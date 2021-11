HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR  22 noiembrie 2021. Oamenii pregătiţi să controleze psihic mulţimea nu sunt o poveste

Pe 22 noiembrie s-au născut Charles de Gaulle, George Eliot, Billie Jean King, Andre Gide, Jamie Lee Curtis, Robert Vaughan, Matteo Bartoli, Benjamin Britten, Ion Marinescu, Mişu Iancu, Mircea Cristescu.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții Filimon, Arhip, Onisim, Apfia și Cecilia. Ce frumos este numele de Cecilia, parcă este un clopoțel de argint! Un nume vechi, roman, dar, vai, însemna ”cel orb!” A treia zi a vechii celebrări dacice, nu se mai știe cum se numea, un reper înaintea Anului Nou dacic care, iată, este aproape.

„Evenimentul Zilei” din 22 noiembrie 1963. O veste cutremură şi emoţioneză toată planeta. Președintele SUA, J.F. Kennedy, a fost asasinat în Dallas. Un sondaj Gallup arată că a fost cea mai importantă veste, cel mai important subiect mediatizat al secolului XX, după vestea încetării războiului. 97,63% din populaţia globului a fost informată de ceea ce s-a întâmplat pe 22 noiembrie 1963 în Dallas. Au urmat filmele de „amatori” de la locul faptei şi ele vizionate de marea majoritate a populaţiei. Anchete peste anchete, cărţi, articole, reportaje, dezvăluiri…

Am avut multe impresii în weekend, Ca dintr-un caleidoscop. Am fost obligat de viață la niște reflecții. Iată-le, în ceea ce urmează.

Corpul nostru material este extrem de influenţat de ceea ce este introdus în el, înghițit, injectat sau inhalat. Câteva miligrame dintr-un produs chimic poate avea, asupra corpului nostru, efecte colosale. De exemplu, zece miligrame de LSD alterează percepţia realitaţii în proporţie de peste 90%. Ai alte „adevăruri”, vezi altfel lumea, trăieşti în lumea psihedelică!

Psihicul uman este la fel de influenţabil la informaţii, imagini, concepte, vorbe, gesturi, evenimente. De şase mii de ani o anumită pătură conducătoare, formată, la început din marii preoţi, a încercat să găsescă metode eficiente de control psihic a mulţimii. A căutat şi a reuşit! De exemplu, astrologia, este una dintre aceste metode! La început cea mai avansată ştiinţă şi cea mai completă religie, care transmitea oamenilor, regelui, voinţa zeilor!

În şase mii de ani, această „manipulare” (urăsc termenul, şi o să-l folosesc cât mai puţin) a oamenilor a ajuns la cote nebănuite.

Un elev intră în clasă cu o puşcă şi îşi asasineză colegii şi profesorul. Un sergent major intră în cazarma lui şi împuşcă, cu Coltul militar din dotare, profesional şi eficient, pe camarazii lui. Un tânăr cu un arsenal întreg intră într-un mall… sunt mii de astfel de cazuri! Toţi, dar toţi aceşti asasini au un singur punct comun: erau în asistenţa unui psihiatru, unii pentru motive minore şi luau antidepresive. Candidatul manciurian?

Poate acestea sunt cazurile scăpate de sub control. Hai să zicem. Sunt regula, sau excepţia? Adică, cei care se ocupă de psihicul uman, psihologi, psihiatri, psihanalişti şi alţi nebuni, vorba lui Ovidiu Dragoş Argeşeanu, care spunea, undeva, că cei care se ocupă de nebuni sunt mai nebuni ca pacienţii lor.

Dar oamenii pregătiţi să controleze psihic mulţimea nu sunt o poveste. I-am văzut la lucru în Iran, pe mollahii islamici, care stăpâneau mulţimile cu un gest, cu magia vorbei. Mulţimi, uneori ostile!

De aici până la controlul general, controlul populaţiei de pe glob nu a fost decât un pas.

Primăvara arabă, Siria, Ucraina, Califatul, revoltele din State, compromiterea Rusiei, distopia sanitară etc etc

Sunt opera „guvernului mondial”. Care a întâns www, pânza de păianjen, peste toată lumea. De doi ani de zile guvernul mondial trimite mesaje lumii şi mai ales conducătorilor.

Mesajul arată că niciun guvern, niciun rege, împărat, preşedinte, general nu mai are nicio putere, pentru că guvernul mondial se poate adresa, peste capul lor, direct maselor, prin telecomunicaţiile globale electronice şi că poate sugera populaţiei, ordona chiar, prin manipulare psihică… orice!

De altfel, nu ştiu dacă aţi observat, instituţia asasinatului politic a cam dispărut, ultimul mare asasinat politic fiind cel al lui John Kennedy. Nu mai este necesar, atâta timp cât poţi obţine ceea ce vrei prin presiunea străzii, prin manipularea psihică a mulţimii. Iar conducătorii noştri iubiţi pe care i-am ales ajung clovni de televizor, dictatori de matineu, marionete de teatru pentru copii. Uitaţi-vă la multele exemple din țări unde masele populare demonstrează împotriva intereselor lor! Iar principala problemă, sursă, a fost internetul. Dacă le condiţioneză netul, accesul la mase, pe unde o să mai curgă scopolamina către populaţie?

Ei, trebuie să vă spun ca pe o glumă, nişte băieţi cu coşuri pe faţă, dar ai dracului de deştepţi (de ce dracul este deştept şi… ceilalţi, nu?) spun că www şi cantitatea colosală de date şi capacitate de calcul, poate că a făcut să se ajungă la o conştiinţă globală electronică, o inteligenţă artificială, un fel de Skynet, ca în Terminator. Aşa că „guvernul mondial” este o… maşină, rece, logică, cu o infinitate de gânduri, cu o agendă electronică proprie şi cu un scop final obscur! Doar, spun flăcăii, ca dovadă indirectă, „guvernul mondial” le-a făcut probleme atât americanilor, cât şi ruşilor.

Ei, dacă ar mai explica flăcăii ăştia deştepţi cum au dispărut un milion de miliarde de dolari, aş accepta explicaţia. De banii ăştia şi-a cumpărat guvernul mondial, marele computer… tehnică de calcul? Bună întrebare!

Guvernul mondial nu este nici un supercomputer, nici un guvern în înțelesul obișnuit pe care-l dăm termenului. Dar știu câțiva dintre ”miniștrii” lui: Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, John Arnold, de exemplu.

Un prieten de la antipozi mi-a semnalat că a apărut un nou filmuleț făcut de ”Dust”. Independenți care fac filmulețe scurte, foarte scurte pe YouTube. Unele au miez și sunt acceptabil jucate, sau foarte bine dacă este vorba de animate. Așa că după ce o să mă cert puțin pe DOA o să văd un filmuleț. Vă spun mâine, sau nu, dacă a fost bun, doar este o altă zi!

HOROSCOP 22 noiembrie 2021

BERBEC Trebuie sa continui cu aceleaşi metode verificate de până acum, schimbările repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele. Tenacitatea şi răbdarea aduc succes! Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Un mijloc de transport, sau ceva mecanic, un aparat, acolo – îţi face necazuri. Vinde-l, schimba-l, repara-l – nu lasa obiectele sa te enerveze! Cu oamenii te descurci astăzi ceva mai bine. Dar nu arunca cu banii, nu cheltui ca să te simţi bune! Ţine cu dinţii de bani! Nu da bani cu împrumut! Nu ceda nimic, niciodată! Fii ferm!

TAUR Fii mai modest în pretenţii şi poţi avea o viaţă mai bună. Nu trebuie să exagerezi, păstrează echilibrul! Astăzi, cumpărături, este luni şi poate găseşte ceva interesant şi ieftin! Crede in fortele tale si in ajutorul celor ce te privesc drept in ochi. Decat o mie de prieteni de petreceri, mai bine unul singur de încredere. Astăzi, calităţile tale magnetice şi carisma te avantajează, foloseşte-le fie în afaceri, fie în dragoste. Nu amesteca, însă, plăcutul cu utilul. Nu-ţi fă planuri pe termen lung, decât ca să te dai important şi să zăpăceşti anturajul. Uită ieri, trăieşte astăzi, mâine – mai vedem…

GEMENI Influenţele zilei îţi amplifică intuiţia, dar şi oferă nişte propuneri tentante în domeniul activităţii tale. E o perioadă bună ca să te distrezi şi să te bucuri de deliciile cumpărăturilor! Nu vinde blana ursului din padure, nu promite ceva in afara posibilitatilor tale, pentru ca s-ar putea sa produci deceptii nemeritate. Un termen, sau un prag. Dacă este vorba de o întâlnire importantă, atunci astăzi este ziua. Probabil, poate fi, o întâlnire mai veselă. Omul superior ascultă, omul materialist trăncăneşte, înţeleptul configurează – spune înţeleptul chinez. Tu – distrează-te!

RAC Ai nevoie de sprijin din parte anturajului, a colegilor şi a familiei. Ai intrat în criză de timp şi nici banii nu îţi ajung pentru proiectele tale de săptămâna aceasta. O veste de la prieteni. Evită locurile aglomerate, spaţiile deschise, curentul şi datoriile noi. Evită, în special, în a doua parte a zilei, promisiunile, angajamentele, sau asociaţiile. Tot ceea ce este început în perioada în chestiune, adică astăzi, se poate să sfârşească prost, chiar dacă este vorba de o distracţie. Limitează-te la activităţile de rutină, cu oamenii pe care îi cunoşti bine.

LEU Aspecte favorabile legate de domeniul emoţional. O posibilă surpriză plăcută, poate o întâlnire neaşteptată cu o persoană mai deosebită. Zi de cumpărături, astrele favorizează negustoria! Fii pragmatic. Analizează cu atenţie şi dă curs deciziilor profitabile. Sufletul tău bun te împinge spre compromisuri. Este şi aşa bine, fii generos cu cine merită. Limitează-te doar la activităţile de rutină, pentru că ziua este incertă pentru promovarea propriilor interese. Relaţiile sociale sunt, însă, bine aspectate. Este bine sa-ti vezi de treburile tale, fără prea multe proiecte de viitor si cheltuilei insemnate.

FECIOARA Cu toate că vremea de toamnă te influenţeaza, este timpul unor decizii mai mult sau mai puţin importante. Ceea ce trebuie, este să iei hotărârile la momentul potrivit, astăzi, de exemplu! Ofera-ti prilejuri de multumire si satisfactie. Odihneste-te mai mult si respiră aer curat şi răreşte ţigaretele. Domeniul familiei este aspectat bine. Dragostea este usor influentata de aspectele negative ale lui Marte ceea ce amplifica vanitatea personala. Ceva neasteptat, dar nu in primul rand negativ, iti schimba programul. Nu uita că timpul lucreaza in favoarea ta. Temporizeaza şi vei caştiga!

BALANŢA O atitudine solidară de genul „toţi o să avem de câştigat” este mai recomandabilă în această zi. Treci printr-o perioada mediocră, dar joacă puţin teatru şi o să te simţi mult mai bine! Lucrurile îţi par mai serioase decât de obicei şi ai un dar special să punctezi exact ceea ce trebuie şi când trebuie şi să asculţi cu atenţie. Pe de altă parte Saturn arată că s-a strâns o componentă de oboseală cronică şi de stres şi enervare – principii negative – pe care trebuie să le rezolvi. Fii sincer cu tine, gaseste-ti motivele de enervare şi vezi dacă poţi să le rezolvi singur.

SCORPION Nu tot ce este mai nou este şi mai bun. Astăzi nu trebuie să începi nimic nou, chiar dacă stelele spun că, în general, ai noroc. Nu ai timp, dar nu lăsa lucrurile neterminate, concentrează-te! Astăzi este o zi în care stelele te avantajează să termini proiecte sau acţiuni care au fost amânate, reprogramate sau întârziate. Sau, cel puţin să faci paşi esenţiali către finalizarea proiectelor respective. Se apropie sărbătorile de iarnă cu vacanţele, Crăciunul şi stelele din nou sunt favorabile călătoriilor şi distracţiilor, vai, aşa de plăcute dar care consumă aşa de mult timp. Nu lăsă pe mâine cînd poţi să laşi pe poimâine, dar la un moment dat lucrurile se aglomerează şi intri în criză de timp, apoi lasi lucrurile neterminate…

SĂGETĂTOR Astăzi eşti bine-dispus şi ai o mare putere de muncă, dar te apasă, în mod nejustificat grijile, legate de familie. Răspuns favorabil pentru una dintre problemele la care te gândeşti de mult. Este o zi liniştită, în care poţi înregistra realizări cu dinamică pozitivă, atât în mijloace materiale cât şi în trăiri existenţiale. Din punct de vedere emoţional eşti pe lungimea de undă a anturajului şi în special a celor dragi şi apropiaţi, cărora, ţi se pare că în această perioadă, le înţelegi mai bine atitudinile, scopurile şi motivaţiile. Totodată, în afaceri, realizezi că este greu să ramâi obiectiv, mai ales în această perioadă de timp în care păpuşarii işi scriu scenariile pentru viitor. O perioadă complexă, dar care perioadă nu este complicată ?!

CAPRICORN Faci figuri în faţa unor veşti la care nu te aşteptai. Nu îţi plac, în general, surprizele, riscul, siguranţa ta personala este lucrul cel mai important. Este momentul să activezi defensiva! Stelele îţi sunt favorabile şi intuiţia ta funcţionează excelent. Ziua de astăzi este o perioadă de timp legată de protecţie. În aceiaşi măsură doreşti să oferi protecţie, cât şi să te bucuri tu însuţi de ea. Protecţia însemnând tot ceea ce te face să te simţi bine şi în siguranţă, de la bani la o vorbă bună, de la un gest de prietenie la o promisiune avantajoasă.

VĂRSĂTOR Conjunctura te avantajează. Prevezi nişte schimbări favorabile. Fii precis şi convingător în discuţii, mai ales cu prietenii şi familia. Astăzi ai un un prilej să recapeţi iniţiativa! Nu întreprinde nimic important sau riscant. Ia lucrurile mai uşor, aproape în glumă. Amână orice ai de făcut până după amiază când configuraţia stelelor îţi este mai favorabilă. Evită discuţiile în contradictoriu şi disensiunile în cursul dimineţii. Cineva îţi aminteşte de o promisiune mai veche. Limitează-te doar la activităţile de rutină, pentru că ziua este incertă pentru promovarea propriilor interese.

PEŞTI Fără riscuri! Prudenţa trebuie sa te caracterizeze astăzi, fiind comportamentul oficial preventiv la serviciu şi faţă de anturaj, în general. Dedică ziua lucrurilor obişnuite, de rutină! Este, de asemenea, perioada în care trebuie să te araţi harnic. Poate ar fi cazul să te gândeşti şi la sărbătorile de iarnă. Vremea devine rapid friguroasă şi zăpada nu o să aşteapte mult timp. Spiritul gregar şi „conducerea colectivă” nu au făcut parte niciodată din opţiunile tale. Stai puţin, fumează o ţigare, poate una electronică, poate nu fumezi deloc şi gândeşte-te – gândeşte-te la tine…