Horoscopul lui Dom’ Profesor 23 iulie 2023. Muzica este expresia cea mai înaltă a spiritului unei epoci    

Horoscop Pe 23 iulie s-au născut Haile Selassie, Raymond Chandler, Max Heindel, Vera Rubin, Saul Hudson, Martin Gore, Amalia Rodrigues, Claudiu Bleonţ, Liana Cornelia Axinte.

Pe 23 iulie sunt Sfinții Foca, Apolinarie, Vitalie și Valeria.

"Evenimentul Zilei" din 23 iulie 1967 a fost, pe teritoriul Statelor Unite - cel mai grav eveniment de nesupunere civilă faţă de guvern, cel puţin până în prezent. S-a întâmplat în Detroit, Michigan, în noaptea zilei de 23 iulie 1967. Pe atunci erau o mulţime de baruri "ad-hoc", fără licenţă de funcţionare, ca de altfel pe tot teritoriul Statelor. Se oferea omului muncitor, după o zi zdrobitoare de efort, un pahar de alcool ieftin, după care se putea duce, omul, acasă la nevastă, ca să se certe cu ea, dacă nu mai putea altceva. Treburi ale „clasei” muncitoare, de pe tot globul, clasă care nu s-a unit niciodată, nici până în zilele noastre!

Ei bine, la poliţia din Detroit a fost numit un tinerel, pe care nu prea îl ducea capul. Aşa că printre primele măsuri "inteligente" pe care le-a luat a fost să facă o razie la "Blind Pig", o cârciumioară ilegală foarte populară la intersecţia bulevardului 12 cu Strada Clairmount, în Near West Side. Astăzi, bulevardul se numeşte Rosa Parks.

În urma confruntărilor dintre poliţie şi proprietarii cârciumei, plus clienţi, a ieşit o revoltă de toată frumuseţea în tot oraşul, care a ţinut cinci zile.

Ca să-i pună cap guvernatorul George Romney a trimis în Detroit toată Garda Naţională din statul Michigan. Mai mult, preşedintele Lyndon Johnson a trimis la Detroit armata, o divizie întreagă, a 82-a de paraşutişti. Se pare că şi atunci era foarte cald şi iar se pare că vremea toridă măreşte agresivitatea oamenilor. Pacea civilă fusese ruptă, fragilul echilibru al puterii era depăşit.

Rezultatul: patruzeci şi trei de morţi, 1.189 de răniţi grav, peste zece mii de răniţi uşor, şapte mii două sute de arestaţi, peste două mii de clădiri distruse în întregime, peste cinci mii de clădiri distruse parţial. Un mic război adevărat! (Sursă: „Book of Lists”)

Poate numai dezordinile rasiale din 1992, din LA se mai pot compara cu marea revoltă din Detroit începută pe 23 iulie 1967. Faţă de „războiul civil” din 1967, din Detroit, „deranjul” cu negri musulmani wokiști din cam fiecare vară este o bagatelă!

Acum Detroit, orașul industriei automobilistice, este un oraş care moare. Este depopulat, trist, fără investiţii, fără viitor, păcat! Întotdeauna mi-a plăcut foarte mult! Şi mai există destui români americani acolo, unii fără lucru. Am purtat şi mai port corespondenţă cu ei. Unii nu se hotărăsc să plece, mai speră!

Se spune că oraşul a început să moară în noaptea de 23 iulie 1967 când guvernul şi-a împuşcat proprii cetăţeni. Apoi, cetăţenii au început să împuşte şi ei, conform celui de al doilea amendament!

Vedeţi, în Statele Unite este o problemă. Al Doilea Amendament la Constituţie, care asigură libertatea cetățenilor. Într-o convorbire pe care a avut-o cu unul dintre mulţii preşedinţi pe care i-a slujit, de fapt chiar cu Lyndon Johnson, Edgar Hoover, şeful FBI, un tip care mi-a plăcut întotdeauna, a spus: "Domnule preşedinte, în locul domniei voastre m-aş gândi în fiecare secundă cum să fac viaţa mai bună şi mai fericită unui popor de aproape trei sute de milioane care are peste patru sute de milioane de arme!"

Astrologic, trebuie să observăm că o mulţime de evenimente importante, majoritatea violente, au avut loc în istorie, la cuspe, la trecerea dintr-o zodie în alta! De exemplu, la noi, în România, întorcerea armelor a fost pe 23 august, la trecerea din Leu la Fecioară, iar lovitura de stat a fost pe 22 decembrie, la trecerea de la Săgetător la Capricorn.

Tradiţional, la noi, în calendarul creştin ortodox este Sf. Sfinţit Mc. Foca, patronul focului, a „combustiei spontane”, care pedepseşte cu foc venit din senin, fără cauză, pe păcătoşii care nu-l respectă, nu ţin ziua. Am mai vorbit de el şi altădată.

Se povesteşte că un şvab a făcut căpiţe de fân, dar câteva le-a făcut şi de ziua Sf. Foca. Deodată, brusc, vede că i se aprinde fânul, iar şvabul începe să alerge de colo-colo, făcându-şi cruci şi jurând: „Tomnule Foco, tomnule Foco, nu le harde pe toate, doar cele drei le-am făcut heute, restul sunt de hieri!”

Şi s-a minunat fără seamăn tot satul cum au ars doar căpiţele făcute în ziua de Sf. Foca, iar celeleate au rămas fără să ardă un pai! (Pamfilie, Olteanu).

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, tata a fost filogerman. Îi respecta pe germani şi recita din Goethe în original. Îl adora pe Wagner. Acordurile muzicii teutone zguduiau pereţii apartamentului în care locuiam. Walkiriile zburau peste tot! Iar corul vânătorilor din opera Der Freischutz de Carl Maria von Weber îmi mai ţiuie şi astăzi în minte. În casă la noi se vorbea germana. Mama a şi predat germana, a fost lector al Universităţii Populare. Tata luptase trei ani alături de germani în cea mai mare confruntare a tuturor timpurilor şi vorbea o limbă germană aleasă, cea pe care o vorbeau foştii lui camarazi piloţi, ofiţeri şi gentlemeni, iar mulţi dintre ei, nobili!

Poate de aceea am devenit filofrancez prin vocaţie şi filoamerican prin convingere! Ca să-l completez pe tata! Dar, rămân înainte de orice... filoromân!

Dar altceva doream să vă spun. Despre muzică. Ia de citiți domniile voastre https://aeon.co/essays/realism-was-a-revolution-in-music-not-just-in-literature?utm_source=Aeon+Newsletter&utm_campaign=4c97ca556a-EMAIL_CAMPAIGN_2024_07_22&utm_medium=email&utm_term=0_-0f6af19dd8-%5BLIST_EMAIL_ID%5D. Este despre muzică și are multe exemple din YouTube. Cred că muzica este expresia cea mai înaltă a spiritului unei epoci. Să luăm ca exemplu muzica optimistă pop, de dans și disco a anilor 90, reluată astăzi prin diferite remakuri. Era o perioadă de speranță și încredere în pacea promisă de o mie de ani, odată cu terminarea Războiului Rece. Nu a fost să fie, 911 a schimbat totul, au reînceput războaiele.

Dar, speranță există! Un nou gen de muzică, un simfonism al secolului XXI, nou, dar cu rădăcini foarte vechi, Epic Music, (muzica mea preferată) răsună pentru cei care cred în viitor. Iată: https://www.youtube.com/watch?v=Ci1S5fqBAqU. De mirare, nu-i așa?

Să nu vă mirați, dacă mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 23 iulie 2024

BERBEC Atenţie să nu te rătăceşti în labirintul birocratic! Ai mai multe proiecte profesionale şi te izbeşti de nesimţirea online a statului. Cere un sfat competent ca să nu pierzi inutil timpul şi banii! Ai nişte aspecte care oricum le-aş pune, tot nefavorabile sunt, pe un fond general, totuşi, favorabil. Nu te speria, conjunctura aceasta este produsă de măsurile aberante ale guvernului, nimic natural... Şi nici nu influenţează toată zodia că doar nu suntem IA programată de stele. Putin umor și haz de necaz nu strică, de fapt este o terapie absolut obligatorie, acum cand singura certitudine este lipsa certitudinii.

TAUR Astăzi evită deciziile care duc la schimbări majore. Nu judeca cu asprime rudele, prietenii, anturajul. Dacă vezi că nu te descurci, nu ai ce-ţi trebuie, cere ajuror, nu intra în criză de timp! Anumite evenimente şi o justă evaluare a situaţiei te fac să preţuieşti încă o dată ajutorul prietenilor adevăraţi şi să dispreţuieşti din nou pe inamicii personali sau conjuncturali. Iartă, dar nu uita şi nu trebuie să faci mereu aceiaşi greşeală: cea cu încrederea nelimitată în oameni, în partea lor bună şi cinstită.

GEMENI Ai ceva de rezolvat la serviciu, o modificare, o îmbunătăţire, o idee nouă. Abordează situaţia sistematic. Ceea ce este important este să reuşeşti, dar nu cu orice preţ, păstrează aparenţele! Mercur in aspecte şi toane bune, te influenţează favorabil şi debitul verbal are volumul unui Amazon. In toata această dorinţă de afirmare a „eului”, care se exprimă, nu trebuie să pierzi din vedere să ciuleşti urechile. În cele mai multe cazuri vorbele stârnesc alte vorbe, confesiunile multe determina destainuiri şi mai şi... Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi pot aduce dividende plăcute în viitor.

RAC Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Veştile primite azi te pun pe gânduri. Dar, nu ai multe de făcut! O anumită tensiune domneşte la serviciu, sau în familie, dar e bine să nu dai importanţă si să-ţi vezi liniştit de treburile tale. Pentru mulţi Raci astăzi este o zi cu frisoane. Pe unii îi ia cu rece pe la cleşti pentru că sunt în criză de timp sau au probleme sentimentale nerezolvate. Aşa că este bine să ceri ajutor de pe acum ca să nu fii refuzat mai târziu, când toată lumea intră în criză de acomodare la revenirea din concediu. Care criză şi asta este o doar o copie…

LEU E greu să începi ziua de munca, greu să te motivezi. Este marți, trei ceasuri rele! Parcă nu meriţi ceea ce se întâmplă, tensiunea din jur! Personalitatea ta solară, imperială, ar dori ca toată lumea să fie veselă şi... bogată! Concentrează-ţi atenţia asupra surselor tale de venituri. Analizează, sintetizeză, decide şi controlează. Apoi apucă-te şi de muncă, dacă mai ai timp. Glumind serios: poate este vremea să-ţi diversifici activitatea, să găseşti o sursă suplimentară de venituri. Sunt o mulţime de job-uri care se potrivesc profilului tău psiho-somatic, din cele care folosesc spiritul tău integru şi cunoştiinţele solide. Încearcă, încercarea moarte n-are!

FECIOARĂ Un pic cam susceptibil, prea nervos şi uşor de ofensat. Nici nu e greu să ajungi aşa în lumea asta conflictuală şi nebună, da, ne-bună, rea adică! Dar, lângă tine sunt şi oameni de calitate! Evită pe cât posibil discuţiile în familie, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proprietăţi sau posesiuni comune. Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut. Nu uita că loialitatea este în zilele de astăzi lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară. Ia deciziile care se impun încă de dimineaţă. Poţi să finalizezi unele lucruri urgente, dacă nu importante, în a doua parte a zilei.

BALANŢĂ O veste primita astăzi te face să speri intr-o posibilă îmbunătăţirea a situaţiei sentimentale, dar nu te grăbi! Poţi să întâlneşti persoane cu interese obscure. Ia mai multe informaţii! Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi propriile regului, dar nu juca de unul singur. Întotdeauna trebuie să existe ceva inefabil, ceva secret, o poveste interesantă. Aşa trezeşti interesul şi nu eşti uitat uşor. Cineva incearca să te abordeze direct şi să te atragă intr-o afacere cam dubioasa. Nu e genul tau si poţi să rezişti, ba chiar zâmbind! Este indicat să nu te implici emoţional atâta vreme cât este doar o problema de bani, ba mai mult, sunt doar nişte promisiuni vagi!

SCORPION De obicei, nu acorzi uşor încrederea ta. Astăzi faci o excepţie, dar stelele spun că nu o să regreţi, ai o intuiţie bună! Discuţii în contradictoriu, dar nu ridica tonul, fii logic, calm! Mai multă odihnă, mâncarea naturală şi o muzică relaxanta pot să mai reducă din oboseală cronică acutizata de o perioadă densa si agitată a distopiei sanitare. Probabil ca te vei lumina mai pe seară şi îţi vei spune că noaptea este un sfetnic bun. Pentru că ceva nostalgii şi regrete tardive îţi încearcă cugetul. Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie, pentru cei apropiaţi. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor domestice lăsând la o parte încăpăţânarea şi agresivitatea nevertebratei al cărei nume îl porţi. Poți avea recompense consistente!

SAGETATOR Astăzi îţi place să ajungi în centrul atenţiei, să primeşti dovezi de admiraţie şi felicitări. Aşa îţi întăreşti încrederea în forţele proprii şi... socializezi! Laudă şi tu pe cei dragi! Concentrează-te numai pe treburile de rutină şi nu lăsa să fii deranjat. Mare atenţie la cheltuieli şi la cei care îţi propun astăzi cheltuieli. Ai intrat într-o rutină plictisitoare, zi-lumină, rutină relativ importantă pentru viitorul afacerilor, sau ceea ce munceşti. Tot ceea ce începi sau programezi astăzi pot să aducă rezultate fructoase, dar repet, trebuie să fii sigur că poţi să duci proiectul la capăt. Până la urmă este o zi neaşteptat de simpatică, in care toata lumea te intreaba ce mai faci și găseşte că arăţi bine.

CAPRICORN O zi de marți, ziua lui Marte, care seamănă cu altă zi de marți in care rutina activităţilor obişnuite devine monotonă şi cu o impresie ciudată de “déjà vu”. Totuşi, o impresie de schimbare! Ai nişte „pierderi”. La o verificare mai atentă poți vedea că pierderile respective nu sunt nici aşa de mari şi că nici nu te interesează pe tine personal în mod deosebit. Aşa că ia lucrurile uşor şi distrează-te pe capul şi paguba altora. Asta înseamnă că ai făcut „balanţa” fie în contabilitate, dar şi în sentimentele proprii. O seară favorabilă, mai puțin in ceea ce priveste calatoriile. Stai acasă, ocupa-te de programul tau obişnuit şi stelele spun ca totul o sa fie bine.

VARSATOR Astăzi încerci să deschizi mai multe piste, subiecte, direcţii pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii tale, deci, o zi obositoare, mai ales prin aglomerarea lucrurilor de făcut. Un proiect început acum câteva zile începe să ia amploare şi îţi solicită participarea ta din ce în ce mai mult. Din punct de vedere emoţional, ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere. Vrei să araţi bine şi să te simţi bine în lume, dar nu te înduri să-ţi cumperi lucruri mai bune şi mai scumpe. Zgârcenia asta o să te coste mai mult. Este aşa de greu să te simţi bine?

PESTI Depărtează-te, fereşte-te de persoanele care caută, evident, scandal! Te enervezi şi pierzi timpul, genul acesta de indivizi nu pot fi făcuţi să gândească raţional. Totuşi, o veste bună! Nu judeca performanţele membrilor familiei tale, sau ale prietenilor. Fiecare are modul lui de a reacţiuna, fiecare este o persoană diferită de tine, având propria scară de valori şi propriile aspiraţii. Şi proprii bani! Nu aştepta foarte mult de la cei cu care te întâlneşti astăzi, mai ales pe seară, probabil acasă, la o vorbă, sau un suc. Nu promite, la rândul tău, nimic!