul tău. Niciodată nu este prea târziu să faci ceva bun. În primul rând pentru sufletul tău. Nu pleca la drum. Nu lăsa nici o schimbare să te tenteze – nu vinde, nu cumpăra, nu investi, nu te lăsa tentat de noi activităţi şi de noi prieteni. Lasă lucrurile aşa cum sunt şi vei vedea că nu ai greşit. Spre sfârşitul perioadei, mai pe seară, poţi finaliza afacerile din domeniul social ce trenau de mult timp şi care te obsedau. Taurii artişti sau creatori sunt cei mai avantajaţi în aceasată perioadă!

GEMENI Astăzi urmează-ţi intuiţia. Ai un deosebit talent la comunicare, dar astăzi poţi şi convinge, pentru că parcă ghiceşti gândurile. Şitii ce să spui, când să spui şi mai ales, cui să-i spui! Cum am spus în repetate rânduri: nu da şi nu lua bani cu împrumut, astrele nu te favorizează în speculaţii, cel puţin zilele acestea. O să ai bani pentru cheltuielile curente, ca de obicei, se rezolvă în ultimul minut. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, purtătorul de cuvânt al conştiinţei lor. Pentru că la vorbe te pricepi, nu?!

RAC Între tine şi reuşită mai este un prag de trecut. Cu toate că oboseala acumulată te-a ajuns din urmă, trebuie să continui cu dinamism, ai încă o mare rezervă de energie, folosește-o! Nu uita că nativii din zodia Racului au o componentă puternică de dragoste faţă de familie şi patrie. Aşa că, fără frică şi false probleme, dă curs acelor sentimente. Pentru ca aceste sentimente ne fac oameni. Eşti într-o perioadă de emulaţie şi avînt. Profită şi realizează ceva, finalizează un proiect, eventual unul la care ţii sau care are un simbolism anume pentru tine.

LEU Conjunctura favorizează nativii care activează în media, comerţ, transporturi, educaţie şi turism. Ai tendinta, pentru unii supărătoare, de a fi permanent în ofensivă, să ţii la părerea ta! Ai câteva prilejuri bune de afirmare – mai ales în cercul de prieteni, sau între rude. Totuşi nu te repezi ca leul, mai multa diplomaţie şi prudenţă nu strică! Incearcă să începi de acum, chiar de astăzi, să-ţi organizezi viaţa – pare o perioadă favorabilă pentru interesele tale. Perioada zilei de astăzi îţi este favorabilă atît sub aspect economic cât şi sub aspect sentimental.

FECIOARĂ O zi dedicată acţiunii, reacţiei, intervenţiei. Timpul proiectelor a trecut, acum trebuie să realizezi ce ţi-ai propus cu tenacitate şi fără a ţine cont de comentarii, de orice fel ar fi! Acest segment de timp este o perioadă când calităţile personale îţi sunt avantajate. Dorinţa de schimbare şi marea plictiseală cotidiană te face să cheltuieşti prea mult. Atenţie, deci, nu arunca cu banii. Atenţie şi la băuturile reci, la curent şi la durerile de stomac! Nu este foarte bine să pleci, undeva, la distanţă mare. Însă, o schimbare este necesară. Noi prietenii şi/sau alianţe. O mică nerealizare care te pune pe gânduri, pe seară, dar găseşti repede explicaţia şi reuşeşti să salvezi situaţia, până la urmă.

BALANŢĂ Astăzi, dacă nu poţi rezolva ceva, amână. Sigur, dacă depinde de tine şi nu este ceva obligatoriu. Uneori situaţiile se rezolvă de la sine, pentru că timpul găseşte cele mai bune soluţii! Ai nevoie de mai multe legături, ai nevoie să cunoaşti mai multă lume, să-ţi compari ideile despre viaţă şi mai ales încăpăţânările. Prietenii sunt evazivi şi oarecum plictisiţi, dar se văd ceva-ceva întâlniri, poate pe seară, poate pe net. Sănătatea este bună, de fapt cine se poate lăuda, astăzi, că este perfect sănătos?

SCORPION Nu te împiedica de convenienţe şi prejudecăţi. Eşti într-o formă excelentă, nu mai ezită şi nu mai face planuri. Pune lucrurile la punct cu cinste şi onoare, dar şi cu duritatea zodiei! O veste bună urmată de o mică pierdere, generic vorbind. Atenţie la cumpărături, nu numai la ce cumperi ci şi lîngă cine te aşezi la cumpărături. Mai bine pierzi ceva timp decît portofelul. Limitează cheltuielile la strictul necesar, nu te implica în „jocuri” sau alte minciunele piramidale, genul FNI, că sigur pierzi toţi banii.

SĂGETĂTOR Nu pierde timpul, nu construi castele în Spania şi nici nu te lua la bătaie cu morile de vânt. Fii realist şi înainte de a face promisiuni, gândeşte-te bine la consecinţe, la obligaţii. Astăzi sunt favorizaţi, mai ales, cei care lucreză în comerţ, industrie şi armată. Poate, pentru un procent dintre Săgetători, un dar plăcut, dar mai ales neaşteptat şi o veste bună. Mult entuziasm şi o atitudine pozitivă te ajută să te bucuri din plin de de primăvara aceasta frumoasă. Încearcă, astăzi, să eviţi orice decizie importantă luată în stare emotivă, stres sau enervare. Suntem rezultatul deciziilor noastre, stelele arată, nu obligă.

CAPRICORN Eşti emoţional astăzi, nemotivat. Este primăvară, ai o dorinţă de plimbare, de muzică, de vorbe cu prietenii. Dă curs acestor porniri, din ele se constituie starea de bine şi de sănătate. Perioada îţi este favorabilă, mai puţin în ceea ce priveşte noile relaţii amoroase. Finanţele îţi sunt revigorate începănd de la mijlocul zilei, într-un mod, s-ar putea spune salvator. Adică s-ar putea să primeşti un telefon cu o promisiune de bani. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, te poți simţi foarte bine. Nu încerca să-ţi depăşeşti condiţia cu orice preţ, nu cheltui mai mult decat îţi poţi permite!

VĂRSĂTOR Eşti sigur că ai dreptate, că drumul tău duce în direcţia pe care o doreşti. Astăzi, te rog eu frumos, mai verifică, mai vezi ce se întâmplă, nu uita că, după Einstein, totul este relativ! Atenţie la durerile de cap şi la răcelile/alergiile de primăvară. Prietenii te ajută mai mult în această perioadă, iar duşmanii par că sunt plecaţi din ţară. Pe de altă parte, mofturile şi capriciile pe care le faci, ca să nu mai vorbim de energia pe care o risipeşti în acest scop sunt demne de o cauză mai bună. Dar dacă tu te simţi bine!

PEŞTI Dacă nu faci pace, o să ai probleme. Spiritul tău fanatic și încăpăţânarea ta epică nu te pot ajuta în faţa unui adversar pervers, fără scrupule și gata la orice. Ascultă-mă pe mine, evită! Nu uita că vorba dulce mult aduce şi că o rugăminte este acum mai uşor ascultată – asta mai ales la locul tău de muncă, sau unde îţi desfăşori activitatea. Perioada favorizează nativii care activează în comerţ sau studiază. Banii sunt aspectaţi favorabil. Venituri apar şi din nişte surse mai puţin obişnuite: aş îndrăzni să afirm că primeşti nişte bani inapoi. Poate că este vorba de o datorie, în sfârşit onorată!