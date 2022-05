HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 21,22 mai 2022. De ce ”întocmai ca Apostolii”? Bună întrebare!

21,22 mai

Pe 21 mai s-au născut: Albrecht Durer, Henri Rousseau, Andrei Saharov, Jerome K. Jerome, Tudor Arghezi, Constantin Dobrogeanu-Gherea, Anda Onesa. Pe 22 mai s-au născut Richard Wagner, Sir Laurance Olivier, Sir Arthur Conan Doyle, Charles Aznavour, Barbara Parkins, Răzvan Theodorescu, Constantin Rauţchi, Florea Dumitrache, I.C. Chiţimia, Octav Grigorescu.

Pe 21 sâmbătă este mare sărbătoare în calendarul creştin ortodox: Sfinţii împăraţi şi întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa, Elena. Duminică sunt Sfinţii Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic, vasilic şi Marcel. Nimic în „Kalendar”!

LA MULȚI ANI! Tuturor celor care poartă numele împărătești de Constantin, sau Elena, sau derivate din ele.

Astăzi pomenim pe Sf. Împăraţi, întocmai ca Apostolii, Constantin şi mama sa Elena. Şi sărbătorim pe cei care au nume de botez Elena şi Constantin, sau nume derivate.

Oare ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi existat împăratul Constantin, a sa mama Elena şi episcopul Hosius de Cordoba?

Dar de ce sunt aşa de importanţi Constantin și Elena? Şi „întocmai ca Apostolii”? Biserica este întotdeuna recunoscătoare şi ştie să şi răsplătească!

Între 20 mai şi 25 august 325 a avut loc, la Niceea, la convocarea împăratului Constantin, poate, cel mai important Consilu al Creştinătăţii. Pretextul invocat de împărat a fost medierea între două concepţii despre Iisus.

Carcterul împăratului Constantin a fost un element principal în istoria Consiliului de la Niceea, a adoptării creștinismului ca religie de stat în imperiul roman.

La acea dată avea aproape cincizeci de ani, iar în timpul consiliului, la 25-26 iulie 325 şi-a sărbătorit, cu mult fast şi împreună cu cei 318 episcopi, douăzeci de ani de domnie.

Inteligent, cu mult peste medie, dacă ar fi trăit astăzi ar fi făcut parte, fără îndoială, din elitistul club Mensa. Pasional, pasionat şi cu o voinţă de fier. Uneori chiar încăpăţânat. Excepţional strateg, un conducător înăscut, un magnific administrator – în sensul aristotelian. Îi plăceau planurile elaborate şi schemele măreţe şi avea o mare capacitate de improvizaţie. Era iubit de soldaţi şi de popor.

Constantin, numit ulterior pe drept cuvânt cel Mare era ambiţios şi convins de propria superioritate. Ambiţia şi aroganţa sa erau legate de un sentiment aproape mistic, insuflat şi de mama sa Elena, că el este cel ales, cel mai inteligent, cel mai frumos, cel mai viril, cel mai puternic om de pe pământ, şi că nu poate avea decât succes în tot ceea ce întreprinde. Iar zeii, oricare ar fi ei, sunt numai de partea sa! Nu cumva este chiar el însuşi un zeu? Şi dacă este zeu, nu ar trebui să fie adorat?

Educat în sensul elenistic şi protector al artelor, mai ales al arhitecturii. Se cunoaşte că la curtea sa din Nicomedia erau plătiţi din visteria proprie o duzină de filozofi, cîţva poeţi şi scriitori de discursuri şi vreo doi matematicieni. „Mathematicus” erau numiţi astrologii, în antichitate.

Unul dintre astrologi era creştin şi rudă cu Hosius din Cordova, sau Osie din Cordoba, cum se mai spune pe la noi, uneori. Nu există şi nu exista nici o contradicţie între cele două calităţi, de creştin şi astrolog. Da, „cititorii în stele”, cei condamnaţi de către evrei în Vechiul Testament, erau numiţi preoţii babilonieni. Este evidentă ostilitatea evreilor faţă de babilonienii care îi luaseră în robie. Această ostilitate s-a transmis şi „neamurilor” odată cu iudeo-creştinismul.

Ei bine, astrologul lui Constantin îi atrage atenţia împăratului că semnul lui zodiacal, Peştii, este acelaşi cu semnul de recunoştere al creştinilor şi că ruda lui, episcopul Hosius de Cordoba ar ştii să desluşească multe taine.

Hosius era un bărbat impunător, calm, blând şi foarte inteligent. Mai mult, era un erudit şi un om încântător. Constantin a fost impresionat și a început să se gândească cum poate folosi în favoarea sa structura bine pusă la punct a creștinilor. Mai impresionată a fost mama sa, Elena, care se şi converteşte la creștinism. Constantin nu s-a convertit, așa susțin unii autori, pe care îi cred, a folosit creștinismul ca o armă politică, el credea în el însuși, de alt zeu nu mai avea nevoie!

Apoi, totul este istorie şi pilde, exemple, pentru credincioşi. Cert este că după Edictul de la Milan, prin care se interzicea discriminarea şi persecutarea creştinilor, pasul politic următor a fost la Niceea, etapă prin care creştinismul devenea religie de stat, imperială, de fapt. Dar de ce a ales împăratul Constantin creștinismul și nu alte alte religii din imperiu, că erau destul de numeroase? Creștinii aveau o bună organizare în teritoriu, o structură piramidală, bine controlată și condusă, în vârful căreia era episcopul Romei. În acest fel împăratul roman putea să se descarce de răspunderea sacerdotală ca Pontifex Maximus și să dea vina pentru multe neîmpliniri pe conducerea religioasă. Pare stupid, dar în cei o sută de ani premergători lui Constantin, în mai tot secolul III, s-au perindat la Roma câteva zeci de împărați. Unii asasinați de propria gardă, garda pretoriană, pentru că, împăratul ”nu avea noroc ca Pontifex Maximus, zeii nu ascultau rugămințile lui”. (Edward Gibbon, The Roman and British Empires).

La Niceea, timp de trei luni, mai precis, trei zodii, Gemeni, Rac și Leu, cei prezenţi au adaptat dogma creştină la nevoile imperiului. Au fost înlăturate din scrierile sfinte toate condamnările celor bogaţi, sau ale romanilor, s-a stabilit canonul, s-a stabilit formula de calcul a Sf. Paşti, s-a precizat că îngerii nu pot fi adoraţi, s-a condamnat automutilarea în scop ritual, s-a stabilit că Iisus nu este evreu, ci este din aceiaşi substanţă cu Dumnezeu, s-a consfinţit şi precizat definitiv Sfânta Treime.

Practic, Noul Testament a fost stabilit în formă definitivă la Niceea. Așa susține savantul german Adolf von Harnack în ”Originea Noului Testament”, o carte tradusă în limba română și apărută la Editura Harald. Scrierile sfinte rămase în afara aprobării consiliului şi care sunt foarte multe, s-au numit apocrife. După Consiliu, împăratul a comandat cincizeci de Biblii, ca să doteze edilii principalele oraşe cu noua învăţătură şi să rămână mărturie a celor stabilite la Niceea în anul 325.

Dintr-o minoritate de circa 9%, prigonită şi martirizată, Constantin a făcut din creștini, din creştinism, o religie de stat. În următorii treizeci de ani, numărul, procentul, creştinilor în imperiu a crescut la 62%.

Cum să nu sanctifici şi să nu-i numeşti „aidoma cu Apostolii” pe Constantin şi a sa mamă, Elena!

Urându-vă, încă odată, tuturor La Mulţi Ani! – nu doar Elenelor şi Constantinilor, lor, însă, în primul rând, vă dau întâlnire mâine, pentru că după cum deja ştiţi, mâine este o altă zi!

HOROSCOP 21,22 mai 2022

BERBEC Sâmbătă, Mercur, retrograd, iţi poate aduce o oportunitate. Nu uita de darurile pentru Elenele şi Constantinii din familie! Duminică, o atitudine prudentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţă. Sâmbătă seara ai un prilej de distracţie, o petrecere sau o zi de naştere. Normal, sunt Sfinţii Împăraţi! Poate nu ar fi rău să te distrezi puţin, dar dacă te simţi zdrobit de oboseală, după săptămâna ce a trecut, mai bine odihneşte-te. Stai acasă, şi du-te la culcare mai devreme. Neapărat cu pisicuţa sau căţeluşul. Iniţiaţii spun că un animăluţ de companie ne protejează somnul şi ne fereşte de „energiile negative”. Parol! Duminică ai de făcut un drum. Dar nu o să-l faci. Iată o zi liniştită, cum nu ai mai avut de mult. Profită şi îmbunătăţeşte-ţi parametrii vieţii şi calitatea somnului.

TAUR Nu da şi nu lua bani cu imprumut, sâmbăta nu este pentru activităţi financiare. Mai mult, este praznic împărătesc, nu uita să-i feliciţi pe cei care îşi serbează ziua numelui de botez. Sâmbătă este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă – sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Şi poate, o petrecere de Elene şi Costici. Tot sâmbată, probabil, că te duci la cumpăraturi, duminică dimineaţa o sa vrei să faci putina curatenie in casa şi în suflet. Poate te duci la Biserică? Ai nevoie să te redescoperi, să dai deoparte ceea ce este convenţional şi obligaţie şi să vezi cum poţi împăca adevaratele tale scopuri cu ceea ce ţi se oferă. Fără să exgerezi este bine să consumi mai multe lichide, lactate în special. În aceiaşi ordine de idei trebuie să-ţi reamintesc că iaurtul este un aliment excepţional. Duminică, anturajul, prietenii, rudele, tot acest „habitat social” îţi pare mai capricios şi mai dificil decât de obicei. Află ce se vrea de la tine. Acordă-ţi o pauză un armistiţiu şi foloseşte seara de duminică numai pentru tine, cum vrei tu, cum hotărăşti tu, în termenii şi condiţiile tale!

GEMENI Sâmbătă este o zi în care te intereseză jocul social, strategiile care te pot ajuta. Pentru un procent din zodie este ziua de naştere, sau ziua onomastică, sau amândouă aşa că ai şi ce sărbători! Gemenii sunt specialiştii în relaţii publice şi marketing politic ai zodiacului. Buni de gură, energici şi ironici au în acest weekend mai multe ocazii să iasă în evidenţă. Totuşi o bună parte din Gemeni trebuie să ocolească cu abilitate şi diplomaţie subiectele tabu de acasa, problemele tăioase din familie. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Da, dar o vorbă bună spusă la momentul oportun este de platină! Sâmbătă nu cere imposibilul de la cei din jur, mai ales la petrecerea de Sf.Împăraţi. Trebuie să dai dovadă de toleranţă în faţa slăbiciunilor celorlalţi. Sigur, în gând poţi să dai o mulţime de replici ironice şi cinice, aşa cum îţi place ţie. Dar pe dinafară, zâmbeşte şi acceptă prin tăcere prostiile celor din jur. Nu uita că IQ românilor este un foarte modest 94. Media. Continuă să vezi viaţa prin ochelari cu lentile roz. Eşti inteligent, dar te tratezi! A propos, nu mai consuma medicamente aiurea, că aşa l-ai văzut pe Dr. House. Eşti tu „dăştept” dar medicii au învăţat şase ani cum să te păcălească. Dă-le dreptate şi ia pilulele cum au zis ei. Duminica trece repede, pentru că îţi este foarte somn. Te trezeşti târziu şi te duci la culcare devreme, cu animăluţele tale. O zi model!

RAC Dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. În weekend fă-ţi o imagine care să corespundă preferinţelor anturajului. Ceea ce este important pentru tine este să placi celor din jur! Weekendul acesta este pentru armonioşii Raci o perioadă a pregătirilor şi a planurilor. Trebuie să analizezi ultimele demersuri şi evenimente şi să retrasezi cursul lucrurilor. Nu că ţi-ar servi la ceva, viaţa este uneori indescifrabilă, suntem întotdeauna între Destin şi Liberul Arbitru şi micile noastre orgolii de a „planifica” sunt adesea ridicole. Dar trebuie să-ţi organizezi viaţa, activitate, timpul liber de sâmbătă, de exemplu. Sfatul stelelor este să te duci la un spectacol bun, dacă eşti dintr-un oraş mare, şi/sau să răsfoieşti o carte bună. Sau, la fel de bine, să asculţi muzică bună. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta. Ceva se pregătea de mai mult timp, fie ca ştiai, fie nu. Acum nu mai ai de facut decât să-ţi salvezi imaginea publică, cum se zice! In sfarşit, o duminică potrivită pentru tine, dupa o săptamana cenusie si obositoare. Profita de favorurile stelelor şi distreaza-te cat te ţine fizicul şi punga.

LEU Nu încerca să controlezi viaţa prietenilor, rudelor, familiei impunând activitatea de weekend. Ii poti controla pe cei din jur şi fără să le faci program! O zi plăcută, de Sf. Împăraţi! Un weekend bun în toate, mai puţin la bani. Cam miroase a paguba si dezastru. Daca te uiti in „portofel” o sa constati ca aşa este. Redu drastic cheltuielile ca sa nu dai faliment ca Grecia, de exemplu. Oricum, comparaţia îţi satisface orgoliul, dar tot dai faliment! Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului – asta sâmbătă. Weekendul este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Retrage-te astăzi, ca să câştigi mâine! Dacă ai probleme în dragoste nu este indicat să le discuţi astăzi, mai gândeşte-te. O perioadă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Seară plăcută duminică – poate un spectacol poate o petrecere. Tu alegi, stelele doar propun! Un aspect particular al stelelor fixe te invita la mai mult calm si la practicarea, duminica, a unui hobby legat de trecutul tău. Îţi mai aminteşti, ce bine era!

FECIOARĂ Foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai. Rezolva cu mult calm discuţiile cu partenerii sau prietenii, un zâmbet şi o vorbă bună pot rezolva multe. Distracţie cu Elene şi Costici! Nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu detaliile ca să nu vezi intregul. Deschide bine de tot ochii! Duminica asta ai in sfarsit mai mult timp liber sa te ocupi de un hobby mai vechi al tau. Dar cine mai colectioneaza timbre, astazi?! Rezolvarile şi compromisurile cu iz de busuioc au in tine un maestru incontestabil. Poate unde vrei să fie intotdeauna armonie! Duminica asta configuratia astrala te indemna la discutii cu semnele de aer si apa si evitarea celor nascuti in zodiile de foc si pamant. Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate. Norocul este în acest weekend prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste obstacole fără să faci niciun efort.

BALANŢĂ Realizări mici însă pline de bucurii. În weekend fii la obiect, clar. Nu uita să feliciţi pe cei pe care îi cunoşti şi îi cheamă Elena sau Constantin, sau nume derivate. Nu pleca la drum. Caracteristica perioadei weekend-ului este dorinţa ta de nou şi proaspăt. Care se va manifesta şi în regimul alimentar şi în abordarea cu mult curaj a unor proiecte noi – sâmbătă. Dar şi printr-un maxim emoţional care te face să vrei să cunoşti şi alţi parteneri sau partenere. Frenezia noului te ţine până după petrecerea de Sf.Împăraţi, când, duminică fiind, te cuprinde lenea. Nimic din ce a fost nu mai este! Dar amintirea lucrurilor bine făcute şi a trăirilor puternice nu te părăseşte. Lasă totul în urma ta spun Venus şi Jupiter, începe să trăieşti cu adevărat şi transformă-ţi pasiunea în realitate, în adevăr. Pentru că tu nu poţi să faci ceva dacă nu-ţi place cu adevărat. Nevoia imperioasă să fi în armonie cu anturajul, cu mediul, cu lumea te conduce către concluzia că totul are o legătură şi că vrei să faci parte din ceva important şi permanent.

SCORPION Cheltuielile şi veniturile sunt dezechilibrate în bugetul tău personal. Trebuie să ieie măsuri! Dar eşti invitat la onomastica unei Elene aşa că ziua se poate termina plăcut şi distractiv! Dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Nimic nu te poate întrista sau perturba. Mergi înainte pe drumul tău însorit fără să-ţi pese foarte mult de ceea ce se întâmplă în jur. Dimineaţa, sâmbătă, de Sf.Împăraţi, mai poţi să întâlneşti o persoană deosebită care să-ţi focalizeze atenţia şi sentimentele. Ai în tine o mare dorinţă de a dărui şi chiar faci mici cadouri, aşa, fără motiv. Nu fă confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor. Fă-ţi o legendă, o imagine care să corespundă preferintelor anturajului şi o să ai toate avantajele. Călătoriile sunt sub un semn fast – poţi pleca în weekend la mare, la munte, dacă nu ai făcut-o până acum. Transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii sau familia. Sanatatea este bună şi chiar si banii sunt intr-o dinamica pozitiva.

SĂGETĂTOR O schimbare este necesară pentru că o mică sau mai mare nerealizare te pune pe gânduri. Nu te grăbi! În weekend fă, însă, o pauză şi sărbătoreşte pe cei care au nume de botez împărăteşti! Realizări mici însă pline de bucurii. Dacă vrei sa pleci undeva, în weekend intr-o calatorie sau excursie, mai bine amâna. Lasă medicamentele neprescrise deoparte şi mai ales continua căutare a adevărului „absolut” : tot nu ai ce face cu el, nici nu te eliberează, nici nu te face mai puternic, ci doar te doare. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. De asemenea supravegheaza-ti regimul alimentar. Păstreaza-ti calmul în discuţiile din dragoste: iti cade o discuţie “aprinsă”. Posibile schimbări şi veşti plăcute. Fii la obiect în ceea ce vrei sa spui. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Nu oricine, chiar dacă este român, se naşte poet! Sanatatea este mediocru spre bine aspectata, iar banii nu sunt in cele mai bune configuratii. Deci, un weekend obişnuit, sigur, cu petrecerea de Sf. Împăraţi!

CAPRICORN Trebuie să ai mai multă încredere în propriile forţe şi să încetezi să căuţi perfecţiunea. Fii mai ordonat, organizat şi realist! Nu uita să feliciţi pe cei care au ziua onomastică! Perioadele tulburi, cu grad înalt de risc şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna, prin aplicarea practică şi pragmatică a analizei reci şi pertinente care te caracterizează. Şi prin faptul că eşti un supravieţuitor, ţii la pielea ta, siguranţa ta personală te interesează în ceol mai înalt grad. Schimbările bruşte şi perioadele de incertitudine şi anxietate, adica crizele, îţi sunt favorabile pentru că te motivează şi îţi permite să-ţi pui la bătaie capacităţile tale de sprinter intelectual. Pe perioade scurte de timp nimeni nu-ţi poate face faţă! Nu amâna, nu prelungi nejustificat – atunci pierzi! Evită neînţelegerile cu anturajul prin cererea insistentă de explicaţii şi precizări. Duminică ai o întîlnire care îţi face plăcere.

VĂRSĂTOR Îţi place tehnologia, dar nu te mai gândi ce cadouri scumpe să faci celor dragi, de Sf.Împăraţi, ci, trebuie să fii aproape de ei şi să-i înţelegi şi să-i ajuţi, să le faci viaţa plăcută! Constaţi că proiectele tale sunt prea vaste, prea importante, consumă prea multe resurse. Construieşti piramide, cumva? Sper că nu, concentrează-te pe activităţile simple aducătoare de profit! Trebuie să ţii seama de sfatul dezinteresat al stelelor care favorizează propria ta zodie şi ocupă-te mai mult de propriile interese. Da, de interesele tale, nu de ce vrea cutare, sau cutare, sau aiurea, convenţii sociale şi obligaţii pecuniare de weekend şi de Sf.împăraţi. Dar, îţi cunoşti propriile interese? Conjunctura iţi indică duminică o zi în care trebuie să-ţi struneşti emoţiile şi să dai dovada de inspiraţie, atât în relaţiile familie cât şi în afaceri. În weekend nu trebuie să faci nicio plată! Poţi? Eu cred că nu!

PEŞTI Fericiţi fie făcătorii de pace! În weekend o să mediezi la petrecerea de Constantin şi Elena, ca toată lumea să se împace, să fie bucurie şi veselie. Apoi, poate, o să te gândeşti şi la tine! Weekendul este favorabil lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi titanice, mai ales dacă este vorba de curăţenie! Nu ai frică, păstrează speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul tău! Totuşi, weekend-ul, segmentul de timp în discuţie este o perioadă încurcată. Eşti pe lungimea de unda a anturajului, intelegi ce se întamplă cu tine, cu cei din jur, cu Universul în general, dar este foarte greu in perioada menţionată să fii obiectiv. Încearcă, dacă îţi serveşte la ceva, să ai o perspectivă mai îndepărtată asupra ultimilor evenimente. O hotărâre de mai demult, în registrul sentimental, nu se dovedeşte cea mai potrivită şi încerci să găseşti acum soluţii care să-ţi convină şi să rezolve situaţia, lăsată – după cum arată Saturn şi Uranus – în suspensie, sau cu o rezolvare parţială temporară. Pe de altă parte ceva întârzie în continuare, planetele colective fac ca întârzierile să se acumuleze şi să provoace chiar pierderi. Trebuie să clarifici situaţiile sentimentale!