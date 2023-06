HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 21 iunie 2023. Când sună telefonul la miezul nopții, sau despre Emil Cioran

21 iunie

Pe 21 iunie s-au născut Jean-Paul Sartre, Benazir Bhutto, Francoise Sagan, Bertha von Suttner, James Short, prinţul William, Andrei Şerban, Puiu Călinescu, Horia Furtună.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții Iulian din Tars și Afrodisie.

Astăzi la ora 17:57:39 este solstițiul de vară. Soarele trece, în mod convențional, din zodia Gemenilor în cea a Racului.

Undeva, în Dacia, care i se spune astăzi, nu se știe de ce, România, mai știu unii gesturile și vorbele, ritualul de solstițiul de vară, când Soarele ajunge, pe cer, în vârful ascensiunii sale. Tropicul Racului. Din fericire secrete mari şi grele încă mai ţin, ca cele șapte sigilii, o naţie întreagă să nu fie spurcată şi spulberată de străini răuvoitori!

Acum două-trei mii de ani dacii veneau, se apropiau, iată-i în depărtare! Războinici puternici şi femei frumoase, mândria unei rase nobile, legendare. „Cei mai drepţi şi mai viteji!” Îndeplineau și ei, la rândul lor, un ritual vechi de când lumea, de la strămoşii agatârşi. Nu mai ştiau exact toate vorbele şi gesturile, tot ritualul, dar de petrecut, petreceau!

Noaptea solstiţiului de vară era dedicată spiritelor focului. Nimeni nu dormea, toată lumea stătea pe lângă imense focuri de tabără, pentru că cine vedea primul răsăritul de soare în ziua solstiţiului de vară, acela era norocos tot anul şi era cinstit şi admirat de toată lumea.

Se spuneau poveşti vechi de la strămoşi, se cânta, se dansa, se mâncau fripturi delicioase făcute la proţap, se bea vin adevărat şi se legau prietenii.

În Marea Britanie, la Stonehenge, probabil că niște ciudați îmbrăcați în alb o să facă niște gesturi și o să spună niște vorbe inventate de ei. Sunt wicca, nu au nimic comun cu druizii – vechea credință europeană a fost pierdută complet. Oare?

Da… Începe vara. Nu vara astronomică, vara! Calendarul greșește, este decalat față de reperele naturale cu douăzeci de zile. Nu știu de ce, chiar nu știu!

Când telefonul sună la miezul nopții nu poate fi decât o veste rea. Așa a fost și de data aceasta. S-a săvârșit din această viață Adrian Popescu, coleg de la ”Romelectro” și bun prieten. Vorbeam aproape zilnic la telefon. Cu ani buni mai tânăr decât mine. Un om tare blând și bun, cum numai sunt astăzi. Un economist de comerț exterior de excepție, de câte ori lucram cu el o ofertă, câștigam licitația. Dumnezeu să te odihnească, drag prieten !

Nu știu de ce cinismul vieții acesteia și vestea rea primită m-a făcut să mă gândesc la Emil Cioran. Mi-am încrucișat pașii cu el prin Parisul anilor 70, în Cartierul Latin. Poate chiar i-am făcut cinste cu ”un petit blanc” era obiceiul meu să onorez pe cei mai în vârstă, evident filozofi abisali. Dar nu l-am cunoscut niciodată. Doar Mircea Eliade a notat, odată: ”…lui Emil Cioran i-ar fi plăcut filozofia ta de viață”.

Costică Bradatan este profesor de științe umaniste la Honors College de la Texas Tech University și profesor onorific de cercetare de filozofie la Universitatea din Queensland din Australia. El este autorul, cel mai recent, În Praise of Failure: Four Lessons in Humility (2023). Este editorul de religie/filozofie pentru The Los Angeles Review of Books și editorul fondator a două serii de cărți: Philosophical Filmmakers la Bloomsbury și No Limits la Columbia University Press. Iată un scurt eseu scris de către un român, despre alt român. Amândoi înstrăinați.

Asemenea anticului său predecesor, filozoful cinic Diogene din Sinope, Cioran și-a transformat sărăcia într-o insignă a onoarei filozofice. Pentru nevoile cele mai stringente ale corpului său, s-a bazat pe bunătatea străinilor și pe generozitatea prietenilor. Purta hainele altora sau le dădea, împreună cu inteligența și erudiția lui în schimbul unei mese. Ar fi făcut orice, cu excepția unei slujbe adecvate.

A nu face nimic într-o lume în care toată lumea părea ocupată să facă ceva – orice – i-a părut lui Cioran singurul stil de viață care merită urmat și apărat. O viață lipsită de acțiune și ambiții practice, de distrageri și aglomerație, este o viață în care s-a făcut loc pentru sens: „Orice lucru bun vine din indolență, din incapacitatea noastră de a acționa, de a ne executa proiectele și planurile”, a scris Cioran. Și s-a comportat în consecință. Când un jurnalist l-a întrebat odată despre rutinele sale de scriitor, răspunsul lui a fost sinceritatea în sine: „De cele mai multe ori nu fac nimic. Sunt cel mai leneș om din Paris… singurul care face mai puțin decât mine este o curvă fără clienți.”

Poate că Cioran glumea, dar lenevia lui era o treabă serioasă. A fost un proiect anevoios de-a lungul vieții, în care și-a depus toate eforturile și pe care l-a servit cu dăruire deplină. El a pornit pe această cale nu dintr-o dispoziție deosebit de leneșă, ci din cauza setei lui de nestins de cunoaștere și înțelegere. „Să nu faci absolut nimic este cel mai dificil lucru din lume, cel mai dificil și cel mai intelectual”, a observat Oscar Wilde cu decenii înainte de Cioran. Dacă vrem să înțelegem lumea, trebuie să încetăm să acționăm asupra ei: trebuie să o contemplăm. Contemplarea și acțiunea sunt dușmani jurați. A nu face nimic aduce la iveală un unghi din care să privim totul cu detașare cosmică. Lenevia generează profunzimea viziunii și o perspectivă cu adevărat filozofică.

Cioran și-a câștigat cele mai mari înțelegeri nu din cărți sau școli de lux, ci din plimbarea fără scop prin Paris și din nopțile sale de insomnie atroce. El nu a învățat filozofie de la profesorii săi, ci din conversațiile sale cu cerșetori, bețivi și lucrători sexuali. Mergând pe urmele altor mari leneși ai tradiției contemplative – precum Bartleby al lui Herman Melville sau Oblomov al lui Ivan Gonciarov – Cioran se afla într-o poziție bună pentru a explora întinderile vaste de neant care precede apariția noastră și care o va urma. A privi golul în față a fost slujba lui consumatoare, chiar dacă a fost șomer pentru cea mai mare parte a vieții.

Primind astfel „revelația nesemnificației universale”, Cioran a decis că cea mai bună existență socială posibilă ar fi viața unui parazit – un învins. Într-o lume fără sens, a observat el, „un singur lucru contează: să înveți să fii învins”. Îmbrățișarea pierderii, a profita la maximum de ea, a deveni una cu ea, a devenit marele proiect al vieții sale. Cioran a aspirat să fie un ratat la fel de unic și pasional cum aspiră alții să-și facă un nume în afaceri, mediul academic sau politică. Căci el și-a dat seama de la început că pierderea ne pune în cea mai bună poziție pentru a înțelege cum funcționează societatea și cum ea poate transforma pe ascuns socialitatea noastră într-o formă de auto-sclavie. Cel mai important dintre toate, pierderea ne oferă cheia secretului cel mai bine păzit al vieții: în esență, lumea – și noi în ea – nu este altceva decât un proiect eșuat. Haide să detailăm, să studiem un pic lucrurile.

Eșuăm tot timpul, în lucruri mari și mici, dar cel mai mare eșec al nostru poate fi că, de regulă, nu înțelegem eșecul. Și din moment ce nu suntem pregătiți să ne gândim la asta, nu putem înțelege semnificația sa mai largă în viața noastră. O lungă istorie evolutivă ne-a determinat să mergem orbește pentru orice ne crește șansele de supraviețuire în lume și, prin urmare, să urmărim succesul imediat. Gândirea eșecului, la fel cum gândirea asupra finituții și mortalității noastre, nu ne îmbunătățește șansele de supraviețuire. Eșecul este iruperea bruscă a neantului în mijlocul existenței, iar contemplarea neantului, deși este iluminatoare spiritual, nu are prea mult sens evolutiv. De aceea, atunci când se întâmplă un eșec – și se întâmplă tot timpul – avem tendința instinctiv de a merge mai departe, fără să acordăm prea multă atenție sau să-l studiem în profunzime. Aceasta trebuie să fie una dintre cele mai dulci victorii ale eșecului asupra noastră.

Luați citatul Beckettian despre eșecul mai bine, pe care guru-ul de auto-ajutorare, antreprenorii deveniti maeștri spirituali și alți „hackeri de viață” îl repetă cu abandon. Nimic nu este mai ușor, dacă îi asculți pe acești înțelepți, decât să dai peste realizări spectaculoase după ce ai experimentat un dezastru. Din această perspectivă, eșecul este întotdeauna plin de împlinire, ca o ceartă între îndrăgostiți, ceea ce face eventuala lor împăcare cu atât mai dulce – un mic truc menit să condimenteze o relație deja reușită. Totuși, ceea ce acești oameni nu reușesc întotdeauna să menționeze este ceea ce vine imediat după citatul lor favorit de eșec. Căci există, pentru Samuel Beckett, ceva chiar mai bun decât eșuarea mai bună: eșecul mai rău. Coborând și cobind. Capitulare. Caut o ieșire. Expirare. Iată contextul mai larg al romanei sale Worstward Ho (1983), care, de regulă, este convenabil omis: „Încercați din nou. Eșuează din nou. Din nou mai bine. Sau mai bine și mai rău. Eșuează din nou și mai rău. Din nou și mai rău. Până când se îmbolnăvesc definitiv. Vomează definitiv.” Eșecul nu duce neapărat la succes, ci la și mai mult eșec – eșec abject, dureros, insuportabil. Am menționat că Beckett era prietenul lui Cioran? „În mijlocul ruinelor tale mă simt ca acasă”, i-a scris Beckett odată.

Această acoperire cu pudră de zahăr a eșecului face parte dintr-un proces societal mai amplu. Tot ceea ce este neplăcut, tulburător, deprimant în cultura noastră este neutralizat, sterilizat și imediat scos din vedere. Nu atât din motive de sănătate mintală, cât din motive economice și sociale. Pentru a fi membri productivi ai societății, pentru a putea face sume mari de bani și pentru a cheltui și mai mult, pentru a lua împrumuturi și a le rambursa cu dobândă, trebuie să fim cuplati de o „perspectivă pozitivă”. Capitalismul nu prosperă pe singuratici, depresivi și metafizicieni. Nicio bancă respectabilă nu va împrumuta bani unui client astăzi, care s-ar putea să-l ia în brațe pe Henry David Thoreau, mâine.

Observatorii buricului pot fi elemente periculoase. La fel pot face nihiliştii filosofici. Dacă numărul lor ar fi lăsat necontrolat, ei ar putea submina chiar și cele mai harnice dintre comunități. De aceea, astfel de tendințe antisociale trebuie urmărite îndeaproape și eliminate după caz. O armată impresionantă de terapeuți, antrenori de bunăstare, instructori de yoga, experți în auto-ajutorare, animatori, educatori, antreprenori și alte suflete caritabile este desfășurată pentru a ne asigura că nu vom da niciodată peste partea întunecată a existenței, cu atât mai puțin să privim golul, neantul, în față, așa cum obișnuia Cioran. Acest lucru este problematic chiar și atunci când vine vorba de noi prin medierea artei sau a literaturii.

Cărțile grozave care explorează abisul sufletului uman (cei mediocri nu merg niciodată acolo) vin acum cu „avertismente de declanșare”. Inhalarea literaturii serioase este aparent la fel de periculosă ca fumatul. Desigur, această industrie a acoperirii cu zahăr a transformat viața în societatea modernă într-o chestiune extrem de artificială și în mare parte o batjocură, dar majoritatea oamenilor nu par să se deranjeze. Căci lipsa de minte este o altă dimensiune importantă a vieții moderne.

Aceasta este înțelepciunea sălbatică a lui Cioran – sau ar fi putut fi. Nu poți rata ironia. Dacă trebuie să-l ascultați, el „nu a putut face nimic serios” toată viața sa și, totuși, în cărțile sale, el a oferit unele dintre cele mai serioase perspective asupra condiției alienate a vieții moderne, în care trăim cu toții. Un aspect al pustniciei mele în rodaj este foarte cioranian.

O să intru pe Dimineața Astronomilor, să văd ce doresc, ce s-a mai întâmplat. Apoi o să continui să descarc filme și seriale. Am găsit un site unde totul este dublat în limba franceză, așa că o să am ciudățenia exotică de a asculta filmele americane în melodioasa limbă a lui Voltaire. Până mâine, când o să constat, dar sunt sigur de pe acum, că este, o altă zi!

HOROSCOP 21 iunie 2023

BERBEC Ziua solstiţiului de vară te găseşte pregătit să te lupţi pentru interesele tale. Totuşi, relizezi că nu poţi schimba anumite situaţii, obiceiuri, reguli! Adaptează-te, cu iscusință. Graba şi enervarea, însă, nu au fost niciodată productive. Nici astăzi. Trebuie să dai dovadă de tact, calm şi diplomaţie. Nu te baza pe intuiţie, cel puţin nu astăzi. Încercă să nu te enervezi şi mai ales să nu iei decizii importante. Ai tendinţa logică să amâni nişte lucruri şi până la urmă nu este chiar o idee rea.

TAUR Astăzi trebuie să faci ceea ce ştii tu mai bine, la ceea ce te pricepi în special, este doar solstiţiul de vară! Eşti în criză de timp, mai pe seară, alege ce este important pentru tine! În a doua parte a zilei eşti mai puţin ambiţios şi încăpăţânat decât de obicei şi pari chiar mulţumit de situaţia ta actuală şi de ceea ce ţi se întâmplă. Poţi păcăli pe toată lumea, dar nu şi pe tine însuţi. Simţi nevoia unui grad de libertate personală mai mare, care în sistemul actual „ticăloşit” înseamnă doar bani mulţi. Pe care, evident, nu-i ai pentru că banii sunt la „ticăloşi” şi la „băieţii deştepţi”.

GEMENI Energia solstiţiului de vară te dinamizează şi vrei ceva nou, incitant, poate chiar aventuros. Poate împărtășești aceleaşi idei şi valori cu unii din jurul tău, pe care poți să-i faci aliaţi! Sunt mai multe aspecte nefavorabile, cuadratiri şi opoziţii. Şi tu poţi întâlni o opoziţie astăzi, dar nu te înfuria, astăzi este ziua „opoziţiilor”. Prudenţa, vigilenţa şi un dram de viclenie te pot scuti de necazuri în perioada menţionată. Poziţia Lunii şi a lui Mercur ne îndreptăţesc să spunem că este bine, ca în perioada menţionată, să asculţi cu atenţie şi să provoci partenerii la discuţii.

RAC Ești pe cale să gestionezi mai bine stresul, oboseala. Puterea solstiţiului de vară îţi oferă energia de care ai nevoie. Ai stabilit o ordine de priorităţi şi încerci să o respecţi! Aspecte favorabile afacerilor şi deciziilor importante. De asemenea o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul realizărilor. Dacă te duci la birou, totuşi se mai şi lucreză, sau unde îţi desfăşori activitatea, concentrează-te şi clarifică, eventual chiar finalizează problemele importante care trenează de ceva timp. O zi favorabilă, în special pentru activităţile de rutină.

LEU Intri într-o altă ordine cosmică, într-un alt ciclu al timpului. Solstiţiul de vară este pentru tine un reper important. Simţi nevoia să-ţi extinzi relaţiile umane, teritoriul tău social. Astăzi în special şi în ce a mai rămas din săptămână, în general, este timpul regrupării. Trebuie să analizezi ultimele demersuri şi evenimente şi să retrasezi cursul lucrurilor. Fereşte-te de discuţii, mai ales pe seară. Nu reacţiona la nimic, taci şi zâmbeşte, mai ales dacă provocările vin din partea unei femei. O atitudine de felul „da, înţeleg, dar nu este în puterea mea !” descureajează o femeie pusă pe revanşă.

FECIOARĂ Multe de făcut în această zi, tradițional, a lui Mercur. Toate s-au adunat astăzi, în ziua solstițiului de vară! Sunt situaţii, care te obsedează şi este greu să le găseşti soluţie. Totuși, o zi liniştită pe care o poţi termina la o terasă sau la un film. Dar, ceva legat de un aspect legal, de jurisprudenţă. Deocamdată aspectul este neutru şi nu te afectează în niciun mod. Ia uită-te în contractul tău de muncă, citeşte-l cu atenţie. Nicioadată nu ai făcut asta. Poţi să ai surprize! Cooperează mai strâns cu partenerii sau colegii şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei.

BALANŢĂ Ziua solstiţiului de vară favorizează comerţul, cumpărăturile, domeniul negustoresc. Sau ceva similar. Fii atent la oportunități, domeniul sentimental e avantajat, amorul e la loc de cinste! O zi mai neobişnuită atât ca densitate cît şi ca evenimente în care poţi să faci ceva mai neobişnuit şi mai deosebit. Hermes, corespondentul grec al lui Mercur, te protejează astăzi în mod deosebit, aşa că poţi face cumpărături inspirate pentru tine, sau/şi pentru cei dragi. Dacă ai ceva de spus, astăzi este ziua, pentru că te bucuri de darul elocinţei. Planurile şi proiectele începute astăzi sunt faste şi pot să aibă o dezvoltare interesantă.

SCORPION În această dimineața adopţi un stil frivol, încercând să controlezi interesele celor din jurul tău. Vrei să-ţi impui propriul program la serviciu şi seducţia ţi se pare cea mai ușoară cale! Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi cadouri. Ceea ce cumperi astazi va face mare placere celei dragi. Astăzi eşti ceva mai sensibil. Supraveghează-ţi regimul alimentar şi nu uita că graba strică treaba, oricare ar fi ea! Aspecte nu prea favorabile ale planetelor grele şi configuraţii complexe te atenţionează să fii foarte precaut în noile proiecte pe care le începi astăzi, sau chiar la activitatea curentă.

SĂGETĂTOR Solstiţiul de vară îţi oferă o veste bună şi o întâlnire plăcută. Despinde de tine dacă combini cele două oportunităţi, sau le foloseşti pe rând, când crezi că este mai potrivit și necesar. Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului. Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate. Evită, pe cât posibil, schimbările de program, locurile şi oamenii necunoscuţi. Nu intra în relaţii de afaceri cu persoane nerecomandate. Nu începe ceva nou astăzi, nici măcar un pachet nou de ţigări.

CAPRICORN În această zi a solstițiului ai un moral excelent şi debordezi de energie. Poate o petrecere ad-hoc, poate la dans, poate sport! Liberul arbitru este de partea ta, orice decizie pare bună! Emoţional, simţi instinctiv dorinţa să fi cât mai mult în prezenţa celor la care ţii cu adevărat şi care îţi simt căldura sufletească (pe căldura asta!) şi îţi răspund pe măsură la gesturile tandre şi semnele tale de consideraţie. Pe de altă parte simţi o mişcare centrifugă de izolare, mai ales în a doua parte a zilei, o nevoie de singurătate şi solitudine în care vântul pustiului să-ţi vindece rănile sufleteşti.

VĂRSĂTOR O zi favorabilă, pe mai multe planuri. Fă-ţi planuri de vacanţă. Vezi dacă nu poţi să organizezi un grup vesel de prieteni cu care să pleci să te distrezi, poate sărbătoriți solstițiul. Astăzi este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Responsabilităţile pot fi şi de genul, mai drăgălaş, să scoţi căţeluşa afară la ora 11 noaptea! Vorbind serios, se pare că ai o dimineaţă mai aglomerată. Trebuie să te odihneşti mai mult, mai ales în a doua parte a zilei. Sau poate te duci la cursurile de dans? Pe total o zi bună, din punct de vedere personal.

PEŞTI Ai idei bune, chiar foarte bune. Şi nu numai pentru această zi, ziua solstiţiului de vară! În duo “jumătatea” te sprijină şi te încurajează, solo, ai un cor de prieteni care te susţine! Până seara te simţi foarte bine. Sun Tzu spune că, adesea, în timpul unor bătălii, trebuie să dai importanţă detaliilor şi să tratezi în glumă lucrurile importante. Deoarece, urmează înţeleptul, lucrurile mărunte, detaliile de azi sunt sămânţa viitorelor probleme importante de mâine. Nu prea mai ai ce face cu problemele tale nerezolvate, iar rezolvarea lor te costă mulţi bani.