HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 21 septembrie 2022. Două pilde cu Nastratin Hogea

Pe 21 septembrie s-au născut H. G. Wells, Stephen King, Leonard Cohen, Larry Hagman, Marius Popp, Păuniţa Ionescu, Iosif Sârbu, Valeriu Sterian, George Crin Laurenţiu Antonescu.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Codrat şi Proorocul Iona. Nimic în „Kalendar”.

Zi fastă. Penultima zi de vară, vară care ţine de la solstiţiul de vară la echinocţiul de toamnă.

Ziua de naştere a lui Crin Antonescu. Să-i spunem: La Mulţi Ani! Vom afla vreodată cu ce a fost şantajat de a lăsat preşedenţia şi şefia partidului şi s-a retras cu figura aceea bosumflată şi acră? Da, dar ochii lui de husky parcă spun: „mamă, mamă, ce v-aş face dacă…” Dacă?! Gurile rele din cafenelele din Dorobanţi spun că este un şantaj cu telecomunicaţii şi cu o femeie. Nu neapărat în ordinea aceasta.

Am dat mașina la service pentru RK. Așa am apucat, așa fac. Am făcut 130.000 km cu ea, am luat-o nouă de la Mache, de la Rădăcini. Ieri, de dimineață, m-a sunat noul meu mecanic să-mi spună că vechea mea mașină, un Cielo Executive din anul 2005 este ceva nemaivăzut. Este un hibrid! Are motorul de Opel Nexa, transmisia și plăcuțele de frână de Mercedes, rulmenții de Opel Kadett, iar restul pieselor sunt de Opel și VW. Nimic de Daewoo, nici măcar o piesă. Așa că mă roagă să mă duc eu la ”Trei căței”, că știe el că sunt acolo iubit și mereu bine primit și să fac rost de… și urmează o listă luuungă de piese de schimb, cu codurile respective, între care cureaua de distribuție plus pompa de apă erau pe primul loc.

”Trei căței” este un fel de cârciumă-bar-magazin-bordel-casă de schimb și amanet-pariuri aflată undeva, în împrejurimi, în pădurea de lângă Piatra Corbului. Ținută de un personaj foarte pitoresc, un moldovean din republică, unul din foștii partizani ai lui Ilie Ilașcu. Blând și bun la suflet, sfătos nevoie mare, mă prețuiește ca pe vodca de Tomsk, lucru rar și foarte prețios, pentru că știu istoria, în special a Moldovei, dar și a Rusiei, ca nimeni altul. La el poți să comanzi orice, de la niște banali biscuiți pentru slăbit cățeii, până la un submarin atomic! Așa că l-am chemat pe Bogdan cu mașina lui, că nu o să fac zeci de kilometri pe jos și ne-am dus la ”Trei căței”. Acolo, forfotă mare. Se făceau pariuri pe războiul din Ucraina, războiul de pe tik tok cum spune primul meu ucenic, Gabi. Cota era de șase la cinci în favoarea Rusiei, asta ieri, 20 septembrie 2022 la ora 11:20. Lumea paria bani frumoși, se etalau multe hârtii de o sută de euroi. Pentru că am uitat să vă spun, ”Trei Căței” este în zona euro, singura monedă cu care se plătește acolo sunt euroii. Bine, merg și dolarii, de când au crescut, fostul luptător din rezistența românească de pe Nistru acceptă și dolarii. Am comandat ceea ce aveam de comandat, moldoveanul a făcut ochii mari și m-a întrebat câte mașini am, i-am explicat și a rămas pe gânduri. Apoi m-a îmbiat să pariez pe Rusia, are el niște informații… Nu are încotro, dacă Rusia pică se duce direct în UE, a comentat blândul moldovean, care era specializat în tăiere gâturilor santinelelor rusești! Apoi Rusia nu a pierdut niciun război, niciodată, a continuat moldoveanul. Nu sunt așa de sigur, i-am răspuns și i-am povestit de episodul când, în Evul Mediu, o alianță polonezo-lituaniană i-a bătut pe ruși de le-a sunat apa în cap și au ocupat Moscova timp de doi ani. Moldoveanul s-a uitat la mine neîncrezător, când ajutorul lui îi spuse ridicând ochii de pe smart că dom profesor, adica eu, am dreptate, așa a fost! Habar nu avea și ca să înviorez atmosfera i-am spus două pilde cu Nastratin Hogea. Moldoveanul a râs cât a putut și mi-a spus să revin luni că îmi face rost de piesele de schimb subito!

Așa că nu am niciun motiv să nu vă fac părtași și pe domniile voastre de cele două pilde cu Nastratin Hogea. Iată:

Nastratin avea şi el o dambla. Să fie cetăţean britanic! Mult a rugat şi a căutat, în dreapta şi în stânga, până a ajuns la consului Majestăţii Sale. Acesta a scris la Foreign Office, scrisoarea a ajuns unde trebuie, ba un lord al Amiralităţii de la Home Fleet a intervenit pentru Nastratin Hogea – îi citise pildele şi era forte convins că umorul lui Nastratin este foarte britanic! Aşa că Nastratin, într-o bună zi, a fost chemat la Consulatul Marii Britanii. S-a dus îmbrăcat frumos şi cu câţiva prieteni buni. A ieşit din consulat trist, cu o faţă lungă. „Te-au respins, nu ţi-au dat cetăţenia?”, au sărit prietenii cu gura. „Ba!”, a răspuns Nastratin arătând paşaportul abastru cu stema Majestăţii Sale. „Atunci, de ce eşti supărat?” Nastratin Hogea a răspuns: „Ştiţi, dragi prieteni, noi, englezii, am pierdut India!”

Și, a doua pildă:

Nastratid Hogea a fost chemat, cu multe rugăminţi, într-o regiune unde nu plouase de mult timp, era mare secetă. Înţelepţii de pe acolo au spus, că, numai Nastratin mai poate găsi ceva, ei au încercat totul, de la vrăji la rugăminţi pioase către Allah.

Cum a ajuns acolo, unde era secetă mare şi apa rară, Nastratin Hogea a cerut un lighean mare de apă. Să ştiţi că cuvântul „lighean” vine din farsi, din persană, preluat şi de turci, noi de la ei îl avem, înseamnă vas de spălat. Oamenii au dat din umeri şi au adunat ultimile rezerve de apă.

Nastratin, nici una, nici două, îşi scoate cămaşa de pe el şi începe să o spele, cu mare atenţie. Oamenii încep să murmure. „Nu aveţi nicio grijă, ştiu eu ce fac” le-a răspuns Nastratin. Ba, mai cere încă un lighean cu apă. Oamenii au luat apa de la gura copiilor şi au încropit încă un lighean cu apă. Nastratin şi-a limpezit cămaşa şi era foarte fericit. Lumea a început să strige că Nastratin îşi bate joc. „Nu aveţi nicio grijă, ştiu eu ce fac” le-a răspuns Nastratin. Apoi a stors bine-bine cămaşa şi a pus-o la uscat. Nu au trecut câtva minute şi cerul s-a acoperit de nori şi a început să plouă, ce spun eu, parcă turna cu ligheanu, pardon, cu găleatal! Lumea s-a mirat tare, dar Nastratin a spus: „Vedeţi, aşa se întâmplă de fiecare dată când îmi pun rufele la uscat!”

În Prahova submonană nu a plouat cum trebuie de vreo două săptămâni, așa că pilda lui Nastratin ar trebui aplicată. Dar să mai treacă o zi, mereu avem această speranță că mâine poate fi mai bine, doar, așa spunem cu toții, mâine este o altă zi!

HOROSCOP 21 septembrie 2022

BERBEC Cu o conjunctură complexă, este o zi paradoxală. Lucrurile se aranjeză, parcă, de la sine. Evită să repeţi greşelile trecutului şi acestă zi de miercuri poate deveni confortabilă! Posibile mici dureri de cap, la propriu şi la figurat pe fondul unui Marte complex aspectat. Este indicat să amâni deciziile importante pe mai târziu. Ziua este favorabilă cumpărăturilor, tratamentelor sofisticate cosmetice sau de întreţinere, vizitelor la prieteni credinciosi sau la bănci bogate.

TAUR Dimineaţa eşti mai sociabil şi mai bine dispus decât de obicei. Trebuie să arăţi bine, ca să te simţi bine! Eşti motivat şi poţi rezolva bine mai toate problemele profesionale sau personale! Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Ceva legat de un aspect legal, de jurisprudenţă. Deocamdată aspectul este neutru şi nu te afectează în nici un mod. Cooperează mai strâns cu partenerii, fie de afaceri, fie de amor şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei, cu un zâmbet şi dulce- dulce ca o prăjiturică din Orient.

GEMENI Ceva pare că te supără! Oare, ţi-ai pierdut simţul umorului? Totuşi, un mijloc de săptămână inspirat, mai ales pentru promovarea intereselor personale, sentimentale. Evită să vorbeşti mult! Astazi investeşte în relaţii de afaceri şi în dragoste. Magnetismul personal este în creştere. O persoană influentă, Leu sau Scorpion, te va ajuta, sau mai curând poate să te ajute. Este o perioadă splendidă ca să începi proiecte noi, să legi noi prietenii. O veste bună şi una mai puţin bună, dar din fericire veştile nu sunt legate între ele. Nu te lăsa dus de nas de intrigi şi bârfe!

RAC Tot încerci să obţii unele fapte, informaţii, mărturisiri! Nu te potoleşti până nu afli ceea ce s-a întâmplat, în acestă zi de miercuri risipind energia care s-ar fi potrivit mai bine la muncă! Lasă ambiţiile şi vanitatea de o parte şi bucură-te de toamna care o să fie frumoasă, o adevărată vară indiană. Perioada zilei de astăzi este pentru cei născuţi sub semnul Racului o perioadă splendidă ca sa admire natura, sau natura umana. O mică supărare dar pe total perioada – îţi este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nicio importanţă.

LEU Eşti pe cale să ai mai multă grijă de tine şi de cei din jur. În această zi de miercuri, ziua lui Mercur, dedică mai mult timp familiei, celor dragi. Trebuie să te interesezi mai mult de problemele celorlalţi! Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii. Astăzi, joi, este ziua în care trebuie să dai dovadă de exactitate şi precizie, altfel vei avea de pierdut. Trebuie, de asemenea, să fii foarte clar în exprimarea sentimentelor. Nu trebuie să vorbeşti mult. Pregăteşte din timp ce ai de spus, fă-ţi stereotipuri de exprimare şi repetă de mai multe ori ceea ce este într-adevăr important pentru tine. Aşa, nu poţi să greşeşti!

FECIOARĂ Evită, la muncă, intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Evită şi mişcările bruşte care pot provoca crampe muşchiulare. O zi ceva mai obositoare şi enervantă. Nu pleca la drum lung! Astăzi poate fi o periodă de realizări şi acumulări. O serie de evenimente te vor obliga la o analiză aprofundată. Noi prietenii sau relaţii pot face perioada interesantă. Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă face să nu obţineţi rezultatul dorit şi vei pierde încrederea subalternilor sau a micului grup din care faci parte.

BALANŢĂ Astăzi, miercuri, ziua lui Mercur, acţionezi cu multă energie şi pasiune. Păcat că cei din jur nu au ritmul tău şi nu te urmează. Colegii, familia, dau semne că au probleme şi că nu le arde de planurile tale! Realizări mici, însă pline de bucurii. Astazi te vei simţi foarte bine citind o carte, sau vizionând un film bun. Poţi face ceva cumparaturi – poate vei întâlni o persoană interesantă din trecutul nu prea îndepărtat. Este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei. Fă-ti stereotipuri de exprimare şi de comportament! Ştii că eşti harnic, curat şi minuţios, dar nu eşti spontan!

SCORPION Eşti pus în faţa unei situaţii total lipsită de sens. Poate unde ziua este slab aspectata astrologic. Poate unde peste tot este haos şi nepăsare. Totuşi, eşti aproape de o soluţie, insistă! Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii, sau, cu cei dragi, vei constata bunele lor intenţii. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Nu specula, nu da sau primi bani cu împrumut. Mare atenţie dacă călătoreşti, sau eşti departe de casă.

SĂGETĂTOR Prea multă vorbărie şi prea multe destăinuri pot să-ţi influenţeze negativ reputaţia. „Rufele murdare se spală în familie” este un proverb vechi, respectat de cei care vor să aibă succes. Totuşi, călătoriile sunt sub un semn fast. Aspectele planetare complexe oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Transformări în bine, la serviciu şi acasă. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când starea de bine îţi este pusă la încercare – niste dureri suspecte şi insistente… Femeile Scorpion, mai ales, sunt astăzi avantajate în dragoste.

CAPRICORN Un mijloc de săptămână bun. Cu un moral bun şi bună dispoziţie, poţi atrage oportunităţi favorabile. Ai păreri precise despre orice şi nu faci un secret din ele. Nu exagera cu efortul fizic! O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Spaţiile largi te aşteaptă: în natură şi în viaţa socială. Trebuie să ai mai multă încredere în colaboratori. Dar nu uita: “schimbările dese – cheia marilor succese”! Protejează-ţi sănătatea în cel mai înalt grad şi evită orice are un grad de risc.

VĂRSĂTOR Astăzi trebuie să dai dovadă de motivaţie şi de pasiunea ta pentru tehnologie, ca să poţi face faţă problemelor de la serviciu. Poate e numai reinstalarea „Windows”, sau automatul de cafea! Pentru unii Vărsători de apă, dar semn de aer, câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate. Nu conteză ce şi cum faci, contează mai mult pentru cine – iar până la urmă rămâne doar rezultatul. Căci, nu schelele conteză, ci casa care rămâne! Orice are o regulă. Până şi razboiul si duelul au regulile lor, şi execuţiile publice. Nerespectarea regulilor sau lipsa lor aduce dezastru. Fă-ţi reguli şi respectă-le. Asta se chiamă „voinţa de a învinge”!

PEŞTI O problemă din trecut te-a ajuns din urmă. Eşti pe cale să primeşti atenţionări atât de la familie şi/sau de la „jumătatea” ta, cu acte, sau nu. Reflectă bine înainte de a lua o decizie! Partea solidă, consistentă, a zodiei te ajută să-ţi înţelegei mai bine limitările sau să îţi aminteşti de “adevărata ta chemare” în viaţă. Nu trebuie să dai dovadă de naivitatea proverbială a zodiei, mai ales în relaţiile cu necunoscuţii. Sau dacă este vorba de un medicament minune pentru beteşugurile tale, sau pentru slăbit. Iar te păcălesc! Atenţie la mijloacele de transport în comun. Nu te lăsa tentat de cumpărături extravagante.