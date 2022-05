HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR 23 mai 2022. O poveste cu o ciupercă, un chinez și un stareț augustin.

23 mai

Pe 23 mai s-au născut Carl von Linne, Franz Anton Mesmer, Robert Moog, Joan Collins, Anatoli Karpov, Garabet Ibrăileanu,Lucian Mureșan, Gabriel Liiceanu, Dimitrie Leonida, Mihail Konteschweller, Vladimir Streinu, Irina Odăgescu-Țuțuianu.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Mihail Mărturisitorul şi Maria lui Cleopa. Nimic în „Kalendar”.

Un finlandez, prietenul lui Pekka, a stat vreo zece ani în China, la studiu și culegere de date. Ne-a povestit, în corespondență, despre cazul ciudat al unui chinez, accidentat într-o mină, un utilaj i-a secționat mâna din închietură. Ortacii lui au sărit să-l ajute, sângele țășnea, dar nu au găsit altceva mai bun să-l oprească, decât o ciupercă, care creștea pe acolo, în mină, numai Dumnezeu știe cum. Au pus pălăria mare a ciupercii pe rană. Ca prin farmec sângele nu a mai curs și durerea s-a diminuat mult. L-au dus la suprafață, acolo era un doctor bătrân care le știa pe toate. Când a văzut ciuperca a făcut ochii mari, dar nu a spus nimic. Nu a luat-o de pe rană, nu a curățat rana cu antibiotice și dezinfectante, doar a făcut un bandaj peste ciupercă. I-a întrebat pe mineri unde au găsit ciuperca. Au dat din umeri, era singura de pe acolo, alta nu mai văzuseră. Medicul a dat cu înțelegere din cap, da așa cresc ele, numai câte una singură.

După trei zile durerile i-au revenit chinezului accidentat. Dar, altfel, nu foarte puternice, mai mult o mâncărime. În a cincea zi chinezul s-a trezit din somn și a urlat cât a putut! Doctorul și asistenții au venit imediat la patul lui ca să constate cu uimire că îi crescuse o mână nouă! Cu doar trei degete mari și puternice, prevăzute cu ghiare, toate opozabile. Chinezul se putea servi de noua mână, mult mai puternică și mai eficientă, nu avea dificultăți de mișcare. Doctorul a comunicat la Academia de Științe din Beijing despre cazul neobișnuit. Dar, în noaptea care a urmat, chinezul cu mâna lui cea nouă și ciudată a dispărut. Se pare că a fost furat, Dumnezeu știe de cine și pentru ce! A fost vorba despre o mutație, spune finlandezul.

Evoluție sau mutație! Despre evoluție ați tot învățat la școală, cel puțin seniorii, dar despre mutații s-au făcut doar filme prostuțe, de SF.

Ei bine, trebuie să ştiţi că tatăl mutanţilor a fost biologul, de fapt botanistul, olandez Hugo de Vries (1848-1935). El a publicat lucrarea ”Die Mutationstheorie” în anul 1903 în care postulează principiul mutaţiei: în mod absolut arbitrar, la unii dintre indivizii unei specii anumite pot apărea schimbări bruşte şi dramatice care pot conduce chiar la apariţia unei noi specii. De Vries menţionează în lucrarea sa numele unui călugăr austriac, pe nume Mendel căruia îi conferă întîietatea în descoperirea mutaţiei. Cu acest Johann Mendel (1822-1884) este o altă poveste. Se pare, şi anumite scrieri descoperite recent confirmă acest lucru, că Mendel era un… mutant. Ghicea, sau i se părea că ghicește gândurile oamenilor. La mijlocul secolului XIX acest lucru se numea lucrarea Diavolului. Ca să scape de blestem, Mendel intră la călugării augustini sub numele de părintele Gregor.

Darul nu îl părăseşte, Mendel continuă să audă gândurile oamenilor, ca pe propriile gânduri. Nici posturile îndelungate, nici rugăciunile fierbinţi, nici canoanele şi exorcizarea nu dau de capăt puterilor lui Mendel. Ordinul augustinilor a fost şi este un ordin deosebit. Și papa a făcut parte din el. Mulţi savanţi şi oameni de ştiinţă au făcut parte din compania Sfântului Augustin. Încercând să se înţeleagă pe sine însuşi, Mendel se ocupă cu experienţe de botanică. Între 1851 şi 1854 părintele Gregor studiază la Universitatea din Viena biologia, botanica, zoologia dar şi matematica, fizica şi chimia. În 1854 se întoarce la mânăstirea lui din oraşul Brünn – Brno, din Cehia de astăzi. Este ales stareţ în 1856. Se ştia că stareţul Gregor făcea nevinovate experienţe pe fasolea care creştea în grădina mânăstirii; se ştia că cele mai fantastice legume se produceau în acea grădină minunată; se ştia că stareţul Gregor a fost unul dintre fondatorii Societăţii de Ştiinţe Naturale din Brno, în anul 1862; se ştia că stareţul Gregor nu prea era de acord cu teoria evoluţionistă a lui Darwin şi că la 8 februarie şi 8 martie 1865 a făcut două comunicări, sub acelaşi titlu, în plenul Societăţii de Ştiinţe Naturale: „Versuche über Pflanzenhybriden” (Experienţe cu plante hibride); se ştia că părintele Gregor milita pentru o societate civilă şi că nu prea avea la inimă absolutismul imperial; se ştia că stareţul Gregor era un om bun şi săritor, „parcă îţi ghicea gândurile”, foarte iubit şi respectat atât de călugări, cât şi de primar și de orăşeni.

Ceea ce nu se ştia, avea să se afle mai târziu, la începutul secolului XX. Aproape concomitent şi independent, în anul 1900, trei mari botanişti europeni, Carl Erich Correns, Erich Tschermak von Seysenegg şi Hugo de Vries confirmă experienţele şi teoriile lui Mendel, făcute cu mai multe de trei decenii mai înainte. Mendel este numit părintele geneticii şi al legilor eredităţii, un precursor genial, care pentru prima dată în istorie formulează matematic, cu o deosebită eleganţă, legi biologice.

Dar surprizele nu se opresc aici. Recent, este vorba de vara anului 1999, în podul unei case vechi din Brno s-au descoperit mai multe manuscrise. Unele aparţineau stareţului Gregor şi fuseseră scrise între 1855 şi 1879. Erau lucrări de o valoare excepţională, din domeniul matematicii şi al biologiei, dar şi multe însemnări personale. Observații și elemente primare de teoria haosului, legităţile numerelor mari, elemente de statistică şi teoria probabilităţilor, dar şi relatarea unor experienţe fabuloase privind genetica şi ereditatea.

Autorităţile cehe au pretins că manuscrisele lui Gregor s-au distrus într-un regretabil accident, în timpul transportului şi că de fapt nici nu erau atât de interesante pe cât se crede; astăzi, nici nu mai recunosc că acele manuscrise au existat vreodată. Unele fragmente copiate și păstrate de persoane de mare încredere ne fac să afirmăm că Manuscrisul Gregor face parte din acea categorie a cărţilor interzise – informaţii şi date pe care omenirea nu este pregătită să le primescă; nu, încă!

Iată cum îşi începea stareţul Gregor însemnările : „Gloria Deo. Dominis vobiscum! Sunt un mutant. Şi nu sunt nici primul, nici ultimul. Dumnezeu, în infinata Sa înţelepciune a lăsat posibilitatea speciei umane nu de evoluţie şi selecţie naturală, ci de schimbare bruscă prin mutaţie. Brusc şi imediat înseamnă în limbaj biologic ceva timp, după cum un moment, în geologie, reprezintă multe mii de ani.

Să nu uităm parabola din Sfânta Scriptură, în care al doilea reprezentant al speciei umane, Eva, este creată din coasta lui Adam. Iată un exemplu de hibridare şi mutaţie. În nici un caz nu este vorba de selecţie naturală. Înţeleg că teoria englezului Darwin corespunde stadiului actual de dezvoltare al omenirii în care accentul se pune pe manufactură şi negustorie – competiţa, întrecerea şi clasamentul contează. De aici selecţia naturală şi evoluţia – sunt de fapt justificarea naturală, cu exemple din botanică şi zoologie a unei situaţii omeneşti prezente.

Dar dacă ai suficienţi de mulţi bani şi proprietăţi te poţi întreba: care selecţie naturală? Ce evoluţie? Voi demonstra în cele ce urmează drumul făcut de animale, păsări și omenire, prin mutaţie – şi mai ales, ce va deveni omul în viitor.” Din nefericire, sau din fericire, restul manuscrisului copiat este, deocamdată, o mare pată albă. Dar, este în mâini bune… undeva!

Acum vă rog să mă scuzați o să intru pe ”Dimineața Astronomilor” nu am intrat de vreo săptămână cu toate că m-au solicitat. Trebuie să mă odihnesc mai mult, numai pot ține ritmul activității de până acum.

Vă mulțumesc din tot sufletul celor care mi-au scris și pentru vorbele bune. Așa că acum pot să vă spun că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 23 mai 2022

BERBEC Astăzi eşti zâmbitor şi acest lucru este apreciat de anturaj. Ziua de azi este un prilej excellent să rezolvi unele probleme personale sau legate de îmbunătățirea calității vieții tale. Aspecte favorabile par că te avantajează mai ales în planul mental, al proiectelor, şi prin urmare logică, pe plan social. Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp, să tragi concluziile care se impun şi sa iei imediat măsurile necesare. Ziua nu este cea mai bună din tot anul, dar de departe nici cea mai proastă, asa încat o să te strecori prin sfârşitul acesta de primăvară medievală şi incertă spre seară care trebuie neapărat să-ţi îmbunătăţească bilanţul zilnic.

TAUR Nu este o zi în care să faci schimbări esenţiale, pe niciun plan. Aşteaptă, ai răbdare! Dar, trebuie as te foloseşti de mijloacele şi relaţiile pe care le ai. Repet: așteaptă, nu te grăbi! Cu toate ca gândesti prin o anumita logica, te miri ca nu mai intelegi ce se intampla in jurul tau; probabil ca interesele personale primeaza. Cu siguranţă ca nu iti face nici o placere sa te implici din nou, azi, in rezolvarea unei crize, mai ales ca stii cum se vor defasura lucrurile! Se pare ca, si conjunctura astrologică este destul de clara in aceasta privinta, primesti niste propuneri interesante, dar trebuie sa dai dovada de prudenta. O informaţie te luminează, la propriu şi la figurat. Veștile din presă par nefavorabile, dar tu nu trebuie să te decompensezi pentru atâta lucru!

GEMENI Forţa convingerilor şi elocvenţa impresionează pe cei din jur. Totuşi, nişte neglijenţe, lucruri neterminate, din trecut, te bântuie şi îţi strică cheful. Încearcă să dregi ceea ce se poate! Comunicarea este punctul tau forte, dar azi nu trebuie sa insisti prea mult cu aceasta abilitate pentru ca zapacesti oamenii cu dinamismul tau. Totuşi, nativul din Gemeni este versatil, dinamic, rapid, dar nu prea se poate schimba. Adevărul este că nu se poate schimba deloc, dar dacă are abilitatea necesară poate să imite dinamica semnelor de foc, să joace pentru scurt timp un rol. Aşa poate vei putea rezolva situaţiile dificile, de astăzi, sau de oricând. „Disimularea inteligentă” a fost întotdeauna cheia succesului, în afaceri, dragoste sau război.

RAC Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Capacitatea de a ajuta pe alţii, hărnicia şi căutarea păcii dau rezultate. Azi favorurile stelelor merg către domeniul sentimental. Astăzi ai perioadă bună. Configuraţia stelelor arată o perioada excelentă, mai ales in ceea ce priveşte profesia şi ascensiunea socială. Te preocupă, te obsedează banii şi parvenirea. Cu mai multă obiectivitate, profesionalism şi echilibru interior poate vei gasi calea. Pe de alta parte nu lua în serios toate bârfele şi intrigile făcute parcă special să-ţi amărască viaţa. De fapt, chiar aşa este! Poate că este un ultim examen înaintea promovării tale, sau a încasării unui bonus. Dar, nu te mai culca pe lauri, că nu eşti câştigător din start!

LEU Ocupă-te de problemele cotidiene și încearcă să ajuți pe prieteni, pe cei dragi și apropiaţi. Cooperarea şi investiţiile spirituale făcute pot aduce relaţii normale, înţelegere şi armonie! Spiritul generos, capacitatea de a conduce şi o viziune de ansamblu sunt calităţile tale incontestabile, dar niciodată nu eşti suficient de abil social, nu speculezi oportunităţile. Poate că astăzi şi în perioada următoare poţi să faci o alianţă cu un Geamăn speculant şi tare în gură, sau cu un Scorpion veninos şi răzbunător. Sau cu orice altă fiară din zodiac, dar mare atenţie să nu fi înţepat, sau muşcat, în derularea procesului. Majoritatea sunt veninoase! Ai o perioadă interesantă, vorba înţeleptului chinez, vezi dacă poţi profita de ea, dacă poţi!

FECIOARĂ Pe plan sentimental, conjunctura te împinge astăzi spre noi relaţii. Voinţa şi perseverenţa ta trebuie să ţină cont de marea oboseala cronică, deci de resursele fizice limitate pe care le ai. Zi incertă şi uşor disarmonică până la orele prânzului, apoi totul intră în echilibru. Totuşi, nu este o zi critică, ceea ce te fereşte parţial de extreme, de neplăceri. Stăpâneşte-ţi pornirile extravagante sau excesiv de vanitoase. Nu cheltui sub impulsul momentului. Întâlnirile sau activităţile sociale de dimineaţă îţi aduc un oarecare confort şi îţi motivează acţiunile ulterioare. Aspecte minore benefice te avantajeaza esential în lămurirea, în clarificarea, unei situaţii familiale în cursul unei convorbiri la mobil. În a doua parte a zilei, stai acasă, nu te duce în oraş!

BALANŢĂ Ai de câştigat dacă cooperezi, dacă eşti un bun partener. Chiar dacă eşti în situaţia de a ieşi din programul tău, nu ezita. Poţi avea unele surprize plăcute, spun aspectele favorabile. Trebuie sa te bazezi mai mult pe propriile forte si sa faci planuri serioase de viitor, poate chiar sa te gandesti la un nou drum in viata. Mai lasa gindurile negre si nu te mai zdrobi sa placi tuturor. Oricum trezesti suspiciuni prin prea multa solicitudine. Fii tu. Poţi să te implici mai mult în viaţa celor mici. Încă o zi favorabilă când Marii Zeii şi Primii Strămoşi sunt alături de tine. Este bine să începi proiecte noi, să discuţi şi să motivezi oamenii. Poţi să te implici mai mult în viaţa celor mici, fie că este vorba de copii, fie de animăluţe. Aşa poți să petreci momente plăcute care îţi umplu inima de veselie şi bunăvoinţă.

SCORPION O zi densă și obositoare, dar în care poţi să duci la bun sfârşit un volum mare de lucrări. Nu intra în discuţii cu semnele de apă şi de foc, dar cooperează cu semnele de pământ și aer. Există o legătură logică, cauzală, în viaţa ta. Limitează-te doar la activităţile de rutină şi evită eforturile şi deplasările care nu sunt absolut necesare. O dimineaţă obositoare, dar plină de realizări. Seară plăcută, dar cu gând de drum. Drum pe care poţi să-l faci la cumpărături. Cumpărături care trebuie să fie foarte cumpătate. Cumpătare pe care trebuie s-o arăţi şi în relaţia ta de dragoste. Dragoste care trebuie mereu înteţită, nu cu flacără împrumutată, ci cu multă sinceritate şi bunătate. Există, deci, o legătură logică, cauzală în viaţa ta. O zi care pare excelentă, mai ales în a doua parte, pentru vizite și scurte ieşiri în oraş.

SĂGETĂTOR Eşti gata să înfrunţi obstacole, să convingi şi să dai explicaţii. Azi doreşti armonie în relaţiile tale sociale şi eşti dispus chiar as faci unele compromisuri, sigur, pe termen scurt. Astazi ai multe pe cap. Nu dispera, nu vei reusi sa le faci pe toate , dar esti aproape de o solutie pentru o problema financiar. Veşti bune spre sfârşitul zilei. Evită discuţiile lungi şi fără rost, dar nu fi concis ca un automat care spune ora. Pildele, povestiorele, bancurile şi mai ales tăcerile cu subânţeles sunt mai grăitoare decît o mie de discursuri meşteşugite! Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile să se rezolve singure. Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, mai nimic! Ceva cumpărături poţi să faci că doar nu o să mori de foame după toana stelelor.

CAPRICORN E o zi mediocră, evită nepăsarea, nerăbdarea şi mai ales graba. Fii prudent şi precaut, în special în convorbirile la mobil! Nu lăsa lucrurile neclare, precizează ceea ce te interesează! Astazi esti tare dragut cu toata lumea si primesti numai zimbete si laude. Fa provizii din starea asta de bine pentru viitor. Zilele incerte te avantajează. Cu toate că vrei să dedici a doua parte a zilei celor dragi şi apropiaţi, familiei şi prietenilor, gândurile tale sunt tot la afaceri, la birou. Fii liniştit, totul o să fie bine. Principalul este să menţii statu quo ante. Perioadele tulburi, cu grad înalt de risc şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna, prin aplicarea practică şi obiectivă a analizei reci şi impersonale. Astăzi poţi profita de acest lucru, este o zi în care trebuie să-ţi mai struneşti emoţiile.

VĂRSĂTOR Primeşti unele veşti şi noi posibilităţi te încântă. E foarte bine, dar nu exagera cu euforia până nu verifici cum stau de fapt lucrurile. În general este o zi bună, nu ai de ce as te temi! Esti morocanos si iti ploua in ginduri. Recunosc, ai motive. Numai tu esti de vina, pentru ca nu ai puterea sa decizi, sa alegi. Dar, perioada este haotică atît sub aspectul climei cât şi al reacţiei şi al comportamentului uman. Toată luna mai este caracterizată de schimbări mari şi relativ bruşte de temperatură, presiune şi umiditate şi ziua de astăzi nu face excepţie. Un fel de mini-muson indian. La fel şi reacţile oamenilor. Tu stai la locul tău şi nu te apuca de schimbări esenţiale – nu este încă timpul! Nu trebuie să te nemulţumescă faptul că astăzi că nu ai făcut mai mult “drumul de o mie de leghe începe cu un pas” spune înţeleptul.

PEŞTI Ai o mare dorinţă de lucruri și oameni de calitate, de tandreţe şi armonie. Profită de bunăvoinţa stelelor şi îmbunătăţeşte-ţi calitatea vieţii. Seară plăcută, pe care o poţi face memorabilă! Esti foarte bine privit de stele astazi. Daca ai ceva sentimental greu de rezolvat, incerca acum, va merge ca pe roate. În activitatea proprie întâlneşti oarecare opoziţie. Încă o zi dinamică, cu o desfăşurare aproape surprinzătoare. Eşti mereu surprins(ă) de cât de rapid poate să treacă timpul. Pentru unii dintre Peşti este o zi benefică înţelegerilor de tot felul, semnării hârtiilor, contractelor, finalizarii situaţiilor cu caracter legal, sau orice este legat de jurisprudenţă. Nu trebuie sa faci din problemele altora cruciade proprii, dar nici să ignori pe aproapele tau care are cu adevărat nevoie de ajutor. În activitatea proprie întâlneşti oarecare opoziţie, ca o pernă moale umflată cu aer, care încearcă să-ţi frâneze rapiditatea. Nu te enerva, nu reacţiona disproporţional ci încercă să-ţi păstrezi calmul şi să lămureşti pe cei din jur cum stă treaba.