HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 20 ianuarie 2022. Alte considerente despre astrologie.

20 ianuarie

Pe 20 ianuarie s-au născut Federico Fellini, David Lynch, Eugene Sue, Ernest Chausson, Aurel Ţicleanu, Ion Frunzetti, Costache Bălăcescu, Vasile Băran, Dan Rădulecu, Acim Nica, Teodor Bratu.

În mod convențional Soarele intră în zodia Vărsătorului.

Tradiţional, pe 20 ianuarie este, în calendarul creștin-ortodox, Sf. Eftimie cel Mare. Eftimie, cel cu numele care în greceşte înseamnă „veselie” – toate supărările sfintelor Biserici le aducea întru veselie. „Numele şi l-a primit cu făgăduinţa de sus, căci, pe când părinţii lui se rugau să aibă fii, glas de sus a venit spunându-le să se bucure şi să fie cu voie bună”. Vieţile Sfinţilor, după Mineie, pagina 232.

În ”Kalendar” Sf. Eftimie se ţine ca să rodească pomii. (Olteanu) Ce frumos!

Poate ar fi bine să citiți sau să recitiți și https://evz.ro/joe-biden-este-presedintele-steagurilor-horoscopul-lui-dom-profesor.html.

Dragii mei, domniile voastre trebuie să știe că sunt unele zile în care mă întreb dacă recunoscând viitorul, îl fac posibil. Ieri am primit o vizită, surprinzătoare, dar, până la urmă, plăcută. M-a vizitat una din astroloagele la mare modă. A scris cărți, este pe sticlă de mulți ani de zile, este celebră și bogată. A venit la mine cu sufletul în palme, de aceea nu o să-i pomenesc numele. A spus că nu mi-a scris, mai înainte, ca să nu o reped, știe ce părere am despre astrologia de televizor, cu toate că și eu am făcut astrologie la televizor vreo cinci ani de zile. Că s-a dus la Primărie și de acolo i s-a indicat cum să ajungă la mine. Nu este greu, doar cabana mea este vis-a-vis de Primărie. S-a mirat de tot ceea ce este în jurul ei, de căsuța mea modestă, de lemnele puse în jurul casei după metoda finlandeză, de cele șapte cățelușe care tot săreau pe ea ca să se joace, de sărăcia mea de pustnic în rodaj și de biroul meu electronic în mare contrast cu restul. A rămas cu ochii pe biblioteca mea de cărți de astrologie, cele câteva sute de volume cu care mă laud mereu. Apoi a văzut, pe birou, marea sferă de cristal a lui John Doe. Domnule profesor, dar este exact cum ați scris prin articolele din EVZ, a fost reacția doamnei astroloage. Mi-a adus cadouri, mâncărici pentru căței și o sticlă de șampanie franțuzească, cum spuneam că i-a dus tatăl meu, instructorului lui de zbor, Dan Vizanty. Trebuie să menționez că primul care mi-a intrat în curte de Anul Nou, a fost cel mai promițător ucenic al meu, un bărbat tânăr, mi-a făcut o surpriză plăcută. Așa s-a respectat obiceiul pământului.

Am primit cadourile și am întrebat, simplu: de ce? Doamnei astrolog i s-au aburit ușor ochii. Vreau să mă învățați să zbor, domnule profesor, astrologia pe care o știu nu este suficientă, am ajuns într-o fundătură, simt că mă târăsc. Doamna astroloagă voia, pur și simplu, să o învăț astrologia creștină. Și modul de viață al unui astrolog. Peste toate, dorea, după spusele ei, s-o recomand pe Dimineața Astro(logilor)nomilor. Să simtă și ea sprijinul și ajutorul a sute de astronomi de renume din toată lumea! Să intre și ea în Liga Mare, în rândul celor care chiar contează, așa s-a exprimat.

Am omenit-o cu cafea făcută după metoda marelui clucer, strămoșul meu, cu un pahar de sifon rece și fursecuri de la Lidl, este protocolul meu. Când a plecat, cu mare greutate s-a dezlipit de pustnicia mea.

M-am hotărât să încep. De fapt am început să caut caietele mele după care am predat astrologie în anul 1990 la Casa de Cultură a Studenților și la Facultatea de Fizică de la Măgurele. O să fac, poate, niște cursuri cu doamna astroloagă, pe Skype. Tot în acest timp foștii mei colegi, mai tineri ca mine, îmi solicită sprijinul ca să-i școlesc pe noii veniți în relații și comerț internațional, că parcă nu au trecut printr-o școală de învățământ superior, habar nu au de nimic. O să trăim și o să vedem, eu caut înălțarea, a venit timpul, nu mai am timp de altceva!

Dar, până una, alta, haideți să vedem ce este astrologia creștină. Întâi să vedem ce NU este astrologia creștină. Tot ceea ce auziți și vedeți la televizoare, radio, în media, NU este astrologie creștină. Este astrologie vedică, kabalistică, wicca, numerologie, rune. Este o mare greșeală și buna doamnă astroloagă, cea de la televizor, a simțit-o, nu a mai putut să rabde, femeile au o intuție deosebită. De aceea a venit la mine! Cred că sunt singurul din România care practică astrologia creștină!

După cum a observat recent, monseniorul Guy Consolmagno, directorul Specola Vaticana, adică al Observatorului Sfântului Scaun: ”științele astronomice și astrologia trebuie să țină seama de spiritualitatea populației cărei i se adresează. Vaticanul cunoaște virtuțile sociale ale astrologiei creștine și crede că într-un spațiu și timp creștin, dacă astrologia nu poate fi ocolită, atunci este bine să alegi ceea ce este convenabil pentru un creștin.” O frază alambicată, demnă de un iesuit, dar care spune destul de clar că astrologia trebuie să se acordeze, să fie în rezonanță cu religia populației căreia i se adresează.

V-am mai spus altă dată, despre rădăcinile istorice ale astrologiei. În Sumer era prima religie și cea mai dezvoltată știință. A devenit o știință social-astronomică, sohastică, după ce a fost împrumutată de alte popoare, care aveau altă religie. Grecii i-au dat o mare dezvoltare, iar astrolabul găsit la Antikythera, arată nivelul înalt al astrologiei în perioada elenistică.

În Vechiul Testament sunt condamnați cititorii în stele, adică preoții babilioneni. Evreii au avut o ură imensă față de tot ceea ce era babilonian. Pentru prima dată, marea lor vanitate era rănită groaznic: babilonienii i-au luat în robie, erau mai puternici, aveau o armată mai bună, o conducere mai bună, o cultură și artă mai dezvoltate și mai ales o religie naturală, se puteau vedea, noaptea, ochii zeilor, pe cer! Să ne amintim că, în antichitate, astrologii erau numiți mathematicus nu cititori în stele. Noul Testament aduce o nouă vedere asupra astrologiei. Cei Trei Magi, puternici astrologi, sunt primii care-L recunosc și I se închină Lui Iisus, prin adorarea Pruncului devin primii creștini și primii practicanți ai astrologiei creștine! Care, după cum a spus cardinalul Pierre d’Ailly, în secolul XIV ”astrologia nu se referă la suflet, ci părții carnale”.

Astrologia, ca temei de sfaturi bune, a fost mereu folosită de Biserica Universală. Dar, în mai multe rânduri s-a interzis vulgarizarea, popularizare în rândul maselor. Papa Urban al VIII-le a spus ”margaritas ante porcos” referindu-se la încercările de popularizare a astrologiei și a dat o bulă papală în care interzicea scrierile de popularizare a astrologiei. În timp ce el folosea, la greu, ca și alți papi, astrologia, pentru diverse decizii. Cheile de interpretare ale astrologiei creștine îi poartă numele, le folosesc și eu, astăzi!

Să reținem, care este baza și motivația astrologiei creștine. Geneza, 14 : Dumnezeu a zis: ”Să fie niște luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie niște semne care să arate vremurile, zilele și anii”.

Iar semnele lui Dumnezeu de pe cer trebuie să fie interpretate de cineva! V-am povestit altădată, numai repet, aventura fabuloasă a astrologiei creștine, atât de rară astăzi, cu toate că sunt peste două miliarde de creștini în lume!

Până atunci am atâtea de făcut că nu știu dacă o să mai am timp să mă și odihnesc, dar nu-i nimic, sunt sigur că mâine, este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 20 ianuarie 2022

BERBEC Se întâmplă lucruri, evenimente, fapte în afara sferei controlului tău. Astăzi conjunctura îţi aduce procentul de neprevăzut. Trebuie să analizezi cu atenţie, nu te repezi, nu te grăbi! Un prilej excelent să pui la punct unele probleme legate de casă, sau proprietaţi. Sună-ţi prietenii, aşa, să vezi ce mai fac! Nicio configuraţie negativă si nicio grijă importantă. Este una din zilele acelea când viaţa poate fi ca un parc de distracţii. Azinoapte ai avut un vis pe care nu ţi-l mai aminteşti prea bine. Nu ai teamă, totul va fi bine, ca in filmele vechi americane!

TAUR Pentru unii dintre nativi este începutul unei mici vacanțe. Ai unele probleme personale şi de familie şi simţi nevoia să le discuţi cu cineva. Îţi trebuie un sfat bun, o perspectivă nouă. O veste care se vrea senzaţională, dar nimic interesant, pâna la urma. Dupa orele de la serviciu este bine să te duci undeva unde să faci puţin sport, astfel vei arde energia negativă şi te vei relaxa. Şi mai bârfeşti şi tu puţin şi vezi ce se mai poartă. Mai puţin tutun, mai puţină cafea, mai puţin alcool, dar nu renunţa total, pentru că plăcerile vieţii sunt aşa de puţine şi rare!

GEMENI Cheltuieşti prea mult şi până la urmă pe mici lucruri inutile. Spre seară, o veste bună, de departe. Probabil un raspuns favorabil pentru una dintre problemele tale. Şi o petrecere drăguţă! Astăzi toată lumea te iubeşte şi te laudă. Ai şi nişte bani de încasat, aşa că poţi pleca pe seară la cumpărături sau la distracţie. O zi care pare excelenta pentru tine. Sau pentru unul dintre Gemeni. Niciodată amândoi nu pot fi mulţumiţi, pentru că unul este muritor iar celălat este imortal. La serviciu este liniște, îti prieşte orice discuţie la o cafea şi faci planuri de viitor cu colegii şi chiar cu şeful pentru primăvara care o să vină, până la urmă.

RAC Astăzi poţi media între cei din jurul tău care sunt de păreri diferite şi poţi obţine armonia şi consensul atât de preţuite de zodia ta. Compromisurile au în tine un maestru incontestabil! Cauta cu grija prilejurile sa te afirmi profesional, pentru ca stelele te avantajeaza spre o rapida ascensiune pe scara sociala. Vesti bune pe care nu prea le mai aşteptati, dar la care mai sperai. Lumea spune că speranţa moare ultima. Adevărul este că nu moare niciodată, pentru că a rămas pe fundul Cutii Pandorei, acolo unde tot ce este, este pentru veşnicie. Mici sau mai mari favoruri din partea anturajului.

LEU Sunt posibile unele discuţii în contradictoriu, pe teme diverse. Care rămân fără urmări, dar şi fără o rezolvare oarecare. Tipic pentru locul unde trăim. Atenţie la transportul în comun! Relaxează-te înainte să adormi şi gîndeşte-te la lucruri frumoase şi la amintiri plăcute. Configurațiile celeste sunt favorabile, mai puţin în domeniul familiei. Cu tact şi calm poţi evita discuţiile mai tăioase. Zâmbeşte mult şi nu te lăsa provocat. Pe total o zi bunicică, în special pentru rezolvarea lucrărilor urgente la serviciu. Stelele favorizeaza o seara relaxanta şi odihnitoare. Deci, o seara placută, chiar dacă este la fel cu celelalte!

FECIOARĂ Astăzi ai o eficacitate sporită în tot ceea ce faci, pentru că ai renunţat la îndoieli şi la tatonările inutile. Ai găsit un nou echilibru moral şi fizic. Cine nu riscă, nu câştigă! Stabileşte priorităţile. Fii prudent şi precaut la serviciu şi mai ales la convorbirile la telefon. Astăzi trebuie să eviţi asumarea de angajamente şi responsabilitaţi pe termen lung, să nu faci promisiuni pe care apoi să le regreţi. Cu toate ca iţi place să rezolvi lucrurile clar si net, trebuie să amâni lucrurile pe care nu le poţi rezolva şi să dai dovada de multa diplomaţie, ba chiar şi de puţină ipocrizie.

BALANŢĂ O zi de joi senină şi frumoasă, în sufletul tău, cum nu ai mai avut de mult timp. Astăzi norocul este prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste obstacole şi necazuri. Căldura sufletească şi vorbele bune de azi vor aduce „dividende” plăcute in viitor. Norocul nu te ocoleşte astăzi, oriunde a fi şi orice ai face. Nu este vorba de bani sau glorie, ci de ceva mult mai important, de preţuirea celor dragi! Pentru un procent din nativii: bineînţeles că o sa realizezi ce ţi-ai propus! Tot ceea ce începi astăzi este favorizat de o configuraţie benefică a Cosmosului.

SCORPION Parcurgi o perioadă puţin mai tensionată, mai ales de bârfe, intrigi şi vorbe cu două înţelesuri. Nimic foarte important, în aparenţă. Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Foloseşte cum se cuvine timpul de lumină naturală şi nu exagera cu efortul, mai ales seara. Totuşi, în dragoste nu ai chiar atât de mult succes cum ţi-ai dori. Trebuie să descoperi alte mijloace ca să-i fermeci pe partenerii de amor sau de afacerii. Nu amesteca plăcutul cu utilul. Nu-ţi face planuri pe termen lung, sunt inutile. Uită ieri, trăieşte astăzi, mâine – mai vedem! Totuşi, astăzi eşti vesel şi draguţ cu cei din jur, pentru că, în sfârşit, te-ai odihnit suficient. Primeşti veşti bune despre nişte bani.

SĂGETĂTOR O zi favorabilă pentru tine şi ai tăi, fie că e vorba de serviciu, colegi, sau acasă, famile, cuplu! Gândurile care te îngrijorează nu au temei, timpul îți pregătește o surpriză neaşteptată. Fa tot posibilul, pentru ca stelele spun ca ajutorul dat se intoarce inzecit. O zi neaşteptat de simpatică, in care toată lumea îţi zâmbeşte şi găseşte că araţi bine. Pană seara chiar că te simţi excelent. Pentru Săgetătorii care rămân acasă este o zi relaxantă in care poţi să pui ordine in bibliotecă, sau în ce crezi că poți să pui ordine! În propriile gânduri și dorințe, ce zici?

CAPRICORN Dimineaţă liniștită la serviciu şi după program timp plăcut petrecut cu cei dragi. Unii Capricorni au timp liber, mai pe seară şi pentru relaxare și distracție. Pe total, o zi plăcută! O zi plăcută, în care te simţi tot timpul linişit! Ai impresia de „déjà vu” in aceasta lume unde totul se repetă. O după-amiază plăcută şi relaxantă, după o dimineaţă obositoare. Nu lua şi nu da bani cu împrumut. Nu uita de promisiunile facute. Până la urma nu ai ce sa-ţi reproşezi prea tare. Poate puţină lene, puţin dezinteres şi pierderea prilejurilor evidente!

VĂRSĂTOR Ai o zi de lucru, mai grea, stohastic vorbind, însă dorinţa ta de a te simţi bine învinge statistica. Trebuie să ierți toate nedreptăţile care ţi s-au făcut! Dar, să nu uiți! Un apropiat iţi vine în ajutor într-o problema personală, pentru care ai emoţii. O discuţie la o cafea şi o vorbă bună te fac să te simţi bine şi optimist. Prietenii te ajută, la serviciu este o perioadă bună. Pentru o parte dintre nativi este zi de cumpărături. Descoperă magazinele de producator cu marfă bună şi ieftină şi evită depozitele scumpe şi cu produse de o calitate îndoielnică.

PEŞTI Astăzi trebuie să depistezi motivele care te impiedică să mergi mai rapid pe drumul pe care l-ai ales. Probabil, tot nemulţumit o să rămâi, pentru că se folosesc alţii de tine! Nu pleca la drum! Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Aspectele favorabile din casa a a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ţi asumi obligaţii pe termen lung. Cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, poți să eviţi neplăcerile. Normal, dar platitudinea de mai înainte are şi ea înţelepciunea ei! Nativii care care posedă talente artistice sau literare au o perioadă de creaţie foarte bună.