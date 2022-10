HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 20 octombrie 2022. Detoxifierea digitală

Pe 20 octombrie s-au născut „Jolly Roll” Morton, Arthur Rimbaud, Bela Lugosi, Ivo Pogorelich, Alexandru Rosetti, Costel Constantin, Ioan Grigorescu, Ion Dichiseanu, Pompiliu Marcea, Valentin Silivestru.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții Mare Mc. Artemie și Matrona. Nimic în ”Kalendar”, după Filipii de toamnă.

Trine Syvertsen este profesor de studii media la Universitatea din Oslo. Ea este autoarea cărți Digital Detox: The Politics of Disconnecting (2020). Iată:

În urmă cu un deceniu, smartphone-urile sunau în mod constant în public; acum, normele sociale impun ca sunetul să fie oprit, sau cât mai discret. Indivizii, culturile și societățile definesc când este adecvat sau necesar să puneți deoparte dispozitivele digitale.

„Dă dependență”, spune o femeie de 40 de ani. Ea își dezactivează ocazional conturile de rețele sociale și face o detoxifiere digitală în fiecare vară. Pentru ea, deconectarea este „un amestec de eliberare și abstinență”. Un bărbat de vârstă mijlocie ia pauze periodice de la știrile „toxice” și își descrie computerul drept o „mașină de digresiune”: „Pierzi realitatea, are o influență atât de puternică.” O tânără „adoră rețelele sociale”, dar are nevoie de pauze. Ea crede că „antenele sociale” se deteriorează: „Deveniți mai puțin plăcut când conversați și sunteți prezent pentru cei din jur”.

Oamenii de știință au studiat de ce și cum oamenii fac pauze din media digitală. Declarațiile de mai sus sunt rezumate din interviuri. Este dificil de stabilit frecvența și natura deconectarii digitale, dar dovezile evidente de suprautilizare sunt peste tot. În sondaje, o proporție considerabilă a populației răspunde afirmativ la întrebarea „Crezi că petreci prea mult timp online?” Cărțile de perfecționare personală și site-urile online înfloresc cu sfaturi pentru deconectare. Mass-media și articolele academice discută timpul petrecut pe net, comportamentul care provoacă dependență și motivele deconectarii.

Termenul de detoxifiere digitală a fost folosit rar înainte de anul 2010, dar a câștigat popularitate pe măsură ce ne îndreptăm către conectivitate 24/7. Detoxifierea digitală a devenit absolut necesară, pentru a lua o pauză și a altor acte de auto-restricționare a utilizării media. Deconectarea totală, o lună fără net, o zi de deconectare, sau un sabat digital descriu acțiuni similare.

În timp ce mari părți ale lumii încă nu au acces la internet, deconectarea digitală este adesea văzută ca un lux pentru cei bogați. O căutare în Factiva, baza de date media internațională, arată că Marea Britanie se află în fruntea listei țărilor care se referă la „detoxifiere digitală”, urmată de Germania, Statele Unite, India și Australia. În timp ce mulți se luptă să se conecteze, alții se luptă să se deconecteze. Oamenii se decontectează din diferite motive, dar o majoritate zdrobitoare declară că este vorba de stres, inducerea fricii și ”fake news”. Cele mai menționate industrii în legătură cu detoxifierea digitală sunt, de departe, rețelele de socializare și smartphone-urile, iar Mark Zuckerberg este persoana cu cea mai mare referință negativă.

În volumul Digital Detox: The Politics of Disconnecting (2020), se subliniează trei motive principale pentru a lua o pauză digitală. A fi prezent și informat este o preocupare generală. Media digitală ne permite să fim în mai multe locuri deodată, dar oamenii vor și să fie prezenți acolo unde se află, în locațiile lor fizice reale, alături de oamenii care sunt alături de ei acolo. Deși o graniță clară între comunicarea online și offline este greu de identificat, comunicarea față în față este adesea poziționată ca fiind mai autentică și de dorit.

Productivitatea este a doua. Instrumentele digitale economisesc timp, dar sunt și mari consumatoare de timp. Oamenii au lucruri de făcut în afară de a fi online: să citească un text mai lung, să scrie ceva, să-și continue temele sau să facă ceva cu mâinile. Media online întrerupe fluxurile de lucru, iar concentrarea și eficiența scad.

Un al treilea motiv este salvarea intimității. Rețelele sociale oferă comunitate, dar oamenii se auto-restricționează pentru a-și proteja confidențialitatea. Există neliniște în legătură cu împărtășirea informațiilor personale și îngrijorările cresc după numeroase scandaluri. Există, de asemenea, dorința de a-și proteja viața împotriva atacului informațiilor private ale altora, fie văzute ca banale și neinteresante, fie glorificate și imposibil de acceptat.

Ambivalența reiese din aceste descrieri; media online oferă atât plăcere, cât și durere. Plăcere pentru că oferă divertisment nesfârșit, diversiune și contact valoros. Durere pentru că economia atenției folosește mecanisme nemiloase pentru a stimula utilizarea timpului și implicarea, flatându-te cu aprecieri, tentându-te cu recompense, copleșindu-te cu notificări și menținându-te în flux, fără pauze între videoclipuri. Mai mult, acestea sunt doar câteva dintre numeroasele măsuri folosite pentru a ține utilizatorii pe platforme.

Poate că cele mai bune exemple ale graniței dintre plăcere și durere se află în descrierile oamenilor despre ciclurile lor de verificare. Un ciclu de verificare este rutina ta atunci când ridici un smartphone (sau alt gadget digital) și parcurgeți calea aplicațiilor și site-urilor web. Rutina este adesea plăcută timp de cinci, sau 10 minute, dar în curând devine plictisitoare și repetitivă; un flux nesfârșit de fotografii din vacanță pe Instagram; vremea de weekend nu se îmbunătățește chiar dacă ai verificat-o de trei ori; știrile nu mai sunt noi, ci doar actualizări constante despre aceleași povești.

Am întâlnit multe modalități de a-mi restrânge utilizarea media online în cercetarea mea. O distincție simplă este între metodele de reglare a comportamentului și de reglare a tehnologiei. Mulți fac o combinație a ambelor.

Reglementarea comportamentului se face prin limitarea orelor și a locurilor în care sunt utilizate mediile digitale, sau smartphone-urile. Întrucât modelul de afaceri al platformelor este de a crește utilizarea timpului, utilizatorii rezistă prin definirea limitărilor de timp pe ecran pentru ei și familiile lor. Restricțiile de oră tipice sunt fără iPad-uri după prânz, duminică, fără e-mailuri înainte de prânz în timpul săptămânii și dispozitive oprite după cină. O zonă tipică fără ecran definită de utilizatori este o masă cu ceilalți din familie, o petrecere cu prietenii sau pur și simplu să stai în pat. Smartphone-urile sunt puse deoparte într-un weekend, o vacanță sau o pauză de prânz.

Reglementarea tehnologiei se realizează prin utilizarea instrumentelor disponibile pentru limitarea ofertei. Notificările sunt dezactivate și site-urile blocate. Modul zbor este o modalitate rapidă de a deveni offline, în timp ce aplicații precum Forest, Moment și Hold blochează accesul sau recompensează timpul offline. Oamenii își curăță și își organizează dispozitivele, șterg aplicații, limitează listele de prieteni, anulează abonamentele și dezactivează conturile de rețele sociale. Unii revin la vechiul lor Nokia sau cumpără o mașină de scris la mâna a doua pentru a lua notițe. În The Revenge of Analog: Real Things and Why they Matter (2016), David Sax arată cum caietele, discurile, articolele de papetărie, vinilul și jocurile de societate au devenit din nou cool; oamenii sunt entuziasmați de obiectele fizice și le folosesc pentru a încetini utilizarea media.

Dacă citești o carte de perfecționare spirituală, vei găsi toate aceste măsuri drept recomandări. Aceasta este cutia de instrumente. Multe dintre instrumente funcționează. Cu toate acestea, există puține dovezi că o detoxifiere digitală vă va remedia rapid rutina media. În plus, dacă elimini recomandările și împărtășești sfaturi de detoxifiere, riști să faci parte dintr-un exercițiu de învinovățire. Statele, industria, cărțile de autoajutorare, mass-media și experții par să spună același lucru: oferim sfaturi și instrumente, dar trebuie să faceți un pas! Sunteți încurajat să fiți online pentru a fi un cetățean digital responsabil, dar sunteți, de asemenea, responsabil să vă echilibrați viața digitală și să vă deconectați atunci când este necesar.

Multor oameni le este greu să ia chiar și o pauză temporară. Reducerea timpului online sau retragerea de pe un site de rețea socială înseamnă să petreceți timp pregătindu-vă și impunând limite. Platformele și rețelele sociale sunt ușor de alăturat, dar greu de părăsit. În interviuri, utilizatorii își descriu măsurile auto-restrictive, dar și încrederea lor limitată în a le putea îndeplini. Trecerea către conectivitate 24/7 înseamnă că este nevoie de mai multă muncă pentru a deconecta și a găsi alternative compensatorii. Prin urmare, posibilitatea de detoxifiere digitală este inegală. În timp ce mulți nu se pot deconecta din motive de muncă sau sociale, cei bogați își pot trimite copiii la școli offline sau pot căuta refugiu în experiențe culturale, sau naturale offline.

În cartea The Assault on Reason (2007), fostul vicepreședinte american Al Gore a declarat că internetul este „poate cea mai mare sursă de speranță” . Internetul ne-ar elibera de consumul pasiv, manipularea conținutului și exploatarea media corporativă, în special televiziunea. În 2022, ne aflăm în mijlocul unui așa-numit techlash , definit de Cambridge Dictionary ca „un sentiment negativ puternic în rândul unui grup de oameni ca reacție la tehnologia modernă și comportamentul marilor companii de tehnologie”. Detoxifierea digitală și auto-restricționarea nu vor doborî Facebook sau limita puterea platformei, dar mulți o percep ca fiind una dintre puținele moduri de a rezista fricii, ”fake news” și economiei atenției.

În timp ce mulți văd rezistența media ca o formă modernă de tehnofobie sau o panică morală, mi se pare mai interesant să o studiez ca pe un exemplu al modului în care cetățenii răspund la industriile invazive. Răspunsul la nivel individual este dificil, dar modelele colective se dezvoltă odată cu încercările individuale. Perioadele de ecran și zonele fără ecrane sunt adesea negociate colectiv, iar normele colective atenuează povara individuală a autoreglementării.

Studierea pauzelor media digitale poate dezvălui ce prețuiesc indivizii și colectivele în spațiile nemediate și măsurile pe care le iau pentru a le proteja. Normele se dezvoltă lent, dar relațiile cu dispozitivele digitale se adaptează și se schimbă. Nu există o singură soluție pentru intruziunea media, dar multe soluții mici devin standarde.

Care sunt perspectivele de viitor? În primul rând, multe soluții apar la nivelul societății civile. Școlile, restaurantele, transportul public, locurile de muncă și evenimentele culturale recomandă sau restricționează utilizarea media digitale de către clienți. În al doilea rând, normele variază între arenele sociale. S-au studiat drumeții în cabane de munte; aici, îndrumările pentru un comportament online adecvat pot diferi de un startup tech, un lăcaș de cult, sau un azil de bătrâni, deși norme se dezvoltă în toate aceste locuri. În al treilea rând, normele variază în funcție de caracteristicile generaționale, de clasă, de gen și culturale. Ar trebui privit un apus spectaculos în tăcere contemplativă sau rupt și împărtășit cu toată lumea? Răspunsul are prea puțin de-a face cu media online; în schimb, normele media online ne spun ceva despre modul în care înțelegem responsabilitățile noastre sociale și locul nostru în lume.

Personal am renunțat demult la media manipulatoare: televiziunea și radioul. Informațiilele le primesc de la foștii mei colegi străini, diplomați de carieră, sau lucrători de comerț internațional. Eu sunt specializat pe media externe, sunt prea mulți cei care discută, mai mult sau mai puțin inspirat, despre intern. Folosesc un telefon Nokia 6680, unul dintre cele mai bune realizări ale finlandezilor, l-am cumpărat acum 18 ani de pe aeroportul Dulles. Nu pierd timpul pe net, nu mă joc online. Dar mă uit la filme și seriale pe Netflix și HBO. De exemplu, acum urmăresc ”Wellington Paranormal” un serial comic, o parodie după ”Dosarele X” în episoade de circa 20 de minute. Ascult multă muzică, o descarc de pe net, sau casete și viniluri. Dar activitatea mea principală este cititul cărților.

Așa trece vremea foarte repede, aproape să uit să vă spun că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 20 octombrie 2022

BERBEC Se profilează o zi surprinzătoare în care nici nu poate fi vorba de rutină. Nu ai prevăzut acest lucru! Dar întâmplările aleatorii sunt interesante şi astăzi fac parte din gama celor benefice! Atenţie la presă şi la reţelele de socializare, poţi avea unele date de excepţie. Nu le pierde! Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. O anumita tensiune domnește la serviciu, sau în familia ta, dar e bine sa nu dai importanta şi să-ţi vezi liniştit de treburile tale.

TAUR Încep să se lamureasca unele probleme legate de domeniul sentimental. Atenţie la ce îţi doreşti, să nu se îndeplinească chiar astăzi! Dar „ce e val, ca valul trece, nu spera şi nu ai teamă!” Astazi ai o imagine care poate fi mult imbunataţită, mai ales dacă nu te enervezi cand eşti contrazis şi nu te răsteşti la oameni! De asemenea, trebuie sa continui cu aceleasi metode verificate de până acum, schimbările repetate de direcţie nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele!

GEMENI Ziua de astăzi este un prilej bun să rezolvi unele probleme legate de casă, cămin, familie, sau proprietaţi. Conjunctura favorizează domeniul domestic, aşa că poţi pune lucrurile la punct! Toate felurile de a câştiga sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit. Nu-ti schimba direcţiile şi intenţiile, tenacitatea îţi aduce succes. Disimulează cu grija intentiile si păstrează secretele personale. Adevaraţii invingatori au fost intotdeauna discreţi şi precauţi.

RAC Dimineaţă obositoare şi enervantă. Nu este o zi în care să faci schimbări esenţiale, pe niciun plan. De asemenea, la serviciu e indicat să vorbeşti puţin şi la obiect. Nu pierde timpul! Nimic foarte important, însă, nici măcar foarte interesant. Multă lume, multe proiecte, mulţi prieteni – eşti o persoană populară… Ceva-ceva tot trebuie sa iasa din situația asta! Asa că nu pierde timpul, fiind o persoană oarecum lentă, cu filozofii utopice şi cu idei fantastice. Mai mult pragmatism nu strică!

LEU Veşti bune, conjunctura e favorabilă. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu trebuie să amesteci prietenia cu afacerile, plăcutul cu utilul. Fii generos, dar precaut! Astăzi nu specula nimic sentimental, sau financiar. Nu te speti cu munca pentru altii şi nu fă eforturi titanice! Astăzi nu este cazul! Călătoriile scurte sunt bine aspectate, eventual delegaţii, sau călătorii de afaceri, de asemenea, micile schimbari în dispunerea obiectelor la birou sau acasă.

FECIOARĂ Pe plan sentimental curiozitatea ta înăscută te împinge înainte, către noi relaţii umane. Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Te poţi simţi foarte bine! O zi neasteptat de simpatică, in care toata lumea te intreaba ce faci si gaseşte că arăţi bine. Până seara e clar ca te simţi excelent! Nişte mici ambiţii personale, mai curind niste achiziţii, dar care nu-ţi dadeau pace, pot fi satisfacute azi spre satisfacţia ta nedisimulata.

BALANŢĂ Astăzi evenimentele sunt în avantajul tău. Trebuie doar să alegi, să iei decizia corectă la timpul potrivit! Totuşi, îţi lipseşte convingerea că ceea ce faci este bine şi în favoarea ta! Încearcă sa fii mai cumpatat în vorbe şi să nu întrerupi tot timpul pe cel cu care vorbeşti. Ziua de azi este sub semnul discuţiilor neterminate. Ca un făcut, timpul te presează şi mereu nu termini ce ai de spus. Nu ai timp să stabileşti ceea ce doreai de fapt. Este bine să revii şi să termini lucrurile.

SCORPION Căldura sufletească şi atmosfera destinsă pot aduce, astăzi, relaţii normale şi înţelegere. Îţi poate fi solicitat sprijinul într-o situaţie, care nu e din domeniul tău. Foloseşte logica! Amână pe mâine formularea unei concluzii, sau decizia respectiva, ca sa ai timp sa te informezi si să te documentezi in mod corespunzator. Nimeni nu te poate grabi ca sa iei o hotarare greşită. Ziua de azi este, de asemenea, un bun prilej ca sa cooperezi cu colegii, prietenii sau familia în realizarea unui proiect la care ţii foarte mult.

SĂGETĂTOR Stelele te avantajează pe plan profesional. Ideile tale sunt astăzi clare şi chiar de o oarecare eleganţă. Nici planul relaţiilor umane nu este prost aspectat. O zi plăcută, în plină formă! O zi foarte potrivita ca sa iei iniţiative curajoase, atât în domeniul tău de activitate, cât mai ales in relaţiile tale sentimentale. Confuzia şi dezordinea sentimentală proprie zodiei pot deveni calitati poetice, dacă dai dovada de abilitate şi nu vorbeşti prea mult! Aspecte favorabile afacerilor şi deciziilor urgente, dar nu importante.

CAPRICORN Dimineaţa evită graba, intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Investiţiile făcute astăzi, în relaţiile umane, se vor dovedi foarte inspirate. Continuă cu aceleaşi mijloace de până acum. Continuă cu aceleaşi mijloace de până acum. Limitează-te la activităţile de rutină. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Cu toate ca esti o fire prudentă pe linga prudenţă astăzi trebuie sa adaugi vigilenţă, tact, foarte multa diplomatie şi chiar şi un zambet!

VĂRSĂTOR Nu încetezi să te gândeşti tot timpul la problemele tale şi eşti tensionat. Conjunctura indică că-ţi trebuie o anumită perspectivă şi obiectivitate. Problemle tale pot fi văzute şi altfel! Din nou, pentru a mia oară, se discută despre criza şi creşterea preţurilor, şi cum o să se descurce familia, sau firma ta. Ca să obţii o idee buna trebuie sa priveşti lucrurile ca şi când ai fi la distanţă, să ai perspectiva şi obiectivitatea necesare. Trebuie sa te gandeşti care este cel mai bun scenariu ca sa domini evenimentele…

PEŞTI Astăzi evită nepăsarea, nerăbdarea şi mai ales graba. Trebuie să fii prudent, precaut, în general şi în special la convorbirile la mobil! Nu lăsa lucrurile neclare sau „în coadă de peşte”! Mici necazuri, mai mult dezamagiri, cauzate de persoane in care ţi-ai investit, poate nemeritat, încrederea şi speranţele. Grija pe care o ai pentru alţii, poate din familie, ar trebui să se transforme în protejarea propriilor interese, în promovarea pe termen lung a carierei şi a familiei.