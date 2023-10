Horoscopul lui Dom’ Profesor – 21,22 octombrie 2023.  Despre una, despre alta…

Pe 21 octombrie s-au născut Alfred Nobel, Ursula K. LeGuin, Carrie Fischer, Nikita Mihalkov, Arthur Stilwell, Dumitru Tinu, Marcel Răducanu, Lavinia Miloşevici, Dan Duţescu, Mihai Gafiţa, Perpessicius. Pe 22 octombrie s-au născut Franz Liszt, Sarah Bernhardt, Catherine Deneuve, Lev Iaşin, Cleopatra Melidoneanu, Ion Coja, Nicolae Rădulescu, Doina Botez, Mircea Sandu, Dan Creimerman.

În calendarul creştin-ortodox, pe 21 octombrie sunt Sfinţii: Visarion, Sofronie, Oprea, Ioan din Galeş, Moise Măcinic din Sibiel, Ilarion cel Mare. Pe 22 octombrie sunt Sfinții Averchie, cei șapte tineri din Efes. Nimic în „Kalendar”.

Două zile de toamnă, relativ frumoase, aşa ar trebui să fie din punct de vedere astrologic!

”Evenimentul Zilei” din 22 octombrie 1844 a fost chiar un „Eveniment”: aproximativ 80.000 de americani aşteptau Sfârşitul Lumii şi a Doua Venire a Lui Iisus!

Acest lucru fusese stabilit, este adevărat, la presiunea gloatei, de William Miller, un predicator, bazându-se pe Cartea lui Daniel, capitolele 8 şi 9, dar nesocotind Tradiţia care spune: „Sfârşitul Lumii îi este cunoscut doar Lui Dumnezeu Tatăl, nici Fiul, nici Sfântul Duh nu s-au împărtăşit de această cunoaştere”.

Bineînţeles, spun bineînţeles, pentru că niciun om nu poate prezice ceva ce este rezervat doar Tatălui Ceresc, ei bine, Sfârşitul Lumii nu a avut loc. A fost, cum i s-a spus mai târziu, Marea Decepţie.

Pragmatici, cum sunt, americanii au folosit Evenimentul şi au pus de o Biserică, Biserica Adventistă (de la event = eveniment). Chiar dacă se bazau, în mod explicit și istoric, pe minciună, fals și eroare…

Până în prezent Sfârşitul Lumii a fost anunţat „oficial” de… nu se mai ştie câte ori, cred că a trecut mia de ori… Numai anul trecut de patru ori! Bună afacere!

Să vă spun un secret, dragii mei dragi. Dacă ar fi fost să mă fii născut în apropiere de pădurile Virginiei, adică să fiu american, nu aş fi fost adventist, sau mormon, nici catolic, cu atât mai puţin musulman. Aș fi fost credincios fără biserică, sau baptist, cu siguranţă!

M-au fascinat întotdeauna libertăţile baptiste, cele cinci libertăți dogmatice:

Libertatea sufletului. Ceea ce înseamnă preoţia universala a tuturor credinciosilor, în libertatea şi responsabilitatea oricarui om de a sta direct în faţa lui Dumnezeu, fara impunerea unui anumit crez si fără interpunerea vreunui cleric, episcop sau guvern. Pe scurt nu eşti obligat să te confesezi unui preot în slujba Securităţii, sau cum s-o mai chema, problemele tale spirituale, poate păcatele, sunt o afacere personală între tine şi Divinitate.

Libertatea Bibliei. Baptiştii cred in autoritatea Sfintelor Scripturi. Cred că Biblia, sub directa autoritate a Domnului Iisus Hristos, este esenţială în viaţa fiecărui credincios şi în viaţa Bisericii. Susţin libertatea fiecarui creştin de a interpreta şi aplica Biblia după calauzirea personala pe care o primește din partea Duhului Sfânt. Adică poţi să interpretez Sf. Biblie după cum te taie capul. Al tău!

Libertatea bisericii. Ei cred in autonomia bisericii locale. Cred ca bisericile baptiste sunt libere, sub autoritatea Domnului Iisus Hristos, sa hotărasca cine poate fi primit in Biserica şi cine sa fie cei care o conduc, sa hotarasca formele de inchinăciune şi metodele de lucru, sa ordineze pe aceia pe care-i crede inzestrati de Duhul Sfint cu daruri pentru slujire si sa decida cind si cu cine sa colaboreze in activitatea largita a trupului spiritual al Bisericii lui Hristos. E destul de clar, nu există o structură piramidală, nu există subordonare, toate bisericile baptiste sunt egale!

Libertatea religioasa. Baptiştii cred in libertatea religioasa, libertatea pentru religie şi in libertatea fata de religie. Orice om este liber să imbraţiseze şi să practice o anumita religie, sau să refuze orice formă de credinţă religioasă. Sunt adeptii unei totale separari între Biserica si Stat.

Libertatea botezului. La baptişti tu alegi dacă şi când te botezi. Dacă eşti pregătit, dacă ai evoluat spiritual, dacă înţelegi ce este botezul. Baptiştii cred că botezul este un act, un ritual conştient, important şi edificatoriu, aşa cum a făcut şi Iisus. De aia se numesc baptişti, probabil!

Să-i lăsăm pe baptiști, ei sunt bine merci, un creștinism light, cum a spus un episcop catolic. Dar, pentru că am luat-o pe drumul Damascului, adică a religiei, să vă informez că astăzi, 22 octombrie, se celebrează Sfântul Ioan Paul al II-lea în calendarul catolic.

Pe 22 octombrie 1978 Papa Ioan Paul al II-lea îşi începea opera la Vatican. „Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments” din Statele Unite, pe 12 octombrie 2012, a luat hotărârea şi a trecut ziua de 22 octombrie ca fiind ziua Sfântului Ioan-Paul al II-lea şi a trecut-o în “Proper Calendar for the Dioceses of the United States of America”. Ceea ce face şi Sfântul Scaun, pe 29 mai 2014, papa Francisc ordonă înscrierea respectivei zile în Calendarul Bisericii Romane Universale.

Am avut onoarea, ocazia, șansa să stau de vorbă cu omul extraordinar care a contribuit esenţial la schimbarea lumii și a păstrat pacea, într-o audienţă particulară, la începutul anilor 80’, la Vatican. Audiența trebuia să dureze cinci minute. Papa m-a ţinut două ore și jumătate, spre uimirea funcţionărimii Sfântului Scaun. Veneam din Orient, direct din Iran, mă întâlnisem cu ayatolahul Khomeini şi aveam ce să povestesc Sfântului Părinte, despre o ţară condusă de clerici, despre fundamentalism, ipocrizia poporului și religia ca politică. Apoi am fost printre cei care au militat, cu stăruinţă neîncetată, ca papa Ioan Paul al II-lea să viziteze România. Ceea ce s-a întâmplat, din fericire.

Vedeţi, dragi jupânițe și cinstiți jupâni, ca să înţelegeţi mai bine şi toată amploarea operei Sf. Ioan Paul al II-lea, trebuie să recurgeţi la artă.

V-am mai spus despre asta, este vorba de un film făcut în anul 1968 „The Shoes of the Fisherman” după romanul australianul Morris West din 1963. Un film cu două Premii ale Academiei, Oscar, jucat magistral de Anthony Quinn, Laurence Olivier, David Janssen, Vittorio De Sica şi alţi actori mari.

Poate că este greu să faceţi rost de film, nu ştiu dacă este pe net, dar poate nu l-am căutat bine. În orice caz eu am văzut varianta de patru ore, „director’s cut”. Aşa că o să vă povestesc doar începutul, pe scurt. Este uimitor cum istoria se repetă! Sau cum este scrisă în avanas de cine trebuie.

Kiril Pavlovici Lakota (Anthony Quinn), episcop al Lvovului, este scos din gulag după douăzeci de ani şi adus în faţa torţionarului său, ajuns prim ministriu şi secretarul PCUS, Piotr Ilici Kamenev (Laurence Olivier). „M-ai iertat, Kiril?” îl întreabă Kamenev. „Ce să iert, fiecare îşi duce crucea!” răspunde episcopul. „Uite ce este, te trimitem la Vatican. Poate ajungi papă, nu se ştie niciodată… trebuie să păstrezi pacea cu orice preţ, dacă nu aş ştii ceea ce ştiu şi nu aş fi disperat, nu aş recurge la tine”. „De fapt, recurgi la Şeful meu!” spune zâmbind Kiril, arătând cu degetul în sus. „Chiar aşa de grav este, cu orice preţ, chiar cu preţul Uniunii Sovietice?” „Da!” răspunde răspicat secretarul PCUS.

Dar, poate, totuşi, faceţi rost de film, nu aş vrea să vă risipesc plăcerea unei capodopere, am mai pomenit şi acum ceva timp de acest film. Mă obsedează, pentru că istoria papei Ioan Paul al II-lea fusese scrisă deja, ci zece ani mai înainte, filmul era declarația publică programatică a ceea ce așteaptă Occidentul de la un papă din Est: păstrarea păcii cu orice preț, chiar cu prețul URSS.

Ceea ce s-a și întâmplat. Dar, anii trec, lumea uită! Reţineţi că filmul fusese făcut în 1968, cu zece ani înainte de alegerea cardinalului polonez Karol Wojtyla ca Papă. Dar, pe acest orizont de aşteptare, cu problemele arătate în „The Shoes of the Fisherman”. Pe dorita implicare politică a Vaticanului în rezolvarea problemelor lumii. Repet, să păstreze pacea, cu orice preţ!

Nu credeţi că, trăim, din nou, aceleaşi probleme, sau sunt o constantă universală în viaţa umanităţii!

Să vă gândiţi ce sacrificii merită să faci ca să păstrezi pacea, de exemplu în viaţa domniilor voastre, dragi jupânițe și cinstiți jupâni, în cuplu, cu părinţii, copiii, şefii, colegii, prietenii, vecinii etc etc etc. Dacă ar fi pace între noi, nu ar mai fi motive de războaie! Să vă gândiţi la pace mereu, chiar dacă ești flămând și nu ştii ce o să aducă ziua de mâine!

Dar este weekend, așa că o să mă delectez cu câteva cărți, câteva filme, ceva muzică, o să mă joc cu cățeii și o să fac ordine în pivniță. Încă nu m-am hotărât care cărți, de aceea este bine să ai o bibliotecă de câteva zeci de mii de cărți și o mulțime de filme și seriale. Dreptul de a alege! Este o libertate pe care nu ți-o oferă nimeni pe net, la tv, sau radio. Te fac să vezi și să asculți ceea ce vor ”ei”.

Cărțile mele, filmele mele, serialele mele, sunt ale MELE. Eu am făcut selecția, pe baza preferințelor mele. Mai am șase sute de cărți necitite și cam cinci mii de filme pe care nu le-am văzut, iar muzica însumează aproape trei mii de ore. O să reușesc să-mi ”fac norma”, să îndeplinesc planul, să văd, citesc și să aud toate câte sunt? Bună întrebare!

În altă ordine de idei sau în aceiași peste o săptămână trecem de la ora de vară (DST) la ora normală, a fusului orar, ora cinstită. Vezi https://evz.ro/horoscopul-lui-dom-profesor-1415-octombrie-2023-despre-diamante-si-alte-cristale.html și https://evz.ro/horoscopul-lui-dom-profesor-78-octombrie-2023-schimbarea-orei-despre-ora-de-vara.html. Repet, ar trebui să fie ultima schimbare a orei, spre binele și sănătatea domniilor voastre.

Câte un pas, odată, drumul de o mie de leghe începe cu un pas, spunea Confucius, iar eu spun la fel ca și frumoasa Scarlett O’Hara că mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 21,22 octombrie 2023

BERBEC Vestea primita spre sfârşitul zilei de sâmbătă te bucură. Fiind vorba despre nişte probleme personale, veştile primite astăzi nu trebuie anunţate anturajului în gura mare, ci analizate în familie. O perioadă care pare relaxantă, chiar bună. Sâmbătă eşti în criză de timp! Ai multe pe cap. Mai primeşti şi o veste, pare a fi bună, dar trebuie să discuţi cu cineva. Mai multă discreţie! Nu dispera, nu vei reuşi sa le faci pe toate, dar esti aproape de o soluţie pentru rezolvarea unei probleme sentimentale mai dificile. Duminică cosmosul te informează că planurile pe care le-ai făcut şi le urmăreşti de ceva timp, încep să se materializeze. Nu chiar cum le-ai visat, dar oricum, ceva-ceva începe să se mişte. Sigur, tot în planul relaţiilor umane!

TAUR O sâmbătă cam incertă, dar pe total favorabilă. Cu toate că eşti o fire prudentă, astăzi, pe lingă prudenţă trebuie să adaugi vigilenţă, tact, foarte multă diplomaţie şi chiar un zâmbet! Perioada de timp a acestui weekend este numai buna pentru inceperea unui mic proces de aranjare a lucrurilor şi a ideilor, a gândurilor. Ai nevoie de mai multă claritate în viaţa ta… Asta daca ai terminat cu obsesiile tale, sau alte griji şi „praguri” pe care le ai de trecut in aceasta perioadă. Sambata este o zi placuta care se termina intr-o petrecere sau la o zi de naştere a unui nativ din Balanţă.

Duminică, un drum, dar cu profit. Weekendul este sub semnul vitezei. Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu faci, nu spui ceea ce iti doresti, de fapt. Nu ai timp ! Așa timpul trece repede, confiscat de grijile inutile pe care ţi le faci!

GEMENI Planetele nu iţi recomandă să pleci în weekend la drum pentru că pot apărea unele incidente neplăcute. Şi, de asemenea, te avertizează ca nu toţi din anturajul tău sunt bine intenţionaţi. Sambată este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă – sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Probabil ca te duci la cumparaturi, duminica o sa vrei sa faci putina curatenie in casa si în suflet. Ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme. Sfârşitul weekendului, adică duminică seara te gaseste în activitate, in orice caz muncind din greu la un proiect – probabil că este ziua de naştere a vreunui prieten din Balanţă.

RAC Stelele spun că eşti inspirat în abordarea, cu artă şi eficacitate, a problemelor tale personale. Chiar dacă nu eşti aproape de o rezolvare finală, în această sâmbătă poţi avansa vizibil. Weekendul acesta este pentru armonioşii Raci o perioadă a pregătirilor şi a planurilor. Trebuie să analizezi ultimele demersuri şi evenimente şi să retrasezi cursul lucrurilor. Sâmbătă, cu Luna, patroana ta, în creştere, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei.

Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni. În ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminica. Poti sa intalnesti o persoană deosebită şi întâlnirile îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

LEU Nicio urgenţă, nimic important, poţi să te relaxezi şi să te odihneşti, sâmbăta. Sunt şi veşti bune din famile sau de la prieteni. O zi de sâmbătă în care ai, odată mai mult, libertatea de a alege. Cu ceva planete binevoitoare, ei bine, aceasta configuratie face ca perioda în discuţie să fie benefică. Magnetismul personal al nativilor şi nativelor din Leu este în creştere – în special sâmbătă. Duminică este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi – te vei simţi foarte bine in compania lor! Un weekend obositoar, dar foarte plăcut, până la urmă. Seară de duminică deosebită în compania celor dragi, poate la dans, poate la o petrecere. Mică, că mâine este luni!

FECIOARĂ Profită şi regăseşte-ţi echilibrul interior şi pacea sufletească de care ai atâta nevoie! Nu te lasa impresionat de vremuri şi perspective sumbre, distrează-te şi rezolvă-ţi problemele tale. După o perioda pe care ai caracteriza-o drept mediocra ai, în sfârşit, două zile de zodie fastă. Paşi mici, dar fermi pe drumul care ţi l-ai ales. Realizări mici, însă pline de bucurii. Te vei simţi foarte bine citind o carte sau vizionand un film bun, acest lucru, sigur sâmbătă seara. Poti petrece sfârşitul de săptămână cu prietenii la munte. Sigur, dacă ai chef…

BALANŢĂ Ai planuri ambiţioase astăzi şi în tot weekendul. Trebuie să ai în vedere că trebuie să te descurci singur, toţi cei care te pot ajuta au şi ei propriile programe de weekend. Seară plăcută. Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături si petreceri. Sau cumparaturi pentru petreceri, pentru ca ceea ce cumperi in acest weekend va face mare placere celor dragi. Petrecere care, cum altfel, s-a stabilit pentru sâmbătă seara. Sâmbătă, este un bun prilej pentru nativii şi nativele din Balanţă să călătorească şi/sau să înceapă o scurtă excursie. Pentru cei care, dintr-un motiv sau altul nu pot pleca de acasă, perspectiva se îmbunătăţeşte într-un mod spectaculos.

Perioada weekendului este favorabilă, doar pentru un procent este ziua de naştere!

SCORPION Poziţiile planetelor prezic un plan sentimental foarte încărcat, cu situaţii noi care vor ridica probleme greu de rezolvat. Mici reproşuri din partea anturajului din cauza neatenţiei tale. Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus, sau cu cei care îţi poartă de grija, fără să nevoie, din familie, sau dintre prieteni. Nu-ţi face griji, o să te descurci şi de data aceasta. Stelele fixe şi vremea dar şi vremurile, puternice prin schimbari, îţi conferă energia de care ai atâta nevoie.

Duminică, din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului. Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate. Norocul este în acest weekend prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste obstacole fără gafe, ceruri sau decepţii.

SĂGETĂTOR Nu ai niciun chef să faci efort azi. ”Munca este pentru maşini şi roboţi” îţi aminteşti surâzând o replică dintr-un film. Stai şi leneveşte, sâmbăta este „sabbath” zi de pauză şi reflecţie. O schimbare este necesară. Noi prietenii şi/sau alianţe. O mică nerealizare, sau un eşec minor care te pune pe gânduri, asta sâmbată. Nu te lăsa copleşit de rutina, caută noi distraţii, petrece timpul cu ceva nou în acest weekend şi caută noi prietenii. Atenţie la regimul alimentar şi la oboseală. Dacă poţi să te odihneşti mai mult nu ar fi deloc rău.

CAPRICORN Ai nevoie de căldură sufletească, tandreţe şi înţelegere. Stelele spun că poţi găsi în familie, cu prietenii, destule prilejuri ca afectivitatea ta să fie mulţumită. Bine faci, bine găseşti! Perioada îţi este favorabilă. Sâmbătă face să-ţi crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Primeşti o informatie neasteptată, plăcută, însă, sau ai o întâlnire neanunţată cu o personă dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. Duminică eşti la un spectacol sau la o aniversare.

Weekendul este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Asta inseamna ca trebuie sa faci o cheltuiala neprevazuta. Poate este vorba despre un cadou pentru o zi de naştere a unei Balanţe.

VĂRSĂTOR Nu încerca să te înfrânezi şi să fii convenţional. Spune ce ai de spus, descarcă-te, sigur, cu calm şi bună creştere. O să te simţi mai bine şi poate cei vizaţi o să-şi schimbe atitudinea. Este momentul să pui lucrurile la punct! Sâmbătă programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Duminică ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme, asta dacă nu te duci pe seară la vreun spectacol, club sau o petrecere de zi de naştere.

PEŞTI Obiectivele tale realiste te duc către o creştere a încrederii în forţele proprii. Orice realizare, cât de mică, te face mai încrezător. Domeniul sentimental este avantajat de conjunctură. Cam tot ce iti propui iti iese – asta pentru ca dai dovada de mult realism si bun simt. Stelele avantajeaza in mod special activităţile legate de domeniile social şi amor. Nu că domeniile respective ar fi foarte bănoase, dar sunt… sensibile! Este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter o să dobândeşti mai multe avantaje. Weekendul este favorabil lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale.